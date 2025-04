Os melhores modelos de registro de chamadas para mantê-lo organizado

Quer fechar leads e resolver dúvidas de clientes em apenas alguns minutos? Embora possa parecer ambicioso, isso começa com a simples tarefa de dominar as chamadas telefônicas.

Estudos mostram que 86% dos clientes ligam para uma empresa várias vezes para resolver seus problemas, e 72% dizem que isso afeta negativamente sua experiência.

É nesse ponto que é essencial ter um registro detalhado das chamadas dos clientes. A documentação dos principais detalhes de cada chamada garante que todas as suas chamadas telefônicas sejam oportunas, eficientes e orientadas por objetivos.

No entanto, registrar e gerenciar com precisão esses registros pode ser um desafio em um mar de chamadas recebidas e efetuadas.

No blog de hoje, compartilharemos os melhores modelos de registro de planilhas do Google Docs e do Excel para aprimorar seu registro de chamadas. 📞

O que faz um bom modelo de registro de chamadas em Excel?

Um bom modelo de registro de chamadas faz muito mais do que registrar os detalhes das chamadas - ele permite que você e sua equipe tomem decisões informadas que impulsionam as vendas, a receita e o crescimento.

Aqui estão cinco atributos principais que você deve procurar em um modelo de registro de chamadas do Excel: 🔍

Facilidade de uso: Escolha um modelo que seja fácil de usar e navegar. Por exemplo, ele deve permitir que você insira dados sem esforço e preencha previamente os dados comuns ou repetitivos

Escolha um modelo que seja fácil de usar e navegar. Por exemplo, ele deve permitir que você insira dados sem esforço e preencha previamente os dados comuns ou repetitivos Estrutura clara: Escolha um modelo que tenha uma estrutura clara e simples. Um formulário de registro com linhas e colunas distintas garante que os registros de chamadas sejam bem organizados e fáceis de ler

Escolha um modelo que tenha uma estrutura clara e simples. Um formulário de registro com linhas e colunas distintas garante que os registros de chamadas sejam bem organizados e fáceis de ler Abrangência: Opte pormodelos de registro de chamadas que sejam abrangentes e concisos. Eles devem permitir a captura de detalhes essenciais do registro de chamadas, como nome do cliente, número de contato e duração da chamada, de forma compacta

Opte pormodelos de registro de chamadas que sejam abrangentes e concisos. Eles devem permitir a captura de detalhes essenciais do registro de chamadas, como nome do cliente, número de contato e duração da chamada, de forma compacta Personalização: Procure modelos de registro de chamadas que ofereçam recursos de personalização suficientes. Por exemplo, você deve ter a opção de editar campos, esquemas de cores, estilos de fonte etc. Uma função importante a ser procurada é a formatação condicional

Procure modelos de registro de chamadas que ofereçam recursos de personalização suficientes. Por exemplo, você deve ter a opção de editar campos, esquemas de cores, estilos de fonte etc. Uma função importante a ser procurada é a formatação condicional Recursos automatizados: Escolha um modelo de registro de chamadas de clientes que permita o uso de fórmulas para calcular números vitais, como volumes de chamadas, duração média das chamadas e taxas de conclusão

Modelos de registro de chamadas grátis em Excel

Agora que você sabe o que é um excelente modelo de registro de chamadas comerciais, aqui estão alguns dos melhores modelos gratuitos de registro de chamadas para acessar e usar no Microsoft Excel:

1. Modelo de registro de chamadas da Template.net

via Template.net O Call Log Template by Template.net é uma ferramenta projetada especificamente para tornar eficiente o seu processo de registro de chamadas. Quer sejam chamadas recebidas ou efetuadas, ele permite registrar suas chamadas diárias e detalhes como data, hora, duração, finalidade e ações de acompanhamento.

A estrutura e o formato do modelo também são fáceis de usar. Desde o design limpo até as cores sutis, todos os elementos são profissionais, o que o torna um modelo adequado de registro de chamadas de clientes.

