os 11 melhores planejadores para TDAH para manter o foco e a organização

Aviso legal: Este artigo tem como objetivo fornecer informações sobre ferramentas e estratégias para superar a procrastinação. Não se destina a substituir aconselhamento médico profissional, diagnóstico ou tratamento de TDAH ou qualquer outra condição de saúde.

Já sentiu que os planejadores tradicionais simplesmente não entendem como seu cérebro funciona? 🌀

Se você tem TDAH, manter-se organizado não é apenas anotar as coisas, mas encontrar um sistema que se adapte à maneira como sua mente processa o tempo, as tarefas e as prioridades.

É por isso que comparamos 11 dos melhores planejadores para TDAH para ajudá-lo a organizar seu dia, manter suas prioridades em ordem e, por fim, tornar sua vida menos estressante. Esses planejadores foram projetados pensando no TDAH, oferecendo layouts que auxiliam no acompanhamento de tarefas, no estabelecimento de metas e na reflexão, sem adicionar mais estresse.

No final, você saberá exatamente qual pode ajudá-lo a se sentir mais no controle, mais produtivo e menos disperso. Vamos começar. ✅

O que você deve procurar em agendas para TDAH?

Ao escolher um planejador para TDAH, procure recursos que simplifiquem o planejamento e aumentem o foco. O melhor planejador irá ajudá-lo a:

Organize sua agenda: opte por layouts estruturados que dividem o seu dia em segmentos claros e fáceis de gerenciar

Personalize sua abordagem: escolha agendas com opções de design flexíveis para adaptar o sistema à sua abordagem única

Visualize suas tarefas: Procure recursos visuais, como códigos de cores, símbolos ou diagramas para destacar as prioridades

Defina metas viáveis: selecione ferramentas que dividam grandes objetivos em etapas menores e alcançáveis

Gerencie seu tempo: use seções integradas para bloquear blocos de tempo ou temporizadores (como o Pomodoro) para manter o foco e a estrutura

Registre suas ideias: Certifique-se de que há espaço para anotar pensamentos e tarefas antes que eles desapareçam rapidamente

Reflita sobre o progresso: Encontre recursos que incluam seções de revisão ou reflexão para acompanhar as conquistas e ajustar os planos

Estimule sua criatividade: escolha um planejador diário com um design atraente e motivador que torne o processo de planejamento diário uma alegria

📮ClickUp Insight: Apenas 12% das pessoas usam diários físicos para acompanhar seus objetivos, e surpreendentes 38% não fazem nenhum acompanhamento. Mas e se você pudesse acompanhar seus objetivos com mais precisão e facilidade? Conheça o ClickUp, onde a estrutura de um planejador se une ao poder da automação. Desde definir tarefas e prazos até acompanhar o progresso com painéis visuais, o ClickUp ajuda você a se manter organizado e focado. Com lembretes alimentados por IA e fluxos de trabalho automatizados, você nunca mais perderá um marco importante. 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp relatam um aumento de 2x na produtividade

Tabela comparativa: os melhores planejadores para TDAH

Aqui está uma rápida visão geral dos 11 melhores planejadores para TDAH:

