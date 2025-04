12 modelos gratuitos de descoberta de produtos

_Quer converter uma ideia promissora em um produto de sucesso?

Navegar nessa jornada pode ser empolgante e desafiador. Os modelos de descoberta de produtos são inestimáveis - eles o orientam em cada estágio, desde a geração do conceito até o teste do usuário.

O modelo certo traz estrutura e consistência aos seus esforços, facilitando a captura e a organização de suas ideias.

Este guia verificará os 12 principais modelos de descoberta de produtos adaptados às necessidades de pesquisa de usuários, mapeamento de problemas e validação de ideias. Vamos capacitar a sua equipe para criar produtos que repercutam nos usuários.

O que são modelos de descoberta de produtos? Descoberta de produtos envolve a pesquisa das necessidades e dos desafios do usuário para desenvolver uma solução. Trata-se de criar e testar um protótipo, o que, em última análise, leva ao lançamento de um novo produto no mercado.

O processo é altamente centrado no cliente, envolvendo entrevistas com usuários para receber feedback regular.

Um modelo de descoberta de produto serve como seu roteiro para garantir que esse processo seja executado de forma tranquila, consistente e rápida. Ele orienta gerentes de produtos e equipes nas etapas necessárias, incluindo:

Tomada de decisões informadas

Alocação eficiente de recursos e tempo de lançamento no mercado mais rápido

Obtenção de soluções centradas no usuário

Identificação e redução de riscos por meio da validação antecipada de ideias

Manter o alinhamento com as necessidades do usuário

Melhorar a colaboração por meio do aprimoramento do trabalho em equipe

Garantir uma abordagem padronizada em todos os projetos

Os modelos de descoberta de produtos também funcionam como alternativas a ferramentas como o Pendo . Elas condensam todos os recursos de que você pode precisar durante a descoberta do produto, incluindo a coleta e a análise de dados do usuário, a criação de uma persona do usuário e muito mais, em um único documento.

O que faz um bom modelo de descoberta de produto?

Um bom modelo de descoberta de produto padroniza a fase de descoberta em todos os projetos e ajuda você a acompanhar tendências de gerenciamento de produtos .

Aqui está o que você deve procurar:

Foco centrado no usuário: O modelo deve oferecer métodos para coletar insights diretamente do público-alvo para priorizar suas necessidades. Isso garante que o desenvolvimento do produto seja baseado no feedback do usuário

O modelo deve oferecer métodos para coletar insights diretamente do público-alvo para priorizar suas necessidades. Isso garante que o desenvolvimento do produto seja baseado no feedback do usuário Flexibilidade: Os melhores modelos se adaptam facilmente a vários projetos e dinâmicas de equipe. Eles permitem que os usuários modifiquem seções ou etapas com base em necessidades específicas para acomodar diferentes fluxos de trabalho

Os melhores modelos se adaptam facilmente a vários projetos e dinâmicas de equipe. Eles permitem que os usuários modifiquem seções ou etapas com base em necessidades específicas para acomodar diferentes fluxos de trabalho Estrutura clara: Um bom modelo oferece uma estrutura passo a passo bem definida que organiza as tarefas de forma lógica. Isso ajuda as equipes a entenderem em que devem se concentrar em cada etapa, reduzindo a confusão e a desafios do gerenciamento de produtos Alinhamento com as metas: Os modelos de descoberta de produtos devem manter o foco nos objetivos estratégicos, garantindo que cada atividade esteja vinculada às metas gerais da empresa

Um bom modelo oferece uma estrutura passo a passo bem definida que organiza as tarefas de forma lógica. Isso ajuda as equipes a entenderem em que devem se concentrar em cada etapa, reduzindo a confusão e a desafios do gerenciamento de produtos Eficiência: O modelo deve simplificar tarefas complexas, facilitando para as equipes a coleta de informações e a tomada de decisões rapidamente para o crescimento dos negócios

Leia mais: 20 modelos gratuitos de gerenciamento de produtos

12 melhores modelos de descoberta de produtos

Pronto para impulsionar seu processo de descoberta de produtos? Aqui estão os 12 melhores modelos gratuitos de descoberta de produtos para usar:

1. Modelo de fase de descoberta de projeto do ClickUp

fase de descoberta um modelo de descoberta de produto

Depois de concluir a fase de descoberta do projeto, você deve apresentar uma proposta sólida por escrito às partes interessadas. É nessa fase que Modelo de fase de descoberta de projeto do ClickUp vem em.

Como um modelo amigável para iniciantes, ele é a ferramenta ideal para definir objetivos, estabelecer metas claras e acompanhar todas as tarefas, mantendo toda a equipe na mesma página. Ele ajuda a apresentar uma proposta consistente e, ao mesmo tempo, gerencia todos os aspectos da fase.

