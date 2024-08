Se você já tentou transcrever uma gravação, sabe como isso pode ser doloroso. Especialmente quando você precisa ouvir uma chamada de uma hora pelo Zoom para extrair ou resumir os principais pontos de discussão.

Seja você um jornalista que cumpre prazos, um pesquisador que analisa dados ou um profissional de negócios que analisa reuniões, você precisa de uma ferramenta de transcrição confiável em sua pilha de tecnologia para manter a produtividade.

Felizmente, há muitos aplicativos de transcrição que podem fazer o trabalho por você e torná-lo mais produtivo. Nós vasculhamos um mar de opções para apresentar a você as 10 principais soluções de software de transcrição em 2024. Aqui vamos nós!

O que você deve procurar em um software de transcrição?

Antes de escolher o software de transcrição certo, é fundamental entender os principais fatores que devem influenciar sua escolha. Esses pontos o ajudarão a tomar uma decisão informada:

Precisão : Verifique a precisão com que o software transcreve a fala. Outros pontos a serem observados são se ele consegue lidar com diferentes sotaques e ruídos de fundo no contexto do áudio com o qual você precisa trabalhar

: Verifique a precisão com que o software transcreve a fala. Outros pontos a serem observados são se ele consegue lidar com diferentes sotaques e ruídos de fundo no contexto do áudio com o qual você precisa trabalhar Recursos: Procure programas de software que vão além da transcrição básica. Por exemplo, alguns oferecem funcionalidades como identificação de locutor, registro de data e hora e integração com software de gerenciamento de projetos que agilizam seu fluxo de trabalho

Procure programas de software que vão além da transcrição básica. Por exemplo, alguns oferecem funcionalidades como identificação de locutor, registro de data e hora e integração com software de gerenciamento de projetos que agilizam seu fluxo de trabalho Facilidade de uso : Procure uma interface fácil de usar. O software deve ser intuitivo para que você possa se concentrar no seu conteúdo. Procure a funcionalidade de arrastar e soltar e uma navegação clara, por exemplo

: Procure uma interface fácil de usar. O software deve ser intuitivo para que você possa se concentrar no seu conteúdo. Procure a funcionalidade de arrastar e soltar e uma navegação clara, por exemplo Preço: Escolha um software que ofereça os recursos necessários sem gastar muito. A faixa de preço do software de transcrição pode variar de acordo com os recursos e os níveis de precisão. Muitos serviços de transcrição também oferecem testes gratuitos, para que você possa verificar se o software atende às suas necessidades

10 melhores softwares de transcrição para usar em 2024

Se estiver procurando assistência básica de transcrição ou recursos avançados de resumo, você encontrará o que procura aqui. Vamos dar uma olhada nas 10 melhores soluções de software com base em seus recursos, preços e muito mais.

1. ClickUp

Transcreva clipes de voz em texto com o ClickUp Brain

O ClickUp é um aplicativo de gerenciamento de projetos abrangente, rico em recursos e alimentado por IA. Seu conjunto de recursos de IA no ClickUp Brain é a ferramenta perfeita para automatizar os processos de transcrição. ClickUp Brain é uma rede neural que conecta tarefas, documentos, pessoas e dados dentro da plataforma. Quando usado com o Clipes do ClickUp o ClickUp Clips é um aplicativo de gravação de áudio, com uma tela e um recurso de gravação de áudio, que pode realizar transcrição automática.

Por exemplo, durante uma reunião, você pode gravar suas anotações de áudio e discussões, e o ClickUp as transcreverá automaticamente para você - economize tempo e trabalhe de forma mais inteligente. Além disso, essas transcrições podem até ser compartilhadas com outros membros da equipe para referência.

Além disso, a transcrição facilita muito a busca de conteúdo em mensagens gravadas e arquivos de áudio. Todo o texto transcrito pode ser pesquisado usando Pesquisa universal do ClickUp .

Basta pesquisar por palavras-chave na gravação e economizar tempo ao pular para a parte relevante sem esforço manual. O ClickUp Universal Search também pode ajudá-lo a encontrar qualquer coisa em seu espaço de trabalho, incluindo tarefas, documentos, projetos e até mesmo em algumas integrações de terceiros - em segundos!

