Os 10 principais geradores de metas inteligentes de IA para 2025

Definir metas que se mantenham pode parecer um jogo de tentativa e erro.

Seja você um profissional que está mapeando seus passos na carreira, um estudante que está se afogando em prazos ou alguém que está monitorando as economias mensais, nem sempre é fácil transformar suas metas em um plano claro e prático.

Felizmente, os dias de rabiscar listas de tarefas vagas e esperar pelo melhor já passaram. Com tecnologia de IA Meta SMART os geradores estão aqui para fazer o trabalho pesado, transformando suas grandes ideias em metas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) e contribuindo para o desenvolvimento pessoal.

Neste resumo dos 10 principais geradores de metas SMART de IA, vamos explorar as ferramentas mais inovadoras para ajudá-lo a organizar seus pensamentos, criar metas bem definidas e concentrar-se no que é mais importante.

⏰ Resumo de 60 segundos

Procurando o melhor gerador de metas SMART? Aqui estão nossas 10 principais recomendações para a criação de metas SMART:

ClickUp (melhor para geração de metas inteligentes e gerenciamento integrado de tarefas/projetos) Notion AI (melhor para planejamento flexível de metas com assistência de IA) Trello (melhor para visualizar metas com quadros Kanban) Monday.com (melhor para gerenciar metas em várias equipes) Todoist (melhor para definição de metas pessoais e organização de tarefas) Asana (melhor para alinhar metas SMART com fluxos de trabalho da equipe) Weekdone (melhor para monitorar OKRs e o desempenho da equipe) Smartsheet (melhor para gerenciamento de metas em fluxos de trabalho estruturados) Taskade (melhor para definição de metas colaborativas em equipes remotas) Wrike (melhor para gerenciar metas em equipes de nível empresarial)

O que você deve procurar nos geradores de metas SMART com IA?

A escolha do gerador de metas SMART gratuito correto simplifica a definição de objetivos e a criação de metas eficazes. Aqui estão os principais recursos que devem ser priorizados para que seu gerador de metas SMART funcione:

Sugestões de metas claras e concisas: Metas geradas por IA que são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado

Metas geradas por IA que são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado Personalização: A capacidade de adaptar as metas a funções, equipes ou setores específicos

A capacidade de adaptar as metas a funções, equipes ou setores específicos Rastreamento em tempo real: Recursos para monitorar o progresso, definir lembretes e ajustar as metas conforme necessário

Recursos para monitorar o progresso, definir lembretes e ajustar as metas conforme necessário Insights orientados por dados: Uso de IA para analisar dados de desempenho e sugerir melhorias

Uso de IA para analisar dados de desempenho e sugerir melhorias Ferramentas de colaboração: Opções para os membros da equipe contribuíremdefinição de metas e rastreamento

Opções para os membros da equipe contribuíremdefinição de metas e rastreamento Integração: Integração perfeita com ferramentas existentes de gerenciamento de projetos ou produtividade

Integração perfeita com ferramentas existentes de gerenciamento de projetos ou produtividade Interface amigável: Design intuitivo para facilitar a navegação e a criação de metas

Os 10 melhores geradores de metas SMART com IA

Agora vamos dar uma olhada nos 10 melhores geradores de metas SMART com IA que você pode usar para atingir seus objetivos:

1. ClickUp (melhor para geração de metas inteligentes e gerenciamento integrado de tarefas/projetos)

Se você estiver procurando um gerador de metas SMART com IA que conecte facilmente suas metas às suas tarefas e projetos, ClickUp é uma opção de destaque.

Alinhe sua equipe acompanhando o progresso mensurável com o ClickUp Goals e gere metas inteligentes com sucesso Metas do ClickUp pegue seus objetivos SMART e divida-os em metas e marcos menores e gerenciáveis. Por exemplo, para campanhas de marketing direcionadas, você pode dividir sua meta abrangente de aumentar as inscrições em 20% em Metas, como aumentar o tráfego do site em 15%, melhorar as taxas de conversão da página de destino em 10% e aumentar as taxas de cliques em e-mails em 5%.

Usando Tarefas do ClickUp no ClickUp Tasks, você pode listar tarefas individuais em cada marco e acompanhar facilmente o progresso delas. As barras de progresso visual esclarecem a situação atual e você pode atualizar ou ajustar as metas conforme necessário.

