As 10 melhores ferramentas de IA para gestão de estoque

“Ei, Siri, você pode gerenciar meu estoque para mim?”

Usar seus assistentes de IA do dia a dia para gerenciar o estoque da sua empresa pode parecer ficção científica hoje em dia. No entanto, a tecnologia já avançou o suficiente para otimizar a gestão de estoque com o uso de ferramentas baseadas em IA.

Com melhores ferramentas de otimização de estoque, mais dados e informações mais atualizadas, as empresas podem antecipar situações de falta de estoque e excesso de estoque.

De fato, a implementação bem-sucedida da IA nos processos de gestão de estoque ajudou as empresas a reduzir os custos logísticos em 15% e a melhorar os níveis de estoque e de serviço em 35% e 65%, respectivamente.

Então, se você não pode contar com seu fiel assistente de IA no celular, como escolher a melhor ferramenta para gerenciar seu estoque? É simples: confira este guia com 10 poderosas ferramentas de IA para todas as suas necessidades de gerenciamento de estoque.

Ao avaliar ferramentas de IA para gestão de estoque, é essencial se concentrar nos recursos e capacidades que atendem às necessidades da sua empresa.

Aqui estão os principais aspectos a serem considerados:

Recursos de previsão de demanda: procure ferramentas de IA capazes de analisar dados históricos de vendas, tendências de mercado e sazonalidade para prever a demanda futura com precisão

Otimização de estoque: obtenha informações sobre os níveis de estoque, garantindo que você tenha os produtos certos nas quantidades certas

Integração com sistemas existentes: Garanta que a ferramenta se integre perfeitamente ao seu ERP, PDV, Garanta que a ferramenta se integre perfeitamente ao seu ERP, PDV, software de logística e sistemas de gestão de armazém existentes

Recursos de automação: Encontre ferramentas que automatizam tarefas rotineiras de estoque, como geração de pedidos, reposição de estoque e alertas de notificação para níveis baixos de estoque

Escalabilidade e personalização: Escolha ferramentas que possam crescer junto com sua empresa e se adaptar a requisitos específicos, com recursos como Escolha ferramentas que possam crescer junto com sua empresa e se adaptar a requisitos específicos, com recursos como modelos de inventário

Suporte para gestão em várias localizações: Opte por uma ferramenta que consolide o acompanhamento e a gestão de estoque em todas as suas unidades

Insights baseados em IA: Obtenha insights sobre o comportamento do cliente, o desempenho dos fornecedores e oportunidades de redução de custos por meio da análise de dados impulsionada por IA

Seja você proprietário de uma pequena empresa ou diretor de uma grande corporação, é possível aproveitar as tecnologias de IA para melhorar a eficiência, a precisão e a satisfação do cliente em seus processos de estoque. Tudo o que você precisa é da solução certa. Vamos explorá-las juntos.

Leia também: Como criar um sistema de estoque

Você está pronto para encontrar o sistema de suporte de IA que tornará a gestão de estoque uma tarefa fácil para você? Vamos começar!

1. ClickUp (Ideal para gestão colaborativa de estoque com tecnologia de IA)

Gerencie seu estoque com o ClickUp Armazene todos os detalhes do seu estoque em um único local com o software de estoque da ClickUp

Se você está procurando uma ferramenta de IA poderosa para otimizar o planejamento e a gestão do seu estoque, o ClickUp pode ser a solução ideal para você.

Ele foi projetado para ajudar empresas de todos os tamanhos — desde pequenas startups até grandes corporações — em todas as suas necessidades, desde a gestão de inventário de TI até o estoque de bens de consumo.

Com o ClickUp, você pode acompanhar os níveis de estoque, gerenciar datas de pedidos futuros e muito mais, tudo em uma única plataforma. Chega de depender de planilhas ou ferramentas dispersas — o ClickUp ajuda você a otimizar seu estoque e as operações da equipe em um só lugar. Você pode automatizar tarefas repetitivas, definir lembretes e até mesmo programar pedidos quando seu estoque atingir um limite específico.

Isso significa menos tempo gasto com tarefas manuais e mais foco no crescimento do seu negócio.

🚀 ClickUp Brain

Junte-se ao ClickUp Brain para simplificar sua gestão de estoque

Um dos recursos de destaque do ClickUp é seu assistente de IA, o ClickUp Brain. Essa ferramenta aumenta a produtividade e a comunicação ao analisar fluxos de trabalho para identificar áreas que precisam de melhorias.

