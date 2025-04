Modelos gratuitos de listas de tarefas para Excel

O gerenciamento de tarefas muitas vezes pode parecer um jogo interminável de "whack-a-mole".

Você conclui uma tarefa e outras cinco aparecem.

É aí que as listas de tarefas entram em cena para salvar o dia. Elas são como seu próprio assistente pessoal, ajudando-o a manter o controle do que está por vir e a realizar as tarefas com a precisão de um ninja.

Com os modelos de lista de tarefas do Excel, você pode abandonar a caneta e o papel e adotar uma maneira mais simplificada de gerenciar sua carga de trabalho. Esses modelos do Excel permitem que você personalize tudo para atender às suas necessidades, tornando-os úteis para todas as tarefas.

Neste artigo, analisaremos os principais modelos de lista de tarefas do Excel de uso gratuito para você.

Bônus: Embora os modelos do Excel possam ser úteis, temos outros modelos de listas de tarefas para você mais adiante neste artigo. Confie em nós - você vai adorar usá-los!

O que são modelos de lista de tarefas do Excel?

Os modelos de lista de tarefas do Excel são ferramentas práticas e personalizáveis que o ajudam a manter-se organizado, gerenciando suas tarefas em uma planilha do Excel.

Eles facilitam a atribuição de tarefas, a definição de datas de vencimento e a priorização do que é mais importante em seu dia.

Seja para passar de um projeto para o outro, gerenciar os horários da família ou fazer as tarefas da escola, esses modelos são uma ótima maneira de manter o controle de tudo em um só lugar.

O que torna os modelos de lista de tarefas em Excel ainda melhores é sua versatilidade.

Ao contrário de um planejador padrão, é possível ajustar esses modelos para se adequarem a qualquer lista de tarefas.

Esses modelos podem ser tão simples ou detalhados quanto necessário, desde a codificação por cores de tarefas urgentes até a filtragem de itens concluídos.

Deseja adicionar uma caixa de seleção após cada tarefa para ter a sensação de satisfação de marcá-las como concluídas? Faça isso.

Esses modelos também são ótimos para colaboração. Se estiver coordenando tarefas com sua equipe ou família, basta compartilhar o arquivo do Excel; todos podem atualizar seu progresso em tempo real.

Além disso, os modelos o ajudam a visualizar as tarefas concluídas e os prazos pendentes, para que você nunca perca de vista suas metas.

O que faz um bom modelo de Excel de lista de tarefas?

Um modelo sólido de lista de tarefas em Excel é mais do que apenas um lugar para anotar tarefas.

Por exemplo, ele deve permitir que você divida as tarefas do projeto em partes pequenas, programe rotinas semanais ou acompanhe seu progresso nas metas de longo prazo.

O modelo deve ter colunas claras para o controle de datas de vencimento, níveis de prioridade e progresso. Ele também deve ter recursos integrados como formatação condicional para destacar tarefas atrasadas ou marcar tarefas concluídas.

O modelo ideal de lista de tarefas em Excel deve ser flexível o suficiente para lidar com qualquer coisa, desde a organização de vários projetos até a criação de uma lista de verificação simples para fazer as malas para uma viagem.

O ideal é que o seu modelo seja adaptável e pré-carregado com recursos como formatação condicional, gráficos de Gantt e barras de progresso para ajudá-lo a simplificar e realizar suas tarefas como um campeão.

**Leia também Como criar um bom sistema de tarefas e se tornar mais produtivo

Os 10 principais modelos de lista de tarefas em Excel

1. Modelo de lista de tarefas com rastreador de progresso do Microsoft 365

via Microsoft 365 O To-Do List Template with Progress Tracker do Microsoft 365 é um excelente ponto de partida se você não tem experiência com modelos do Excel. Com colunas personalizáveis, você pode definir a prioridade da tarefa, as datas de início e de vencimento e acompanhar o progresso usando uma barra de progresso integrada.

