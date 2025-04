Como usar o ChatGPT para copywriting

"Criatividade é a inteligência se divertindo", disse Albert Einstein. Para os redatores, a criatividade é o que transforma as palavras em mágica. Mas e se você tivesse uma ferramenta que pudesse tornar sua redação mais rápida, mais nítida e mais empolgante?

Conheça o ChatGPT - uma ferramenta de IA para acelerar a pesquisa, aprimorar seus rascunhos e gerar ideias de conteúdo. ✨

Tudo o que você precisa fazer é abrir o ChatGPT, inserir detalhes sobre seu projeto e pronto! Instantaneamente, você terá um conjunto de slogans criativos e ideias inovadoras na ponta dos dedos.

Com o ChatGPT, o copywriting não é mais um trabalho solitário. Ele pode ser seu parceiro criativo para gerar ideias, entender seu público-alvo e criar conteúdo envolvente, tudo em segundos. Portanto, quer você precise de um título atraente, de uma cópia de anúncio ou de um discurso de vendas polido, o ChatGPT está aqui para ajudá-lo quando a sua criatividade acabar.

Pronto para ver o que a criatividade com IA pode fazer por você? Vamos começar! 🤖

Entendendo o ChatGPT para Copywriting

Graças à inteligência artificial, o copywriting passou por uma transformação de 360 graus, abrindo novas possibilidades para os redatores. Em vez de ficarem atolados nos aspectos técnicos da criação de conteúdo, os redatores agora podem se concentrar no que realmente importa: o criatividade e construção de conexões .

Como a IA faz o trabalho pesado, os redatores têm mais tempo para ajustar seu trabalho, explorar novas ideias e fazer o conteúdo se destacar. Isso significa mais espaço para experimentar ângulos exclusivos, explorar novas tendências e criar conteúdo mais pessoal e envolvente.

Com a IA, os redatores podem trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Pense no ChatGPT como uma mistura de criatividade e tecnologia que torna a redação mais poderosa e dinâmica.

Como o ChatGPT realmente funciona

Como muitas outras ferramentas modernas baseadas em IA, o ChatGPT opera como um modelo de linguagem grande (LLM). Ele é treinado em conjuntos de dados maciços, dividindo as solicitações em tokens para analisar o contexto e a intenção. Na verdade, a Open AI afirma que o ChatGPT foi treinado com 300 bilhões de palavras de diferentes blogs, sites e muito mais!

Quando você insere um prompt, o ChatGPT gera uma resposta usando os padrões que aprendeu com seus dados de treinamento.

Por exemplo, se você perguntar: "Qual é um bom slogan para vender croissants? O ChatGPT analisa o contexto e gera uma resposta como "Brighten Your Morning with Freshly Baked Croissants!" (Ilumine sua manhã com croissants recém-assados) Esse alinhamento acontece porque o ChatGPT aprendeu com uma vasta gama de padrões de linguagem para produzir resultados relevantes e naturais.

👀 Você sabia? O ChatGPT ganhou 1 milhão de usuários em apenas 5 dias após seu lançamento. E, após dois meses, seus usuários ativos chegaram a 100 milhões!

Benefícios de usar o ChatGPT para copywriting

Agora vamos ver como o ChatGPT e outros Ferramentas de IA ajudam na redação de textos :

Poupa tempo: O ChatGPT pode economizar tempo ao lidar com tarefas como brainstorming, elaboração, esboço de conteúdo e pesquisa. Com retornos mais rápidos, você pode aceitar mais clientes, ou seja, expandir seu negócio ou agência freelancer

O ChatGPT pode economizar tempo ao lidar com tarefas como brainstorming, elaboração, esboço de conteúdo e pesquisa. Com retornos mais rápidos, você pode aceitar mais clientes, ou seja, expandir seu negócio ou agência freelancer Custo-benefício: O custo de uso do ChatGPT (versão original) é zero. Sim, sem gastar um centavo, você pode usá-lo para criar qualquer forma e tipo de conteúdo cativante em escala. Em outras palavras, mais conteúdo, eficiência e criatividade, tudo sem nenhum custo

O custo de uso do ChatGPT (versão original) é zero. Sim, sem gastar um centavo, você pode usá-lo para criar qualquer forma e tipo de conteúdo cativante em escala. Em outras palavras, mais conteúdo, eficiência e criatividade, tudo sem nenhum custo Superação do bloqueio de escritor: Todo escritor conhece a dificuldade de olhar para uma página em branco, esperando por ideias que simplesmente não aparecem. E, depois de algum tempo, pode parecer que você já usou todas as boas ideias. Você pode usar o ChatGPT para se inspirar

