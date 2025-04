Como criar uma intranet moderna para sua organização

Há algum tempo, mais de 500 funcionários da divisão de computação em nuvem da Amazon assinaram uma petição pedindo que a empresa reconsiderasse seu mandato de cinco dias no escritório. Sua mensagem foi clara e inequívoca: o trabalho remoto e híbrido agora é um modo de vida.

Embora essa empresa tenha acabado por impor o fim do trabalho remoto, para muitos profissionais, os encontros físicos estão se tornando mais raros, e a comunicação forte e os locais de trabalho que priorizam o digital são a norma.

É por isso que as empresas agora estão prestando mais atenção às soluções modernas de intranet para ajudar a preencher as lacunas de comunicação em um local de trabalho digital.

Pense na intranet como uma plataforma social e colaborativa que personaliza a comunicação, impulsiona o envolvimento dos funcionários e potencializa as estratégias de experiência dos funcionários. Bônus? Ela pode ser acessada em qualquer dispositivo com conectividade à Internet - sem necessidade de deslocamento para o escritório.

Curioso? Vamos nos aprofundar no motivo pelo qual os sistemas de intranet modernos estão chamando a atenção.

Os principais recursos de uma intranet moderna incluem: Comunicação centralizada : Compartilhe notícias, atualizações e anúncios da empresa Ferramentas de colaboração : Permitir a colaboração de projetos em tempo real em todos os locais Dashboards personalizáveis : Forneça visualizações específicas de funções para informações relevantes Repositório pesquisável : Armazene e acesse documentos, políticas e recursos da empresa

Ela beneficia as organizações na forma de comunicação aprimorada que rompe silos e mantém todos informados

Ela protege informações confidenciais com firewalls e credenciais de login. Também aumenta o moral dos funcionários ao destacar as realizações e fornecer acesso fácil a materiais de treinamento e políticas

As intranets modernas, diferentemente dos quadros de avisos eletrônicos estáticos do passado, oferecem colaboração em tempo real, pesquisa orientada por IA, acessibilidade móvel e painéis personalizados

Para implementar intranets modernas, você precisa: Avaliar as necessidades da organização e envolver os funcionários no planejamento Implementar os recursos em fases e priorizar a experiência do usuário Gerenciar o conteúdo com eficiência e promover o envolvimento desde o início Proteger a intranet com permissões baseadas em funções

Um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp fornece uma plataforma abrangente para gerenciamento de tarefas e documentos que se integra à sua intranet para fornecer uma única fonte de verdade

O que é uma intranet moderna?

Muitas empresas buscam uma plataforma de comunicação única para suas equipes, seja para notícias da empresa, atualizações de projetos ou diretórios de funcionários. Uma intranet moderna oferece exatamente isso.

Ao contrário dos softwares de intranet antigos e estáticos, os softwares de intranet modernos são interativos, fáceis de usar e acessíveis em qualquer dispositivo. O mais importante é que ele se integra perfeitamente às ferramentas que sua equipe já usa, como plataformas de gerenciamento de projetos, aplicativos de comunicação e sistemas de armazenamento de documentos.

Isso significa que os funcionários podem encontrar informações mais rapidamente, colaborar de forma mais eficiente e permanecer engajados, estejam eles no escritório ou trabalhando remotamente.

O que mais? Aqui está o que você obtém com as intranets modernas: Uma plataforma de comunicação centralizada para compartilhar notícias, atualizações e anúncios da empresa

Uma ferramenta de colaboração para as equipes trabalharem juntas em projetos em tempo real, independentemente do local

Painéis personalizáveis para funções individuais, garantindo que os funcionários vejam o que é mais relevante para eles

Um repositório pesquisável de documentos, políticas e recursos da empresa

Benefícios de uma intranet moderna

Como você pode imaginar, os principais benefícios incluem melhor comunicação e colaboração. Como isso é possível? Usando uma única plataforma para atualizações, ferramentas e recursos da empresa. Aqui estão alguns benefícios adicionais do uso de soluções modernas de intranet:

