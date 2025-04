10 modelos de formulários de solicitação de marketing gratuitos

Os departamentos de marketing geralmente lidam com um volume impressionante de solicitações - de ativos criativos a aprovações de campanhas. No entanto, o sucesso do marketing só pode começar com solicitações organizadas! Afinal, sem um processo transparente, comunicações dispersas e atrasos podem inviabilizar as melhores iniciativas de marketing.

É aqui que os modelos de formulário de solicitação de marketing entram em cena!

Eles garantem tempos de resposta mais rápidos, quer você esteja gerenciando projetos de clientes, lançando um novo plano de marketing ou refinar os fluxos de trabalho da campanha.

Com as equipes de marketing sob constante pressão para entregar mais rapidamente, uma abordagem organizada é a necessidade do momento. Padronize o processo de coleta de informações com esses 10 modelos gratuitos de formulários de solicitação de marketing descritos abaixo.

**Você sabia? Infelizmente, 45% dos profissionais de marketing B2B acham difícil o alinhamento entre as equipes de vendas e marketing!

O que são modelos de formulários de solicitação de marketing?

Os modelos de formulários de solicitação de marketing são ferramentas estruturadas projetadas para simplificar o processo de envio e gerenciamento de solicitações relacionadas ao marketing. Eles são o ponto de partida para o lançamento de campanhas de marketing ambiciosas!

Esses modelos fornecem um formato padronizado para as equipes ou partes interessadas solicitarem ativos, alterações, campanhas ou recursos.

Normalmente, eles incluem campos para detalhes do projeto, objetivos, prazos e aprovações necessárias, garantindo uma comunicação clara e fluxos de trabalho simplificados.

Você está gerenciando as solicitações recebidas, avaliando a viabilidade de um novo projeto, alocando recursos de forma eficaz e procurando fornecer cotações precisas com exatidão? Não procure mais, use os formulários de projeto de solicitação de marketing!

O que faz um bom modelo de formulário de solicitação de marketing?

Um modelo de formulário de solicitação de projeto de marketing bem estruturado pode transformar sua fluxo de trabalho de criação de conteúdo . Ele garante clareza, consistência e eficiência em seus projetos. Aqui estão os principais recursos a serem considerados ao projetar ou selecionar um modelo:

Perguntas claras e concisas: O modelo tem perguntas diretas que são fáceis de entender, evitando o jargão do setor. Ele inclui solicitações específicas para obter informações detalhadas, como "Por favor, descreva seu público-alvo em detalhes"

O modelo tem perguntas diretas que são fáceis de entender, evitando o jargão do setor. Ele inclui solicitações específicas para obter informações detalhadas, como "Por favor, descreva seu público-alvo em detalhes" Informações priorizadas: O formulário de solicitação de marketing prioriza as informações mais importantes necessárias para dar início a um projeto. Ele inclui seções para metas do projeto, público-alvo, diretrizes da marca e prazos

O formulário de solicitação de marketing prioriza as informações mais importantes necessárias para dar início a um projeto. Ele inclui seções para metas do projeto, público-alvo, diretrizes da marca e prazos Campos flexíveis: O modelo de formulário oferece campos flexíveis que você pode personalizar para acomodar vários tipos de projetos. Ele permite a inclusão de notas adicionais ou requisitos específicos

O modelo de formulário oferece campos flexíveis que você pode personalizar para acomodar vários tipos de projetos. Ele permite a inclusão de notas adicionais ou requisitos específicos Auxílios visuais: O modelo incorpora elementos visuais como listas de verificação ou escalas de classificação para simplificar perguntas complexas. Ele usa formatação e layout claros para melhorar a legibilidade

O modelo incorpora elementos visuais como listas de verificação ou escalas de classificação para simplificar perguntas complexas. Ele usa formatação e layout claros para melhorar a legibilidade Recursos de integração: O modelo deve se integrar comsoftware de gerenciamento de ativos de marca ou sistemas de CRM para preencher automaticamente os campos relevantes e economizar tempo

dica de profissional: Para garantir que seus formulários de solicitação de marketing sejam realmente usados, torne-os uma etapa obrigatória em seu sistema interno de marketing aprovação do projeto processo. Isso incentivará as equipes a usar o formulário e fornecer todas as informações necessárias antecipadamente.

