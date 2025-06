as 10 melhores ferramentas de automação criativa para aumentar a produtividade

Se você não está usando ferramentas de automação para cuidar dessas tarefas repetitivas e incômodas, já está ficando para trás. Eu já passei por isso.

Embora ainda tenha um longo caminho a percorrer para confiar na IA para a produção criativa, estaria mentindo se dissesse que a IA e as ferramentas de automação de processos não facilitaram minha vida. Elas me ajudaram a otimizar meu fluxo de trabalho e aumentar a eficiência.

Se você também está lutando para encontrar o equilíbrio entre a IA e manter sua criatividade intacta, eu posso ajudar. Nesta postagem do blog, discutirei as 10 principais soluções de automação criativa que podem ajudá-lo a gerenciar melhor sua carga de trabalho e impulsionar a criatividade.

O que é uma ferramenta de automação criativa?

Ferramentas de automação criativa são softwares que usam IA para automatizar tarefas repetitivas na produção de conteúdo e design. Imagine-as como um assistente superpoderoso que lida com tarefas repetitivas.

Digamos que você precise de publicações nas redes sociais para diferentes canais. Uma plataforma de automação criativa pode gerar variações de um único modelo com base nas suas informações, como detalhes e imagens do produto.

Isso reduz a carga de trabalho mental e ajuda você a se concentrar melhor nos aspectos criativos, como conceito e mensagem.

O software de automação criativa deve ajudar você a simplificar processos e aumentar a criatividade. Aqui estão os principais recursos que você deve considerar para encontrar a opção perfeita para o seu fluxo de trabalho:

Foco no conteúdo

Conteúdo direcionado: O software de automação criativa deve ser capaz de criar conteúdo personalizado para diferentes finalidades, como vídeos, imagens, publicações em redes sociais e apresentações

Biblioteca de modelos: Você deve ter acesso a uma vasta biblioteca de modelos de design pré-concebidos em diferentes formatos

Recursos de automação

Automação de tarefas: Deve Deve automatizar tarefas repetitivas , incluindo redimensionamento de imagens, formatação, remoção de fundo e tradução de texto

Integração de dados: Um software de automação criativa deve se conectar ao seu CRM, plataforma de automação de marketing ou outras fontes de dados para criar conteúdo personalizado

Distribuição e testes

Publicação multicanal: Você deve ser capaz de exportar ou publicar facilmente suas criações diretamente para diferentes plataformas (redes sociais, e-mail, etc.)

Teste A/B: Verifique se o software suporta o teste de diferentes variações de seus criativos

Usabilidade e colaboração

Interface do usuário: A ferramenta deve ser fácil de aprender e usar, especialmente para quem não é designer

Ferramentas de colaboração: devem oferecer suporte à colaboração em tempo real para equipes criativas

Fatores adicionais

Escalabilidade: verifique se a ferramenta é escalável e pode lidar com suas necessidades criativas atuais e futuras

Integrações: Também deve integrar-se perfeitamente com a sua pilha de design existente

Aqui estão as melhores ferramentas de automação criativa que você pode experimentar para otimizar seu processo de produção criativa e melhorar a qualidade de seus projetos:

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento de projetos criativos)

Colabore, organize e gerencie projetos de design na plataforma abrangente de gerenciamento de projetos de design da ClickUp

É difícil equilibrar criatividade e pensamento estratégico. Enquanto me concentro em ideias inovadoras e na resolução de problemas, os objetivos de longo prazo ficam em segundo plano. O ClickUp me ajudou a alcançar esse equilíbrio, criando um processo completo de gerenciamento do fluxo de trabalho criativo.

É uma plataforma completa para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe, produtividade e gerenciamento de clientes. O recurso ClickUp Automations simplificou meus fluxos de trabalho, facilitando a eliminação de tarefas repetitivas da minha lista de afazeres.

O ClickUp facilita muito o gerenciamento de projetos criativos com seus recursos colaborativos. Você pode adicionar automaticamente responsáveis e observadores para que as tarefas prioritárias sejam monitoradas continuamente e os membros da equipe sejam notificados sobre atualizações de status.

Você pode navegar por mais de 100 modelos de automação para definir automações para atribuir tarefas e alterar status, prioridades, responsáveis, prazos e locais das tarefas.

