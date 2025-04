Normas essenciais do grupo para criar uma equipe forte e de alto desempenho

Sua equipe está envolvida na discussão do lançamento de um novo produto.

Alguns membros falam sobre a estratégia de entrada no mercado (GTM), enquanto a equipe de engenharia se concentra na modificação dos recursos do produto. Essa confusão leva a discussões dispersas e confusão sobre o objetivo principal da reunião.

Você estabelece uma norma de grupo para a realização de reuniões separadas para discussões técnicas e de marketing e designa um líder de reunião para garantir que as discussões não sejam exageradas.

O impacto? Redução da confusão e melhor tomada de decisões. É assim que as normas de grupo podem ser poderosas.

Nesta postagem do blog, discutiremos como você pode estabelecer normas de grupo para melhorar o desempenho da equipe e transformar sua empresa equipe em uma unidade coesa .

O que são normas de grupo?

As normas do grupo são regras e expectativas informais definidas por uma equipe que orientam como os membros da equipe interagem e colaboram.

As normas agem como um manual para que sua equipe funcione de forma eficaz, definindo padrões claros para a tomada de decisões, resolução de conflitos, gerenciamento de tarefas e fornecimento de feedback.

Normas claras garantem que todos estejam alinhados e incentivam os membros da equipe a assumir a responsabilidade. Isso reduz a confusão, ajuda evitar conversas difíceis promove a discussão mútua e melhora a produtividade da equipe.

um exemplo brilhante de normas de grupo é A "regra das duas pizzas" da Amazon que afirma que todas as equipes internas e externas devem ser pequenas o suficiente para que duas pizzas possam alimentar todos os membros da equipe. A ideia é criar equipes pequenas para aumentar a eficiência do trabalho.

Por que as normas do grupo são importantes para o sucesso da equipe?

Veja por que é importante estabelecer normas para a equipe:

🎯 Expectativas claras: Quando todos sabem o que se espera deles, há menos confusão, mais produtividade e intenções positivas

**Melhor comunicação: normas sólidas promovem uma comunicação aberta e honesta entre os membros da equipe, levando a uma melhor colaboração e solução de problemas

**Aumento da confiança: quando os membros da equipe sentem que podem contar uns com os outros, isso cria coesão na equipe e fortalece os relacionamentos

trabalho em equipe aprimorado: As normas do grupo criam um senso de pertencimento e propósito compartilhado, facilitando o trabalho conjunto dos membros da equipe em direção a objetivos comuns

melhor tomada de decisão: Quando todos estão na mesma página, é fácil tomar decisões informadas e eficazes

Tipos de normas de grupo

Vamos ver os diferentes tipos de normas de grupo que você pode estabelecer para desenvolvimento da equipe :

Normas de comunicação

Essas normas determinam como os membros da equipe se comunicam entre si. Por exemplo, as atualizações devem ser compartilhadas por e-mail, por um aplicativo de mensagens ou durante uma reunião diária?

Normas de tomada de decisão

Elas definem como a sua equipe toma decisões críticas - as decisões serão tomadas por consenso, voto da maioria ou liderança?

Normas de responsabilidade

Essas normas definem responsabilidades claras e métodos para monitorar o progresso. As equipes que definem regras e expectativas explícitas são mais eficientes e têm menos gargalos.

Normas de desempenho

Estão relacionadas a como a equipe trabalha em conjunto para atingir as metas. Por exemplo, "Todos os membros da equipe devem garantir que o trabalho atenda aos padrões de qualidade e se alinhe aos valores e objetivos da empresa."

Além disso, as normas do grupo podem evoluir à medida que a equipe cresce para se adaptar à dinâmica da equipe e às necessidades da empresa.

Exemplos de normas de grupo para equipes de alto desempenho

Vejamos algumas normas de grupo comuns e eficazes que podem impulsionar a colaboração da equipe e desempenho geral.

Manter os membros da equipe e as partes interessadas informados

Um dos desafios comuns que as equipes enfrentam, especialmente ao lidar com projetos complexos, é definir funções claras. Sem isso, os membros da equipe podem passar muito tempo se perguntando quem é responsável por uma determinada tarefa, a quem recorrer para tomar decisões etc.

