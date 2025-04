11 alternativas e concorrentes da Grok AI em 2025

Se você usa o Grok AI, provavelmente já está familiarizado com sua capacidade de ajudar as equipes a analisar e colaborar com os dados.

Mas talvez você esteja procurando algo um pouco diferente - um novo recurso, uma interface mais simples ou apenas algo que atenda melhor às suas necessidades.

Se isso se parece com você, está no lugar certo.

Reunimos uma lista de 11 alternativas sólidas ao Grok AI para você conferir. Essas ferramentas oferecem tudo, desde visualização de dados até recursos de colaboração, e podem ser exatamente o que sua equipe precisa. Aqui vamos nós! 💪🏼

Resumo de 60 segundos Aqui estão nossas recomendações para as 11 principais alternativas de IA da Grok: ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos colaborativos)

Microsoft Copilot (melhor para integração empresarial e automação perfeita do fluxo de trabalho)

Claude (melhor para análise avançada, pesquisa e implementação ética de IA)

Perplexity (melhor para pesquisa em tempo real e síntese de informações)

Hugging Chat (melhor para experimentação de IA de código aberto e personalização de modelos)

Meta AI (melhor para compreensão do contexto social e expressão criativa)

Google Gemini (melhor para inteligência multimodal e solução avançada de problemas)

Poe (melhor para experimentação e aprendizado de modelos de IA)

Character. ai (melhor para interações personalizadas de IA e interpretação criativa)

Jasper AI (melhor para criação de conteúdo personalizado e estratégias de marketing)

ChatGPT (melhor para assistência versátil a conversas e tarefas)

O que você deve procurar em uma alternativa de IA da Grok?

Ao procurar uma alternativa de IA da Grok, você quer uma ferramenta que atenda às suas necessidades específicas e ajude a superar os desafios de IA do . Veja o que deve ser considerado:

Facilidade de uso: A plataforma deve ter uma interface intuitiva que permita que você comece a usá-la rapidamente, sem uma curva de aprendizado acentuada

Opções de personalização: Uma boa alternativa ao assistente de IA da Grok permitirá que você ajuste configurações, exibições e fluxos de trabalho para atender às suas necessidades

Recursos de colaboração: Se você trabalha com uma equipe, o chatbot de IA deve facilitar o compartilhamento de dados e a colaboração em projetos

Recursos de integração: Os Os melhores aplicativos de IA se integram perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente, como sistemas de CRM, fontes de dados e outras plataformas

Segurança de dados: O ideal é que a ferramenta ofereça recursos de segurança robustos para proteger seus dados confidenciais

Escalabilidade: À medida que sua equipe ou empresa cresce, a ferramenta alimentada por IA deve ser capaz de escalar com você, lidando com conjuntos de dados maiores e fluxos de trabalho mais complexos

Você sabia que a ELIZA, criada em 1966 por Joseph Weizenbaum no MIT, é considerada o primeiro chatbot. Ele simulava um psicoterapeuta e podia responder com perguntas como: "Como você se sente?" As pessoas ficaram tão envolvidas que algumas pensaram que ela tinha emoções reais.

As 11 melhores alternativas à IA da Grok

Se estiver procurando ferramentas de IA para produtividade, você está no lugar certo.

Aqui estão 11 ótimas alternativas ao Grok AI que oferecem recursos exclusivos para aumentar a produtividade, aprimorar a colaboração e simplificar o gerenciamento de projetos. 💭

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos colaborativos)

O ClickUp é o aplicativo mais completo para o trabalho, combinando ferramentas de comunicação e de gerenciamento de projetos com IA em uma única plataforma perfeita.

Se estiver explorando alternativas ao Grok AI, o ClickUp oferece uma combinação inigualável de recursos avançados de IA e ferramentas de colaboração para ajudá-lo a permanecer produtivo.

Cérebro ClickUp

Experimente o ClickUp Brain Refine suas atualizações de tarefas e anotações de projetos com o ClickUp Brain

Vamos começar com o ClickUp Brain, um assistente pessoal de IA incorporado diretamente na plataforma ClickUp. Ele organiza seu trabalho e melhora a escrita em tempo real.

Se estiver gerenciando um projeto e precisar escrever atualizações, o ClickUp Brain pode ajudar. À medida que você trabalha, ele sugere alterações para melhorar a clareza, o tom e a estrutura - quer você esteja escrevendo uma atualização de tarefa, um plano de projeto ou um e-mail.