10 modelos de formulários de solicitação de marketing gratuitos

Como um departamento de marketing ou uma agência, você certamente será inundado com solicitações de propostas de marketing consultas. Nesse cenário, um formulário gratuito de solicitação de marketing é fundamental para gerenciar o fluxo de envios de formulários e garantir expectativas claras do cliente. Esses formulários pré-projetados ajudam os clientes em potencial a fornecer os requisitos essenciais para suas operações de marketing . ClickUp o ClickUp, uma plataforma de produtividade completa, oferece formulários integrados que ajudam a criar, compartilhar e coletar informações com equipes, clientes e consumidores. De marketing a TI, a plataforma pode ser personalizada de acordo com as necessidades e o tamanho de seu setor. Chelsea Bennet gerente de envolvimento com a marca da Lulu Press, diz

O ClickUp nos ajudou a aumentar a transparência e a visibilidade. Ele também nos permitiu eliminar processos redundantes e nos tornar mais eficientes. Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos que ela nos ajude a permanecer conectados a outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe de criação e tornou o fluxo de trabalho melhor e mais eficiente. Chelsea Bennet gerente de envolvimento com a marca na Lulu Press

Leia também: Gerenciamento de projetos de marketing: Um Guia do Gerente de Projetos Vamos explorar os 10 modelos gratuitos de formulários de solicitação de marketing para que você não precise criar o seu próprio processos de agência de marketing do zero.

1. O modelo de formulário de solicitação de marketing do ClickUp

Procurando uma maneira eficiente de coletar e gerenciar solicitações de clientes ou funcionários em um espaço centralizado? Use o Modelo de formulário de solicitação de marketing do ClickUp para aprimorar seu processo de gerenciamento de solicitações!

Com recursos como status personalizados, campos personalizados e várias exibições, esse modelo garante que as solicitações sejam organizadas, o progresso seja monitorado e as tarefas sejam atribuídas sem problemas. Ele foi projetado para impulsionar a colaboração da equipe e melhorar a eficiência geral no tratamento das solicitações.

Modelo de formulário de solicitação de marketing do ClickUp

Aqui estão alguns dos principais recursos do modelo:

Rastreamento claro do status: Use a Visualização do status da solicitação para monitorar o progresso de cada solicitação

Use a Visualização do status da solicitação para monitorar o progresso de cada solicitação Criação eficiente de solicitações: Crie rapidamente novas solicitações usando a visualização do formulário de solicitação de novo usuário

Crie rapidamente novas solicitações usando a visualização do formulário de solicitação de novo usuário Fluxo de trabalho organizado: Organize as tarefas em quatro status: Em andamento, Nova solicitação, Negada e Concedida

Organize as tarefas em quatro status: Em andamento, Nova solicitação, Negada e Concedida Atualizações em tempo real: Mantenha os usuários informados, atualizando os status à medida que as solicitações são processadas

Mantenha os usuários informados, atualizando os status à medida que as solicitações são processadas Recursos avançados de rastreamento: Use rastreamento de tempo, tags, avisos de dependência e notificações por e-mail para aumentar a eficiência

Ideal para: Equipes ou departamentos que desejam coletar dados de funcionários ou clientes

2. Modelo de formulário de solicitação criativa do ClickUp Marketing

Os profissionais de marketing concordam que várias solicitações de criativos de marketing podem ser esmagadoras devido ao grande volume, à variação de prioridades e à necessidade de detalhes precisos. Além disso, você quer evitar falhas de comunicação ou atrasos. Sem um sistema, as solicitações de criativos podem se perder e as campanhas podem ficar paradas.

Resolva isso com o Modelo de formulário de solicitação de criação do ClickUp Marketing que centraliza todas as solicitações em um único local e garante que todas as informações necessárias sejam capturadas antecipadamente.

Modelo de formulário de solicitação criativa do ClickUp Marketing

Alguns dos principais recursos desse modelo são:

Gerenciamento eficiente de solicitações: Mantenha todas as solicitações criativas organizadas em um só lugar

Mantenha todas as solicitações criativas organizadas em um só lugar Criação fácil de solicitações: Crie formulários fáceis de preencher para as partes interessadas

Crie formulários fáceis de preencher para as partes interessadas Visão geral detalhada da solicitação: Obtenha uma visão geral clara de todas as solicitações recebidas

Obtenha uma visão geral clara de todas as solicitações recebidas Rastreamento eficiente: Monitoreprogresso do projeto e garantir a conclusão em tempo hábil

Monitoreprogresso do projeto e garantir a conclusão em tempo hábil Gerenciamento organizado de tarefas: Organize as tarefas em sete status, a saber: Concluído, Entregue, Para aprovação, Para revisão e Em andamento

Ideal para: Gerentes de projetos criativos que desejam reunir detalhes para criar ativos atraentes, como anúncios, publicações em redes sociais e banners

3. O modelo de solicitação de serviço do ClickUp Marketing

Manter-se organizado é essencial para manter as equipes no caminho certo - e isso inclui responder às solicitações de atendimento ao cliente de forma rápida e eficiente.

