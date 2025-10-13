Os 10 melhores softwares de gerenciamento de documentos corporativos para explorar

Para muitas empresas de médio porte e grandes corporações, gerenciar documentos pode parecer uma batalha sem fim. As frustrações são bem reais: entrada tediosa de dados, problemas de controle de versões e montanhas de dados se acumulando.

Eu vi em primeira mão como esses desafios levam a erros dispendiosos, atrasos e riscos de conformidade. Determinado a encontrar uma solução melhor, decidi explorar o potencial transformador dos softwares de gerenciamento de documentos corporativos (EDM).

As soluções de gerenciamento de documentos não se limitam a organizar arquivos — elas otimizam fluxos de trabalho, aumentam a segurança e facilitam a colaboração em tempo real.

Após testes rigorosos em conjunto com a equipe da ClickUp, selecionamos as 10 melhores ferramentas de gerenciamento de documentos corporativos capazes de trazer ordem e eficiência ao caos documental. Nesta publicação, exploraremos cada uma delas em detalhes.

O que você deve procurar em um software de gestão de documentos corporativos?

Pela minha experiência, sete recursos essenciais podem fazer uma diferença real no seu processo de gerenciamento de documentos.

Veja o que você deve levar em consideração:

Medidas de segurança robustas: Proteja documentos confidenciais com criptografia avançada, autenticação multifatorial e controle de acesso baseado em funções. Procure ferramentas de fluxo de trabalho que estejam em conformidade com regulamentações relevantes, como o GDPR ou a HIPAA

Colaboração integrada: Garanta a edição, comentários e compartilhamento de arquivos em tempo real, independentemente de sua equipe estar no local ou trabalhando remotamente. Opte por um software que se integre a ferramentas como o Slack ou o Microsoft Teams para facilitar a colaboração em equipe

Fluxos de trabalho automatizados: Economize tempo automatizando tarefas como recuperação, aprovação, encaminhamento e arquivamento de documentos. A automação eficaz dos fluxos de trabalho reduz a carga de trabalho manual e otimiza a gestão dos processos de negócios

Interface intuitiva: Escolha um software fácil de navegar. Procure por recursos de arrastar e soltar, painéis personalizáveis e layouts simples para simplificar Escolha um software fácil de navegar. Procure por recursos de arrastar e soltar, painéis personalizáveis e layouts simples para simplificar a documentação do projeto e acelerar a adoção pela equipe

Controle de versão: Opte por um software de gerenciamento de documentos corporativos que permita acessar documentos, restaurar versões anteriores e acompanhar alterações com um clique. Isso é essencial para a segurança dos documentos, trilhas de auditoria e gerenciamento preciso de registros

Pesquisa avançada: Localize documentos digitais com recursos como filtros, marcação de metadados e pesquisa de texto completo. Isso garante uma recuperação rápida de documentos — seja para documentos jurídicos ou arquivos específicos, usando palavras-chave, tags ou campos personalizados

Escalabilidade: Certifique-se de que o software de gestão de documentos corporativos possa crescer junto com sua empresa. Ele deve suportar mais usuários, maior capacidade de armazenamento de documentos e integrações adicionais sem complicações

💡 Dica profissional: Quer melhorar a colaboração da equipe com um software de gestão de documentos corporativos? Veja como fazer isso: Centralize o armazenamento de dados para reduzir a duplicação de arquivos e a confusão 🗂️

Automatize o controle de versões para manter todos em sintonia 🕒

Defina permissões de usuário para garantir a segurança e o acesso adequado 🔒

Integre-o às ferramentas da equipe para criar um fluxo de trabalho contínuo 🚀

Os 10 melhores softwares de gestão de documentos corporativos

O crescimento das empresas de médio porte e de grande porte levou a uma demanda crescente por soluções eficientes de gerenciamento de documentos.

🚀 Dados: O mercado global de sistemas de gestão de documentos deve disparar de US$ 7,16 bilhões em 2024 para US$ 24,91 bilhões até 2032, refletindo uma robusta taxa de crescimento de 16,9%.

