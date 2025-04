Como criar um roteiro ágil

_Você já teve um roteiro de produto perfeito, mas acabou vendo-o desmoronar quando se deparou com mudanças inesperadas no mercado ou com a alteração das demandas dos clientes?

Esse é um desafio que muitos enfrentam. Mais de 60% das estratégias de produtos fracassam porque os roteiros tradicionais têm dificuldades para enfrentar esses desafios.

É aí que entram os roadmaps ágeis. Ao contrário dos planos estáticos, um fluxo de trabalho ágil se adapta em tempo real, permitindo que as equipes se adaptem rapidamente e permaneçam alinhadas com sua visão de longo prazo.

Vamos descobrir como você pode criar um roadmap ágil que o ajude a se manter competitivo e a fornecer valor consistente ao cliente.

O que é um roadmap ágil?

**Um roadmap ágil é um plano flexível e de alto nível que descreve a visão, a direção e as metas de um produto, permitindo a adaptabilidade durante todo o processo de desenvolvimento

Ao contrário dos roadmaps tradicionais, um roadmap Agile não é fixado em um cronograma rígido ou em um conjunto de entregas. Como uma equipe reúne requisitos em ambientes ágeis e aprende com os sprints em andamento, seu roteiro ágil evolui.

É assim que um desenvolvimento ágil ajuda as equipes a manter o foco nas prioridades enquanto respondem às mudanças do mercado, ao feedback dos clientes e às mudanças nas metas comerciais.

fato divertido: O Agile Roadmap é baseado no Manifesto ágil que foi criado por um grupo de desenvolvedores de software durante uma viagem de esqui em 2001! 🏔️

Necessidade de um roadmap ágil

Um roadmap ágil é essencial para as equipes que querem se manter competitivas e responsivas. Usando um, você pode:

Adaptar-se à evolução das demandas dos clientes e às tendências do mercado

Manter o foco nas metas de longo prazo, permitindo flexibilidade na execução

Incentivar a compreensão e a colaboração da equipe em sprints e iterações

Priorizar a entrega contínua de valor em vez de aderir a prazos rígidos

Apoiar a tomada de decisões fornecendo uma visão clara, mesmo quando os detalhes específicos mudam com o tempo

Roadmap ágil vs. roadmap tradicional

Tanto os roadmaps ágeis quanto os tradicionais orientam o desenvolvimento de produtos, mas suas abordagens são diferentes. Aqui estão as principais diferenças:

Flexibilidade: Os roadmaps ágeis são dinâmicos e podem ser ajustados com base no feedback ou nas mudanças no mercado. Os roadmaps tradicionais tendem a seguir um plano fixo

Os roadmaps ágeis são dinâmicos e podem ser ajustados com base no feedback ou nas mudanças no mercado. Os roadmaps tradicionais tendem a seguir um plano fixo Prazos: Os roadmaps ágeis se concentram em ciclos iterativos de curto prazo que permitem ajustes. Os roadmaps tradicionais geralmente estão vinculados a prazos de longo prazo

Os roadmaps ágeis se concentram em ciclos iterativos de curto prazo que permitem ajustes. Os roadmaps tradicionais geralmente estão vinculados a prazos de longo prazo Foco no cliente: Os roadmaps ágeis priorizam o feedback do cliente e as melhorias iterativas. Os roteiros tradicionais se concentram mais no cumprimento de entregas predefinidas, às vezes às custas das necessidades do cliente

Os roadmaps ágeis priorizam o feedback do cliente e as melhorias iterativas. Os roteiros tradicionais se concentram mais no cumprimento de entregas predefinidas, às vezes às custas das necessidades do cliente Gerenciamento de riscos: Os roteiros ágeis permitem que as equipes identifiquem e tratem os riscos mais cedo, atualizando continuamente o plano. Os roteiros tradicionais podem adiar a identificação de riscos para mais tarde, dificultando a mudança

O processo de criação de um roadmap ágil

Criar um roadmap ágil não se trata apenas de listar recursos ou cronogramas - trata-se de criar um plano flexível e evolutivo centrado na estratégia e nas metas do seu produto.

