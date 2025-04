Telegram vs. Whatsapp para empresas: Qual é o melhor?

Para envolver seus clientes de forma eficaz, você precisa estar onde eles estão.

Quando milhões de pessoas em todo o mundo começaram a usar o WhatsApp e o Telegram para comunicação pessoal por meio de texto, áudio e vídeo, o potencial de negócios das plataformas tornou-se grande demais para não ser explorado.

Com recursos avançados, ambas as plataformas de mensagens instantâneas permitem que as empresas personalizem as interações com os clientes, integrem-se a ferramentas de CRM ou sistemas de ERP e automatizem respostas para uma comunicação eficiente. Então, como proprietário de uma empresa, em qual plataforma você deve confiar? ⚡

Neste blog, responderemos a essa pergunta comparando os recursos e os preços do WhatsApp Business e do Telegram. Também discutiremos uma ferramenta que oferece uma solução mais abrangente para suas necessidades comerciais!

O que é o Telegram?

via Telegrama Lançado em 2013 pelos irmãos Durov, o Telegram é um software de mensagens baseado em nuvem. É gratuito e pode ser usado em dispositivos móveis e de desktop para compartilhar arquivos, imagens e vídeos.

Embora cada grupo do Telegram possa ter até 200.000 membros com conversas bidirecionais ativadas, os canais do Telegram permitem que você compartilhe mensagens com membros ilimitados em conversas unidirecionais.

visão rápida: Pequenas empresas podem usar o Telegram para interagir com seus clientes, transmitir mensagens de marketing e até mesmo facilitar a comunicação interna, especialmente se estiverem lidando com orçamentos limitados.

Recursos do Telegram

O Telegram oferece vários recursos versáteis que podem ser usados tanto para comunicação profissional quanto pessoal.

1. Recurso nº 1: Mensagens instantâneas

As mensagens instantâneas enviadas pelo Telegram podem incluir texto, vídeo, áudio e arquivos de até 2 GB de tamanho.

Se você estiver conectado à sua conta do Telegram em vários dispositivos, qualquer mensagem que você digitar em um dispositivo será salva como um rascunho na nuvem. Isso permite que você acesse o rascunho em outro dispositivo sincronizado para transições e comunicação perfeitas. O Telegram também permite que você exclua mensagens independentemente de quando elas foram enviadas, aumentando a privacidade e a segurança.

2. Recurso nº 2: Grupos e canais

No Telegram, você pode criar grupos e canais para se comunicar facilmente com vários usuários. Um grupo pode suportar até 200.000 usuários e pode ser público ou privado. Um grupo privado é apenas para convidados, enquanto os grupos públicos podem ser facilmente localizados usando a funcionalidade de pesquisa.

Os canais, por outro lado, são usados para transmitir mensagens para um público mais amplo. Somente o proprietário e os administradores do canal têm permissão para postar nos canais. Outras pessoas podem ler, comentar e reagir a uma mensagem. Se você administra um canal no Telegram, pode obter insights sobre aspectos como crescimento de usuários, número de interações e envolvimento do cliente.

insight rápido: As empresas podem usar grupos para colaboração, suporte ao cliente, compartilhamento de arquivos e criação de comunidades. Os canais são úteis para anúncios de marketing, anúncios e compartilhamento de notícias ou atualizações exclusivas.

3. Recurso nº 3: Vídeos e chamadas de voz

Os usuários do Telegram podem iniciar chamadas de vídeo ou voz com outros membros em chats privados ou em grupo.

via Telegrama Você pode compartilhar sua tela, silenciar outros membros e gravar suas chamadas, se necessário. Com os canais, você também pode iniciar uma transmissão ao vivo para hospedar demonstrações de produtos, AMAs ou outros eventos de pequena escala para envolver seu público.

4. Recurso nº 4: Bots

O Telegram permite que desenvolvedores terceirizados criem e implementem bots para realizar várias tarefas dentro da plataforma, como automatizar respostas e convites, aceitar pagamentos, etc., usando comandos personalizados.

via Telegrama Esses bots ajudam a automatizar tarefas repetitivas e se integram a ferramentas como CRMs e soluções de análise para melhorar a satisfação do cliente e o envolvimento do usuário.

visão rápida: As empresas de comércio eletrônico podem usar os bots do Telegram para lidar com o gerenciamento de pedidos, o suporte ao cliente e a geração de leads.

Preços do Telegram

Gratuito para sempre

Telegram Premium: uS$ 4,99 por mês

O que é o WhatsApp?

via WhatsApp O WhatsApp é um aplicativo de mensagens seguro de propriedade da Meta AI, usado por pessoas em todo o mundo para se manterem conectadas às suas redes pessoais e profissionais. O aplicativo oferece uma maneira confiável de se conectar por meio de chamadas de texto, voz e vídeo.