O ClickUp Brain também pode identificar tendências, padrões e valores atípicos, oferecendo insights que orientam decisões mais inteligentes. Isso permite que você aja rapidamente, resolvendo problemas e aprimorando processos para obter a máxima eficiência.

Por exemplo, você pode perguntar ao Brain:

Perguntas como “Quais itens do estoque estão abaixo do nível de reabastecimento?” e ela irá buscar e resumir os dados usando campos personalizados, como níveis de estoque, SKUs e pontos de reabastecimento.

Para atualizar campos personalizados relacionados ao estoque em tempo real: por exemplo, “Defina o campo ‘Quantidade de reabastecimento’ do Item A como 100.”

Use o Brain para gerar resumos das tendências de estoque — atrasos nas compras, falta de estoque, SKUs obsoletos — para obter insights sem precisar de análises manuais

Quer fluxos de trabalho ainda mais eficientes?

Baixe o Brain MAX!

O Brain MAX combina modelos de IA premium, conversão de voz em texto, pesquisa universal no espaço de trabalho e em aplicativos, pesquisa na web com citações e geração de tarefas — tudo acessível por meio de um superaplicativo de IA no seu desktop.

Use-as para:

Atualizações por comando de voz : Dite notas ou atualizações de estoque sem usar as mãos — “Reabastecemos 50 unidades do Item B, com chegada prevista para amanhã” — e o Talk to Text converte isso em registros de tarefas bem elaborados ou atualizações de campo

Pesquisa em várias fontes : Peça “Mostre-me todos os itens sobre o Fornecedor X nos Documentos, Tarefas e arquivos vinculados do Google Drive” e visualize instantaneamente o contexto relacionado

Criação automatizada de tarefas: “Crie uma tarefa de reabastecimento para o Item C quando o estoque ficar abaixo de 20 unidades” — o Brain MAX pode gerar essa tarefa automaticamente com os responsáveis e prazos adequados

🚀 Automatizações do ClickUp

Com o ClickUp Automations, você pode configurar regras com base em gatilhos específicos.

Por exemplo, quando um pedido é feito em uma loja de comércio eletrônico, a automação pode atribuí-lo ao membro da equipe menos ocupado. Você pode então criar subtarefas como separação, embalagem e envio, enquanto atualiza automaticamente os clientes sobre o status do pedido. Isso minimiza erros, economiza tempo e aumenta a eficiência geral.

Escolha entre mais de 100 opções de automações do ClickUp ou crie uma personalizada com comandos de linguagem simples usando o ClickUp Brain

A plataforma fornece atualizações em tempo real sobre tarefas automatizadas, oferecendo a você visibilidade completa de suas operações.

💡 Dica profissional: E se suas automações pudessem ser 10 vezes mais inteligentes? Com os Agentes do ClickUp Autopilot, elas são. Ao contrário das automações baseadas em regras, elas podem se adaptar a condições em constante mudança e agir de acordo. Por exemplo, elas podem monitorar limites e enviar lembretes ou notificações às equipes de compras quando o estoque fica abaixo dos pontos de reabastecimento. Também podem sinalizar itens para revisão quando a data de validade se aproxima ou atribuir tarefas automaticamente quando o estoque é reabastecido. E criar uma no ClickUp não requer nem uma única linha de código!

🀕 ClickUp AI Project Manager

O AI Project Manager™ (desenvolvido pela Brain) gera automaticamente relatórios resumidos e atualizações regulares sobre o status do projeto. Ele destaca possíveis obstáculos, garantindo que os gerentes de operações se mantenham informados sobre o andamento do projeto.

Receba atualizações e relatórios de status rápidos e precisos, gerados por IA, para tarefas, documentos e membros da equipe com o AI Project Manager™ do ClickUp Brain

Ao analisar dados históricos, o ClickUp Brain & AI Project Manager recomenda a melhor alocação de recursos. Isso ajuda a atribuir as tarefas certas às pessoas certas, reduzindo o desperdício e evitando sobrecargas.

🀏 Painéis do ClickUp

Além disso, os painéis do ClickUp oferecem uma visão completa dos dados dos seus produtos. Personalize a interface de acordo com suas necessidades, com opções de status, tabelas e relatórios detalhados.