O modelo ajuda a gerenciar vários projetos, permitindo que você atribua tarefas e acompanhe o status de conclusão. À medida que você atualiza a porcentagem de conclusão, as tarefas são automaticamente atualizadas para "Concluído" quando terminadas, mantendo tudo em ordem.

Seja para uso pessoal ou para gerenciamento de projetos, esse modelo acessível facilita muito o controle das tarefas concluídas.

Além disso, ele é totalmente personalizável, portanto, você pode criar facilmente um modelo que funcione melhor para você!

Ideal para: Assistentes de projeto, coordenadores de equipe e assistentes pessoais que desejam gerenciar tarefas e progresso com facilidade

**Leia também Como criar uma lista de tarefas para TDAH? (Com modelos e exemplos)

2. Modelo de lista de tarefas do Excel por gerente de projeto

via Gerenciador de projetos Está se sentindo sobrecarregado com sua lista de tarefas? Com o modelo de lista de pendências do Excel do Project Manager, é muito mais fácil manter o controle de suas tarefas.

Esse modelo de lista de tarefas permite atribuir tarefas, definir datas de vencimento e monitorar o progresso usando uma barra de progresso simples. Ele é perfeito para gerenciar vários projetos e é totalmente personalizável. Além disso, é um download gratuito!

Precisa de mais controle? Você pode importar facilmente sua lista de tarefas para um software de gráfico de Gantt e colaborar com sua equipe para um gerenciamento de projetos perfeito.

Ideal para: Gerentes de tarefas, líderes de operações e líderes de equipe que precisam monitorar as tarefas e o progresso do projeto

**Leia também 20 modelos gratuitos de listas de tarefas de projetos para tarefas do ClickUp

3. Modelo de lista de tarefas do Excel por Vertex42.com

via Vértice42 Se estiver procurando um modelo mais abrangente para gerenciar suas tarefas (especialmente com sua equipe), o modelo de lista de tarefas do Excel da Vertex42 pode ser sua opção para acompanhar o progresso.

Esse modelo personalizável de rastreador de tarefas permite que você se mantenha organizado ao atribuir tarefas, definir datas de vencimento e priorizar com a ajuda da formatação condicional. Além disso, ele filtra automaticamente as tarefas para que você possa organizá-las pelo campo de sua preferência.

Você também pode classificar as tarefas por prioridade ou status de conclusão com apenas alguns cliques.

Ideal para: Gerentes de equipe, coordenadores de projeto e supervisores que precisam de uma ferramenta abrangente de gerenciamento de tarefas para acompanhamento de equipes

Faça o download deste modelo

Leia também:

/Leia também: Como criar uma lista de tarefas no Excel (com modelos)

4. Modelo de lista de tarefas imprimível por Template.net

via Template.net Não importa se você está gerenciando tarefas pessoais, vários projetos ou o orçamento da equipe para o seu projeto recente, oPrintable To Do List Template da Template.net tem tudo o que você precisa.

Esse modelo flexível do Excel permite atribuir tarefas facilmente, definir prazos e monitorar o progresso. Ele também lhe dá espaço para adicionar descrições de tarefas ou notas.

Seus recursos intuitivos simplificam a priorização de tarefas e a organização, independentemente do número de tarefas adicionadas à planilha. O melhor de tudo é que é um download gratuito e totalmente editável tanto no Excel quanto no Google Sheets.

Ideal para: Administradores de escritório, gerentes de projeto e planejadores de eventos que precisam de uma lista de tarefas flexível e imprimível para vários projetos

**Leia também 20 modelos de planilhas gratuitas em Excel e ClickUp

5. Modelo de lista de tarefas mensais por Template.net /img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Monthly-To-Do-List-Template-1400x907.png Modelo de lista de tarefas mensais da Templatenet /%href/ /img/

via Template.net Já teve a sensação de estar se afogando ao tentar controlar seus orçamentos mensais e programações diárias?

O controle de contas de luz, pagamentos de hipotecas e marcos de projetos pode se tornar rapidamente um incômodo.

É nesse ponto que o modelo de lista de tarefas mensais da Template.net pode ajudar a fazer a diferença.

