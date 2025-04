Modelos gratuitos de análise da concorrência para o Google Docs

Conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você poderá lutar cem batalhas sem desastres.

Sun Tzu

A análise competitiva não é nova - o antigo estrategista chinês Sun Tzu delineou sua essência em A Arte da Guerra. Seu conselho sobre a compreensão de seus pontos fortes e das vulnerabilidades de seus concorrentes ainda ecoa nas práticas comerciais modernas.

A análise da concorrência pode ser crucial para o sucesso dos negócios, mas com tantos dados para processar, definitivamente não é fácil.

Suponha que você esteja fazendo um brainstorming para o lançamento do seu próximo produto, mas a montanha de dados da concorrência parece impossível de ser analisada. O que eles estão fazendo melhor? Que lacunas você pode explorar? 74% dos líderes empresariais reconhecem a necessidade de uma melhor inteligência de mercado, mas muitos ainda lutam para se manter atualizados.

Agora imagine abrir um modelo de análise da concorrência bem organizado no Google Docs, no qual tudo, desde as tendências do mercado até os pontos fortes da concorrência, está bem organizado. O processo se torna mais claro, mais rápido e mais eficaz.

Nesta postagem do blog, apresentaremos um conjunto de modelos gratuitos de modelos de análise de concorrentes para o Google Docs. Esses modelos foram criados para economizar tempo e aprimorar sua estratégia competitiva, quer você esteja apenas começando ou refinando sua abordagem.

O que faz um bom modelo de análise competitiva?

Um modelo de análise competitiva bem elaborado ajuda as empresas a organizar as informações essenciais e simplificar o processo de pesquisa. Em vez de fazer com que você classifique, organize e encontre manualmente uma infinidade de dados, um bom modelo divide os principais insights sobre a concorrência em categorias claras e fáceis de digerir. Essa estrutura permite que as equipes comparem e ajam rapidamente com base em informações estratégicas que podem orientar as decisões.

Veja a seguir o que torna um modelo de análise competitiva eficaz:

Estrutura clara: Divide os pontos fortes, fracos, preços e posicionamento de uma forma fácil de acompanhar

Divide os pontos fortes, fracos, preços e posicionamento de uma forma fácil de acompanhar Personalização: Adapta-se ao seu setor, aos seus concorrentes e às suas necessidades específicas sem complicações

Adapta-se ao seu setor, aos seus concorrentes e às suas necessidades específicas sem complicações Insights acionáveis : Ajuda você a identificar tendências emergentes e lacunas que podem ser aproveitadas imediatamente

: Ajuda você a identificar tendências emergentes e lacunas que podem ser aproveitadas imediatamente Visualizações comparativas: Permite comparar os concorrentes lado a lado para que você possa identificar facilmente sua vantagem

Permite comparar os concorrentes lado a lado para que você possa identificar facilmente sua vantagem Organização de dados: Mantém tudo em um só lugar para que você não fique procurando informações

Mantém tudo em um só lugar para que você não fique procurando informações Facilidade de uso: Simples de usar, sem necessidade de treinamento extra ou ferramentas complicadas

Dica profissional: Não se concentre apenas nos concorrentes diretos em uma análise competitiva. Além disso, fique de olho nos concorrentes indiretos que estão perturbando seu setor com produtos ou serviços inovadores.

Modelos gratuitos de análise competitiva para o Google Docs

Agora que você sabe o que faz um bom modelo de análise competitiva para o Google Docs, vamos dar uma olhada em alguns dos melhores modelos gratuitos de pesquisa de concorrência disponíveis.

Cada um desses modelos oferece um ângulo exclusivo de análise da concorrência, com recursos específicos que atendem a diferentes necessidades de negócios - de visões gerais de alto nível a insights profundos e orientados por dados.

