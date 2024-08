Elaboração de um plano de marketing eficaz: Etapas, exemplos e modelos

Você já ouviu pessoas dizerem: "Nosso produto fala por si só, não precisamos de marketing" Elas estão muito enganadas!

A razão é simples: O marketing gera vendas direta e indiretamente. Ele é um poderoso mecanismo de crescimento.

Por essa mesma razão, os líderes empresariais gastam muito tempo e energia criando e implementando estratégias e planos de marketing. Nesta postagem do blog, vamos nos aprofundar no assunto.

O que é um plano de marketing?

Um plano de marketing é o conjunto de atividades que uma organização pretende realizar durante um período específico para atingir seus objetivos. Algumas das características que definem um plano de marketing são:

Derivado da estratégia de marketing de sua empresa : O plano é a parte acionável da estratégia

: O plano é a parte acionável da estratégia Orientado a metas : Os planos de marketing são projetados para atingir metas como geração de leads, aquisição de clientes, reconhecimento da marca etc.

: Os planos de marketing são projetados para atingir metas como geração de leads, aquisição de clientes, reconhecimento da marca etc. Médio a longo prazo : Um plano de marketing geralmente é feito para um período de 12 a 18 meses

: Um plano de marketing geralmente é feito para um período de 12 a 18 meses Abrangente: Um plano de marketing inclui metas, orçamentos, canais, atividades, campanhas, recursos e muito mais

Mais importante ainda, um plano de marketing funciona como um roteiro para a criação, execução, monitoramento e avaliação de táticas e atividades.

Tipos de planos de marketing

Os planos de marketing podem ser de vários tipos. Você pode criar planos de marketing para uma marca, um produto, um canal, uma campanha específica ou uma oferta. Alguns dos tipos mais comuns de planos de marketing são os seguintes.

1. Plano de marketing de conteúdo

Um plano de marketing de conteúdo é o plano que orienta a criação, a publicação e o gerenciamento de conteúdo para atrair e envolver o público certo. Um bom plano de marketing de conteúdo é:

Criativo: Colaboração com designers, cinegrafistas, animadores, especialistas no assunto, etc., para criar conteúdo diferenciado.

Multimídia: Combinação de texto com imagens, infográficos, vídeos, podcasts e muito mais!

Programado: Em um calendário de conteúdo para garantir que você publique e distribua conteúdo regularmente.

Orientado para distribuição: Com detalhes sobre a plataforma, a frequência, o estilo e a programação em que o conteúdo será distribuído.

Métricas de marketing de conteúdo

Algumas das métricas comumente usadas são:

Leitura: Número de visitantes da peça de conteúdo

Engajamento: Tempo gasto lendo um artigo ou assistindo a um vídeo

Defesa: Número de compartilhamentos ou comentários

Conversão: Número de inscrições ou assinaturas após a leitura do conteúdo

2. Plano de marketing de mídia social

Ao contrário do conteúdo, que é um ativo, a mídia social é uma coleção de canais, como Twitter, LinkedIn, Instagram e TikTok. Um bom plano de marketing de mídia social é:

Específico para cada canal: Projetar o conteúdo de forma adequada à plataforma. Por exemplo, texto conciso para o Twitter e vídeos verticais curtos para o TikTok.

Centralidade no cliente: Escolher os canais certos com base no cliente-alvo.

Táticas de engajamento: Definir a ação esperada do cliente, como curtidas/comentários/cliques em links.

Métricas de marketing de mídia social

As métricas comumente usadas são:

Respostas ou réplicas a postagens

Consultas em formulários preenchidos ou mensagens privadas diretas

Curtidas e compartilhamentos

Seguidores e alcance da rede

3. Plano de marketing de lançamento de novo produto

O lançamento de um produto pode ser um divisor de águas para os negócios. Para que isso aconteça, um plano de marketing de lançamento de produto precisa ser extraordinário. Veja a seguir o que isso pode implicar.