Mas o que está impulsionando essa rápida expansão?

Os sistemas de gestão de documentos corporativos evoluíram de um simples arquivo eletrônico. Hoje, são plataformas dinâmicas que oferecem acesso contínuo aos documentos, segurança de dados robusta e recursos especializados para atender às necessidades dos negócios modernos.

É por isso que, após testar inúmeras soluções, selecionei a dedo as 10 melhores opções de software de gestão de documentos que realmente oferecem um valor excepcional para empresas.

Vamos explorá-los um por um:

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos e colaboração em documentos sem complicações)

Trabalhem juntos no ClickUp Docs Aumente a colaboração da equipe no ClickUp Docs — atribua tarefas, compartilhe feedback e mantenha a qualidade dos documentos

Depois de explorar vários sistemas de gerenciamento de documentos corporativos, posso afirmar com segurança que o ClickUp está em uma categoria à parte.

Antes de minha equipe migrar para o ClickUp, enfrentávamos dificuldades com documentos em papel e fluxos de trabalho caóticos. Mas o ClickUp aprimorou nossos processos e eliminou a desorganização digital entre várias ferramentas.

É um dos melhores softwares de colaboração em documentos que já usei.

O ClickUp Docs é o cerne da excelência do ClickUp em gestão de documentos. Adoro a capacidade dele de criar documentos dinâmicos que minha equipe pode acessar, editar e aprimorar em tempo real.

A integração perfeita entre tarefas e documentos é uma revolução. Ela mantém os arquivos e ações relacionados conectados, para que não precisemos ficar alternando constantemente entre ferramentas para encontrar o que precisamos — tudo está em um só lugar.

E o recurso de histórico de versões? Um verdadeiro salva-vidas. Se edições cruciais forem perdidas durante a revisão de um documento, ele permite restaurar o conteúdo original com um clique.

Mas isso é só o começo; o ClickUp vai muito além. É uma plataforma que se adapta e cresce junto com sua empresa, trazendo clareza ao caos. Veja o que essa ferramenta tem a oferecer:

Aposte na inteligência documental com tecnologia de IA

Transforme documentos estáticos, como resumos de projetos, em centros de conhecimento práticos com o ClickUp Brain

O ClickUp se destaca quando você combina o Docs com o ClickUp Brain — incorporando inteligência baseada em IA ao gerenciamento de documentos. O processamento de linguagem natural converte documentos longos em insights precisos e práticos — mantendo as equipes organizadas e prontas para agir.

E o melhor de tudo? Com o ClickUp Brain, minha equipe não precisa mais vasculhar pilhas de informações. É uma ferramenta poderosa que gera conteúdo e oferece sugestões inteligentes de tarefas para transformar documentos estáticos em uma parte dinâmica do seu sistema.

Otimize os fluxos de trabalho com automação avançada

Atribua tarefas, ajuste status e atualize documentos automaticamente usando as automações do ClickUp

Antes, gerenciar vários projetos significava ficar alternando entre abas e lidando com diferentes contextos sem parar. Agora, uso o ClickUp Automations para automatizar tarefas repetitivas, configurar gatilhos e personalizar fluxos de trabalho.

Com um único clique, minha equipe tem uma visão geral de todos os nossos documentos, incluindo atualizações de progresso e possíveis obstáculos sinalizados pela IA. Também uso o software para atribuir tarefas e definir prazos, garantindo que os processos rotineiros sejam executados sem intervenção manual.