É nesse ponto que você precisa de um gráfico RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) para classificar dinâmica da equipe especialmente para equipes multifuncionais . Ela define:

Responsável: Quem concluirá qual tarefa

Quem concluirá qual tarefa Responsável: Quem tem a autoridade final para garantir a conclusão da tarefa

Quem tem a autoridade final para garantir a conclusão da tarefa Consultado: Quem fornecerá informações ou conhecimento para uma tarefa

Quem fornecerá informações ou conhecimento para uma tarefa Informado: Quem precisa ser atualizado sobre os resultados da tarefa ou bloqueadores

Dica profissional: Você pode usar Modelo de planejamento RACI do ClickUp para criar um gráfico RACI para sua equipe e trabalhar com eficiência. O modelo ajuda a definir funções e responsabilidades claras para todas as partes interessadas, reduz a falta de comunicação e a confusão entre os membros da equipe e melhora a colaboração e a responsabilidade.

Comunique-se com eficiência Comunicação eficaz é a força vital de qualquer equipe de alto desempenho. Normas claras de comunicação, como check-ins semanais ou quinzenais para discutir as atualizações do projeto, garantir a comunicação inclusiva e usar uma única plataforma de comunicação, ajudam a criar uma cultura de trabalho positiva e aumentam a colaboração da equipe.

Se estiver procurando maneiras de preencher a lacuna de comunicação dentro da sua equipe, ClickUp Chat pode ajudar.

Ele reúne todo o trabalho e a comunicação em um só lugar para que os membros da equipe possam interagir, compartilhar atualizações do projeto, transformar mensagens em tarefas ou até mesmo vincular mensagens a tarefas específicas sem nunca perder o contexto. Ao integrar as mensagens instantâneas ao seu gerenciamento de projetos, o ClickUp Chat elimina os silos e a taxa de alternância!

Converse, colabore e faça as coisas mais rapidamente com o ClickUp Chat

Gerenciar conflitos

Os conflitos são inevitáveis em qualquer equipe. Entretanto, os líderes de equipe devem definir normas de resolução de conflitos para fortalecer a colaboração da equipe e impulsionar a inovação.

Estratégico gerenciamento de conflitos garante que as diferenças sejam tratadas de forma construtiva e justa, concentrando-se na solução de problemas em vez de transferir a culpa.

⚡️Template Arquivo: Modelo de quebra-gelo da Roda das Emoções do ClickUp é a solução ideal para criar um relacionamento com a equipe e evitar conflitos. O modelo ajuda os membros da equipe a se apresentarem e a entenderem os desafios enfrentados pelos outros, promovendo empatia e melhor colaboração.

Modelo de quebra-gelo ClickUp Emotions Wheel

Tome decisões mais rapidamente

A tomada de decisões mais rápida é a chave para se adaptar às mudanças, capitalizar as oportunidades e manter os projetos no caminho certo. Ela também evita gargalos e atrasos, garantindo que a equipe possa avançar sem hesitação.

**Algumas das normas de grupo mais eficazes para tomar decisões rápidas são

Ter como meta 40% de consenso e não 100%

Adotar uma mentalidade ágil

Tomar decisões com base em dados em vez de intuição

Limitar a análise de qualquer situação a três resultados

Você pode usar Modelo de estrutura de tomada de decisão do ClickUp o modelo de estrutura de tomada de decisão do ClickUp permite que você simplifique o processo de tomada de decisão em sua organização, estabelecendo uma estrutura padrão. Ele o ajuda a reunir todas as informações relevantes, ponderar as opções, reduzir a parcialidade e tomar decisões com eficiência.

Modelo de estrutura de tomada de decisão do ClickUp

Defina agendas claras para as reuniões

O segredo para conduzir reuniões produtivas é seguir uma pauta bem estruturada. Normas do grupo com agendas de reuniões claras garanta que as reuniões tenham um propósito específico, itens acionáveis e metas definidas. Isso reduz o desperdício de tempo, mantém as discussões nos trilhos e confirma que todos os participantes estão preparados. Modelo de agenda de reunião do ClickUp facilita a implementação dessa norma de grupo. O modelo ajuda as equipes a organizarem suas reuniões definindo tópicos para discussão, atribuindo itens de ação e acompanhando as decisões tomadas.

Modelo de agenda do ClickUp

Bloqueie o tempo para inovação e produtividade

de acordo com Regra dos 20% do Google todos os seus funcionários devem reservar 20% do seu tempo semanal para trabalhar em projetos paralelos e se concentrar em inovação.

Ao incorporar o bloqueio de tempo às normas do grupo, você pode aprimorar o gerenciamento de tempo da sua equipe, minimizar as distrações e criar fluxos de trabalho mais estruturados.

As normas de grupo sobre bloqueio de tempo estabelecem uma estrutura consistente para a forma como os membros da equipe organizam seu dia de trabalho. Isso ajuda a evitar a multitarefa, que geralmente leva à redução da eficiência e ao esgotamento. Modelo de bloqueio de tempo do ClickUp vem em seu socorro aqui.