_Pesquise qualquer coisa em seu ecossistema ClickUp em segundos!

Melhores recursos do ClickUp

Converta a fala e transcreva gravações de voz rapidamente em texto com transcrição automática de IA

Crie resumos de transcrição com reconhecimento de contexto com base no conteúdoCompartilhe gravações de tela A Fathom AI é uma Software de transcrição automatizada com tecnologia de IA conhecido por sua facilidade de uso. Ele grava, transcreve, destaca e resume suas chamadas telefônicas e reuniões.

O Fathom AI se concentra em simplificar toda a experiência de videoconferência. Ele se integra a plataformas como Zoom e Google Meet, gravando e transcrevendo automaticamente o áudio das reuniões. Fathom AI permite que você destaque momentos importantes durante a chamada. Ele cria resumos pesquisáveis e você pode compartilhar clipes específicos com colegas.

Melhores recursos do Fathom AI

Capture resultados precisos e momentos importantes de suas gravações

Navegue pela interface fácil de usar com um reprodutor de mídia e áudio integrado

Integre-se a plataformas populares de armazenamento em nuvem

Limitações do Fathom AI

Pode ter dificuldades com termos técnicos ou sotaques pesados

Projetado para fazer anotações em reuniões, portanto, pode não ser ideal para outros tipos de gravações de áudio ou vídeo

Somente 6 idiomas suportados (além do inglês)

Preços do Fathom AI

Gratuito

Fathom Premium: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Standard: $32/mês por usuário

$32/mês por usuário Fathom Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Fathom for Teams: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do Fathom AI

G2 : 5/5 (mais de 2000 avaliações)

: 5/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 200 avaliações)

3. Otter.ai

via Otter.ai O Otter.ai é um aplicativo popular de transcrição móvel que se destaca na transcrição em tempo real. Ele se integra a ferramentas e pode transcrever áudio de várias fontes, o que o torna um assistente versátil. Otter.ai tem uma série de funcionalidades. Ele oferece transcrição em tempo real para reuniões e também pode lidar com arquivos de áudio ou vídeo pré-gravados. O Otter permite que você diferencie os participantes. O foco é a precisão, a diferenciação do orador e a versatilidade.

Melhores recursos do Otter

Condensar gravações longas em resumos concisos para revisão e referência rápidas

Colabore em transcrições simultaneamente para que as equipes possam trabalhar juntas

Destaque e pesquise palavras-chave no texto transcrito

Integração com Zoom, Teams e Meet para transcrição em tempo real durante as reuniões

Limitações do Otter

Atualmente, o Otter suporta apenas o idioma inglês

Sotaques fortes ou jargões técnicos podem levar a erros de transcrição

Não há capacidade de edição de transcrição em tempo real

Preço do Otter

Plano básico gratuito

Plano Pro: $16,99/mês por mês

$16,99/mês por mês Plano Empresarial: US$ 30/mês por mês

US$ 30/mês por mês Plano Empresarial: Entre em contato para obter preços

Classificações e avaliações do Otter

G2 : 4.2/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

4. Sonix

via Sonix O Sonix é um software de transcrição avançado com uma variedade de casos de uso e integrações. Isso o torna uma boa opção em casos de uso como anotações de reuniões, palestras, entrevistas e filmes.

O Sonix torna o processo de transcrição rápido, preciso e fácil de usar. Ele ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho e a desbloquear conteúdo valioso em suas gravações de áudio.

Além disso, o Sonix oferece recursos como identificação do locutor, registros de data e hora e integrações com ferramentas de produtividade populares. Isso o torna uma solução abrangente para todas as suas necessidades de transcrição.

Melhores recursos do Sonix

Conversão precisa de voz para texto em mais de 49 idiomas

Integração simples entre plataformas e ferramentas

Aprimore vídeos com legendas usando o recurso de legendas automatizadas

Limitações do Sonix

Curva de aprendizado mais acentuada em comparação com algumas outras opções

Os custos podem aumentar rapidamente para transcrições longas, especialmente para usuários frequentes.