Principais recursos do ClickUp

Mantenha a comunicação fluindo — use o recurso “Atribuir comentários” do ClickUp para delegar tarefas ou o Chat do ClickUp para discussões rápidas em equipe

Organize documentos com aninhamento e tarefas relacionadas a links para obter visibilidade completa

Encontre qualquer documento rapidamente com a Pesquisa Conectada

Traga consistência aos fluxos de trabalho com modelos de documentação de processos pré-definidos

Dê feedback preciso diretamente nos documentos, tornando as revisões mais eficientes e úteis

Garanta a conformidade regulatória e a segurança com controles robustos de acesso a documentos

Aumente a produtividade integrando o ClickUp a ferramentas como Google Drive, Dropbox, Zoom, etc., mantendo tudo centralizado

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel não possui algumas funcionalidades disponíveis na versão para desktop, o que limita sua usabilidade em qualquer lugar

Devido às suas inúmeras funcionalidades, os usuários podem inicialmente achar o ClickUp difícil de navegar

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. M-Files (Ideal para gestão inteligente de informações)

O próximo na minha lista dos melhores sistemas de gerenciamento de documentos corporativos é o M-Files. Trata-se de uma solução exclusiva baseada em IA que reinventa a forma como os documentos são organizados e acessados.

Em vez das estruturas tradicionais de pastas, ele utiliza uma abordagem baseada em metadados, permitindo que você encontre documentos armazenados com base no “o quê” e não no “onde” eles estão. Essa configuração intuitiva agiliza a busca de documentos e aprimora a gestão de informações.

Também aprecio seus fluxos de trabalho automatizados, que simplificam aprovações, conformidade e ciclos de vida dos documentos, mantendo todos atualizados com as versões mais recentes.

Principais recursos do M-Files

Reduza erros e retrabalho, oferecendo controle de acesso fácil aos documentos relevantes

Melhore a experiência do usuário simplificando a recuperação de documentos e reduzindo a frustração

Facilite o trabalho remoto, permitindo o acesso a documentos eletrônicos a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar

Aprimore os sistemas de CRM e ERP com integração de documentos precisa e orientada por metadados

Limitações do M-Files

A configuração inicial e a personalização podem exigir tempo e conhecimento consideráveis

A marcação de metadados requer atualizações consistentes para manter a precisão

Preços do M-Files

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o M-Files

G2: 4,3/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 180 avaliações)

3. DocuWare (Ideal para digitalizar documentos em papel e arquivos físicos)

via DocuWare

O DocuWare ajuda você a fazer uma transição tranquila de processos baseados em papel para um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos na nuvem. O que o torna único? A indexação inteligente de documentos, que torna as informações facilmente pesquisáveis e acessíveis em segundos — ideal para equipes híbridas ou remotas.

O que mais me impressiona é a poderosa automação de fluxos de trabalho, que cuida de tudo, desde aprovações até notificações e arquivamento, para manter as operações livres de erros. Além disso, os recursos avançados de conformidade protegem dados confidenciais e atendem aos requisitos regulatórios.

Principais recursos do DocuWare

Otimize processos repetitivos, como entrada de dados, controle de versões, aprovações e lembretes

Organize documentos digitais de qualquer fonte e extraia dados essenciais

Use fluxos de trabalho personalizáveis para garantir aprovações e arquivamento de documentos sem complicações

Limitações do DocuWare

A curva de aprendizado íngreme pode parecer assustadora para equipes sem conhecimentos técnicos

Opções limitadas de personalização para adaptar a experiência do usuário

Preços do DocuWare

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o DocuWare

G2: 4,4/5 (mais de 230 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

📮 ClickUp Insight: 74% dos funcionários usam duas ou mais ferramentas apenas para encontrar as informações de que precisam — enquanto alternam entre e-mails, chat, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação. Essa constante mudança de contexto desperdiça tempo e diminui a produtividade. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp unifica todo o seu trabalho — e-mails, chat, documentos, tarefas e notas — em um único espaço de trabalho pesquisável, para que tudo esteja exatamente onde você precisa.

4. PandaDoc (Ideal para gerenciar contratos de vendas e assinaturas eletrônicas)

via PandaDoc

Embora o PandaDoc não seja um sistema tradicional de gerenciamento de documentos corporativos, ele conquistou seu lugar nesta lista graças à sua eficiência. Se o seu foco é criar, assinar, enviar e acompanhar propostas, orçamentos ou contratos, o PandaDoc é um excelente software de compartilhamento de arquivos.

