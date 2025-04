os 10 melhores extratores de dados de PDF com IA para mineração de informações em 2025

Henry Ford disse a famosa frase: "Se todos estiverem avançando juntos, o sucesso se encarregará de si mesmo". "

E para muitos profissionais, os documentos PDF são o palco central da colaboração.

Uma pesquisa da Adobe descobriu que 75% das empresas consideram os PDFs essenciais para a colaboração em suas organizações.

Porém, sem as ferramentas certas, trabalhar com arquivos PDF pode ser como procurar uma agulha em um palheiro de 2 ,5 trilhões de documentos. (Sim, esse é o número de PDFs gerados anualmente!)

Conheça os extratores de dados de PDF - soluções inteligentes que extraem dados de PDF extraindo dados estruturados de documentos PDF não estruturados.

Vamos analisar alguns dos melhores extratores de dados de PDF com IA que você pode usar para mineração de informações e colaboração em equipe.

O que você deve procurar em um extrator de dados de PDF?

Os PDFs podem ser ótimos para compartilhar e preservar dados, mas, convenhamos, eles não são exatamente feitos para uma análise rápida de dados.

Entre no extrator de dados de PDF - eles transformam dados não estruturados de várias fontes e tipos de dados em insights acionáveis. Ou, se você for um especialista em tecnologia, poderá ser criativo com a extração de dados centrada em IA (e outras técnicas avançadas) e preparar dados estruturados para automação e geração de relatórios. ✅

Você só precisa de uma conexão ativa com a Internet e de uma ferramenta de extração de dados em PDF que se integre perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Com bilhões de PDFs circulando diariamente, as empresas precisam de ferramentas que lidem com a extração de PDFs em grandes volumes com o mínimo de intervenção humana.

veja o que considerar ao escolher um extrator de dados de PDF: Precisão do OCR: Lê texto de PDFs digitalizados

Métodos de extração de dados: Opções para extração baseada em palavras-chave ou específica do local

Processamento em lote: Extrai dados de vários PDFs de uma só vez

Regras personalizáveis: Crie padrões para necessidades exclusivas de dados

Integração com API: Automatiza os fluxos de trabalho conectando-se a outras ferramentas, como o Google Sheets

Recursos de segurança: Protege dados confidenciais com criptografia e controles de privacidade

Dica profissional: Procure recursos como análise de layout, formatos de arquivo de dados e dados de tabela ou reconhecimento tabular para garantir que seu extrator de PDF possa dar conta da tarefa. Essas ferramentas garantem que suas operações sejam executadas sem problemas.

Os 10 melhores extratores de dados de PDF

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de documentos com IA)

Comece a usar o ClickUp Brain Com o ClickUp Brain, você pode facilmente extrair dados de PDFs e resumir informações

Então, você tem um PDF e extraiu os dados. Ótimo! Mas será que o trabalho termina aí? Claro que não. Agora vem o trabalho de verdade: analisar os dados, armazená-los e organizá-los em algo utilizável.

É muita coisa, e vamos encarar os fatos: Você precisa de uma ferramenta para fazer tudo isso em um único lugar.

O ClickUp é o verdadeiro "aplicativo completo para o trabalho" que combina gerenciamento de conhecimento, bate-papo e colaboração em uma única plataforma.

Todo gerente conhece a dor de lidar com arquivos intermináveis espalhados em pastas aleatórias. Onde está o contrato do cliente? O que aconteceu com o rascunho da proposta? Com recursos de IA, o ClickUp ajuda a localizar seus arquivos, resumi-los e compartilhá-los com sua equipe e clientes.

Campos personalizados do ClickUp

Os campos personalizados do ClickUp permitem que você adicione tags, categorias ou pontos de dados específicos, como e-mails de clientes ou status de aprovação. Seu principal objetivo é organizar tarefas e personalizar seu espaço de trabalho para que todos os seus arquivos possam ser facilmente classificados e acessados com um único clique.

Adicione facilmente tags e informações importantes a todos os seus arquivos com o ClickUp Custom Fields

ClickUp Connected Search

Quando você precisa encontrar aquele deck indescritível, o ClickUp Connected Search ajuda a localizar seus documentos em todo o espaço de trabalho, economizando um tempo precioso.

Você pode encontrar facilmente seus documentos em todo o seu espaço de trabalho com o Connected Search do ClickUp

Além disso, no Connected Search, você pode fazer perguntas e obter respostas abrangentes e em tempo real sobre o seu trabalho, liberando o conhecimento preso em sistemas em silos.

