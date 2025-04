Como criar um roteiro de engenharia para uma execução produtiva

James, um engenheiro de software sênior de uma startup de tecnologia em rápido crescimento, tinha uma missão: lançar o novo aplicativo antes do encerramento do trimestre. 🚀

Mas, apesar de uma equipe capacitada, as coisas não estavam saindo como planejado. Os desenvolvedores estavam trabalhando em silos, os designers tinham prioridades variáveis e o controle de qualidade não sabia quando intervir. À medida que o prazo se aproximava, James percebeu que faltava algo fundamental: um roteiro de engenharia.

Assim, ele rapidamente criou um roteiro, delineando marcos, dependências de tarefas e responsabilidades claras. Em poucas semanas, a equipe estava cumprindo prazos, colaborando sem problemas e entregando um trabalho de alta qualidade.

Esse cenário é muito familiar. Sem um roteiro de produto claro, muitas equipes enfrentam o caos no gerenciamento de projetos de engenharia complexos.

Neste guia, mostraremos exatamente como criar um roteiro que alinhe sua equipe, aumente a produtividade e gere resultados.

resumo de 60 segundos Um roteiro de engenharia é um plano estratégico que descreve metas, tarefas e cronogramas para a criação eficiente de um produto

Seus componentes incluem metas, iniciativas, cronogramas, tarefas, prioridades, partes interessadas, dependências, métricas de sucesso e riscos

Para criar roteiros de engenharia, defina metas SMART, priorize tarefas, planeje sprints, atribua responsabilidades, visualize o progresso e mantenha-se flexível

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp ajuda a monitorar metas, atribuir tarefas, visualizar o progresso e automatizar atualizações para uma execução tranquila

O que é um roteiro de engenharia?

Um roteiro de engenharia é um plano estratégico que descreve os principais marcos, tarefas e cronogramas para o desenvolvimento de um produto. Ele funciona como um guia para alinhar as equipes, priorizar os esforços e acompanhar o progresso para atingir as metas do projeto.

Um roteiro de engenharia funciona como o plano de jogo da sua equipe e mostra:

O que você está criando (novos recursos, correções, upgrades)

Por que isso é importante (deixar os usuários felizes, eliminar bugs, aumentar a escala)

Quando estiver acontecendo (Q1, próximo sprint, amanhã)

Veja como você pode tornar seus roteiros mais eficientes 👇🏻

Importância de um roteiro de engenharia para equipes de produtos

Assim como um roteiro de produtos, um roteiro de engenharia é a espinha dorsal de uma equipe de produtos bem estruturada. Veja por que ele é importante:

harmonia da equipe, sem atrito: Garante que a equipe de desenvolvimento, os gerentes de produto e as partes interessadas estejam alinhados, trabalhando para atingir os mesmos objetivos sem pisar nos pés uns dos outros. Todos permanecem concentrados, coordenados e no caminho certo - sem confusão, apenas uma colaboração tranquila.

Metas claras, grandes vitórias: Um roteiro conecta as tarefas diárias com objetivos estratégicos maiores para que a equipe entenda como seus esforços contribuem para o panorama geral.

Concentre-se como um profissional: Com prioridades claras, o roadmap ajuda as equipes a se concentrarem no que é mais importante, para que você não perca tempo com coisas sem importância.

Seu FAQ de referência: É uma forma transparente de gerenciar as expectativas e reduzir a falta de comunicação entre a engenharia e outras equipes. Assim, quando as partes interessadas perguntarem: "O que vem a seguir?" ou "Quando esse recurso estará pronto?", o roadmap terá todas as respostas.

detecte os obstáculos antes que eles apareçam: Um roadmap bem estruturado antecipa possíveis obstáculos com antecedência, aloca recursos de forma eficaz e ajusta os planos para manter o ritmo forte.

faça mais com menos estresse: Com prioridades e cronogramas claros, as equipes se mantêm no caminho certo, cumprem os prazos e evitam o esgotamento.

