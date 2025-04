Principais modelos gratuitos de gráficos RACI para Excel [+5 alternativas]

Trabalhar em projetos com vários participantes não é uma tarefa fácil. Entre lidar com entregas de projetos, cronogramas e outras variáveis, é fácil perder o foco nas funções e responsabilidades.

Felizmente, é nesse ponto que os gráficos RACI entram em ação como ferramentas de auxílio. Eles implementam o modelo RACI - Responsável, Responsabilizado, Consultado e Informado para delinear exatamente quem é responsável pelo quê e promover uma colaboração mais tranquila.

Seja trabalhando em um projeto pequeno ou em uma equipe grande, o uso de modelos de gráficos RACI no Excel facilita o acompanhamento das tarefas e a eficiência.

Vamos explorar alguns modelos gratuitos de gráficos RACI que ajudam no gerenciamento das partes interessadas, no planejamento de recursos, na responsabilidade da equipe e muito mais.

O que faz um bom modelo de gráfico RACI?

O principal objetivo dos gráficos RACI é definir funções e manter o projeto no caminho certo. Por isso, um modelo de gráfico RACI ideal deve incluir os seguintes componentes:

Claridade das funções : Não deve deixar nenhuma ambiguidade ao definir quem é responsável, responsabilizado, consultado e informado sobre cada tarefa para manter a responsabilidade da equipe

: Não deve deixar nenhuma ambiguidade ao definir quem é responsável, responsabilizado, consultado e informado sobre cada tarefa para manter a responsabilidade da equipe Atualizações em tempo real : Deve permitir e exibir modificações e atualizações rápidas para se alinhar às mudanças nas funções da equipe e nas tarefas do projeto

: Deve permitir e exibir modificações e atualizações rápidas para se alinhar às mudanças nas funções da equipe e nas tarefas do projeto Visualização : Deve ter um layout limpo e fácil de entender, permitindo que as partes interessadas compreendam rapidamente suas funções e responsabilidades

: Deve ter um layout limpo e fácil de entender, permitindo que as partes interessadas compreendam rapidamente suas funções e responsabilidades Compatibilidade : Deve se integrar perfeitamente a outras ferramentas de gerenciamento de projetos, planejamento de recursos gerenciamento de cronograma, etc.

: Deve se integrar perfeitamente a outras ferramentas de gerenciamento de projetos, planejamento de recursos gerenciamento de cronograma, etc. Customização : Deve ser personalizável para se adaptar a diferentes setores, projetos, tamanhos de equipe, estruturas e funções

: Deve ser personalizável para se adaptar a diferentes setores, projetos, tamanhos de equipe, estruturas e funções Escalabilidade flexível: Deve acompanhar as mudanças na composição da equipe, ser dimensionado em vários departamentos e acomodar tarefas e participantes adicionais

7 modelos de gráficos RACI disponíveis para o Microsoft Excel

Dada a natureza tabular do diagrama RACI, o uso do Excel (ou do Google Sheets) para seu layout de linhas x colunas o torna uma ferramenta eficaz para quem está começando.

Para ajudá-lo com isso, aqui estão sete modelos gratuitos de diagramas RACI Modelos de matriz RACI para Excel:

1. Modelo de matriz RACI do Excel por ProjectManager

via Gerenciador de projetos Este modelo RACI simples do ProjectManager simplifica o gerenciamento de projetos, oferecendo uma estrutura clara e organizada para atribuir aos membros da equipe funções bem definidas funções e responsabilidades .

Este modelo gratuito de matriz RACI contém colunas pré-preenchidas para ajudá-lo a começar, e o código de cores ajuda a identificar rapidamente as funções. Ajuste os valores para otimizar gerenciamento das partes interessadas e comunicar a função de cada um no projeto.

📌 Por que você vai adorar

Simplifica a colaboração por meio de funções e responsabilidades claramente definidas

A configuração é mais rápida devido às colunas pré-preenchidas e ao código de cores pré-configurado

Integra-se ao software ProjectManager para colaboração em tempo real

Casos de uso ideais

Adequado para equipes de projeto maiores ou projetos com várias partes interessadas espalhadas pelos departamentos

Oferece suporte a equipes que estão fazendo a transição de planilhas manuais do Excel para plataformas de gerenciamento de projetos baseadas na nuvem, como o ProjectManager

2. Modelo de Matriz RACI do Excel por ExcelDownloads

via Downloads do Excel O modelo gratuito de matriz RACI do ExcelDownloads tem um design simples e adaptável.

Sua maior força está na flexibilidade, com campos personalizáveis que permitem configurá-lo de acordo com as necessidades específicas das tarefas do seu projeto ou dos membros da equipe.

Não importa se você está gerenciando um projeto pequeno ou uma equipe grande, a natureza visual da matriz resultante Matriz RACI oferece um detalhamento discernível das responsabilidades.