Mas isso não é tudo. As tarefas manuais muitas vezes podem ser entediantes e afetar sua produtividade. É por isso que as automações do ClickUp são um salva-vidas. Com a automação de tarefas, você pode atribuir tarefas automaticamente, atualizar status e enviar lembretes, liberando sua equipe para se concentrar no panorama geral.

Além disso, a configuração sem código do ClickUp permite que você crie fluxos de trabalho personalizados em minutos. Acrescente o suporte do ClickUp para integrações com mais de 1.000 ferramentas (incluindo ferramentas de OCR) e você terá uma ferramenta que realmente faz tudo.

ClickUp Brain

Por fim, vamos falar sobre o ClickUp Brain, o assistente com tecnologia de IA que dá a sensação de ter um membro extra na equipe.

Seja gerando tarefas a partir de anotações de reuniões, resumindo seus PDFs ou fornecendo atualizações concisas de projetos, o ClickUp Brain facilita a tomada de decisões.

Você também pode usar os recursos de IA do ClickUp Brain para criar e atribuir tarefas aos seus colegas de equipe. Precisa que um membro da equipe envie um PDF para seu cliente? Basta pedir ao ClickUp Brain e ver a mágica acontecer em tempo real!

📌 Exemplo: Imagine fazer uma pergunta sobre um cliente ou projeto e obter instantaneamente uma resposta com base em seu histórico de projetos, bate-papos ou dados de tarefas. Essa é a mágica dos resumos em tempo real e das respostas contextuais - tudo projetado para manter sua equipe alinhada e informada.

Melhores recursos do ClickUp

Campos personalizados adaptáveis : Categorize e extraia dados facilmente para corresponder aos fluxos de trabalho

Integrações inteligentes de OCR: Extraia dados de arquivos PDF digitalizados

Automação: Economize horas automatizando tarefas repetitivas, como a entrada manual de dados

Fácil integração: Sincronize com mais de 1.000 ferramentas, como Google Sheets, Salesforce, HubSpot e Figma

Painéis visuais: Acompanhe o progresso do projeto e visualize os dados

Limitações do ClickUp

Com muitos recursos, os novos usuários podem achar difícil navegar inicialmente

Preços do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Consenso do Reddit: O ClickUp se destaca consistentemente como a melhor opção para o gerenciamento de projetos, com muitos Redditors elogiando seu design rico em recursos e a relação custo-benefício. Os usuários que mudaram de outras plataformas apreciam as ferramentas e o útil atendimento ao cliente.

2. Adobe PDF Extract API (melhor para automação de documentos em nível corporativo)

Via Adobe Developer

A API do Adobe PDF Extract é a ferramenta ideal para uma solução com tecnologia de IA que extrai dados estruturados com eficiência. Essa API aproveita a IA do Adobe Sensei para extrair conteúdo e estrutura de PDFs, permitindo a fácil extração de dados de texto, imagens e tabelas. 📊

Seja nativo ou digitalizado, eles produzem resultados em um formato JSON estruturado, perfeito para desenvolvedores e empresas que buscam automatizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade.

Melhores recursos da API do Adobe PDF Extract

Extrai com precisão textos, tabelas complexas e figuras

Fornece formatos JSON, CSV e XLSX para aplicativos downstream

Identifica dados de tabelas e gera imagens de tabelas

Inclui SDKs prontos para uso para Java, Python, Node. js e. NET

Limitações da API do Adobe PDF Extract

O uso eficaz da API geralmente requer conhecimento do desenvolvedor ou habilidades de codificação

O dimensionamento do serviço pode se tornar rapidamente caro para casos de uso de grande volume

A obtenção de personalizações avançadas pode exigir camadas ou scripts adicionais além das configurações básicas

Preços da API do Adobe PDF Extract

Nível gratuito: US$ 0 (500 transações de documentos gratuitas por mês)

Preços para empresas: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da API do Adobe PDF Extract

G2 : 4. 5/5 (mais de 3.430 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 3.850 avaliações)

Consenso do Reddit: A API Adobe PDF Extract é excelente para lidar com conjuntos de dados complexos em PDF, especialmente aqueles com tabelas, figuras e gráficos. Os usuários do Reddit frequentemente destacam seu desempenho superior na análise de tabelas e no alinhamento de figuras com texto contextual, o que é essencial para casos de uso avançado, como pipelines RAG ou treinamento de modelos.

3. Nanonets (melhor para automatizar fluxos de trabalho com muitos dados)

Via Nanonets

As nanonets são como a multiferramenta da automação de IA - elas oferecem suporte à automação inteligente de documentos com facilidade de uso. A plataforma de IA sem código facilita até mesmo as tarefas complexas.