O que há de novo: Descrever o novo produto, seu posicionamento e diferenciação

Por que comprar? Incluir um forte motivo pelo qual eles devem comprar seu produto agora

Como: Táticas, como comunicados à imprensa, anúncios em jornais, campanhas de e-mail, blitz de mídia social, etc.

Esforços de marketing: Ativos, canais, orçamento de marketing e recursos que você está usando para a atividade

Métricas

As métricas de marketing de lançamento de produtos comumente usadas são:

Alcance: Número de transmissões ao vivo ou número total de impressões

Buzz: número de compartilhamentos, comentários, re-tweets e outras mensagens sociais sobre o lançamento

Análise de sentimento: Proporção de mensagens positivas em relação às negativas/neutras

4. Plano de marketing digital

Um plano abrangente de marketing digital consiste em atividades para:

Otimização de mecanismos de pesquisa

Publicidade em mecanismos de pesquisa

Marketing de conteúdo

Marketing de mídia social

Marketing por e-mail

Eventos virtuais e patrocínios

Um plano de marketing digital serve como uma diretriz para a equipe expandir suas atividades pelos canais. Além disso, ele também descreve:

Targeting: Grupos específicos de pessoas com base em dados demográficos, interesses e comportamentos

Personalização: Mensagens criadas para serem mais relevantes para o público-alvo

Remarketing: Personalizar e redirecionar os clientes de forma eficaz

Interatividade: Testes interativos, jogos, quebra-cabeças, etc., para envolver o cliente

Adaptabilidade: Adaptar-se às tendências do mercado, ao feedback do consumidor ou ao cenário digital em evolução, publicando suas novas campanhas de forma ágil e incremental

Métricas de marketing digital

Algumas das métricas mais comumente usadas são:

Receita gerada por canais digitais

Leads gerados por canais digitais

Leads off-line acelerados por canais digitais

Alcance de mercado na forma de alcance de mídia social, impressões de pesquisa ou visitas ao site

5. Plano de marketing de crescimento

No mundo do SaaS, o marketing de crescimento é uma abordagem de funil completo em que as equipes assumem a responsabilidade pela jornada do cliente, da aquisição à retenção, usando abordagens experimentais e orientadas por dados para otimizar o desempenho e a escalabilidade.

Um bom plano de marketing de crescimento é caracterizado pelo seguinte.

Abordagem orientada por dados

Experimentação contínua

Foco em todo o ciclo de vida

Criação de comunidades

Uso eficiente dos recursos

Por mais benéfico que seja, um plano de marketing não é fácil de criar ou implementar. Se você faz parte de uma equipe de marketing, aqui estão as barreiras que poderá encontrar.

Barreiras à implementação bem-sucedida do plano de marketing

Ao criar ou implementar um plano de marketing, um milhão de coisas podem dar errado. Por uma questão de tempo, destacamos algumas delas aqui.

Primeiramente, vamos explorar os fatores externos que são barreiras à implementação bem-sucedida do plano de marketing.

O mercado mudou: Os mercados passam por altos e baixos a cada poucos anos. Recentemente, os mercados estão desacelerando e os clientes estão optando por gastar apenas em necessidades. Até mesmo o que se define como necessidade pode mudar, se a economia não melhorar.

Um plano de marketing que não aborda essas mudanças está fadado ao fracasso. Por exemplo, se você estiver posicionando uma bolsa de luxo como uma declaração de moda, talvez não obtenha muito sucesso. Entretanto, se você a posicionar como um investimento, provavelmente atrairá mais atenção.

Os clientes mudaram: Isso pode ocorrer em várias situações. Seus clientes envelheceram e não usam mais Crocs. Eles se tornaram mais conscientes e não preferem mais bebidas gaseificadas cheias de açúcar. Eles pagaram suas dívidas estudantis e podem comprar produtos mais caros. Nenhum plano de marketing pode fazer com que eles comprem produtos que já não usam mais.