📌 Por que você vai adorar

Fornece uma estrutura intuitiva para a rápida compreensão das funções e responsabilidades do projeto

Esclarece as funções com códigos de cores para cada categoria da matriz RACI

Dá visibilidade ao destacar as lacunas nas funções de responsabilidade dos membros da equipe

Casos de uso ideais

Mais adequado para equipes pequenas ou médias que trabalham em um ambiente ágil, onde o rastreamento visual de funções é crucial para manter o projeto no caminho certo

Funciona bem para aplicações em diferentes setores

Faça o download deste modelo

3. Modelo de gráfico RACI do Excel por Stakeholdermap.com

via Stakeholdermap.com Este modelo de matriz RACI do Stakeholder.com foi criado para gerenciar as partes interessadas internas e externas para o gerenciamento de projetos no ambiente do Excel.

O design minimalista da matriz RACI a torna mais intuitiva e fácil de usar, permitindo que você se concentre em planejamento rápido . Ao mesmo tempo, apresenta uma funcionalidade profunda para o mapeamento eficaz de funções e responsabilidades em diferentes fases do projeto.

📌 Por que você vai adorar

Oferece suporte ao mapeamento granular das partes interessadas para projetos com vários membros da equipe e clientes

Permite a identificação rápida de atribuições RACI (Responsável, Responsável, Consultado e Informado) em um layout mínimo

Oferece suporte ao gerenciamento de projetos no Excel por meio de integração nativa

Casos de uso ideais

Perfeito para projetos ou setores com alto envolvimento das partes interessadas, como planejamento de eventos, desenvolvimento da Web etc., em que os gerentes de projeto precisam manter o foco no cumprimento das expectativas

Faça o download deste modelo

4. Modelo de matriz RACI em Excel da Vertex42

via Vértice42 Se estiver procurando um modelo de matriz RACI que equilibre estética refinada com funcionalidade detalhada, sua busca termina aqui.

Esse modelo altamente flexível e personalizável modelo criado por Vertex42 é ideal para projetos complexos que exigem atribuição precisa e inequívoca de funções RACI. Use esse modelo de gráfico RACI para relatórios voltados para o cliente, permitindo que eles obtenham informações sobre as funções e responsabilidades do projeto.

📌 Por que você vai adorar

Permite uma ampla personalização das tarefas, funções e responsabilidades do projeto

Oferece funções RACI claras e estruturadas para equipes grandes

Mantém o progresso e a responsabilidade das tarefas do projeto em níveis individuais, com detalhamento das funções

Casos de uso ideais

Ideal para gerentes de projetos corporativos que precisam de um modelo de gráfico RACI profissional para controle interno e relatórios de clientes

Faça o download deste modelo

5. Matriz de atribuição de responsabilidade Atribuição por TeamGantt

via EquipeGantt Use este modelo RACI gratuito da TeamGantt para gerenciar recursos de forma eficaz. O modelo funciona bem com a plataforma TeamGantt, oferecendo um mecanismo duplo para o gerenciamento eficaz de projetos que combina a atribuição de funções com o controle de tempo usando um gráfico de Gantt.

A matriz RACI tem um design fácil de usar que permite que você faça malabarismos com várias tarefas sem esforço, garantindo que todos conheçam suas funções e responsabilidades e possam agir dentro de um período estipulado.

📌 Por que você vai adorar

Garante que todos os membros da equipe mantenham o foco e atinjam as metas dentro do prazo

Combina o controle de tempo comassumir a responsabilidade no trabalho para simplificar grandes projetos

Integra o mapeamento de responsabilidades às linhas do tempo do gráfico de Gantt nas fases do projeto

**Casos de uso ideais

Mais adequado para membros de equipes que operam com prazos e recursos apertados

Os casos de uso típicos incluem gerenciamento de eventos, projetos de construção, desenvolvimento de produtos, etc

6. Modelo de matriz RACI do Excel da HubSpot

via Hubspot O modelo RACI gratuito da HubSpot foi criado para a colaboração multifuncional entre membros heterogêneos da equipe. Para garantir que todos estejam na mesma página, o gráfico RACI apresenta uma interface limpa e intuitiva com uma caixa suspensa simples para esclarecer as funções do gerente ou da equipe.

Esses recursos facilitam a adaptação rápida dos gerentes de projeto a condições dinâmicas.

📌 Por que você vai adorar

Esclarece as funções e responsabilidades RACI em uma interface elegante e fácil de usar

É dimensionado de acordo com as condições variáveis da equipe ou do projeto

Integra-se perfeitamente às ferramentas existentes da HubSpot

**Casos de uso ideais

Ideal para preparar umplano de ação para operações comerciais, como vendas e marketing

Também é adequado para otimizar a colaboração multifuncional entre departamentos e escalonar rapidamente startups para a conclusão bem-sucedida de projetos

7. Modelo RACI do Excel por Gráficos RACI

via Gráficos RACI Este modelo de modelo RACI simples da RACI Charts esclarece as funções e responsabilidades em um projeto. Seu design simples e de fácil leitura é perfeito para qualquer pessoa, seja você um gerente de projeto experiente ou esteja apenas começando com um gráfico RACI.