É importante para mim ter uma ideia de como estamos progredindo em direção às nossas metas maiores. O ClickUp me dá rapidamente a visibilidade de alto nível de que preciso e que não tínhamos com nossas ferramentas anteriores_. Juan Casian cEO da Atrato

Além disso, o ClickUp fornece modelos pré-criados, como o Modelo de metas SMART do ClickUp o ClickUp SMART Goals Template (Modelo de Metas SMART) é uma ferramenta de planejamento que facilita a visualização e a documentação de suas metas SMART. Ele inclui seções dedicadas à definição de suas metas SMART, como campos para descrições de metas, métricas de sucesso e prazos, garantindo clareza e alinhamento desde o início.

Planilhas e quadros brancos integrados permitem que você e sua equipe colaborem no processo de definição de metas e alinhem esforços.

Você também pode usar o modelo para definir, monitorar e aprimorar suas metas pessoais.

Modelo de metas SMART do ClickUp

O modelo fornece um rastreador de progresso do projeto para monitorar as taxas de conclusão e os marcos em tempo real, com ferramentas integradas para atribuir responsabilidades e vincular tarefas diretamente às metas.

Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, assistente nativo com tecnologia de IA do ClickUp, foi projetado para eliminar as suposições na definição de metas. Ao compreender seus requisitos de entrada e de projeto, ele pode sugerir metas claras e acionáveis que se alinham com seus objetivos. Ele também automatiza a criação de subtarefas a partir de suas tarefas, para que você possa lidar facilmente com metas maiores, passo a passo.

Capture e organize novas ideias e conhecimentos existentes de forma inteligente com o ClickUp Brain

Se uma meta envolver a conclusão de várias tarefas, o ClickUp Brain pode classificá-las automaticamente, garantindo que as mais importantes recebam atenção primeiro. O A IA também ajuda a automatizar tarefas repetitivas ou rotineiras b permitindo que você crie automações personalizadas do tipo "se-então" usando comandos de linguagem natural.

Melhores recursos do ClickUp

Meça o progresso, acompanhe as principais métricas e gerencie tarefas ou o desempenho da equipe - tudo em um só lugar com o Painéis do ClickUp Adapte seu espaço de trabalho às necessidades exclusivas de sua equipe ou projeto com os painéis personalizáveis Visualizações do ClickUp e monitore facilmente as linhas do tempo das metas

Melhore a colaboração da equipe em metas compartilhadas com comentários de tarefas, notificações instantâneas e edição em tempo real em Documentos do ClickUp ,

Acompanhe seu progresso em relação às metas SMART com oModelo de plano de ação de metas inteligentes do ClickUp Limitações do ClickUp

Novos usuários podem ter uma curva de aprendizado devido ao extenso conjunto de recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Dica profissional: Comece integrando completamente toda a documentação do seu trabalho ao ClickUp, incluindo anotações de reuniões, relatórios, políticas da empresa e manuais de projetos. Quanto mais abrangentes forem seus dados, mais eficazmente o ClickUp Brain poderá gerar metas precisas, contextuais e com prazo determinado.

2. Notion AI (melhor para planejamento flexível de metas com assistência de IA)

via Noção de IA Se você está procurando uma ferramenta que combine flexibilidade com insights orientados por IA para impulsionar a definição e a realização de metas, o Notion AI pode ser a combinação ideal.

Ele auxilia na definição de metas SMART oferecendo sugestões inteligentes, aprimorando sua estrutura e garantindo que cada meta seja específica, mensurável, com prazo determinado e acionável.

Use a adaptabilidade e os blocos de construção versáteis do Notion para criar rastreadores de metas personalizados. A colaboração é perfeita, com edição em tempo real, espaços de trabalho compartilhados e permissões detalhadas, o que o torna ideal para que equipes de todos os tamanhos busquem juntos suas metas grandes, ambiciosas e audaciosas (BHAGs).

Melhores recursos do Notion AI

Gerar marcos personalizados para medir e acompanhar com eficácia o progresso em direção ao seu objetivo SMART

Crie listas de tarefas diárias examinando as entradas do diário e identificando as ações específicas necessárias para atingir a meta

Utilize modelos personalizados para gerenciamento de metas, acompanhamento de projetos e documentação adaptados às necessidades individuais

Limitações do Notion AI

Não inclui rastreamento nativo de marcos ou resultados-chave como as ferramentas de metas dedicadas

A curva de aprendizado para configurações modulares pode ser um desafio para novos usuários

Preços do Notion AI

Plano gratuito

Plus : uS$ 12/assento por mês

: uS$ 12/assento por mês Business : $18/assento por mês

: $18/assento por mês Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados Notion AI: Add-on a US$ 10/membro por mês

Avaliações e resenhas do Notion AI

G2 : 4.7/5 (mais de 5.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Fato divertido: A Notion projetou deliberadamente seu assistente de IA com um estética lúdica -dando-lhe "sobrancelhas onduladas e caligrafia irregular", fazendo com que a IA pareça mais acessível e humana.

