10 modelos de script de podcast gratuitos para podcasters em 2025

O que os clássicos cult e os podcasts de primeira linha têm em comum? Um roteiro matador.

Um roteiro pode fazer ou destruir seu podcast. Os roteiros são os heróis desconhecidos dos podcasts, estruturando os episódios e ajudando você a gravar um episódio que prenda a atenção dos ouvintes.

Há mais de uma maneira de escrever um roteiro de podcast atraente. Os gêneros variam, portanto, o que funciona para uma pessoa pode não servir para outra. O mesmo acontece com o estilo de escrever roteiros. Você pode gostar de um roteiro detalhado, assim como outra pessoa pode preferir listas com marcadores de pontos de discussão.

Além do estilo e da substância, o que o ajuda a produzir ótimos roteiros regularmente é um modelo. No entanto, um único modelo não pode abranger tudo, considerando os muitos tipos diferentes de podcasts e as variações que se deseja ver neles.

Reunimos uma lista de 10 modelos que podem ajudá-lo a gravar podcasts excelentes sempre, independentemente do tipo de podcast que você hospeda. Com esses 10 modelos de script gratuitos, você tem o que precisa para gravar um programa incrível! 🎙️

O que são modelos de roteiro de podcast?

Um modelo de roteiro de podcast é um esboço da estrutura de um episódio, que inclui as diferentes seções, temas, pontos de discussão, a abertura ou introdução, as observações finais, a mensagem do patrocinador e assim por diante. A estrutura predefinida garante uma estrutura consistente em todos os episódios e ajuda a acelerar o processo de criação de scripts.

O nível de detalhe ou as informações no modelo de roteiro dependem de vários fatores, como o tema, o conteúdo, a complexidade do conteúdo, o formato, os convidados e o tom.

Com roteiros para orientar os episódios de podcast, você pode:

Organizar seus pensamentos: Eles mantêm suas ideias em ordem para que você não se desvie do assunto

Eles mantêm suas ideias em ordem para que você não se desvie do assunto Economizar tempo: Acelerar o processo de planejamento e criação de scripts. Com os modelos, você não precisa começar do zero todas as vezes

Acelerar o processo de planejamento e criação de scripts. Com os modelos, você não precisa começar do zero todas as vezes Melhorar o fluxo: Eles ajudam a garantir que o episódio flua sem problemas, tornando-o mais agradável para os ouvintes

Eles ajudam a garantir que o episódio flua sem problemas, tornando-o mais agradável para os ouvintes Garantir a consistência: Usar um modelo para cada episódio ajuda a manter o estilo do podcast consistente, o que pode ajudar a reter os ouvintes que se identificam com o podcast

Usar um modelo para cada episódio ajuda a manter o estilo do podcast consistente, o que pode ajudar a reter os ouvintes que se identificam com o podcast Melhorar a qualidade: Com uma estrutura clara, é provável que seus episódios sejam mais envolventes e profissionais Modelos de podcast são uma ferramenta incrivelmente útil para criar episódios organizados e atraentes. Com um modelo para o script do podcast, você pode cobrir todas as suas bases, o que ajuda a manter o podcast interessante e fácil de acompanhar.

O que faz um bom modelo de roteiro de podcast?

Um bom modelo de roteiro de podcast oferece clareza e estrutura e ajuda você a tornar seus episódios mais eficientes e focados.

Aqui estão as principais características de um bom modelo:

Simplicidade: Um modelo simples evita complexidade desnecessária e se concentra nos elementos essenciais do podcast

Um modelo simples evita complexidade desnecessária e se concentra nos elementos essenciais do podcast Flexibilidade: Um modelo que se adapta a diferentes estilos de podcast, seja entrevista, solo ou narrativa, tende a ser mais fácil de usar

Um modelo que se adapta a diferentes estilos de podcast, seja entrevista, solo ou narrativa, tende a ser mais fácil de usar Clareza: Títulos e seções claros em um modelo facilitam o acompanhamento e o preenchimento

Títulos e seções claros em um modelo facilitam o acompanhamento e o preenchimento Consistência: Um bom modelo geralmente tem uma estrutura de episódios uniforme

Um bom modelo geralmente tem uma estrutura de episódios uniforme Envolvimento: Modelos que sugerem prompts ou perguntas que envolvem o público

Modelos que sugerem prompts ou perguntas que envolvem o público Preparação: Eles devem incluir segmentos para pesquisa e apresentação de convidados

Eles devem incluir segmentos para pesquisa e apresentação de convidados Personalização : A capacidade de personalizar o modelo para se adequar à voz exclusiva do seu podcast

10 modelos de roteiro de podcast gratuitos para usar em 2024

Os podcasts estão crescendo mais rapidamente do que a maioria das outras formas de entretenimento informativo digital. E há novos temas, estilos e categorias surgindo todos os dias. É improvável que um único modelo de script de podcast atenda às necessidades de todos os necessidades crescentes dos podcasters .

Compilamos uma lista de 10 modelos gratuitos. Não importa o tópico do episódio, esses modelos de script podem ajudar a colocar seu podcast em funcionamento.

1. Modelo de script de podcast ClickUp

Garanta que seu conteúdo seja claro e bem editado com o modelo de script de podcast do ClickUp

O modelo Modelo de script de podcast do ClickUp é um modelo amigável para iniciantes que garante que todos os episódios de seu podcast sejam organizados de forma organizada.

Ele permite que você escreva scripts de forma rápida e eficiente. Você pode organizar todos os aspectos do seu podcast do início ao fim. Além disso, ele tem um campo para você fazer anotações sobre cada episódio, para que você se mantenha no caminho certo.

Crie tarefas e adicione status personalizados para monitorar cada etapa do roteiro do podcast. Edite de forma colaborativa com colegas de equipe, por exemplo, seu co-apresentador ou produtores. Você também pode usar campos personalizados para adicionar campos relevantes ao modelo.

Além disso, você pode usar o recurso de IA Cérebro ClickUp em Documentos do ClickUp para escrever roteiros e fazer brainstorming de ideias para o episódio do podcast.

Faça um brainstorming de suas ideias de podcast usando o ClickUp Brain no ClickUp Docs

| Ideal para: Pessoas que estão querendo lançar seu primeiro podcast

2. Modelo de esboço de podcast em branco ClickUp

Receba atualizações regulares sobre seu podcast com o modelo de esboço de podcast em branco do ClickUp

O modelo Modelo de esboço de podcast em branco do ClickUp é o mais simples de usar entre todos os modelos e esboços listados aqui. Preencha os detalhes do episódio de seu podcast e adicione campos para dar a ele uma estrutura detalhada - e pronto!

Comece adicionando o nome do podcast no título e, em seguida, adicione os hosts, a data de gravação e o link para o script. Você também pode adicionar convidados para o podcast. O campo de atualização de progresso o notificará sobre o estágio em que você está na criação do podcast.

Depois de preencher os campos, você pode adicionar tarefas e subtarefas às listas de tarefas. Elas dependem das suas necessidades, como "planejar tópico e convidados", "gravar o podcast", "produzir o podcast" e assim por diante.

Ideal para: Perfeito para novos podcasters que não querem ficar sobrecarregados de opções

| --------------------------------------------------------------------------------------- |

3. Modelo de plano de podcast do ClickUp

Planeje todas as suas atividades de podcast com o modelo de plano de podcast do ClickUp

Este modelo Modelo de plano de podcast do ClickUp é excelente para anfitriões que desejam planejar detalhadamente cada episódio de podcast.

Os campos de status personalizados ajudam a acompanhar o progresso do podcast. Você pode marcar o status como Cancelado, Concluído, Em andamento, Em espera ou A fazer. A barra de progresso ilustra visualmente o quanto você está próximo de concluir o podcast.

Use os campos personalizados para adicionar detalhes a cada episódio, como tópico, ouvintes, assinantes, título do episódio e muito mais. O campo "Type of Podcast" permite que você indique se o podcast é solo ou com convidados.

Esse modelo intermediário e repleto de recursos está pronto para ser usado e é totalmente personalizável.

| Ideal para: Podcasters que lançam episódios regularmente e precisam agendar episódios semanas antes da gravação

4. Modelo de podcasting ClickUp (com convidados)

Garanta a consistência em seus podcasts com o ClickUp Podcasting Template (With Guests)

Este modelo Modelo de podcasting do ClickUp (com convidados) é particularmente útil para organizar e gerenciar a lista de convidados do seu podcast.

Crie status personalizados para acompanhar seu progresso nos convites de convidados. Dependendo da situação, defina-os como Convidado a ser contatado, Convidados convidados ou Convidados concluídos.

As seções Rastreador de episódios e Fluxo de trabalho ajudam a acompanhar o progresso da programação de publicação do seu podcast. Você pode marcar cada episódio como "Gravando", "Editando", "Edições concluídas" e "Publicado"

Você também pode definir vários responsáveis para cada projeto de podcast, criar prazos e marcar cada podcast com base na prioridade.

| Ideal para: A equipe de produção de podcasts

5. Modelo de podcasting do ClickUp (sem convidados)

Simplifique os fluxos de trabalho de podcast com o ClickUp Podcasting Template (Without Guests)

Está trabalhando sozinho? Este Modelo de podcasting do ClickUp (sem convidados) é um modelo amigável para iniciantes para que os hosts de podcast planejem episódios, convidados e patrocínios.

Defina 19 status editáveis, como "Concluído", "Editando", "Edições concluídas" e assim por diante. Esse modelo tem status pré-criados para fins específicos, como Promoção de afiliados, Promoção de lista de e-mails e Promoção de novo curso.

Ele também inclui seis exibições personalizáveis que você pode definir com base no tamanho do produto e em outras necessidades específicas. Você pode visualizar seu modelo nas visualizações de Lista, Documentos, Quadro, Calendário ou Tabela.

O alto nível de funcionalidade desse modelo o torna adequado para hosts de podcast que executam podcasts com necessidades variadas.

Ideal para: Novos podcasters ou aqueles que seguem o formato de narração em seus podcasts

| ------------------------------------------------------------------------------------------- |

6. Modelo de descrição de podcast do ClickUp

Crie uma descrição precisa de seus episódios com o modelo de descrição de podcast do ClickUp

Esse modelo não se concentra em fluxos de trabalho e gerenciamento de podcast. Em vez disso, foi projetado especificamente para ajudá-lo a escrever descrições de podcast que destaquem as principais conclusões do episódio.

Esse modelo Modelo de descrição de podcast do ClickUp permite que você crie descrições de podcast envolventes e informativas para atrair o público! Crie projetos separados para os episódios de seu podcast, anote os principais tópicos de cada episódio e, em seguida, comece a escrever a descrição.

Você também pode usar o incrivelmente capaz sistema de IA Cérebro ClickUp para gerar descrições de podcasts que repercutam em seu grupo-alvo.

| Ideal para: A equipe de produção de podcasts

7. Modelo de patrocínio de podcast do ClickUp

Obtenha mais patrocinadores para seu podcast com o modelo de patrocínio de podcast do ClickUp

Os patrocínios e endossos são uma parte intrínseca da execução de um podcast bem-sucedido. Este Modelo de patrocínio de podcast do ClickUp foi projetado especificamente para ajudá-lo com esse aspecto.

O modelo fornece um guia informativo sobre como criar propostas de patrocínio de podcast para aumentar suas chances de garantir patrocínios. Rastreie os possíveis patrocinadores e liste os benefícios do apoio deles. Você também pode preservar suas conversas com os patrocinadores no modelo.

Acompanhe o progresso de seus leads de patrocínio com marcadores de status personalizáveis. Com opções de visualização personalizadas como Doc, List, Gantt, Workload e Calendar, você pode acessar o modelo da maneira que desejar.

| Ideal para: Equipes de podcast que trabalham com patrocinadores e marcas para produzir seus episódios

8. Modelo de planejamento de podcast do ClickUp

Organize seus podcasts em profundidade com o modelo de planejamento de podcast do ClickUp

Seja ele inteligência artificial mulheres na tecnologia, ou qualquer outro tópico, este abrangente Modelo de planejamento de podcast do ClickUp ajuda a manter o controle de todos os possíveis tópicos.

Você pode começar o modelo do zero e adicionar tarefas e subtarefas à medida que avança no fluxo de trabalho do podcast: ideias, planejamento, agendamento, gravação, produção e publicação.

O modelo também é altamente personalizável. Adicione datas de gravação, tipo de podcast, listas de convidados e muito mais. Você também pode carregar anexos como documentos, arquivos de áudio e outros recursos úteis.

| Ideal para: Podcasters individuais ou anfitriões que publicam episódios regularmente

9. Modelo de podcast ClickUp

Visualize seu processo de planejamento de podcast com o modelo de podcast ClickUp

Outro modelo amigável para iniciantes, o Modelo de podcast do ClickUp ajuda a manter o script e os episódios do podcast em um único diretório.

Classifique os projetos com base no status, como Planejado, Gravado, Editado e Publicado, ou crie grupos personalizados de episódios com base em seu tema ou estilo. Use o modelo para rastrear datas de publicação, ativos de música e outros recursos relevantes.

A opção de alternar entre as visualizações de lista e quadro facilita o acesso. Você também pode adicionar datas de vencimento para garantir que não haja atrasos na fila de produção do podcast.

| Ideal para: Novos podcasters que estejam explorando diferentes tipos de temas e estilos

10. Modelo de calendário de podcast do ClickUp

Programe seus podcasts com o modelo de calendário de podcast do ClickUp

Este modelo totalmente personalizável Modelo de calendário de podcast do ClickUp é perfeito para manter o controle da programação de publicação do seu podcast. Com esse modelo pré-construído no estilo de calendário, você pode monitorar os próximos episódios, tópicos, convidados e cronogramas no pipeline.

Com 18 campos personalizados, você pode definir rótulos personalizados que classificam cada episódio por atributos exclusivos, como orçamento, produção de áudio, foto do convidado, biografia do convidado, patrocinador e muito mais.

As etiquetas com código de cores facilitam o controle do estágio de produção de cada episódio, como Conceito, Divulgação, Programação, Gravação, Produção e muito mais.

| Ideal para: Equipes de produção de podcasts, bem como podcasters que publicam episódios semanalmente

Como escrever um script de podcast?

Calendários, modelos, temas, divulgação e patrocínio são, obviamente, importantes, mas ainda há um aspecto importante a ser abordado: escrever o podcast roteiro.

Escrever um roteiro de podcast bom e envolvente que tenha o potencial de cativar seu público é uma tarefa difícil. Não é tão simples quanto fazer anotações - muitos elementos são necessários para escrever um bom conteúdo para cada episódio.

Aqui estão algumas práticas recomendadas e dicas de roteiro de podcast que você pode seguir para criar um roteiro que seja envolvente e eficaz:

1. Introduções convincentes

Todos os podcasts impactantes chamam a atenção dos ouvintes assim que começam. Você deve escrever uma abertura forte para cada episódio.

Essa linha de abertura pode ser qualquer coisa, desde uma pergunta cativante até um fato inesperado ou uma prévia do que está por vir. Isso define o tom para o restante do episódio e prende o público desde o início.

2. Detalhes e mais detalhes

A complexidade do roteiro do seu podcast pode variar muito. Se o seu podcast tratar de tópicos complexos (por exemplo, educação ou saúde), um roteiro palavra por palavra funciona melhor.

Por outro lado, se o seu podcast for mais leve e coloquial, você precisará apenas de um esboço, o que é perfeito para um episódio com muitas brincadeiras entre apresentadores e convidados.

3. Transmitir sua mensagem

Seja você mesmo - não se trata apenas de uma citação motivacional, mas de um detalhe útil a ser lembrado ao escrever seu roteiro. Muitas vezes, o que conta não é o que você diz, mas como você diz.

Não pense demais. Concentre-se simplesmente em manter a linguagem simples e coloquial. Também é uma boa prática compartilhar histórias e anedotas para tornar seu conteúdo relacionável e memorável.

4. Outro e chamada para ação

Assim como no voo, também é importante fazer a aterrissagem nos podcasts. Você deve concluir o episódio com um resumo, agradecendo aos seus convidados e ouvintes. Faça uma provocação para futuros episódios ou compartilhe notícias, direcionando os ouvintes para recursos adicionais.

Não se esqueça de incluir uma chamada para ação, como inscrever-se ou seguir seu canal nas mídias sociais.

5. Manter-se flexível

Embora um roteiro seja um guia, esteja pronto para se adaptar e abraçar momentos espontâneos, especialmente se você tiver um convidado. Isso acrescenta autenticidade e envolvimento ao seu podcast.

Escrever roteiros do zero tende a parecer um processo longo e meticuloso. Quando você tem vontade de comer um bolo, você o faz do zero? É claro que isso é possível, mas provavelmente não é o melhor uso de seu tempo.

Ter um assistente confiável e inteligente enquanto você escreve o roteiro do seu podcast pode fazer uma grande diferença. Aqui está o que Cérebro ClickUp entra em cena.

O ClickUp Brain é um assistente inteligente com o qual você pode cocriar um ótimo roteiro de podcast. A ferramenta gen-AI pode ajudá-lo a redigir seu roteiro, organizar suas ideias, transcrever notas e até mesmo fazer com que sua criatividade flua se você estiver preso.

Acima de tudo, com um Assistente de redação com inteligência artificial você pode se concentrar na criação de conteúdo de alto nível para seus ouvintes sem perder tempo e energia com coisas triviais.

Torne-se um exímio podcaster com estes modelos de script de podcast gratuitos

Mais do que tudo, os modelos de roteiros de podcast economizam seu tempo. Com uma estrutura pronta, você pode se concentrar na criação de um ótimo conteúdo em vez de se preocupar com o formato.

Esses modelos práticos do ClickUp oferecem uma solução de 360 graus para suas necessidades de planejamento e roteiro de podcast. Registre-se para obter sua conta gratuita do ClickUp hoje mesmo e coloque seu podcast em funcionamento em pouco tempo!