Veja por que você vai adorar:

Automatize ações como rastreamento e acompanhamento de chamadas de clientes

Personalize os campos para adaptar o modelo de registro de acordo com suas necessidades

Acesse o modelo no Microsoft Excel e no Google Sheets

Ideal para: Profissionais que precisam de um modelo de registro de chamadas comerciais para organizar os registros de chamadas de clientes.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de registro de chamadas simples da Template.net

via Template.net Cansado de inserir você mesmo os detalhes das chamadas? O Simple Call Logs Template by Template.net é a estrutura que resolverá seus problemas de registro de chamadas. Simples e eficiente, ele permite que você faça um resumo rápido de todas as chamadas de clientes. Registre detalhes como hora de início da chamada, hora de término, itens de ação, etc.

O modelo funciona também como modelo de registro de chamadas de pacientes. Se quiser armazenar as informações do paciente e os detalhes da chamada em um só lugar, esse modelo é para você. Além disso, a formatação padrão faz com que seja muito fácil de usar.

Veja por que você vai adorar:

Organize uma variedade de detalhes cruciais da chamada, como data, CST, CET, tempo total, etc.

Gerar e documentar dados técnicos e estatísticos essenciais de chamadas

Use o modelo de registro com perfeição no MS Word, Excel, Google Docs, Sheets e muito mais

Ideal para: Profissionais da área de saúde ou empresas que precisam de um modelo simples de registro de chamadas de pacientes para um acompanhamento rápido e eficiente das chamadas.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de registro de chamadas imprimível da Template.net

via Template.net Um problema comum com muitos modelos de registro de planilhas é que a formatação geralmente fica distorcida quando impressa. Mas esse não é o caso do Printable Call Log Template by Template.net. Com esse modelo de registro, você pode criar um arquivo tangível de todas as suas anotações de chamadas.

Esse modelo de formulário de registro de chamadas é altamente adaptável, de modo que você pode personalizar todos os elementos de acordo com suas necessidades. O design e o apelo visual geral do modelo também são fáceis de usar, o que o torna adequado para gerenciar solicitações de serviço .

Veja por que você vai adorar:

Utilize as instruções incorporadas para adaptar o modelo a todos os níveis de habilidade

Acompanhe os marcos das chamadas e ajuste suas estratégias de acordo com eles

Economize em despesas adicionais de software com a estrutura fácil de usar do modelo

Ideal para: Empresas ou equipes de serviço que precisam de um modelo de registro de chamadas imprimível para rastrear e gerenciar solicitações de serviço com eficiência.

Faça o download deste modelo

4. Modelo de registro de chamadas de vendas da Template.net

via Template.net Se você está procurando um modelo para ajudá-lo a gerenciar chamadas frias, o Sales Call Log Template by Template.net pode ser do seu interesse. Como o nome sugere, esse documento foi criado especificamente para profissionais de vendas.

Com esse modelo de registro, registre informações essenciais relacionadas à chamada, como o nome do cliente, o número de contato, o objetivo da chamada etc. Use esse modelo de registro de chamadas de vendas para rastrear e acompanhar as chamadas dos clientes.

Isso ajuda a identificar problemas e brechas para garantir que sua estratégia de ligações frias seja otimizada para obter resultados.

Veja por que você vai adorar:

Personalize os elementos do modelo para atender a diferentes necessidades comerciais

Automatize os cálculos de previsão e orçamento com uma calculadora integrada

Use gráficos e barras de progresso para facilitar o controle de metas

Ideal para: Equipes de vendas que usam registros de chamadas para rastrear chamadas, acompanhamentos e melhorar as chamadas frias.

Faça o download deste modelo

5. Rastreador de conversas telefônicas da Microsoft

via Microsoft O Telephone Conversation Tracker da Microsoft é uma ferramenta de registro de chamadas com linhas e colunas dedicadas para nomes de clientes, hora de início da chamada, hora de término, data, etc.

Esse modelo altamente versátil também pode ser usado como um registro de chamadas de mídia. Se a sua empresa interage com jornalistas ou outros representantes da mídia, use esse recurso para gerenciar interações e organizar registros.