Ele fornece uma estrutura para organizar as tarefas diárias em blocos de tempo dedicados. Com esse modelo, é possível planejar todo o dia de trabalho atribuindo blocos de tempo a tarefas ou projetos específicos. Ele também ajuda a aumentar o foco ao designar períodos ininterruptos para trabalhar em tarefas de alta prioridade.

Modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp

Fornecer atualizações regulares do status do projeto

As atualizações regulares do status do projeto são essenciais para manter a transparência, a responsabilidade e o alinhamento da equipe. Quando as atualizações fazem parte das normas do grupo, elas garantem que todos os membros do grupo e as partes interessadas sejam informados sobre o progresso, os possíveis obstáculos e as próximas etapas.

O ClickUp oferece dois modelos importantes para ajudar as equipes a simplificar esse processo:

Modelo de relatório de status semanal do ClickUp Modelo de relatório de status semanal do ClickUp ajuda a compartilhar o progresso das tarefas com as partes interessadas, monitorar tarefas e marcar tarefas concluídas para manter a transparência.

Modelo de relatório de status semanal da ClickUp

Modelo de relatório de status de projeto do ClickUp

Você pode usar o modelo Modelo de relatório de status do projeto ClickUp para documentar as principais realizações e criar relatórios para garantir que as metas sejam cumpridas dentro do prazo. As atualizações de status ajudam a destacar os problemas logo no início, dando à equipe tempo para resolvê-los antes que inviabilizem o projeto.

Modelo de relatório de status do projeto by ClickUp in Whiteboards

Como criar normas eficazes para o grupo

Estabelecer normas de grupo eficazes é essencial para promover a colaboração, a confiança e a responsabilidade da equipe. Independentemente de sua equipe estar no escritório, ser híbrida ou totalmente remota, normas claras de grupo criam um entendimento compartilhado de como todos trabalham juntos.

Aqui está um guia passo a passo sobre como criar normas para a equipe:

Etapa 1: Envolva a equipe no processo

Crie normas de grupo buscando a opinião de toda a equipe. Isso garante que todos se sintam ouvidos, aumentando a possibilidade de aderir aos padrões acordados.

Use ferramentas como Bate-papo do ClickUp para permitir discussões em tempo real e brainstorming sobre quais normas oferecem melhor suporte colaboração da equipe .

Etapa 2: documentar as normas

Depois que a sua equipe estiver alinhada com as normas, documente-as em um local acessível a todos. Documentos do ClickUp é uma ótima ferramenta para isso. Você pode usá-la para anotar as normas finalizadas do grupo, garantindo que elas estejam facilmente disponíveis para referência futura.

Ter as normas em um documento compartilhado facilita a atualização delas à medida que a equipe evolui ou enfrenta novos desafios. Basta adicionar páginas aninhadas e elementos de estilo para organizar as informações e chamar a atenção para detalhes críticos.

Edite em tempo real, deixe comentários, atribua tarefas e acompanhe as alterações, tudo em um só lugar com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite que você edite documentos em tempo real com sua equipe, além de oferecer recursos para comentários, atribuição de tarefas e acompanhamento do progresso.

Etapa 3: Defina metas claras para a equipe

Normas claras preparam o caminho para o sucesso, seja para cumprir prazos ou melhorar a comunicação. Você pode usar Metas do ClickUp para alinhar os objetivos da sua equipe com as normas do grupo. Isso permitirá que você se mantenha no caminho certo com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automatizado do progresso.

Rastreie o progresso, comemore os marcos e mantenha-se motivado durante toda a sua jornada com o ClickUp Goals

Você também pode explorar Modelo de metas SMART do ClickUp para garantir que suas metas sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. Esse modelo pode ajudá-lo a definir metas melhores para a sua equipe.

Modelo de metas SMART do ClickUp

**Este modelo ajuda você a

Acompanhar o progresso das metas e medir o sucesso

Manter o foco nas metas de longo prazo

Identificar e lidar com possíveis obstáculos

Etapa 4: revisar periodicamente as normas

À medida que a equipe cresce e os projetos mudam, as normas do grupo podem precisar ser ajustadas. As revisões periódicas garantem que as normas permaneçam relevantes e úteis.

Usando Formulários ClickUp você pode reunir anônimos feedback dos membros da equipe sobre quais normas precisam ser substituídas ou modificadas. Um feedback construtivo como esse pode melhorar a dinâmica da equipe.