Por exemplo, se você estiver escrevendo uma atualização para uma tarefa que está atrasada, o assistente de IA pode sugerir a reformulação de "Estamos atrasados, mas vamos nos recuperar" para algo como "Tivemos um atraso, mas estamos trabalhando ativamente para voltar aos trilhos". '

Além de apenas corrigir erros de digitação, os recursos do ClickUp Brain ajudam a estruturar melhor o conteúdo, transformando rascunhos em documentos refinados. 📑

E o que é ainda melhor? Os usuários do ClickUp Brain podem acessar vários LLMs, como Claude e GPT-4o, diretamente do ClickUp. Assim, você nunca mais precisará de outro aplicativo ou de uma assinatura cara para atender a todas as suas necessidades de IA.

Chat do ClickUp

Mantenha conversas, tarefas e projetos conectados usando o ClickUp Chat

Agora, considere o poder do ClickUp Chat, o centro de comunicação definitivo para sua equipe.

Conversas, tarefas e projetos não se conectam apenas aqui - eles convergem.

Por exemplo, digamos que sua equipe de marketing esteja discutindo revisões de textos de anúncios. Em vez de mudar para uma ferramenta de bate-papo separada, você pode conversar diretamente na plataforma, vincular a conversa a projetos específicos e até transformar partes da discussão em tarefas acionáveis-tudo isso sem perder o contexto.

Preocupado com a possibilidade de perder algo importante? A IA no ClickUp Chat resume as conversas para você, o que é perfeito para se atualizar após um dia agitado.

Automações do ClickUp

Simplifique os fluxos de trabalho com o ClickUp Automations e nunca perca uma etapa

O ClickUp Automations reúne tudo isso ao lidar com tarefas repetitivas sem problemas.

Por exemplo, se você estiver gerenciando o lançamento de um produto, poderá configurar exemplos de automação para notificar as partes interessadas quando novos rascunhos estiverem prontos ou atualizar automaticamente os status das tarefas com base no progresso.

Você pode até definir gatilhos para lembretes ou aprovações, tornando os fluxos de trabalho mais rápidos e suaves no software de gerenciamento de projetos do ClickUp.

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Sem dúvida, ele facilitou a vida comparativamente, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base no progresso das reuniões diárias, foi fácil planejar o futuro.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A IA no ClickUp Chat fornece resumos, mas ainda não pode gerar insights mais profundos sobre tendências de projetos ou recomendações preditivas

O aplicativo para dispositivos móveis pode ser muito complicado no início em comparação com a Web

Preço do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também: ChatGPT vs. ClickUp: Qual ferramenta de IA generativa é a melhor?

2. Microsoft Copilot (melhor para integração corporativa e automação de fluxo de trabalho contínuo)

via Microsoft

O Microsoft Copilot é uma boa opção para organizações que dependem do ecossistema da Microsoft. Ele se integra profundamente às ferramentas do Office, como Excel e PowerPoint, e oferece assistência a reuniões em tempo real.

Você o achará particularmente útil para gerar relatórios, depurar códigos no Visual Studio e automatizar tarefas repetitivas. Projetado para operações de nível empresarial, o Copilot também garante segurança e conformidade robustas dos dados.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Automatize fluxos de trabalho no Excel, PowerPoint, Outlook e outros aplicativos do Microsoft 365 para aumentar a produtividade

Analise e interprete arquivos grandes e complexos, incluindo PDFs e planilhas, para obter insights práticos

Depure e gere código para várias linguagens de programação, dando suporte a projetos de desenvolvimento em qualquer escala

Crie plug-ins específicos da organização para atender a requisitos exclusivos sem depender de ferramentas de terceiros

Limitações do Microsoft Copilot

Requer um investimento significativo no ecossistema da Microsoft para liberar todo o seu potencial

Opções de personalização limitadas para usuários que trabalham fora da estrutura nativa da Microsoft

Preços do Microsoft Copilot

Grátis

Copilot Pro: US$ 20/mês

Copilot para Microsoft 365: US$ 30/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (mais de 70 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Fato curioso: O Teste de Turing, projetado por Alan Turing em 1950, mede a capacidade de uma máquina de exibir um comportamento inteligente indistinguível de um ser humano. Ele se tornou um conceito fundamental na IA, embora Turing se referisse a ele como o "jogo da imitação". '

3. Claude (melhor para análise avançada, pesquisa e implementação ética de IA)

via Claude

O Claude foi criado para lidar com tópicos complexos e fornecer respostas ponderadas e detalhadas. Ele funciona bem para pesquisa acadêmica, redação técnica ou elaboração de documentação profissional. A capacidade da ferramenta de manter o contexto durante longas discussões garante que você possa explorar ideias complexas sem perder o rumo.