Esse modelo do Excel simplifica o gerenciamento de tarefas, permitindo que você defina prazos, monitore o progresso e fique em dia com todas as suas metas mensais.

O recurso de monitoramento de marcos desse modelo é especialmente útil para metas de longo prazo, seja para acompanhar seu orçamento mensal ou o status do projeto. Há também um prático espaço em branco para adicionar anotações.

Salve-o como um arquivo Excel ou Planilha Google e imprima-o para uso.

Ideal para: Gerentes de orçamento, planejadores financeiros e coordenadores de projetos que precisam monitorar orçamentos mensais e marcos de projetos de longo prazo

**Leia também Como criar uma lista de verificação no Excel com modelos e exemplos

6. Modelo de planilha do Excel para lista de tarefas por Template.net /img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/To-Do-List-Excel-Sheet-Template-1400x907.png Modelo de planilha Excel de lista de tarefas por Templatenet /%href/ /img/

via Template.net Você pode gerenciar suas tarefas de curto prazo e suas metas de longo prazo com o To-Do List Excel Sheet Template da Template.net .

As colunas personalizáveis desse modelo permitem que você edite os campos para incluir detalhes específicos da tarefa e definir prioridades.

Você pode destacar facilmente as tarefas com base em seu status, prazos ou nível de prioridade usando a formatação condicional.

As opções de classificação e filtragem ajudam a organizar as tarefas para facilitar a visualização, enquanto as funções de cálculo incorporadas permitem acompanhar a duração das tarefas e o progresso geral.

Ideal para: Gerentes de operações, líderes de projetos e entusiastas da produtividade pessoal que gerenciam tarefas de curto prazo e metas de longo prazo

**Leia também Como manter o controle das tarefas no trabalho

Limitações do uso do Excel para listas de tarefas

Embora a formatação de listas de tarefas no Microsoft Excel pareça conveniente, ela tem algumas limitações que vale a pena considerar:

Atualizações manuais: Você precisará atualizar constantemente suas listas manualmente, o que pode consumir muito tempo se estiver gerenciando várias tarefas ou projetos

Você precisará atualizar constantemente suas listas manualmente, o que pode consumir muito tempo se estiver gerenciando várias tarefas ou projetos Automação limitada: Diferente desoftware dedicado de gerenciamento de tarefaso Excel não oferece automação integrada para tarefas recorrentes ou lembretes automáticos

Diferente desoftware dedicado de gerenciamento de tarefaso Excel não oferece automação integrada para tarefas recorrentes ou lembretes automáticos Co-utilização complicada: Compartilhar sua planilha do Excel com outras pessoas pode gerar confusão, especialmente se várias pessoas estiverem fazendo edições ao mesmo tempo

Compartilhar sua planilha do Excel com outras pessoas pode gerar confusão, especialmente se várias pessoas estiverem fazendo edições ao mesmo tempo Sem acompanhamento em tempo real: Ao contrário das ferramentas de gerenciamento de projetos baseadas na nuvem, o Excel não oferece atualizações em tempo real, o que dificulta o acompanhamento instantâneo do progresso

Ao contrário das ferramentas de gerenciamento de projetos baseadas na nuvem, o Excel não oferece atualizações em tempo real, o que dificulta o acompanhamento instantâneo do progresso Fórmulas complexas: O uso de recursos mais avançados (como gráficos de Gantt ou formatação personalizada) requer conhecimento das funções do Excel, o que pode ser um desafio para iniciantes

O uso de recursos mais avançados (como gráficos de Gantt ou formatação personalizada) requer conhecimento das funções do Excel, o que pode ser um desafio para iniciantes Não há dependências de tarefas: Diferentemente do software de gerenciamento de projetos, o Excel não suporta facilmente a vinculação de tarefas com base em dependências, o que é crucial para projetos complexos

Leia também:

/Leia também: 10 melhores aplicativos de lista de tarefas com IA para simplificar sua vida

Modelos alternativos de listas de tarefas

E se disséssemos que existe uma plataforma que combina formatação de listas de tarefas, classificação e rastreamento de tarefas com gerenciamento de projetos?

