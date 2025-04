Como criar um podcast com o NotebookLM

Recentemente, um exemplo viral dos recursos do NotebookLM circulou pelo Reddit. O podcast mostrava uma conversa entre dois apresentadores de IA que era tão convincente que provocou debates sobre a capacidade da IA de perceber ou sentir coisas.

Essa impressionante demonstração de criação de conteúdo com base em IA fez com que muitos elogiassem o potencial do NotebookLM. _Mas até que ponto a ferramenta é boa?

_E como você pode aproveitar essa poderosa ferramenta para criar seus próprios podcasts com IA?

Neste artigo, examinaremos as etapas de criação de um podcast de IA com o NotebookLM, discutiremos as limitações da ferramenta e sugeriremos algumas práticas recomendadas para sua jornada de podcasting.

Como bônus, também forneceremos uma alternativa viável e modelos para ajudar a aprimorar seus esforços de podcasting de IA.

Introdução ao NotebookLM

_Então, o que é o NotebookLM do Google?

É uma ferramenta experimental de notebook com IA do Google Labs projetada para transformar a forma como aprendemos e organizamos informações por meio de um formato de conversação.

Diferentemente dos modelos de IA de amplo escopo, o NotebookLM cria um modelo de linguagem personalizado com base em documentos fornecidos pelo usuário, o que o torna um poderoso aliado para pesquisas e projetos pessoais.

Criando um podcast de IA com o NotebookLM

Veja como criar seu podcast de IA passo a passo com o NotebookLM.

Etapa 1: Acesse o NotebookLM e crie seu notebook

Vá para notebooklm.google.com e faça login com sua conta do Google. O login permite que você acesse seu espaço de trabalho, onde todos os seus projetos serão armazenados e gerenciados.

Em seguida, se você for um usuário iniciante, clique em "Criar novo"; caso contrário, selecione "Novo notebook" Esse novo notebook cria uma nova tela para seu projeto de podcast.

Etapa 2: Carregar material de origem

O NotebookLM permite que você adicione até 50 documentos de origem. Eles podem incluir PDFs, sites, links de vídeos do YouTube, Google Docs e Slides.

Você pode arrastar e soltar arquivos ou escolher entre várias fontes, incluindo seu computador e o Google Drive.

Por que fazer upload de tantas fontes, você pergunta? Bem, ao diversificar sua entrada, você está fornecendo à IA um rico conjunto de informações, o que resulta em discussões de áudio mais detalhadas e envolventes.

Etapa 3: Revise e organize as fontes

Os arquivos carregados aparecem na barra lateral esquerda.

Você pode adicionar mais clicando no ícone de adição. Desmarque os arquivos que não deseja incluir no resumo.

Dessa forma, você pode ajustar a entrada do seu podcast de IA para que ele não fique "alucinado", ajudando-o a concentrar a discussão nas informações mais relevantes.

Etapa 4: gerar o podcast

Agora, é aqui que a mágica acontece.

Navegue até a seção "Guia do Notebook" e localize o recurso "Visão geral do áudio". Clique no botão "Generate" (Gerar) para transformar seu conteúdo em uma conversa no estilo podcast.

A IA do NotebookLM analisará seu material de origem e criará um novo roteiro de conversa entre dois hosts de IA que nunca foram produzidos!

Ele destila os pontos principais de seus documentos em um formato de áudio envolvente.

Etapa 5: Personalizar o podcast (opcional)

Para obter uma experiência mais personalizada, clique em "Customize" (Personalizar) em vez de "Generate" (Gerar)

Na janela Personalizar visão geral do áudio, adicione instruções específicas para orientar a IA na criação do podcast.

As instruções personalizadas adicionam "nuances" que podem ajudar a orientar a IA. Elas permitem que você se concentre em determinados tópicos, adote um tom específico ou estruture a conversa da maneira que melhor atenda às suas necessidades.

Etapa 6: ouvir e refinar

Esta etapa final é sobre controle de qualidade e iteração.

Depois de gerado, use o botão de reprodução e o controle deslizante para controlar a reprodução. Você pode pausar, retomar e avançar ou retroceder ao longo do podcast.

