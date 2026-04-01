Mais de 25 das melhores sugestões de IA do Gemini para melhorar a produtividade

Erik Brynjolfsson e seus colegas da Universidade de Stanford e do MIT realizaram um experimento fascinante com 5.000 agentes de atendimento ao cliente em uma grande empresa.

Eles compararam agentes que trabalhavam sem IA com aqueles que usavam ferramentas de IA para verificar se havia diferença na produtividade. E adivinhem só?

Agentes que utilizam IA atenderam 13,8% mais consultas por hora

A qualidade do trabalho melhorou ligeiramente em 1,3% em termos de resolução bem-sucedida de problemas

O mais interessante de tudo: os clientes não conseguiam perceber se os agentes estavam usando IA ou não!

A IA também atuou como um equalizador, ajudando os agentes menos experientes a terem um melhor desempenho e acelerando a curva de aprendizado dos novos contratados. Dominar as ferramentas de IA pode claramente melhorar a eficiência e simplificar tarefas complexas.

Portant , considere este guia como seu curso intensivo sobre o uso da IA para aumentar a produtividade — ele abrange tudo, desde os melhores prompts do Gemini até ferramentas alternativas poderosas que você pode experimentar — aquelas que não exigem prompts longos e trabalhosos, pois já possuem o contexto necessário. 🧠

Entendendo a IA Gemini

via Gemini

O Gemini é a família de modelos de IA mais avançada do Google, com desenvolvimentos significativos em duas versões principais. O Gemini 1.0 inicial (dezembro de 2023) estabeleceu as bases, enquanto o Gemini 2.0 (dezembro de 2024) marcou uma mudança em direção a recursos de IA mais autônomos.

Evolução central do Gemini

O Gemini evoluiu significativamente desde sua compreensão multimodal inicial para recursos mais avançados. Enquanto o Gemini 1.0 se concentrava no processamento de várias modalidades — texto, código, áudio, imagem e vídeo —, o Gemini 2.0 enfatiza a ação autônoma e a tomada de decisões, aprimorando sua inteligência geral.

Apesar desses avanços, o Gemini mantém sua estrutura de modelo em três níveis — Ultra para o desempenho mais potente, Pro para uma abordagem equilibrada e Nano para otimização móvel.

👀 Você sabia? O termo “Inteligência Artificial” foi cunhado em 1956, durante a Conferência de Dartmouth.

Novos recursos importantes no Gemini para Google

A pesquisa aprofundada do Gemini permite que você explore tópicos complexos e desenvolva relatórios detalhados. O assistente de IA aprimorou o diálogo, o uso de ferramentas e a memória com o Projeto Astra.

Depois, há o Project Mariner, que permite interagir com conteúdo da web de forma integrada por meio de um agente de IA baseado em navegador. Para desenvolvedores, o Jules é uma revolução — um assistente de programação alimentado por IA que se integra ao GitHub para otimizar fluxos de trabalho.

A integração com jogos do Gemini leva a experiência de jogo a um novo patamar, fornecendo agentes de IA para analisar, compreender e auxiliar nas interações em tempo real.

Aplicações práticas para usuários

O Gemini foi projetado para atender às solicitações dos usuários de maneira integrada em várias ferramentas, aplicativos e serviços, seja no celular ou na web.

Você pode acessá-lo pelo aplicativo Gemini (anteriormente chamado de Bard), que possui recursos de chat otimizados. Ele se integra perfeitamente ao Google Workspace, incluindo Pesquisa, Mapas e Lens, para uma experiência mais conectada.

Você pode usar os recursos do Gemini em dispositivos móveis através de aparelhos Pixel. Para acesso mais avançado, os desenvolvedores podem utilizar o Gemini for Google por meio do Google AI Studio e do Vertex AI. Ao mesmo tempo, as empresas podem se beneficiar de soluções corporativas personalizadas com opções de customização para atender a necessidades específicas.