Aqui está um guia passo a passo para a criação de um roadmap para metodologias ágeis:

Etapa 1: Definir a estratégia e as metas do produto

Sua estratégia de produto é a base do seu roadmap ágil.

Pergunte a si mesmo:

O que estamos construindo e por que alguém deveria se importar? Que objetivos esse produto atingirá?

Estamos melhorando a satisfação do cliente?

Estamos entrando em um novo mercado?

Estamos tentando reduzir a rotatividade?

Seja qual for a resposta, suas metas precisam ser específicas e mensuráveis. Caso contrário, suas roteiro do produto corre o risco de se tornar uma lista caótica de recursos sem um objetivo final.

Vamos entender isso melhor usando um exemplo de roadmap de produto ágil.

se a sua empresa pretende aumentar a participação no mercado móvel, seu roadmap deve se concentrar em melhorar a experiência do usuário móvel e introduzir novos recursos, como métodos de pagamento. Priorize metas orientadas por resultados, como "melhorar a retenção de usuários em 15%" ou "reduzir a rotatividade em 10%", para dar propósito a cada sprint. ClickUp é um aplicativo ágil e completo plataforma de gerenciamento de projetos adaptada para o planejamento eficaz do sprint. Um dos principais recursos é Metas do ClickUp que permite definir, rastrear e medir o sucesso com vários tipos de metas, incluindo metas numéricas, monetárias e baseadas em tarefas.

Defina, acompanhe e atinja objetivos específicos com o ClickUp Goals para garantir um progresso focado e resultados mensuráveis

Você pode agrupar metas relacionadas em pastas para facilitar a organização, visualizar o progresso entre as metas e vincular tarefas a metas para acompanhamento automático do progresso. O ClickUp também oferece flexibilidade no gerenciamento do acesso da equipe e na definição de prazos.

Etapa 2: Formular uma visão do produto

No Agile, o gerente de produto e a visão evoluem à medida que o feedback do cliente chega, as condições do mercado mudam ou surgem novas oportunidades. Uma visão clara e flexível ajuda a sua equipe de produtos a manter o foco e, ao mesmo tempo, a se adaptar.

Portanto, se você já formulou sua visão do produto, é hora de documentá-la de forma eficaz usando Documentos do ClickUp .

Use o ClickUp Docs para ter uma visão clara e centralizada do produto e para aumentar a colaboração da equipe

O ClickUp Docs ajuda você com:

Claridade e engajamento : Escreva sua visão do produto no ClickUp Docs para torná-la clara e visualmente atraente. Use texto em negrito, banners, botões e divisores

: Escreva sua visão do produto no ClickUp Docs para torná-la clara e visualmente atraente. Use texto em negrito, banners, botões e divisores Espaço centralizado : Use o ClickUp Docs para centralizar todas as suas notas de pesquisa, descobertas e percepções. Isso proporciona um ponto de referência acessível para todos

: Use o ClickUp Docs para centralizar todas as suas notas de pesquisa, descobertas e percepções. Isso proporciona um ponto de referência acessível para todos Alinhamento de tarefas: Vincule datas específicas em seu documento de visão do produto a Tarefas ClickUp Você também pode registrar todos os seus insights em uma plataforma colaborativa como Quadros brancos ClickUp . Inclua texto, imagens, conexões, notas adesivas, etc. Depois de criar um rascunho, convide todas as principais partes interessadas para revisar e fornecer feedback.

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe no ClickUp Whiteboards Cérebro ClickUp é uma ferramenta avançada para aumentar a produtividade e a tomada de decisões. Ele integra a IA para fornecer respostas instantâneas com base em informações de tarefas, documentos e membros da equipe. Ele permite que os gerentes de produto acessem rapidamente dados e insights relevantes, essenciais para tomar decisões informadas e ajustar roteiros de projetos em tempo real.

Gere inúmeros tipos de documentos com o ClickUp Brain, inclusive resumos de projetos e declarações de visão

O ClickUp Brain automatiza as tarefas de gerenciamento de projetos, como atualizações e relatórios de status, reduzindo o esforço manual e ajudando as equipes ágeis a manter as metas em evolução da estratégia do produto no centro das atenções. Ele também pode ser usado para elaborar declarações de visão, pesquisas e brainstorming de novas ideias, aprimorando o processo de criação da visão.