3. Trello (melhor para visualizar metas com quadros Kanban)

via Trello Se você prefere visualizar suas metas como tarefas em um quadro, o Trello é uma ferramenta simples, mas eficaz software de definição de metas que você deve experimentar.

Seus quadros no estilo Kanban o ajudam a dividir as metas SMART em tarefas acionáveis, organizá-las em estágios (como fazer, fazer e terminar) e acompanhar o progresso visualmente.

Embora sua oferta principal não inclua recursos de IA, o Trello se integra a ferramentas de terceiros, como Butler e Power-Ups, para automatizar fluxos de trabalho e analisar o progresso das metas.

Melhores recursos do Trello

Crie um controle hierárquico de metas com listas para metas pessoais e profissionais anuais, trimestrais, mensais e diárias

Crie listas personalizadas como "Backlog", "Em andamento" e "Concluído" para acompanhar o progresso das metas

Defina prazos precisos para cada meta e tarefa. Atribua metas a membros específicos da equipe para responsabilidade pessoal

Limitações do Trello

Recursos de IA limitados em comparação com os concorrentes

Visualizações básicas, relatórios e análises sem Power-Ups

Preços do Trello

Plano gratuito

Padrão : uS$ 6/usuário por mês

: uS$ 6/usuário por mês Premium : uS$ 12,50/usuário por mês

: uS$ 12,50/usuário por mês Enterprise: uS$ 17,50/usuário por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 13.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 23.000 avaliações)

Dica profissional: Comece com uma estrutura de quadro simples para organizar suas metas e adicione gradualmente camadas complexas de tarefas e subtarefas à medida que se sentir mais confortável com os recursos de acompanhamento de metas do Trello.

4. Monday.com (melhor para gerenciar metas em várias equipes)

via Segunda-feira.com O Monday.com foi desenvolvido para equipes que precisam definir e monitorar metas SMART em vários projetos.

Sua interface intuitiva permite criar fluxos de trabalho para o acompanhamento de metas, atribuir tarefas e monitorar o progresso com ferramentas visuais, como gráficos de Gantt, calendários e linhas do tempo.

Com seus recursos de automação, o Monday.com elimina as tarefas repetitivas, ajudando você a se concentrar no trabalho de alto valor e a avançar mais rapidamente no que é importante.

Isso o torna uma ótima opção para equipes que precisam de recursos de gerenciamento de projetos e metas em um único lugar.

Melhores recursos do Monday.com

Use visualizações de painel personalizáveis para diferentes perspectivas de metas

Beneficie-se da geração inteligente de tarefas com base em dados históricos de desempenho

Alinharmetas profissionais e fluxos de trabalho usando modelos personalizáveis

Integre-se perfeitamente ao Slack, Zoom, Google Workspace e muito mais

Limitações do Monday.com

Os recursos de IA são limitados em comparação com os concorrentes

A plataforma pode parecer esmagadora para gerenciar projetos menores que não precisam de tantos recursos

Preços da Monday.com

Plano gratuito

Básico : uS$ 12/assento por mês

: uS$ 12/assento por mês Standard : $14/assento por mês

: $14/assento por mês Pro : uS$ 24/assento por mês

: uS$ 24/assento por mês Empresarial: Preços personalizados

Monday.com avaliações e críticas

G2 : 4.7/5 (mais de 12.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 12.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 5.000 avaliações)

Dica profissional: Aproveite a visualização de "Carga de trabalho" do Monday.com para evitar o esgotamento dos membros da equipe enquanto acompanha metas ambiciosas, garantindo uma distribuição equilibrada de metas e cronogramas de realização realistas.

5. Todoist (melhor para definição de metas pessoais e organização de tarefas)

via Todoist Projetado para produtividade pessoal, o Todoist permite que você divida suas objetivos pessoais em tarefas acionáveis, definir prioridades e controlar prazos.

Seu recurso Smart Schedule com tecnologia de IA sugere prazos ideais para suas tarefas com base em sua carga de trabalho e hábitos, ajudando-o a atingir suas metas de forma equilibrada.

Com recursos como tarefas recorrentes, etiquetas e filtros personalizados, o Todoist mantém suas metas organizadas e gerenciáveis.

