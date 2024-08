15 Podcasts de produtividade para motivá-lo

Vamos começar com um problema contextualizado. 🤓

Se você entrasse em uma Starbucks movimentada e perguntasse a todos os clientes de gola alta se eles gostam de podcasts, quantos deles diriam que sim?

Resposta: Todos eles.

Os podcasts são muito populares e, na verdade, você provavelmente já sabia disso! Mas você sabia que, até o momento, há mais de 2 milhões de programase48 milhões de episódios flutuando no universo dos podcasts?

Isso significa que há mais episódios de podcast do que milhas da Terra a Vênus. 👀

Felizmente, o ClickUp está aqui para ajudá-lo a reduzir esses números em uma lista gerenciável de vencedores absolutos com uma lista selecionada a dedo de 15 de nossos podcasts favoritos - os programas que falam com nosso empreendedor, sonhador, engenheiro e observador interior. Incluímos até mesmo algumas escolhas de celebridades feitas por outros membros da equipe do ClickUp!

É como se os podcasts nos entendessem, sabe?

Não é nenhum mistério o motivo pelo qual as pessoas adoram podcasts. Seja para aprender algo novo, para rir ou apenas para ouvir uma voz familiar em uma caminhada matinal, há algo especial em ouvir seu podcast favorito.

Peacock via GIPHY O podcasting nasceu por volta de 2004, mas basta apenas um episódio para começar a pensar em um apresentador como seu novo melhor amigo. Na montanha-russa dos últimos anos, muitas pessoas passaram a confiar nessas vozes amigáveis de podcast como uma sensação de conforto e um sentimento de conexão que podem esperar, dia após dia.

Para as pessoas que gostam de tirar coisas de suas listas de tarefas, os podcasts também são uma ótima maneira de realizar várias tarefas ao mesmo tempo.

De fato, 43% dos podcasts são ouvidos enquanto estão na academia, 37% no trabalho e 37% no transporte público.

As pessoas produtivas não gostam apenas de atender às expectativas, elas querem superá-las. Lavar a louça enquanto ouve um episódio sobre um tópico importante para você é uma das maneiras mais simples e eficazes de sentir que fez algo significativo naquele dia. Ou talvez isso lhe dê o impulso emocional de que você precisava para começar a fazer aquilo que vem adiando por um motivo ou outro.

Além disso, não há nada como aquela sensação de empolgação quando você ouve um programa muito bom pela primeira vez e mal pode esperar para começar o próximo episódio. Todos nós gostamos de ser fisgados! No ClickUp, somos da mesma forma - amamos um bom podcast. Tanto, na verdade, que criamos um ! Mas falaremos mais sobre isso em um segundo momento. 🤓

Por enquanto, caminhe uma milha com nossos AirPods e curta alguns de nossos podcasts favoritos.

15 podcasts para colocar na fila de repetição

Considere as classificações desses podcasts de produtividade vagamente mantidas - com exceção do número um, é claro 😉 - simplesmente porque cada programa tem uma certa qualidade que o torna diferente e único. Em vez disso, use essa lista como uma oportunidade para explorar algo novo ou expandir seus horizontes!

Especialmente se você nunca ouviu falar, há uma pepita de sabedoria e inspiração em cada episódio, e esta é a sua chance de descobrir o que isso pode significar para você. 💜

Boa audição, amigos do podcast!

Assine e ouça o When It Clicked para conhecer histórias reveladas de empresas que você nunca esperaria

Um de

ClickUp's

projetos criativos favoritos até o momento,

When It Clicked

traz para você as vozes e as mentes por trás dos produtos que você pensa conhecer, revelando as histórias secretas de como tudo surgiu - até o momento em que tudo, finalmente, clicou.💡

Parte do que torna When It Clicked tão interessante é o fato de destacar as pessoas que normalmente não recebem toda a glória ou que seguiram caminhos não convencionais para transformar seus sonhos em realidade. A revista encontrou seu nicho mergulhando nas empresas que enfrentaram alguns contratempos e obstáculos em busca de seus momentos de "aha".

Ouça a apresentadora Ilana Strauss contar cada história com convidados que incluem o primeiro diretor de marketing da Shopify,

Craig Miller

co-fundadores do Scratchpad

Pouyan Salehi

e Cyrus Karbassiyoon ; e Parker Conrad parker Conrad, CEO da Rippling e três vezes fundador de startups. Além disso, você pode começar a ouvir When It Clicked agora mesmo! Cada episódio dura de 20 a 30 minutos, tempo perfeito para seu deslocamento matinal. Ouça e assine para ficar atento às histórias ainda mais surpreendentes que ainda estão por vir na primeira temporada. 💜

via How I Built This

Por demanda popular - porque é muito bom - How I Built This está chegando em segundo lugar! Vários funcionários da ClickUp, incluindo nosso CEO, Zeb Evans zeb Evans, da NPR, é um grande fã desse podcast da NPR e o recomendou para esta lista!