Veja por que você vai adorar:

Utilize animações, transições e vídeos para melhorar a compreensão dos dados

Personalize elementos como texto, imagens, esquemas de cores e muito mais

Compartilhe o modelo entre as equipes para promover a colaboração

Ideal para: Empresas que precisam de um modelo de registro de chamadas de serviço ou ferramenta de rastreamento de chamadas para interações com clientes e mídia.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de painel de controle de central de contatos da Call Center Helper

via Auxiliar de call center O Contact Center Dashboard Template by Call Center Helper é um modelo funcional de formulário de registro de chamadas. Além de armazenar dados de registro de chamadas, ele rastreia KPIs importantes, como volumes de contatos, volumes de reclamações, volumes de vendas, taxa de abandono etc.

Dessa forma, você pode fortalecer sua estratégia de cold-calling e iniciativas de atendimento ao cliente . A melhor parte? Esse modelo apresenta os dados em um formato visualmente atraente, utilizando barras, tabelas e gráficos de forma eficaz.

Veja por que você vai adorar:

Edite o modelo de registro para adicionar ou remover KPIs específicos

Utilizar ferramentas de visualização de dados incorporadas para analisar KPIs

Reconhecer tendências históricas para tomar decisões bem informadas

Ideal para: Centros de contato que precisam de um modelo de registro de chamadas telefônicas ou de chamadas de clientes para rastrear KPIs.

Faça o download deste modelo

Limitações do uso de um modelo de registro de chamadas do Excel

Embora esses modelos de registro de chamadas do Microsoft Excel e do Google Sheets sejam eficazes, eles são ideais apenas para quem procura um modelo básico de registro diário de chamadas. Veja por quê:

Sem acesso em tempo real: Como esses modelos de registro são baseados no Excel, o escopo da colaboração é limitado, dificultando o compartilhamento com outras equipes da sua organização

Como esses modelos de registro são baseados no Excel, o escopo da colaboração é limitado, dificultando o compartilhamento com outras equipes da sua organização Recursos de automação limitados: A maioria das planilhas de registro oferece apenas suporte básico à automação. Portanto, se você precisar automatizar cálculos complexos, talvez não consiga

A maioria das planilhas de registro oferece apenas suporte básico à automação. Portanto, se você precisar automatizar cálculos complexos, talvez não consiga Falta de análise: Ao contrário de um formulário de registro sofisticado, a maioria dos modelos de registro não oferece ferramentas de análise de dados ou de geração de relatórios. Eles são projetados especificamente para armazenar dados

7 Modelos alternativos de registro de chamadas em Excel

Você provavelmente já sabe que ClickUp é uma excelente ferramenta de gerenciamento de projetos (a história de suas maravilhas não é segredo!). Mas isso não é tudo - há mais do que isso!

Além de facilitar o gerenciamento de projetos, o ClickUp também hospeda uma série de modelos de registro de chamadas telefônicas que podem ser usados para simplificar o registro de chamadas.

Veja como o ClickUp está ajudando as organizações a aprimorar seu atendimento ao cliente 🎖️

A adoção do ClickUp não apenas melhorou nossos processos, mas ajudou a moldar o Departamento de Sucesso do Cliente, o que nos permitiu crescer de 2 mil para 8 mil clientes por ano.

Angella Vecchione, Percheek

Ao contrário dos listados acima, estes são eficientes, versáteis e fáceis de usar.

Vamos explorar alguns deles em detalhes:

1. Modelo de chamadas de vendas do ClickUp

Faça o download deste modelo

Criar um pipeline de chamadas de vendas de alta conversão exige tempo, esforço e tentativa e erro. Apesar disso, os resultados podem ou não ser os esperados. Felizmente, o Modelo de chamadas de vendas do ClickUp elimina as suposições do processo.

Alimente todos os seus scripts de chamadas de vendas para acesso rápido, para que seus colegas da equipe de vendas escolham o script certo no momento certo e garantam que nenhuma oportunidade de vendas seja perdida.