Esse modelo abrange tudo, seja para organizar cronogramas, avaliar riscos ou validar ideias. Além disso, com Campos Personalizados como Progresso do Documento de Descoberta, Nome do Projeto, Qualidade do Documento e Equipe do Projeto, é muito fácil gerenciar os detalhes.

Seu formato estruturado facilita a revisão e o ajuste dos planos. Usando esse modelo, as equipes estão equipadas com as ferramentas para realizar uma pesquisa completa sobre o problema, a dinâmica do mercado e as necessidades do usuário.

Dica profissional: Use este modelo de descoberta de produto como um recurso contínuo, atualizando-o com novos insights à medida que o projeto evolui. Sua proposta estará polida e pronta para ser apresentada quando você estiver preparado para apresentá-la.

2. Modelo de desenvolvimento de produto ClickUp

Modelo de desenvolvimento de novos produtos ClickUp

Procurando um modelo que o ajude a navegar pelo ciclo de vida do produto? Experimente Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp .

Esse modelo é um roteiro que garante que você esteja totalmente preparado em todas as etapas, do conceito ao lançamento.

Ele integra as principais fases, como análise de mercado, prototipagem e testes de pré-lançamento, e orienta os gerentes de produtos e as equipes de desenvolvimento. Assim, você obtém uma lista pré-carregada para cada estágio principal da fase de descoberta do produto.

Veja a fase de testes beta/mercado, por exemplo. Ela contém tarefas como testes de mercado, realização de execuções de produção interna, determinação dos ajustes necessários, etc. O modelo, com quatro status personalizados, seis campos personalizados e cinco visualizações de fluxo de trabalho, ajuda a gerenciar marcos, tarefas de equipe e entregas.

O layout também incentiva a colaboração entre equipes multifuncionais, garantindo que o marketing, o desenvolvimento e o suporte estejam todos em sincronia.

Dica profissional: Use as visualizações de fluxo de trabalho para obter atualizações rápidas sobre o progresso de todos os departamentos. Dessa forma, você estará sempre informado, sem precisar buscar informações.

3. Modelo de documento de descoberta de serviços ClickUp

services-discovery-document um modelo de descoberta de produto

Perfeito para projetos baseados em serviços, Modelo de documento de descoberta de serviços do ClickUp ajuda a capturar as necessidades, os objetivos e os requisitos do projeto do cliente - tudo em um só lugar.

O modelo facilita a coleta de detalhes essenciais do cliente, como objetivos, principais desafios, escopo, duração, plano financeiro e recomendações.

Realize sessões de descoberta com perguntas de descoberta do cliente e reúna os principais insights sobre a visão do cliente, os pontos problemáticos existentes e o público-alvo. Adicione requisitos específicos do serviço, como escopo, cronogramas, resultados e KPIs.

Além disso, obtenha uma visão clara dos objetivos, processos e recursos necessários para garantir a consistência em toda a equipe. Você também pode fornecer uma descrição clara e detalhada dos seus serviços para garantir um processo de entrega sem problemas

O modelo oferece uma abordagem colaborativa e centrada no cliente, permitindo que os prestadores de serviços forneçam soluções personalizadas que atendam às necessidades do cliente.

Dica profissional: Use este modelo durante as reuniões iniciais para capturar rapidamente os requisitos do cliente e mapear etapas claras e acionáveis. Dessa forma, você começará o projeto com o pé direito e sem suposições.

4. Modelo de descoberta do cliente ClickUp

Modelo de documento de descoberta de clientes da ClickUp Agency

Modelo de descoberta do cliente do ClickUp é a ferramenta definitiva para agências que trabalham diretamente com clientes. Ele ajuda você a entender profundamente a marca, o público e as metas do seu cliente.

Quer você esteja delineando o escopo do projeto, definindo entregáveis claros ou gerenciando cronogramas, esse modelo mantém todos na mesma página. Não há mais idas e vindas intermináveis ou detalhes perdidos; tudo o que você precisa está organizado em um único documento.

Portanto, obtenha uma visão geral abrangente do projeto, melhore a colaboração entre os clientes e suas equipes e defina todos os termos do contrato.

Com várias visualizações, como Gantt, Calendar e List, escolha como deseja gerenciar e visualizar o projeto. A visualização Gantt, por exemplo, ajuda a mapear tarefas com prazos para que você fique por dentro de tudo.

Pense neste modelo como sua opção para simplificar a colaboração com o cliente. Ele contém tudo o que você precisa para capturar insights, definir expectativas e transformar o feedback do cliente em estratégias acionáveis.