É exatamente por isso que o WhatsApp ampliou seus serviços para empresas por meio de dois produtos principais:

A plataforma WhatsApp Business para médias e grandes empresas

O aplicativo WhatsApp Business para pequenas empresas

Falaremos mais sobre eles mais tarde. Primeiro, vamos explorar alguns dos recursos que o WhatsApp tem a oferecer.

1. Recurso nº 1: Mensagens de texto

via WhatsApp Você pode usar o WhatsApp para enviar mensagens instantâneas a qualquer pessoa que use o aplicativo. O aplicativo é gratuito para uso pessoal e requer apenas uma conexão estável com a Internet.

O aplicativo de mensagens permite fazer chamadas de vídeo e de voz, bem como enviar notas de voz para uma comunicação clara. Todas as chamadas e textos são protegidos por criptografia de ponta a ponta, de modo que somente o remetente e o destinatário de uma mensagem podem ler ou ouvir.

Dica profissional: O uso de uma conta pré-aprovada modelo de plano de comunicação garante que as mensagens de sua empresa sejam consistentes, profissionais e estejam em conformidade com as políticas e normas existentes.

2. Recurso nº 2: bate-papos em grupo

O WhatsApp permite que você crie bate-papos em grupo com até 1.024 participantes por vez. Os grupos são controlados pelos administradores, que podem decidir se permitem conversas bidirecionais ou se apenas determinadas pessoas podem postar no grupo. Os grupos permitem o compartilhamento de mídia, links e documentos com até 2 GB de tamanho.

Ao compartilhar informações confidenciais, alterne para "Disappearing Messages", que desaparecem após um período de tempo específico.

3. Recurso nº 3: Plataforma WhatsApp Business

O WhatsApp Business Platform foi projetado para empresas de médio e grande porte para interagir com os clientes e impulsionar o crescimento dos negócios. Ele usa a API do WhatsApp Business para se integrar aos seus aplicativos de negócios existentes e automatizar fluxos de trabalho para oferecer experiências aprimoradas aos clientes.

via WhatsApp Com o WhatsApp Business Platform, você pode compartilhar confirmações de pedidos e atualizações de rastreamento com os clientes, oferecer ofertas personalizadas para reengajar os usuários e habilitar autenticações multifator e OTPs para verificação.

4. Recurso nº 4: aplicativo WhatsApp Business

Se você é proprietário de uma pequena empresa e deseja se conectar com os clientes, mostrar seus produtos e oferecer suporte, o aplicativo Business é exatamente o que você precisa. Ele está disponível tanto na Google Play Store quanto na Apple App Store.

O aplicativo Business permite que você crie um perfil de negócios visível para os clientes, que vem com um emblema de marca de seleção verificado pelo Meta para verificar sua autenticidade. Com a flexibilidade de vincular até 10 dispositivos diferentes à sua conta comercial, você pode oferecer um suporte ao cliente perfeito com a ajuda de vários agentes.

Preços do WhatsApp

Gratuito para sempre

Aplicativo WhatsApp Business : Gratuito

: Gratuito Plataforma de negócios do WhatsApp: Pague por conversa de 24 horas

Telegrama vs. WhatsApp: Recursos comparados

Se você deseja otimizar sua comunicação comercial, o Telegram e o WhatsApp são suas melhores apostas. No entanto, ambas as plataformas oferecem recursos semelhantes a preços comparáveis. Então, como você escolhe? Vamos ajudá-lo a decidir.

A tabela abaixo lhe dará uma ideia mais detalhada sobre como essas plataformas se comparam umas às outras.

Feature Telegram WhatsApp Mensagens instantâneas Habilitado para conversas privadas e em grupo Disponível para conversas privadas e em grupo Canais de mensagens Grupos para conversas bidirecionais e canais para mensagens unidirecionais Os grupos têm administradores e eles controlam quem pode postar em cada grupo Criptografia de ponta a ponta Disponível somente em Chats secretos, chamadas de voz e vídeo Todos os tipos de comunicação são criptografados por padrão Backup e armazenamento Armazenamento ilimitado na nuvem; os arquivos individuais não podem ter mais de 2 GB de tamanho Necessita de sistemas de armazenamento externo, como o Google Drive ou o iCloud Ferramentas de negócios Não disponível Disponível como plataforma/aplicativo do WhatsApp Business Mensagens autodestrutivas Disponível para bate-papos secretos Disponível com "Mensagens desaparecidas" Mensagens de texto

1. Recurso nº 1: recursos de mensagens

O Telegram permite que os usuários interajam com indivíduos ou com um público mais amplo usando chats privados, grupos e canais. Você pode transmitir mensagens para um número ilimitado de participantes ou criar anúncios interativos usando enquetes, questionários e mensagens programadas.