Esse modelo de registro permite acompanhar as interações com os clientes, organizar os dados de vendas, atribuir tarefas e acompanhar os leads.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe todos os leads com status personalizados, como "Chamada de vendas" e "Fechado"

Fortaleça os relacionamentos com os clientes e aumente suas chances de fechar leads

Alterne perfeitamente entre as visualizações de Resumo, Pipeline de vendas e Guia

Aumente a eficiência com controle de tempo, tags e ferramentas de e-mail

Ideal para: Equipes que precisam de um modelo de registro de chamadas de vendas para gerenciar registros de chamadas, rastreamento de leads, interação com o cliente e acompanhamento.

2. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

sales-pipeline-t

O modelo Modelo de pipeline de vendas do ClickUp é um modelo de registro de chamadas de vendas visualmente vibrante que é obrigatório para os profissionais de vendas de todas as organizações. Esse modelo de registro de chamadas é muito versátil. Ele permite que você visualize seu funil de vendas, gerencie dados de clientes e priorize leads.

Use esse modelo de registro para colaboração entre departamentos, desenvolvimento simplificado de produtos e previsões de vendas precisas. Como se isso não bastasse, o modelo é fácil de usar e altamente adaptável.

Veja por que você vai adorar:

Visualize cada estágio com 30 status exclusivos, de "Qualificado" a "Renovação"

Mantenha os dados atualizados com campos como Last Contacted (Último contato)

Simplifique as visualizações com as visualizações de lista, SOP e caixa para facilitar o acesso

Automatize os fluxos de trabalho com controle de tempo e alertas

Ideal para: Profissionais de vendas que precisam de um modelo visual de registro de chamadas telefônicas para estágios de leads, gerenciamento de dados e previsões.

3. Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp

Modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp não é um modelo comum de registro de chamadas de clientes - é o recurso definitivo de que você precisa para ser eficiente. Centralize o valioso feedback dos clientes e utilize-o de várias maneiras, como para inovar um novo produto ou aprimorar um produto existente.

O modelo de registro de chamadas apresenta um design simplista e visualmente atraente. Ele registra diferentes detalhes do cliente, como nome, detalhes de contato, preocupação e mensagem. Use o modelo para atribuir uma preocupação específica a um membro relevante da equipe e resolvê-la.

Veja por que você vai adorar:

Organize as solicitações com status claros para melhor priorização

Encontre informações rapidamente com visualizações simplificadas de contato e resumo

Mantenha-se responsivo com dependências e rastreamento alimentado por IA

Ideal para: Equipes que desejam um modelo de registro de chamadas de clientes que centralize o feedback do cliente e as atribuições de consultas.

4. Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Modelo de escalonamento do serviço de atendimento ao cliente do ClickUp

Enfrentamento desafios no atendimento ao cliente gerenciamento? Obtenha os Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp ! Esse documento de registro de chamadas de atendimento ao cliente simplifica a resolução de dúvidas dos clientes.

Usando esse modelo de registro de chamadas, crie tarefas para chamadas fora de serviço e atribua-as aos membros da equipe para resolução imediata. Ele ajuda você e sua equipe a se manterem alinhados, centralizando as consultas dos clientes e acompanhando o status de sua resolução.

Esse modelo de registro de chamadas é fácil de usar e navegar. Ele apresenta informações sobre serviços relacionados ao cliente de forma abrangente e concisa.

Veja por que você vai adorar:

Lide com escalonamentos com status como "Waiting on Customer" (Aguardando cliente)

Capture informações críticas, como e-mails de clientes, detalhes de entrega e níveis

Simplifique o suporte com visualizações como Quadro de suporte de nível e Lista de tíquetes

Automatizar e rastrear para obter resoluções rápidas e eficazes

Ideal para: Equipes de suporte que precisam de um modelo de registro de chamadas de serviço para gerenciar os escalonamentos de forma eficiente.

5. Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Modelo de crm de gerenciamento de atendimento ao cliente ClickUp

Gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) é complicado - e nós entendemos isso. Mas se você quiser proporcionar uma experiência satisfatória para seus clientes atuais e potenciais, um CRM sem complicações é fundamental. É aqui que a Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp vem em seu socorro.

Esse modelo de registro de chamadas funciona como um documento mestre. Use-o para capturar o feedback do cliente, resolver problemas, acompanhar os índices de satisfação e fazer o acompanhamento com outros membros da equipe - tudo em um só lugar.

A longo prazo, ele se mostra inestimável para simplificar sua abordagem geral de gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Veja por que você vai adorar:

Gerencie tíquetes visualmente com visualizações de lista, quadro e formulário

Acelere os tempos de resposta com formulários personalizáveis na ponta dos dedos

Padronize os processos com documentação clara no Doc View

Rastreie cada solicitação para otimizar os esforços de suporte

Ideal para: Equipes que precisam de um modelo abrangente de registro de chamadas de atendimento ao cliente para simplificar o CRM.

6. Modelo de descoberta do cliente do ClickUp

Documento de descoberta de agência/cliente

Mesmo profissionais experientes às vezes não conseguem transformar leads de vendas em clientes devido à falta de compreensão. A Modelo de descoberta de clientes do ClickUp ajuda a evitar isso.

Esse modelo de registro de chamadas de clientes permite que você mantenha um registro abrangente da comunicação com o cliente para que nenhum detalhe seja perdido. Pense nele como um formulário de admissão de clientes -só que mais avançado.

O modelo também permite que você crie um perfil abrangente do cliente, que pode ser compartilhado com seus parceiros de negócios para interagir de forma mais fluida com o cliente. Isso tornará sua chamada de vendas mais eficaz e personalizada.

Veja por que você vai adorar:

Organize os estágios do projeto com status flexíveis

Alterne visualizações como Gantt ou Calendário para corresponder ao seu fluxo de trabalho

Colabore em tempo real com compartilhamento de tela e edições ao vivo

Ideal para: Equipes de vendas que precisam de um modelo de registro de chamadas de serviço para criar perfis detalhados de clientes e aprimorar relacionamentos.

7. Modelo de registro de conversas do ClickUp

Modelo de registro de conversas do ClickUp

Deseja monitorar todas as chamadas recebidas e efetuadas em sua organização? O Modelo de registro de conversas do ClickUp é a solução perfeita.

Com esse modelo de registro de chamadas, registre todas as chamadas de vendas ou interações com clientes feitas por você ou por qualquer membro da sua equipe. Documente outros elementos vitais da chamada, como sua duração, ações de acompanhamento, anotações específicas etc.

Fácil de usar, é um modelo altamente personalizável e fácil de usar para iniciantes que é indispensável.

Veja por que você vai adorar:

Documentar pontos-chave com campos intuitivos

Organize os acompanhamentos nas visualizações de lista, Gantt e calendário

Colabore instantaneamente com comentários ao vivo e suporte a vários responsáveis

Acompanhe o progresso sem problemas com marcadores de status claros

Ideal para: Empresas que precisam de um modelo de registro de chamadas diárias para documentar vendas e conversas com clientes.

Gerencie suas chamadas com os modelos de registro de chamadas do ClickUp!

Os registros de chamadas são um ponto de dados essencial, especialmente para os departamentos de vendas e atendimento ao cliente. Ao melhorar as interações com o cliente, eles ajudam a otimizar o CRM e os esforços de chamadas de vendas.

No entanto, manter um registro preciso de todas as chamadas é desgastante. Nesse contexto, um modelo de registro fornece informações detalhadas sobre as chamadas telefônicas - do início ao fim.

Da próxima vez que tiver dificuldade para acompanhar suas chamadas telefônicas, escolha um modelo de registro de chamadas telefônicas do pacote de modelos do ClickUp e adicione o poder da eficiência ao seu processo de gerenciamento de registro de chamadas.

Para obter mais detalhes, consulte o ClickUp ou registre-se aqui para um teste gratuito!