Ferramenta de planejamento Ideal para Características notáveis Preços* ClickUp Ideal para planejamento digital e gerenciamento de tarefas para TDAH Tamanho da equipe: Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Gerenciamento de tarefas com inteligência artificial, modelos de produtividade, lembretes, documentos para anotações, quadros brancos e visualização de tarefas Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Todoist Ideal para gerenciamento estruturado de tarefas com priorização adequada para TDAH Tamanho da equipe: Indivíduos, equipes de todos os tamanhos Adicionar rapidamente, filtros, opções de visualização múltipla, lembretes recorrentes Gratuito; Pro: a partir de US$ 2,50/mês Bloco de planejamento Ideal para planejamento em camadas, para conectar metas de longo prazo com tarefas diárias Tamanho da equipe: Indivíduos, pequenas empresas Sistema de planejamento Funnel Down, abordagem em camadas para o planejamento Preços personalizados Evernote Ideal para organizar pensamentos, notas e ideias relacionados ao TDAH em um só lugar Tamanho da equipe: Indivíduos, pequenas empresas Web Clipper, widgets, integração com calendário, sincronização entre dispositivos Gratuito; Pessoal: a partir de US$ 14,99/mês Foco cerebral Ideal para bloquear horários sem distrações com temporizadores adequados para TDAH Tamanho da equipe: Indivíduos, equipes que precisam de gerenciamento de tempo Bloqueio de tempo no estilo Pomodoro, bloqueadores de Wi-Fi, exportação CSV, suporte a vários idiomas Gratuito SimpleMind Ideal para mapeamento mental visual para organizar pensamentos com TDAH Tamanho da equipe: Indivíduos, equipes que precisam de organização visual Foco automático, arrastar e soltar, folhas de estilo Preços personalizados Habitica Ideal para criar hábitos adequados para TDAH por meio da gamificação Tamanho da equipe: Indivíduos, pequenas equipes, comunidades Acompanhamento de hábitos, recompensas, missões festivas Gratuito; Preço personalizado Agenda Passion Ideal para planejamento orientado por metas com reflexão guiada Tamanho da equipe: Indivíduos, pequenas empresas Roteiro da paixão, reflexões mensais, planejamento de vida estruturado Preços personalizados Panda Planner Ideal para equilibrar produtividade e bem-estar com lembretes estruturados Tamanho da equipe: Indivíduos, pequenas empresas Definição de metas diárias, equilíbrio de bem-estar, layout semanal/diário Preços personalizados Happy Planner Ideal para planejamento criativo e flexível para TDAH com personalização visual Tamanho da equipe: Indivíduos, profissionais criativos Adesivos, caixas sazonais, opções de layout Preços personalizados Bullet Journal Ideal para planejamento personalizável para TDAH com um sistema analógico Tamanho da equipe: Indivíduos, planejadores criativos Registro rápido, reflexão, flexibilidade de layout Preços personalizados

Os 11 melhores planejadores para TDAH

O planejador certo para TDAH oferece um sistema que funciona com o seu cérebro, não contra ele. Uma coisa que pessoas com neurodiversidade gostariam que os empregadores soubessem é que as ferramentas certas podem fazer toda a diferença entre ficar sobrecarregado e permanecer produtivo.

As melhores opções ajudam a dividir tarefas, gerenciar o tempo com eficácia e mantê-lo no caminho certo. Esta lista abrange soluções projetadas para apoiar o foco, a organização e a produtividade, desde ferramentas digitais até agendas em papel.

1. ClickUp (Melhor para planejamento digital e gerenciamento de tarefas para TDAH)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é conhecido por seus recursos robustos de gerenciamento de projetos. Esse ponto forte o torna o planejador perfeito para TDAH, oferecendo ferramentas flexíveis para estruturar seu dia, gerenciar tarefas visualmente e definir lembretes úteis.

Limpe a mente com o ClickUp Brain

Reduza a confusão mental simplificando tarefas repetitivas com o ClickUp Brain

Por fim, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, une tudo, atuando como um espaço digital para capturar ideias, notas e lembretes adicionais.

Se você sente constantemente que não consegue se concentrar no trabalho, este assistente com inteligência artificial ajuda conectando todos os seus aplicativos de trabalho e fontes de dados, minimizando a necessidade de alternar entre diferentes plataformas. Para alguém com TDAH, isso significa menos tempo procurando informações e mais tempo focado na tarefa.

🧩 Por exemplo, você pode pedir ao ClickUp Brain para criar sua programação para a próxima semana com base em prazos e prioridades. Ele vai gerar um plano, classificando automaticamente as tarefas por urgência, sugerindo blocos de tempo para trabalho focado e programando pausas para mantê-lo energizado e produtivo.

Crie um diário de gratidão com o ClickUp Docs

Diário de gratidão com ClickUp Docs

Gerencie a sobrecarga do TDAH com um diário de gratidão no ClickUp Docs. Anote as vitórias diárias, registre reflexões positivas e use elementos visuais, como listas de verificação ou destaques codificados por cores, para tornar a experiência envolvente e gratificante de revisitar. Como o ClickUp Docs oferece suporte a edição em tempo real, incorporação e vinculação de tarefas, seu diário se torna mais do que anotações — ele se torna uma parte prática do seu sistema de planejamento.