1. Modelo de análise competitiva do Google Docs da Hubspot

via Hubspot Experimente o modelo de análise competitiva do Google Doc da HubSpot se você precisar de uma estrutura completa, porém fácil de usar, e de uma visão geral de alto nível e objetiva, sem se aprofundar demais nos dados,

Esse modelo de análise SWOT inclui seções para perfis detalhados dos concorrentes, uma comparação dos principais produtos ou serviços e uma seção para analisar os pontos fortes e fracos de cada concorrente.

Ele também incorpora uma seção de oportunidades, na qual você pode anotar as lacunas no mercado que podem ser visadas pela sua empresa.

O design claro e organizado desse modelo o torna particularmente útil. Isso permite que sua equipe preencha rapidamente os principais indicadores competitivos, como estratégias de preços, métodos de distribuição, satisfação do cliente e presença on-line.

ideal para: Empresas que buscam uma visão geral rápida e de alto nível da posição de mercado, das ofertas de produtos e das estratégias de seus concorrentes

Faça o download deste modelo

Fato curioso: O conceito de benchmarking teve origem em um banco literal! Na época medieval, os sapateiros marcavam consistentemente um banco para medir o tamanho dos sapatos. Hoje, o benchmarking ajuda as empresas a medir seu desempenho em relação aos líderes do setor.

2. Modelo de análise competitiva da Template.net

via Template.net A Modelo de análise competitiva da Template.net foi criado para empresas que precisam analisar os concorrentes de forma mais detalhada para acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Ele inclui uma análise detalhada das estratégias de negócios, estruturas de preços, participação de mercado e táticas de marketing dos concorrentes.

Há seções específicas para analisar os preços, as propostas de valor, os pontos fortes e os pontos fracos dos concorrentes, o que ajuda sua empresa a identificar onde ela pode superar os concorrentes.

Com comparações lado a lado, você pode ver facilmente como se compara aos concorrentes em relação a ofertas de produtos, base de clientes e alcance geográfico. Seu design personalizável significa que você pode adaptá-lo para atender às necessidades específicas do seu setor, seja ele de varejo, tecnologia ou serviços.

ideal para: Agências e empresas baseadas em serviços que precisam avaliar benchmarks competitivos em setores criativos, digitais ou voltados para o cliente

3. Modelo de análise competitiva de agência da Template.net

via Template.net Criado para agências, o Modelo de análise competitiva de agência por Template.net é um modelo detalhado e específico do setor que se concentra em referências competitivas em serviços criativos e digitais.

Ele permite que sua agência analise os concorrentes com base em várias áreas importantes: serviços oferecidos (por exemplo, web design, gerenciamento de mídias sociais, etc.), Gerenciamento de SEO carteiras de clientes, modelos de preços e posicionamento no mercado).

Esse modelo inclui seções para avaliar as estratégias de retenção de clientes e entender as práticas de atendimento ao cliente dos concorrentes. Essas seções são vitais para sua agência manter relacionamentos de longo prazo com os clientes. A seção de análise SWOT é particularmente detalhada, incentivando sua agência a avaliar oportunidades e ameaças dentro do seu nicho de mercado.

A flexibilidade do modelo garante que ele possa ser personalizado para diferentes tipos de agências - digital, RP ou design. ideal para: Empresas que estão entrando em novos mercados ou refinando sua estratégia, buscando uma visão aprofundada da dinâmica do mercado e uma análise competitiva completa

4. Modelo de análise de mercado competitivo da Template.net

via Template.net A Modelo de análise competitiva de mercado por Template.net é a opção certa para sua empresa se você quiser entender sua posição em um cenário de mercado mais amplo.

Ao contrário de outros modelos que se concentram principalmente nos concorrentes diretos, este vai além, incluindo seções para concorrentes indiretos, possíveis disruptores e tendências de mercado. O modelo o orienta na análise das forças de mercado, das necessidades dos clientes e das estratégias dos concorrentes em vários segmentos de mercado.