Leitura bônus: Pronto para dominar o desenvolvimento ágil de produtos? Confira nosso Guia definitivo para o desenvolvimento ágil de produtos e leve a eficiência da sua equipe para o próximo nível

Etapa 3: Transforme metas em iniciativas estratégicas

Depois de estabelecer a visão do seu produto e definir metas de alto nível, a próxima etapa crucial é transformar essas metas de visão geral de alto nível em iniciativas estratégicas acionáveis que orientem o trabalho diário da sua equipe. Para criar uma abordagem ágil, a software de roteiro de produtos que você escolher deve fornecer ferramentas para visualizar essas metas e iniciativas, vinculando-as diretamente às tarefas de desenvolvimento e garantindo que elas sigam os objetivos comerciais mais amplos.

Use o Modelo de roteiro estratégico do ClickUp para dividir seus objetivos estratégicos de alto nível em iniciativas gerenciáveis, cruciais para o progresso contínuo.

Modelo de roteiro estratégico do ClickUp

Use este modelo para:

Atribuir tarefas, definir prazos claros e gerenciar cronogramas usando Visualização do calendário do ClickUp Coordenar esforços entre departamentos para unir iniciativas com feedback e metas comerciais, evitando gargalos



Etapa 4: defina os recursos do produto e vincule-os às iniciativas estratégicas

Comece identificando as principais iniciativas, como melhorar a usabilidade, reduzir a rotatividade ou promover a colaboração entre departamentos. Gerenciamento de tarefas do ClickUp os recursos do ClickUp Task Management oferecem ferramentas dinâmicas para executar projetos complexos, facilitando para as equipes o cumprimento de prazos sem perder de vista as prioridades.

Planeje, organize e colabore em qualquer projeto com tarefas que se adaptam a qualquer fluxo de trabalho ou tipo de trabalho

📌 Como a Atrato redefiniu a flexibilidade Atrato a Atrato Inc., uma startup em crescimento, enfrentou desafios para gerenciar o desenvolvimento de produtos à medida que aumentava sua escala. Inicialmente usando ferramentas como o Google Drive e o Notion, a equipe teve dificuldades com a visibilidade limitada do projeto, a organização de tarefas e a colaboração entre departamentos. À medida que a equipe crescia, a dependência do Slack tornou-se demorada.

A Atrato encontrou uma solução no ClickUp: a flexibilidade da plataforma tudo em um permitiu que a equipe organizasse, monitorasse e gerenciasse as tarefas com eficiência. As equipes de tecnologia e de produtos foram as primeiras a adotar o ClickUp, mas hoje, sua força de trabalho de 80 pessoas já aderiu.

O ClickUp não só me permite manter os projetos no caminho certo e detectar riscos com antecedência, mas também me ajuda como colaborador individual em minhas tarefas diárias.

Raúl Becerra, gerente de produtos da Atrato

**Leia também Como criar um plano de projeto ágil: Uma abordagem passo a passo

Etapa 5: Planejar lançamentos de produtos

Quando planejar lançamentos ágeis de produtos em um projeto ágil, o objetivo principal é fornecer valor incremental e, ao mesmo tempo, permanecer flexível o suficiente para se adaptar às demandas do mercado. O ClickUp facilita isso dividindo as metas do produto em sprints acionáveis, permitindo o progresso incremental e, ao mesmo tempo, ajustando-se às mudanças de prioridades.

1. Defina suas metas de lançamento

Divida a visão do produto em uma série de metas SMART específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. Essas metas serão a base de cada versão.

2. Priorize seu backlog

Nem todos os recursos têm o mesmo peso. No ClickUp, a priorização do backlog pode ser gerenciada com a função Roteiro do Agile Sprint onde as equipes podem se concentrar em tarefas de alto impacto e adiar itens de menor prioridade.

Um exemplo pode ser quando uma equipe que trabalha em um aplicativo móvel prioriza atualizações de segurança em vez de pequenos ajustes na interface do usuário com base na demanda do usuário e nos riscos potenciais. Você pode calcular pontos de história no ClickUp para estimar o esforço necessário para cada tarefa, tornando a priorização do backlog mais informada e transparente.