Mantenha-se em dia com as tarefas diárias com as tarefas do ClickUp

Acompanhe o progresso com as tarefas do ClickUp para sua vida cotidiana

As tarefas do ClickUp são a base dos seus projetos e do gerenciamento diário de tarefas, fornecendo estrutura para planejamento, organização e colaboração.

Visualize sua agenda com o Calendário ClickUp

Gerencie melhor seu tempo com o Calendário ClickUp

A falta de noção do tempo pode ser um desafio para quem tem TDAH. O Calendário do ClickUp permite dividir o seu dia, semana ou mês com cronogramas visuais claros. Você pode:

Classifique as tarefas por prioridade ou nível de energia com códigos de cores

Arraste e solte tarefas conforme sua programação muda

Sincronize com o Google Agenda para unificar eventos pessoais e profissionais

Além disso, para ajudá-lo a gerenciar seu tempo, o ClickUp Calendar View oferece uma visão centralizada da sua agenda, reunindo prazos, eventos e tarefas em uma linha do tempo intuitiva. Essa visualização ajuda a simplificar o planejamento, permitindo que você veja seu dia, semana ou mês em um piscar de olhos — ideal para gerenciar vários projetos.

Defina lembretes e listas de verificação para se manter no caminho certo

Com base nisso, os lembretes e as listas de tarefas do ClickUp trabalham juntos para facilitar o cumprimento de prazos e o acompanhamento do progresso.

Transforme comentários de tarefas em lembretes do ClickUp para nunca perder um acompanhamento

Os lembretes avisam você sobre prazos e reuniões futuras, permitindo adicionar anexos, definir datas de vencimento, criar agendas recorrentes ou atribuí-las a membros da equipe. Enquanto isso, as listas de verificação ajudam a dividir tarefas grandes em etapas gerenciáveis, com opções para criar subitens para uma melhor organização.

Planeje sua semana visualmente com os quadros brancos do ClickUp

Se você pensa melhor com imagens, os quadros brancos são seus melhores amigos. Use-os para:

Planeje uma nova rotina ou projeto

Organize visualmente as tarefas usando notas adesivas, ícones e desenhos

Colabore em tempo real com seu treinador, equipe ou amigo responsável

Comece rapidamente com modelos de agendas diárias adequadas para TDAH

O ClickUp oferece modelos prontos para ajudar você a começar rapidamente. De layouts diários com blocos de tempo a rastreadores de hábitos e diários de gratidão, todos os elementos são totalmente personalizáveis, para que você possa criar uma rotina que funcione a seu favor, e não contra você.

Procurando uma lista de tarefas simples e adequada para TDAH para começar? Experimente o modelo ClickUp Getting Things Done – Simple List. É perfeito para dividir tarefas em etapas claras, manter-se organizado e evitar sobrecargas.

Melhores recursos do ClickUp

Tarefas com blocos de tempo: aloque intervalos de tempo específicos para tarefas ou projetos para manter o foco e minimizar a multitarefa, melhorando a produtividade

Acompanhe suas metas: utilize utilize o ClickUp Goals para definir objetivos, dividi-los em tarefas e monitorar o progresso para se manter motivado e alinhado com suas metas de longo prazo

Organize tarefas visualmente: use categorias codificadas por cores para agrupar tarefas relacionadas, facilitando a redução de distrações

Visualize o progresso: Use Use a visualização do quadro ClickUp os gráficos de Gantt para acompanhar o status das tarefas, identificar gargalos e manter o ritmo em todos os projetos

Crie um diário de gratidão: gerencie a sobrecarga do TDAH com um diário de gratidão no gerencie a sobrecarga do TDAH com um diário de gratidão no ClickUp Docs . Anote as vitórias diárias e use elementos visuais para tornar gratificante revisitar o diário

Limitações do ClickUp

Embora poderoso, a personalização profunda e o conjunto de recursos do ClickUp podem criar uma curva de aprendizado íngreme para iniciantes

O aplicativo móvel ClickUp não é tão intuitivo nem tão rico em recursos quanto a versão para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Todoist (ideal para gerenciamento estruturado de tarefas com priorização adequada para TDAH)

via Todoist

O Todoist simplifica o gerenciamento de tarefas, oferecendo espaço para registrar, organizar e acompanhar tudo, sejam projetos de trabalho, metas pessoais ou tarefas diárias. Projetado para facilitar o planejamento, essa ferramenta permite adicionar tarefas com a mesma naturalidade com que você pensa, priorizar com facilidade e manter a clareza em vários dispositivos.