O WhatsApp oferece um conjunto de recursos bastante semelhante, no qual é possível compartilhar fotos, vídeos, arquivos e documentos de forma segura com seus contatos e criar grupos para atingir um público maior. A única ressalva é que um grupo do WhatsApp é limitado a 1.024 membros.

Vencedor 🏆

Tanto o WhatsApp quanto o Telegram se saem igualmente bem quando se trata de seus recursos de mensagens. No entanto, se você quiser alcançar um público mais amplo, especialmente para promoções de marketing ou anúncios, o Telegram seria uma escolha melhor, pois o WhatsApp limita os grupos a um máximo de 1.024 membros.

2. Recurso nº 2: criptografia de ponta a ponta

A criptografia de ponta a ponta (E2EE) é um recurso de segurança fundamental para lidar com dados confidenciais. O Telegram não oferece E2EE para chats regulares, mas seu recurso "Chats Secretos" criptografa as mensagens, com a opção adicional de autodestruição de mensagens. A plataforma também criptografa todas as chamadas de voz e vídeo com E2EE.

O WhatsApp oferece E2EE para todas as suas mensagens, independentemente de estarem em seu chat privado ou em conversas em grupo. O mesmo se aplica a todas as suas mensagens de vídeo, voz e texto, garantindo uma comunicação segura.

Vencedor 🏆

Os proprietários de empresas acharão o WhatsApp a melhor opção nesse cenário. A criptografia padrão de ponta a ponta garante a comunicação externa e interna comunicação da equipe permanece privada e segura em todos os momentos, sem a necessidade de medidas de segurança adicionais.

3. Recurso nº 3: backup e armazenamento

O recurso de armazenamento em nuvem ilimitado do Telegram é útil quando você precisa fazer backup de seus bate-papos e arquivos. Ele também adiciona acesso a vários dispositivos para garantir que você possa acessar sua conta e os bate-papos de todos os dispositivos vinculados. Além disso, você não precisa se preocupar em fazer o backup dos seus dados, pois o aplicativo faz isso automaticamente em intervalos regulares.

O WhatsApp, por outro lado, só permite o acesso de até quatro dispositivos vinculados por vez. Ele tem armazenamento local e baseado em nuvem, mas depende do Google Drive ou do iCloud. É necessário fazer backup dos bate-papos periodicamente, ou você corre o risco de perdê-los completamente, especialmente quando migra de um dispositivo antigo para um novo.

Vencedor 🏆

O Telegram tem uma vantagem sobre o WhatsApp aqui, pois você não precisa depender de sistemas de armazenamento externo ou de backup manual para acessar suas conversas. Isso é conveniente para as empresas, pois elas não precisam se preocupar com a perda de dados importantes. A sincronização entre dispositivos também garante que você tenha acesso a todas as conversas mais recentes a qualquer momento.

4. Recurso nº 4: ferramentas de negócios

Embora recursos como canais e bots permitam que você aproveite o Telegram para promoções, comunicação com o cliente e suporte, ele não possui recursos específicos de negócios. Isso o torna menos viável para casos de uso avançados, como automação, integração de CRM e outras operações.

O WhatsApp oferece ferramentas dedicadas para mensagens de negócios com recursos como catálogos de produtos, fluxos de conversação, respostas rápidas e pagamento seguro. Além disso, o WhatsApp tem mais de dois bilhões de usuários globais, o que dá às empresas acesso a um grande grupo de clientes em potencial.

Vencedor 🏆

Quando se trata de comunicação empresarial, o WhatsApp é um claro vencedor. Ele pode automatizar o suporte, impulsionar as vendas, envolver os clientes e até mesmo integrar-se a aplicativos de terceiros por meio da API do WhatsApp Business. Esses recursos especializados o tornam uma ferramenta eficaz para empresas de qualquer tamanho.

Telegram vs. WhatsApp no Reddit

Este debate está incompleto sem a opinião de empresários reais sobre o que eles acham que é a melhor escolha entre o Telegram e o WhatsApp Business. Vasculhamos o Reddit para determinar se os usuários corporativos preferiam o Telegram ou o WhatsApp para suas necessidades.

Um Redditor disse que preferiria o WhatsApp, pois ele criptografa automaticamente todas as suas conversas. Para efeito de comparação, o Telegram criptografa apenas os chats secretos e as chamadas de voz e vídeo.