A tecnologia se tornou avançada: A tecnologia está evoluindo rapidamente, com novos produtos sendo lançados todos os dias. Se o seu plano de marketing depender de uma tecnologia mais antiga, ele certamente será ineficaz.

A regulamentação está evoluindo: No interesse do público, os órgãos reguladores continuam a reforçar a conformidade. Por exemplo, no setor de tabaco, as normas de publicidade ficam mais rígidas constantemente. Se você for uma empresa de cigarros eletrônicos com um plano detalhado para comercializar para adolescentes, uma mudança na regulamentação acabará com isso!

Nem todas as suas barreiras são externas. Na verdade, a capacidade de uma organização de implementar uma campanha bem-sucedida também pode ser prejudicada por suas próprias deficiências. Aqui estão alguns exemplos.

Sua organização é resistente a mudanças: As mentalidades tradicionais e a resistência à mudança limitam a flexibilidade e a capacidade de resposta necessárias para uma implementação bem-sucedida. Isso é especialmente verdadeiro para táticas experimentais de marketing como o TikTok.

Dinâmica da equipe: Um plano de marketing bem-sucedido precisa que várias equipes trabalhem juntas. Por exemplo, uma campanha que abranja pesquisa, marketing por e-mail e mídia social precisa que essas equipes interajam e se baseiem umas nas outras em tempo real. Sem isso, você pode ter um plano de marketing fracassado.

Limitações de recursos: Não ter os recursos de que você precisa pode afetar os resultados de marketing. Isso pode ser a falta de um gerente de campanha, de um orçamento para mídia social ou da ferramenta de análise correta.

Então, como superar esses desafios e criar um plano de marketing eficaz? Vamos descobrir.

Como criar um plano de marketing eficaz

Um plano de marketing eficaz depende de vários fatores, como pesquisa, orçamentos, canais e muito mais. Para cuidar de todos eles com eficiência, você precisa de um plano de marketing robusto processo de planejamento de marketing e uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos como ClickUp para equipes de marketing .

Depois de ter os conceitos básicos prontos, veja como criar um plano de marketing eficaz.

Etapa 1: Use sua pesquisa de mercado

Quando você chegar ao estágio do plano de marketing, é provável que a sua organização e as equipes de produtos já tenham realizado muitas pesquisas sobre o produto, o mercado-alvo, os preços etc. Entenda os insights e use-os em seu plano.

Use os dados demográficos, os interesses e os dados comportamentais dos clientes em potencial para enviar mensagens direcionadas.

Exemplo

Digamos que você esteja vendendo sorvete com baixo teor de gordura. É provável que seu mercado-alvo seja:

Demografia: 25-40 anos de idade, urbano, classe média/alta. Use isso como a segmentação principal em suas campanhas de anúncios no Facebook/Instagram.

Interesse: Influenciadores relacionados à saúde e ao condicionamento físico, marcas de atletismo, outras marcas de alimentos e bebidas com baixo teor de gordura, etc. Restrinja sua segmentação àqueles que têm esses interesses.

Dados comportamentais: É provável que publiquem fotos de alimentos e exercícios, participem de maratonas ou pertençam a grupos de ciclismo/trekking. Concentre-se nesses comportamentos para segmentar ainda mais. Se estiver competindo com base no preço como diferencial, faça testes A/B com ofertas e descontos. Documentos do ClickUp é uma excelente ferramenta colaborativa para documentar os principais insights da pesquisa de mercado que seriam significativos para o seu plano de marketing. Você também pode usar o ClickUp AI para resumir insights e torná-los mais fáceis de acessar/usar.

Planejamento de marketing com o ClickUp Docs

Modelos do ClickUp

Prepare-se para o sucesso com Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp . Use este modelo de plano de marketing para criar suas campanhas, acompanhar seu progresso, cumprir seus prazos, colaborar com sua equipe e atingir suas metas, tudo em um só lugar.

