11 modelos gratuitos de faturas comerciais para simplificar o faturamento

Como empresário ou freelancer, o faturamento pode parecer um incômodo - uma tarefa que se interpõe entre você e as recompensas financeiras do seu trabalho árduo. No entanto, o modelo certo de fatura comercial pode simplificar esse processo, economizar seu tempo e fazer com que você pareça mais profissional.

Neste artigo, exploramos 11 modelos robustos de fatura comercial para ajudá-lo a assumir o controle de seu faturamento, para que você possa se concentrar no que realmente importa - crescer seus negócios. 💪

O que são modelos de faturas comerciais?

Um modelo de fatura comercial é um documento pronto para uso que torna o faturamento rápido e fácil para as empresas. Ele inclui todos os principais detalhes de que você precisa para faturar um cliente como as informações do vendedor e do comprador, o número da fatura e as datas de faturamento e vencimento.

Você também encontrará a lista de produtos ou serviços vendidos com descrições, quantidades, preços unitários e totais. Muitos layouts incluem os impostos aplicáveis, o valor final devido e as condições de pagamento.

exemplo: Um modelo de fatura de assinatura é perfeito para empresas que oferecem assinaturas de software ou serviços de streaming de mídia. Em vez de listar produtos individuais ou serviços únicos, essa fatura descreve os detalhes da assinatura, como o tipo de plano, a duração da assinatura e quaisquer recursos extras ou complementos.

Dica profissional: Se você estiver faturando mercadorias, é útil manter o controle do que foi realmente recebido pelo comprador. A Nota de mercadorias recebidas é uma ótima ferramenta para combinar sua fatura comercial com os itens fisicamente recebidos.

O que faz um bom modelo de fatura comercial?

Um modelo de fatura eficaz dá o tom para uma experiência de faturamento profissional, garantindo que seus solicitação de pagamento é muito clara. Veja a seguir o que procurar:

Informações completas e claras : Escolha um modelo que inclua todos os detalhes importantes, desde as informações de contato do vendedor e do comprador até o número e as datas da fatura, para que os clientes possam verificar e processar o pagamento com facilidade

: Escolha um modelo que inclua todos os detalhes importantes, desde as informações de contato do vendedor e do comprador até o número e as datas da fatura, para que os clientes possam verificar e processar o pagamento com facilidade Detalhes por item : Procure um modelo que inclua umestrutura de detalhamento de custos de bens ou serviços com descrições, quantidades, preços unitários e totais, dando aos clientes visibilidade total de cada cobrança

: Procure um modelo que inclua umestrutura de detalhamento de custos de bens ou serviços com descrições, quantidades, preços unitários e totais, dando aos clientes visibilidade total de cada cobrança Termos de pagamento definidos : Escolha um modelo que especifique datas de vencimento, métodos de pagamento aceitos e quaisquer taxas de atraso aplicáveis, definindo expectativas claras

: Escolha um modelo que especifique datas de vencimento, métodos de pagamento aceitos e quaisquer taxas de atraso aplicáveis, definindo expectativas claras Campos de impostos e envio : Selecione um modelo com espaço para taxas de impostos, taxas de remessa ou informações alfandegárias, especialmente se você lida com clientes internacionais ou tem necessidades específicas de conformidade

: Selecione um modelo com espaço para taxas de impostos, taxas de remessa ou informações alfandegárias, especialmente se você lida com clientes internacionais ou tem necessidades específicas de conformidade Layout profissional : Use um modelo com um design organizado e visualmente atraente que seja fácil de ler e reflita seu profissionalismo

: Use um modelo com um design organizado e visualmente atraente que seja fácil de ler e reflita seu profissionalismo Layout personalizável: Opte por um modelo que permita atualizações rápidas, para que você possa adaptá-lo a diferentes transações e capturar todos os detalhes relevantes

Dica profissional: Um bom modelo tem o básico correto, mas integração da IA na contabilidade pode levar seu faturamento mais longe, automatizando a entrada de dados, sinalizando erros e gerando insights financeiros.

11 modelos de faturas comerciais gratuitas

Há várias ferramentas disponíveis para ajudá-lo a criar uma fatura, mas enviar uma é apenas o primeiro passo. Para receber o pagamento de forma eficaz, você deve controlar suas faturas e fazer o acompanhamento quando necessário.

Mas, novamente, o faturamento é uma parte do quadro geral. Para expandir seus negócios, você precisa analisar os pedidos recebidos e o estoque existente em paralelo. E gerenciar todos esses processos em ferramentas separadas pode se tornar rapidamente uma dor de cabeça logística.