Não apenas o Modelo de solicitação de serviço do ClickUp Marketing ajuda você a manter o foco, mas também garante que seus clientes sejam atendidos do início ao fim.

Modelo de solicitação de serviço do ClickUp Marketing

Melhore seu atendimento ao cliente com este modelo! Organize, priorize e monitore as solicitações sem perder o ritmo. Além disso, categorize por tipo, defina cronogramas, atribua tarefas e fique por dentro do progresso - tudo em um único modelo!

As vantagens desse modelo são:

Resolução priorizada de problemas: Resolva primeiro as solicitações urgentes, priorizando o que é mais importante

Resolva primeiro as solicitações urgentes, priorizando o que é mais importante Visão geral clara das solicitações: Obtenha uma visão unificada de todas as solicitações e seus status

Obtenha uma visão unificada de todas as solicitações e seus status Gerenciamento eficiente do fluxo de trabalho: Categorize as tarefas em quatro status: Bloqueado, Nova solicitação, Resolvido e Em investigação

Categorize as tarefas em quatro status: Bloqueado, Nova solicitação, Resolvido e Em investigação Rastreamento de solicitações categorizadas: Classifique e rastreie as solicitações com base em sua urgência e complexidade

Classifique e rastreie as solicitações com base em sua urgência e complexidade Referência histórica: Revise problemas anteriores e monitore de perto o progresso de cada solicitação de serviço

Ideal para: Prestadores de serviços que desejam rastrear, organizar e resolver as solicitações dos clientes em um só lugar

4. O modelo de solicitação de alteração do ClickUp Marketing

Avaliar e aprovar solicitações de mudança para seus projetos pode ser um desafio! A adaptabilidade é a chave para o sucesso dos negócios, e gerenciar as mudanças de forma eficaz é onde a Modelo de solicitação de mudança do ClickUp Marketing brilha.

Não se sinta mais sobrecarregado - registre, acompanhe e priorize facilmente as alterações! Fique por dentro de várias solicitações e, ao mesmo tempo, garanta que suas operações sejam executadas sem problemas.

Modelo de solicitação de alteração do ClickUp Marketing

Este modelo foi criado para ajudá-lo a priorizar as solicitações com base na urgência e resolver os problemas rapidamente. Veja como você pode aproveitar isso em suas estratégias de marketing:

Rastreamento geral de solicitações: Mantenha todas as solicitações de alteração organizadas em um só lugar

Mantenha todas as solicitações de alteração organizadas em um só lugar Visão geral clara das alterações: Beneficie-se de uma visão geral detalhada de todas as solicitações recebidas para que nada seja perdido

Beneficie-se de uma visão geral detalhada de todas as solicitações recebidas para que nada seja perdido Criação eficiente de solicitações: Criar novas solicitações com esse modelo é muito fácil!

Criar novas solicitações com esse modelo é muito fácil! Rastreamento organizado do fluxo de trabalho: Organize as tarefas em seis status: Revisor Atribuído, Para Implementação, Implementado, Nova Solicitação e Revisão em Andamento

Organize as tarefas em seis status: Revisor Atribuído, Para Implementação, Implementado, Nova Solicitação e Revisão em Andamento Atualizações de status em tempo real: Mantenha as partes interessadas informadas, atualizando os status à medida que as solicitações são revisadas e implementadas

Ideal para: Profissionais de TI que desejam gerenciar sem esforço as solicitações de mudança de clientes, funcionários ou outros departamentos

5. O modelo de solicitação de informações do ClickUp Marketing

Ao coletar informações de possíveis fornecedores, você sente falta de um modelo criado especificamente para garantir a consistência? Você não pode errar com o modelo Modelo de solicitação de informações (RFI) do ClickUp Marketing !

Este modelo descreve os requisitos do projeto e economiza tempo com uma estrutura pré-construída. Use-o para registrar detalhes sobre RFIs recebidas, monitorar tempos de resposta previstos e registrar outras informações, como custo, ajustes de cronograma e resoluções de problemas.