Todo escritor conhece a dificuldade de olhar para uma página em branco, esperando por ideias que simplesmente não aparecem. E, depois de algum tempo, pode parecer que você já usou todas as boas ideias. Você pode usar o ChatGPT para se inspirar Personalização de conteúdo: O ChatGPT ajuda a personalizar o conteúdo para públicos específicos, entendendo seus gostos e adaptando a mensagem para atender às suas necessidades. Ele pode criar textos que criam uma conexão emocional com clientes em potencial, seja para e-mails, mídias sociais ou sites

O ChatGPT ajuda a personalizar o conteúdo para públicos específicos, entendendo seus gostos e adaptando a mensagem para atender às suas necessidades. Ele pode criar textos que criam uma conexão emocional com clientes em potencial, seja para e-mails, mídias sociais ou sites Versatilidade entre formatos, estilos e tons: O ChatGPT alterna facilmente entre vários formatos, sejam descrições de produtos, postagens em blogs, marketing por e-mail ou conteúdo de mídia social, e adapta seu tom e estilo para corresponder ao contexto, seja ele profissional, casual ou amigável

Aqui está um exemplo de como o ChatGPT pode responder:

via ChatGPT

Sim, é simples assim! 🎉

Esses são alguns dos benefícios do ChatGPT. Vamos examinar rapidamente alguns exemplos para ajudá-lo a entender seus casos de uso em detalhes.

Como usar o ChatGPT para copywriting

No copywriting, o poder do ChatGPT está em como você escreve prompts . Quanto mais específico for seu prompt, melhor será o resultado.

Esta é a aparência típica de uma entrada e saída de prompt normal:

via ChatGPT

Agora, usando o mesmo exemplo, vamos criar um prompt mais complexo. Abaixo estão a entrada e a saída:

via ChatGPT

Está vendo a diferença no resultado? Esse é o poder dos prompts corretos do ChatGPT. Agora, vamos explorar como você pode usar o ChatGPT para copywriting a fim de obter conteúdo relevante e de alta qualidade.

1. Publicações em mídias sociais

Pense no ChatGPT como seu parceiro de brainstorming ou colega de equipe para mídias sociais. Forneça ideias ou adicione palavras-chave, e o programa poderá criar postagens divertidas e atraentes nas mídias sociais.

Digamos que você precise de um post de mídia social para o Natal de uma loja de móveis. Veja como o ChatGPT responderia:

2. Cópia do anúncio

Escrever anúncios que chamem a atenção pode ser um desafio, mas o ChatGPT simplifica isso. Você pode compartilhar alguns detalhes sobre seu produto e público, e ele criará anúncios curtos e rápidos em segundos.

Por exemplo, se você estiver vendendo tênis de corrida, veja como criar um texto de anúncio no Facebook:

3. Blogs

Se você estiver criando uma postagem de blog e precisar de ajuda para criar um esboço, o ChatGPT pode ajudá-lo. Imagine que você está escrevendo um blog sobre conversão de landing page. Você pode até mesmo gerar uma postagem completa a partir de um esboço. Veja como o ChatGPT pode ajudar a criar um esboço de blog:

4. Manchetes e CTAs

Com o ChatGPT, você pode criar manchetes chamativas e CTAs atraentes que geram ação. Ele gera meta títulos e descrições otimizados para impulsionar o SEO, garantindo que seu conteúdo chame a atenção e tenha uma melhor classificação.

Por exemplo, se o seu blog é sobre "grãos de café", você pode otimizá-lo com o ChatGPT.

5. Campanhas de e-mail

O ChatGPT ajuda você a criar rapidamente e-mails envolventes. Basta fornecer os pontos principais e ele gera linhas de assunto atraentes, introduções personalizadas e conteúdo atraente. Ele personaliza os e-mails para o seu público, seja no comércio eletrônico, na criação de um boletim informativo ou no contato com leads.

Vamos supor que você tenha uma loja de comércio eletrônico e queira informar seus clientes sobre o desconto de 20% que está oferecendo. É assim que o ChatGPT pode ajudá-lo:

6. Pesquisa

O ChatGPT pode ser seu parceiro de pesquisa, tornando o processo mais rápido e eficaz. Você pode alimentá-lo com entrevistas, avaliações e depoimentos de clientes para identificar padrões de linguagem, pontos problemáticos e necessidades. Ele pode identificar temas e percepções comuns para criar uma cópia mais direcionada que fale diretamente com seu público.