É assim que o ClickUp pode transformar suas listas de tarefas em algo mais avançado.

Com várias exibições de status personalizáveis e recursos integrados de gerenciamento de projetos, os modelos gratuitos do ClickUp foram criados para atender a todas as suas necessidades diárias, seja para gerenciar sua equipe de marketing ou acompanhar suas tarefas.

Aqui estão os melhores modelos alternativos de listas de tarefas do ClickUp que você pode experimentar:

1. Modelo básico de lista de tarefas do ClickUp

Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Se você deseja uma solução básica e sem frescuras para suas tarefas diárias, o Modelo de lista de tarefas básicas do ClickUp é sua opção preferida.

Esse modelo é perfeito para iniciantes. Ele oferece uma configuração pronta para uso e totalmente personalizável que permite que você comece em segundos.

Ele permite que você acompanhe o progresso e se mantenha organizado sem esforço. Veja suas tarefas nos formatos Board View ou List e filtre-as por dois status simples: "Complete" e "To-Do"

Se gerenciar tarefas pessoais ou lidar com projetos, você pode adaptar esse modelo totalmente para acompanhar seu fluxo de trabalho!

Ideal para: Profissionais iniciantes, assistentes administrativos e coordenadores de projetos que procuram uma ferramenta simples de gerenciamento de tarefas

Leia também: 10 melhores aplicativos de lista de tarefas (gratuitos e pagos)

2. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Desde a classificação de suas necessidades de compras até o planejamento do seu dia de trabalho, Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp é perfeito para suas necessidades diárias.

Esse modelo de rastreador de tarefas fácil de usar para iniciantes ajuda a priorizar tarefas, definir datas de vencimento e acompanhar o progresso diário.

Com campos personalizados como "Contador de sequência", "Categoria" e muito mais, esse é um modelo adequado para rastrear e criar um hábito.

Você pode manter o controle de vários projetos com os lembretes e marcos automatizados do modelo, garantindo que tudo seja feito com tempo de sobra.

Ideal para: Gerentes de escritório, freelancers e líderes de equipe que gerenciam tarefas diárias e metas pessoais

3. Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Modelo de lista de tarefas do calendário do Clickup

O modelo Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp é um modelo de uma página que ajuda a mapear suas tarefas diárias, semanais ou mensais para melhor organização e foco.

Imagine que você esteja gerenciando um projeto de equipe com vários prazos distribuídos ao longo do mês.

Com esse modelo, você pode atribuir tarefas rapidamente, definir datas de vencimento e visualizar tudo em um novo formato de calendário.

Precisa se concentrar apenas em suas responsabilidades? Mude para a visualização por função e veja apenas suas tarefas, facilitando a priorização de sua carga de trabalho.

Ou, digamos que você esteja planejando um grande evento familiar com muitas partes móveis. Use este modelo para programar e atribuir tarefas aos membros da família, acompanhar os prazos para reservar locais e até mesmo definir lembretes para datas importantes.

Ele inclui uma conveniente visualização de solicitação de reunião para mostrar as próximas reuniões e as tarefas a serem concluídas antes de cada reunião.

Ideal para: Planejadores de eventos, gerentes de projeto e assistentes executivos que acompanham tarefas e prazos em programações diárias, semanais ou mensais

leia também:💡Ler também: 15 exemplos de listas de tarefas para fazer mais no trabalho

4. Modelo de lista de tarefas do trabalho do ClickUp

Modelo de estrutura

Você é uma pessoa que se esquece de regar suas plantas ou, digamos, de verificar as entregas da semana passada simplesmente porque tem muita coisa para fazer?

O Modelo de lista de tarefas de trabalho do ClickUp pode ajudá-lo a se manter organizado, dividindo suas tarefas em etapas claras.

Com status personalizados, como "Em andamento" e "Concluído", e campos personalizados, como "Tipo de tarefa" ou "Prioridade", esse modelo de rastreador de tarefas ajuda a priorizar e atribuir tarefas, definir datas de vencimento e acompanhar seu progresso.