Se estiver pensando em longo prazo, experimente Modelos de roteiro de marketing do ClickUp um conjunto de kits de ferramentas prontos para uso para definir e integrar suas metas às tarefas.

Se isso for muito abrangente para você, aqui estão vários outros modelos de plano de marketing para você escolher.

Etapa 2: veja o que seus concorrentes estão fazendo

Embora você obviamente não copie as campanhas deles, é preciso ficar de olho se quiser se diferenciar. Analise as campanhas dos concorrentes como uma equipe e discuta o que é bom e o que não é.

É nessa etapa que você faz um brainstorming de várias estratégias de marketing e escolhe a mais adequada para você.

Exemplo

Como fabricante de sorvete com baixo teor de gordura, seu principal concorrente pode ser outros fabricantes de sorvete com baixo teor de gordura. No entanto, será prudente pensar no problema que você está resolvendo e em outras soluções que os clientes estão usando. Por exemplo, isso poderia ser qualquer coisa, desde salada de frutas até chá verde.

Comece fazendo uma lista de todos que possam ser concorrentes. Use Quadros brancos do ClickUp para debater e fazer brainstorming com equipes remotas. Realize análises SWOT, rastreie as jornadas dos clientes, organize ideias e muito mais.

Em seguida, reduza a lista de seus concorrentes diretos e indiretos. Estude seus esforços de marketing para identificar as lacunas do mercado.

Brainstorming de planos de marketing com ClickUp Whiteboards

Modelos do ClickUp

Para uma pesquisa completa, experimente O modelo de análise de mercado do ClickUp para avaliar cuidadosamente cinco tipos de concorrentes.

Diretos: eles têm os mesmos produtos que você

Indiretos: os produtos deles são diferentes dos que você oferece, mas visam o mesmo mercado

Potencial: Eles não estão no mercado agora, mas podem estar no futuro

Futuros: São como concorrentes em potencial, mas provavelmente entrarão no mercado em um futuro imediato

Substituição: Oferecem uma alternativa ao seu produto

Se você precisar de algo mais simples, experimente o modelo Modelo de análise SWOT do gerente de campanha do ClickUp . Use-o para as campanhas de seu principal concorrente para ter uma visão clara de onde estão as lacunas.

Nesta etapa, Modelos de entrada no mercado do ClickUp serão excepcionalmente úteis. Modelo de estratégia do ClickUp GTM : Para listas de tarefas em vários estágios do GTM, como descoberta, análise, pesquisa, planejamento, implementação e relatório. Modelo de quadro branco de estratégia de GTM do ClickUp : Para uma maneira visual e interativa de fazer brainstorming e planejar atividades de marketing

Etapa 3: defina seus objetivos e metas de marketing

Antes de fazer qualquer planejamento, cristalize seus objetivos de marketing.

Defina-osMetas SMART* Certifique-se de que suas metas sejam publicadas em um local de fácil acesso

Acompanhe o progresso em direção às suas metas Metas do ClickUp foi projetado para ajudá-lo com tudo isso e muito mais. Com o ClickUp, você pode consolidar todas as suas metas, dividi-las em alvos, definir cronogramas, acompanhar automaticamente o progresso e manter suas equipes motivadas.

Metas do ClickUp e controle de progresso

Exemplo

Discutimos algumas metas possíveis na seção de tipos de planos de marketing acima. Aplique isso a seus esforços. Como vendedor de sorvete de baixo custo, suas metas de marketing podem ser:

Aumentar o número de pessoas nas lojas em 20 vezes por mês

Aumentar os pedidos on-line em 40% mês a mês

Gerar US$ 10.000 em vendas a partir da campanha de mídia social do Dia do Trabalho (medido como o número de cupons utilizados)

Aumentar em 25% o valor do pedido do cliente que retorna

Modelos do ClickUp

Seja você um profissional de marketing individual ou parte de uma equipe maior, Modelo de definição de metas para profissionais de marketing do ClickUp o ajudará a se manter no caminho certo e a atingir suas metas de marketing.