Leia mais: Descubra, analise e tenha sucesso: 10 melhores modelos de pesquisa de mercado

5. Modelo de quadro branco da persona do usuário do produto ClickUp

Modelo de quadro branco da persona do usuário do ClickUp

Criar personas de usuário detalhadas é essencial para entender o público principal de um produto. Modelo de quadro branco de persona de usuário de produto da ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso!

Ele fornece um espaço de trabalho digital colaborativo adequado para visualizar rapidamente os perfis dos clientes.

Reúna informações demográficas, como idade, local e ocupação, além de seus interesses, valores e estilo de vida, realizando entrevistas, pesquisas ou levantamentos.

Explore os pontos problemáticos, as motivações e as metas dos usuários para obter uma visão holística do público-alvo.

Além disso, visualize cenários de usuários em um quadro branco, colete feedback da equipe, finalize as personas e adicione-as aos seus processos de design e estratégia de produtos.

Dica profissional: Depois de finalizar suas personas de usuário, use o Whiteboard View do ClickUp para mapear as jornadas dos clientes ao lado de cada persona. Essa representação visual ajudará sua equipe a identificar como os usuários interagem com seu produto em vários estágios.

6. Modelo de pesquisa de mercado de produto do ClickUp

pesquisa de mercado

Ter as ferramentas certas faz toda a diferença quando se mergulha na pesquisa durante a fase de descoberta do produto. Modelo de pesquisa de mercado de produtos do ClickUp foi desenvolvido para equipes que realizam análise competitiva e pesquisa do setor

Ele simplifica a divisão do mercado em segmentos, incluindo seu público-alvo, principais concorrentes e tendências emergentes.

Esse modelo é equipado com campos personalizados para categorização, como link da apresentação, tipo de pesquisa de mercado, link do documento do relatório, técnica de coleta de dados e estágio da pesquisa, mantendo seus insights facilmente acessíveis.

Ele também o ajuda a reunir as informações em um só lugar, analisá-las rapidamente e gerar estratégias acionáveis.

Dica profissional: Quer dar o pontapé inicial? Comece documentando seus objetivos usando Documentos do ClickUp . Depois de coletar dados por meio de pesquisas, use a automação no ClickUp para organizar as respostas, facilitando ainda mais a identificação de tendências e padrões que informam sua estratégia.

7. Modelo de plano de pesquisa de usuários do ClickUp

Modelo de plano de pesquisa do usuário do ClickUp

Modelo de plano de pesquisa do usuário do ClickUp é uma ótima opção para estruturar sua estratégia de pesquisa e coletar dados de usuários. Ele começa definindo suas metas de pesquisa, as lacunas de conhecimento que você pretende preencher e as medidas que serão tomadas.

Em seguida, ele ajuda você a definir as perguntas específicas que deseja abordar. Com campos dedicados para documentar cada estágio do processo de pesquisa, o modelo garante que tudo seja observado.

Crie perguntas de pesquisa significativas, conduza pesquisas de usuários de forma consistente e identifique problemas de design enquanto faz um brainstorming de soluções com este modelo. Ele também é perfeito para avaliar a usabilidade do produto e desenvolver estratégias baseadas em dados para aprimorar sua oferta.

Dica profissional: Quando a coleta de dados estiver concluída, use o modelo para resumir suas descobertas e documentar os insights. Isso o ajuda a organizar as observações e a determinar as próximas etapas.

8. Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp

Resuma os requisitos e a finalidade do seu produto em um único documento com o Modelo de documento de requisitos do produto do ClickUp

Modelo de documento de requisitos do produto do ClickUp simplifica a criação de especificações de produto claras e detalhadas que impulsionam o desenvolvimento. Ele ajuda você a definir exatamente o que um produto deve alcançar, anotando todos os detalhes funcionais e técnicos essenciais para o crescimento.

Use a seção de visão geral para resumir o objetivo e as metas estratégicas do produto. Adicione um cronograma de lançamento, marcos, personas, cenários de usuários, recursos e critérios de lançamento nas seções predefinidas.

Com essas seções dedicadas, é muito fácil delinear os detalhes funcionais de forma clara e organizada. Todos os membros da sua equipe, sejam técnicos ou não, entendem as expectativas do produto e permanecem alinhados durante todo o desenvolvimento.

Leia mais: 10 modelos de estratégia de produto para equipes de produto

9. Modelo de roteiro de produto ClickUp

Modelo de roteiro do produto ClickUp

O desenvolvimento de produtos tem muitas partes móveis, mas Modelo de roteiro de produto do ClickUp mantém tudo organizado. Ele foi criado para mapear toda a jornada de seu produto - visualizando metas, cronogramas e tarefas para oferecer um guia estratégico para o desenvolvimento.