Desde agendar prazos recorrentes até definir lembretes e visualizar sua carga de trabalho, o Todoist permite que você fique em dia com suas responsabilidades sem sobrecarregar a mente. Sua interface intuitiva, processamento de linguagem natural e sincronização entre plataformas tornam o planejamento perfeito, não importa onde você esteja.

Melhores recursos do Todoist

Use a função Adicionar rapidamente para anotar tarefas naturalmente à medida que elas surgem, reduzindo a carga mental

Adicione alertas urgentes ao criar uma tarefa para prazos próximos, lembretes importantes ou atividades de alta prioridade

Alterne entre várias visualizações para planejar projetos da maneira que for melhor para você

Acesse tarefas a partir do computador, celular, extensões do navegador, complementos de e-mail e dispositivos vestíveis

Limitações do Todoist

Notificações frequentes podem parecer excessivas e semelhantes a spam

Pagar mensalmente por um sistema de lista de tarefas parece desnecessário quando existem alternativas gratuitas que oferecem recursos semelhantes

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Pro: US$ 2,50/mês por usuário

Negócios: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

💡 Dica profissional: A abordagem ágil é para todos: divida suas tarefas em pequenas tarefas e mantenha listas de verificação para permanecer no caminho certo.

3. Planner Pads (ideal para planejamento em camadas, para conectar metas de longo prazo com tarefas diárias)

via Planner Pads

O Planner Pad é um sistema de organização em papel que ajuda as pessoas a gerenciar suas vidas pessoais e profissionais. Se você prefere um formato com espiral ou folhas soltas, o Planner Pad se adapta ao seu fluxo de trabalho com opções datadas e sem data.

Seu exclusivo Sistema de Planejamento Funnel Down ajuda você a categorizar, priorizar e agendar suas tarefas com eficiência. Com um layout em três camadas, o Planner Pad oferece uma visão geral da sua semana. Comece listando todas as suas tarefas em categorias amplas, filtre-as em prioridades diárias e agende um horário para concluí-las.

Principais recursos do Planner Pads

Use o Project Warehouse para listar todas as tarefas pessoais e profissionais em categorias amplas na parte superior de cada página

Mova as tarefas importantes para a seção central para criar um plano de ação focado para a semana

Use a seção inferior como uma agenda para reservar tempo para reuniões, prazos e compromissos pessoais

Use a seção dedicada para registrar metas, acompanhar o progresso e organizar ideias

Limitações dos blocos de planeamento

O método Funnel Down fixo pode não ser adequado para todos os estilos de planejamento. Ele não oferece opções de personalização, como modelos flexíveis para TDAH , elementos motivacionais e recursos de personalização

É um sistema em papel, sem lembretes ou notificações automáticas

Preços dos blocos de planejamento

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre blocos de planejamento

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Pessoas com TDAH podem ter sucesso no trabalho se receberem o treinamento necessário. 61% das organizações oferecem treinamento em gerenciamento de projetos aos funcionários.

4. Evernote (ideal para organizar pensamentos, notas e ideias relacionados ao TDAH em um só lugar)

via Evernote

O Evernote foi projetado para organizar tarefas, gerenciar projetos e acompanhar informações importantes em um só lugar. Com sua sincronização perfeita entre dispositivos, você pode capturar ideias em qualquer lugar, estruturar seu fluxo de trabalho e ficar por dentro dos prazos sem perder nada.

O Evernote organiza e torna tudo acessível — notas de reuniões, tarefas pessoais e materiais de referência — com pesquisa alimentada por IA, sincronização entre dispositivos e ferramentas flexíveis.

Um recurso que se destaca é o Web Clipper, que permite salvar artigos, imagens e pesquisas da web diretamente no seu espaço de trabalho do Evernote.