WhatsApp 100%. Sim, é o Meta, mas ele criptografa de ponta a ponta todo o seu conteúdo automaticamente para todas as comunicações. O Meta pode ver os metadados, mas não o conteúdo.

O Telegram não criptografa nada por padrão, portanto, todas as suas comunicações podem ser lidas livremente pela empresa do Telegram e, potencialmente, por qualquer hacker que possa invadir o Telegram.

Outro usuário diz que prefere o WhatsApp simplesmente porque a maioria de seus contatos está presente lá. O Telegram ainda não encontrou seu lugar entre os usuários.

Eu uso o WhatsApp porque meus contatos usam o WhatsApp. Não consigo encontrar todas as pessoas com quem converso no Telegram. Eu uso o Telegram para grupos de hobby e alguns novos contatos.

Alguns outros usuários preferem o Telegram porque ele sincroniza perfeitamente as mensagens na nuvem sem a necessidade de backup manual.

Todas as mensagens são sincronizadas na nuvem do Telegram instantaneamente, em todos os dispositivos ao mesmo tempo, é muito conveniente, os backups são coisa do século passado.

Apesar dos recursos avançados do Telegram, os usuários on-line preferiram o WhatsApp for Business devido à sua criptografia de ponta a ponta e maior alcance.

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Telegram vs. WhatsApp

O WhatsApp e o Telegram são plataformas de mensagens decentes para usuários casuais. Na verdade, o WhatsApp tem uma ligeira vantagem sobre o Telegram devido aos seus recursos de comunicação específicos para negócios.

No entanto, ambas as plataformas carecem de recursos abrangentes de gerenciamento de projetos para analisar dados de clientes e campanhas, colaborar de forma eficiente em projetos com membros da equipe e organizar seus fluxos de trabalho comerciais existentes.

É nesse ponto que o ClickUp entra no bate-papo (figurativamente)!

O ClickUp lida com eficiência com todas as suas comunicações comerciais e oferece recursos de gerenciamento de tarefas com recursos como bate-papo, IA inteligente e automação de tarefas, gerenciamento de equipes e centralização do fluxo de trabalho.

Abaixo, mostramos exatamente como o ClickUp facilita o seu trabalho e por que ele é um dos melhores aplicativos do Telegram ou do Alternativas ao WhatsApp .

1. ClickUp's One Up #1: ClickUp Chat

Ao reunir suas discussões e tarefas em uma plataforma unificada, Bate-papo do ClickUp garante que tudo o que você precisa para se comunicar e colaborar esteja perfeitamente integrado.

Digamos que você esteja trabalhando no lançamento de uma campanha de marketing e queira que a equipe de design trabalhe em alguns criativos para o lançamento. O ClickUp Chat permite que você inicie uma conversa com seus designers com uma simples @menção.

Ele funciona diretamente dentro do ClickUp para que você não seja forçado a mudar para outro e-mail ou aplicativo de bate-papo da equipe para envolver seus colegas. Os comentários podem ser convertidos em tarefas e adicionados à lista de tarefas de um membro da equipe. A tarefa permanece vinculada à sua conversa, dando a todos os envolvidos todo o contexto necessário quando retornarem a ela mais tarde.

Além disso, você pode iniciar chamadas de áudio ou vídeo a partir de Bate-papo o bate-papo, que é útil para compartilhar atualizações rápidas, fazer brainstorming em tempo real ou esclarecer itens que podem ser muito complicados para serem comunicados por texto.

Além disso, o Chat é aprimorado com a própria IA do ClickUp Cérebro do ClickUp -dando a ele alguns superpoderes importantes.

O ClickUp Brain oferece sugestões de respostas com base em informações extraídas do seu espaço de trabalho sempre que alguém lhe faz uma pergunta. Ele pode participar de chamadas, resumir o que foi discutido e criar automaticamente tarefas para acompanhamentos importantes.

**Os principais recursos do ClickUp Chat incluem

Comunicação unificada : Mantenha todas as discussões vinculadas a tarefas e projetos, facilitando o acompanhamento e a colaboração

: Mantenha todas as discussões vinculadas a tarefas e projetos, facilitando o acompanhamento e a colaboração Chamadas de voz e vídeo : Participe de chamadas de áudio ou vídeo diretamente no chat para solucionar dúvidas ou discutir projetos face a face - sem necessidade de aplicativos adicionais

: Participe de chamadas de áudio ou vídeo diretamente no chat para solucionar dúvidas ou discutir projetos face a face - sem necessidade de aplicativos adicionais Eficiência com inteligência artificial : Crie automaticamente tarefas a partir de mensagens, resuma conversas com o AI CatchUp e encontre tarefas ou documentos relacionados com o AI Relationships