📊 A IA só funciona se entender o seu negócio. A maioria das ferramentas não entende. Eles geram conteúdo, mas sem contexto. Não conhecem seus projetos, seus clientes nem como sua equipe realmente funciona. Assim, você acaba copiando informações para a IA e depois copiando-as de volta para suas ferramentas. O ClickUp Small Business Suite resolve isso reunindo todo o seu trabalho em um único lugar e adicionando inteligência artificial. Ele consolida projetos, documentos, chat, painéis e IA em um único espaço de trabalho, para que as equipes operem a partir de um único sistema de registro, em vez de cinco ferramentas desconectadas. Isso significa eliminar a sobrecarga operacional que normalmente exige funções adicionais de coordenação. Quando tarefas, conhecimento, conversas e relatórios estão todos em um único sistema: As atualizações de status são geradas automaticamente

A documentação está diretamente ligada à execução

Os fluxos de trabalho atribuem tarefas, enviam notificações e acompanham o progresso sem a necessidade de acompanhamento manual O resultado é um modelo operacional mais enxuto, no qual uma única plataforma absorve o trabalho que antes exigia várias ferramentas e até três camadas de coordenação. Sua equipe permanece com o mesmo tamanho. Mas o sistema assume o peso operacional. Veja como!

As melhores sugestões de IA do Gemini para diferentes casos de uso

Para obter as respostas mais precisas do Gemini, seja claro e detalhado em suas instruções. Se estiver gerando código ou conteúdo, certifique-se de que suas instruções contenham palavras-chave específicas e relevantes, além de contexto suficiente.

Para evitar erros ou alucinações, divida instruções mais longas em prompts separados.

Aqui estão mais de 25 das melhores sugestões do Gemini para você começar!

1. Faça um brainstorming de ideias para posts no blog

Supere o bloqueio criativo gerando ideias de conteúdo.

Sugestão: “Dê-me 10 ideias para posts de blog relacionadas a [tópico] que sejam interessantes e envolventes para um [público-alvo]. ”

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2. Escreva descrições de produtos

Crie descrições de produtos atraentes para fins de marketing e vendas.

Sugestão: “Escreva três descrições concisas e persuasivas para [nome do produto], destacando [característica principal 1] e [característica principal 2]. ”

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3. Crie legendas para redes sociais

Escreva legendas criativas e envolventes para as redes sociais para melhorar sua presença digital.

Sugestão: “Elabore cinco legendas criativas para redes sociais para o lançamento de um [produto/serviço], com foco no [principal benefício] e usando hashtags relevantes.”

via Gemini

Experimente o ClickUp Brain

Escolha um exemplo de prompt abaixo ou crie o seu próprio

4. Reescreva o conteúdo existente

Melhore o conteúdo existente com base no feedback e nas sugestões da equipe.

Sugestão: “Reescreva este artigo/texto [link] em um tom mais conciso e persuasivo para uma [plataforma específica] (por exemplo, LinkedIn, Twitter). ”

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5. Escreva conteúdo extenso

Dê instruções detalhadas ao Gemini e receba uma postagem de blog em poucos minutos.

Sugestão: “Escreva um post de blog cativante sobre [tópico] com menos de 500 palavras, voltado para [público-alvo]. ”

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6. Crie títulos

Identifique as necessidades do seu conteúdo e encontre títulos cativantes e que chamem a atenção.

Sugestão: “Gere 10 opções de títulos exclusivos e atraentes para um artigo sobre [tópico]. ”

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7. Escreva linhas de assunto para e-mails

Crie assuntos de e-mail que tenham mais chances de serem abertos.

Sugestão: “Crie cinco assuntos de e-mail atraentes para uma campanha de marketing promovendo [produto/serviço]. ”

via Ge m ini

8. Crie conteúdo de perguntas e respostas

Crie seções úteis de perguntas frequentes para o seu site ou materiais de suporte ao cliente.

Sugestão: “Gere cinco perguntas comuns que os clientes possam ter sobre [produto/serviço] e forneça respostas concisas e informativas.”