Imagine a dor de cabeça de capturar e inserir dados manualmente se seus processos de negócios recebem arquivos PDF e centenas de e-mails diariamente. (ufa!) Por exemplo, ele pode sincronizar detalhes de faturas com o QuickBooks, sinalizar pagamentos atrasados e notificar sua equipe - reduzindo erros humanos e economizando horas de trabalho.

Seja no processamento de faturas, na captura de dados de tabelas ou no gerenciamento de grandes volumes de dados, o Nanonets garante que os fluxos de trabalho permaneçam rápidos, precisos e automatizados. ⚡

Melhores recursos do Nanonets

Captura informações de faturas e recibos sem modelos predefinidos

Aprovações de automação rápidas e anomalias de sinalização

Otimiza as operações da cadeia de suprimentos com um tratamento mais rápido dos pedidos

Envie dados para CRM, WMS ou exporte como CSV, XML ou XLS

Limitações do Nanonets

O manuseio de volumes muito grandes de documentos pode aumentar significativamente o preço.

A configuração e o ajuste de modelos para documentos complexos podem ser demorados.

Preços do Nanonets

Inicial : uS$ 0/mês (primeiras 500 páginas gratuitas, depois US$ 0,3/página)

Profissional: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Nanonets

G2 : 4. 8/5 (mais de 90 avaliações)

Capítulo: 4. 9/5 (mais de 65 avaliações)

Consenso do Reddit: O Nanonets OCR oferece uma impressionante variedade de serviços de OCR, incluindo recursos de escrita à mão para texto, o que inicialmente gera grandes expectativas. Os Redditors apreciam sua interface de usuário refinada e a facilidade de uso.

Dica profissional: O Nanonets captura automaticamente tabelas como um profissional, para que você revise apenas o que importa, se você adquirir o plano inicial com 500 páginas gratuitas.

4. Extracta. ai (melhor para extração segura e simples de dados de documentos)

Quer você esteja trabalhando com faturas, currículos ou resumos de reuniões, o Extracta.ai torna a extração de dados de documentos segura e extremamente rápida.

Basta carregar seu documento, especificar sua necessidade e deixar que o Extracta. ai faça o resto.

bônus: seus dados são totalmente criptografados, em conformidade com o GDPR e nunca são usados para treinamento.

Melhores recursos do Extracta. ai

Extraia dados de uma variedade de documentos

Reconhece e organiza automaticamente as informações

Extraia insights acionáveis para uma tomada de decisão mais inteligente

Limitações do Extracta. ai

Por ser relativamente novo, ele pode não ter recursos avançados presentes em soluções estabelecidas

Preços do Extracta. ai

Plano de teste gratuito: US$ 0/mês , primeiras 50 páginas grátis

Plano de pagamento conforme o uso: US$ 0,10 por página

Soluções personalizadas: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Extracta. ai

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturar: Não há avaliações suficientes

5. Tenorshare AI (melhor para resumir PDFs extensos)

Via Tenorshare AI

Você sabia que mais de 50% dos profissionais de escritório passam mais tempo procurando arquivos (isso inclui a procura de PDFs ) do que realmente trabalhando? Esse tempo poderia ter sido utilizado para realizar mais da metade do seu trabalho.

E é por isso que o Tenorshare AI! Uma ferramenta para ajudá-lo a analisar PDFs longos, extrair insights importantes e economizar tempo - tudo isso mantendo seus dados seguros.

Melhores recursos do Tenorshare AI

Destaca os pontos principais para uma leitura e compreensão mais rápidas

Faça perguntas sobre o documento e obtenha respostas instantâneas

Usa criptografia SSL para manter os dados seguros

Limitações do Tenorshare AI

Não é possível processar PDFs digitalizados ou baseados em imagens

O upload diário e a contagem de páginas podem ser insuficientes para usuários mais pesados

Concentra-se principalmente na sumarização e pode não se encaixar em ambientes de fluxo de trabalho complexos

Preços do Tenorshare AI

Versão gratuita: US$ 0/mês, upload de 3 PDFs por dia, limite de 30 páginas por arquivo

Versão paga: US$ 4,99/mês

Avaliações e resenhas do Tenorshare AI

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturar: Não há avaliações suficientes

6. Google Cloud Document AI (melhor para processamento generativo de documentos com IA)

Via Google Cloud Document AI

O Google Cloud Document AI, com tecnologia de aprendizado de máquina, extrai facilmente dados de PDFs e torna a extração de dados relativamente simples.