Comunicação aprimorada : Acaba com os silos, garantindo que todos permaneçam informados e alinhados

Melhor segurança: Usa uma rede privada, específica da organização, protegida por firewalls e credenciais de login, garantindo que as informações confidenciais permaneçam acessíveis somente aos funcionários autorizados

Reconhecimento do funcionário : Destaca as realizações, aumentando o moral

Integração simplificada : Oferece acesso fácil aos materiais de treinamento e às políticas da empresa

Experiência personalizada : Fornece conteúdo e recursos específicos para cada função

Redução da sobrecarga de informações : Centraliza as informações para facilitar o acesso

Transparência: Mantém os funcionários atualizados sobre as metas e o progresso da empresa

Dica profissional: Quer testar algumas soluções de intranet para suas equipes? Confira nosso guia sobre o melhor software de intranet para conectar equipes com segurança.

As diferenças entre uma intranet tradicional e uma intranet moderna

Antes de plataformas como WhatsApp, Teams ou Slack se tornarem populares, as empresas dependiam de sites internos desajeitados para se comunicar. Essas páginas estáticas - chamadas de quadros de avisos eletrônicos (EBBs) - foram revolucionárias, fornecendo uma maneira de compartilhar documentos e acessar recursos internos sem sair da sua mesa.

Mas vamos ser realistas: esses EBBs não atenderão às necessidades atuais do local de trabalho. É por isso que a intranet moderna trouxe muitas mudanças para as organizações.

🧠 Você sabia: De acordo com a Deloitte, 73% dos funcionários que trabalham de forma colaborativa têm melhor desempenho e 60% acham que isso impulsiona a inovação - o trabalho em equipe faz o sonho funcionar!

Para deixar mais claro, aqui está uma tabela que compara a intranet tradicional com a intranet moderna:

Era Características Limitações Solução Moderna Exemplo real Intranets iniciais (década de 1990) Páginas estáticas da Web para compartilhamento de documentos e recursos internos Limitado ao compartilhamento de documentos; faltava interatividade ou personalização Hubs centralizados com ferramentas interativas para colaboração em tempo real, pesquisa orientada por IA e painéis personalizados Uma empresa de manufatura que compartilhava horários de turnos por meio de uma intranet de quadro de avisos substituiu-a por uma intranet moderna para permitir o compartilhamento de mensagens e recursos da equipe Segunda geração (anos 2000) Recursos ampliados com wikis, blogs e marcação de conteúdo Ainda dependia muito da TI para atualizações; faltava acessibilidade móvel Plataformas fáceis de usar e otimizadas para dispositivos móveis, permitindo que os funcionários criem, compartilhem e acessem o conteúdo de forma independente Uma cadeia global de varejo atualizou para ferramentas compatíveis com dispositivos móveis, permitindo que os gerentes de loja façam upload de relatórios de vendas em qualquer lugar Intranets da Web 2.0 (década de 2010) Intranets sociais com perfis de usuário, comentários e envolvimento da comunidade Os recursos sociais eram isolados; plataformas fragmentadas levavam a silos Plataformas unificadas que integram ferramentas de comunicação, colaboração e compartilhamento de conhecimento Uma startup de tecnologia que adotou uma intranet que integrou o Slack, o Google Workspace e o rastreamento de projetos para fluxos de trabalho contínuos Intranets Modernas (2020+) Plataformas abrangentes de experiência digital do funcionário (DEX) com IA, pesquisa empresarial e automação Nenhum (projetado para se adaptar e escalar com a evolução das necessidades do local de trabalho) Ferramentas centralizadas e alimentadas por IA que oferecem acessibilidade móvel, engajamento social e recursos que aumentam a produtividade Uma empresa remota que usa a intranet orientada por IA para integrar funcionários, gerenciar tarefas e promover o engajamento de forma eficaz

Principais recursos de uma intranet moderna

O que torna uma intranet tão indispensável para a comunicação com os funcionários? Vamos detalhar:

1. Eficiência com base na nuvem

Em primeiro lugar, a maioria dos sistemas modernos de intranet agora é baseada na nuvem. Isso significa vantagens como backups automáticos, gerenciamento de conteúdo em tempo real e liberdade de restrições de localização.