Modelo de solicitação de informações do ClickUp Marketing

Veja como o modelo pode ajudá-lo:

Rastreamento contínuo de RFIs: Use oRFI Log View para rastrear e monitorar todas as solicitações práticas para obter informações

Use oRFI Log View para rastrear e monitorar todas as solicitações práticas para obter informações Criação eficiente de RFI: Capture rapidamente as informações necessárias dos solicitantes usando a visualização do formulário de envio de RFI

Capture rapidamente as informações necessárias dos solicitantes usando a visualização do formulário de envio de RFI Visão geral da solicitação: Obtenha uma visão geral do escopo de cada solicitação e dos documentos relacionados com a visualização do escopo da RFI

Obtenha uma visão geral do escopo de cada solicitação e dos documentos relacionados com a visualização do escopo da RFI Rastreamento organizado: Organize as tarefas em três status: Em andamento, Nova solicitação e Resposta enviada

Organize as tarefas em três status: Em andamento, Nova solicitação e Resposta enviada Guia de início rápido: Use o Guia de início para obter todas as informações de que você precisa antes de começar

Use o Guia de início para obter todas as informações de que você precisa antes de começar Rastreamento baseado em projetos: Acompanhe o progresso de cada solicitação com a visualização do quadro de projetos

Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de compras e qualquer pessoa envolvida na coleta e organização de detalhes de fornecedores ou partes interessadas

6. O modelo de solicitações da equipe de marketing do ClickUp

Deseja manter todas as suas solicitações, atualizações e ideias em um local prático? O Modelo de solicitações da equipe de marketing do ClickUp manterá tudo sob controle sem que você precise suar muito.

Precisa de uma atualização rápida ou de obter feedback de um colega de equipe? Não tem problema. Quer organizar o feedback sem o caos? Pronto.

Seja para consertar aquela falha incômoda, fazer malabarismos com solicitações de equipamentos e suprimentos, resolver problemas de TI ou gerenciar as necessidades de RH, este modelo é tudo o que você precisa!

Modelo de solicitações da equipe de marketing do ClickUp

Com este modelo, obter feedback e ideias dos membros da equipe é ainda mais fácil do que nunca. Veja como ele funciona:

Visão de lista: Acesse facilmente um instantâneo completo de todas as solicitações e seus status atuais em um piscar de olhos

Acesse facilmente um instantâneo completo de todas as solicitações e seus status atuais em um piscar de olhos Visualização do formulário de solicitação interna : Crie e envie solicitações com uma visualização fácil de usar recursos de formulário em minutos

: Crie e envie solicitações com uma visualização fácil de usar recursos de formulário em minutos Visualização de quadro: Organize as solicitações de marketing em layouts visualmente atraentes e acompanhe seu progresso sem esforço

Organize as solicitações de marketing em layouts visualmente atraentes e acompanhe seu progresso sem esforço Visualização de tipos de solicitações: Categorize e priorize tarefas com base em sua natureza e urgência

Além disso, classifique as solicitações em cinco grupos claros - Novas solicitações, Em andamento, Enviadas, Pedidas e Concluídas - e você nunca perderá o controle do que está acontecendo!

Ideal para: Líderes de equipe que desejam manter-se na mesma página ao gerenciar tarefas e delegá-las aos membros da equipe

7. O modelo de solicitação de trabalho do ClickUp Marketing

Se há um formulário de que você precisa para admitir novos trabalhos, reunir todos os detalhes necessários antes de dar o sinal verde e acompanhar o progresso do início ao fim, é o Modelo de solicitação de trabalho do ClickUp Marketing é.

Esqueça as intermináveis cadeias de e-mails e as idas e vindas que consomem muitos recursos - este modelo de solicitação de trabalho está à sua disposição. Quer esteja lidando com um projeto enorme ou com uma tarefa rápida, ele é a sua opção para fazer o trabalho direito - no prazo, dentro do orçamento e sem estresse.

Projeto grande? Pequena tarefa? Não tem problema. Esse modelo mantém tudo tranquilo, simples e eficiente!