O ChatGPT pode ajudá-lo a descobrir ângulos exclusivos, analisando o feedback do cliente existente e as tendências do mercado para um melhor posicionamento e proposta de valor.

Ele também pode analisar o conteúdo dos concorrentes - texto do site, publicações em mídias sociais, campanhas de e-mail - e fornecer insights sobre suas estratégias de mensagens. Ele pode identificar pontos fortes, pontos fracos e lacunas na abordagem deles, permitindo que você posicione sua marca de forma mais eficaz e aproveite as oportunidades que eles podem ignorar.

Vamos supor que você escreva para o setor de beleza. Se quiser comparar a estratégia de mídia social da sua marca com a de um concorrente, veja como fazer isso:

7. Reaproveitamento de conteúdo

O reaproveitamento de conteúdo é uma maneira inteligente de maximizar seus esforços e alcançar diferentes públicos. O ChatGPT pode pegar uma peça existente, como uma postagem de blog, e convertê-la em vários formatos (em segundos) para maximizar seus esforços e alcançar diferentes públicos.

Se você precisa de trechos de mídia social, um roteiro de vídeo envolvente ou um infográfico informativo, o ChatGPT pode reformular o conteúdo, mantendo a mensagem principal. Aqui está um exemplo de postagens de mídia social criadas a partir de um blog sobre dicas de alimentação saudável.

8. Teste A/B

Você também pode simplificar os testes A/B com o ChatGPT, gerando rapidamente várias versões de materiais de marketing, como títulos, linhas de assunto de e-mail ou textos de anúncios. Isso o ajuda a otimizar a cópia com base nos dados de desempenho e a refinar suas mensagens para aumentar o envolvimento e as conversões.

Imagine lançar um novo aplicativo de fitness e querer ver qual linha de assunto de e-mail atrai mais usuários. Veja a seguir como você pode usar o ChatGPT a seu favor:

9. Edição e alinhamento de tons

A edição é fundamental para criar uma cópia de qualidade. E adivinhe só? O ChatGPT também pode ajudar com isso! Ele pode editar seu conteúdo para obter clareza e coerência e garantir que ele esteja alinhado com o tom que você deseja transmitir, seja ele profissional, amigável ou casual.

Por exemplo, você pode usar o ChatGPT para revisar o conteúdo e remover discrepâncias gramaticais e tonais.

Esses são apenas alguns exemplos do poder da IA. Ela está mudando a forma como as empresas abordam o copywriting em páginas de destino, sites, comunicados à imprensa e descrições de produtos. Dê uma olhada na tabela abaixo:

Tipo de copywriting Como o ChatGPT pode ajudar Copywriting para SEO Gera conteúdo rico em palavras-chave e otimizado para SEO, com boa classificação nos mecanismos de busca Descrições de produtos: cria descrições de produtos exclusivas e persuasivas, adaptadas para destacar benefícios e recursos de forma eficaz Criação de páginas de destino atraentes, projetadas para converter visitantes em leads ou clientes Cópia de vendas Ajuda a criar cópia para cada estágio de um funil de vendas, nutrindo leads e levando-os à conversão Roteiros de vídeo: cria roteiros de vídeo envolventes e claros para vídeos explicativos, anúncios ou conteúdo de mídia social Cópia de branding Ajuda a criar mensagens consistentes e envolventes que refletem a voz da marca e se conectam com o público Comunicados à imprensa Ajuda a redigir comunicados à imprensa claros e profissionais para anunciar notícias, eventos ou lançamentos de produtos Estudos de caso Desenvolve estudos de caso detalhados e persuasivos que destacam o sucesso e o impacto de uma marca White papers Gera white papers detalhados e informativos que estabelecem a experiência e oferecem soluções Newsletters Cria conteúdo para newsletters que seja informativo, envolvente e relevante para o público Colaborações com influenciadores Escreve textos envolventes para campanhas de marketing de influenciadores que se alinham tanto com a marca quanto com o influenciador Promoções de eventos Gera textos promocionais para eventos, garantindo que sejam claros, empolgantes e incentivem a participação Funis de vendas Ajuda a criar textos para cada estágio de um funil de vendas, nutrindo leads e levando-os à conversão Cópia de comércio eletrônico Produz cópias claras e focadas em conversão para sites de comércio eletrônico, páginas de produtos e processos de checkout Conteúdo do site: gera conteúdo atraente e fácil de usar que transmite claramente a mensagem da marca Comunicações corporativas Escreve comunicações profissionais e de acordo com a marca para mensagens internas e externas da empresa

Antes de começar a criar conteúdo com o ChatGPT, você também deve conhecer suas limitações.