Entre ClickUp essa plataforma completa de gerenciamento de projetos pode facilitar seus fluxos de trabalho, inclusive os relacionados ao faturamento. Ela também funciona como um software de gerenciamento de pedidos ajudando-o a rastrear as oportunidades de vendas recebidas e garantindo que você tenha estoque suficiente para atendê-las.

O ClickUp's Workspace apresenta automação incorporada para lembretes de pagamentos atrasados e integrações com ferramentas de CRM ou modelos de contabilidade geral ajudando-o a manter registros financeiros precisos e atualizados. Ele também tem um assistente de IA que pode gerar insights acionáveis para manter o fluxo de trabalho da fatura no caminho certo.

Dito isso, se suas necessidades forem mais simples, há muitos modelos off-line para você começar. Quer você precise de um pacote repleto de recursos ou apenas de um formato simples, reunimos nossos modelos favoritos abaixo para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita.

1. Modelo de fatura do ClickUp

Modelo de fatura do ClickUp

O modelo Modelo de fatura do ClickUp é uma página de estilo Wiki amigável para iniciantes que simplifica o processo de cobrança de produtos ou serviços que você forneceu.

O modelo é totalmente personalizável, ajudando-o a adicionar o logotipo da sua empresa, detalhes de contato e informações importantes da fatura, como o número da fatura, a data de cobrança e a data de vencimento. Também há espaço dedicado para o endereço do cliente e quaisquer termos ou condições de pagamento que você precise incluir.

Além disso, o layout apresenta uma tabela integrada com colunas predefinidas para quantidades e preços de itens. Você pode expandir facilmente com tabelas adicionais para acomodar projetos maiores ou mais detalhados.

⚡️Ideal for: Freelancers que gerenciam vários projetos de clientes e desejam criar faturas detalhadas e profissionais

2. Modelo de rastreamento de faturas ClickUp

Modelo de controle de faturas do ClickUp

O modelo Modelo de rastreamento de faturas do ClickUp oferece uma maneira flexível de controlar suas faturas.

Na visualização de lista do modelo, você pode adicionar cada fatura como uma tarefa e acompanhar os principais detalhes, como informações do cliente, tipo de pagamento e status (não pago, vencido ou pago). E, ao definir datas de vencimento para cada fatura, você sempre saberá quando o acompanhamento é necessário.

Esse modelo de nível intermediário também apresenta uma visualização de quadro, para que você possa mover facilmente as faturas pelo seu fluxo de trabalho, mantendo tudo organizado por status.

Além disso, a visualização de calendário permite visualizar as próximas datas de vencimento, e você pode ajustá-las simplesmente arrastando as tarefas. Por fim, a visualização da linha do tempo ajuda a rastrear as faturas por cliente, fornecendo uma visão geral clara dos prazos ao longo do tempo.

Com Cérebro ClickUp se você tiver uma fatura em atraso, poderá automatizar ainda mais o rastreamento de faturas, como configurar lembretes quando uma fatura estiver próxima da data de vencimento ou estiver vencida. A ferramenta baseada em IA também pode ajudar a simplificar as tarefas de acompanhamento, como notificar os membros relevantes da equipe ou os clientes sobre faturas pendentes.

⚡️Ideal for: Agências que desejam monitorar várias faturas de clientes, prazos e status de pagamento em um só lugar

3. Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp

Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp

Modelos de cotação de preços facilitam a coleta de cotações profissionais de possíveis vendedores ou fornecedores. E os Modelo de solicitação de cotação (RFQ) do ClickUp vai além, oferecendo uma página Wiki amigável para iniciantes para simplificar o processo.

O modelo inclui espaços para o logotipo, o nome e o endereço de sua empresa, além de detalhes importantes como data, número da cotação e ID do cliente. Você também pode personalizá-lo com instruções especiais, condições de pagamento, impostos e outros requisitos.

Além disso, o modelo apresenta duas tabelas: uma para organizar os detalhes do fornecedor, incluindo o nome do vendedor, o número do pedido de compra e os detalhes da remessa (como método, data e ponto FOB). A segunda é para preços discriminados, que mostra quantidades, preços unitários e totais.

⚡️Ideal for: Empresas que buscam reunir e comparar eficientemente cotações de fornecedores para garantir o melhor valor para seus projetos

4. Modelo de fatura de caminhão do ClickUp

Modelo de fatura de caminhão ClickUp

O modelo Modelo de fatura de caminhão do ClickUp é um layout amigável para iniciantes, para que as empresas de transporte rodoviário criem e acompanhem as faturas de seus serviços em uma página Wiki acessível.