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👉🏽 Nosso Guia de IA para Pequenas Empresas explica detalhadamente como usar a IA para reduzir a complexidade dos seus fluxos de trabalho.

9. Conclua seu site

Crie um texto atraente para o seu site que comunique de forma eficaz a mensagem da sua marca.

Sugestão: “Escreva uma página ‘Sobre nós’ concisa e informativa para uma [empresa] que destaque [valores-chave e missão]. ”

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10. Envolva seu público

Seja criativo com o Google Gemini e escreva CTAs exclusivas.

Sugestão: “Crie três chamadas à ação impactantes para um [tipo de conteúdo] sobre [tópico] voltado para [público-alvo]. ”

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11. Planeje cronogramas de projetos

Cumpra prazos e evite agendas desorganizadas com o Google Gemini.

Sugestão: “Crie um cronograma para o [nome do projeto] com [número] marcos importantes e prazos. ”

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12. Comunicação e colaboração

Prometa à sua equipe reuniões produtivas e nunca mais se atrase para uma!

Sugestão: “Escreva um conjunto conciso de instruções para [tarefa] com novos funcionários.”

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💡 Dica profissional: Quer comparar como diferentes modelos de IA respondem ao mesmo prompt? Experimente o ClickUp Brain — ele permite que você alterne entre vários LLMs em um só lugar.

13. Elimine o constrangimento

Promova o espírito de equipe e melhore a dinâmica das reuniões com ideias criativas do Gemini para Google.

Sugestão: “Escreva 10 atividades criativas para [tarefa] para a equipe do [nome do departamento]. ”

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14. Faça um brainstorming de ideias de negócios

Prepare o terreno para o pensamento empreendedor e identifique novas oportunidades de sucesso.

Sugestão: “Gere uma lista de 10 ideias de negócios em potencial relacionadas a [setor/área de interesse]. ”

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15. Melhore a comunicação com os clientes

Melhore as interações de atendimento ao cliente e construa relacionamentos mais sólidos com respostas refinadas, mas empáticas.

Sugestão: “Elabore uma resposta de atendimento ao cliente para [Nome do Cliente] referente ao [número do pedido]. Peça desculpas pelo [problema] e informe que estamos [descreva o que você está fazendo para resolver o problema]. Mantenha um [instruções de tom]. ”

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16. Resolva problemas no local de trabalho

Envolva sua equipe na resolução colaborativa de problemas.

Sugestão: “Crie uma lista com cinco possíveis soluções para [problema] em nossa [equipe/departamento]. ”

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Bônus: Aprenda a usar o Gemini para geração de imagens!

17. Crie um bom relacionamento entre as equipes

Acabe com o tédio no trabalho e melhore o ânimo da equipe com soluções criativas do Gemini.

Sugestão: “Faça um brainstorming de cinco soluções criativas para melhorar [problema] dentro de [departamento/equipe]. ”

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18. Melhore os processos de trabalho

Identifique gargalos, mantenha-se organizado e padronize práticas diárias, bem como processos de trabalho de longo prazo.

Sugestão: “Elabore uma lista de verificação para [tarefa] a fim de garantir a consistência e minimizar erros.”

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🎥 Assista a este vídeo para ver 10 prompts do Gemini em ação!

19. Promova o desenvolvimento dos funcionários

Identifique e acesse recursos de aprendizagem valiosos. Peça ao Gemini para buscar uma lista atualizada dos materiais certos em sua área de atuação ou interesse.

Sugestão: “Crie uma lista de cinco recursos (livros, artigos, podcasts) que possam me ajudar a melhorar minha [habilidade]. ”

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Leia também: As melhores ferramentas de engenharia de prompts para IA generativa

20. Escreva scripts

Desenvolva ideias criativas para histórias e experimente diferentes gêneros cinematográficos.

Sugestão: “Escreva um roteiro curto para uma [tipo de cena] de um [tipo de filme]. ”

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21. Crie personagens

Crie personagens ricos e cativantes para seus mundos ficcionais. Você pode aprofundar-se tanto quanto quiser, dando a eles personalidades marcantes, atributos físicos únicos e histórias ou peculiaridades interessantes.