Visualize o ciclo de vida do seu produto, acompanhe o progresso, defina prioridades e aloque recursos com sucesso com o modelo. Além disso, forneça atualizações semanais às partes interessadas, priorize tarefas e aloque recursos com eficiência.

Seja gerenciando o ciclo de vida do produto ou atingindo marcos importantes, o roadmap garante que você permaneça no caminho certo.

Ele diferencia esse modelo com 10 status personalizados (como Não está sendo feito, Fechado, Em revisão de QA, etc.), para que você sempre saiba em que pé estão as coisas.

Ele também vem com 15 campos personalizados (como confiança, impacto 1-5 e solicitações de liderança) e sete exibições personalizadas para planejar e gerenciar o desenvolvimento de produtos.

Projetado para projetos mais complexos, esse modelo avançado é perfeito para criar e comunicar roteiros de produtos, gerenciar várias iterações de produtos e acompanhar o progresso em direção ao lançamento.

Dica profissional: Use a visualização do roteiro trimestral para priorizar o trabalho, a visualização do roteiro por iniciativas para entender os itens do roteiro, a visualização de Gantt para avaliar as dependências e a visualização do cronograma por esquadrão para acompanhar ou modificar as datas de vencimento.

10. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp é uma ferramenta sólida para comparar diferentes recursos de produtos e selecionar o melhor. Esse modelo de nível intermediário permite que você avalie, compare e priorize os recursos do produto com base em vários critérios.

Com essa matriz, identifique os recursos com o valor máximo, priorize os recursos para esse recurso e alinhe sua equipe para atingir um objetivo comum.

Acompanhe o progresso dos produtos e recursos com uma lista fácil de seguir. O modelo também ajuda você a entender melhor as necessidades dos clientes.

Dica profissional: Ao comparar recursos, envolva membros da equipe de diferentes departamentos. Suas perspectivas exclusivas fornecerão insights valiosos que aprimorarão seu processo de priorização e garantirão o alinhamento de toda a equipe.

11. Modelo de adequação do produto ao mercado por um analista de modelos de negócios

via Analista de modelo de negócios O Modelo de tela de ajuste de produto e mercado da Business Model Analyst fornece uma estrutura para alinhar as ofertas de produtos com as necessidades do mercado-alvo e avaliar se um produto tem potencial de sucesso. Ele oferece seções para documentar diferenciais, benefícios para o cliente e pontos de prova.

Liste os problemas e as necessidades dos clientes, suas características, alternativas que eles possam estar usando e sua experiência geral no modelo. Use essas informações para determinar os principais recursos que seu produto deve ter.

Esses detalhes também são úteis quando as equipes querem solidificar o posicionamento de mercado do produto. Ao avaliar sistematicamente a adequação, elas garantem que o conceito de seu produto tenha um potencial real.

12. Modelo de plano de pesquisa de descoberta de produto por Ant Murphy

via Ant Murphy Este Modelo de plano de pesquisa de descoberta de produto por Ant Murphy concentra-se na pesquisa estruturada para validar ideias de produtos e entender as necessidades dos usuários antes do desenvolvimento.

Ele oferece várias seções, incluindo hipóteses, mercado-alvo, guia de pesquisa, histórico, guia de protótipo e suposições a serem testadas.

O modelo orienta as equipes na seleção dos métodos de pesquisa apropriados, sejam entrevistas com usuários, pesquisas ou testes de usabilidade, com base no que produzirá os insights mais acionáveis.

Com essa estrutura, as equipes validam conceitos e ajustam sua estratégia de produto com base no feedback concreto do usuário.

Eleve o nível do seu processo de descoberta de produtos com o ClickUp

Um modelo de descoberta de produto traz eficiência e clareza a cada estágio do ciclo de vida do produto, desde a pesquisa de mercado até a descoberta do usuário, a coleta de requisitos e o roadmapping.

Esses modelos simplificam os fluxos de trabalho organizando tarefas complexas, priorizando recursos e centralizando todas as informações essenciais.

Cada modelo capacita as equipes de produtos a criar produtos bem-sucedidos que atendam às necessidades dos clientes, garantindo consistência e colaboração.

_Pronto para levar seu processo de descoberta de produtos para o próximo nível? Experimente as ofertas abrangentes do ClickUp!

De modelos de marketing de produtos a recursos que aprimoram seus fluxos de trabalho, o ClickUp é uma solução completa para todos os seus desafios. Registre-se gratuitamente hoje mesmo!