Você pode inserir facilmente os detalhes de sua empresa, juntamente com informações essenciais, como o número da fatura e as condições de pagamento. Além disso, o modelo permite incluir o número da viagem, o número do caminhoneiro e o nome do motorista e apresenta uma tabela para detalhar as atividades, as taxas e os totais.

O campo "Make checks payable to" facilita para os clientes saberem para onde enviar o pagamento.

Se precisar de esclarecimentos sobre uma tarifa, um prazo de pagamento ou qualquer outro detalhe, você pode usar Bate-papo do ClickUp para obter respostas rápidas da sua equipe, sem precisar alternar entre plataformas diferentes ou perder o foco da tarefa em questão.

⚡️Ideal para: Empresas de transporte rodoviário que desejam acompanhar detalhes da viagem, taxas de serviço e status de pagamento, tudo em uma única página

5. Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Modelos de formulário de pedido são essenciais para gerenciar e rastrear a movimentação de produtos. E os Modelo de formulário de pedido de produto do ClickUp não é exceção.

Esse modelo amigável para iniciantes inclui um formulário central para os clientes enviarem seus pedidos por meio de seu site ou loja on-line. Ele captura todos os detalhes importantes, como a categoria do produto, a quantidade, as informações de entrega e os métodos de pagamento, usando uma combinação de campos baseados em texto e opções suspensas codificadas por cores para facilitar a seleção.

Depois que um pedido é enviado, ele aparece na "New Order List" do modelo. Com campos personalizados para monitorar o tipo de cliente (D2C, C2B, B2G etc.), tipo de pedido (atacado ou varejo) e detalhes de envio, você pode visualizar tudo rapidamente. Essa lista também inclui fórmulas incorporadas para calcular o preço total e rastrear quantos dias se passaram desde que o pedido foi feito.

Para uma abordagem mais visual, alterne para o quadro "Order Status" (Status do pedido), que organiza os pedidos por status, ajudando você a ficar por dentro do andamento do pedido.

Além disso, todos os problemas relacionados ao pedido (como atrasos, pacotes perdidos ou produtos faltantes) podem ser rastreados na lista "Order Issues" (Problemas com o pedido), juntamente com qualquer feedback ou comentário do cliente.

Se você estiver gerenciando contratos de aquisição como parte do seu processo de pedidos, o ClickUp também pode ajudá-lo a rastrear os termos desses contratos. Essa integração garante que pedidos, contratos e pagamentos estejam todos alinhados.

⚡️Ideal para: Empresas de comércio eletrônico ou empresas de varejo que desejam simplificar o ciclo de processamento e atendimento de pedidos

6. Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Modelos de pedidos de compra são essenciais para manter a organização ao equilibrar os pedidos recebidos com o estoque existente. E os Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp simplifica a manutenção de tudo sob controle. Ele é dividido em duas subpastas fáceis de navegar: 'Inventário' e 'Pedidos de compra', ambas oferecendo visualizações de lista e quadro para corresponder ao estilo de seu fluxo de trabalho.

Na subpasta "Inventário", você pode rapidamente verificar os níveis de estoque por status, juntamente com a prioridade e as datas de vencimento, para que você sempre saiba o que precisa de atenção primeiro.

A subpasta "Purchase Orders" (Pedidos de compra) ajuda você a ficar em dia com seus pedidos, permitindo que você os organize, priorize e acompanhe de forma intuitiva.

Para ter ainda mais controle, você pode integrar um ferramenta de software de análise de compras para rastrear tendências, gastos e padrões de estoque.

⚡️Ideal for: Gerentes de serviços de compras que buscam modelos de inventário para evitar falta de estoque ou excesso de estoque

7. Modelo de fatura comercial em PDF da IncoDocs

via IncoDocs Os Modelo de fatura comercial em PDF da IncoDocs simplifica o faturamento, organizando todos os detalhes importantes de que você precisa em um documento claro e conciso.

Desde as informações básicas da fatura, como o número e a data, até os detalhes abrangentes de contato do vendedor e do comprador, o modelo contabiliza todos os dados importantes. Ele também inclui detalhes da remessa, como o modo de transporte, descrições de produtos e códigos HS (sistemas harmonizados), para que suas transações sejam bem documentadas e estejam em conformidade.

Com seções integradas para condições de pagamento, seguro e detalhes bancários, o layout prepara o cenário para transações tranquilas.