Ele inclui uma seção específica de "Forças competitivas" que utiliza o modelo das cinco forças de Porter para análise do setor a análise do poder do fornecedor e do comprador, a ameaça de substituição e a ameaça de novos entrantes. Isso o torna uma ferramenta inestimável se você estiver procurando refinar a estratégia de mercado da sua organização ou se preparar para entrar em um novo mercado.

ideal para: Startups ou empresas com recursos limitados que precisam de insights práticos a partir de modelos personalizáveis e fáceis de usar, sem se deixar levar por uma complexidade desnecessária

🧠 Fato divertido: A Amazon é uma potência em análise competitiva, testando constantemente novos recursos, como pedidos com um clique e entrega no mesmo dia. Ela é famosa por monitorar os preços de seus concorrentes e até mesmo seus padrões de remessa para se manter à frente.

5. Modelo de análise de lacunas competitivas da Template.net

via Template.net Diferenciar-se visando a segmentos de mercado mal atendidos ou abordando os pontos fracos da concorrência pode ajudar muito a garantir o sucesso. O Modelo de análise de lacunas competitivas (Competitive Gap Analysis Template) da Template.net é particularmente útil para isso.

Ele oferece uma abordagem estruturada para mapear o desempenho dos concorrentes, identificando as áreas em que eles apresentam deficiências (por exemplo, atendimento ao cliente, qualidade do produto, preço etc.) e identificando oportunidades de melhoria ou inovação.

O Identificação de lacunas deste modelo de pesquisa de concorrentes permite visualizar oportunidades com base nas ofertas atuais dos concorrentes, enquanto a seção "Ações estratégicas" ajuda a alinhar sua estratégia de negócios com essas lacunas.

ideal para: Equipes que realizam pesquisas contínuas sobre a concorrência, com o objetivo de acompanhar a evolução dos concorrentes e identificar lacunas e oportunidades de crescimento

Limitações do uso do Google Docs para análise competitiva

Embora o Google Docs seja uma ferramenta útil para organizar informações, ele tem algumas limitações ao conduzir uma análise competitiva aprofundada. Veja a seguir o que você deve ter em mente:

Falta de recursos avançados: O Google Docs não oferece ferramentas de análise de dados incorporadas, portanto, você precisará processar e interpretar os dados manualmente

O Google Docs não oferece ferramentas de análise de dados incorporadas, portanto, você precisará processar e interpretar os dados manualmente Sem automação: O Google Docs não automatiza as atualizações de dados, o que significa que você terá que inserir as informações do concorrente manualmente e mantê-las atualizadas

O Google Docs não automatiza as atualizações de dados, o que significa que você terá que inserir as informações do concorrente manualmente e mantê-las atualizadas Formatação desordenada: À medida que sua análise cresce, pode ser difícil manter as coisas visualmente organizadas sem opções ou modelos de formatação avançados

À medida que sua análise cresce, pode ser difícil manter as coisas visualmente organizadas sem opções ou modelos de formatação avançados Visualização ruim: Ao contrário da análise especializada e doferramentas de relatórioo Google Docs não tem opções para adicionar tabelas, gráficos ou outras ferramentas visuais para tornar os dados mais digeríveis

Ao contrário da análise especializada e doferramentas de relatórioo Google Docs não tem opções para adicionar tabelas, gráficos ou outras ferramentas visuais para tornar os dados mais digeríveis Problemas de escalabilidade: Para pesquisas competitivas em larga escala, o Google Docs pode ficar pesado, dificultando o rastreamento eficaz de vários concorrentes ou de grandes volumes de dados

Modelos alternativos de análise competitiva

Se o Google Docs parecer muito limitado para suas necessidades, não se preocupe - você não está preso. ClickUp uma plataforma confiável de gerenciamento de projetos e produtividade, oferece muitos modelos alternativos de análise competitiva para enfrentar os desafios que descrevemos.

Os modelos do ClickUp vão além do básico, oferecendo recursos que melhoram a colaboração, aprimoram a visualização de dados e até automatizam partes de sua análise.