Gosto particularmente da extensa biblioteca de modelos de documentos, que agiliza o processo de elaboração. Além disso, o recurso de análise integrado permite ver quando os clientes abrem um documento e acompanhar como eles interagem com ele — algo crucial nas negociações.

O destaque? Sua funcionalidade de assinatura eletrônica segura elimina a necessidade de ferramentas de terceiros, mantendo tudo simplificado.

Principais recursos do PandaDoc

Colabore com eficiência por meio de comentários no próprio documento e edição em tempo real

Personalize a identidade visual para criar materiais voltados ao cliente que sejam consistentes e profissionais

Incorpore gateways de pagamento confiáveis para pagamentos rápidos e seguros dos clientes

Limitações do PandaDoc

Destinado principalmente a equipes de vendas, com foco específico em contratos e documentos relacionados

O acesso a alguns recursos avançados é restrito aos planos de preços de nível superior

Preços do PandaDoc

Plano Starter: US$ 35/mês por usuário

Business : US$ 65/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o PandaDoc

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

5. Microsoft SharePoint (Ideal para colaboração em toda a empresa e controle de documentos)

via Microsoft SharePoint

Se sua organização utiliza o ecossistema da Microsoft, o SharePoint oferece um robusto sistema de gerenciamento de documentos corporativos. Ele se destaca no acesso a documentos, controle de versões e coautoria em tempo real por meio do Microsoft 365.

O que mais me chamou a atenção foram suas bibliotecas de documentos organizadas com gerenciamento de metadados e a capacidade de criar sites de equipe dinâmicos. Seus recursos de intranet personalizáveis permitem uma colaboração segura e eficiente, tornando-o muito mais do que uma solução de armazenamento.

Principais recursos do Microsoft SharePoint

Centralize o armazenamento de documentos com sincronização automática entre os aplicativos do Microsoft 365

Melhore a classificação e a capacidade de pesquisa de documentos com tags de metadados e propriedades personalizadas

Otimize os processos de aprovação e a gestão de conteúdo configurando fluxos de trabalho automatizados

Limitações do Microsoft SharePoint

Os recursos abrangentes da plataforma podem ser complexos para novos usuários, exigindo suporte de TI dedicado para configuração e manutenção

As taxas de licenciamento são mais altas, especialmente ao expandir para vários usuários

Preços do Microsoft SharePoint

Plano 1 do SharePoint : US$ 5 por usuário por mês

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50 por usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Microsoft SharePoint

G2: 4,0/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de software para gestão do conhecimento

6. OpenText Content Suite (Ideal para gerenciamento abrangente de conteúdo corporativo)

via OpenText Content Suite

O OpenText Content Suite é uma ótima solução se sua organização lida com grandes volumes de conteúdo e enfrenta requisitos regulatórios rigorosos.

Desenvolvido para o ciclo de vida completo do conteúdo, ele oferece uma plataforma unificada para gerenciar diversos documentos eletrônicos, desde e-mails até mídias sociais e conteúdo da web. O que mais aprecio é como ele se integra perfeitamente a sistemas corporativos como SAP e Microsoft.

Sua robusta automação de tarefas permite que as organizações mapeiem e otimizem processos. As ferramentas avançadas facilitam a conformidade com as normas do setor, oferecendo suporte a tudo, desde políticas de retenção de dados até trilhas de auditoria.

Principais recursos do OpenText Content Suite

Consolide fontes de conteúdo em um único sistema, gerenciando dados estruturados e não estruturados

Automatize a conformidade e a segurança de dados para uma governança robusta

Use análises de IA para obter insights e aprimorar a tomada de decisões

Limitações do OpenText Content Suite

O processo de configuração exige recursos de TI e personalização consideráveis, o que pode ser demorado e complexo

Alguns usuários relatam que a interface carece do apelo moderno das soluções mais recentes

Preços do OpenText Content Suite

Preços personalizados

Avaliações e classificações do OpenText Content Suite

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: N/A

7. DocuSign (Ideal para transações digitais seguras e assinaturas eletrônicas)

via Docusign

A oferta de CLM (Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos) da DocuSign evoluiu para um robusto sistema de gestão de documentos corporativos, especialmente para setores com grande volume de contratos.