Colete feedback, reúna dados e simplifique processos com o ClickUp Forms

Normas de grupo para equipes remotas

Trabalhar remotamente acrescenta outra camada às normas eficazes do grupo devido às lacunas de comunicação e à flexibilidade do trabalho. Aqui estão algumas normas de equipes virtuais a serem consideradas:

📌 Consciência do fuso horário: As equipes virtuais que trabalham em diferentes fusos horários devem estabelecer normas de agendamento de reuniões e definição de prazos que respeitem as diferenças de fuso horário de todos. Use Visualização do calendário do ClickUp para acompanhar a disponibilidade e as programações em todas as regiões

📌 Etiqueta de reunião virtual: As equipes remotas devem estabelecer diretrizes claras para reuniões virtuais, como o uso de vídeo, o uso de mudo quando não estiverem falando e a manutenção do foco durante as chamadas

📌 Horário de trabalho e disponibilidade: Defina as expectativas em relação ao horário de trabalho e à disponibilidade, principalmente se a equipe estiver em vários fusos horários. Definir quando todos os membros da equipe devem estar on-line para colaboração ou comunicação urgente ajuda a evitar confusão

📌 Expectativas de comunicação: Chegue a um acordo sobre como e quando usar diferentes ferramentas de comunicação. Por exemplo, quando usar e-mail em vez de mensagens instantâneas para atualizações ou quando agendar uma reunião para discussões complexas

Mantenha sua agenda organizada e sua produtividade sob controle com o Calendar do ClickUp

Também, Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp ajuda a gerenciar sua equipe remota sem esforço, de qualquer lugar.

Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Visualizar as funções, as responsabilidades e os fluxos de trabalho de seus colegas de equipe, garantindo que todos conheçam suas tarefas e saibam como elas contribuem para o panorama geral

Atribuir tarefas com base nos pontos fortes e na disponibilidade dos membros da equipe

Alinhar os membros da equipe a evitar falhas de comunicação e aumentar a eficiência

Como reforçar as normas do grupo

Estabelecer normas para a equipe é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é garantir que todos os membros da equipe sigam as normas de forma consistente. Aqui estão algumas maneiras de reforçar as normas do grupo de forma eficaz:

Distribua uniformemente a carga de trabalho da equipe

Uma das melhores maneiras de reforçar as normas do grupo é garantir uma distribuição justa da carga de trabalho entre os membros da equipe, pois isso melhora a colaboração, reduz os conflitos e torna mais fácil para todos seguirem as normas.

Você pode usar Visualização da carga de trabalho do ClickUp para monitorar a carga de trabalho de cada membro da equipe e ajustá-la de acordo com a capacidade de cada um. Se um membro da equipe estiver constantemente sobrecarregado, talvez seja hora de ajustar as normas do grupo em relação à delegação de tarefas e ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Veja rapidamente as cargas de trabalho da equipe para melhor delegar ou reatribuir tarefas e entender rapidamente quem está com capacidade insuficiente ou excessiva com o ClickUp Workload View

Rastreie o tempo para entender os atrasos

Você pode reforçar as normas sobre prazos de tarefas com o Controle de tempo do ClickUp recurso. Essa ferramenta permite que você monitore quanto tempo as tarefas estão demorando e identifique quaisquer padrões de atraso que possam precisar ser resolvidos.

Rastreie o tempo com precisão e aumente a produtividade com o recurso de controle de tempo do ClickUp

Ele também ajuda as equipes a se responsabilizarem pelo tempo gasto em cada projeto, incentivando melhores práticas de gerenciamento de tempo.

_Comunicar normas de forma eficaz

As normas não devem acumular poeira em um documento. A comunicação regular é vital para reforçar as normas do grupo. Use Comentários atribuídos do ClickUp e Menções para fornecer feedback, esclarecer tarefas ou lembrar os membros da equipe de normas específicas.

Seja chamando a atenção para um ótimo exemplo de colaboração em equipe ou abordando uma área que precisa ser melhorada, esse recurso ajuda a manter todos na mesma página.

Marque os membros da equipe diretamente em tarefas e comentários com o ClickUp Mentions

Essas interações rápidas ajudam a garantir que as normas de trabalho estejam na mente das pessoas e que os possíveis problemas sejam resolvidos antes que se agravem.