Sugestão: “Gere cinco nomes de personagens únicos e suas histórias de fundo para um [gênero de romance/descrição]. ”

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22. Escreva letras de músicas

Obtenha ajuda na composição de músicas e explore diferentes estilos musicais.

🧠Curiosidade: Além do Gemini para Google, existem ferramentas como AIVA e Boomy que permitem que qualquer pessoa crie músicas rapidamente. Embora o AIVA seja popular para composição musical, ele também pode sugerir letras adequadas. O Boomy gera tanto a música quanto a letra no gênero e estilo preferidos dos usuários.

Sugestão: “Escreva a letra de uma música no estilo de [artista] sobre [tema]. ”

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23. Crie um quadro de inspiração

Visualize e refine seus conceitos de design com a ajuda do bom gosto da IA — treinada com bilhões de pontos de dados.

Sugestão: “Crie um moodboard para um [projeto de design] com foco em [paleta de cores/estilo]. ”

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24. Escreva poesia

Quem disse que a poesia se limita à expressão humana? Você pode explorar diferentes estilos poéticos e formas de expressão criativa com a IA (embora a qualidade do resultado possa não se comparar à da poesia humana e a IA possa tender mais a um esquema de rimas específico).

Sugestão: “Escreva um poema curto sobre [tópico] no estilo de [poeta]. ”

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25. Escreva contos

Supere o bloqueio criativo e comece a escrever contos.

Sugestão: “Gere cinco ideias originais para um conto sobre [tema]. ”

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26. Crie textos publicitários

Escreva textos publicitários envolventes que ressoem com seu público-alvo. Lembre-se de que talvez seja necessário ajustá-los e refiná-los para eliminar frases clichês de IA e frases prolixas.

Sugestão: “Escreva [Número] opções de textos publicitários atraentes para [Produto/Serviço], voltados para [Público-alvo]. Concentre-se em [Benefício principal/Proposta de venda exclusiva]. ”

via Gemini

Leia também: As melhores ferramentas de geração de arte com IA para designers

27. Traduzir informações

Acesse informações e recursos sem barreiras linguísticas. Usar o Gemini para traduções pode ser útil para negócios internacionais, viagens, educação, crescimento pessoal e desenvolvimento comunitário.

Sugestão: “Traduza este texto [texto] para [idioma]. ”

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28. Faça uma pergunta

Se você é um usuário que está se perguntando como fazer uma pergunta à IA, coloque-a em um prompt como o do exemplo.

Sugestão: “[Formule uma pergunta específica para obter uma resposta direta ao ponto.]”

Exemplo: “ Como ser um engenheiro de prompts ?”

via Gemini

29. Escreva código

O Gemini AI pode criar trechos de código, funções, programas ou até mesmo aplicativos com base nas suas instruções.

Sugestão: “Escreva código em [linguagem] para [tópico]. ”

via Gemini

30. Gerar ensaios

Insira detalhes específicos sobre o tipo de redação que você precisa da Gemini AI e veja como ela as escreve. Pedimos que ela criasse uma sobre o conceito de prompts de cadeia de pensamento!

Sugestão: “Escreva um texto sobre [tópico] dentro do [limite de palavras]. Certifique-se de incluir [palavras-chave específicas e relevantes]. ”

Exemplo: “Escreva um texto sobre prompts de cadeia de pensamento com até 700 palavras. Certifique-se de incluir palavras-chave relevantes, como modelo de linguagem de grande porte e prompts de cadeia de pensamento.”

via Gemini

🧠 Curiosidade: O Google batizou seu modelo avançado de IA de “Gemini” para simbolizar a dualidade de suas capacidades: combinar processamento de linguagem com raciocínio. Isso reflete os objetivos mais amplos do sistema de IA Gemini, que são fornecer insights altamente confiáveis e eficientes, mantendo a flexibilidade entre as aplicações. O nome também se inspira na ideia de dualidade da constelação de Gêmeos, representando adaptabilidade e a fusão de diferentes tecnologias para melhorar a experiência do usuário.