Você também pode usar a visualização de calendário para planejar toda a sua semana ou mês de uma só vez. A visualização de lista de tarefas permite que você acompanhe tudo, caso precise determinar sua prioridade máxima.

Ideal para: Gerentes de operações, líderes de equipe e executivos seniores que precisam organizar e priorizar tarefas para projetos de trabalho

leia também:💡Ler também: Como criar uma lista de prioridades, guia para fazer as coisas acontecerem

5. Modelo de lista de atividades do ClickUp

Modelo de lista de atividades do ClickUp

Imagine que você está trabalhando em vários projetos de clientes ao mesmo tempo.

Com Modelo de lista de atividades do ClickUp você pode organizar as tarefas por cliente, acompanhar o progresso de cada projeto e garantir que os prazos não se sobreponham.

A visualização de calendário informa sobre os próximos eventos, enquanto o gráfico de Gantt ajuda a planejar sua carga de trabalho de forma eficaz. Você também pode usar a visualização de carga de trabalho para garantir o gerenciamento eficiente de recursos para cada projeto.

Com campos personalizados como "Project Manager" e "Completion Progress", você pode priorizar as tarefas por projeto e garantir que tudo permaneça no caminho certo.

Ideal para: Gerentes de projetos de clientes, gerentes de contas e líderes de equipes que lidam com vários projetos de clientes simultaneamente

6. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Quando uma montanha de trabalho está se acumulando, o Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp pode ser sua melhor aposta para simplificar e organizar sua agenda.

Esse modelo versátil de rastreador de tarefas permite que você organize seu trabalho em três listas: Itens de ação, Ideias e Backlog. Atribua tarefas, defina datas de vencimento e, em seguida, filtre pelo campo personalizado "Department" (Departamento) para rastrear tarefas por departamento.

Precisa de mais detalhes? Use os campos personalizados pré-existentes, como "Assignee" e "Priority", ou crie seus próprios campos para um gerenciamento mais detalhado das tarefas.

É uma solução pronta para uso que torna o gerenciamento da sua lista de tarefas mais fácil do que nunca!

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e coordenadores de operações que gerenciam tarefas complexas e carga de trabalho em várias equipes

7. Modelo de lista de tarefas de mudança do ClickUp

Modelo de lista de pendências de mudança do ClickUp

Nem todo modelo é projetado para facilitar a vida durante grandes mudanças (como mudança de casa ou de escritório). É por isso que o Modelo de lista de tarefas de mudança do ClickUp entra em.

Esse modelo rastreia tarefas específicas relacionadas à sua mudança. Seja embalando, agendando ou planejando a logística, ele divide suas tarefas em etapas gerenciáveis.

Com status personalizados e um gráfico de Gantt, você pode visualizar seu progresso e garantir uma transição tranquila. É perfeito para garantir que nada seja esquecido e tornar sua nova mudança livre de estresse e focada!

Use a visualização Moving Stages View para acompanhar o progresso geral da mudança, enquanto a visualização Getting Started Guide fornece dicas sobre como planejá-la com eficiência.

Ideal para: Gerentes de instalações, administradores de escritórios e proprietários de imóveis que planejam e organizam tarefas de mudança para obter transições tranquilas

8. Modelo de lista de desejos do ClickUp

Modelo de lista ClickUp Bucket

Já planejou sua lista de desejos para o próximo ano? Caso contrário, você pode usar Modelo de lista de desejos do ClickUp para ajudar a transformar esses sonhos em metas realizáveis.

Esse modelo de rastreador de tarefas o ajuda a chegar mais perto de alcançar suas metas. Os campos personalizados - 'Continente', 'Destino' e 'Pessoas envolvidas' - são ótimos para categorizar e registrar suas experiências, desde lugares visitados até comidas apreciadas.

A visualização por classificação o ajudará a priorizar o que deve ser feito primeiro, enquanto a visualização por pessoas o ajudará a monitorar qual atividade você está planejando com amigos e familiares individuais.