3. Visualize linhas do tempo com gráficos de Gantt Gráficos de Gantt do ClickUp são essenciais para planejar e monitorar ciclos de lançamento. Eles oferecem visibilidade das dependências das tarefas e do progresso geral.

Os principais recursos incluem:

Crie, vincule e ajuste facilmente as dependências de tarefas para evitar gargalos e garantir um fluxo de projeto tranquilo, permitindo uma colaboração perfeita entre equipes como marketing, desenvolvimento e testes

Obtenha uma visão abrangente e codificada por cores de Spaces, Folders, Lists, tarefas e subtarefas, facilitando o acompanhamento de todos os elementos do projeto em um só lugar e a identificação de marcos críticos

Monitore o andamento do projeto com atualizações em tempo real e porcentagens de progresso, garantindo o cumprimento dos prazos e a comemoração dos marcos

Acompanhe o progresso em tempo real com os gráficos de Gantt do ClickUp - ajuste prazos, colabore e muito mais

4. Ajuste em tempo real

Com as atualizações em tempo real do ClickUp, as equipes de produtos podem se adaptar rapidamente se algum sprint atrasar o cronograma. O Modelo de roteiro de produto do ClickUp permite que os gerentes de projeto ajustem prazos, reatribuam recursos ou transfiram recursos não essenciais para versões futuras. Essa agilidade garante que os lançamentos de produtos permaneçam no caminho certo e correspondam às metas estratégicas.

Modelo de roteiro de produto do ClickUp

Este modelo oferece:

Mapeamento visual : Delineia claramente os cronogramas de liberação e as dependências de tarefas

: Delineia claramente os cronogramas de liberação e as dependências de tarefas Alinhamento da equipe : Garanta que a equipe de marketing e a equipe de desenvolvimento estejam sincronizadas para evitar gargalos

: Garanta que a equipe de marketing e a equipe de desenvolvimento estejam sincronizadas para evitar gargalos Adaptabilidade: Faça ajustes em tempo real nos cronogramas e nas tarefas, conforme necessário

Como alternativa, você pode usar a tag Modelo de roteiro do projeto ClickUp o ClickUp é uma ferramenta poderosa para simplificar o planejamento de produtos complexos.

Modelo de roteiro de projeto ClickUp

Criado para equipes de desenvolvimento de produtos, este modelo inclui exibições organizadas, como Lista, Quadro, Calendário, Carga de trabalho e Gantt, ajudando as equipes a acompanhar o progresso e a visualizar os cronogramas de lançamento sem esforço. Os campos personalizados capturam detalhes essenciais, como status de produção, principais partes interessadas e datas de lançamento, enquanto as listas trimestrais organizam as prioridades.

**Leia também Planejamento ágil de versões: 5 práticas recomendadas para desenvolvedores

Medindo o sucesso no roadmapping ágil

Você provavelmente já ouviu o velho ditado: "Não se pode melhorar o que não se mede." Isso se aplica ao roadmapping ágil. Sem os indicadores de desempenho corretos, você está basicamente dirigindo às cegas.

**As principais métricas, como velocidade, burndown de sprint e tempo de ciclo, oferecem percepções valiosas sobre o sucesso de seu transformação ágil e a eficácia geral do roteiro.

1. Velocidade

Pense na velocidade como o velocímetro da sua equipe. Ela mede o trabalho concluído durante um sprint, normalmente quantificado em pontos de história. Quanto mais sprints forem concluídos, mais precisas serão as previsões de velocidade, permitindo que você preveja com confiança o desempenho futuro.

Fórmula:

Velocidade=Σ(Pontos de história de histórias de usuários concluídas em um sprint)

2. Burndown do sprint

Deseja visualizar o progresso de seu sprint? Um gráfico de burndown de sprint é seu melhor amigo. Ele rastreia o trabalho restante durante a duração do sprint, mostrando se você está no caminho certo para atingir suas metas.

