As 10 melhores ferramentas de redação publicitária com IA para impulsionar suas campanhas de marketing

Você está cansado de se esforçar para tornar o texto do seu anúncio mais chamativo? As ferramentas de redação publicitária baseadas em inteligência artificial são o seu atalho para criar textos publicitários cativantes rapidamente.

Um relatório recente da Dentsu CMO afirma que 79% dos diretores de marketing concordam que “em um mundo onde a publicidade é mais fácil de ignorar, é mais importante do que nunca entreter e envolver o público.”

Anos de sobrecarga digital entorpeceram nossas conexões neurais a tal ponto que é necessário um conteúdo publicitário cada vez mais inovador para alcançar a mesma “descarga de dopamina” (leia-se “engajamento do público”).

Essa mudança desafia profissionais de marketing e redatores a criar textos publicitários inovadores que chamem a atenção rapidamente. As ferramentas de redação publicitária com IA são feitas sob medida para atender a essa demanda. Nesta postagem do blog, vamos explorar as 10 melhores ferramentas de redação publicitária com IA para ajudar você a economizar tempo na criação de textos publicitários e postagens em redes sociais persuasivos e com alta taxa de conversão

⏰ Resumo em 60 segundos Aqui está um resumo das 10 melhores ferramentas de redação publicitária com IA: ClickUp (Ideal para gerenciamento de conteúdo e projetos de campanhas integrado à IA) Jasper (Ideal para remixar e reutilizar conteúdo existente) Copy.ai (Ideal para ajustes personalizados de tom e estilo, garantindo uma voz de marca consistente) Anyword (Ideal para conteúdo publicitário orientado para o desempenho) Wordtune (Ideal para reescrever e refinar textos publicitários existentes) Writesonic (Ideal para gerar textos publicitários e páginas de destino) AdZis (Ideal para automação de redação de anúncios de comércio eletrônico) Smart Copy da Unbounce (Ideal para textos publicitários voltados para conversão) Copysmith Rytr (Ideal para gerar conteúdo curto de alta qualidade) Jacquard (anteriormente Phrasee) (Ideal para personalizar anúncios e mensagens nas redes sociais)

Ao selecionar ferramentas de gerenciamento de anúncios baseadas em IA, leve em consideração recursos que se alinhem às preferências em constante evolução do público moderno.

Veja o que você deve procurar nas ferramentas de redação publicitária com IA:

Personalização e segmentação : a personalização para grupos demográficos específicos ativa mecanismos que estimulam a dopamina, fazendo com que o conteúdo pareça relevante e envolvente

Criatividade por meio de dados : as ferramentas de marketing com IA devem oferecer sugestões diversificadas de redação, tom e estilo para atender aos padrões mais elevados de engajamento dos consumidores atuais

Recursos de IA: procure um software de redação publicitária com IA que utilize procure um software de redação publicitária com IA que utilize técnicas avançadas de IA, como o processamento de linguagem natural, para produzir conteúdo de alta qualidade

Linguagem orientada por emoções : As melhores ferramentas de IA utilizam insights da neurociência para incluir gatilhos emocionais que capturam a atenção. Por exemplo, focar na “novidade” ou na “surpresa” gera uma resposta de dopamina, conforme destacado em : As melhores ferramentas de IA utilizam insights da neurociência para incluir gatilhos emocionais que capturam a atenção. Por exemplo, focar na “novidade” ou na “surpresa” gera uma resposta de dopamina, conforme destacado em estudos sobre o engajamento do consumidor​

Facilidade de integração: uma interface de usuário que se integra perfeitamente a plataformas como o Google Ads ou o Facebook garante que a ferramenta seja prática e eficiente

Ao se concentrar nesses recursos, você pode gerar textos com IA que cativam até mesmo os públicos mais saturados de estímulos.

👀 Você sabia? Nos anos 1970, o americano médio via 500 anúncios por dia; hoje, chega a ver até 5.000 por dia!