Ele gerencia todo o ciclo de vida dos contratos — desde a elaboração até o envio e a assinatura seguros de documentos eletrônicos. Os recursos de gerenciamento de modelos e biblioteca de cláusulas otimizam os fluxos de trabalho jurídicos e mantêm a consistência.

Aprecio particularmente o fato de ele oferecer suporte à assinatura móvel para fechamento de negócios em qualquer lugar, agilizar a aprovação de contratos e garantir a conformidade regulatória global. Isso reduz significativamente os prazos de resposta e elimina a necessidade de armazenamento físico ou de documentos em papel.

Principais recursos do DocuSign

Envie e assine contratos com segurança usando assinaturas eletrônicas com validade legal

Mantenha a conformidade com normas globais de segurança, como eIDAS e ESIGN

Melhore a precisão dos documentos usando modelos e ferramentas de colaboração em tempo real

Desfrute de personalização da marca e assinatura responsiva para uma melhor experiência do usuário

Limitações do DocuSign

Ele é mais adequado para assinaturas do que para a gestão eletrônica completa de documentos, o que pode limitar os usuários que buscam soluções abrangentes

Recursos avançados só estão disponíveis em planos de preço mais alto, o que limita a funcionalidade para usuários em planos mais baratos

Preços do DocuSign

Pessoal : US$ 15/mês

Padrão : US$ 45/mês por usuário

Business Pro : US$ 65/mês por usuário

Soluções avançadas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o DocuSign

G2: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 8.000 avaliações)

8. Jotform Enterprise (Ideal para criação de formulários personalizados e coleta de dados)

via Jotform Enterprise

Na minha experiência, o Jotform Enterprise funciona bem para empresas que dependem da coleta de dados para gerar documentos jurídicos, contratos e relatórios financeiros. Sua automação sem código facilita a criação de fluxos de trabalho e a automação de aprovações de documentos sem a necessidade de conhecimentos técnicos.

Os rigorosos protocolos de segurança da plataforma, incluindo as normas HIPAA e SOC 2, proporcionam tranquilidade ao lidar com dados confidenciais. No entanto, sua abordagem centrada em formulários pode não atender às necessidades de armazenamento de documentos ou gerenciamento de metadados sem integrações de terceiros

Principais recursos do Jotform Enterprise

Automatize fluxos de trabalho complexos com formulários personalizados e lógica condicional

Gere documentos diretamente a partir do envio de formulários para reduzir a entrada manual de dados

Garanta a conformidade com políticas de segurança rigorosas

Limitações do Jotform Enterprise

A interface móvel pode ser difícil de usar para tarefas detalhadas

Os recursos de colaboração são limitados em comparação com os sistemas tradicionais de gerenciamento de documentos corporativos

Preços do Jotform Enterprise

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jotform Enterprise

G2: 4,7/5 (mais de 3.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de software de CRM para marketing

9. Notion (Ideal para gerenciamento de documentos corporativos flexível, no estilo wiki)

via Notion

Se você busca flexibilidade, o Notion oferece um espaço de trabalho completo para gerenciamento de conteúdo corporativo que integra notas, tarefas, bancos de dados e wikis. Eu o considero inestimável para organizar o conhecimento da equipe e otimizar a colaboração.

Sua interface de arrastar e soltar permite uma personalização intuitiva, seja para lidar com documentos comerciais ou projetos pessoais. Além disso, com recursos robustos de pesquisa e integração, essa ferramenta garante que sua equipe tenha sempre as informações corretas ao alcance das mãos.