Se não estiver satisfeito com o resultado, você pode avaliá-lo e fornecer feedback e, em seguida, gerá-lo novamente com instruções ajustadas, como "fale no estilo Joe Rogan", "faça as perguntas como Lex Fridman faz em seus podcasts" e assim por diante.

Não pare até que esteja satisfeito com o resultado "final", e pronto! Você acabou de criar seu primeiro podcast em segundos com a ajuda do NotebookLM.

Dica profissional: Combine o conteúdo gerado por IA do NotebookLM com percepções pessoais ou anedotas para criar uma voz única que ressoe com seu público. Embora a IA ofereça eficiência, seu toque pessoal garante autenticidade e conexão.

Aqui está um exemplo de podcast

O podcast de demonstração a seguir prova como é fácil fazer podcasts com o NotebookLM.

Como fontes, foi carregada uma saída gerada pelo ChatGPT da pergunta "Lógica vs. intuição e como ela se aplica à água fervente", juntamente com um link de vídeo do YouTube sobre o mesmo tópico.

Aproveite a conversa! 😄

Limitações do uso do NotebookLM para a criação de podcasts

O recurso de podcast do NotebookLM, embora inovador, vem com várias restrições das quais os criadores de conteúdo devem estar cientes. Essas limitações podem afetar a qualidade dos podcasts gerados.

1. Duração do podcast limitada a 30 minutos

Sim, as restrições de duração representam um desafio significativo. O NotebookLM normalmente limita os episódios de podcast a cerca de 30 minutos, com alguns usuários relatando limites ainda mais curtos, de 3 a 15 minutos. Essa restrição pode prejudicar os criadores que desejam produzir episódios detalhados e abrangentes sobre tópicos complexos.

2. Falta de seleção de voz e visualização

As opções de voz são outra área em que o NotebookLM deixa a desejar. A ferramenta oferece apenas duas vozes sintetizadas, uma masculina e outra feminina. Essa seleção limitada pode dificultar que os criadores estabeleçam uma identidade de marca exclusiva ou atendam às diversas preferências do público.

Além disso, sem um recurso de visualização de voz, os usuários não podem testar o som do conteúdo antes de gerar o podcast completo.

💡 Dica profissional: A IA do NotebookLM é treinada para minimizar erros, mas ainda pode "alucinar" introduzindo imprecisões ou fabricando detalhes que não estão presentes no material de origem original. É por isso que é fundamental revisar o conteúdo gerado pela IA antes de publicá-lo.

3. Menos capacidade de personalização

A personalização é um grande problema. O gerador de scripts automatizado do NotebookLM oferece controle mínimo para ajuste fino ou adição de nuances criativas. Essa falta de flexibilidade pode resultar em podcasts genéricos ou na incapacidade de capturar o tom e o estilo pretendidos pelo criador.

4. Sem suporte a vários idiomas

O suporte a idiomas é outra limitação significativa. Atualmente, o NotebookLM suporta apenas o inglês, excluindo os que não falam inglês e os criadores que visam a públicos multilíngues. Essa restrição limita muito a aplicabilidade global da ferramenta.

5. A edição avançada de áudio não está disponível

Os recursos de edição de áudio são básicos, na melhor das hipóteses. O NotebookLM não tem opções avançadas para ajustar a entonação, o ritmo ou os refinamentos de pós-produção. Isso significa que os criadores talvez precisem contar com software adicional para polir seus podcasts - acrescentando uma etapa extra ao processo de produção.

6. Alucinações ocasionais

A precisão do conteúdo pode ser uma preocupação. Embora o NotebookLM procure se manter fiel ao material de origem, às vezes ele introduz imprecisões ou inventa detalhes que não estavam no conteúdo original. Isso pode ser particularmente problemático para criadores que produzem conteúdo factual ou educacional.

7. Saídas não monetizáveis

As opções de monetização são inexistentes no NotebookLM. A ferramenta não permite a inserção de anúncios ou patrocínios, o que pode ser uma desvantagem significativa para os criadores que desejam gerar receita com seus podcasts.

8. Falta de recursos de integração

Por fim, a falta de integração com ferramentas e plataformas externas pode ser frustrante. O NotebookLM não se conecta diretamente com plataformas de hospedagem de podcast ou software de edição de áudio externo, exigindo etapas manuais para publicar e refinar o conteúdo.