Etapa 4: Crie suas campanhas/projetos de marketing

Esta é a etapa mais importante do seu plano de marketing, na qual você coloca todas as ideias no papel (ou no ClickUp, é claro).

Exemplo

Um plano de marketing típico terá o seguinte.

Mensagem da marca: Seu equivalente a "Just Do It" ou "O lugar mais feliz do mundo

Detalhamento da campanha: As mensagens e ofertas que você divulgará ao longo do ano. No caso de sorvete com baixo teor de gordura, podem ser ofertas de domingo, descontos no dia 4 de julho, promoções de Natal etc.

Detalhamento dos canais: Primeiro, identifique todos os canais que você deseja segmentar e, em seguida, esclareça qual campanha vai para qual canal.

Por exemplo, você pode lançar uma campanha no Instagram pedindo aos clientes que ofereçam 10% de desconto publicando seu código de indicação personalizado no Stories, que qualquer pessoa pode usar por 24 horas. Isso não funcionará para o Twitter, portanto, você precisa de outro plano.

Orçamentos: Aloque orçamentos para cada campanha e canal. Concentre-se em seus canais de melhor conversão. Otimize regularmente.

Modelos do ClickUp

De todos os modelos de plano de marketing, Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp continua popular. Planeje e crie conteúdo em vários canais: site, blog, redes sociais e e-mail.

Simplifique o fluxo de trabalho de ponta a ponta, desde a entrada de solicitações até o planejamento com documentos, a manutenção de um calendário editorial e a entrega do conteúdo.

Se estiver procurando algo específico para cada canal, não há problema. Modelos de calendário de conteúdo gratuito do ClickUp têm tudo o que você precisa.

Etapa 5: Configure seu projeto de marketing

A plano de marketing bem-sucedido precisa de uma maneira robusta de executá-lo. O gerenciamento de projetos do ClickUp para equipes de marketing tem tudo o que você precisa.

Tarefas do ClickUp para gerenciamento granular de tarefas

Use Tarefas ClickUp o ClickUp oferece tarefas, subtarefas e pastas para organizar suas atividades. Atribua usuários para cada tarefa contextualmente. Por exemplo, atribua suas tarefas de mídia social ao redator, ao designer e ao gerente de canal.

Use a visualização de carga de trabalho e planejamento agregado estratégias para um melhor gerenciamento de recursos. Veja se o designer está sobrecarregado de trabalho e realoque parte da carga dele.

Use Formulários ClickUp para capturar informações de participantes internos ou externos. Por exemplo, se a sua loja da Times Square tiver uma ideia exclusiva, incentive-os a preencher um formulário e concluir o trabalho.

Conecte tarefas a objetivos e metas para acompanhar automaticamente o progresso. Use o Visualização do calendário do ClickUp para programar atividades de marketing de forma eficaz. Ative a visualização da linha do tempo para ver se há sobreposições ou dependências.

Visão da linha do tempo do ClickUp para melhor gerenciamento de projetos

Etapa 6: Colaborar em tempo real

Um plano de marketing tem centenas de atividades em andamento ao mesmo tempo. O gerenciamento disso pode se tornar muito caótico rapidamente. Evite isso com os recursos de colaboração em tempo real do ClickUp.

Converse com colegas, troque feedback sobre criativos e envie mensagens aos colegas de equipe em tempo real para que o marketing seja feito como um relógio.

Exemplos

Você pode colaborar com vários usuários para uma série de atividades, como:

Fazer pedidos a fornecedores de ativos de marketing, anúncios, etc.

Discutir feedback e melhorias nos designs de anúncios

Interagir com influenciadores de mídia social, respondendo a seus comentários/perguntas

visualização do ClickUp Chat_

Modelos do ClickUp

Para que os resultados de marketing, como design, cópia ou campanhas, sejam eficazes, você precisa de um briefing claro. No entanto, nem todo mundo consegue escrever um bom briefing. Por isso, trouxemos ajuda. Modelos de briefing criativo do ClickUp permitem que você escreva resumos em minutos para vários casos de uso, inclusive resumos de produtos, resumos de conteúdo de SEO, resumos de design, resumos de campanhas e muito mais. Cada um dos modelos acima é um modelo de plano de marketing gratuito que você pode baixar, personalizar e implementar de acordo com suas necessidades.

Etapa 7: implementar e monitorar com análises

Você não pode considerar uma campanha bem-sucedida se não acompanhar o desempenho. Use o ClickUp para monitorar o desempenho.

Configure os KPIs: Os indicadores-chave de desempenho (KPIs), como taxas de conversão, tráfego do site, envolvimento do cliente e números de vendas, são essenciais para medir o sucesso de um plano de marketing. Escolha os que são relevantes para você.

Ouça o feedback: Colete e analise o feedback dos clientes sobre suas campanhas de marketing. Isso pode ser feito por meio de formas ativas, como pesquisas ou grupos de foco, ou métodos passivos, como ouvir a mídia social.

Experimente: O marketing orientado por dados depende da experimentação de várias permutações e combinações de mensagens, design, canal etc. Portanto, continue tentando várias versões da mesma coisa.

Painel de marketing do ClickUp

Modelos do ClickUp

Se você estiver fazendo experiências com suas campanhas, o ClickUp tem a base certa para você.

Independentemente de seus experimentos serem tão simples como CTA vermelho vs. CTA azul ou algo mais direcionado, como oferecer descontos no preço vs. brindes, monitore e acompanhe-os com o Modelo de teste A/B do ClickUp .

Planeje como um profissional com o ClickUp

A importância de um bom plano de marketing não pode ser exagerada. Ele afeta a receita, a lucratividade, as despesas, a experiência do cliente, a capitalização do mercado, o valor para o acionista e muito mais.

Para garantir que seu plano de marketing seja eficaz, você precisa de uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

Com o ClickUp, você pode dividir seus projetos em tarefas/subtarefas gerenciáveis, criar listas de verificação para manter padrões de qualidade, definir metas e acompanhar o progresso, personalizar exibições e planejar com recursos de arrastar e soltar.

Integre-se sem esforço à sua pilha de ferramentas de marketing ou use o ClickUp como CRM nativo com recursos avançados.

Fortaleça sua estratégia de marketing. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje.

Perguntas frequentes sobre planos de marketing

1. Quais são as 7 partes de um plano de marketing?

O mix de marketing dos quatro Ps foi ampliado para acomodar atividades mais complexas do mundo digital. Os 7Ps do marketing são: produto, preço, local, promoção, pessoas, embalagem e processo.

Produto é o que você oferece (inclusive serviços)

Preço é o valor percebido de um produto, os dólares que seus clientes estão dispostos a pagar

Local é o ponto de distribuição

Promoção é a mensagem sobre seu produto

Pessoas são todas as entidades que seus clientes encontram em sua jornada, incluindo vendedores, fornecedores, parceiros, revendedores, etc.

Embalagem refere-se ao design da marca no produto

Processo refere-se aos fluxos de trabalho que contribuem para a experiência do cliente

2. Quais são as 7 etapas do plano de marketing?

As sete etapas do plano de marketing são:

Usar sua pesquisa de mercado

Realização de pesquisa de concorrência

Definição de metas

Projetar atividades de marketing

Criação de projetos de marketing

Possibilitar a colaboração

Monitoramento do desempenho

3. Quais são os 10 elementos essenciais em um plano de marketing?

Para ser abrangente e eficaz, um plano de marketing precisa de alguns elementos essenciais. Aqui estão os dez principais.