Melhores recursos do Evernote

Salve notas, imagens, PDFs e até mesmo documentos manuscritos em um único espaço pesquisável

Organize seu painel inicial com widgets para acessar rapidamente notas e tarefas importantes

Vincule notas a eventos do calendário mensal e adicione datas de vencimento com o mínimo de esforço

Mantenha as tarefas organizadas integrando listas de tarefas para TDAH e horários diretamente nas suas notas

Limitações do Evernote

Solicitações constantes levam os usuários a aderir à versão paga, tornando a experiência gratuita frustrante

Restrições na criação de notas e na sincronização de dispositivos dificultam o uso eficaz sem atualização

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99/mês por usuário

Profissional: US$ 17,99/mês por usuário

Equipes: US$ 24,99/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.200 avaliações)

🔍 Você sabia? 77% das equipes de alto desempenho utilizam algum tipo de software de gerenciamento de projetos.

5. Brain Focus Productivity Timer (Ideal para bloquear períodos sem distrações com temporizadores adequados para TDAH)

via Brain Focus Productivity Timer

O Brain Focus Productivity Timer é um aplicativo de gerenciamento de tempo que transforma seu trabalho em intervalos focados seguidos por pausas bem merecidas. Com base em técnicas como Pomodoro e 52/17, essa ferramenta de produtividade para TDAH permite personalizar as sessões de trabalho de acordo com o seu ritmo.

Comece uma sessão de trabalho, faça uma pausa como recompensa e recomece para manter o ritmo. Com sua interface simples, você pode controlar seu tempo por tarefa, minimizar distrações e agrupar tarefas em categorias significativas.

Além disso, as notificações mantêm você informado sobre o término das sessões, e a disponibilidade de vários temas e suporte para mais de 30 idiomas adicionam um toque pessoal.

Principais recursos do Brain Focus Productivity Timer

Personalize sua experiência com vários temas e suporte para mais de 30 idiomas

Acesse widgets, categorias de tarefas adicionais, exportação CSV e opções de backup para um maior controle da produtividade

Ative configurações que desligam o Wi-Fi e o som durante as sessões de trabalho para manter o foco sem interrupções

Limitações do Brain Focus Productivity Timer

As sessões podem terminar inesperadamente, sem opção de edição ou exclusão

O tique continua mesmo quando desativado, o que pode causar distração

Preço do Brain Focus Productivity Timer

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Brain Focus Productivity Timer

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? O método Kanban, uma ferramenta visual de gerenciamento de projetos, foi criado pela Toyota na década de 1940 para melhorar a eficiência da produção. Hoje, é amplamente utilizado no desenvolvimento de software e no gerenciamento ágil de projetos.

6. SimpleMind (ideal para mapas mentais visuais para organizar pensamentos com TDAH)

via SimpleMind

Desde esboçar um projeto e estudar tópicos complexos até dividir grandes ideias em partes gerenciáveis, o SimpleMind oferece flexibilidade para mapear seus pensamentos de uma maneira que faça sentido para você.

Com um layout livre, você pode posicionar os tópicos em qualquer lugar ou usar layouts automáticos para uma organização estruturada. Personalize mapas mentais com cores, imagens, links e notas para torná-los mais envolventes e informativos.

Uma característica única é a sincronização entre plataformas, que permite acessar e editar seus mapas mentais de forma integrada no Windows, Mac, iOS e Android.

Melhores recursos do SimpleMind

Ative o modo de foco automático para destacar tópicos importantes e reduzir a desorganização na tela

Reorganize e priorize ideias facilmente com a funcionalidade de arrastar e soltar e a classificação de tópicos secundários

Escolha entre mais de 15 modelos ou crie o seu próprio para personalizar os mapas mentais de acordo com as suas preferências

Limitações do SimpleMind

A interface parece presa nos anos 2000, dificultando a criação de mapas mentais com aparência moderna

Faltam recursos padrão de gráficos, como diagramas de espinha de peixe e mapas mentais circulares

Preços do SimpleMind

Preços personalizados

Avaliações e comentários da SimpleMind

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: As melhores ferramentas de gerenciamento de calendário para se manter organizado

7. Habitica (ideal para criar hábitos adequados para TDAH por meio de gamificação)

via Habitica

O Habitica transforma as tarefas diárias em um jogo envolvente, onde o progresso é recompensado e a produtividade parece uma aventura. Este aplicativo para criar hábitos é estruturado de forma natural e apoia o acúmulo de hábitos, ajudando você a criar rotinas pequenas e consistentes que se somam ao longo do tempo.