Uso do ClickUp Brain para planejamento e criação de podcast

Considerando as limitações acima, a curadoria de um podcast de alta qualidade agora pode parecer difícil.

Mas não quando você tem ClickUp para trabalhar com.

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de produtividade e gerenciamento de projetos que o ajuda a atingir suas metas. Cérebro do ClickUp o ClickUp Brain /%ref/, um recurso alimentado por IA na plataforma ClickUp, oferece aos podcasters uma solução completa para otimizar o processo de produção. Ele combina gerenciamento de tarefas, organização de conteúdo e assistência de IA para melhorar o planejamento e a criação de podcasts.

O ClickUp Brain ajuda a geração de ideias analisando rascunhos ou esboços de conteúdo existentes e sugerindo novos tópicos. Ele pode ajudar no brainstorming de títulos de episódios, na criação de esboços e na elaboração de roteiros com base em suas sugestões.

Combine isso com os recursos de gerenciamento de tarefas e planejamento de conteúdo do ClickUp, e você poderá economizar tempo e obter seus linha do tempo do projeto no caminho certo - especialmente se estiver trabalhando com uma equipe e precisar de comunicação imediata.

Para melhor colaboração em equipe com o ClickUp Brain, é possível identificar gargalos em seu processo de produção e recomendar soluções para aumentar a eficiência.

📌 Exemplo: Você está trabalhando com uma equipe para produzir uma série de podcasts sobre tendências tecnológicas emergentes. No meio do projeto, os prazos caem e você suspeita de problemas no fluxo de trabalho. Usando o ClickUp Brain, você analisa os padrões de conclusão de tarefas e identifica que a edição do script está atrasada de forma consistente devido à sobreposição de responsabilidades. A IA sugere redistribuir as tarefas atribuindo um editor dedicado e dividindo os marcos de edição.

Modelo de Podcast do ClickUp

Modelo de podcast do ClickUp

Os modelos personalizáveis do ClickUp são muito úteis para o planejamento de podcasts. O modelo Modelo de podcast do ClickUp por exemplo, permite que os usuários organizem episódios, acompanhem o progresso e gerenciem recursos com eficiência.

Ele inclui seções para ideias de episódios, notas de pesquisa e cronogramas de produção.

Esse modelo facilita o planejamento e a programação de episódios, além de ajudá-lo a gerenciar recursos como clipes de áudio e arte-final. Você pode acompanhar o progresso dos episódios e das temporadas, mantendo tudo sob controle.

Exemplo: Imagine que você está planejando uma série de podcasts com vários apresentadores e convidados. Usando o modelo de podcast do ClickUp, você pode criar tarefas para brainstorming, pesquisa e gravação. Atribua prazos a cada etapa e monitore o progresso com campos personalizados como "Status de gravação" e "Status de edição" Por exemplo, você pode usar a exibição Board (Quadro) para visualizar quais episódios estão planejados, gravados e prontos para lançamento - tudo em um piscar de olhos.

Modelo de calendário de podcast do ClickUp

Modelo de calendário de podcast do ClickUp

Modelo de calendário de podcast do ClickUp ajuda a planejar e visualizar sua programação de lançamento de conteúdo.

Esse modelo oferece uma visão abrangente dos próximos episódios, participações de convidados e tópicos, facilitando o planejamento e o acompanhamento do podcast. Você também pode monitorar o status das transcrições, gerenciar as notas do programa e acompanhar os patrocinadores.

Esse modelo garante uma produção de podcast tranquila com recursos como controle de tempo, tags e avisos de dependência.

Exemplo: Você está gerenciando uma série de podcasts com entrevistas semanais com convidados. Usando o modelo de calendário de podcast do ClickUp, você atribui prazos para cada fase do episódio - pesquisa, gravação, edição e lançamento. Por exemplo, o campo personalizado "Guest Appearance" permite que você acompanhe as programações de convidados confirmadas e pendentes, enquanto a visualização do calendário fornece uma linha do tempo visual para garantir que os episódios sejam espaçados uniformemente. Com os avisos de dependência, você é alertado se a preparação da transcrição estiver atrasada, o que lhe permite ajustar as tarefas e evitar a interrupção do cronograma de lançamento.

Aqui está um exemplo de processo de planejamento e criação de podcast usando o ClickUp

Etapa 1 - Ideação: Use o ClickUp Brain para gerar ideias e esboços de episódios.