Como nosso analista sênior do Deal Desk, George Reed em suas palavras: "De Power Rangers a Slack, descubra o que aconteceu em sua ascensão ao topo". Não acho que você precise saber alguma coisa sobre negócios para aproveitar seu tempo com Guy. Na verdade, acho que todos, independentemente da profissão, deveriam ouvir pelo menos alguns de seus episódios."

Muito bem dito, George, e nós concordamos! Com uma duração média entre 30 e 60 minutos, há uma história para todos no arquivo de anos do How I Built This, mas alguns de nossos episódios favoritos incluem Sara Blakely, da Spanx, Yvon Chouinard, da Patagônia, e Jonah Peretti, do BuzzFeed.

Bônus: comece seu próprio podcast com_ **Modelos de podcast !

via Business Casual

Essa recomendação vem de nossa própria Ana Verduzco do Enterprise Support! De Ana:

"Adoro o podcast Business Casual da Morning Brew! Também gosto especialmente do fato de eles (Morning Brew) serem uma startup como nós e terem se tornado bem-sucedidos por serem relevantes e cômicos também."

Aprimore sua rotina matinal! Se você usa os primeiros 10 minutos do seu dia para ler o último boletim informativo do Morning Brew, mas não passa parte do seu almoço ouvindo o Business Casual, então é hora de fazer uma mudança.

Ok, não é tão extremo assim, mas o Business Casual com certeza fará com que seus músculos do pensamento se movimentem.

via GIPHY Há uma grande variedade de tópicos de episódios, com recursos focados em coisas como denunciantes de grandes tecnologias e aplicativos de namoro. Basicamente, se uma ideia pode ser transformada em algum tipo de negócio, então você poderá ouvir sobre ela no Business Casual.

via Masters of Scale

Outra adição de George no ClickUp Deal Desk!

"Tenho que admitir que sou um pouco fã de Reid Hoffman e isso pode ser minha tendência. Além de ser um prazer ouvir Reid em geral, ele também é uma das pessoas mais bem-sucedidas do Vale do Silício. Se você não sabe, ele era o vice-presidente executivo quando o PayPal foi vendido para o eBay e fundou o LinkedIn. Não é todo dia que se tem a oportunidade de conhecer o cérebro de um bilionário, mas aqui está. Reid entrevista quem é quem no mundo dos negócios e usa seu relacionamento pessoal com muitos deles para criar uma experiência única."

Um episódio de Masters of Scale geralmente dura de 30 minutos a uma hora e traz alguns convidados incríveis! Aprenda conselhos de negócios, gerenciamento de tempo dicas e conversas interessantes com nomes conhecidos, como Barack Obama. 👀

via Dare to Lead

Esse registro de podcast vem do próprio editor-chefe do Blog do ClickUp, Erica Chappell ! 🥳

"Embora não seja necessariamente relacionado à tecnologia, sou fã do programa Dare to Lead, com Brene Brown. Adoro as conversas honestas com vários líderes empresariais sobre o que faz uma ótima liderança e como elevar os outros, encontrar um propósito e navegar em conversas/situações às vezes desconfortáveis com equilíbrio e vulnerabilidade."

E quem não gosta de Brene Brown?

via Spotify

Este pode não ser tecnicamente um podcast sobre negócios ou produtividade, mas aborda tópicos importantes que alimentam nossa vida profissional, como encontrar uma vida profissional, ansiedades cotidianas e tudo o mais. Ele explora dicas, estratégias e compartilha histórias de pessoas que levam suas vidas com propósito, incluindo Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryant e Will Smith.

CBS via GIPHY A duração do episódio pode ser um pouco imprevisível, com alguns ficando em torno de 25 minutos e outros durando bem mais de uma hora, mas quando você ouve a voz de Shetty, a marca de tempo pode não importar. Sua voz é incrivelmente suave e fácil de ouvir. Nesse caso, você ficará satisfeito em saber que novos episódios são lançados duas vezes por semana.

via Spotify

Este podcast semanal é produzido por Andreesen Horowitz, da famosa empresa de capital de risco do Vale do Silício, e aborda em profundidade questões amplas relacionadas ao futuro da tecnologia, da cultura e das notícias.

Mergulhando em tópicos como ransomware, o futuro do áudio, NFTs e GenZ, cada episódio certamente deixará você com uma informação sobre algo que certamente impressionará seus amigos no próximo happy hour.

via Vox

Um dos especialistas de suporte ao cliente do ClickUp, Paola Lopez é ouvinte diária do podcast de notícias da Vox, Today, Explained, de segunda a sexta-feira, porque "seus mergulhos profundos em histórias relevantes são fascinantes e dão perspectiva e contexto às maiores ou até menores notícias do dia!"