1. O modelo de quadro branco de análise competitiva do ClickUp

Modelo de quadro branco de análise competitiva do ClickUp

Se você gosta de brainstorming e pensamento visual, o Modelo de quadro branco de análise competitiva do ClickUp é exatamente o que você precisa. Esse modelo transforma sua análise da concorrência em uma experiência interativa e colaborativa.

O formato de quadro branco permite que sua equipe trabalhe em conjunto em um único espaço, tornando-o perfeito para sessões de brainstorming, reuniões de estratégia ou workshops. Mapeie os perfis dos concorrentes, analise estratégias e identifique oportunidades para obter vantagem. Adicione notas adesivas, imagens e anotações para enriquecer a discussão.

Precisa priorizar tarefas? Use o Tarefas do ClickUp para atribuí-las aos membros certos da equipe e fazer o acompanhamento diretamente do quadro branco.

Além disso, o modelo é totalmente personalizável. Adapte-o de acordo com seu setor, projeto ou estrutura de análise exclusiva. Seja você um estrategista individual ou parte de uma equipe colaborativa, este modelo o ajuda a transformar o caos em clareza.

ideal para: Equipes que gostam de brainstorming, adoram mapeamento visual e precisam organizar insights sobre a concorrência em um espaço dinâmico e interativo

2. O modelo de preço de análise competitiva do ClickUp

Modelo de precificação da análise competitiva do ClickUp

As estratégias de preços podem ser decisivas para sua vantagem competitiva, e a Modelo de preço de análise competitiva do ClickUp garante que você esteja no topo do jogo. Este modelo mantém tudo organizado e acionável, seja para comparar preços de produtos, níveis de assinatura ou pacotes de serviços.

Você pode rastrear estruturas de preços individuais por concorrente, segmentá-las por níveis de produtos e analisar tendências em todo o mercado. Esse modelo permite identificar lacunas em sua estratégia de preços. Seus concorrentes estão oferecendo mais valor em um ponto de preço semelhante? Há oportunidades de ajustar seus preços para se destacar? Você pode responder a essas perguntas facilmente com a ajuda deste modelo.

Você também pode marcar pontos de preços específicos com notas sobre mudanças sazonais, promoções ou descontos, garantindo que você capture o contexto completo. Configurar Automações do ClickUp e Integrações do ClickUp com suas ferramentas de business intelligence para atualizar periodicamente os dados de preços, para que você esteja sempre trabalhando com os números mais recentes.

Se precisar apresentar suas descobertas, exporte a análise em um formato sofisticado para compartilhar com sua equipe.

ideal para: Empresas que desejam fazer benchmark de preços, identificar lacunas e desenvolver estratégias baseadas em dados para competir efetivamente em termos de preço

3. O modelo de rastreamento competitivo do ClickUp

Modelo de rastreamento competitivo do ClickUp

Manter o controle de seus concorrentes não é uma tarefa fácil, mas o Modelo de rastreamento da concorrência do ClickUp torna tudo mais fácil. Esse modelo é o seu hub central para registrar e monitorar as atividades dos concorrentes ao longo do tempo. Você pode acompanhar lançamentos de produtos, campanhas de marketing, alterações de preços e feedback dos clientes.

A beleza desse modelo está em sua simplicidade e flexibilidade. Você pode personalizar os campos de acordo com seu setor - acompanhe o que é mais importante para sua empresa. Configurar tarefas recorrentes para revisar e atualizar os dados dos concorrentes regularmente, garantindo que seus insights estejam sempre atualizados.

Quer se aprofundar mais? Anexe anexos como capturas de tela de anúncios da concorrência ou links de campanhas para manter tudo em um só lugar. Graças aos recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp, você pode colaborar perfeitamente com sua equipe, designando membros para investigar concorrentes ou tendências específicas.