E como 83% da força de trabalho global diz que o trabalho híbrido é o ideal, uma intranet alimentada pela nuvem se alinha perfeitamente com essa necessidade crescente de flexibilidade.

Sua intranet deve se integrar perfeitamente a ferramentas como Slack, Microsoft 365, Google Workspace e Zendesk. Consolidá-las em uma única plataforma significa gastar menos tempo alternando entre guias e mais tempo concluindo tarefas.

Leia também: Melhor Software de Comunicação Empresarial para Mensagens Eficazes

3. Segurança de alto nível

Ninguém gosta de vazamentos de dados, mas eles estão se tornando mais comuns do que o normal. Uma intranet segura usa permissões baseadas em funções para garantir que as informações confidenciais da empresa sejam acessíveis somente àqueles que precisam delas, mantendo os olhos curiosos (e os hackers) afastados.

🧠 Você sabia: As organizações levam em média 204 dias para identificar uma violação de dados e outros 73 dias para contê-la. Somente o custo das notificações de violação aumentou para US$ 370 mil em 2023.

4. Gerenciamento de conteúdo fácil de usar

A atualização das páginas da intranet geralmente não requer muita experiência em tecnologia. Um sistema moderno de gerenciamento de conteúdo (CMS) permite que os funcionários criem, atualizem e compartilhem conteúdo de forma independente, com integrações fáceis para ferramentas como o Google Drive.

5. Reconhecimento e prêmios

Dê crédito onde ele é devido. Afinal de contas, os funcionários que recebem reconhecimento regularmente têm 20 vezes mais chances de permanecer engajados do que aqueles que nunca ouvem um simples "obrigado". "

As intranets modernas incentivam o reconhecimento entre colegas, facilitando a comemoração de conquistas por meio de mensagens, comentários ou anúncios para toda a empresa.

6. Diretório inteligente de funcionários

Não há mais momentos de "Quem é responsável por isso?". Um diretório de funcionários pesquisável permite que você encontre colegas por nome, departamento ou cargo, facilitando a colaboração.

7. Acessibilidade que prioriza os dispositivos móveis

Como o trabalho híbrido veio para ficar, as intranets compatíveis com dispositivos móveis ou aplicativos dedicados garantem que os funcionários possam permanecer conectados de qualquer dispositivo móvel, em qualquer lugar.

8. Criado para o trabalho em equipe

Atualmente, as equipes colaboram com ferramentas de colaboração como o Google Workspace e o Microsoft Teams. As intranets modernas se integram perfeitamente a elas, oferecendo ferramentas de gerenciamento de projetos, mensagens em tempo real e espaços de trabalho compartilhados para manter o trabalho em equipe fluindo sem problemas.

O papel da intranet moderna no engajamento dos funcionários

Já discutimos como uma intranet moderna fornece aos funcionários um software de comunicação interna para centralizá-la para melhorar o trabalho em equipe, tornando-a acessível em qualquer lugar, a qualquer momento.

No entanto, para entender como ela transforma desafios comuns do local de trabalho em oportunidades para o envolvimento dos funcionários, vamos testá-la em alguns cenários comuns.

cenário 1: Os funcionários remotos se sentem desconectados

Os funcionários remotos geralmente perdem as interações espontâneas no escritório e se sentem isolados.

✅ Como uma intranet moderna ajuda: Uma intranet moderna preenche a lacuna fornecendo um local de trabalho digital centralizado onde os funcionários remotos podem acessar as atualizações da empresa, colaborar em projetos e se conectar socialmente por meio de comunidades virtuais e ferramentas de bate-papo. Recursos como acesso móvel garantem que ninguém se sinta excluído, não importa onde esteja trabalhando.

cenário 2: sobrecarga de informações

Os funcionários têm dificuldade para encontrar informações relevantes enterradas em inúmeros e-mails e documentos.