Melhores recursos do Todoist

Organize tarefas de forma eficaz com etiquetas, filtros e prioridades

Acesse as metas a qualquer momento com suporte multiplataforma

Integre fluxos de trabalho com ferramentas de terceiros que você usa todos os dias, como Google Calendar, Slack e Outlook

Limitações do Todoist

Recursos de colaboração limitados em comparação com outras ferramentas de definição de metas voltadas para equipes

Não é ideal para gerenciamento de metas complexas ou de várias equipes

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Pro : uS$ 4/usuário por mês

: uS$ 4/usuário por mês Business: $6/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Todoist

G2 : 4.4/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (2500+ avaliações)

6. Asana (melhor para alinhar metas SMART com fluxos de trabalho da equipe)

via Asana Um bom gerador de metas inteligentes funciona para equipes que buscam alinhar suas metas com fluxos de trabalho de projetos mais amplos. E a Asana faz exatamente isso. Ela permite que você defina metas, vincule-as a tarefas e acompanhe seu progresso em tempo real.

O recurso de metas da plataforma garante que as metas da equipe objetivos de 1-5-10 anos sejam claramente definidos, mensuráveis e conectados a um trabalho acionável.

A Asana também oferece visualizações personalizáveis, incluindo linhas do tempo, quadros kanban e listas, facilitando a adaptação ao fluxo de trabalho preferido da sua equipe.

Melhores recursos da Asana

Obtenha visibilidade instantânea da progressão das metas com atualizações em tempo real à medida que as tarefas são concluídas

Automatize as prioridades usando a IA da Asana com a tecnologia Work Graph

Conecte fluxos de trabalho com mais de 100 integrações de aplicativos, incluindo Slack, Zoom e Microsoft Teams

Limitações da Asana

Curva de aprendizado mais acentuada para novos usuários

As exibições personalizadas estão disponíveis apenas em planos pagos

Preços da Asana

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Iniciante : uS$ 8,50/usuário por mês

: uS$ 8,50/usuário por mês Avançado : uS$ 19,21/usuário por mês

: uS$ 19,21/usuário por mês Empresarial : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Asana

G2 : 4.4/5 (mais de 10.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 13.000 avaliações)

Dica profissional: Aproveite os modelos de metas e os recursos de IA da Asana para padronizar a criação de metas em toda a sua organização, garantindo a consistência e o alinhamento com os objetivos estratégicos.

7. Weekdone (melhor para monitorar OKRs e o desempenho da equipe)

via Semanal Se o seu foco é acompanhar o desempenho da equipe e alinhar as metas SMART individuais com os OKRs (Objectives and Key Results) de toda a empresa, o Weekdone é uma ferramenta especializada que simplifica esse processo.

Ela o ajuda a dividir suas metas em OKRs mensuráveis, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso por meio de check-ins e relatórios semanais.

Com seus painéis e análises intuitivos, o Weekdone garante a transparência e a responsabilidade da equipe. É perfeito para gerentes e líderes que desejam uma maneira estruturada de acompanhar as metas e o desempenho da equipe.

Melhores recursos do Weekdone

Visualize o progresso das metas em vários níveis organizacionais usandoPainéis de OKR e análises

Gere relatórios semanais por e-mail com insights sobre o cumprimento de metas

Compartilhe e receba feedback por meio de ferramentas de colaboração

Limitações do Weekdone

Falta de recursos avançados de gerenciamento de tarefas

Integrações limitadas em comparação com outras ferramentas

Preços do Weekdone

Gratuito para equipes pequenas (até 3 usuários)

(até 3 usuários) Pacote para 10 usuários: US$ 108/mês

US$ 108/mês Premium: Preços personalizados

Weekdone avaliações e comentários

G2 : 4.1/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

8. Smartsheet (melhor para gerenciamento de metas em fluxos de trabalho estruturados)

via Smartsheet Para profissionais que gostam de fluxos de trabalho estruturados, o Smartsheet combina a funcionalidade semelhante a uma planilha com ferramentas de gerenciamento de metas e projetos.

Ele é perfeito para gerenciar metas SMART em formatos detalhados e baseados em grades, integrando-as a planos de projetos maiores.

Os painéis e relatórios do Smartsheet proporcionam uma visão clara do progresso, enquanto os recursos de automação economizam tempo em trabalhos mais complexos. Seus recursos de nível empresarial são ideais para grandes equipes que gerenciam fluxos de trabalho complexos.