Práticas recomendadas para reforçar as normas do grupo

A consistência é fundamental ao reforçar as normas do grupo. Aqui estão algumas estratégias eficazes para mantê-las em mente e garantir que elas se tornem parte integrante da cultura da sua equipe:

Defina lembretes recorrentes

Para evitar que as normas de trabalho fiquem em segundo plano, use lembretes recorrentes para reforçá-las regularmente. Seja um aviso semanal sobre etiqueta em reuniões virtuais ou lembretes mensais sobre as expectativas de comunicação da equipe, os estímulos consistentes garantem que os membros da equipe sigam as normas. Lembretes do ClickUp permite que você defina lembretes automáticos para normas de grupo. É possível criar lembretes a partir de um comentário, da guia My Work ou do menu Quick Action (Ação rápida) na barra de ferramentas.

Basta nomear o lembrete como uma norma de grupo, adicionar membros da equipe como responsáveis, anexar arquivos importantes e pronto!

Reforce normas importantes do grupo criando lembretes frequentes com o ClickUp Reminders

Use painéis de controle para promover a responsabilidade

A aplicação bem-sucedida das normas do grupo tem tudo a ver com a promoção da responsabilidade da equipe. Quando os membros da equipe assumem a responsabilidade por suas tarefas, é mais provável que sigam as regras e contribuam para o sucesso da equipe. Dashboards do ClickUp podem ajudar sua equipe a acompanhar o progresso das metas e medir a produtividade. Também o ajudam a entender quem está cumprindo suas responsabilidades e quem pode precisar de apoio.

Os ClickUp Dashboards ajudam você a visualizar as principais métricas, identificar tendências e tomar decisões baseadas em dados

Ao visualizar o desempenho e a distribuição da carga de trabalho, as equipes podem aderir mais facilmente às normas de responsabilidade e transparência. A revisão regular do painel como uma equipe ajuda a reforçar a propriedade coletiva das tarefas e dos resultados

Acompanhe o progresso das metas

Defina objetivos específicos e mensuráveis com o ClickUp Goals, que facilita o acompanhamento do progresso e verifica onde as normas são seguidas ou onde é necessário melhorar. Quando os membros da equipe veem como sua adesão às normas contribui para metas maiores, é mais provável que continuem comprometidos.

Reconheça e recompense os membros da equipe

Reconhecer e recompensar os membros da equipe que aderem consistentemente às normas do grupo é uma maneira poderosa de incentivar a conformidade contínua. Seja um reconhecimento público em reuniões de equipe ou recompensas mais formais, o reforço positivo é muito importante.

**Aqui estão algumas maneiras de implementar um sistema de recompensas ou reconhecimento para motivar os membros da equipe

🙌🏽 Dê destaque em reuniões aos membros da equipe que seguem sinceramente as normas do grupo

🙌🏽 Crie um programa de reconhecimento de colegas em que os membros da equipe possam indicar seus colegas por aderirem às normas do grupo

🙌🏽 Ofereça incentivos como cartões-presente ou folga extra aos membros que seguirem as normas do grupo

Como lidar com violações das normas do grupo

Até mesmo as melhores equipes podem cometer erros ocasionais. Quando um membro da equipe violar uma norma do grupo, aborde o problema de forma imediata e construtiva.

Veja a seguir como abordar com firmeza as violações das normas do grupo:

✅ Trate a violação em particular com cada membro da equipe. Evite discutir erros na presença de outros membros da equipe, pois isso pode afetar negativamente o relacionamento e o moral da equipe

concentre-se no comportamento problemático, em vez de atacar o caráter do indivíduo, ao discutir a violação

dê aos membros da equipe que violarem as normas uma chance de explicar suas perspectivas. Ouça com atenção e tente entender seus motivos para violar a norma

reiterar a norma do grupo violada e explicar por que ela é importante para o sucesso da equipe

trabalhe com o indivíduo para desenvolver um plano de ação para lidar com a violação

faça um check-in com os membros da equipe regularmente para monitorar seu progresso, buscar feedback sobre as normas do grupo e resolver quaisquer desafios que eles possam estar enfrentando para seguir as normas

Crie normas de grupo mais fortes com o ClickUp

A formação de uma equipe de alto desempenho requer planejamento cuidadoso, atenção aos detalhes e compromisso com a excelência. As normas do grupo são a cola que mantém tudo unido, garantindo que todos estejam na mesma página e trabalhando em prol de um objetivo comum.

O segredo é não apenas criar essas normas, mas também reforçá-las e ajustá-las ativamente à medida que a equipe evolui. O uso de ferramentas como o ClickUp torna esse processo perfeito, seja para definir agendas de reuniões, acompanhar atualizações de projetos ou garantir a responsabilidade com o acompanhamento de metas.

Pronto para transformar sua equipe? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e comece a criar uma cultura de colaboração, responsabilidade e alto desempenho.