Componentes:

Eixo horizontal : Dias restantes no sprint

: Dias restantes no sprint Eixo vertical : Esforço total restante

: Esforço total restante Linha de tendência: Taxa de burndown ideal

3. Tempo de ciclo

No mundo do Kanban, o tempo de ciclo é como um relógio em seu painel - ele monitora quanto tempo leva para as tarefas irem do início ao fim. Essa métrica oferece insights sobre a eficiência do fluxo de trabalho e destaca os gargalos que precisam de atenção.

Fórmula:

Tempo do ciclo = Número de itens de trabalho concluídos / Tempo de execução dos itens de trabalho concluídos

4. Pontuação do promotor líquido (NPS)

Como seus clientes se sentem em relação ao seu produto? O NPS mede a fidelidade e o sentimento do cliente, fornecendo um feedback valioso que pode informar seu roteiro.

Categorias:

Excelente : NPS > 70

: NPS > 70 Positivo : NPS entre 50-69

: NPS entre 50-69 Negativo: NPS < 20

5. Taxa de transferência

Deseja medir a produtividade da sua equipe? A taxa de transferência rastreia a velocidade com que você conclui as tarefas, fornecendo insights sobre sua capacidade de entrega.

Fórmula:

Taxa de transferência = Período de tempo / Número de tarefas concluídas

6. Idade do item de trabalho

Mantenha o controle de quanto tempo os itens de trabalho permanecem em seu backlog. Uma idade alta do item de trabalho pode sinalizar gargalos que devem ser resolvidos para manter a sua equipe em bom funcionamento.

Fórmula:

WIA=Data atual-Data em que o item de trabalho foi adicionado ao backlog

Agora que exploramos as métricas essenciais que podem ajudá-lo a avaliar o sucesso, como velocidade, tempo de ciclo e satisfação do cliente, vamos nos aprofundar em como você pode usar o Dashboards do ClickUp para visualizar essas métricas de forma eficaz.

Os ClickUp Dashboards são personalizáveis com mais de 40 tipos de cartões, para que você possa adaptar cada métrica às suas necessidades.

Crie um Dashboard em segundos para priorizar tarefas, acompanhar o progresso e se concentrar no que é mais importante

As métricas de velocidade podem ser visualizadas com Cartões de Sprint cartões de sprint, que mostram a velocidade com que sua equipe conclui o trabalho durante cada sprint.

Ao mesmo tempo, o tempo de ciclo pode ser monitorado com os Calculation Cards, que fornecem informações rápidas sobre a eficiência do processo.

As métricas de satisfação do cliente podem ser representadas por meio de cartões de status e prioridade, permitindo que você priorize as tarefas de alto impacto que contribuem diretamente para a satisfação do cliente.

Impulsione suas equipes com o modelo pré-construído do ClickUp Sprint Dashboard, que aprimora o planejamento e o acompanhamento do sprint

Jakub, líder da equipe de inbound marketing da STX Next em sua primeira reunião com a equipe de marketing da empresa, o Sr. Khaled, de 19 anos, enfrentou pouca visibilidade, comunicação desarticulada e ineficiências no acompanhamento do progresso do projeto. Ele transformou o fluxo de trabalho de sua equipe usando o recurso Marketing Sprints do ClickUp.

Com o ClickUp, Jakub pôde acompanhar facilmente os estágios do projeto, as dependências e os bloqueadores em um formato visual. Usando os Sprint Cards nos Dashboards, ele monitorou a velocidade e a eficiência da equipe em tempo real, o que ajudou a priorizar tarefas e gerenciar o trabalho entre departamentos.

_O ClickUp se tornou uma parte tão integral do nosso trabalho que tudo precisa estar nele, ou então ele não existe! Ao colocar nosso trabalho no ClickUp e organizá-lo em Sprints, facilitamos o trabalho em todos os departamentos sem nos sobrecarregar com reuniões e conversas por e-mail

Jakub, Líder de Equipe, STX Next

Desafios e dicas para o Agile Roadmapping

A criação de roadmaps de produtos ágeis eficazes é desafiadora, muitas vezes exigindo que os gerentes de produtos equilibrem as prioridades, mantenham as partes interessadas informadas e mantenham a flexibilidade. Embora esses e os roteiros ágeis de produtos sejam ferramentas essenciais para as equipes, vários obstáculos comuns podem complicar o processo de planejamento:

Priorização de recursos

Cada departamento pode ter suas prioridades. O departamento de vendas pode pressionar por recursos solicitados pelos clientes para fechar negócios, enquanto o departamento de engenharia pode defender melhorias técnicas que prometam estabilidade a longo prazo.