⚡️Ideal for: Vendedores internacionais que desejam criar faturas claras e em conformidade para facilitar o desembaraço alfandegário e o processamento de pagamentos

8. Modelo de fatura comercial do QuickBooks

via QuickBooks O Modelo de fatura comercial do QuickBooks foi projetado para tornar o faturamento fácil e eficiente, ajudando-o a capturar rapidamente detalhes essenciais, como as informações da empresa, o número da fatura e a data de vencimento do pagamento. Ele é perfeito para uso off-line ou se você deseja imprimir sua fatura em Excel, Word ou PDF.

Na seção de produtos/serviços, é possível listar facilmente a descrição, a quantidade, a taxa e o custo total de cada item, garantindo a precisão do faturamento. A seção de resumo encerra tudo com cálculos claros para subtotais, descontos, impostos e o saldo final devido.

Precisa adicionar um toque pessoal ou instruções extras? Também há espaço para isso.

⚡️Ideal for: Empreendedores ou freelancers que vendem produtos físicos ou oferecem serviços por projeto

9. Modelo de fatura comercial da Xero

via Xero A Modelo de fatura comercial da Xero é uma solução de faturamento em PDF para empresas registradas no GST e não registradas no GST. Ele oferece duas versões: uma para fins fiscais e outra para faturas padrão.

Ambas as versões incluem as informações de contato da sua empresa, os principais detalhes da fatura e as informações do destinatário. Na seção de produtos, é possível listar itens enviados ou serviços oferecidos com quantidade e preço. O resumo mostra o total devido e inclui espaço para notas adicionais.

Para empresas registradas no GST, o modelo calcula adicionalmente o GST para cada pacote de entrega e exibe o valor total do GST, garantindo a conformidade com as regulamentações fiscais.

⚡️Ideal for: Startups registradas no GST que precisam gerenciar cálculos de impostos e emitir faturas em conformidade

10. Modelo de fatura comercial internacional por Invoice Simple

via Fatura simples A Modelo de fatura comercial internacional por Invoice Simple é perfeito para empresas que desejam simplificar o faturamento global e, ao mesmo tempo, manter a conformidade e a precisão.

Esse modelo garante que você cubra tudo o que for necessário, desde os detalhes da fatura, como números e datas, até os pontos mais delicados, como descrições de produtos, quantidades e preços.

Além disso, você pode aplicar facilmente impostos, descontos e taxas de remessa/manuseio, garantindo um processo tranquilo, quer esteja lidando com clientes nacionais ou internacionais.

⚡️Ideal for: Empresas de importação que precisam de uma maneira simples e compatível de gerar faturas para transações globais

11. Modelo de fatura comercial em branco da Flexport

via Flexport O Modelo de fatura comercial em branco da Flexport é ideal para empresas que lidam com faturamento internacional.

Ele começa com detalhes básicos de faturamento, como o número e a data da fatura, seguidos de seções para informações do fornecedor e do importador, incluindo nomes e endereços das empresas.

A seção de produtos inclui detalhes importantes, como números de pedidos de compra, SKUs, quantidades, preços unitários e valores totais, facilitando o rastreamento e o cálculo dos custos.

Para fins de conformidade alfandegária, o modelo também inclui o conteúdo do material e o país de origem de cada item. Por fim, a seção de resumo exibe o valor total das mercadorias em dólares americanos, garantindo que tudo esteja organizado e atenda às normas de comércio internacional.

⚡️Ideal para: Empresas de manufatura ou distribuição atacadista que exportam mercadorias internacionalmente

Acelere seus pagamentos com os modelos de faturas comerciais do ClickUp

Os modelos tradicionais de fatura são ótimos para listar o que você está cobrando, mas faturar é apenas metade da batalha. O recebimento do pagamento é onde o negócio realmente se fecha. E é aí que o ClickUp pode facilitar sua vida.

Com os modelos de faturas comerciais do ClickUp, você não se limita a enviar faturas; você acompanha e gerencia todas elas em um só lugar. Além disso, você pode alternar entre listas e quadros Kanban para ver os pedidos recebidos, acompanhar os níveis de estoque e monitorar os problemas dos pedidos - tudo em uma única janela.

Precisa enviar um lembrete de pagamento? Automatize os acompanhamentos. Deseja sincronizar os dados da fatura com suas ferramentas de CRM ou de gerenciamento de projetos? Pronto.

E a melhor parte? Esses modelos não custam nada. Registre-se no ClickUp gratuitamente e assuma o controle de seu faturamento - acompanhe, gerencie e receba pagamentos mais rapidamente.