Com os widgets do painel, dados essenciais, como tempo registrado e gráficos, podem ser facilmente acessados para uma gestão eficaz do estoque.

Visualize seus produtos, níveis de estoque e inventário em tempo real usando os painéis do ClickUp

Se você precisa monitorar a movimentação e a disponibilidade do seu estoque, os modelos prontos do ClickUp facilitam o trabalho.

🚀 Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

O modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp, por exemplo, simplifica o manuseio de estoques de pequeno e grande porte. Ele permite que você acompanhe os níveis de estoque, monitore as alterações no estoque e organize os detalhes dos produtos de maneira fácil de gerenciar.

Baixe este modelo Acompanhe facilmente seus itens de estoque com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Acompanhe os níveis de estoque, a disponibilidade e as flutuações nos custos

Organize detalhes dos produtos, como preços e imagens, tudo em um só lugar

Identifique tendências de estoque para ajudá-lo a tomar decisões inteligentes sobre reabastecimento

🀕 Visualização em tabela do ClickUp

O ClickUp também permite que você visualize seus dados da maneira que for mais conveniente para você. A Visualização em Tabela do ClickUp oferece um layout familiar de planilha, para que você possa visualizar facilmente os dados em linhas e colunas. É excelente para acompanhar o andamento das tarefas, anexos de arquivos e avaliações.

Use a Visualização em Tabela do ClickUp para gerenciar seu inventário de TI, definir dependências de tarefas e automatizar tarefas manuais

Você também pode vincular tarefas para automatizar pedidos, lembretes ou atualizações. Além disso, o ClickUp permite que você classifique, filtre e agrupe seus dados da maneira que quiser, dando a você controle total sobre como organizar tudo.

Principais recursos do ClickUp

Gerencie reabastecimentos e entregas de produtos com a Visualização de Calendário do ClickUp

Acompanhe cronogramas de pedidos e tarefas em tempo real por meio de linhas do tempo colaborativas e calendários de recursos

Defina lembretes de reabastecimento usando as Tarefas Recorrentes do ClickUp

Integre-se a plataformas de comércio eletrônico para uma sincronização precisa dos dados de estoque

Utilize ferramentas práticas de planejamento, como modelos prontos e listas de fornecedores, para acompanhar as vendas e gerenciar a capacidade

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado devido às diversas opções de personalização

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

💡 Dica profissional: Transforme as ideias da sua equipe em planos de ação claros com os Quadros Brancos do ClickUp. Eles permitem que você colabore em tempo real, visualize tarefas e atribua responsabilidades com facilidade, simplificando o acompanhamento do progresso e mantendo todos alinhados.

2. Zoho Inventory (Ideal para pequenas e médias empresas)

via Zoho Inventory

A Zoho oferece um pacote de software abrangente com várias ferramentas, incluindo o Zoho CRM, um sistema de helpdesk e o Zoho Inventory, projetado para gerenciar diversas funções empresariais.

Como aplicativo de estoque, o Zoho Inventory é perfeito para pequenas e médias empresas. Ele oferece ferramentas para acompanhamento de estoque, gerenciamento de pedidos e supervisão de armazéns.

Ele se integra a plataformas populares de comércio eletrônico, como Shopify, Amazon, Etsy, eBay e ZohoCommerce. Embora suas opções de integração sejam limitadas, o Zoho continua sendo uma solução acessível em comparação com outros sistemas de gestão de estoque para comércio eletrônico.

Principais recursos do Zoho Inventory

Gerencie o estoque com eficiência usando tecnologia de código de barras e identificação por radiofrequência (RFID)

Garanta a rotação oportuna de produtos perecíveis para manter a qualidade dos produtos

Obtenha tarifas de envio em tempo real das principais transportadoras globais

Limitações do Zoho Inventory

Estrutura de preços complicada e cara em comparação com outras alternativas ao Zoho , especialmente à medida que sua empresa cresce

Preços do Zoho Inventory

Gratuito (apenas 50 pedidos e um usuário)

Padrão : US$ 39/mês por organização (com 500 pedidos mensais e dois usuários)

Profissional : US$ 99/mês por organização (com 3.000 pedidos mensais e dois usuários)

Premium : US$ 159/mês por organização (com 7.500 pedidos mensais e dois usuários)

Enterprise: US$ 299/mês por organização (com 15.000 pedidos mensais e sete usuários)

Avaliações e comentários sobre o Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

👀 Você sabia? Empresas como a Amazon e a Alibaba usam IA para gerenciar armazéns com áreas que variam de 10.000 a 100.000 metros quadrados! Isso equivale a vários campos de futebol, repletos de atividade e equipados com tecnologia de IA de ponta.