Se você precisar de explicações passo a passo ou de ajuda com a solução detalhada de problemas, o Claude lida com isso sem problemas. Ele também prioriza o uso seguro e responsável da IA, o que acrescenta uma camada extra de segurança para os usuários que se concentram na implementação ética.

Melhores recursos do Claude

Analise documentos acadêmicos e técnicos com foco em profundidade e precisão, ajudando-o a descobrir insights críticos

Depure e revise códigos com eficiência, dando suporte a fluxos de trabalho de desenvolvimento e reduzindo erros em vários idiomas

Resolva problemas avançados de matemática e ciências usando abordagens claras, lógicas e passo a passo

Mantenha o contexto durante conversas prolongadas, o que o torna ideal para pesquisas colaborativas e projetos de longo prazo

Limitações de Claude

Não oferece acesso à Web em tempo real, o que limita sua capacidade de recuperar dados atuais

Não é capaz de gerar imagens ou áudio, reduzindo sua versatilidade para tarefas multimídia

Preços de Claude

Grátis

Profissional: US$ 20/mês

Equipe: US$ 30/mês (mínimo de cinco membros)

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Claude

G2: 4. 5/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Você sabia? Uma IA escreveu um curta-metragem intitulado Sunspring em 2016, estrelado por Thomas Middleditch. O roteiro era surreal e repleto de diálogos peculiares, destacando tanto o potencial criativo da IA quanto as limitações da narrativa.

4. Perplexity (melhor para pesquisa em tempo real e síntese de informações)

via Perplexity

O Perplexity fornece respostas em tempo real respaldadas por fontes verificáveis, o que o torna uma ferramenta sólida para pesquisas e tarefas profissionais. Sua capacidade de sintetizar informações de várias fontes confiáveis garante que você obtenha respostas precisas e confiáveis.

As perguntas interativas de acompanhamento da plataforma ajudam você a explorar mais os tópicos, enquanto a interface simples facilita a concentração nas suas consultas. Os resultados orientados por pesquisas da Perplexity vão além do que você encontraria em uma pesquisa normal no Google ou em mecanismos de pesquisa tradicionais, oferecendo acesso fácil a informações precisas e detalhadas.

Melhores recursos de perplexidade

Realize pesquisas na Web em tempo real com atribuições de fontes confiáveis para garantir credibilidade e transparência

Aprofunde-se nos tópicos usando perguntas interativas de acompanhamento para descobrir camadas adicionais de insights

Compare e contraste várias fontes de informação para obter uma compreensão mais abrangente de qualquer assunto

Compartilhe descobertas com colegas de equipe usando ferramentas de colaboração integradas que simplificam os fluxos de trabalho de pesquisa

Limitações de complexidade

Os resultados da pesquisa podem, às vezes, ofuscar a análise gerada pela IA, reduzindo sua utilidade para algumas consultas

A versão gratuita não oferece suporte a uploads de documentos, o que limita as opções para projetos de pesquisa intensiva

Não é possível realizar cálculos avançados ou resolução de problemas técnicos necessários para alguns usuários

Preço de complexidade

Preços baseados no tamanho do token e nas solicitações

Avaliações e análises de perplexidade

G2: 4. 7/5 (mais de 30 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Aproveite a capacidade da IA de gerar várias ideias ou rascunhos. Use-a para superar bloqueios criativos e, em seguida, refine as melhores opções para atender ao seu estilo e às suas necessidades.

5. Hugging Chat (melhor para experimentação de IA de código aberto e personalização de modelos)

via Hugging Chat

O Hugging Chat é uma plataforma flexível e transparente que lhe dá acesso a vários modelos de IA de código aberto. É perfeito para desenvolvedores, pesquisadores e educadores que desejam explorar o desempenho de diferentes arquiteturas de IA.

Você pode alternar entre modelos, personalizar suas interações e até mesmo contribuir para o desenvolvimento da plataforma. Além disso, sua abordagem voltada para a comunidade incentiva a colaboração, tornando-a um espaço valioso para aprendizado e experimentação.