Preços do Sonix

Standard: US$ 10 por hora

US$ 10 por hora Premium: US$ 5 por hora mais US$ 22/mês por usuário

US$ 5 por hora mais US$ 22/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises da Sonix

G2 : 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 125 avaliações)

5. Grãos

via Gr*ain* O Grain é uma plataforma de transcrição baseada em nuvem com foco em reuniões. Com as integrações certas, ela pode capturar gravações e gerar transcrições automaticamente com anotações baseadas em IA.

O Grain também analisa a conversa, identificando os principais tópicos e destacando momentos importantes.

Melhores recursos do Grain

Revise as transcrições com colegas de equipe usando as ferramentas do editor de colaboração

Identifique cada orador com várias opções de rotulagem

Automatize a legenda de vídeo para acessibilidade e envolvimento

Limitações de grãos

O plano gratuito tem recursos e minutos limitados

A ferramenta pode ter dificuldades para transcrever com precisão a fala de oradores com sotaques ou dialetos fortes

Preços do Grain

Plano gratuito

Iniciante: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Empresarial: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e avaliações do Grain

G2 : 4.6/5 (275+ avaliações)

: 4.6/5 (275+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Fireflies.ai

via Fireflies.ai O Fireflies.ai é um software de transcrição alimentado por IA especificamente projetado para reuniões e entrevistas. Sua versão gratuita tem muitas integrações úteis que o fazem ir além da simples transcrição manual.

O Fireflies é um assistente de reunião de IA completo para transcrição e itens de ação. Ele se integra a ferramentas populares de videoconferência para capturar automaticamente arquivos de áudio ou vídeo, transcrever a conversa e resumir os pontos principais.

O foco é a transcrição precisa e os insights acionáveis para aumentar a produtividade.

Melhores recursos do Fireflies

Analisa reuniões automaticamente para identificar pontos-chave e itens de ação

Integração com plataformas populares de videoconferência, como Zoom e Google Meet

Obtenha opções avançadas de pesquisa e filtragem de palavras nas transcrições

Limitações de fireflies

O plano gratuito tem restrições quanto ao espaço de armazenamento e à duração da reunião

Recursos limitados de transcrição geral de áudio/vídeo fora das reuniões

Preços do Fireflies

**Gratuito para sempre

Pro: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Business: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Enterprise: $39/mês por usuário

Classificações e resenhas do Fireflies

G2 : 4.8/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.2/5 (9 avaliações)

7. MeetGreek

via MeetGreek O MeetGreek é uma plataforma de transcrição projetada para reuniões e webinars. Ela pode gravar, transcrever, resumir e compartilhar os destaques. O MeetGreek se integra a plataformas como Zoom e Google Meet. Ele grava todas as suas reuniões, transcreve-as e analisa a conversa em busca de destaques, decisões e itens de ação.

Ele também oferece uma função de pesquisa. Esse recurso permite que você pause e revisite facilmente partes da conversa.

Melhores recursos do MeetGreek

Acesse transcrições de reuniões on-line e webinars

Integração fácil com plataformas de reunião populares, como Zoom e Google Meet

Obtenha a vantagem de etiquetas automáticas para itens de ação, pontos de preocupação ou detalhes específicos

Limitações do MeetGreek

Recursos limitados de transcrição geral de áudio/vídeo fora das reuniões

O plano gratuito tem recursos e minutos limitados

Preços do MeetGreek

Plano básico gratuito

Pro: $15 por mês por usuário

$15 por mês por usuário Empresarial: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Enterprise: $59/mês por usuário

Classificações e avaliações do MeetGreek

G2 : 4.6/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4/5 (5 avaliações)

8. Rev

via Rev O Rev oferece opções humanas e alimentadas por IA. Ele fornece transcrição humana para qualquer arquivo de áudio ou vídeo. Ele também tem uma opção de transcrição de IA a um custo menor. Um grande mercado de transcritores experientes realiza o próprio serviço de transcrição. O Rev também fornece APIs de fala para texto para maior funcionalidade.

E isso não é tudo. Você também pode editar a transcrição, destacar texto, adicionar comentários e solicitar legendas em 17 idiomas, se tiver tempo.