Modelo de solicitação de trabalho do ClickUp Marketing

Este modelo fácil de usar oferece tudo o que você precisa para ficar em dia com as solicitações e garantir a execução tranquila do projeto. Seus melhores recursos são:

Visualização do guia de introdução: Fornece uma visão geral do fluxo de trabalho e orientação passo a passo para usar o modelo

Fornece uma visão geral do fluxo de trabalho e orientação passo a passo para usar o modelo Visualização do resumo da solicitação: Mantém todas as solicitações organizadas, resumindo os principais detalhes em um único local

Mantém todas as solicitações organizadas, resumindo os principais detalhes em um único local Visualização do formulário de solicitação de trabalho: Permite a criação e o envio fácil de solicitações em um formato estruturado

Permite a criação e o envio fácil de solicitações em um formato estruturado Visualização de estágios: Rastreia o progresso para garantir que as solicitações estejam avançando de forma eficiente

Organize as tarefas em cinco status - Nova solicitação, Em revisão, Aceito, Negado, Concluído - e torne seu fluxo de trabalho muito mais simples!

dica profissional: Ao reunir informações para iniciar uma campanha de mídia social em seus formulários de solicitação de marketing, não se esqueça de incluir detalhes como o nome da campanha, objetivos, público-alvo, plataformas, datas importantes, requisitos criativos, orçamento e status de aprovação final.

Ideal para: Líderes de equipes de marketing que desejam gerenciar de forma centralizada o trabalho em diferentes departamentos

8. Modelo de formulário de solicitação de conteúdo da Jotform

O modelo Modelo de formulário de solicitação de conteúdo da Jotform é uma ferramenta para a comunicação perfeita entre proprietários de sites e criadores de conteúdo.

Pense nisso como uma lista de desejos em que os proprietários de sites podem destacar exatamente os tópicos de que precisam e em que estilo ou formato.

Perfeito para blogs, redação ou marketing de conteúdo, esse modelo permite que você comunique claramente suas necessidades de conteúdo aos redatores e editores, garantindo que o conteúdo se alinhe perfeitamente às metas do site.

via Jotform Com esse formulário, você reúne todos os detalhes antecipadamente para poder criar um conteúdo que gere tráfego na Web, atraia novos leads e aumente as vendas.

Com o aplicativo Form Builder do Jotform, você pode personalizar totalmente o formulário para atender às suas necessidades. Atualize estilos de fonte, altere cores, adicione imagens de fundo e até incorpore seu logotipo para dar um toque profissional.

Isso permite que você aumente a eficiência de seu gerenciamento de marketing de conteúdo integrando respostas a mais de 100 aplicativos de terceiros. É simples, organizado e um divisor de águas na criação de conteúdo que gera resultados!

Ideal para: Profissionais de marketing de conteúdo que desejam gerenciar o feedback e as alterações criativas com eficiência

9. Modelo de formulário de solicitação de material de marketing da Jotform

Simplifique a forma como você gerencia as solicitações de marketing com o Modelo de formulário de solicitação de material de marketing da Jotform . Personalize o formulário para alinhá-lo à sua marca - adicione o logotipo da sua empresa, ajuste as fontes e cores e modifique os campos do formulário para atender a requisitos específicos.

via Jotform Independentemente de você estar criando folhetos, panfletos ou ativos digitais, essa ferramenta garante a coleta de todos os detalhes necessários para fornecer materiais de marketing de alta qualidade. Com a funcionalidade integrada para aceitar pagamentos seguros com cartão por meio de processadores confiáveis, como Square, Stripe ou PayPal, você pode otimizar as transações sem problemas.

Precisa finalizar contratos? Colete assinaturas eletrônicas diretamente no formulário para fechar negócios de forma virtual e eficiente.

Ideal para: Agências de marketing, pequenas empresas e startups que desejam reunir informações detalhadas sobre suas necessidades de material de marketing

10. Modelo de formulário de solicitação de evento da Jotform

Com locais, horários, promoções e solicitações de participantes competindo por sua atenção, o planejamento de eventos pode rapidamente se tornar uma bagunça! Elimine o caos de lidar com várias solicitações de marketing de eventos com o Modelo de formulário de solicitação de evento do Jotform .

Esse modelo completo facilita muito a coleta de detalhes importantes, como informações do remetente, detalhes do evento e necessidades de publicidade e marketing, economizando tempo e esforço. Deseja torná-lo seu? Personalize o formulário com seu logotipo, cores e marca para combinar com seu estilo.

via Jotform Compartilhar o formulário é fácil - basta enviar um URL ou incorporá-lo ao site da sua empresa para facilitar o acesso. Com rastreamento em tempo real e integração com mais de 100 aplicativos, você terá tudo em um só lugar para otimizar sua estratégia de marketing e criar uma experiência de evento inesquecível.

Quer esteja planejando uma pequena reunião ou um grande evento, esse formulário on-line gratuito de solicitação de evento ajuda a gerenciar todos os detalhes para que você possa se concentrar na criação de uma experiência inesquecível.

Ideal para: Gerentes de eventos que desejam lançar ou gerenciar eventos