Melhores recursos do Smartsheet

Aproveite as várias opções de modelos para diferentes tipos de metas e níveis de complexidade

Beneficie-se da capacidade de definir métricas iniciais e finais

Integração com ferramentas empresariais como Salesforce e Microsoft Office

Limitações do Smartsheet

Curva de aprendizado mais acentuada para usuários não técnicos

Recursos de colaboração limitados para atualizações em tempo real

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro : uS$ 12/membro por mês

: uS$ 12/membro por mês Business : $24/membro por mês

: $24/membro por mês Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados Gerenciamento avançado de trabalho: Preço personalizado

Avaliações e opiniões sobre o Smartsheet

G2 : 4.4/5 (mais de 17.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 17.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

9. Taskade (melhor para definição de metas colaborativas em equipes remotas)

via Tarefa Para equipes remotas, o Taskade se destaca com seus recursos de colaboração em tempo real.

Seus modelos de definição de metas permitem que você crie metas SMART, divida-as em etapas acionáveis e colabore com sua equipe usando espaços de trabalho compartilhados, chamadas de vídeo ao vivo e mensagens instantâneas.

Seus recursos baseados em IA, como automação de tarefas e sugestões inteligentes, ajudam a melhorar a eficiência do fluxo de trabalho e garantem que as metas sejam cumpridas no prazo. O design minimalista do Taskade facilita manter o foco e a organização sem sobrecarregar os usuários com complexidade.

Melhores recursos do Taskade

Agentes de IA personalizáveis que se adaptam à sua metodologia específica de definição de metas

Crie e visualize metas usando listas, quadros, mapas mentais e fluxogramas

Beneficie-se da definição de metas colaborativas com a sincronização da equipe

Limitações do Taskade

Não possui relatórios e análises avançados

Pode parecer muito básico para projetos grandes e complexos

Preços do Taskade

Plano gratuito

Pro : uS$ 10/usuário por mês

: uS$ 10/usuário por mês Equipes: $20/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Taskade

G2 : 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 60 avaliações)

10. Wrike (melhor para gerenciar metas em equipes de nível empresarial)

via Wrike Para equipes empresariais que gerenciam projetos de grande escala e metas SMART, o Wrike oferece ferramentas avançadas para manter tudo alinhado.

O recurso Metas do Wrike ajuda a acompanhar o progresso, atribuir responsabilidades e garantir que os objetivos sejam alcançados com eficiência.

A inteligência de trabalho de IA da plataforma aprimora metas de produtividade fornecendo priorização de tarefas, previsões de riscos e balanceamento da carga de trabalho.

Melhores recursos do Wrike

Conecte projetos e tarefas diretamente aos objetivos estratégicos

Aproveite as pastas pré-criadas para delimitar as metas comerciais e os objetivos da equipe

Acompanhe o progresso de forma abrangente usando relatórios e análises detalhados

Limitações do Wrike

Uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Excesso de trabalho para necessidades básicas de gerenciamento de metas

Preços do Wrike

Plano gratuito

Equipe : uS$ 10/usuário por mês

: uS$ 10/usuário por mês Empresa : uS$ 24,80/usuário por mês

: uS$ 24,80/usuário por mês Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2 : 4.2/5 (mais de 3.500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 2.500 avaliações)

Dica profissional: Aproveite os modelos de trabalho do Wrike para transformar objetivos mais amplos em tarefas acionáveis e rastreáveis em todos os níveis da equipe.

Encontre seu gerador de metas SMART perfeito

A escolha do gerador de metas SMART com IA correto pode melhorar significativamente o planejamento, o acompanhamento e a realização de objetivos, seja você um indivíduo que busca o crescimento pessoal ou uma equipe que busca se alinhar com metas comerciais maiores.

De plataformas flexíveis que priorizam a IA, como Notion AI e Taskade, a ferramentas robustas voltadas para a equipe, como Monday.com e Wrike, cada opção oferece pontos fortes exclusivos.

No entanto, se você estiver procurando a melhor combinação de definição de metas, gerenciamento de projetos e colaboração, o ClickUp é a melhor opção.

Seus recursos avançados de IA, modelos personalizáveis e painéis de controle abrangentes fazem dele uma solução completa para documentar e atingir suas metas SMART.

Não importa se você está definindo metas para si mesmo ou para sua equipe, o ClickUp garante que cada marco seja acionável, mensurável e fácil de acompanhar.

Pronto para aprimorar seu processo de definição de metas? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a transformar facilmente suas metas e objetivos complexos em realizações.