Leia também: Um guia para o uso da IA no marketing de conteúdo

Aqui estão as 10 melhores ferramentas de redação publicitária com IA que se destacam por seus recursos exclusivos, interfaces intuitivas e capacidade de gerar conteúdo de alta qualidade adaptado às suas necessidades:

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de conteúdo e projetos integrado à IA)

O ClickUp, como o aplicativo completo para o trabalho, é útil para equipes de marketing que buscam uma plataforma unificada para gerenciar textos publicitários, o processo de criação de conteúdo e fluxos de trabalho de projetos, tudo com tecnologia de IA.

A equipe dinâmica de mídias sociais da Cartoon Network usou o ClickUp como fonte única de informações e dobrou sua produção em 50% menos tempo com o mesmo tamanho de equipe! Aqui estão todos os recursos que eles utilizaram:

O software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp é um ótimo ponto de partida. Ele permite que as equipes gerenciem suas campanhas publicitárias de forma integrada e colaborativa.

Conecte seus planos de marketing diretamente às tarefas que os impulsionam com todos os recursos do software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp

Você pode planejar campanhas, acompanhar o progresso e gerenciar todas as tarefas relacionadas em um único local centralizado. Isso significa que as equipes podem dividir a criação de textos publicitários em tarefas específicas e rastreáveis, com prazos e atribuições claros.

ClickUp Brain

O assistente de IA interno do ClickUp, o ClickUp Brain, é um recurso essencial para os profissionais de marketing. Você pode usá-lo para gerar conteúdo publicitário atraente com eficiência.

Basta inserir detalhes essenciais, como público-alvo, características do produto e tom desejado, para produzir rapidamente textos envolventes e personalizados de acordo com suas necessidades específicas de marketing.

Crie textos publicitários atraentes com o ClickUp Brain

A ferramenta de IA utiliza algoritmos avançados para gerar conteúdo publicitário envolvente e direcionado, analisando modelos de anúncios de sucesso, tendências de comportamento do consumidor e padrões linguísticos. E, como ela está integrada ao seu fluxo de trabalho, você pode usá-la para extrair insights de documentos existentes sobre pesquisa de clientes, análise da concorrência e muito mais.

Modelo de Anúncio do ClickUp

Além disso, com o modelo de anúncio do ClickUp, é fácil criar anúncios impactantes que se destacam. Isso também garante que seus anúncios sejam consistentes com a voz única da sua marca.

Baixe este modelo Evite começar do zero ao criar seus textos publicitários com o modelo de anúncio do ClickUp

Este modelo ajuda você a debater novas estratégias de campanha publicitária, organizar e gerenciar planos pagos, priorizar tarefas e monitorar métricas de desempenho para garantir o máximo retorno sobre o investimento.

Você pode acompanhar o andamento de cada anúncio marcando os status das tarefas, como “Implementação”, “No ar”, “Nova solicitação”, “Pesquisa” e “Concluído”.

“Antes da automação, sempre que um redator concluía uma tarefa, precisávamos comunicar manualmente à hierarquia que o texto estava pronto. Isso podia levar 36 horas. Tem sido ótimo, porque toda a equipe acompanha suas tarefas diárias no ClickUp.”

“Antes da automação, sempre que um redator concluía uma tarefa, precisávamos comunicar manualmente à hierarquia que o texto estava pronto. Isso podia levar 36 horas. Tem sido ótimo, porque toda a equipe acompanha suas tarefas diárias no ClickUp.”

Principais recursos do ClickUp

Facilite a comunicação fluida dentro da sua equipe usando o ClickUp Chat para discutir estratégias de campanhas publicitárias, compartilhar atualizações e fazer perguntas rápidas

Mantenha uma visão geral visual dos cronogramas de conteúdo de anúncios com os gráficos de Gantt do ClickUp e acompanhe prazos, marcos e dependências em todas as suas campanhas publicitárias

Modifique e finalize o texto de marketing usando o ClickUp Docs , receba feedback por meio de comentários e implemente as alterações na mesma plataforma

Otimize a gestão de vendas e marketing acompanhando o desempenho das campanhas e o impacto das campanhas publicitárias usando os painéis do ClickUp

Integre-se a ferramentas como o Google Workspace e plataformas de mídia social usando as integrações do ClickUp para monitorar e otimizar anúncios diretamente, aumentando a eficácia da campanha

Limitações do ClickUp

O conjunto de recursos é extenso, e os usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7/mês por usuário

Business : US$ 12/mês por usuário

Empresas : Entre em contato para saber os preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por usuário por mês

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

💡 Dica profissional: Para automatizar o gerenciamento de campanhas, configure as automações do ClickUp para enviar notificações quando uma tarefa de redação de anúncios passar para a próxima etapa. Isso garante que a equipe permaneça alinhada e que os prazos sejam cumpridos.

Leia também: Como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp

2. Jasper (Ideal para remixar e reutilizar conteúdo existente)

O Jasper é uma ferramenta avançada de IA projetada para auxiliar na criação de conteúdo. O recurso Brand Voice do Jasper possui uma função de memória, na qual você pode ensinar os detalhes de seus produtos, serviços e públicos-alvo, além de um recurso de tom e estilo, no qual você ensina ao Jasper o tom de voz da sua marca.

Como profissional de marketing, você pode inserir um breve resumo sobre seu público-alvo, plataforma e objetivos, e o Jasper produzirá várias variações. As equipes podem editar ou refinar rapidamente esses rascunhos para que correspondam à voz da marca.

Principais recursos do Jasper

Utilize ferramentas de análise para acompanhar o desempenho do conteúdo, obtendo insights sobre métricas de engajamento e comportamento do público

Reutilize o conteúdo existente em diferentes formatos, como transformar uma postagem de blog em trechos para redes sociais ou boletins informativos por e-mail

Integre-se a plataformas populares, como o Meta Ads Manager e o Google Ads, para um gerenciamento de anúncios sem complicações

Limitações do Jasper

A configuração inicial do tom e do público-alvo pode exigir uma personalização detalhada

Preços do Jasper

Gratuito: 7 dias de teste

Creator : US$ 49 por usuário por mês

Pro : US$ 69 por usuário por mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.500 avaliações)

Leitura adicional: As melhores alternativas e concorrentes do Jasper

3. Copy.ai (Ideal para ajustes personalizados de tom e estilo, garantindo uma voz de marca consistente)

Impulsione as conversões com textos de alta qualidade gerados pelo Copy.ai. Essa ferramenta pode gerar textos de forma rápida e eficiente para uma ampla variedade de conteúdos escritos — desde textos publicitários envolventes até posts de blog atraentes. Ideal para conteúdos curtos, como manchetes, slogans, tags de título, meta descrições e descrições de anúncios.

Os usuários podem inserir parâmetros específicos, como tom, estilo e público-alvo, para garantir que o conteúdo gerado esteja alinhado com a identidade da marca e gerar variações para testes A/B.

Principais recursos do Copy.ai

Automatize tarefas de criação de conteúdo, otimizando as operações de marketing e vendas

Crie conteúdo em mais de 25 idiomas, tornando-a ideal para empresas com um público global

Aproveite um repositório centralizado de informações da empresa que pode ser integrado ao conteúdo

Limitações do Copy.ai

A geração em massa de conteúdo pode, ocasionalmente, exigir edição manual para garantir a precisão

Preços do Copy.ai

Gratuito para sempre

Starter: US$ 49/mês

Avançado: US$ 249/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4. Anyword (Ideal para conteúdo publicitário orientado para o desempenho)

Feita sob medida para profissionais de marketing, a Anyword prioriza estratégias baseadas em dados. Ela gera textos publicitários e prevê seu desempenho, permitindo a criação de mensagens-chave que ressoam com o público-alvo.

O Anyword permite a redação direcionada em diversos segmentos e pode classificar cada variação de título com base nas taxas de cliques (CTR) previstas, orientando a tomada de decisões informadas.

Principais recursos do Anyword

Personalize suas mensagens com base em personas de clientes para criar anúncios direcionados a públicos específicos

Crie anúncios otimizados para o Google, Facebook e LinkedIn, aproveitando o suporte multicanal da ferramenta

Melhore os resultados das campanhas publicitárias usando os recursos de testes A/B baseados em dados

Limitações do Anyword

Os textos gerados por IA ainda apresentam um tom artificial, sem as nuances dos textos escritos por humanos

Embora ofereça suporte a vários idiomas, seu foco principal é o inglês, o que pode não atender bem aos mercados que não falam inglês

Preços do Anyword

Starter: US$ 49/mês por usuário

Baseado em dados: US$ 99/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 499/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Anyword

G2: 4,8/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 350 avaliações)

Leia também: As melhores ferramentas de automação criativa para aumentar a produtividade

5. Wordtune (Ideal para reescrever e refinar textos publicitários existentes)

via Wordtune

O Wordtune é especializado em refinar textos existentes, oferecendo alternativas claras, concisas e atraentes. Isso permite que os usuários transformem posts de blog e ideias de conteúdo básicos em textos bem elaborados.

O recurso de resumo permite que os profissionais de marketing sintetizem ideias de conteúdo em mensagens concisas que chamam a atenção e estimulam o engajamento. Suas extensões de navegador se integram a ferramentas como o Google Docs e o Gmail, garantindo fluxos de trabalho eficientes para os profissionais de marketing que colaboram na campanha.

Principais recursos do Wordtune

Melhore a clareza, o tom e o estilo do texto existente em vez de criar do zero com base nas sugestões de reescrita

Alterne facilmente entre tons formais e informais para adaptar seu texto a diversos contextos de marketing

Adapte o conteúdo às necessidades específicas do público, mantendo um estilo de linguagem consistente

Limitações do Wordtune

Embora seja excelente para refinar textos, o Wordtune não cria conteúdo de formato longo

Preços do Wordtune

Gratuito para sempre

Avançado: US$ 13,99 por usuário por mês

Ilimitado: US$ 19,99 por usuário por mês

Equipes: US$ 15,99 por usuário por mês

Avaliações e comentários do Wordtune

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Leitura adicional: As melhores alternativas e concorrentes do Wordtune

6. Writesonic (Ideal para gerar textos publicitários e páginas de destino)

Não se contente mais com textos genéricos. O Writesonic, uma ferramenta de redação publicitária com IA, gera opções de textos personalizados com base nos objetivos específicos da sua campanha, ajudando os profissionais de marketing a criar textos criativos de forma rápida e sem esforço.

Ela conta com processamento de linguagem natural e utiliza dados da web em tempo real, garantindo que o conteúdo gerado seja relevante e factualmente preciso.

Com base em uma breve descrição do produto, o Writesonic pode gerar opções personalizadas de acordo com os objetivos da sua campanha.

Principais recursos do Writesonic

Escolha entre mais de 80 modelos personalizados para diferentes tipos de ideias de conteúdo, simplificando o processo de redação

Crie anúncios em mais de 25 idiomas e integre-se perfeitamente às principais ferramentas de marketing

Garanta que o conteúdo gerado seja rico em palavras-chave e otimizado para mecanismos de busca usando as ferramentas integradas de otimização de SEO

Limitações do Writesonic

Alguns resultados podem exigir edição adicional para garantir que atendam aos padrões específicos da marca

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado devido à variedade de recursos e funcionalidades disponíveis na plataforma

Preços do Writesonic

Gratuito para sempre (até 25 créditos)

Indivíduo: US$ 20/mês por usuário

Padrão: US$ 99/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Serviço de conteúdo com IA + equipe humana: US$ 2.000/mês para cinco usuários

Avaliações e comentários sobre o Writesonic

G2: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

Leitura adicional: Melhores alternativas e concorrentes do Writesonic

7. AdZis (Ideal para automação de redação de anúncios de comércio eletrônico)

O tempo está passando, e sua campanha de marketing precisa de centenas de variações de textos publicitários. Criar cada um manualmente simplesmente não é viável.

A AdZis entra em cena com seu recurso de destaque: a Criação em Massa de Conteúdo Publicitário, que permite que as empresas tenham acesso a textos de marketing e descrições de milhares de produtos. Sua capacidade de automatizar descrições de produtos, títulos e mensagens promocionais a torna uma ferramenta indispensável para varejistas online que buscam aprimorar seus esforços de publicidade digital.

Os melhores recursos do AdZis

Otimize as descrições de produtos para SEO com base nas necessidades do seu e-commerce

Garanta uma maior qualidade de conteúdo usando uma combinação de conteúdo gerado por IA com edição humana

Integre-as com plataformas populares de comércio eletrônico, como Shopify e Magento, para garantir um fluxo de trabalho tranquilo

Limitações do AdZis

Pode não ser adequado para tipos de conteúdo não relacionados ao comércio eletrônico

Para proprietários de pequenas empresas com orçamentos limitados, a estrutura de preços pode ser considerada cara

Preços do AdZis

Descrições de produtos do Nível 2 (Padrão): US$ 60 para 100 produtos

Descrições de produtos de Nível 3 (Especialista): US$ 3 a US$ 8 por produto

Pacote de serviços gerenciados DFY (Done for you): US$ 99/mês

Avaliações e comentários sobre o AdZis

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Sem avaliações disponíveis

Você sabia? De acordo com uma pesquisa, aproximadamente 40% dos profissionais de marketing afirmaram usar ferramentas de software de IA para a produção de conteúdo para redes sociais.

8. Smart Copy da Unbounce (Ideal para textos publicitários voltados para a conversão)

O Smart Copy possui uma extensa biblioteca com mais de 45 modelos personalizáveis para vários tipos de conteúdo, incluindo textos de marketing, campanhas de e-mail e publicações nas redes sociais. Isso permite que os usuários gerem rapidamente conteúdo de alta qualidade alinhado com suas metas de marketing.

Os cliques nos anúncios do Facebook, Instagram e LinkedIn levam o cliente em potencial, com apenas alguns cliques, à página de destino personalizada para a campanha, otimizando sua taxa de conversão.

O Smart Copy integra-se perfeitamente às páginas de destino do Unbounce e a outras plataformas de marketing, simplificando o fluxo de trabalho da criação à publicação de campanhas publicitárias e a criação de conteúdo para anúncios e publicações nas redes sociais.

Principais recursos do Unbounce Smart Copy

Acesse os recursos do Smart Copy diretamente no seu navegador para criar conteúdo em qualquer lugar, em diferentes aplicativos

Use o Content Expander para dar mais profundidade ao texto publicitário e aos modelos pré-criados para tipos de anúncios em várias plataformas, incluindo o Google Ads e publicações nas redes sociais

Crie uma página de destino baseada na web e otimizada para dispositivos móveis sem precisar escrever nenhum código

Limitações do Unbounce Smart Copy

Os recursos avançados só são mais eficazes quando combinados com as páginas de destino da Unbounce

Preços do Unbounce Smart Copy

Build: US$ 99/mês

Experimente: US$ 149/mês

Optimize: US$ 249/mês

Agência: US$ 499/mês

Avaliações e comentários sobre o Unbounce Smart Copy

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

9. Copysmith Rytr (Ideal para gerar conteúdo curto de alta qualidade)

Como seu assistente de IA, o Copysmith Rytr recria seu tom de escrita analisando uma amostra de seus textos. Isso garante que o conteúdo gerado pela IA corresponda ao seu estilo. Você também pode criar vários tons personalizados para se adequar a diferentes cenários, projetos ou clientes.

Além disso, escolha o tom desejado entre mais de 20 opções, permitindo mensagens personalizadas que ressoam com públicos específicos.

Os melhores recursos do Copysmith Rytr

Crie conteúdo onde quer que você escreva usando a extensão do Rytr para o Chrome

Crie conteúdo com IA para mais de 30 casos de uso diferentes, gerando tipos de conteúdo que vão além do texto publicitário

Ajuste o nível de criatividade do conteúdo gerado, permitindo resultados mais diretos ou criativos, de acordo com as necessidades da campanha publicitária

Limitações do Copysmith Rytr

O Rytr pode ter dificuldade em produzir artigos aprofundados ou narrativas complexas em comparação com outras ferramentas especializadas de redação com IA

A qualidade do conteúdo gerado varia, exigindo edição adicional para aperfeiçoamento

Preços do Copysmith Rytr

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 9 por usuário por mês

Premium: US$ 29 por usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Copysmith Rytr

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

10. Jacquard (Ideal para personalizar anúncios e mensagens nas redes sociais)

A Jacquard.com, anteriormente conhecida como Phrasee, permite que os profissionais de marketing gerem mensagens personalizadas e em conformidade em vários canais, em grande escala. Com foco no marketing de ciclo de vida, a Jacquard ajuda a manter a relevância da comunicação com o cliente, garantindo que as mensagens sejam adequadas às preferências e ao contexto do cliente.

O Jacquard gera conteúdo e testa e refina continuamente as mensagens com base em métricas de desempenho, garantindo que as campanhas permaneçam relevantes e impactantes.

Ao oferecer a capacidade de adaptar estratégias de comunicação de forma dinâmica, o Jacquard permite que os profissionais de marketing construam um engajamento de longo prazo com os clientes.

Principais recursos do Jacquard

Gere milhares de variantes de idiomas, todas enriquecidas com informações detalhadas sobre os produtos, para apresentar aos clientes conteúdo publicitário contextualmente relevante com base em seus padrões de engajamento anteriores

Adapte as mensagens para corresponder às preferências de tom exclusivas — Direto, Curioso ou Divertido — de cada um dos milhares de clientes individuais

Use o processo de aprovação integrado para analisar minuciosamente suas mensagens multicanais antes que elas cheguem aos seus clientes

Limitações do Jacquard

Destinadas principalmente a grandes clientes corporativos, e os preços podem ser proibitivos para empresas menores

Os novos usuários podem achar os recursos abrangentes da plataforma um pouco complexos

Preços do Jacquard

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jacquard

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Sem avaliações disponíveis

🧠 Curiosidade: O slogan “Think Small” da campanha da Volkswagen de 1959 é frequentemente citado como o melhor anúncio do século XX. Hoje, as ferramentas de redação publicitária com IA funcionam analisando campanhas icônicas para criar novos slogans baseados em dados em poucos segundos.

Escolha a melhor ferramenta de redação publicitária com IA para suas necessidades

Escolher as melhores ferramentas de redação publicitária com IA pode impactar suas campanhas de marketing — desde economizar tempo na criação de conteúdo até gerar maior engajamento e conversões.

Embora cada ferramenta de IA abordada aqui se destaque em áreas específicas — seja o Jasper por sua criatividade ou o Jacquard pela personalização em escala —, o ClickUp se destaca como a plataforma tudo-em-um definitiva. O ClickUp combina gerenciamento de projetos, chat e criação de conteúdo com IA em uma única plataforma. Essa abordagem centralizada capacita suas equipes de marketing e redação a atingirem o máximo desempenho.

Ao possibilitar a colaboração em tempo real com gerentes de redes sociais, acompanhar o andamento das campanhas e utilizar IA, o ClickUp permite que as empresas gerenciem todos os aspectos de suas iniciativas de publicidade com eficiência.

Não acredite apenas na nossa palavra — experimente você mesmo a diferença. Cadastre-se hoje mesmo para uma conta gratuita no ClickUp!