Explore mais de 100 modelos de automação para criar fluxos de trabalho criativos personalizados

O que mais gostei até agora foi o ClickUp Brain, o assistente de IA do ClickUp. Você pode simplesmente direcioná-lo para criar uma automação (o que deve ser feito quando uma tarefa é concluída). O ClickUp Brain também permite definir gatilhos ou condições para automatizar ações.

Adicione gatilhos ou condições para automatizar ações com o ClickUp Brain

Você também pode configurar a automação de e-mails no ClickUp para enviar atualizações automáticas do projeto para fornecedores e clientes, garantindo que todos fiquem por dentro do que está acontecendo.

Enquanto o ClickUp Automations organizou o processo de gerenciamento, o software personalizado ClickUp Agency Project Management ajudou a impulsionar a criatividade da minha equipe.

Otimize o fluxo de trabalho e impulsione a criatividade com o software de gerenciamento de projetos ClickUp Agency

Também gostei do ClickUp Docs para colaboração criativa. Ele pode ajudar a criar e armazenar roteiros de projetos, construir modelos de briefings criativos e projetar planos de execução. Com opções de formatação avançadas, páginas aninhadas e a opção de incorporar ativos, o Docs pode servir como um repositório central para todas as informações relacionadas ao projeto.

Prepare briefings criativos e liste processos, tarefas ou diretrizes de projetos com o ClickUp Docs

O ClickUp Whiteboards se tornou nossa ferramenta preferida para sessões criativas. Todos os membros da equipe podem compartilhar suas ideias e anotações na tela. Gosto de usá-lo para conectar ideias com o editor de arrastar e soltar, adicionar imagens e links. Ele ainda me permite criar tarefas de projeto diretamente dos quadros brancos.

Colabore e troque ideias com os quadros brancos do ClickUp para aumentar a criatividade

Melhores recursos do ClickUp

Automatize tarefas: Divida projetos criativos em etapas gerenciáveis com Divida projetos criativos em etapas gerenciáveis com o ClickUp Tasks e automatize-as usando o ClickUp Automations, tornando-as menos sobrecarregadas e mais fáceis de acompanhar. Você pode criar tipos de tarefas, definir níveis de prioridade e vincular tarefas relacionadas

Crie fluxos de trabalho: use use os mapas mentais do ClickUp para transformar ideias criativas em planos de ação. Eles ajudam você a criar fluxos de trabalho criativos para um gerenciamento de projetos tranquilo

Crie conteúdo personalizado: Automatize a geração de conteúdo personalizado para campanhas, pesquisas com clientes ou descrições de produtos com Automatize a geração de conteúdo personalizado para campanhas, pesquisas com clientes ou descrições de produtos com o ClickUp Brain

Obtenha insights: Acompanhe o desempenho da campanha com Acompanhe o desempenho da campanha com os painéis do ClickUp para otimizar técnicas e processos criativos

Acompanhe e otimize campanhas de marketing com os painéis do ClickUp

Controle de tempo: Analise quanto tempo você está gastando em tarefas manuais e processos criativos com o recurso Analise quanto tempo você está gastando em tarefas manuais e processos criativos com o recurso de controle de tempo do ClickUp para melhorar seu fluxo de trabalho

Você pode configurar facilmente um fluxo de trabalho criativo com o modelo de criação e design do ClickUp. Ele ajuda você a criar um plano de projeto detalhado, adicionar cronogramas visuais e organizar ideias em tarefas práticas.

Baixe este modelo Crie fluxos de trabalho completos para executar projetos criativos com perfeição usando o modelo de criação e design do ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem uma curva de aprendizado devido ao grande número de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7/mês por usuário

Negócios : US$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês, cobrado anualmente

Avaliações e classificações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também: As 10 melhores ferramentas de automação de IA para o crescimento dos negócios em 2024

2. Celtra (Ideal para lançar campanhas digitais)

via Celtra

A Celtra é uma ferramenta de automação criativa, projetada exclusivamente para criar e lançar campanhas digitais. Você pode usar a IA para criar conteúdo, imagens e vídeos em diferentes formatos e para diferentes canais.

O que mais gosto no Celtra é que ele permite uma colaboração perfeita entre as equipes de design e conteúdo, separando a criação de conteúdo e design. Isso permite que as equipes criativas trabalhem em versões separadas e reduz erros.

Isso também ajuda a garantir a consistência da marca por meio de kits de ferramentas personalizados e recursos de bloqueio de modelos. Da produção da campanha à revisão, aprovação e distribuição, tudo está disponível em uma única plataforma.

Melhores recursos do Celtra

Expanda seu trabalho de forma eficiente automatizando tarefas repetitivas, como redimensionamento, recorte e formatação de texto

Use IA para adicionar elementos visuais, como animações e galerias de produtos, para criar campanhas digitais envolventes

Crie um hub central para todos os ativos criativos

Expanda a criação e a distribuição de campanhas e melhore a transparência com modelos centralizados

Limitações do Celtra

A interface tem uma curva de aprendizado íngreme e pode ser complexa para quem não é designer

Preços da Celtra

Preço não disponível

Avaliações e classificações da Celtra

G2: 4,4 /5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,4 /5 (mais de 250 avaliações)

3. Adacado (Melhor para lançar campanhas publicitárias dinâmicas)

via Adacado

A Adacado é uma plataforma de publicidade do tipo "faça você mesmo" que ajuda você a veicular anúncios gráficos. Configurar uma campanha nela é incrivelmente fácil. Basta inserir os dados do anunciante, escolher uma solução de campanha, enviar o logotipo e as imagens e pronto: a campanha está no ar!

O melhor de tudo é que isso ajuda profissionais como eu a reduzir significativamente os custos com fornecedores.

Ela oferece soluções publicitárias personalizadas para diferentes setores. Se eu preciso de um anúncio personalizado para o meu setor específico ou quero começar do zero, o editor criativo deles me ajuda.

A característica mais interessante do Adacado é que ele permite a criação rápida de anúncios dinâmicos de produtos, sincronizando as atualizações do feed de produtos.

Melhores recursos do Adacado

Expanda suas campanhas publicitárias usando modelos pré-concebidos e um editor criativo

Selecione onde e para quem seus anúncios do Google são exibidos, escolhendo vários fatores, incluindo dados demográficos, interesses, idade e tipo de dispositivo

Conecte produtos disponíveis na Shopify diretamente e use anúncios compráveis com o widget de checkout

Limitações do Adacado

Não oferece suporte à colaboração com clientes ou membros da equipe

A Adacado se destaca na automação de campanhas mais simples, mas pode não ser adequada para visuais altamente personalizados

Preços do Adacado

Mídia adquirida: Contagem de impressões x CPM (custo por 1000 impressões)

Anúncios exibidos: Com base em taxas dinâmicas e estáticas (a taxa dinâmica começa em US$ 0,99 e a taxa estática começa em US$ 0,25)

Produto: A partir de US$ 0,15

Avaliações e classificações da Adacado

Gartner: 4,3/5 (3 avaliações)

TrustPilot: 3/ 5 (19 avaliações)

4. SundaySky (Melhor para criar anúncios em vídeo personalizados)

via SundaySky

O SundaySky funciona muito bem para equipes que criam muitos vídeos para marketing nas redes sociais, campanhas de vendas personalizadas e promoções de marcas. Sua plataforma de vídeo empresarial usa IA para criar vídeos envolventes.

A IA da SundaySky me ajuda a criar roteiros de vídeo com facilidade, incorporar elementos musicais nos vídeos e adicionar narrações naturais aos clipes. Isso é muito trabalho manual automatizado em pouco tempo.

A integração da IA também adiciona narrações e textos personalizados em vídeo para aumentar o envolvimento do espectador.

Melhores recursos do SundaySky

Crie vídeos interativos em minutos com modelos, temas e faixas musicais pré-concebidos

Adicione textos personalizados, narrações e CTAs para capturar a atenção dos espectadores e melhorar a taxa de conversão

Automatize a distribuição de vídeos integrando-os a qualquer CMS, site, portal ou aplicativo

Crie versões diferentes do mesmo vídeo para direcionar segmentos de áudio específicos com mensagens que ressoam com eles

Limitações do SundaySky

Com opções limitadas de modelos, a criação de conteúdo de vídeo pode ser repetitiva

Os vídeos exportados têm qualidade reduzida

Preços do SundaySky

Preços personalizados

Avaliações e classificações do SundaySky

G2: 4,4 /5 (31 avaliações)

Cuspera: 4,4 /5 (mais de 150 avaliações)

5. Hunch (ideal para usar dados de produtos em anúncios)

via Hunch

Se você está procurando uma plataforma holística para criar peças criativas e executar campanhas, experimente o Hunch. Ele usa IA para criar anúncios em vários formatos. Basta enviar o kit da sua marca e o recurso de IA otimiza automaticamente as imagens e ajusta os layouts.

A Hunch também oferece criatividade orientada para o produto. Por exemplo, posso adicionar meu feed de produtos à plataforma para aprimorar imagens, vídeos e anúncios de produtos com base nas informações inseridas. O que mais gosto na Hunch é que ela ajuda a converter dados em criativos para todos os itens de um catálogo.

Melhores recursos do Hunch

Crie modelos personalizados de imagens e vídeos para ampliar a produção criativa

Carregue o kit da sua marca e obtenha modelos de anúncios redimensionados automaticamente para diferentes canais

Execute campanhas automatizadas em canais de mídia social e otimize os fluxos de trabalho das campanhas

Criei automaticamente vários modelos alinhados à marca em diferentes formatos com o Multi Artboard Template da Hunch

Limitações da intuição

Você precisa de algum conhecimento técnico em design e experiência em publicidade para executar e gerenciar campanhas no Hunch

Preços baseados em intuição

Preços personalizados

Avaliações e classificações do Hunch

G2: 4,6/5 (33 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (13 avaliações)

6. ChatGPT (O melhor para automatizar seu brainstorming)

via ChatGPT

O ChatGPT é um assistente criativo completo com tecnologia de IA ao qual posso recorrer para tudo, desde conteúdo de mídia social e textos publicitários até e-mails personalizados. Tudo o que preciso fazer é inserir o comando certo.

Adoro trocar ideias e ver aonde a conversa me leva.

Ela pode até ajudar no processo de design, sugerindo ideias e fluxos de trabalho para a interface do usuário. Se você deseja criar designs avançados usando software técnico, o ChatGPT pode fornecer códigos de design.

Melhores recursos do ChatGPT

Dê sugestões de texto e obtenha artigos de conteúdo de qualidade, mídias sociais ou textos de marketing

Brainstorm e sugestões exclusivas para campanhas publicitárias

Crie conteúdo personalizado com base no seu público-alvo

Use sua versão avançada para gerar infográficos com consultas de texto

Limitações do ChatGPT

Isso só ajuda na concepção e produção de conteúdo e não consegue gerenciar tarefas de design ou campanhas publicitárias

Não rastreia automaticamente o desempenho da campanha

Preços do ChatGPT

Gratuito: Plano gratuito para sempre

Mais: US$ 20 por mês, cobrados anualmente

Equipe: US$ 25 por usuário por mês, cobrados anualmente

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e classificações do ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (49 avaliações)

7. Canva (Melhor para criar conteúdo visual)

via Canva

O Canva é minha ferramenta preferida para criar designs incríveis para campanhas, anúncios nas redes sociais, brochuras, apresentações, reels, vídeos e outros recursos visuais. Ele tem muitos modelos para diferentes formatos de design, canais e setores, além de uma vasta biblioteca com milhões de imagens, ícones e gráficos.

Posso facilmente fazer upload e editar imagens, criar designs do zero ou usando modelos, ou desenhar, esboçar e colaborar em tempo real com o recurso Draw no Canva.

Você tem uma imagem borrada com um enquadramento estranho? Use a opção Edição mágica para melhorar todas as imagens com apenas um clique. O recurso de acompanhamento de engajamento do Canva também é útil para avaliar seus designs e o engajamento dos usuários.

Melhores recursos do Canva

Visualize seus projetos dando instruções de texto à ferramenta Magic Design

Adicione automaticamente músicas ou melodias populares aos seus vídeos

Combine imagens rapidamente em vídeos usando IA

Traduza automaticamente seus projetos para diferentes públicos com IA

Simplifique seu fluxo de trabalho nas redes sociais planejando, programando e publicando posts em diferentes canais usando o planejador de conteúdo

Limitações do Canva

Faltam recursos de gerenciamento de anúncios e campanhas

O Canva carece de recursos avançados de design para anúncios

Preços do Canva

Canva gratuito: Gratuito para sempre

Canva Pro: US$ 15 por usuário por mês, cobrado anualmente

Canva Teams: US$ 10 por usuário por mês (mínimo de três usuários), cobrado anualmente

Canva Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e classificações do Canva

G2: 4,7/5 (mais de 4500 avaliações)

GetApp: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

8. Marpipe (Melhor para gerar catálogos de anúncios de produtos)

via Marpipe

Marpipe é outra ferramenta de automação criativa que cria anúncios de catálogo de produtos com IA. Ela se integra ao seu feed de produtos existente do Shopify e de outras plataformas e otimiza os designs dos anúncios.