3. Freshworks (Ideal para soluções de estoque focadas no cliente)

via Freshworks

O Freshworks é uma ferramenta moderna, baseada na nuvem e alimentada por IA, projetada para melhorar a gestão de estoque. Ele oferece um único local para todos os ativos, ajudando as empresas a tomar decisões inteligentes sobre aquisição, uso e gestão de ativos.

O aplicativo móvel da ferramenta facilita o gerenciamento de ativos não relacionados à TI diretamente a partir da oferta do Freshservice, mantendo seu estoque atualizado e organizado.

Os melhores recursos do Freshworks

Simplifique os procedimentos de estoque com administração de contratos, processos de compras e reabastecimento com um clique

Automatize a gestão de infraestrutura com o Freshservice, oferecendo uma única fonte de verdade para os ativos

Descubra hardware, software, ativos não relacionados à TI e serviços em nuvem com soluções integradas

Use o aplicativo móvel do Freshservice para escanear e gerenciar facilmente ativos não rastreáveis em qualquer lugar

Limitações do Freshworks

Novos usuários podem precisar de tempo para aprender a usar o software devido à sua complexidade

Os processos de integração de dados e sistemas podem apresentar desafios que podem causar problemas

Preços do Freshworks

Starter: US$ 19/mês por usuário

Growth: US$ 49/mês por usuário

Pro: US$ 95/mês por usuário

Enterprise: US$ 119/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a Freshworks

G2: 4,5/5 (mais de 7.700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 590 avaliações)

🧠 Curiosidade: No setor farmacêutico, a IA pode monitorar as temperaturas do estoque durante o transporte para garantir que os medicamentos permaneçam eficazes, evitando perdas de milhões anualmente.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (Ideal para análises avançadas da cadeia de suprimentos)

via Llamasoft Supply Chain Guru X

Se você envia mercadorias em grandes quantidades, precisa das análises avançadas oferecidas pelo Llamasoft Supply Chain Guru X. Essa plataforma ajuda a otimizar, analisar e simular sua cadeia de suprimentos.

Combinando IA e tecnologia de gêmeo digital, ela permite que você explore exaustivamente o planejamento de cenários e a otimização da cadeia de suprimentos. Isso leva a uma melhor gestão de custos, melhor atendimento, maior sustentabilidade e mitigação eficaz de riscos.

A plataforma facilita a análise de dados de custo de atendimento, a otimização da logística e a melhoria do transporte. Ela também contribui para uma gestão de estoque mais inteligente, tornando sua cadeia de suprimentos mais resiliente e eficiente.

Principais recursos do Llamasoft Supply Chain Guru X

Analise padrões de gastos com insights baseados em IA e análises preditivas para tomar decisões mais inteligentes

Acesse informações financeiras e de fluxo de caixa em tempo real por meio de painéis intuitivos e personalizáveis

Automatize a detecção de riscos de terceiros e monitore a saúde dos fornecedores para proteger sua cadeia de suprimentos

Otimize o transporte, a logística e a gestão de estoque para aumentar a eficiência e reduzir custos

Limitações do Llamasoft Supply Chain Guru

Suporte limitado para catálogos e faturamento cXML, exigindo mais transparência nas ofertas dos fornecedores

Alguns usuários consideram o aplicativo desafiador devido à sua curva de aprendizado íngreme, especialmente para iniciantes

Preços do Llamasoft Supply Chain Guru

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Llamasoft Supply Chain Guru

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

Leia também: Como usar a IA para gestão de operações

5. IBM Supply Chain (Ideal para soluções de cadeia de suprimentos de nível empresarial)

via IBM Supply Chain

O IBM Supply Chain reúne todas as suas equipes de vendas, marketing e cadeia de suprimentos em uma única plataforma. Ele alinha a logística e o planejamento de estoque para ajudar você a entender o que impulsiona custos e receitas.

A IA e a análise avançada permitem que você preveja a demanda com incrível precisão. Isso permite que você maximize a lucratividade e mantenha as operações funcionando sem problemas. A plataforma oferece uma visão abrangente dos seus processos de planejamento, permitindo que você acompanhe o estoque e a demanda em tempo real.