Etapa 2 - Planejamento: Utilize o ClickUp Podcast Template para organizar episódios e tarefas.

Etapa 3 - Roteiro: Colabore nos roteiros com sua equipe usando o Documentos do ClickUp com assistência de IA.

Etapa 4 - Gravação: Acompanhe as sessões de gravação e gerencie os arquivos de áudio no ClickUp.

Etapa 5 - Edição: Atribua tarefas de edição e monitore o progresso usando os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp.

Etapa 6 - Publicação: O modelo de calendário de podcast programa e acompanha o lançamento de episódios.

Práticas recomendadas para criação de podcast com IA

Embora a IA seja uma ferramenta poderosa para manter sua voz única e sua autenticidade, você precisa acrescentar o fator "você", adicionando toques pessoais ao conteúdo gerado por IA.

Para otimizar seus podcasts com IA:

Entenda as preferências e os comportamentos de seu público usando a análise orientada por IA. Esses dados podem orientar sua estratégia de conteúdo e ajudá-lo a criar episódios mais envolventes.

usando a análise orientada por IA. Esses dados podem orientar sua estratégia de conteúdo e ajudá-lo a criar episódios mais envolventes. Simplifique as tarefas de pós-produção , como redução de ruído, nivelamento de áudio e remoção de palavras de preenchimento, com IA paraeconomizar tempoe melhorar a qualidade.

, como redução de ruído, nivelamento de áudio e remoção de palavras de preenchimento, com IA paraeconomizar tempoe melhorar a qualidade. Aumente a capacidade de descoberta gerando notas de programa ricas em palavras-chave, descrições de episódios e títulos que chamam a atenção usando IA. Antes de ouvir o que seu podcast diz, os ouvintes precisam de uma ideia geral sobre o assunto. Você pode usar a IA para gerar notas de programa e descrições de episódios atraentes e, ao mesmo tempo, incorporar palavras-chave relevantes para aumentar sua capacidade de descoberta on-line.

gerando notas de programa ricas em palavras-chave, descrições de episódios e títulos que chamam a atenção usando IA. Antes de ouvir o que seu podcast diz, os ouvintes precisam de uma ideia geral sobre o assunto. Você pode usar a IA para gerar notas de programa e descrições de episódios atraentes e, ao mesmo tempo, incorporar palavras-chave relevantes para aumentar sua capacidade de descoberta on-line. Melhore o engajamento, aumente a visibilidade e as taxas de cliques com títulos que chamam a atenção e incluem palavras-chave importantes. Você também pode usarsoftware de transcrição para obter um texto preciso e pesquisável que melhore a acessibilidade e o SEO.

exemplo: Depois de gerar um episódio de podcast sobre tendências de marketing, você usa uma ferramenta de IA como o ClickUp Brain para criar notas detalhadas sobre o programa. Ao revisar as notas, uma ferramenta de SEO sugere a adição de palavras-chave como "IA em marketing" e "automação de conteúdo" para melhorar a visibilidade. Essas notas são então programadas para lançamento no modelo de calendário de podcast do ClickUp, garantindo a publicação oportuna com o máximo impacto de SEO.

Torne seus podcasts prontos para publicação com o ClickUp!

A criação de podcast com IA está mudando a produção de conteúdo, oferecendo aos criadores uma variedade de ferramentas para otimizar seu fluxo de trabalho.

O NotebookLM e o ClickUp Brain representam o ritmo vertiginoso dessa mudança, permitindo que os podcasters gerem, planejem e otimizem o conteúdo com eficiência notável em um curto espaço de tempo.

Embora as ferramentas de IA ofereçam recursos incríveis, elas não substituem a criatividade humana. Os podcasts de maior sucesso no YouTube ou no Spotify combinam o poder analítico da IA com a voz e a perspectiva exclusivas de um criador.

Combinando os modelos orientados por IA do ClickUp e a geração de áudio do NotebookLM, você pode reduzir drasticamente o tempo de produção e desbloquear novas possibilidades criativas para seu podcast.

Portanto, coloque seus fones de ouvido e prepare suas ferramentas e prompts de IA. Seu público está esperando. Registre-se no ClickUp gratuitamente e comece sua jornada de podcasting com tecnologia de IA.