Esse modelo não se refere apenas à coleta de dados e à proatividade. Use-o para identificar padrões, prever movimentos da concorrência e refinar suas estratégias em tempo real.

ideal para: Equipes que precisam de uma forma estruturada e centralizada para monitorar a atividade da concorrência de forma consistente e ficar à frente das tendências do mercado

Fato curioso: As modernas ferramentas de análise competitiva permitem que as empresas rastreiem a atividade de mídia social de seus concorrentes para obter insights sobre suas estratégias de marketing, desempenho de conteúdo e até mesmo sobre o sentimento do cliente, tudo sem que eles saibam, possibilitando a "espionagem competitiva"

4. O modelo de análise de mercado competitivo do ClickUp

Modelo de análise de mercado competitivo do ClickUp

Compreender o mercado em que você está competindo é fundamental, e a Modelo de análise de mercado competitivo do ClickUp fornece tudo o que você precisa para se aprofundar. Esse modelo analisa as forças mais amplas do mercado, a dinâmica da concorrência e o comportamento dos clientes, oferecendo uma visão de 360 graus do seu campo de atuação.

Organize sua análise segmentando os concorrentes em categorias, como concorrentes diretos ou indiretos, e avalie o posicionamento deles no mercado. O modelo inclui seções para Análise SWOT que o ajuda a identificar seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças no contexto de seus concorrentes.

Você também pode usá-la para analisar os dados demográficos dos clientes e como eles se alinham às estratégias de seus concorrentes. Há mercados mal atendidos que você pode explorar? Os concorrentes estão mirando em segmentos que você ignorou? Este modelo ajuda você a responder a essas perguntas com clareza.

As integrações do ClickUp permitem que você extraia dados em tempo real ou se conecte a ferramentas como o Google Analytics, facilitando a incorporação de insights em tempo real à sua análise.

ideal para: Equipes ou empresas que estão entrando em um novo mercado ou refinando sua estratégia em um cenário competitivo

5. O modelo de análise de concorrência do ClickUp SEO

Modelo de análise da concorrência do ClickUp SEO

O domínio dos mecanismos de pesquisa é geralmente o fator decisivo na visibilidade on-line, e o Modelo de análise de concorrentes do ClickUp SEO garante que você não esteja às cegas. O modelo é pré-carregado com seções para registrar as páginas mais bem classificadas dos seus concorrentes, as palavras-chave que eles estão segmentando e as lacunas na estratégia de SEO deles. Você pode acompanhar as classificações de palavras-chave, as estratégias de backlinks e o desempenho do conteúdo dos concorrentes.

Compare esses dados com suas próprias classificações para identificar oportunidades de melhoria. Há palavras-chave que seus concorrentes estão ignorando? Ou eles estão dominando em áreas que você negligenciou?

Usando esse modelo, você pode ajustar e adaptar sua estratégia de SEO para permanecer relevante e manter sua participação on-line.

ideal para:**Equipes de marketing e SEO que precisam ficar à frente dos concorrentes nas classificações de pesquisa com insights acionáveis e orientados por dados

Leia também: os 10 melhores softwares de gerenciamento de pesquisa

6. O modelo de análise comparativa de mercado do ClickUp

Modelo de análise comparativa de mercado do ClickUp

Quer esteja examinando a participação no mercado, a demografia dos clientes ou os recursos do produto, a Modelo de análise comparativa de mercado do ClickUp organiza suas descobertas em um formato fácil de entender. Esse modelo vem com seções pré-criadas para registrar detalhes sobre os concorrentes, como público-alvo, estratégias de preços e táticas de marketing.

Seu formato comparativo facilita a visualização de como sua empresa se compara a outras do setor. Você pode atribuir peso a fatores como satisfação do cliente ou inovação e classificar os concorrentes lado a lado.

dica profissional: Use o modelo de análise comparativa de mercado do ClickUp para criar um painel de inteligência competitiva. Essa ferramenta visual pode ajudá-lo a monitorar as principais métricas, identificar tendências emergentes e tomar decisões baseadas em dados para ficar à frente da concorrência.