Melhores recursos do Hugging Chat

Acesse uma ampla variedade de modelos de linguagem de código aberto para comparar seus pontos fortes e recursos

Personalize e experimente os resultados de IA para entender melhor como os modelos processam diferentes consultas

Envolva-se com uma comunidade de desenvolvedores robusta que atualiza e aprimora continuamente a plataforma

Explore casos de uso de IA educacionais e experimentais com foco em transparência e aprendizado

Limitações do bate-papo de abraços

O desempenho do modelo pode variar significativamente dependendo da arquitetura selecionada

A qualidade das respostas não tem a consistência das soluções proprietárias de IA, o que pode afetar a confiabilidade

Não inclui recursos de nível empresarial, o que o torna menos adequado para uso comercial em grande escala

Os tempos de resposta podem ser mais lentos ao processar consultas em modelos ou conjuntos de dados maiores

Preços de bate-papo de abraço

Grátis

Iniciante: US$ 59/mês

Pro: US$ 249/mês

Empresa: Preços personalizados

Preços específicos do modelo Pequeno: 100.000 solicitações por mês (em todos os modelos) por US$ 12,90/mês Médio: 1 milhão de solicitações por mês (em todos os modelos) por US$ 59/mês Grande: 5 milhões de solicitações por mês (em todos os modelos) por US$ 249/mês

Classificações e resenhas do Hugging Chat

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Fato curioso: Em 1997, o Deep Blue da IBM derrotou o campeão de xadrez Garry Kasparov, tornando-se a primeira IA a superar um campeão mundial. Posteriormente, em 2016, o AlphaGo do Google derrotou o campeão de Go, Lee Sedol, demonstrando o crescente pensamento estratégico da IA.

6. Meta AI (melhor para compreensão do contexto social e expressão criativa)

via Meta AI

A Meta AI se concentra na criação de conteúdo socialmente consciente e culturalmente relevante. Use-a para produzir textos, imagens ou vídeos envolventes e adaptados a diversos públicos. O profundo entendimento da ferramenta sobre interações sociais, tendências e nuances a diferencia como uma ferramenta para a criação de conteúdo significativo e impactante.

Essa plataforma é especialmente útil para projetos criativos e engajamento em mídias sociais, permitindo que as equipes mantenham a relevância e a autenticidade em suas mensagens.

Melhores recursos do Meta AI

Gere conteúdo alinhado com contextos sociais e culturais para envolver diversos públicos de forma eficaz

Aproveite os recursos de vários formatos para criação de texto, imagem e vídeo para atender a diferentes necessidades de comunicação

Analise tendências e forneça sugestões em tempo real para mensagens mais direcionadas e relevantes

Adapte as respostas com base em sinais emocionais para fornecer conteúdo empático e apropriado

Limitações da Meta AI

A forte dependência do ecossistema Meta pode limitar a flexibilidade dos usuários que não usam suas plataformas

usando outras ferramentas de IA Funcionalidade limitada para tarefas técnicas ou científicas em comparação com

Podem surgir preocupações com a privacidade devido à natureza do uso de dados no ecossistema Meta

As opções de integração com ferramentas externas são restritas em comparação com as plataformas autônomas

Preços da Meta AI

Grátis

Classificações e análises do Meta AI

G2: 4. 3/5 (mais de 140 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 2.350 avaliações)

Você sabia que algumas ferramentas de IA podem prever doenças antes do aparecimento dos sintomas? Por exemplo, a DeepMind do Google criou uma IA capaz de prever a insuficiência renal com até 48 horas de antecedência, dando aos médicos um tempo crítico.

7. Google Gemini (melhor para inteligência multimodal e solução avançada de problemas)

via Gemini

O Google Gemini combina capacidades de processamento de texto, imagem e código em uma única plataforma. Sua profunda integração com as ferramentas do Google Workspace garante fluxos de trabalho perfeitos, tornando-o uma opção prática para equipes que buscam aumentar a produtividade.

Os recursos multimodais do Gemini oferecem uma solução abrangente para lidar com diversos desafios, tornando-o adequado para tarefas analíticas e criativas.

Melhores recursos do Google Gemini

Processe textos, imagens e códigos em uma única plataforma para resolver problemas que exigem diversas entradas

Integre-se ao Google Workspace para uma transição suave entre tarefas de pesquisa, análise e colaboração

Gerar visualizações de dados e realizar cálculos complexos para apoiar a tomada de decisões

Acesse insights em tempo real aproveitando a vasta base de conhecimento e os recursos de pesquisa do Google

Limitações do Google Gemini

Requer uma conta do Google para a funcionalidade completa, o que pode ser uma barreira para usuários que não são do Google

O desempenho pode variar de acordo com a complexidade da tarefa que está sendo executada

Preços do Google Gemini

Grátis

Negócios: US$ 20/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: US$ 30/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Google Gemini

G2: 4. 4/5 (mais de 160 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O mercado de inteligência artificial deverá crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 27,67% entre 2025 e 2030, atingindo um valor de mercado de US$ 826. 7 bilhões até 2030.

Leia também: Google Gemini vs. ChatGPT: Qual é a melhor ferramenta de IA?

8. Poe (melhor para experimentação e aprendizado de modelos de IA)

via Poe

O Poe oferece uma maneira direta de interagir e comparar vários modelos de IA. Ele foi projetado para usuários que desejam experimentar diferentes abordagens para tarefas de IA, o que o torna particularmente útil para educação, pesquisa e solução criativa de problemas.

A interface fácil de usar da plataforma e o compartilhamento de conteúdo orientado pela comunidade incentivam o aprendizado e a colaboração, permitindo que você explore os recursos de IA em vários contextos.

Melhores recursos do Poe

Compare os resultados de diferentes modelos de IA para entender melhor seus pontos fortes e limitações

Personalize a interface de bate-papo e os avisos para casos de uso específicos, aprimorando a usabilidade e a adaptabilidade

Acesse o conteúdo orientado pela comunidade e as bibliotecas de prompts para melhorar a colaboração e o compartilhamento de conhecimento

Explore os recursos de IA em qualquer lugar usando a interface móvel e de desktop intuitiva da Poe

Limitações do Poe

A qualidade da resposta varia significativamente entre os modelos, o que pode afetar a confiabilidade

Não possui memória persistente em todas as sessões, o que o torna menos adequado para projetos em andamento

Preço do poe

Mensal: US$ 19,99/mês

Anual: US$ 199. 99 dólares/ano

Classificações e resenhas de Poe

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Fato curioso: O chatbot Tay, lançado pela Microsoft em 2016, foi projetado para aprender com as interações dos usuários. Infelizmente, ele começou a gerar respostas ofensivas em 24 horas devido à exposição a informações inadequadas, demonstrando os riscos do aprendizado de máquina não filtrado.

9. Character. ai (melhor para interações personalizadas de IA e roleplay criativo)

A Character. ai é especializada na criação de interações orientadas por IA que parecem pessoais e envolventes. Você pode criar personagens de IA personalizados para contar histórias, interpretar papéis ou simulações educacionais, adaptando seus comportamentos para se adequarem a cenários específicos ou objetivos de aprendizagem.

A capacidade da plataforma de manter personalidades consistentes e consciência emocional faz dela uma excelente opção para escrita criativa ou cenários interativos. Ela é particularmente adequada para usuários que buscam experiências de conversação imaginativas e flexíveis.

os melhores recursos do Character. ai

Crie personalidades de IA exclusivas que possam se adaptar a vários cenários, incluindo narração de histórias e interpretação de papéis

Mantenha a memória persistente do personagem para dar suporte a conversas de longo prazo e à continuidade da narrativa

Compartilhe seus personagens personalizados com uma comunidade de usuários, promovendo a colaboração e a criatividade

Simule cenários educacionais de forma eficaz para aprimorar o aprendizado e o envolvimento

Limitações do caractere. ai

Funcionalidade limitada para tarefas analíticas ou com uso intensivo de dados, o que reduz sua versatilidade

Os recursos de integração com ferramentas externas são mínimos, o que o torna menos adequado para aplicativos profissionais

preços de Character. ai

Grátis

Premium: US$ 9,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do Character. ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

lembrete amigável: A IA não é perfeita - às vezes, ela pode errar o alvo. Seja paciente e forneça instruções mais claras se você precisar de resultados mais específicos. Explore técnicas como a cadeia de pensamento.

10. Jasper AI (melhor para criação de conteúdo personalizado e estratégias de marketing)

via Jasper

O Jasper AI é um assistente de redação versátil que o ajuda a criar conteúdo para blogs, e-mails, mídias sociais e muito mais. Sua IA gera texto com base na entrada, permitindo que você se concentre na elaboração de mensagens envolventes sem começar do zero.

A ferramenta oferece suporte a vários tons e idiomas, para que você possa adaptar seu conteúdo a diferentes públicos e mercados. Se você estiver procurando uma plataforma fácil de usar para atender a diversas necessidades de redação, o Jasper AI oferece muita flexibilidade em comparação com o Grok AI.

Melhores recursos do Jasper AI

Crie rapidamente postagens detalhadas em blogs, relatórios e outros conteúdos longos para ter um ponto de partida sólido

Use recursos orientados por SEO por meio do Surfer SEO para garantir que seu conteúdo seja bem classificado e permaneça relevante para seu público

Economize tempo com modelos criados para fins específicos, como campanhas de e-mail, textos de anúncios e atualizações de mídia social

Escreva em vários idiomas, ajudando você a se conectar com públicos globais sem precisar de serviços de tradução externos

Limitações da IA do Jasper

Não permite uma personalização profunda dos resultados de IA, o que pode parecer limitante se você quiser ter mais controle

O acesso a recursos avançados, como a geração de conteúdo de formato longo, requer um plano de nível superior

A interface pode parecer complicada para iniciantes que estão aprendendo a usar ferramentas de escrita com IA

Preços da IA do Jasper

Criador: US$ 49/mês por usuário

Profissional: US$ 69/mês por usuário

Negócios: Preços personalizados

Classificações e análises do Jasper AI

G2: 4. 7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 1.800 avaliações)

lembrete amigável: Sempre verifique novamente as informações fornecidas pela IA, especialmente para pesquisas ou tarefas profissionais. Embora seja uma ótima ferramenta, a verificação dos fatos ajuda a garantir a precisão.

11. ChatGPT (melhor para assistência versátil a conversas e tarefas)

via ChatGPT

O ChatGPT oferece acesso gratuito a uma ampla gama de recursos para uso casual e profissional. Você pode contar com ele para escrita criativa, assistência de codificação ou análise aprofundada, o que o torna uma opção versátil para várias tarefas.

Sua interface amigável e atualizações regulares melhoram a usabilidade, enquanto seu ecossistema de plug-ins adiciona funcionalidade para necessidades especializadas. A adaptabilidade do ChatGPT permite que as equipes enfrentem diferentes desafios com eficiência, oferecendo amplitude e profundidade em seus aplicativos.

Melhores recursos do ChatGPT

Lide com tarefas de redação criativa, documentação técnica e codificação com facilidade, oferecendo suporte a diversos fluxos de trabalho

Aprimore a funcionalidade usando um extenso ecossistema de plug-ins para tarefas como gerenciamento de arquivos e acesso à Web

Participe de conversas naturais e fluidas sobre uma variedade de assuntos com o chatbot de IA conversacional

Crie imagens e visuais fotorrealistas por meio da integração com o DALL-E, permitindo que você gere visuais personalizados para seus projetos ou ideias

Limitações do ChatGPT

A janela de contexto limitada do modelo básico reduz sua capacidade de lidar com conversas extensas

Não é possível manipular arquivos diretamente ou realizar determinadas integrações avançadas

Preços do ChatGPT

*pessoal Gratuito Mais: US$ 20/mês Pro: US$ 200/mês

Classificações e análises do ChatGPT

G2: 4. 7/5 (mais de 650 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 80 avaliações)

Fato curioso: O ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários ativos mensais em janeiro de 2023, tornando-se o aplicativo de crescimento mais rápido até que o Threads o ultrapassasse em julho de 2023.

Leia também: 20 melhores alternativas ao ChatGPT

IA + ClickUp = Trabalho em equipe que realmente clica

Encontrar a ferramenta certa pode fazer toda a diferença quando se trata de como sua equipe trabalha.

Se você está procurando algo para agilizar seus projetos, manter sua equipe em sincronia ou apenas tornar seu dia um pouco mais fácil, existe uma ferramenta para você. Cada uma das que abordamos aqui traz algo único para a mesa, portanto, o importante é descobrir o que funciona melhor para você.

Dito isso, é difícil superar o ClickUp. Ele tem tudo o que você precisa para se manter organizado, comunicar-se melhor e fazer mais - tudo em um só lugar.

Precisa de ajuda para manter o controle dos prazos? Quer ter certeza de que todos estão na mesma página? O ClickUp tem tudo o que você precisa.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!