Limitações do uso do ChatGPT para redação e criação de conteúdo

Se você perguntar ao ChatGPT "Quanto é 2 + 3?", ele lhe dirá que é 5. Mas se você insistir que a resposta é 6, ele poderá concordar ou encontrar uma maneira de não discordar. Essa é uma limitação importante - o ChatGPT pode parecer confiante, mas não tem uma compreensão real e apenas segue o que parece certo.

Embora o ChatGPT possa ajudar na criação de conteúdo, ele não garante a precisão, a originalidade e a confiabilidade do conteúdo. Aqui estão algumas de suas principais limitações:

Tem dificuldades com a precisão e as informações atualizadas

Um dos maiores desafios do ChatGPT é que ele só treinou com dados e informações até 2023. Isso pode ser um problema significativo se você precisar de conteúdo com fatos atualizados, estatísticas recentes ou notícias do setor.

Muitos campos, como finanças, tecnologia e saúde, passam por mudanças rápidas quase todos os dias, e o ChatGPT não está ciente de nada novo ou não é capaz de acessá-lo. Por exemplo, se você pedir ao ChatGPT as taxas de inflação de 2024 ou novos produtos de tecnologia, ele pode não fornecer dados atualizados.

Riscos de plágio e frases repetitivas

O ChatGPT não copia diretamente de suas fontes, mas suas respostas podem, às vezes, espelhar de perto o conteúdo existente em outros sites ou plataformas de mídia social.

Para as marcas que buscam uma voz única, autêntica e distinta, confiar apenas no ChatGPT pode levar a frases repetitivas e à falta de originalidade.

Dica profissional: Conteúdo do Humazine AI removendo palavras de baixo calão como "em constante evolução", "elevar" e "colaborar", e concentrando-se em agregar valor por meio de contexto claro e insights de especialistas.

Tom e estilo inconsistentes

O ChatGPT pode ter dificuldade em manter um tom e um estilo consistentes. Como é treinado em uma ampla gama de dados, ele pode alternar inesperadamente entre linguagem formal e casual, criando uma experiência de leitura desarticulada.

Se você estiver buscando uma voz específica, essa inconsistência pode levar a um tempo extra de edição para que o conteúdo flua sem problemas.

Veja o que Rob Rooney, um redator, diz sobre o uso do ChatGPT para uma cópia:

via LinkedIn Por fim, o ChatGPT levanta preocupações éticas sobre transparência e originalidade. Os leitores geralmente esperam um insight autêntico e humano, portanto, passar o conteúdo gerado por IA como se fosse escrito por humanos pode diminuir a confiança.

Usando o ClickUp para Copywriting

Como redator, você provavelmente se sente sobrecarregado pelo número de ferramentas de IA disponíveis atualmente. Cada uma delas promete facilitar a redação, mas muitas ainda o deixam pulando entre plataformas, desperdiçando tempo em tarefas que poderiam ser automatizadas.

Entre Cérebro ClickUp -uma ferramenta de IA criada especificamente para tornar seu processo de redação mais inteligente, mais rápido e mais conectado.

Use o ClickUp Brain para criar publicações criativas de mídia social em segundos

Com o ClickUp Brain, você pode:

Escrever textos de marketing que se ajustem perfeitamente à sua voz e aos seus objetivos. De postagens de blog envolventes a conteúdo de marketing, o ClickUp Brain oferece sugestões de redação personalizadas que correspondem ao seu estilo e objetivos, fazendo com que cada palavra conte

Simplifique ideias complexas de redação e refine a mensagem para criar um conteúdo mais envolvente e legível

Extraia e resuma automaticamente os pontos principais de documentos, tarefas e comentários para manter a clareza e o foco em todos os projetos

Beneficie-se do uso de uma plataforma segura que pode utilizar informações de dentro do seu ClickUp Workspace.

Documentos do ClickUp

A redação de textos envolve várias rodadas de revisões e feedback. Com Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, vários membros da equipe podem trabalhar no mesmo documento simultaneamente. Não é mais necessário esperar por respostas de e-mail ou lidar com problemas de controle de versão - todos podem ver as alterações à medida que elas acontecem para uma comunicação perfeita.