Por que dominar prompts é fundamental?

Você precisa entender a arte de escrever prompts para aprender a usar a IA do Google Gemini. Eles influenciam a qualidade da resposta que você recebe do modelo de IA.

Um prompt é a entrada ou instrução que você fornece a um modelo de linguagem para gerar uma resposta específica. Ele funciona como uma consulta ou ponto de partida e orienta a IA sobre o tipo de resultado esperado. Você pode fazer um prompt na forma de uma pergunta, afirmação ou exemplo. Além disso, a qualidade e a clareza deles influenciam significativamente a resposta da IA.

Um usuário do Reddit explica por que o design de prompts é importante para sua interação com um modelo de IA:

A IA é muito boa em seguir instruções e replicar exemplos. Portanto, quanto mais específicas e detalhadas forem suas sugestões e exemplos, mais próximo o resultado estará de seus objetivos. Por exemplo, “escreva uma história” versus “escreva uma novela épica de alta fantasia no estilo de J. R. R. Tolkien, mas com as seguintes espécies em vez de elfos, anões, humanos e hobbits”.

A IA é muito boa em seguir instruções e replicar exemplos. Portanto, quanto mais específicas e detalhadas forem suas sugestões e exemplos, mais próximo o resultado estará de seus objetivos. Por exemplo, “escreva uma história” versus “escreva uma novela épica de alta fantasia no estilo de J. R. R. Tolkien, mas com as seguintes espécies em vez de elfos, anões, humanos e hobbits”.

Principais características de uma sugestão

Aqui estão as características essenciais de uma sugestão bem estruturada:

Consigna : Insira a informação ou o comando para o Gemini. Exemplo: “Escreva cinco práticas recomendadas básicas para usar o Gemini.”

Forneça contexto : ofereça informações básicas ou detalhes específicos para orientar o modelo. Exemplo: “Resuma este parágrafo em 100 palavras.”

Seja específico: Explique o formato, estilo ou tom desejado para a resposta. Exemplo: “Escreva um blog envolvente e coloquial sobre multitarefa.”

Personalize: adapte as sugestões para alcançar resultados específicos e torne-as versáteis para diferentes casos de uso. Exemplo: “Aperfeiçoe o texto anexado abaixo para um estudante universitário e ofereça feedback positivo e negativo sobre a versão atual.”

Assista a este vídeo explicativo rápido para dominar a arte de criar prompts!

Benefícios do uso de prompts de IA

Usar modelos de prompts de IA ou criar os seus próprios pode melhorar significativamente a sua experiência com o Gemini. Veja como:

Crie prompts eficazes para gerar resultados relevantes e de alta qualidade

Economize tempo com com prompts de arte da IA Gemini bem estruturados e instruções claras

Desperte a criatividade usando sugestões para inspirar ideias, enredos e conceitos inovadores

Realize diversas tarefas com prompts informativos e de alta qualidade, adaptados a várias necessidades

Melhore suas habilidades de redação de prompts enquanto explora diferentes tópicos e perspectivas

Supere o bloqueio criativo deixando a IA gerar ideias e explorar possibilidades

Vamos ver agora como podemos fazer o Gemini trabalhar a nosso favor com essas sugestões!