Essa ferramenta usa os modelos de base do Google para extrair dados estruturados de PDFs, faturas e outros documentos. Os desenvolvedores também podem usar extratores personalizados adequados a tipos de documentos específicos, o que pode melhorar a precisão da extração de dados.

Melhores recursos de IA do Google Cloud Document

Extrai dados de documentos complexos com o mínimo de treinamento

Ajuste fino dos modelos para tipos de documentos específicos

Acelera a criação de conjuntos de dados, reduzindo o tempo de implantação

Faz a transição automática para modelos de base atualizados para obter um desempenho consistente

Dica profissional: Deseja ajustar o processamento de seus documentos? Use o Custom Extractor para confirmar os resultados da extração e adaptar os modelos às suas necessidades específicas - não é necessário ser um assistente de codificação!

Limitações de IA do Google Cloud Document

A configuração e a personalização de pipelines geralmente exigem habilidades de desenvolvedor

Preços complexos podem se tornar caros para grandes volumes

Preços do Google Cloud Document AI

Pagamento conforme o uso: O preço varia de acordo com o tipo de processador e a funcionalidade

Avaliações e resenhas do Google Cloud Document AI

G2 : 4. 2/5 (mais de 30 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

Consenso do Reddit: A IA de documentos é altamente considerada por sua extração confiável de texto e geração de metadados, especialmente para conjuntos de dados de PDF grandes e diversificados. Embora sua precisão seja elogiada, o custo pode ser uma desvantagem, levando alguns usuários a explorar alternativas como o Gemini.

7. PDF-Extract-Kit (melhor para análise de documentos de código aberto e projetos personalizados)

Via PDF Extract Kit

O PDF-Extract-Kit é ideal para desenvolvedores e pesquisadores que procuram uma ferramenta de código aberto para extrair informações de PDFs.

Esse kit de ferramentas aproveita modelos avançados para fornecer análise de alta qualidade em documentos complexos e diversos. Ele também é orientado pela comunidade, o que o torna uma solução gratuita que ocasionalmente recebe atualizações dos desenvolvedores.

Melhores recursos do PDF-Extract-Kit

Inclui LayoutLMv3 para detecção de layout, YOLOv8 para reconhecimento de fórmulas e PaddleOCR para extração de texto

Regras de análise - personalize a extração de dados com regras flexíveis

Combine ou ajuste facilmente os componentes com o mínimo de codificação para criar aplicativos

Oferece suporte a aplicativos que vão desde a conversão de PDF para Markdown até assistentes de documentos

Aberto a contribuições de pesquisadores e engenheiros

Limitações do PDF-Extract-Kit

Sua natureza de código aberto pressupõe familiaridade com aprendizado de máquina e Python

A arquitetura modular requer tempo para ser compreendida e implementada com eficácia

Ao contrário das ferramentas comerciais, o suporte orientado pela comunidade pode ser menos oportuno e abrangente

Preços do PDF-Extract-Kit

Código aberto: US$ 0/mês, gratuito para download e uso

Avaliações e resenhas do PDF-Extract-Kit

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturar: Não há avaliações suficientes

8. Docparser (melhor para extração de dados sem código e personalização)

Via Docparser

Você sabia que 80% a 90% dos dados comerciais não são estruturados ? O Docparser, uma solução sem código, pode ajudar a transformar esses dados caóticos em informações acionáveis.

Não importa se você está lidando com faturas, contratos ou imagens, a interface intuitiva e os recursos do Docparser simplificam o processo de extração de arquivos PDF.

Por exemplo, seu recurso de reconhecimento de layout inteligente usa funções predefinidas para extrair pontos de dados específicos de PDFs, o que o torna útil para empresas que desejam extrair apenas informações específicas de seus documentos.

Melhores recursos do Docparser

Utilize regras predefinidas para extrair dados específicos, como datas, endereços de e-mail e números de faturas.

Crie fluxos de trabalho de extração personalizados

Processe documentos com estruturas variadas usando um único analisador.

Aprimore e gire imagens para melhorar a precisão da extração de dados.

Limitações do Docparser

Criar regras personalizadas para documentos inconsistentes pode ser trabalhoso

À medida que o volume de análise ou o número de analisadores aumenta, o preço pode se tornar proibitivo

Layouts altamente complexos ou incomuns ainda podem precisar de intervenção humana

Preços do Docparser

Inicial : uS$ 39/mês

Profissional : uS$ 74/mês

Negócios: $159/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Docparser

Capítulo : 4. 8/5 (mais de 110 avaliações)

G2: 4. 6/5 (mais de 50 avaliações)

Consenso no Reddit: Os usuários do Reddit têm opiniões mistas, mas amplamente positivas, sobre o Docparser como uma ferramenta confiável para digitalizar e transformar registros em papel em formatos de banco de dados estruturados, como SQL e NoSQL. Os usuários destacam seus recursos de OCR zonal, que exigem a configuração de modelos para cada layout de documento. Embora isso o torne ideal para projetos com tipos de documentos consistentes, o gerenciamento de vários layouts pode exigir muito tempo sem ajuda adicional.

Dica profissional: Lidando com documentos que têm layouts inconsistentes? Utilize os analisadores de vários layouts do Docparser para lidar com eles sem ajustes manuais.

9. Parsio (melhor para análise de documentos e e-mails com tecnologia de IA)

Se o gerenciamento de e-mails e documentos parecer uma tarefa árdua, o Parsio pode ser útil. Ele pode extrair automaticamente dados de e-mails, documentos PDF e anexos.

Com recursos como OCR alimentado por IA e várias integrações, o Parsio pode extrair dados de documentos e imagens manuscritas e acessá-los por meio de mais de 6.000 aplicativos.

Melhores recursos do Parsio

Extraia automaticamente dados de e-mails recebidos

Use OCR e GPT para extrair dados de PDFs digitalizados, texto manuscrito e imagens

Destaque dados ou deixe a IA fazer o trabalho - perfeito para documentos de layout fixo

Formate e refine os dados analisados antes de exportá-los

Conecte-se com mais de 6.000 aplicativos via Zapier, Make ou Pabbly Connect

Baixe os dados analisados como XLSX, CSV, JSON ou envie-os diretamente para o Google Sheets

Limitações do Parsio

Documentos complexos ou escritos à mão podem precisar de ajustes manuais de regras

A conversão de dados analisados em determinados formatos especializados pode ser difícil

Preços do Parsio

Sandbox : uS$ 0/mês, 30 créditos

Inicial : uS$ 49/mês, 1.000 créditos/mês

Crescimento : uS$ 149/mês, 5.000 créditos/mês

Empresarial: $299/mês, 12.000 créditos/mês

Avaliações e resenhas do Parsio

G2 : Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 150 avaliações)

10. DocHub (melhor para edição segura e colaborativa de PDFs)

Via DocHub

O DocHub é um editor de PDF repleto de recursos, com foco em conformidade e segurança, e oferece um conjunto de recursos para gerenciar, editar e compartilhar PDFs.

Seu design intuitivo e as integrações avançadas são úteis para qualquer fluxo de trabalho com muitos documentos.

Melhores recursos do DocHub

Totalmente compatível com GDPR, CPRA e HIPAA, com certificações PCI DSS e SOC 2 para proteção máxima dos dados

Adicione texto, imagens, destaques, carimbos e comentários ao seu PDF

Reorganize, gire, exclua ou mescle PDFs usando uma interface de arrastar e soltar

Funciona com o Gmail, o Google Drive e o Dropbox para facilitar as importações e exportações

Acesse e edite documentos em qualquer lugar sem precisar de um aplicativo dedicado

Limitações do DocHub

Adicionar vários arquivos simultaneamente pode ser complicado.

As permissões limitadas para assinaturas e documentos concluídos podem não atender a todas as necessidades dos usuários.

Preços do DocHub

Gratuito : uS$ 0/mês

Pro: uS$ 14/mês (avaliação gratuita disponível por 30 dias)

Avaliações e resenhas do DocHub

G2 : 4. 6/5 (mais de 180 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 250 avaliações)

Fato curioso: Precisa fazer anotações em PDFs em um idioma raro? O suporte universal a idiomas do DocHub garante que você possa editar e colaborar, independentemente do script!

Não apenas extraia dados - otimize-os com o ClickUp

Como disse Albert Einstein, "Na bagunça, encontre a simplicidade". "

No ambiente de negócios atual, alcançar essa simplicidade requer ferramentas que priorizem a eficiência, a precisão e fluxos de trabalho mais inteligentes.

E é exatamente isso que os extratores de dados de PDF oferecem. Os extratores de dados de PDF ideais revelam insights valiosos, automatizam fluxos de trabalho e simplificam tarefas para você e sua equipe.

Entre elas, o ClickUp brilha com seu gerenciamento de documentos com IA, campos personalizados e integrações perfeitas com ferramentas de OCR! Não se trata apenas de gerenciar documentos; trata-se de criar um fluxo de trabalho que funcione para você.

Então, por que esperar? Inscreva-se no ClickUp e extraia, edite e compartilhe todos os dados necessários de seus PDFs!