Faça brainstorming de ideias, conduza análises e colabore em tempo real usando o ClickUp Docs

Com o ClickUp Docs, sua equipe pode:

Colaborar em tempo real, fornecer feedback e deixar comentários - tudo no mesmo documento. Obter feedback imediato das partes interessadas, dos clientes ou dos membros da equipe para fazer edições no local e acelerar a execução do projeto

Faça brainstorming, refine e organize ideias para títulos, taglines ou tópicos de blog - tudo em um só lugar

Organize o texto com títulos, subtítulos e listas de verificação para melhorar a legibilidade e garantir o fluxo lógico

Atribua tarefas diretamente no documento, defina prazos e acompanhe as revisões para manter o processo de redação em dia

Monitore as alterações por meio do histórico de versões, compare rascunhos e recupere conteúdo anterior para evitar a perda de ideias importantes

Automação do fluxo de trabalho do ClickUp

Os redatores costumam fazer malabarismos com muitas tarefas: pesquisar, redigir, editar e colaborar. Com tantas ferramentas para criação de conteúdo, gerenciamento de projetos e feedback, é fácil perder o foco. Automação do fluxo de trabalho do ClickUp simplifica tarefas repetitivas, como revisões ou aprovações de conteúdo, seguindo automaticamente as diretrizes definidas. Isso elimina etapas manuais, acelera os cronogramas dos projetos e garante a consistência.

Crie automações personalizadas em seu fluxo de trabalho de copywriting com o ClickUp Automation

Com a automação do fluxo de trabalho do ClickUp, você pode:

Automatizar atribuições de tarefas para criação de conteúdo, revisões e aprovações para manter os projetos em andamento sem problemas

Definir acionadores para notificar os membros da equipe quando o conteúdo atingir estágios específicos, como rascunhos, edições ou aprovação final

Personalize os fluxos de trabalho para agilizar o processo, desde a criação do briefing até a entrega da cópia final, para obter consistência e eficiência

Elimine gargalos automatizando lembretes de prazos e solicitações de feedback, garantindo a entrega do conteúdo em tempo hábil

Integre-se a ferramentas como Google Docs, Slack e Grammarly para automatizar ciclos de feedback e sincronizar o trabalho entre plataformas

ClickUp Marketing

Você também pode fazer brainstorming de ideias de campanhas, construir um banco de dados de conteúdo e criar roteiros detalhados de projetos com tarefas atribuídas a cada membro da equipe com o ClickUp Marketing recursos.

Planeje, execute e acompanhe campanhas e eventos de marketing com o ClickUp Marketing

O ClickUp Marketing ajuda você a:

Organizar fluxos de trabalho de projetos com ferramentas de planejamento centralizadas, incluindo gerenciamento de tarefas, cronogramas e calendários de campanhas

Alinhar suas metas de marketing com a execução diária, conectando seu roteiro a tarefas e marcos acionáveis

Colabore sem esforço usando as ferramentas Docs, Whiteboards e Proofing do ClickUp, garantindo que todos os membros da equipe permaneçam em sincronia

Visualize o progresso da equipe em tempo real com painéis que acompanham a conclusão das tarefas, os cronogramas e o desempenho geral da campanha

Integre suas ferramentas de marketing favoritas, como HubSpot, Slack e G Suite, para criar um fluxo de trabalho unificado e eficiente

Aproveitando ao máximo a IA para copywriting com o ClickUp

É um momento empolgante para ser um escritor. A IA está se tornando o assistente de que os redatores precisavam - um que não dorme, não se cansa nem fica sem ideias. Ao combinar o melhor dos dois mundos (eficiência orientada por IA com nuances humanas), os criadores e escritores estão redefinindo o que é possível na narrativa e na criação de conteúdo.

Quando se trata de redação, a chave para o sucesso é saber quando se apoiar no poder da IA para obter produtividade e quando deixar que sua voz conte a história. E o ClickUp pode ser seu parceiro nisso.

O ClickUp Brain ajuda a estruturar, planejar e compartilhar seus escritos e pensamentos. Seja para criar um blog, um roteiro ou escrever uma carta de apresentação, faça tudo em um clique.

Não fique de fora do potencial da IA para criar textos atraentes. Registre-se com o ClickUp para organizar projetos, cumprir prazos e desenvolver sua carreira de redator.