Melhores recursos do Rev

Obtenha grande precisão por meio de serviços de transcrição humana

Aproveite os tempos de resposta rápidos

Aproveite os serviços adicionais, como tradução e legendagem

Limitações de revisão

Mais caro do que as opções com tecnologia de IA

Revisão de preços

Transcrição e legendas de IA: US$ 0,25/minuto cada

Assinatura de IA: US$ 29,99/mês

Transcrição humana: US$ 1,50/minuto

Rev classificações e avaliações

G2 : 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (45+ avaliações)

9. Descrição

via DeScript O Descript destina-se a especialistas em vídeos e podcasts. Ele permite que você escreva, grave, transcreva, edite e colabore com uma interface fácil de usar.

As funcionalidades de transcrição são rápidas e precisas. Também possui ferramentas de edição de arquivos de áudio ou vídeo. Alguns dos aplicativos avançados para reprodução de áudio incluem a sobreposição de faixas de áudio e a remoção automática de palavras de preenchimento.

Descreva os melhores recursos

Edite vídeos sem problemas com as ferramentas de edição de vídeo incorporadas

Obtenha recursos avançados de edição, como a geração de clipes dignos de viralização

Interface amigável com funcionalidades de edição de áudio

Limitações descritas

A transcrição pode não ser tão precisa quanto a de um software de transcrição dedicado

Destina-se principalmente aos profissionais do setor de criação de vídeos e podcasts

O plano gratuito tem minutos de transcrição limitados

Preço descritivo

Plano gratuito

Plano Creator a US$ 12/mês por usuário

Plano Pro a US$ 24 por usuário/mês/mês por usuário

Plano Enterprise: entre em contato para saber o preço/mês por usuário

Classificações e avaliações descritivas

G2 : 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4/8/5 (mais de 150 avaliações)

10. Notta.ai

via Notta O Notta foi projetado para equipes que precisam de uma solução completa para capturar, gerenciar e utilizar o conteúdo de reuniões. É um software de transcrição com tecnologia de IA que se concentra na tomada automática de notas e no resumo.

Você pode transcrever, editar, resumir, criar mais e colaborar com vários palestrantes em um único fluxo de trabalho. No entanto, o software de transcrição gratuito faz parte de uma solução mais ampla de gerenciamento de reuniões e de anotações.

Melhores recursos do Notta

Obtenha excelentes recursos automáticos de anotações e resumos

Use uma interface intuitiva e amigável com recursos de pesquisa e organização de anotações

Integre-se a ferramentas populares de calendário e gerenciamento de projetos, como o Notion e o Trello

Limitações do Notion

Pode não ser ideal para transcrições longas de áudio/vídeo

O plano gratuito tem recursos e minutos limitados

Preços não informados

**Plano gratuito

Plano Pro a US$ 14/mês por usuário

Plano Business a US$ 27,99/mês por usuário

Plano Enterprise: entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas da Notta

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação ainda

Transcrever de forma mais inteligente e rápida com o ClickUp

O mundo das ferramentas de transcrição está prosperando. Essas ferramentas atendem a uma variedade de necessidades. Se o seu foco é obter precisão perfeita para gravações ou tempos de resposta extremamente rápidos para capturar reuniões, essas ferramentas podem fazer tudo isso.

Não apenas transcrição: O centro de trabalho do ClickUp ajuda as equipes a colaborar entre tarefas e maximizar a produtividade

A ferramenta certa transformará seus arquivos de áudio e vídeo em um formato de texto pesquisável e editável. Isso traz muitos benefícios. Você pode pesquisar transcrições sem esforço para obter informações específicas, melhorar a acessibilidade fornecendo legendas para vídeos ou reutilizar o conteúdo de áudio de reuniões para relatórios e apresentações.

Antes de começar, reserve um momento para identificar suas prioridades. Você precisa de precisão e velocidade imaculadas acima de tudo? Talvez a colaboração em tempo real seja mais importante para seu fluxo de trabalho.

Para otimizar seu fluxo de trabalho e liberar um mundo de benefícios de produtividade, inscreva-se para uma avaliação gratuita do ClickUp hoje mesmo e revolucione a forma como você lida com conteúdo de áudio e vídeo.