Como gerente de produtos, é fundamental encontrar o equilíbrio entre ganhos de curto prazo e crescimento de longo prazo. Você pode usar o ClickUp para definir níveis de prioridade de tarefas para conectar melhor as solicitações de recursos às metas estratégicas, mantendo o foco da sua equipe.

Conectando dados a decisões

Os dados são os melhores amigos de um roadmap, mas somente se forem relevantes, acionáveis e contextualizados.

Os gerentes de produtos precisam de insights quantitativos (como taxas de adoção de recursos) e qualitativos (como feedback do usuário) para fazer escolhas informadas. O desafio geralmente está em reunir todos esses dados de forma eficiente e destilá-los em pontos claros e acionáveis.

Manter a flexibilidade

As equipes devem ter uma estrutura clara que permita ajustes com base no desempenho, no feedback do usuário e nas mudanças do setor. Suponha que a sua equipe esteja desenvolvendo um novo recurso, mas um desafio técnico inesperado atrasa o lançamento. Em vez de descarrilar todo o roteiro, os roteiros ágeis do ClickUp permitem realocar recursos dinamicamente, alterar cronogramas sem interromper o fluxo geral e comunicar as alterações instantaneamente.

Para evitar esses obstáculos de roadmapping, você pode usar modelos ágeis para uma abordagem mais estruturada e flexível.

Desafios do roadmap por tamanho de empresa

Os desafios da criação de roadmaps de desenvolvimento de produtos ágeis variam de acordo com o tamanho da empresa:

Startups : Manter as coisas simples é fundamental. Complicar demais o roadmap pode ser contraproducente, portanto, concentre-se na adaptabilidade e no desenvolvimento essencial do produto

: Manter as coisas simples é fundamental. Complicar demais o roadmap pode ser contraproducente, portanto, concentre-se na adaptabilidade e no desenvolvimento essencial do produto PMEs : À medida que as empresas crescem, seus desafios de roadmapping se tornam mais complexos. É importante visualizar as estratégias com clareza e entender a dinâmica interna da equipe

: À medida que as empresas crescem, seus desafios de roadmapping se tornam mais complexos. É importante visualizar as estratégias com clareza e entender a dinâmica interna da equipe Empresas: As grandes organizações precisam acompanhar o ritmo das mudanças do mercado e evitar a estagnação. Enfatizar a inovação e a autodisrupção é fundamental para manter a competitividade.

As Modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produto do ClickUp oferece uma abordagem altamente visual e adaptável para resolver esses desafios.

Modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produto do ClickUp

Ideal para equipes colaborativas, este modelo de quadro branco permite planejar e visualizar cada estágio de desenvolvimento, definir metas claras e alinhar equipes multifuncionais em torno das prioridades do produto.

Com recursos como status personalizáveis, campos e visualizações de roteiro visual, esse modelo ajuda os gerentes de produto e as equipes a acompanhar o progresso e identificar dependências, facilitando o ajuste dos planos em tempo real.

É perfeito para aqueles que preferem uma abordagem flexível e visual para o planejamento do roadmap.

Domine os roteiros ágeis com o ClickUp para obter sucesso inigualável no projeto

"Não planejar é planejar o fracasso"-e o gerenciamento de roadmaps Agile não é exceção.

Com o ClickUp, você tem tudo o que precisa para manter seus esforços de desenvolvimento no caminho certo, desde o horizonte de planejamento, priorizando recursos, até a medição do sucesso por meio de métricas acionáveis.

Independentemente de você estar navegando no caos de uma startup, no planejamento ágil, no dimensionamento de operações de PMEs ou no equilíbrio da inovação empresarial, os gráficos de Gantt, o planejamento de sprint e as atualizações em tempo real do ClickUp garantem que você fique à frente. Registre-se no ClickUp gratuitamente e assuma o controle de seus roadmaps Agile hoje mesmo para levar sua equipe de volta ao sucesso, um sprint de cada vez.