Ele motiva você transformando suas tarefas em desafios, com recompensas, níveis e batalhas contra monstros no jogo. Além disso, as Party Quests permitem que você se junte a amigos e lute contra monstros ao completar tarefas na vida real.

Se você pular tarefas essenciais neste rastreador de hábitos, todo o seu grupo será prejudicado, adicionando uma camada extra de responsabilidade e trabalho em equipe.

Melhores recursos do Habitica

Participe de desafios e missões da comunidade que transformam tarefas em missões emocionantes

Ganhe recompensas reais no aplicativo — pontos de experiência, ouro e mana — que desbloqueiam itens personalizados e upgrades

Forme equipes criando grupos de responsabilidade e até mesmo lute contra monstros com os amigos para aumentar a motivação

Exiba suas conquistas com widgets dinâmicos que mostram suas tarefas diárias, afazeres e estatísticas de desempenho em um piscar de olhos

Limitações do Habitica

Atualizações pouco frequentes e recursos removidos fazem com que o aplicativo pareça obsoleto para usuários de longo prazo

O aplicativo não funciona offline, o que pode ser inconveniente para usuários com conexões de rede instáveis

Preços do Habitica

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Habitica

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? A falácia do planejamento, um viés cognitivo, faz com que as pessoas subestimem o tempo necessário para concluir uma tarefa, e é por isso que as ferramentas de controle de tempo são tão populares.

8. Passion Planner (ideal para planejamento orientado por metas com reflexão guiada)

via Passion Planner

O Passion Planner é uma ferramenta abrangente de planejamento de vida que combina elementos tradicionais de diário com recursos estruturados para definir metas. Ele oferece um "Roteiro da Paixão" exclusivo para ajudá-lo a visualizar e planejar suas metas de curto e longo prazo.

O planejador inclui layouts mensais e semanais, seções para reflexão e espaço para expressão criativa. Ele orienta os usuários a definir seus objetivos, dividi-los em etapas gerenciáveis e tomar medidas diárias para alcançá-los.

O Passion Planner ajuda você a criar uma rotina com TDAH por meio de lembretes, reflexões e um sistema de apoio integrado chamado comunidade #PashFam.

Melhores recursos do Passion Planner

Incorpore desafios mensais, perguntas para reflexão e práticas holísticas para promover a intencionalidade e o crescimento pessoal

Reflita e ajuste com as páginas de reflexão mensal que incentivam a autoavaliação para acompanhar o progresso e refinar as metas

Acompanhe seus objetivos com um Roteiro de Paixões para definir sua visão geral e dividi-la em etapas viáveis

Limitações do Passion Planner

As opções limitadas de personalização com layouts estruturados podem não se adequar ao estilo de planejamento de todos

Cronograma restrito, com horários predefinidos das 6h às 22h30, o que pode não se adequar a todos os horários

Preços do Passion Planner

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Passion Planner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: O post-it, frequentemente usado para acompanhar tarefas, foi inventado acidentalmente quando um cientista da 3M tentava criar um adesivo superforte. Em vez disso, ele criou um adesivo fraco e reutilizável, perfeito para anotações!

9. Panda Planner (ideal para equilibrar produtividade e bem-estar com prompts estruturados)

via Panda Planner

Combinando layouts semanais e diários, o Panda Planner divide as tarefas em etapas gerenciáveis, promovendo a produtividade e reduzindo o estresse. Além disso, os modelos de programação integrados podem fornecer estrutura sem a necessidade de criar layouts do zero.

Com recursos como pontuação diária de gratidão e produtividade, ele garante que você mantenha os pés no chão enquanto segue em frente. Além disso, a atualização trimestral permite que você retome a qualquer momento, sem se sentir atrasado.

Melhores recursos do Panda Planner

Use as seções diárias para estruturar seu dia com tarefas prioritárias, metas e notas

Equilibre um planejamento detalhado com o estabelecimento de metas amplas usando layouts semanais e diários flexíveis

Visualize suas tarefas semanais com o layout, garantindo que tudo fique organizado

Limitações do Panda Planner

O Panda Planner é otimizado para dados tabulares, tornando-o menos eficaz para lidar com formatos não estruturados, como imagens ou áudio

O Panda Planner Classic cobre apenas um período de três meses, o que pode não ser adequado para planejamento de longo prazo ou definição de metas anuais

Preços do Panda Planner

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Panda Planner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. The Happy Planner (Ideal para planejamento criativo e flexível para TDAH, com personalização visual)

via The Happy Planner

O Happy Planner oferece uma abordagem única e vibrante à organização, que combina funcionalidade com expressão pessoal. Com sua ampla variedade de layouts e temas — desde o layout clássico para planejamento de 12 meses até designs verticais e horizontais —, este sistema de planejamento transforma a programação diária em uma forma de arte.

O formato sem data deste planejador significa que você pode começar a qualquer momento sem desperdiçar páginas, enquanto uma série de acessórios personalizáveis, como divisórias, cadernos e diários, permitem que você adapte sua experiência de planejamento ao seu estilo.

Os melhores recursos do Happy Planner

Melhore suas páginas com divertidos pacotes de adesivos sazonais e acessórios para adicionar um toque criativo

Use o layout clássico do painel para visualizar o seu ano de relance, facilitando o equilíbrio entre compromissos, prazos e marcos pessoais

Explore ofertas exclusivas, como a "Oh How Lovely Box" para celebrações sazonais, que inclui agendas com itens exclusivos para inspirar ainda mais

Limitações do Happy Planner

Embora o planejador inicial tenha um preço razoável, as despesas podem aumentar rapidamente com a compra de adesivos, fitas decorativas e outros itens decorativos

O planejador pode ficar bastante grosso e pesado, especialmente quando personalizado com páginas e acessórios adicionais, tornando-o menos portátil para uso diário

Preços do Happy Planner

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Happy Planner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: Quer um planejador digital realista? Alguns planejadores online agora usam IA para tarefas do dia a dia, por exemplo, para prever conflitos de agenda, sugerir prioridades de tarefas e até mesmo lembrá-lo de prazos.

11. Bullet Journal (ideal para planejamento personalizado para TDAH com um sistema analógico)

via Bullet Journal

O Bullet Journal (também conhecido como BuJo) é um sistema organizacional personalizável desenvolvido por Ryder Carroll para ajudar a gerenciar tarefas, eventos e pensamentos. É um sistema de planejamento analógico flexível que permite capturar todos os detalhes da sua vida com apenas uma caneta e um caderno.

O BuJo combina métodos tradicionais de planejamento com práticas de atenção plena, tornando-o particularmente benéfico para pessoas com TDAH. Como um aplicativo de planejamento diário, ele usa registros rápidos com marcadores e símbolos para categorizar informações, permitindo que os usuários acompanhem o passado, organizem o presente e planejem o futuro.

Melhores recursos do Bullet Journal

Participe de revisões no final do dia para registrar conquistas e lições aprendidas, promovendo melhorias contínuas

Enriqueça o seu layout com esboços, símbolos e anotações personalizadas para se adequar ao seu fluxo criativo

Junte listas, calendários e reflexões em um sistema coeso que evolui com você ao longo do tempo

Limitações do Bullet Journal

Configurar e manter um bullet journal requer um esforço regular, muitas vezes diário. Isso pode ser um desafio para quem tem uma agenda lotada

Depois que os layouts são criados, é difícil fazer alterações ou mover tarefas, ao contrário das alternativas digitais

Preços do Bullet Journal

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Bullet Journal

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

✨ Menções especiais Notion : Ideal para planejamento digital personalizável com uma área de trabalho visual Tiimo : Ideal para gerenciamento visual do tempo com lembretes suaves Akiflow : Ideal para consolidar tarefas em uma agenda diária focada

Seu companheiro de planejamento ideal para TDAH: ClickUp

Cada agenda para TDAH oferece uma combinação única de estrutura, flexibilidade e organização criativa. Algumas ferramentas se concentram no planejamento visual, enquanto outras enfatizam o gerenciamento do tempo ou o reforço de hábitos.

O segredo é encontrar um que se adapte ao seu fluxo de trabalho e faça com que se manter organizado seja algo natural.

O ClickUp se destaca como um planejador completo para TDAH, oferecendo estrutura sem rigidez. Com o ClickUp, você pode dividir projetos em etapas gerenciáveis, visualizar sua programação e usar um assistente com inteligência artificial para manter o foco e gerar ideias.

Se você está pronto para trazer mais foco e fluidez ao seu dia, inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✨