Principais recursos do Notion

Crie, armazene e gerencie documentos em um único espaço de trabalho unificado

Colabore em tempo real com sua equipe em documentos compartilhados

Conecte documentos de forma integrada, vinculando planos de projeto e roteiros para um melhor contexto

Aumente a segurança dos documentos com permissões detalhadas e controles de acesso

Limitações do Notion

Isso pode ser desanimador para novos usuários, já que a grande variedade de recursos e opções de personalização pode resultar em uma curva de aprendizado íngreme

Alguns usuários podem achar que ele carece de recursos avançados de gerenciamento de documentos em comparação com plataformas dedicadas

Preços do Notion

Gratuito

Além disso : US$ 12/mês por usuário

Business : US$ 18/mês por usuário

Empresarial : Preços personalizados

Adicione o Notion AI a qualquer plano por US$ 10 por membro/mês

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

10. Pneumatic (Ideal para gerenciamento de fluxos de trabalho e otimização de processos)

via Pneumatic

O último da minha lista é o Pneumatic, uma ferramenta voltada para a automatização de processos de negócios e o gerenciamento de fluxos de trabalho. Ele ajuda a melhorar as operações, permitindo que você crie modelos de fluxo de trabalho personalizáveis, acompanhe o progresso e faça ajustes baseados em dados.

Embora não seja um sistema completo de gestão de documentos, o Pneumatic complementa um sistema desse tipo, garantindo que as tarefas sejam executadas sem problemas em toda a sua organização.

Principais recursos do Pneumatic

Crie e aprimore modelos de fluxo de trabalho usando o Template Builder para manter os processos atualizados

Execute vários fluxos de trabalho a partir de um único modelo e clone os existentes para simplificar a configuração

Acompanhe o progresso pelo painel de controle para identificar gargalos, atribuir tarefas e definir prioridades

Limitações pneumáticas

A ferramenta concentra-se principalmente na gestão de fluxos de trabalho, o que pode limitar sua eficácia para necessidades abrangentes de armazenamento de documentos

Os usuários podem enfrentar problemas de integração com os sistemas de gestão de documentos existentes, o que leva a ineficiências

Preços do Pneumatic

Autoatendimento : US$ 99/mês

Turnkey: US$ 5.900/ano

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Pneumatic

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

💡 Dica profissional: Lida com conteúdos em constante mudança, documentos confidenciais ou arquivos que exigem revisão detalhada? Os softwares de comparação de documentos oferecem a precisão de que você precisa, detectando até mesmo as menores edições e garantindo que nenhuma atualização crítica passe despercebida. Com ele, você pode: Identifique discrepâncias instantaneamente para detectar erros antes que se agravem 🔍

Mantenha uma trilha de auditoria clara e um controle de versões que acompanhe todas as alterações para fins de revisão regulatória 📜

Proteja dados confidenciais verificando as edições e sinalizando modificações não autorizadas 🔒

Acelere os processos de revisão com comparações automatizadas, reduzindo a carga de trabalho manual ⚡

Otimize seus sistemas de gestão de documentos corporativos com o ClickUp

Aí está: os 10 melhores sistemas de gestão de documentos corporativos para transformar a forma como você gerencia documentos comerciais. Seja para melhorar a colaboração, garantir a conformidade ou eliminar a desorganização dos documentos físicos, você encontrará a solução certa aqui.

Se você está procurando uma solução poderosa e completa, não precisa procurar mais: o ClickUp é a resposta! Sua integração perfeita de recursos de gerenciamento de projetos, armazenamento centralizado, automação de fluxos de trabalho e colaboração em documentos em tempo real transformou meu trabalho.

O que o torna único é sua capacidade de conectar sua estratégia de gestão de documentos corporativos ao seu ecossistema de trabalho mais amplo. Vincule documentos a tarefas, projetos e metas, garantindo que sua equipe sempre tenha o contexto necessário para trabalhar.

Então, por que esperar? Cadastre-se no ClickUp para aproveitar todo o potencial da sua equipe hoje mesmo!