Principais recursos do IBM Supply Chain

Crie, modifique e acompanhe planos em tempo real para ter uma visão abrangente da sua cadeia de suprimentos

Automatize o planejamento de vendas e operações para economizar tempo e melhorar a eficiência do processo de gestão de estoque

Utilize a IA para analisar tendências, padrões e dados externos, a fim de obter previsões precisas da demanda

Utilize análises estatísticas e preditivas para melhorar a precisão das previsões e a gestão de estoque

Limitações da IBM Supply Chain

É necessário algum treinamento para que o Watson forneça respostas precisas

Preços da IBM Supply Chain

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a IBM Supply Chain

G2: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: Sem avaliações disponíveis

👀 Você sabia? A IA ajuda varejistas globais a ajustar o estoque com base nos costumes locais e nas tendências festivas. Por exemplo, durante o Ano Novo Chinês, as empresas usam IA para estocar roupas vermelhas — um símbolo de sorte e prosperidade na cultura chinesa.

6. project44 (Ideal para visibilidade em tempo real na logística e na cadeia de suprimentos)

via project44

Uma das plataformas de visibilidade de ponta a ponta mais confiáveis para cadeias de suprimentos, a project44 processa mais de 1 bilhão de remessas únicas por ano, tornando-se líder global em tecnologia de logística.

Você pode gerenciar seu estoque durante o transporte, otimizando toda a sua cadeia de suprimentos. O Project44 ajuda a melhorar a experiência do cliente ao aprimorar as operações em todos os níveis, desde o planejamento pré-transporte até a entrega na última milha.

Com o acompanhamento em tempo real, você pode evitar riscos como falta de estoque ou atrasos na produção, ao mesmo tempo em que libera capital de giro.

Principais recursos do project44

Conecte todas as partes da cadeia de suprimentos e elimine o atrito causado pelo isolamento de dados

Aproveite os insights gerados por IA e a automação de fluxos de trabalho para otimizar a gestão de estoque e instalações

Obtenha visibilidade completa do estoque, da origem até a porta do cliente, em tempo real

Limitações do project44

Existem algumas dificuldades iniciais para novos usuários

Preços do project44

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o project44

G2: 4,7/5 (mais de 630 avaliações)

Capterra: Sem avaliações disponíveis

Leia também: As melhores ferramentas de IA para equipes e projetos de manufatura

7. FourKites (Ideal para visibilidade da cadeia de suprimentos)

via FourKites

A FourKites é uma plataforma líder em visibilidade da cadeia de suprimentos que vai muito além do transporte. Com ela, você pode melhorar o agendamento de compromissos, a alocação de pessoal e o planejamento com maior visibilidade.

A plataforma permite que você utilize dados de desempenho mais precisos para negociar contratos, mudar de estratégia e agilizar processos, ao mesmo tempo em que reduz o estoque de segurança, aumenta a taxa OTIF (On-Time In-Full) e otimiza o estoque.

A FourKites ajuda você a reduzir atrasos nas entregas, taxas de detenção e esforços manuais de rastreamento e localização com suas soluções abrangentes baseadas em IA.

Os melhores recursos do FourKites

Use o aprendizado de máquina para aprimorar a digitalização da cadeia de suprimentos e otimizar a eficiência

Acompanhe e monitore o estoque da origem ao destino com facilidade

Ajude os clientes a obter um melhor retorno sobre o investimento por meio de prazos de entrega e produtividade aprimorados

Aumente a agilidade da cadeia de suprimentos, a satisfação do cliente e a sustentabilidade

Limitações do FourKites

Limitado em termos de blocos coloridos e estilos de interface alternados

Preços da FourKites

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a FourKites

G2: 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: Sem avaliações disponíveis

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos funcionários (57%) perde tempo procurando em documentos internos ou na base de conhecimento da empresa para encontrar informações relacionadas ao trabalho. E quando não conseguem? 1 em cada 6 recorre a soluções alternativas pessoais — vasculhando e-mails antigos, anotações ou capturas de tela apenas para juntar as peças. O ClickUp Brain elimina a necessidade de pesquisa, fornecendo respostas instantâneas baseadas em IA extraídas de todo o seu espaço de trabalho e de aplicativos de terceiros integrados, para que você obtenha o que precisa — sem complicações.