Com painéis visuais, você pode transformar esses dados em insights acionáveis. Crie tabelas, gráficos ou quadros para apresentar suas descobertas de forma clara e convincente para sua equipe ou partes interessadas.

ideal para: Empresas que estão se preparando para entrar em um mercado competitivo ou refinar seu posicionamento, avaliando minuciosamente a concorrência sob vários ângulos

**Leia também 10 modelos gratuitos de comparação de software e produtos em Excel, Word e ClickUp

7. O modelo de matriz de comparação do ClickUp

Modelo de matriz de comparação do ClickUp

O modelo Modelo de matriz de comparação do ClickUp foi criado para ajudá-lo a avaliar os concorrentes com base em critérios predefinidos, como recursos, preços ou feedback do cliente. O layout da matriz competitiva permite que você atribua pontuações ou classificações a fatores específicos, fornecendo uma visão geral de como cada concorrente está se saindo.

Por exemplo, você pode comparar a usabilidade de produtos concorrentes, destacar lacunas no suporte ao cliente ou identificar áreas em que sua oferta se destaca.

O que faz com que esse modelo de análise de recursos se destaque é sua flexibilidade. Você pode adicionar quantas linhas ou colunas forem necessárias para adaptar a matriz ao seu setor. É um poderoso ferramenta de análise da concorrência para visualizar dados complexos e tomar decisões estratégicas com base em percepções claras e estruturadas.

ideal para: Equipes que precisam de um modelo simples de matriz competitiva para apresentar dados e tomar decisões informadas com base em comparações diretas

8. O modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp: Modelos de análise da concorrência Google Docs

Deseja ser mais esperto do que seus concorrentes, recurso por recurso? O Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp pode ajudar. Ele é perfeito para gerentes de produtos e equipes focadas em inovação.

Use este modelo para analisar e comparar os recursos de seu produto com as ofertas de seus concorrentes. Registre os recursos individuais do produto em uma tabela estruturada e classifique-os com base na usabilidade, exclusividade e demanda do cliente.

A comparação lado a lado o ajuda a identificar as áreas em que você tem uma vantagem competitiva ou em que os concorrentes podem superá-lo. Além disso, esse modelo permite priorizar os recursos que se alinham com as demandas do mercado e identificar áreas em que você pode inovar para se destacar.

ideal para: Gerentes de produto e equipes de desenvolvimento que precisam de uma estrutura detalhada para analisar os recursos e refinar suas estratégias estratégia de produto com base em percepções da concorrência

Veja o seguinte Jodi Salice diretora de criação da United Way Suncoast, tem a dizer sobre o uso dos modelos do ClickUp,

Não consigo dizer coisas boas o suficiente sobre ele. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, não há como errar com o ClickUp.

Jodi Salice, Diretora de Criação, United Way Suncoast

**Leia também Ajuste suas estratégias de negócios com as 10 melhores ferramentas de IA para análise da concorrência

Fique à frente de seus concorrentes com o ClickUp

A análise competitiva não é apenas uma caixa a ser marcada - é o facilitador que orienta suas decisões de negócios, ajudando-o a ficar à frente em um mercado em constante evolução. Se estiver lançando um novo produto, refinando sua estratégia de marketing ou tentando entender sua posição, ter a análise competitiva adequada é essencial para a sua empresa ferramentas de planejamento estratégico podem fazer toda a diferença.

E é aí que esses modelos do ClickUp entram em ação. Cada modelo foi meticulosamente projetado para resolver desafios do mundo real, desde o rastreamento de movimentos da concorrência até a comparação de estratégias de preços e a análise de tendências de mercado. Eles não são apenas poupadores de tempo - são provedores de clareza.

Não acredite apenas em nossa palavra - experimente o poder do ClickUp em sua própria empresa. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e comece a explorar esses modelos.