Limitações do uso do Gemini

O Gemini é uma ferramenta útil para realizar várias funções. No entanto, antes de confiar nele cegamente, preste atenção a essas limitações do modelo de IA:

Embora o Gemini Advanced (versão paga) prometa segurança de dados, sua versão gratuita não possui criptografia de ponta a ponta

O modelo de IA pode inventar informações e gerar respostas que talvez precisem de verificação

A menos que você esteja escrevendo comandos que digam ao Gemini o que fazer de forma muito clara, as respostas não servirão para atingir o objetivo

Você precisa dividir tarefas complexas em várias instruções separadas para obter respostas precisas do Gemini; esse processo pode ser demorado

Os recursos limitados de personalização da ferramenta não permitem que os usuários a adaptem para atender às suas necessidades específicas

As integrações do Gemini estão limitadas ao Google Workspace

Um usuário da IA Google Gemini no G2 diz:

O raciocínio do Gemini por trás dos resultados pode não ser claro, dificultando a verificação da precisão e a mitigação de possíveis vieses. Essa opacidade pode ser preocupante, especialmente para usuários que lidam com informações confidenciais.

O raciocínio do Gemini por trás dos resultados pode não ser claro, dificultando a verificação da precisão e a mitigação de possíveis vieses. Essa opacidade pode ser preocupante, especialmente para usuários que lidam com informações confidenciais.

Alternativas ao Gemini para explorar

Por que ficar preso às limitações das ferramentas de IA do Gemini? Aproveite o ClickUp Brain — a IA de trabalho mais completa e contextual do mundo.

O ClickUp Brain conecta todas as suas tarefas, documentos e conhecimento da equipe dentro do ClickUp, o aplicativo que faz de tudo para o trabalho. Agora, gerencie todos os seus projetos em uma única plataforma — sem precisar alternar entre vários aplicativos. A melhor parte? O ClickUp é compatível com muito mais do que apenas o Google Workspace. Integre-o a mais de 1.000 aplicativos que você usa todos os dias.

Veja como o ClickUp Brain resolve algumas das limitações do Gemini:

Medidas de segurança de dados

Embora a versão gratuita do Gemini não ofereça criptografia de ponta a ponta, o ClickUp Brain garante a privacidade dos dados, mantendo informações confidenciais e sensíveis da empresa dentro dos limites seguros do seu espaço de trabalho. Isso garante que os dados comerciais confidenciais permaneçam seguros.

Resultados sem erros

Embora a IA do Google Gemini possa distorcer dados ou produzir informações imprecisas, o ClickUp Brain recupera dados contextualmente precisos do seu espaço de trabalho. Ao basear as respostas em informações internas verificadas, ele minimiza a probabilidade de gerar resultados enganosos.

💡Dica profissional: Você pode usar o ClickUp Brain para pesquisar qualquer coisa na internet. Encontre hotéis, localize restaurantes, planeje férias e muito mais na ponta dos dedos.

Facilidade de uso

Ao contrário do Gemini, que exige prompts altamente detalhados e precisos para respostas eficazes, o ClickUp Brain apresenta uma interface intuitiva e uma IA conversacional que compreende consultas gerais dentro do contexto dos seus projetos. Isso elimina a necessidade de uma engenharia de prompts excessivamente complexa.

Comece a criar com o ClickUp Brain Deixe de lado as sugestões excessivamente complicadas com o ClickUp Brain

Fim da proliferação da IA

A maioria das equipes perde horas alternando entre ferramentas de IA isoladas para escrever, resumir, pesquisar ou planejar. O ClickUp Brain MAX, seu companheiro de IA para desktop, acaba com essa dispersão, oferecendo acesso a vários modelos de IA — ChatGPT, Claude, Gemini e outros — dentro do mesmo espaço de trabalho onde suas tarefas, documentos e equipe estão. Isso significa que cada ação de IA tem o contexto certo desde o início, para que você gaste menos tempo alternando entre abas e mais tempo realizando o trabalho.

Produtividade com prioridade na voz e contexto

Trate sua voz como seu novo acelerador de produtividade. Com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX, você pode falar naturalmente para atribuir tarefas, registrar suas ideias ou esboçar documentos — 4 vezes mais rápido do que digitar — e manter o contexto completo, pois o Brain MAX conhece seus projetos, equipe e arquivos no ClickUp e em outras ferramentas. U

Ao contrário da interface de voz independente do Gemini, esta é uma produtividade orientada por voz que está firmemente enraizada no seu ambiente de trabalho.