Comece a planejar hoje mesmo e veja sua lista de desejos ganhar vida!

Ideal para: Entusiastas do desenvolvimento pessoal, coaches de vida, planejadores de viagens e qualquer pessoa que queira transformar sonhos e aspirações em metas práticas

9. Modelo de lista de tarefas do ClickUp Class Assignments

Modelo de lista de tarefas do ClickUp Class Assignments

Professores, isto é para vocês! O modelo Modelo de lista de tarefas do ClickUp Class Assignments permite que você gerencie suas tarefas, notas e o progresso dos alunos em um só lugar. Quer esteja ensinando um pequeno grupo ou gerenciando várias turmas, esse modelo o ajuda a manter-se organizado e dentro do cronograma, liberando tempo para se concentrar no que é mais importante - o sucesso de seus alunos!

Com status personalizados, como "Em andamento" e "Concluído", e campos como "Nota" e "Tópicos abordados", agora será muito fácil organizar as tarefas de sua sala de aula!

Ideal para: Professores, docentes e coordenadores acadêmicos que gerenciam as tarefas de classe e o progresso dos alunos

10. Modelo ClickUp de como fazer as coisas

Di

Modelo do ClickUp Getting Things Done

O modelo Modelo do ClickUp Getting Things Done foi criado com base no sistema GTD de David Allen, facilitando a organização de tarefas em etapas acionáveis. O Guide Doc incluído facilita o início para novos usuários.

Com sete listas pré-salvas, como Next Actions (Próximas ações), Tickler File (Arquivo de pendências) e Weekly Review (Revisão semanal), o modelo o orienta em cada etapa do processo GTD.

O modelo também inclui campos personalizados, como "Blocked" (bloqueado), "Context" (contexto) e "Effort" (esforço), fornecendo as ferramentas para acompanhar seu trabalho com clareza. É perfeito para equipes e indivíduos prontos para fazer as coisas com eficiência!

Ideal para: Entusiastas da produtividade, gerentes de projeto e profissionais ocupados que usam o sistema GTD para organizar tarefas por urgência e contexto

11. Modelo de lista de tarefas para reforma de casa do ClickUp

Modelo de projeto de reforma da casa do ClickUp

Seja reformando sua cozinha ou dando uma repaginada em toda a sua casa, este modelo garantirá uma reforma tranquila e sem estresse!

Com o Modelo de lista de tarefas para reforma da casa do ClickUp no ClickUp Home Renovation List Template, você pode organizar tarefas de alta prioridade, definir orçamentos de projetos e acompanhar cada etapa do roteiro da reforma. Use a Visualização de lista para organizar as tarefas por data de início ou a Visualização de quadro para acompanhá-las pelo progresso da tarefa.

Esse modelo de gerenciamento de projetos mantém tudo em um só lugar, simplificando tudo, desde o gerenciamento de vários empreiteiros e materiais até a programação de cronogramas.

Ideal para: Proprietários de casas, gerentes de projetos de reforma e designers de interiores que supervisionam tarefas e cronogramas de reforma da casa

Leia também:

/Leia também: lista de verificação de gerenciamento de projetos de 9 pontos para gerentes

Aceite suas tarefas com o ClickUp

Vamos encarar os fatos - as listas de tarefas antigas são úteis, mas só podem levá-lo até certo ponto.

Elas são úteis para anotar coisas, mas o gerenciamento de projetos (tanto pessoais quanto de trabalho) exige algo muito mais abrangente.

É aí que entram os modelos de lista de tarefas do ClickUp.

Eles oferecem uma experiência personalizável pré-projetada criada para cenários específicos, como mudança de casa, controle do orçamento de um projeto ou conclusão de tarefas diárias.

Com o ClickUp, você pode gerenciar facilmente todas as tarefas da sua lista de tarefas, desde projetos domésticos até compromissos de trabalho. Registre-se no ClickUp gratuitamente e resolva suas listas de tarefas com confiança!