Apresentado por Sean Rameswaram e Noel King, esse programa de 30 minutos aborda uma história atual em cada episódio - geralmente incluindo um título com trocadilho para dar uma dica. Eles também acabaram de atingir seu milésimo episódio, então parabéns, Today, Explained. 🎉

via Spotify

Andrew Warner entrevista fundadores de grandes e pequenas empresas, muitas das quais você talvez nunca tenha ouvido falar!

Ele se aprofunda em muitos detalhes que você não esperaria, inclusive analisando os "golpes de sorte" que as pessoas poderiam atribuir ao sucesso inicial de uma empresa. Warner quer dissecar os momentos exatos, as conexões e os problemas que afetam as startups e apresentá-los como dicas para ajudar outros novos fundadores.

12.

**Empreendedores em chamas

via Entrepreneurs on Fire

Este podcast foi uma sugestão de nosso amigo George, do Deal Desk.

"Com 2041 episódios já disponíveis, você sabe que John Lee Dumas deve estar fazendo algo certo. Com uma energia contagiante e uma enxurrada ininterrupta de informações, é difícil ficar entediado. Esse é mais um podcast que usa o formato testado e comprovado de entrevistador-entrevistado, mas JLD o torna realmente seu. A maneira como ele cria um relacionamento imediato com seus convidados é quase tão importante quanto as informações que está obtendo deles. Eu teria pensado que a qualidade poderia ser prejudicada após mais de 2000 episódios, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Este é um podcast bem elaborado que entretém do início ao fim."

13.

*Freakonomics

via Freakonomics

Nosso líder de sucesso do cliente, Sophia Kaminski é uma grande fã de Freakonomics e, na verdade, nós também somos! De Sophia:

"Como eles dizem no podcast, este é o programa 'que explora o lado oculto de tudo' Embora você encontre muitos episódios instigantes que abrangem um amplo espectro de tópicos, a série do Freakonomics, 'The Secret Life of a C.E.O.', é particularmente excelente. Sintonize as discussões com pessoas como Indra Nooyi, CEO da PepsiCo, e Mark Zuckerburg, enquanto eles discutem o que é necessário para administrar uma grande franquia global."

14.

**Algo que você deve saber

via Something You Should Know Wes Brummette arquiteto de Programas de Pessoas da ClickUp, nos traz essa sugestão de podcast! Ele diz:

"Este não é estritamente de negócios, mas tem a ver com negócios e pode afetar a maneira como você conduz seus negócios. Em Something You Should Know (Algo que você deveria saber), o apresentador Mike se aprofunda em várias perguntas comuns e fornece dicas práticas e cotidianas, como, por exemplo, como maximizar seu tempo em um avião, o que fazer com as distrações ou como fazer críticas. É prático e pode fazer você pensar sobre suas ações rotineiras de forma um pouco diferente."

15.

**Show da citação do dia

via Quote of the Day Show

Para completar nossa lista, Wes Brummette nos deixa mais uma de suas favoritas: "O apresentador Sean Sean Croxton compartilha uma citação do dia e, em seguida, traça o perfil de um convidado especial que faz um discurso, palestra ou entrevista sobre o mesmo tópico da citação. É motivador e esclarecedor ao mesmo tempo e apresenta muitas vozes e perspectivas novas que você talvez não tenha descoberto por conta própria."

Procurando por mais conteúdo sobre produtividade? Confira nosso guia sobre o_ **30 melhores blogs de produtividade !

De nossos ouvidos, para os seus 💜

Em resumo, contar histórias em áudio é muito legal.

A audição é um sentido tão vívido e o áudio pode dar vida à história de uma maneira mais ampla do que você imagina, mesmo que isso signifique simplesmente ouvir duas pessoas falando por uma hora.

PeacockTV via GIPHY O motivo que nos levou a criar o When It Clicked provavelmente é muito semelhante ao motivo que o levou a adorar seus podcasts favoritos: aprender algo novo. Este podcast é a nossa maneira de entrar em contato com todos vocês, na esperança de iniciar novas conversas e talvez até mesmo despertar alguma criatividade recém-descoberta.

Esperamos que esta lista lhe traga alegria e o deixe com algo em que pensar ao navegar em suas próprias histórias profissionais. E se não tiver certeza por onde começar, nunca é uma má ideia começar pelo topo. 😉 Ouça When It Clicked onde quer que você obtenha seus podcasts, e diga-nos o que achou em uma avaliação!