Gostei do recurso de IA que remove automaticamente a imagem de fundo, redimensiona a imagem para se adequar ao design e gera o texto do anúncio a partir do texto da página do produto.

Melhores recursos do Marpipe

Teste várias variações de design de produto ao mesmo tempo com o recurso de teste A/B do Marpipe

Crie modelos de design de produtos criativos com o construtor de arrastar e soltar

Crie designs de produtos atraentes conectando camadas de design com colunas no feed do produto

Adicione catálogos de anúncios diretamente nas plataformas de publicidade para aumentar o engajamento

Limitações do Marpipe

O Marpipe tem uma interface complexa e uma configuração de integração complicada

Preços da Marpipe

Explore: $0 para sempre

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e classificações da Marpipe

G2: 5/5 (4 avaliações)

Capterra: 4/ 5 (1 avaliação)

9. Bannerflow (Melhor para produção automatizada de campanhas)

via Bannerflow

O Bannerflow automatiza a produção, o gerenciamento e a otimização de anúncios digitais. Uma coisa que me chamou a atenção foi as animações avançadas de marca do Bannerflow, que tornam os anúncios digitais mais envolventes. A opção de adicionar automaticamente feeds de dados às criatividades da campanha também aumenta o engajamento.

Você pode criar uma biblioteca de anúncios da marca e reutilizar criativos avançados para a produção de campanhas e anúncios. O Bannerflow também oferece suporte ao uso de widgets personalizados para criar designs exclusivos. Seu recurso de gerenciamento de tradução funciona muito bem para empresas com um público global.

Com essa ferramenta, basta fazer alterações no design e no texto no briefing principal, e as alterações são automaticamente refletidas em todas as campanhas.

Melhores recursos do Bannerflow

Permita a produção, publicação e lançamento rápidos de campanhas publicitárias dinâmicas em vários canais

Crie várias variações para campanhas com um único criativo principal

Compartilhe pré-visualizações ao vivo de campanhas para obter aprovações

Faça alterações ao vivo nas adições para aumentar o ROI

Limitações do Bannerflow

Alguns usuários mencionam problemas como velocidade de carregamento lenta e cliques que não respondem

Preços do Bannerflow

Preços personalizados

Avaliações e classificações do Bannerflow

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

TrustRadius: 6,3/10 (7 avaliações)

10. Innervate (ideal para criação rápida de anúncios)

via Innervate

O Innervate (anteriormente RevJet) é outro software de automação criativa que automatiza campanhas de marketing e publicidade. Ele ajuda os usuários a criar anúncios e campanhas digitais personalizados para seu público-alvo.

Com o Innervate, pude experimentar testes A/B para medir o impacto das minhas campanhas e otimizá-las para diferentes canais, incluindo mídias sociais e e-mail.

Innervate: melhores recursos

Crie anúncios personalizados com recursos de otimização criativa dinâmica (DCO)

Receba dicas sobre como criar campanhas personalizadas para públicos regionais

Obtenha análises detalhadas de desempenho e avalie o ROI das campanhas

Innervate limitações

A Innervate se concentra mais na experiência do cliente e pode não ser adequada para automatizar tarefas criativas

Preços do Innervate

Preços personalizados

Avaliações e classificações do Innervate

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Automatize suas tarefas criativas com o ClickUp

A criatividade requer foco e uma mente tranquila. Se sua equipe está sobrecarregada com tarefas administrativas, gerenciar tarefas criativas, como planejamento de campanhas ou design, pode se tornar um desafio.

É aí que ferramentas líderes de automação criativa, como o ClickUp, podem ajudar.

Elas automatizam tarefas repetitivas com IA, simplificando seu fluxo de trabalho e facilitando a concepção e execução de ideias criativas. O ClickUp oferece automação poderosa, gerenciamento intuitivo de tarefas e insights baseados em IA para permitir processos criativos tranquilos e aumentar a produtividade.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para transformar a maneira como você gerencia seus projetos criativos!