8. Kinaxis Maestro (Ideal para a coordenação completa da cadeia de suprimentos)

via Kinaxis Maestro

Procurando uma plataforma completa e baseada em IA para impulsionar suas cadeias de suprimentos de última geração? Não procure mais: o Kinaxis Maestro é a solução. Ele foi desenvolvido para empresas que buscam operações ágeis e eficientes em um ambiente em constante mudança.

Os recursos de IA do Maestro ajudam você a otimizar o projeto da rede, simular diferentes cenários e tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados. Esses recursos permitem que as empresas equilibrem custo, velocidade, sustentabilidade e resiliência em toda a sua cadeia de suprimentos.

Principais recursos do Kinaxis Maestro

Impulsione cadeias de suprimentos hiperaágeis e eficientes com orquestração baseada em IA

Integre o projeto da rede da cadeia de suprimentos e a tomada de decisões inteligente para otimizar o desempenho

Limitações do Kinaxis Maestro

Às vezes, os relatórios não são gerados automaticamente, o que afeta a confiabilidade

Isso requer uma curva de aprendizado, o que torna difícil para alguns usuários explorar todo o seu potencial

Preços do Kinaxis Maestro

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Kinaxis Maestro

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

9. C3 AI Inventory Optimization (Ideal para otimização de estoque personalizada baseada em IA)

via C3 AI Inventory Optimization

O C3 AI Inventory Optimization ajuda as empresas a reduzir os níveis de estoque, ao mesmo tempo em que atendem às expectativas de atendimento ao cliente. Ele equilibra a minimização do estoque com a garantia de que você sempre tenha estoque suficiente para atender à demanda.

Você obtém insights claros e práticos sobre recomendações baseadas em IA e uma análise de impacto no estoque. O modelo fornece um índice de confiança, garantindo que as decisões sejam baseadas em dados confiáveis.

Principais recursos do C3 AI Inventory Optimization

Otimize os níveis de estoque de peças, matérias-primas e produtos acabados, ao mesmo tempo em que atende aos níveis de serviço

Use técnicas avançadas de aprendizado de máquina e otimização para reduzir o estoque sem comprometer a disponibilidade

Receba recomendações em tempo real, baseadas em IA, sobre parâmetros de reabastecimento para peças, produtos em processo e produtos acabados

Limitações da otimização de estoque da C3 AI

Há uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do C3 AI Inventory Optimization

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o C3 AI Inventory Optimization

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

10. Peak’s Inventory AI (Melhor software de otimização de IA para planejamento dinâmico de estoque)

O software de planejamento dinâmico de estoque da Peak utiliza IA para otimizar seu estoque, pedidos, produtos, locais e dados históricos de vendas.

Além disso, a IA de Estoque da Peak vem com uma biblioteca de aplicativos de IA pré-configurados. Esses aplicativos abrangem uma variedade de casos de uso em setores como varejo, manufatura e bens de consumo.

Principais recursos da IA de estoque da Peak

Otimize a gestão de estoque, a definição de preços e a personalização para o cliente

Permita que as equipes técnicas e comerciais implementem soluções de IA em grande escala

Ajude as empresas a aplicar a IA para atingir objetivos comerciais e ampliar seu uso ao longo do tempo

Limitações da IA de estoque da Peak

Tem capacidade limitada para lidar com imprevistos

Requer interpretação especializada das recomendações geradas pela IA

Preços da IA para gestão de estoque da Peak

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a IA de estoque da Peak

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

Um software de gerenciamento de estoque com IA robusta ajuda você a integrar novos dispositivos com segurança, rastrear os desatualizados e garantir a conformidade com as políticas de segurança, fornecendo um registro centralizado de ativos. O ClickUp faz tudo isso e muito mais.

Com seus modelos personalizados de gestão de estoque e recursos de atribuição de tarefas, o ClickUp simplifica a gestão de estoque. Ferramentas poderosas de relatórios fornecem dados reveladores, enquanto o ClickUp Brain, alimentado por IA, ajuda a automatizar tarefas repetitivas e oferece recomendações inteligentes.

Além disso, as várias opções de visualização da plataforma — como as visualizações em Lista, Quadro e Calendário — facilitam a visualização do seu estoque de uma forma que atenda às suas necessidades.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e faça o levantamento do seu estoque com o poder da IA.