Gerenciamento de tarefas complexas

Com o Gemini, dividir tarefas complexas em várias instruções pode ser demorado. O ClickUp Brain consolida esses fluxos de trabalho oferecendo soluções integradas em um espaço de trabalho unificado, permitindo que os usuários lidem com processos de várias etapas sem precisar alternar entre várias instruções.

Com o ClickUp Super Agents , isso vai um passo além. Em vez de orientar manualmente cada etapa, você pode configurar agentes para executar fluxos de trabalho com várias etapas em seu nome. Eles podem interpretar o contexto, dividir tarefas e agir em todo o seu espaço de trabalho sem a necessidade de intervenção constante.

Crie agentes sem código pelo ClickUp, em poucos minutos

À medida que os fluxos de trabalho evoluem, os agentes continuam monitorando o progresso e garantindo que cada etapa avance, reduzindo a necessidade de prompts repetidos.

Na verdade, você pode usar um conjunto de Super Agents para reduzir a carga de trabalho de um departamento inteiro com o ClickUp Accelerator. Veja como. 👇🏼

Personalização e flexibilidade

As opções limitadas de personalização do Gemini restringem sua adaptabilidade para casos de uso específicos. Em contrapartida, a escalabilidade e os amplos recursos de integração do ClickUp Brain permitem que os usuários adaptem as ferramentas de IA exatamente às suas funções e setores, tornando-o uma solução de produtividade mais versátil.

💡Dica profissional: Adapte os fluxos de trabalho às necessidades da sua equipe configurando modelos para diferentes projetos, tarefas ou iniciativas. Ao contrário do Gemini, que oferece personalização limitada, o ClickUp Brain permite que você adapte a plataforma exatamente às suas necessidades, aumentando sua produtividade.

Além de resolver os problemas que você possa enfrentar com o Gemini, o ClickUp Brain também se mostra útil para várias outras tarefas, graças à sua capacidade de se integrar ao seu espaço de trabalho e absorver todas as informações.

Veja o que isso pode fazer por você:

Gerente de Projetos de IA : Automatiza tarefas rotineiras, como relatórios de progresso e atualizações da equipe, permitindo que você se concentre em iniciativas estratégicas

AI Writer : Auxilia na criação de conteúdo de alta qualidade adaptado à sua função específica, melhorando a comunicação e a documentação

Melhor colaboração : Facilita o alinhamento entre equipes ao fornecer uma fonte centralizada de informações

Escalabilidade : Suporta vários tipos de trabalho, desde a criação de conteúdo até a análise de dados, tornando-se adaptável a diversas necessidades profissionais e escalável à medida que sua organização cresce

Resumir: Analisa uma reunião ou conversa específica para resumir as informações e destacar os pontos-chave de acordo com suas necessidades

Isso certamente simplificou nossa produtividade, e grande parte disso se deve a todas as diferentes integrações e ClickApps que o ClickUp oferece. As automações que podem facilitar nossas vidas e nos permitir focar nos projetos em andamento são realmente benéficas para nós e para toda a empresa.

Isso certamente simplificou nossa produtividade, e grande parte disso se deve a todas as diferentes integrações e ClickApps que o ClickUp oferece. As automações que podem facilitar nossas vidas e nos permitir focar nos projetos em andamento são realmente benéficas para nós e para toda a empresa.

Leia também: Os melhores softwares de assistência à redação com IA

Aproveite a produtividade com o ClickUp

Embora ferramentas como o Google Gemini ofereçam recursos valiosos, o ClickUp Brain se destaca por resolver limitações comuns e oferecer personalização incomparável.

O Gemini pode se integrar perfeitamente ao Google Workspace para solicitações específicas de tarefas, mas o ClickUp se conecta não apenas ao Google, mas também a uma ampla variedade de outras ferramentas. Além disso, o ClickUp Brain pode analisar informações de forma independente e fornecer respostas sem prompts complexos.

Pronto para experimentar fluxos de trabalho de IA mais inteligentes e eficientes? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp!