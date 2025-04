Como usar o Google Gemini para gerar imagens?

A IA revolucionou a criação de conteúdo de maneiras que antes considerávamos impossíveis.

Há alguns anos, você poderia imaginar digitar algo como 'Uma nave espacial, azul neon, flutuando em meio a uma galáxia de nebulosas roxas e douradas, com rastros de energia brilhante atrás dela' e gerar instantaneamente uma imagem de tirar o fôlego?

Esse é o poder dos geradores de imagens com IA. Um nome que você ouvirá com frequência nessa lista é Gemini. Nesta postagem do blog, vamos orientá-lo sobre como gerar imagens com o Gemini usando uma abordagem passo a passo.

E aqui está a melhor parte: no final, revelaremos uma ferramenta que torna a criação de conteúdo mais fácil do que você jamais imaginou.

Portanto, fique conosco até o fim! 🤝

Introdução aos recursos de geração de imagens do Gemini

O Gemini está redefinindo a forma como os profissionais criativos e artistas digitais abordam a criação de imagens.

O Imagen 3, a versão mais recente do Google DeepMind, agora cria imagens altamente detalhadas e fotorrealistas a partir de descrições textuais em apenas algumas palavras.

via Gemini

O Gemini gera imagens usando técnicas avançadas de IA baseadas em anos de pesquisa em aprendizado de máquina. Em sua essência, ele é alimentado por modelos generativos treinados em conjuntos de dados maciços que contêm bilhões de imagens e suas descrições correspondentes.

Por que usar o Gemini para geração de imagens?

O tempo é precioso, e o Gemini entende isso. Ele cria imagens de qualidade profissional em segundos. Ele foi desenvolvido para ser rápido, sem comprometer a qualidade ou a criatividade da imagem.

De acordo com um relatório da DeepMind, o Imagen 3 é líder em recursos de alinhamento de imagens rápidas, com uma diferença significativa de +114 pontos Elo. Ele também teve uma taxa de vitória de 63% em relação ao segundo melhor modelo em testes detalhados de prompt, como o DOCCI (Detailed Object and Conceptual Caption Interpretation).

O Gemini, de longe, tem se mostrado versátil e pode se encaixar em várias técnicas criativas e fluxos de trabalho profissionais. Dito isso, vamos examinar alguns casos de uso no mundo real:

1. Campanhas de marketing

As fotos de banco de imagens só podem levar sua marca até certo ponto. Por outro lado, a Gemini cria imagens que capturam a verdadeira mensagem da sua marca, fazendo com que suas campanhas repercutam no seu público.

Exemplo: Digamos que você esteja lançando uma nova garrafa de água ecológica. Digite um prompt como: 'Uma garrafa de água elegante e moderna em um fundo verde exuberante com gotas de água e um logotipo minimalista,' e voilà - você tem imagens prontas para enviar para mídias sociais, campanhas de e-mail ou folhetos impressos.

2. Arte conceitual

Seja você um designer, escritor ou desenvolvedor de jogos, o Gemini é o companheiro ideal de brainstorming para dar vida a personagens, cenários ou adereços para arte de IA. Ele lhe dá o impulso criativo de que você precisa para dar vida à sua visão.

🔖Exemplo: Está desenvolvendo uma história em quadrinhos de ficção científica? Digite 'Paisagem urbana futurista com luzes de neon e carros voadores' e deixe que o Gemini lhe dê um ponto de partida visual que parece saído diretamente de um sucesso de bilheteria.

3. Conteúdo de mídia social

No mundo da mídia social, parar a rolagem é tudo. O Gemini ajuda você a criar postagens visualmente atraentes que se conectam instantaneamente com o seu público.

Exemplo: Digamos que você seja proprietário de uma cafeteria e esteja postando sobre suas novas aulas de arte com café com leite. Você poderia dizer: *'Uma cena de café aconchegante com latte art em forma de coração', e Gêmeos criará uma publicação de mídia social que o fará desejar café.

4. Mockups para designers de produtos

Está testando uma nova ideia? O Gemini permite que você visualize os designs dos seus produtos sem esperar pelos protótipos. Ele é rápido, flexível e incrivelmente detalhado, ideal para brainstorming e refinamento de ideias.

Exemplo: Uma marca de tênis quer testar padrões para sua nova linha. Use um prompt como: "Crie uma imagem de um par de tênis com desenhos geométricos abstratos em cores fortes", e o Gemini gera mockups perfeitos.

Etapas para gerar imagens com o Google Gemini

As ferramentas de IA para designers mudaram completamente o jogo nos últimos anos, não é mesmo? E bem no centro de todo o burburinho estão os geradores de imagens com IA. Então, vamos ver como você pode usar o Google Gemini, com a tecnologia Imagen 3, para criar visuais incríveis!

Ah, e a melhor parte? É muito fácil de usar. Você pode criar recursos visuais diretamente no site do Gemini ou integrando-o ao Vertex AI.

Vamos dar uma olhada melhor 👇

1. Como usar o site do Gemini

Vamos começar criando imagens no site do Gemini.

Crie imagens em sua área de trabalho

Para começar, vá para ' gemini.google.com . em seguida, crie sua conta e comece a explorar

Lembrete amigável: Embora a versão gratuita do Imagen 3 ofereça recursos limitados, você pode desbloquear uma gama maior de ferramentas avançadas mudando para o Modo Avançado. Basta clicar no menu suspenso à esquerda e selecionar Modo Avançado para desbloquear recursos adicionais.

Em seguida, anote uma descrição detalhada da imagem que você deseja criar no modelo gratuito (1,5 Flash) ou passe para o Modo Avançado. Seja específico quanto ao plano de fundo, às cores, ao tema e aos ângulos que você tem em mente para evitar o ciclo interminável de edição

Aqui está um prompt que digitei na versão gratuita: crie uma paisagem serena de montanha ao pôr do sol. A cena deve apresentar um lago claro em primeiro plano, refletindo os tons quentes do céu. Inclua uma pequena cabana de madeira com janelas que brilham suavemente, aninhada entre pinheiros altos no lado esquerdo da imagem. Use tons quentes de laranja e rosa para o céu e tons de verde profundo para as árvores. Adicione uma névoa sutil ao redor do lago para obter um efeito de sonho e garantir que o clima geral seja calmo e pacífico. '

Resultado 👇

Agora, se você gostar dos resultados, basta clicar no ícone Download passando o cursor sobre o canto direito. E se você não gostou dos resultados, solicite novamente com especificações adicionais ou clique em Regenerate

Criar imagens no Android

Criar imagens a partir do seu celular é muito parecido com o que você já fez até agora no seu desktop.

Gemini Para começar, visite a Google Play Store e baixe o aplicativo

Depois de abrir o aplicativo, faça login usando sua conta do Google. Alterne para o Modo Avançado e insira seu prompt por meio de texto ou voz (à sua escolha!) ou insira o prompt na versão gratuita (como fez em seu desktop)

Como ele faz parte do ecossistema do Google, você pode exportar a imagem para o Gmail ou o Google Docs - basta clicar nos três pontos no canto inferior direito

Quando gostar do que estiver vendo, mantenha pressionada a imagem até que apareça uma janela pop-up solicitando que você Salve a imagem

Criar imagens no iOS

Se quiser acessar o Imagen 3 do Gemini no iOS, o processo é semelhante:

Basta acessar a loja de aplicativos e fazer o download do aplicativo

Faça login com sua conta do Google, solicite-o por texto ou voz e divirta-se! Salve ou compartilhe os resultados para uso posterior

2. Uso do Vertex AI

A Vertex AI é uma plataforma completa para projetos de aprendizado de máquina (ML) e torna a geração de imagens por meio do Imagen 3 ainda mais poderosa. Com apenas um comando de texto, você pode criar e editar partes específicas da imagem.

Além disso, a Vertex AI oferece dois modelos diferentes do Imagen 3:

Imagen 3 : É um modelo de qualidade superior que gera quatro imagens em menos de 9 segundos com iluminação natural e fotorrealismo. É a melhor opção para prompts mais longos e mais complexos. Se você precisar de texto em suas imagens, esse é o modelo que deve ser usado

Imagen 3 Fast: Gera imagens com o dobro da velocidade. É mais recomendado para fotos mais brilhantes e dinâmicas com maior contraste

Ambos os modelos permitem que você altere a proporção de aspecto programaticamente. Além disso, com o Vertex AI, você pode incorporar diretamente a geração de imagens aos seus pipelines de produção, aplicativos ou fluxos de trabalho com vários modelos.

dica profissional: Crie um sistema de modelo de prompt que direcione automaticamente para Rápido ou Padrão com base na presença de palavras-chave específicas (como "texto", "fotorrealista" ou "brilhante").

Vamos agora criar a primeira imagem ⬇️

Dashboard na barra lateral esquerda, role para baixo e clique em Vision Comece criando uma conta gratuita na Vertex AI com US$ 300 em créditos gratuitos para usar. Quando sua conta estiver funcionando, clique emna barra lateral esquerda, role para baixo e clique em

via Vertex AI

Agora, digite seu prompt, selecione o modelo e pressione Enter.

Aqui está o prompt que digitei:

*uma fotografia profissional de uma família feliz de quatro pessoas sentadas ao redor de uma fogueira do lado de fora de um trailer fazendo s'mores, admirando vaga-lumes

Aqui está o que eu consegui 👇

Dicas para criar prompts eficazes

Ficou preso ao tentar descrever o que você quer? Isso acontece! Às vezes, você sabe exatamente o que está imaginando, mas não consegue colocar em palavras - e isso pode tornar a redação de um bom prompt bastante frustrante. Mas não se preocupe!

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a criar prompts eficazes e dar vida à sua visão.

Use adjetivos descritivos e elementos contextuais: Os adjetivos dão vida aos prompts, e os elementos contextuais definem o cenário. Você está imaginando algo vintage, futurista ou minimalista? Inclua essas dicas para orientar a IA

Dica profissional: Combine adjetivos com substantivos para transmitir o clima e os detalhes. Por exemplo, escrever "Uma ilustração caprichosa de um céu noturno estrelado com constelações brilhantes e nuvens suaves em tons pastéis" sempre gerará uma imagem melhor do que simplesmente pedir "Um céu escuro com constelações". está nos detalhes.

Incorporar estilo e mídia: Os geminianos podem imitar estilos e meios artísticos. Quer uma pintura em aquarela? Um esboço a lápis? Talvez uma obra de arte digital que lembre os pôsteres retrô de ficção científica? Mencione a aparência que a base deve ter

Exemplo: 'Uma pintura digital de uma paisagem urbana futurista, com luzes de neon brilhantes refletindo nas ruas encharcadas de chuva, inspirada na estética cyberpunk. '

Mantenha a naturalidade e a clareza: Evite complicar demais sua mensagem. Embora os detalhes sejam cruciais, escrever em uma linguagem direta geralmente funciona melhor do que tentar soar excessivamente técnico. Explique suas ideias como se estivesse falando com um amigo

Overcomplicated: 'Gere uma representação fotorrealista de altíssima definição de um espécime de felino doméstico, exibindo especificamente uma luxuriante pelagem em tons de laranja, posicionado em um estado de repouso sobre uma superfície têxtil comumente utilizada para sentar, com iluminação ambiente sugerindo uma configuração temporal correspondente ao final da tarde. ' ✅ Natural: crie uma foto de um gato ruivo descansando em um sofá durante o pôr do sol, com uma iluminação quente entrando pela janela. '

Experimente a composição e a perspectiva: Você pode orientar o Gemini a enquadrar a cena. Mencione se deseja um close-up, uma grande angular ou até mesmo uma perspectiva de olho de pássaro. A composição desempenha um papel importante na sensação da imagem final

Exemplo: 'Um retrato em close-up de um tigre de Bengala com olhos penetrantes e padrões de pele intrincados, em um fundo de selva desfocado. '

Novamente, o objetivo é escrever prompts que sejam descritivos, porém simples, vívidos, porém fáceis de seguir, e detalhados, porém flexíveis o suficiente para permitir a interpretação criativa.

Limitações do uso do Google Gemini para geração de imagens

Você já se perguntou por que a geração de imagens Gemini do Google às vezes erra o alvo? Embora seja uma ferramenta poderosa, ela tem suas limitações. Vamos explorar onde ela pode falhar e o que isso significa para seus projetos criativos:

Falta de previsibilidade nos resultados : O Gemini pode, às vezes, produzir resultados que se desviam do que você imaginou. Essa variabilidade pode frustrar os usuários que precisam de resultados precisos para projetos criativos

Desafios com cenas complexas : A criação de imagens com detalhes intrincados ou vários elementos, como "uma praça movimentada da cidade com diversas pessoas, barracas de comida e um carnaval colorido", pode resultar em inconsistências visuais

Uso intensivo de recursos para tarefas de alto volume: O processamento de imagens complexas ou de alta resolução por meio do Gemini pode exigir recursos computacionais significativos, levando a tempos de espera mais longos durante os períodos de pico de uso

Criação de imagens de IA com o ClickUp

O gerenciamento de projetos de criação de imagens com IA pode se tornar uma tarefa árdua rapidamente.

É fácil perder o controle das tarefas ou ficar atolado em intermináveis ciclos de feedback. E quando as ferramentas e os arquivos estão espalhados por toda parte? Essa é uma receita para a frustração.

Mas há uma plataforma que abrange todos os seus projetos e mantém sua criatividade. O nome é ClickUp. É o 'aplicativo completo para o trabalho' que une gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com tecnologia de IA.

Então, vamos começar e ver como ele agiliza todo o seu fluxo de trabalho 👇

Use os quadros brancos ClickUp para brainstorming e criação de imagens com IA

A primeira etapa de qualquer projeto é o brainstorming, ou seja, descobrir fluxos de trabalho, trocar ideias e colocar todos na mesma página. Mas, sinceramente, esse processo pode ficar confuso, especialmente se a sua equipe estiver dispersa ou se você estiver com dificuldades para explicar a sua visão.

O ClickUp Whiteboards vem em socorro nessa situação. Com ele, você pode colaborar e discutir ideias em tempo real com sua equipe.

Colabore visualmente e dê vida às suas ideias com os quadros brancos ClickUp

E se você tiver designers gráficos a bordo, poderá esboçar ideias, adicionar notas, criar um quadro de humor e mapear visualmente sua visão, mesmo que não seja um profissional em desenho.

O ponto de bônus?

Imagine que você está tentando explicar uma ideia de design ao seu designer gráfico, mas ele não consegue vê-la como você. Em vez de ficar tentando explicar em texto, use o Whiteboard do ClickUp combinado com o ClickUp Brain. Basta criar uma imagem com o Brain para dar forma à sua ideia diretamente nos quadros brancos.

Experimente o gerador de imagens com IA do ClickUp Use o ClickUp Brain nos quadros brancos para explicar sua visão em tempo real para os colegas de equipe

Mas não é só isso. Como a fase de ideação da criação de imagens com IA envolve várias conversas em loop, o Whiteboards permite converter elementos brutos em tarefas ClickUp. Atribua responsabilidades, defina prazos e acompanhe o progresso - tudo isso sem sair da plataforma.

Dica profissional: Ao usar quadros brancos orientados por IA para criar imagens, considere a possibilidade de ter vários quadros "e se". Esses quadros permitem que você experimente variações de suas ideias - diferentes esquemas de cores, elementos de design ou fluxos de trabalho.

Segundo Briettny Curtner, o ClickUp tornou sua vida muito mais simples do que nunca 👑

'Por fim, o recurso de quadro branco? Obcecado. Essa ferramenta era usada com frequência durante as reuniões de equipe para debater ideias ou elaborar mais sobre determinadas iniciativas. '

Use os recursos de automação do ClickUp para otimizar o fluxo de trabalho

Uma das maiores dores de cabeça no gerenciamento de projetos de geração de imagens de IA é alternar constantemente entre aplicativos e guias.

Atribuir tarefas às pessoas certas, definir prazos, monitorar os designs recebidos e lidar com edições intermináveis - isso pode rapidamente parecer um trabalho de tempo integral (aquele para o qual você não se inscreveu).

Mas os tempos mudaram e agora você precisa de uma solução de automação criativa.

Economize tempo e concentre-se nas prioridades automatizando tarefas repetitivas sem esforço com o ClickUp

Para fechar o negócio, coloque suas mãos no ClickUp Automations! Ele simplifica mais de 100 tarefas rotineiras, economizando montanhas de horas que você não sabia que tinha.

Em um relance ⬇️

Atribua tarefas automaticamente: Chega de perseguir os membros da equipe! As automações podem atribuir instantaneamente tarefas às pessoas certas assim que elas são criadas

Mantenha os fluxos de trabalho em movimento: Atualiza os status das tarefas à medida que elas progridem, como mudar para "Em revisão" depois que um rascunho é enviado

Receba alertas de feedback instantâneos: Assim que o feedback é adicionado, as automações notificam o designer para que as revisões possam começar imediatamente. Não há necessidade de contatar as pessoas manualmente

Acione as próximas etapas: Quando uma imagem é aprovada, as automações podem movê-la para a próxima etapa, como enviá-la para o marketing ou finalizá-la para entrega

Mas então, quem quer passar horas configurando gatilhos de automação manualmente? A boa notícia é que o ClickUp também pensou nisso! Basta inserir um prompt e seu construtor de automação de IA cuidará do trabalho pesado.

Crie fluxos de trabalho que atendam às necessidades da sua equipe e simplifique seus processos com apenas alguns cliques

Se você perguntar para nós, o maior causador de problemas de produtividade sempre foi o caos da comunicação. Não é de se admirar que as coisas comecem a desandar quando você precisa atribuir uma tarefa em uma ferramenta, criar uma imagem em outra e, em seguida, discutir o feedback com sua equipe em outro aplicativo.

Em uma nota mais positiva, o ClickUp Chat mudou o jogo ao colocar tudo em uma única cesta. Ele resolve o que sempre foi um problema frustrante: comunicação fragmentada em ferramentas dispersas.

Discuta, anuncie e crie tarefas rastreáveis no ClickUp Chat

Com o Chat, você pode discutir ideias, compartilhar arquivos e transformar instantaneamente os bate-papos em tarefas práticas - tudo isso sem trocar de aplicativo. É como se alguém finalmente dissesse: "O Chat estava quebrado; vamos consertá-lo" e realmente fizesse algo a respeito.

Veja como você pode usá-lo:

Vincule bate-papos a documentos ou tarefas do ClickUp , para que as discussões sobre conjuntos de dados ou resultados sejam sempre contextuais

Carregue as imagens geradas para receber feedback diretamente no Chat e marque os membros da equipe para receberem sugestões

Use o Brain no ClickUp Chat para resumir discussões ou gerar itens de ação rápida

Insight do ClickUp: Quase 20% dos participantes de nossa pesquisa enviam mais de 50 mensagens instantâneas diariamente. Esse alto volume pode indicar uma equipe que está constantemente agitada com trocas rápidas - ótimo para a velocidade, mas também propício para a sobrecarga de comunicação. Com as ferramentas de colaboração integradas do ClickUp, como o ClickUp Chat e o ClickUp Assigned Comments, suas conversas estão sempre vinculadas às tarefas certas, aumentando a visibilidade e reduzindo a necessidade de acompanhamentos desnecessários.

Dica profissional: Adicione uma seção " AI Prompt Templates " ao ClickUp Docs para categorizar os prompts bem-sucedidos por estilo (por exemplo, "fotorrealista", "renderizações em 3D"). Isso criará uma biblioteca para resultados replicáveis gerados por IA.

Aumente sua produtividade com o ClickUp

O ClickUp pode revolucionar a forma como sua equipe trabalha, desde a simplificação do gerenciamento de projetos e a otimização das atribuições de tarefas até a colaboração em tempo real. Isso é especialmente valioso para equipes que precisam gerenciar várias prioridades, gerenciar fluxos de trabalho distribuídos ou lidar com projetos de grande escala com prazos apertados.

Se você está procurando uma plataforma única para gerenciar tarefas, documentos e comunicação da equipe, mantendo tudo perfeitamente conectado, o ClickUp é a resposta.

Comece a usar gratuitamente hoje mesmo e veja como o ClickUp transforma a maneira como você cria, colabora e conquista.