: Crie automaticamente tarefas a partir de mensagens, resuma conversas com o AI CatchUp e encontre tarefas ou documentos relacionados com o AI Relationships Mensagens em tempo real : Colabore instantaneamente, compartilhe atualizações e faça brainstorming de ideias sem atrasos

: Colabore instantaneamente, compartilhe atualizações e faça brainstorming de ideias sem atrasos Conversas encadeadas : Mantenha-se organizado com tópicos para garantir que nada se perca no bate-papo

: Mantenha-se organizado com tópicos para garantir que nada se perca no bate-papo Notificações personalizadas: Gerencie alertas e priorize o que é mais importante para manter o foco

Depende muito de mensagens instantâneas para trabalhar? Use o Modelo de mensagem instantânea do ClickUp para criar uma sala de bate-papo interna para sua equipe e centralizar a comunicação da equipe.

Modelo de mensagem instantânea ClickUp

Com este modelo, você pode:

Seguiretiqueta de bate-papo no trabalho e pare de se preocupar com erros de digitação ou de gramática

Responda rapidamente usando respostas padronizadas para consultas comuns

Mantenha a voz e o tom de sua marca consistentes em todas as mensagens

Priorize as conversas importantes para não perder detalhes importantes

Dica profissional: Sincronize os tópicos de conversa no Chat com as tarefas, simplificando colaboração no local de trabalho . Assim, sempre que uma ideia for discutida em um tópico, você poderá criar imediatamente uma tarefa a partir dela. Com isso, todos têm contexto suficiente para cada tarefa, além de prazos e responsabilidades claros.

2. ClickUp's One Up #2: Clipes do ClickUp

Enquanto trabalha no site de uma campanha de marketing, você percebe que seria uma boa ideia adicionar alguns elementos interativos para melhorar o envolvimento do usuário. Em vez de explicar por telefone, você quer mostrar à sua equipe de design o que precisa ser feito. Clipes ClickUp é o que você precisa.

Facilite a comunicação assíncrona por vídeo com o ClickUp Clips

Os clipes podem ser usados para gravar e explicar fluxos de trabalho complexos para membros da equipe, clientes e novos funcionários, eliminando a necessidade de software adicional de compartilhamento de tela em sua pilha de tecnologia. Todos os clipes são salvos no 'Clips Hub' para referência rápida e fácil.

A melhor parte é que você pode compartilhar um clipe com os membros da equipe usando um link público ou enviando-lhes o arquivo baixado. Que tal isso para fazer comunicação assíncrona mais flexível?

Dica profissional: O ClickUp Brain pode transcrever qualquer clipe, facilitando a localização de informações específicas. Você pode verificar os diferentes registros de data e hora na transcrição e copiar trechos de qualquer lugar do vídeo para referência rápida ou documentação.

3. ClickUp's One Up #3: Comentários atribuídos pelo ClickUp

Deseja obter feedback das partes interessadas sobre elementos de design ou alocação de orçamento para uma campanha?

Em vez de enviar mensagens separadas, use Atribuição de comentários do ClickUp .

Use o ClickUp Assigned Comments para criar itens de ação a partir de comentários e tarefas

É um ótimo ferramenta de comunicação no local de trabalho para notificar os membros da equipe sempre que for necessária uma ação da parte deles.

Os comentários atribuídos a você serão organizados em um único local para que você possa localizá-los facilmente. Uma vez feito isso, você pode resolver o item de ação dentro do próprio comentário sem complicações.

Por que o ClickUp é a escolha mais inteligente para a colaboração empresarial

Tanto o WhatsApp quanto o Telegram têm pontos fortes exclusivos. O Telegram se destaca por seus canais públicos, sincronização perfeita de dispositivos e armazenamento em nuvem. Para criptografia de ponta a ponta e recursos específicos de negócios, o WhatsApp é preferível.

No entanto, ambas as plataformas carecem de recursos de rastreamento de tarefas, suporte organizacional e automação baseada em IA.

Se você deseja capacitar sua empresa com ferramentas de comunicação abrangentes, o ClickUp é sua melhor aposta. Ele vai além de uma simples ferramenta de comunicação e oferece um espaço de trabalho completo em que as equipes podem não apenas colaborar, mas também gerenciar tarefas, melhorar o gerenciamento do relacionamento com o cliente e aproveitar a IA para trabalhar de forma mais inteligente. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e descubra o que o torna a escolha mais inteligente para uma comunicação e um envolvimento comerciais eficientes.