✅ Como uma intranet moderna ajuda: Com recursos como sistemas de gerenciamento de conteúdo e ferramentas de pesquisa avançada, as intranets modernas organizam e priorizam as informações. Painéis personalizados garantem que os funcionários vejam as atualizações e os recursos que são importantes para eles, eliminando o ruído.

cenário 3: baixo reconhecimento e moral dos funcionários

Os funcionários se sentem desvalorizados quando suas realizações passam despercebidas, o que leva ao desinteresse.

✅ Como uma intranet moderna ajuda: As ferramentas de reconhecimento de funcionários, como quadros de elogios e recursos de divulgação, incentivam a apreciação pública. Esses momentos de reconhecimento promovem um senso de pertencimento e motivação.

cenário 4: Dificuldade de gerenciar projetos de equipe

As equipes têm dificuldades para colaborar de forma eficaz, especialmente em locais e fusos horários diferentes.

✅ Como uma intranet moderna ajuda: As ferramentas de colaboração integradas às intranets modernas facilitam o gerenciamento de projetos. De espaços de trabalho compartilhados a mensagens em tempo real, os funcionários podem fazer brainstorming, atribuir tarefas e acompanhar o progresso em uma única plataforma - aumentando a produtividade e o trabalho em equipe.

cenário 5: Integração ineficiente para novas contratações

Os novos funcionários se sentem perdidos sem uma compreensão clara dos processos, das políticas e da dinâmica da equipe.

✅ Como uma intranet moderna ajuda: As intranets modernas simplificam a integração, oferecendo centros de conteúdo personalizados com recursos de treinamento, políticas da empresa e apresentações da equipe. Isso garante que os novos contratados se sintam bem-vindos e equipados para começar com o pé direito.

💡 Dica profissional: Use uma plataforma centralizada para criar, personalizar e distribuir políticas e diretrizes de forma eficiente em sua organização. Para começar, confira esta lista do melhor software de manual do funcionário.

cenário 6: departamentos isolados impedem a colaboração

Os departamentos operam de forma isolada, o que leva à falta de comunicação e à ineficiência.

✅ Como uma intranet moderna ajuda: Uma intranet moderna promove a colaboração entre departamentos com espaços compartilhados para compartilhamento de conhecimento, atualizações de projetos e comunicação. Os funcionários podem encontrar facilmente colegas de todas as equipes usando um diretório de funcionários, eliminando silos e promovendo uma cultura unificada.

Leia também: O melhor software de portal para funcionários

Implementação de uma intranet moderna nas organizações

Fazer a transição para uma intranet moderna não é pouca coisa. As organizações geralmente enfrentam problemas com funcionários desmotivados e ferramentas de comunicação ineficientes no local de trabalho.

Mas é fascinante como uma ferramenta eficiente pode realmente resolver o restante de seus problemas. Pelo menos o ClickUp faz isso. Introdução rápida: o ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, bate-papo e conhecimento em uma única plataforma. Bônus: tudo isso vem com a IA de trabalho mais coesa do mundo.

Aqui está um guia passo a passo para implementar uma intranet que realmente atenda às suas necessidades e se alinhe à sua equipe.

Etapa 1: Entenda o que sua organização realmente precisa

Antes de mergulhar no mercado de plataformas de intranet brilhantes, faça uma pausa e reflita sobre o que está faltando. Por exemplo:

As falhas de comunicação estão atrasando os projetos?

Os funcionários remotos se sentem desconectados?

Os funcionários estão se afogando em informações irrelevantes?

A realização de uma avaliação das necessidades o ajudará a descobrir esses pontos problemáticos e a delinear os recursos obrigatórios para sua intranet.

Por exemplo, sua equipe precisa de sistemas de gerenciamento de conteúdo para organizar recursos? Ou ferramentas de colaboração para facilitar o trabalho em equipe? Saber o que está quebrado torna mais fácil encontrar uma ferramenta que o conserte.

Com o ClickUp Tasks, você pode documentar essas necessidades dividindo-as em etapas acionáveis. Por exemplo, atribua tarefas de pesquisa a equipes específicas, priorize recursos com campos personalizados e acompanhe o progresso do que é essencial.

Divida os itens de ação em tarefas menores e atribua imediatamente funções à sua equipe usando o ClickUp Tasks

Etapa 2: Traga seus funcionários para a conversa

Um dos maiores erros que as organizações cometem é deixar os funcionários fora do processo de planejamento. Sua intranet não é apenas para a equipe de RH ou TI - é para todos.

Você já está um passo à frente no engajamento dos funcionários ao envolvê-los em todos os departamentos na avaliação de possíveis soluções.

Use pesquisas ou discussões em prefeituras para obter opiniões sobre quais ferramentas e recursos facilitariam o trabalho deles. Com os quadros brancos do ClickUp, você pode mapear visualmente o feedback dos funcionários, garantindo que todas as ideias sejam capturadas e consideradas.

Use os quadros brancos do ClickUp para dedicar um espaço específico para capturar e agir de acordo com o feedback de seus funcionários

Etapa 3: Implemente em fases

Oferecer todos os recursos aos seus funcionários no primeiro dia pode parecer eficiente, mas é uma receita para a sobrecarga.

Uma implementação em fases permite que as equipes se sintam confortáveis com a intranet, passo a passo.

Comece com os principais recursos, como ferramentas de comunicação ou compartilhamento de documentos, e introduza gradualmente funcionalidades avançadas, como suítes de colaboração em tempo real ou análises.

O ClickUp Tasks e o ClickUp Dashboards tornam esse processo perfeito. Crie tarefas para cada fase de implementação, atribua responsabilidades e acompanhe o progresso - tudo em um só lugar.

Acompanhe as tarefas, o progresso e o envolvimento com os ClickUp Dashboards

Você também pode usar os Dashboards para monitorar as taxas de adoção e obter feedback dos funcionários, ajustando a experiência à medida que avança.

Não seria ótimo se você pudesse combinar ferramentas como ClickUp Custom Fields e Custom Statuses para adicionar atributos específicos às tarefas?

O Modelo de Comunicação com o Funcionário do ClickUp permite esse recurso juntamente com um layout estruturado para uma comunicação transparente. A melhor parte? Ele é pré-configurado e ajuda você a começar imediatamente!

Etapa 4: Priorize a experiência do usuário

O sucesso de sua intranet depende de sua facilidade de uso. Se os funcionários não conseguirem navegar na plataforma ou encontrar informações rapidamente, eles não a usarão.

Como regra geral, concentre-se no design intuitivo, na compatibilidade com dispositivos móveis e nos painéis personalizados. Considere seus usuários - trabalhadores remotos, equipes de campo ou funcionários do escritório - e garanta que a plataforma atenda às necessidades deles.

Mais uma vez, o ClickUp se destaca aqui com seus Dashboards personalizáveis.

Os funcionários podem personalizar suas exibições para mostrar o que é mais relevante, desde o progresso do projeto até as atualizações da equipe. Ela foi projetada para ser uma única fonte de verdade, minimizando o ruído e maximizando a clareza.

Personalize os feeds da intranet para atender às necessidades dos membros da sua equipe usando os ClickUp Dashboards

Leia também: O melhor software de local de trabalho digital para equipes modernas

Etapa 5: Gerencie seu conteúdo com eficiência

Lembre-se: Uma intranet sem conteúdo relevante e bem organizado é apenas mais uma ferramenta que os funcionários evitarão.

O conteúdo deve ser fácil de encontrar, atualizado regularmente e personalizado para os usuários. Isso inclui tudo, desde políticas da empresa até materiais de treinamento e recursos da equipe.

O Analytics também pode desempenhar um papel importante na compreensão do que está funcionando - os funcionários estão se envolvendo com o conteúdo?

📌 Exemplo: E se vários membros da equipe pudessem editar simultaneamente um documento de política ou refinar uma proposta de projeto, deixando comentários e sugestões diretamente no documento? Isso aceleraria significativamente a colaboração e aumentaria a visibilidade. O ClickUp Docs torna isso possível.

Aprimore os documentos de sua empresa usando o ClickUp Docs junto com seu recurso de IA

A integração desses documentos em um hub central de conhecimento garante que os funcionários possam acessar o que precisam em segundos, não em horas:

Use pastas para agrupar documentos relacionados por departamento ou projeto

Adicione tags para filtragem rápida, como "Atualização de política" ou "Integração"

Vincule recursos relacionados para fornecer um contexto completo, como conectar um resumo de projeto a listas de tarefas relevantes

Compartilhe documentos entre equipes com apenas um link

Atribua tarefas diretamente no documento para itens de ação

Use comentários e menções para obter feedback instantâneo

Leia também: Como gerenciar uma equipe: Habilidades, estratégias e ferramentas

Etapa 6: Promova o engajamento desde o início

Mesmo a intranet mais avançada fracassará se os funcionários não estiverem envolvidos. Para criar entusiasmo, mostre como a plataforma facilitará a vida deles.

Ferramentas colaborativas como ClickUp Chat, @menções e ClickUp Assign Comments ajudam a promover a comunicação e a responsabilidade em tempo real, garantindo que ninguém se sinta excluído.

Receba seu feedback em tempo real para melhor gerenciamento do tempo e menos erros usando o ClickUp Assign Comments

Etapa 7: Proteja sua intranet

Segurança = A espinha dorsal de um sistema de intranet moderno.

Proteger sua intranet significa que seus dados confidenciais permanecem protegidos e sua plataforma permanece confiável por anos.

Desde a proteção dos segredos da empresa até o controle dos níveis de acesso, uma intranet segura gera confiança em toda a organização.

💡 Dica profissional: O ClickUp aprimora a experiência com permissões baseadas em funções, dando a você controle total sobre quem pode visualizar, editar ou compartilhar tarefas, documentos, painéis e muito mais. Isso mantém o conteúdo certo nas mãos certas.

Decida quem tem acesso à sua intranet usando os recursos de controle de permissão do ClickUp

Superando os desafios na adoção da intranet moderna

Nenhuma jornada está completa sem seus desafios. Pelo menos, estar ciente deles ajuda a planejar melhor.

Vamos analisar alguns desafios comuns na integração da intranet moderna e como superá-los.

Desafio nº 1: Falta de personalização

Um tamanho único não serve para todos, especialmente no local de trabalho. Os funcionários não querem vasculhar conteúdo irrelevante para encontrar o que precisam. Sem conteúdo personalizado adaptado a funções, equipes ou locais, sua intranet corre o risco de se tornar mais uma ferramenta não utilizada.

Solução: As intranets modernas devem oferecer personalização baseada em funções. Isso significa garantir que os funcionários vejam o conteúdo relevante para suas funções, atividades e locais. Recursos como painéis personalizados ou notificações direcionadas mantêm a intranet envolvente e útil para todos.

Leia também: Os melhores aplicativos de comunicação para equipes

Desafio nº 2: funcionalidade de pesquisa ineficaz

Quase dois terços dos funcionários (64%) admitem que lutam para encontrar tempo e energia para concluir suas tarefas e são 3,5 vezes mais propensos a ter dificuldades com inovação e pensamento estratégico. 5 vezes mais provável que tenham dificuldades com a inovação e o pensamento estratégico.

Queremos tornar a vida deles mais difícil com ferramentas de pesquisa ruins? Os mecanismos de pesquisa tradicionais baseados em palavras-chave simples não atenderão às necessidades de seus funcionários.

Solução: As intranets modernas precisam de recursos de pesquisa inteligente que forneçam resultados com base em preferências, filtros e dados do usuário.

Facilite a pesquisa e encontre o que você está procurando de uma só vez usando o Connected Search do ClickUp

O recurso Connected Search do ClickUp ajuda você a encontrar qualquer coisa em seu Workspace usando palavras-chave básicas, filtros avançados ou linhas do tempo. Melhor ainda, ele transforma dados de imagem e vídeo em conteúdo pesquisável, para que nenhum arquivo passe despercebido.

Desafio nº 3: Falta de capacidade de descoberta de informações

Os milhares de e-mails, vídeos, documentos de texto e outros conteúdos empresariais estão estruturados? Bem, não.

As intranets tradicionais têm dificuldade para extrair esses dados, o que leva a um potencial inexplorado e a uma tomada de decisão ruim.

Solução: As ferramentas de mineração de conhecimento com tecnologia de IA são a melhor coisa que pode acontecer com as intranets modernas. Essas ferramentas ingerem dados de aplicativos internos e de terceiros, enriquecem-nos com metadados e fornecem resultados personalizados por meio de mecanismos cognitivos de pesquisa empresarial. Isso significa que os funcionários podem acessar sem problemas até mesmo dados não estruturados quando necessário.

Aqui está um passo a passo útil sobre como criar e gerenciar sua própria base de conhecimento de IA!

dica profissional: O ClickUp Brain é o seu gerenciador de conhecimento alimentado por IA, conectando perfeitamente tarefas, documentos e bate-papos em seu ClickUp Workspace para exibir as informações certas instantaneamente. Chega de vasculhar a bagunça - basta perguntar em inglês simples e o ClickUp Brain fornece respostas precisas, simplificando os fluxos de trabalho e mantendo as equipes alinhadas. Obtenha respostas precisas para perguntas relacionadas ao seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

Desafio nº 4: Transmissão de mensagens direcionadas

As intranets tradicionais geralmente são limitadas a mensagens de tamanho único. Isso se torna um grande problema ao gerenciar equipes remotas ou híbridas que exigem atualizações personalizadas com base em suas funções, idiomas ou locais.

Solução: As intranets modernas possibilitam comunicações direcionadas, permitindo que você envie mensagens personalizadas para grupos específicos. Por exemplo, os gerentes podem transmitir atualizações de políticas para as equipes de liderança e, ao mesmo tempo, manter as notícias de integração direcionadas aos novos contratados. Isso garante que as pessoas certas recebam mensagens sem enviar spam para todos os outros.

Uma intranet desconectada é uma receita para a frustração. Os funcionários não devem alternar entre aplicativos para encontrar informações ou concluir tarefas. As intranets tradicionais, geralmente estáticas e em silos, criam ineficiências e sufocam a produtividade.

Solução: As intranets modernas atuam como espaços de trabalho digitais unificados, integrando ferramentas de comunicação, colaboração e gerenciamento de conteúdo.

Visão do ClickUp: Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para reunir o contexto essencial, alinhar as prioridades e levar os projetos adiante. A luta é real - acompanhamentos constantes, confusão de versões e buracos negros de visibilidade corroem a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com o Connected Search e o AI Knowledge Manager, resolve esse problema tornando o contexto instantaneamente disponível na ponta de seus dedos. Chega de ficar pulando de aplicativo em aplicativo!

Leia também: Como uma Intranet Social Transforma a Comunicação no Local de Trabalho

A inovação da intranet começa com o ClickUp

A migração para o ClickUp foi a coisa mais importante que nossa equipe fez. Desde que fizemos a mudança, nossa produtividade, eficiência, colaboração em equipe e moral geral melhoraram significativamente.

Se estiver criando uma intranet para sua organização, escolha uma plataforma como o ClickUp, que cresce com você.

O ClickUp reúne tudo o que você precisa em um espaço de trabalho escalonável e contínuo, desde o gerenciamento de tarefas e documentos até painéis personalizáveis e permissões baseadas em funções.

Suas ferramentas colaborativas, como Chat, Whiteboards e Docs, garantem que sua equipe permaneça conectada, envolvida e produtiva, não importa onde trabalhe.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e crie o local de trabalho digital que sua equipe merece!