Quando as equipes de engenharia de produtos precisam de um roteiro?

Aqui estão alguns momentos importantes em que ter um roteiro se torna imprescindível para as equipes de engenharia de produtos:

desenvolvimento de novos produtos

No início do desenvolvimento, um roteiro de engenharia garante uma coordenação perfeita desde a concepção até o lançamento de um produto ou aplicativo. Os gerentes e engenheiros de produto colaboram para definir os principais objetivos, como a funcionalidade de pesquisa de produtos, o sistema de contas de usuário ou a configuração do gateway de pagamento.

dimensionamento ou manutenção

Ao fazer upgrade de sistemas ou adicionar recursos, um roteiro de engenharia ajuda a identificar dependências, alocar recursos de forma eficaz e planejar possíveis desafios. Com uma sequência clara de tarefas e marcos, o roteiro garante um processo tranquilo de dimensionamento e manutenção do produto, minimizando as interrupções.

🧑‍💻 Quando novas contratações entram para a equipe

Quando novos engenheiros entram na equipe, eles precisam de uma maneira rápida de entender o que está acontecendo. Com um roteiro em mãos, os novos contratados podem saber facilmente onde podem contribuir de forma eficaz desde o início.

Os principais componentes de um roteiro de engenharia

Veja o que um roadmap de engenharia normalmente inclui:

Metas: Defina o que você está tentando alcançar. Por exemplo, "Melhorar o desempenho do aplicativo" ou "Lançar um novo recurso".

🛠️ Iniciativas: Vincule as áreas de foco às suas metas gerais, como "Introduzir elementos de gamificação" faz parte do objetivo maior "Aumentar o envolvimento do usuário"

🗓️ Cronograma: Crie cronogramas trimestrais, mensais ou baseados em sprints para definir quando as coisas acontecem

Tarefas/Milestones: Adicione etapas acionáveis e pontos de verificação importantes, como "Corrigir o bug de login nº 456" ou "Lançar o aplicativo móvel beta"

⚖️ Prioridades: Classifique as tarefas por importância e impacto para se concentrar no que é mais importante

Partes interessadas: Identifique os membros da equipe, gerentes ou colaboradores externos para definir claramente as funções e responsabilidades

Dependências: Destaque as tarefas que dependem de outras ou que precisam ser concluídas primeiro. Por exemplo, "Concluir a integração da API antes do teste

Métricas para o sucesso: Defina como você medirá o progresso, como "Reduzir o tempo de carregamento da página em 30%" ou "Atingir 10.000 usuários ativos

⚠️ Riscos e desafios: Liste os possíveis bloqueadores e planeje estratégias de atenuação. Por exemplo, "Recursos limitados do desenvolvedor" ou "Confiabilidade incerta da API de terceiros

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. A Solução de Gerenciamento de Tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas - para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

Etapas para criar um roteiro de engenharia

O roteiro de engenharia é uma verificação obrigatória em sua lista de verificação de desenvolvimento de produtos. No entanto, por mais empolgante que pareça, criá-lo pode ser uma bagunça, especialmente se não houver um sistema claro.

via DashDevs

Vamos discutir as etapas para criar um roteiro de engenharia que gere resultados.

1. Defina metas estratégicas

Comece definindo o "porquê" de seu roteiro. Pode ser para melhorar o desempenho do produto, lançar um novo recurso ou garantir a escalabilidade do sistema.

Em seguida, divida-o em metas SMART.

Meta SMART: Lançar o recurso de mensagens no aplicativo para aumentar o envolvimento do usuário em 20% até junho de 2025. Específico : Tem como alvo o recurso de mensagens no aplicativo

Mensurável : Visa a um aumento de 20% no envolvimento do usuário

Acreditável : Viável com os recursos existentes da equipe de desenvolvimento e design

Relevante : Um recurso fundamental para impulsionar o engajamento e a retenção

Com prazo determinado: Previsto para lançamento em junho de 2025

As metas do ClickUp ajudam a dividir objetivos complexos, organizá-los de forma eficiente e acompanhar o progresso em tempo real. Além disso, você pode definir diferentes tipos de metas para manter o foco nas metas do roadmap:

Metas numéricas : Perfeitas para marcos que podem ser medidos em números. Por exemplo, "Corrigir 20 bugs críticos" ou "Reduzir o tempo de carregamento em 30%

Metas verdadeiras/falsas : Pense em "Concluir o teste de estresse" ou "Atualizar a capacidade do servidor". ou isso está feito ou não está

Metas de tarefas: Essas metas são divididas em tarefas acionáveis. Por exemplo, "Concluir 5 revisões de código por semana" ou "Corrigir 10 bugs no sprint

Acompanhe o progresso de suas metas de engenharia com o ClickUp Goals

Você também pode vincular tarefas ou sprints específicos às suas metas.

À medida que as tarefas forem concluídas, o ClickUp atualizará automaticamente o progresso da meta. Isso lhe dá visibilidade em tempo real de como as tarefas individuais estão se movendo.

2. Priorize temas e épicos

Agora é hora de dividir suas metas em partes, chamadas de temas e épicos.

Os temas são objetivos de alto nível que fornecem o "porquê" (foco no panorama geral), enquanto os épicos são o "o quê" - partes específicas e acionáveis do trabalho agrupadas em cada tema.

Tema: Melhorar o desempenho Episódio 1 : Reduzir o tempo de resposta da API para <100 ms

Épico 2 : Otimize os tempos de carregamento do front-end

Épico 3: Refatorar código legado

Dica profissional: Use estruturas de priorização para avaliar e classificar as tarefas com base em sua importância e valor para o projeto. Por exemplo, RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) é um sistema de pontuação que o ajuda a classificar objetivamente o trabalho.

3. Use a metodologia Agile para sprints

Os sprints são ciclos de trabalho curtos e focados (geralmente de 1 a 4 semanas) em que as equipes abordam tarefas ou entregas específicas. Eles mantêm a equipe focada e permitem que você faça check-ins regulares para avaliar o progresso. Além disso, eles fazem com que os grandes projetos pareçam menos sobrecarregados.

Para ser um ás na execução do sprint:

Planeje de forma realista : Equilibre suas metas com a capacidade da sua equipe. A sobrecarga de um sprint pode levar a atrasos e ao esgotamento

Acompanhe o progresso diariamente : As reuniões diárias são o ponto de verificação da sua equipe para avaliar o progresso e eliminar os obstáculos

Revisar e melhorar: Após cada sprint, analise o que deu certo e o que não deu. Use essas percepções para ajustar os sprints futuros

O ClickUp Sprints oferece a agilidade de que você precisa. Ele permite que você defina datas de sprint e priorize tarefas para que todos saibam claramente quem está fazendo o quê e quando.

Além disso, os pontos de sprint do ClickUp permitem que as equipes atribuam valores de esforço (por exemplo, 1 para tarefas simples, 8 para tarefas complexas) a cada tarefa. Isso garante que o sprint não seja sobrecarregado e que as tarefas estejam alinhadas com a capacidade da equipe.

Com os ClickUp Dashboards, você pode obter insights em tempo real sobre o progresso do sprint. Um gráfico burndown pode monitorar a quantidade de trabalho restante em relação ao tempo restante no sprint.

Obtenha insights em tempo real sobre o desempenho do sprint por meio de gráficos burndown

Dica profissional: Use o ClickUp Brain para gerar gráficos burndown. Basta inserir dados importantes, como tarefas, prazos e atribuições de equipe, e deixar que ele organize essas informações em gráficos. Ele também pode prever cronogramas, identificar bloqueios e fornecer percepções acionáveis para manter o andamento do sprint sem problemas.

O ClickUp Brain ajuda a criar documentação técnica para projetos ágeis

O ClickUp é muito útil para fazer atribuições de tarefas, bem como para monitorá-las durante o sprint. Ele tem recursos como alteração de listas, vinculação de tarefas, bloqueio de outras tarefas, comentários, adição de imagens, campos personalizados, marcação de pessoas, atribuição de várias pessoas a uma única tarefa, adição de emojis nos comentários e outros. Ele tem muitas opções quando se trata de configurações

4. Configure sua equipe e atribua responsabilidades

Defina claramente as responsabilidades de cada membro da equipe com base em sua experiência e carga de trabalho. Isso cria responsabilidade, reduz a confusão e mantém o projeto em andamento sem atrasos desnecessários.

A matriz RACI é uma estrutura simples, porém eficaz, que divide quem é Responsável, Responsável, Consultado e Informado para manter o trabalho em equipe contínuo.

Digamos que você esteja lançando um novo recurso e a tarefa seja desenvolver e implantar o novo endpoint de API. Veja como essa matriz funciona:

🛠️ Responsável: Aquele que executa a tarefa (desenvolvedor de back-end)

Responsável: Aquele que responde pelo resultado da tarefa (líder de engenharia)

Consultado: Os especialistas para obter informações [Gerente de produto (para requisitos), testador de controle de qualidade (para casos de teste)]

Informado: As pessoas são mantidas informadas sobre o progresso (gerente de projeto, partes interessadas)

O ClickUp Tasks facilita a alocação de responsabilidades. Você pode atribuir tarefas a uma pessoa, a várias pessoas ou até mesmo a uma equipe inteira.

Otimize a delegação de tarefas para aumentar a produtividade usando o ClickUp Tasks

Você também pode usar o Workload View do ClickUp para avaliar sua capacidade atual. Isso facilita a identificação de funcionários sobrecarregados e a reatribuição de tarefas para aqueles com mais largura de banda.

Além disso, o ClickUp Brain ajuda você a atribuir tarefas estrategicamente com avisos inteligentes como:

planeje as atribuições de tarefas para um novo projeto, levando em conta os pontos fortes, a disponibilidade, o cronograma e as dependências de tarefas de cada membro da equipe desenvolva uma estratégia de distribuição de carga de trabalho que se alinhe às habilidades e à experiência dos membros da equipe crie um roteiro de alocação de tarefas para projetos complexos, detalhando as responsabilidades específicas de cada membro da equipe

Seu roteiro define a direção, mas para torná-lo acionável, é necessário integrá-lo ao seu software de gerenciamento de projetos.

Isso desbloqueia a visualização do roteiro, oferecendo uma visão clara do progresso em tempo real, dos cronogramas e de quem está fazendo o quê.

Certifique-se de criar dependências diretamente nos gráficos de Gantt do projeto, nos quadros Kanban ou em outras formas de visualização do fluxo de trabalho para que todos entendam como o trabalho deles está conectado. Além disso, ele destaca o caminho crítico do projeto que mantém a equipe concentrada nas tarefas que afetam os cronogramas de entrega.

O Gantt Chart View do ClickUp transforma seu roteiro de engenharia em uma linha do tempo dinâmica e interativa. Ele mapeia as tarefas, as dependências, os cronogramas e o progresso do projeto em um só lugar, facilitando o gerenciamento até mesmo dos projetos de engenharia mais complexos.

Ele vem com recursos como Lead Time (Tempo de Espera), que é o tempo total necessário para concluir uma tarefa ou processo do início ao fim, incluindo períodos de espera ou atrasos. Ao cruzar essa referência com o Slack Time, você pode calcular facilmente a quantidade de tempo que uma tarefa pode ser atrasada sem afetar a data de conclusão geral do projeto ou outras tarefas críticas.

Visualize seu roteiro de engenharia, cronogramas de tarefas e dependências por meio do ClickUp Gantt Chart View

Além disso, não é mais necessário alternar entre ferramentas ou atualizar tudo manualmente. Em resumo, o software faz o trabalho pesado para que você possa se concentrar no que é importante - fazer as coisas.

Você também pode alternar para a visualização de quadro Kanban do ClickUp para dividir seu roteiro em estágios como "Backlog", "Em andamento", "Revisão de código" e "Concluído". cada coluna reflete o progresso das tarefas, para que você possa acompanhar o que está em andamento e o que está parado.

Visualize tarefas em colunas personalizáveis e acompanhe o progresso com o ClickUp Kanban Board View

Adicione detalhes como datas de vencimento, dependências, tags de prioridade e imagens aos cartões de tarefas para tornar todas as informações necessárias visíveis em um piscar de olhos. E use swimlanes (subgrupos) para categorizar visualmente as tarefas por responsável, prioridade ou recurso.

A melhor parte? O Quadro Kanban do ClickUp se adapta facilmente às necessidades de mudança do roteiro. Isso permite que você ajuste e reorganize rapidamente as tarefas para enfrentar novos desafios e prioridades.

Em seguida, compartilhe seu roteiro com as partes interessadas. Com uma visibilidade clara dos cronogramas, das prioridades e dos marcos, eles podem fornecer informações, identificar riscos potenciais ou abordar as lacunas de recursos logo no início.

Quem precisa ver isso? Executivos : Para mostrar o progresso das iniciativas de alta prioridade

Gerentes de produto : Alinhar-se às metas do produto

Equipes de marketing: Para que saibam quando começar a divulgar o próximo grande lançamento

Para fazer isso direito

Comece com o "porquê": Defina o cenário estabelecendo razões sólidas por trás do plano. Por exemplo, você pode dizer algo como: "Com base em nossa pesquisa de mercado , este plano foi elaborado para nos ajudar a aumentar nossa base de usuários em 15% até o final do ano. Vamos explicar como faremos isso acontecer. "

Mantenha-o visual, não entediante: Pense em gráficos de Gantt, quadros Kanban ou qualquer coisa que dê vida ao seu roteiro e o torne fácil de acompanhar

Seja breve, mas impactante: Use uma linguagem clara e cotidiana e seja específico. Por exemplo, diga: "Acreditamos que a inclusão do recurso X nos ajudará a expandir para o mercado Y e a conquistar Z% mais clientes até o final do próximo trimestre. "

O ClickUp Chat pode ajudá-lo a compartilhar e discutir instantaneamente as atualizações do roadmap com sua equipe e partes interessadas. Ele permite vincular conversas a tarefas, documentos e outras mensagens relacionadas e permite que todos acessem as informações básicas diretamente no tópico do chat.

A melhor parte? Se alguém tiver uma pergunta ou solicitação, você poderá criar e atribuir uma tarefa no bate-papo com apenas um clique.

Compartilhe atualizações do roteiro ao vivo, anexe arquivos importantes e tome decisões no ClickUp Chat

7. Mantenha-se flexível com fluxos de trabalho adaptáveis

A criação de um roteiro de engenharia não é um negócio único. Os cronogramas mudam, as prioridades mudam e, às vezes, você perde um engenheiro para outro projeto. O segredo? Manter-se adaptável.

As automações salvam o dia aqui. Veja como:

Ajuste os cronogramas do roteiro: Se um recurso móvel for adiado por uma semana, ele poderá reagendar tarefas relacionadas em seu roteiro e notificar a equipe, mantendo o fluxo de trabalho ininterrupto

Reatribua tarefas instantaneamente : Se um desenvolvedor sair de licença ou for reatribuído, o ClickUp Automation realoca rapidamente suas tarefas para o próximo membro da equipe disponível com as habilidades certas

Priorize ajustes em tempo real: Se uma integração de API urgente tiver precedência sobre uma atualização de back-end, ela moverá as tarefas para o topo

Altere automaticamente o status da tarefa e notifique as partes interessadas por meio do ClickUp Automations

bônus: comece com modelos pré-fabricados do ClickUp

A criação de um roteiro de engenharia a partir do zero pode deixá-lo atolado em detalhes. Mas com os modelos pré-criados de projeto ou de roteiro de tecnologia do ClickUp, você pode pular o estresse e ir direto para a ação.

1. Modelo de roteiro de equipe ágil do ClickUp

O ClickUp Agile Team Roadmap Template permite que você visualize seu roadmap com uma linha do tempo clara, mostrando o que está acontecendo e quando. Além disso, você pode ajustar facilmente a linha do tempo à medida que as coisas mudam e ficar por dentro das mudanças.

Faça o download deste modelo Visualize e monitore o fluxo de trabalho do seu roteiro com o ClickUp Agile Team Roadmap Template

Além disso, planejar sprints é muito fácil com os campos personalizados do ClickUp, como:

Impacto: Categoriza as tarefas com base em seu impacto potencial sobre o produto ou projeto

Meta estratégica: define a meta de longo prazo com a qual a tarefa está alinhada

Importância estratégica: Mede a importância da tarefa em relação à estratégia geral ou aos objetivos comerciais

Dias de duração: Ajuda a estimar quanto tempo a tarefa levará para ser concluída

Esforço estimado: Estima a quantidade de esforço necessária para concluir a tarefa

2. Modelo de roteiro de tecnologia ClickUp

O ClickUp Technology Roadmap Template ajuda você a visualizar futuros investimentos tecnológicos. Isso significa que seu departamento de engenharia pode determinar facilmente onde e como alocar recursos para o processo de desenvolvimento de produtos, atualizações de infraestrutura ou inovação.

Faça o download deste modelo Acompanhe os futuros investimentos tecnológicos e gerencie as tarefas do roteiro com o modelo de roteiro de tecnologia do ClickUp

Alguns dos principais recursos incluem:

Status personalizados , como "Em andamento", "Concluído" e "Preso", que permitem acompanhar o progresso de cada tarefa

Visualizações personalizadas para diferentes funções da equipe, como o "Painel do projeto", o "Roadmap para gerentes" e a "Visualização dos gerentes de projeto". Elas mantêm a sua equipe concentrada no que é mais importante, seja no acompanhamento do progresso, no gerenciamento de recursos ou na criação de novos projetos

Práticas recomendadas para roteiros de engenharia

Quer que seu roteiro seja realmente eficaz? Veja aqui como fazer isso:

Seja claro e conciso : Evite sobrecarregar seu roadmap com muitos detalhes ou recursos. Atenha-se à visão estratégica do negócio, às metas de alto nível e às principais iniciativas que geram impacto

Use uma abordagem de "engenharia reversa": Visualize onde você deseja que o produto esteja nos próximos 6 a 12 meses e, em seguida, trabalhe de trás para frente para identificar os principais marcos necessários para chegar lá

Adicione o mapeamento de riscos : Identifique os riscos associados a cada iniciativa, classifique-os e planeje estratégias de mitigação

Realize check-ins entre as equipes : Faça com que as equipes de gerenciamento de produtos, engenharia e negócios discutam como as iniciativas do roadmap afetam umas às outras

Incorpore o tempo de reserva: Dê a si mesmo algum espaço para lidar com problemas sem alterar todo o cronograma do roteiro

Assuma o controle do seu roteiro de engenharia com o ClickUp

Os roteiros de engenharia são essenciais para manter as metas e os esforços técnicos no caminho certo. No entanto, gerenciar dependências e garantir uma execução perfeita em vários estágios do roadmap pode ser uma tarefa assustadora para as equipes de engenharia.

Os poderosos recursos do ClickUp - todos alimentados por IA - facilitam a concretização do seu roteiro de engenharia e mantêm sua equipe no caminho certo. Ele permite que você se adapte facilmente às mudanças, compartilhe atualizações com as partes interessadas e mantenha a flexibilidade durante todo o processo.

E mais? Para economizar tempo e agilizar a configuração, o ClickUp oferece modelos personalizáveis, permitindo que você adapte seu roadmap para atender às necessidades de sua equipe sem complicações.

Deseja tornar eficiente o gerenciamento de seu roadmap de engenharia? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! 🙌