Sua maior força está na flexibilidade, pois permite personalizar o gráfico RACI de acordo com a complexidade do projeto e o número de participantes envolvidos, entre outras variáveis.

📌 Por que você vai adorar

Permite personalização rápida e fácil para atender aos requisitos e complexidades do projeto

Oferece flexibilidade na atribuição de funções a cada membro da equipe e aumenta a responsabilidade

Oferece um design intuitivo e amigável para facilitar o uso e a configuração rápida

**Casos de uso ideais

Ideal para startups e equipes menores que precisam de um modelo RACI flexível e fácil de usar para gerenciar as responsabilidades das partes interessadas internas e externas

Também funciona bem para o desenvolvimento de habilidades e familiarização com o modelo RACI

Limitações do uso do Excel para gráficos RACI

Embora não faltem opções para encontrar um modelo de gráfico RACI, o Excel tem certas limitações que impedem seu uso.

Aqui está uma visão geral:

Não há colaboração em tempo real: A menos que você esteja usando o Google Sheets ou o Microsoft 365, o Excel não tem recursos de colaboração em tempo real. Isso dificultará a atualização simultânea de funções e responsabilidades, resultando em atrasos, confusão e problemas de controle de versão

A menos que você esteja usando o Google Sheets ou o Microsoft 365, o Excel não tem recursos de colaboração em tempo real. Isso dificultará a atualização simultânea de funções e responsabilidades, resultando em atrasos, confusão e problemas de controle de versão Opções de visualização limitadas: O Excel é ótimo para organizar dados e codificar células por cores. Mas é só isso. Você não terá os recursos avançados de visualização que obteria em alguns softwares de gerenciamento de projetos. Essa opacidade torna mais difícil para as partes interessadas entenderem a estrutura do projeto em um piscar de olhos

O Excel é ótimo para organizar dados e codificar células por cores. Mas é só isso. Você não terá os recursos avançados de visualização que obteria em alguns softwares de gerenciamento de projetos. Essa opacidade torna mais difícil para as partes interessadas entenderem a estrutura do projeto em um piscar de olhos Requer atualizações manuais : O Excel tem pouco ou nenhum recurso de automação. Você terá que atualizar todas as funções e responsabilidades manualmente. Isso aumenta os riscos do projeto, especialmente quando é crucial fazer a responsável vs. responsável logo no início

: O Excel tem pouco ou nenhum recurso de automação. Você terá que atualizar todas as funções e responsabilidades manualmente. Isso aumenta os riscos do projeto, especialmente quando é crucial fazer a responsável vs. responsável logo no início Escalabilidade limitada: Seu gráfico RACI deve crescer com seu projeto e sua equipe. No entanto, para o Excel, esse crescimento enfrenta desafios à medida que as planilhas se tornam mais difíceis de navegar e complicadas

Modelos alternativos de gráficos RACI

Com base no exposto, fica claro que o Excel não é a melhor escolha para sua matriz RACI, a menos que você tenha requisitos muito básicos. Um gerente de projeto deve procurar por modelos que não sejam do Excel Alternativas de ACI que manterão resultados excepcionais no longo prazo.

Entre ClickUp .

A plataforma é uma suíte de produtividade com todos os recursos que permite atribuir tarefas, nomear um membro responsável da equipe, manter a transparência por meio de comunicação bidirecional e muito mais.

Ela é altamente versátil, portanto, você pode transformar a plataforma em sua própria matriz RACI! Aqui está uma seleção de alguns modelos para você começar.

1. Modelo de matriz RACI do ClickUp

Modelo de matriz RACI do ClickUp modelo de gráfico raci excel

O modelo Modelo de matriz RACI do ClickUp oferece um layout claro e personalizável para gerenciar as funções e responsabilidades da sua equipe.

Use esse modelo de gráfico RACI para definir quem é responsável, responsabilizável, consultado e informado sobre cada tarefa. Isso aumenta a transparência e a clareza e estabelece uma base sólida para uma melhor supervisão e prestação de contas do projeto.

📌 Por que você vai adorar

Coloca todos na mesma página com relação a funções e responsabilidades

Atribui claramente a propriedade de cada tarefa para aumentar a responsabilidade

Mantém os membros da equipe informados e envolvidos para fortalecer a colaboração

Adapta-se aos requisitos de seu projeto

**Casos de uso ideais

Ideal para projetos em que é essencial manter a propriedade da tarefa e linhas claras de comunicação, como campanhas de marketing e desenvolvimento de produtos

2. Modelo de planejamento RACI do ClickUp

Modelo de planejamento RACI do ClickUp raci chart excel

Como o nome sugere, o modelo de planejamento RACI do ClickUp ajuda no planejamento de projetos e no gerenciamento de recursos. Essa matriz RACI simplifica a atribuição de funções para cada tarefa e fortalece a comunicação entre departamentos e partes interessadas.

A visualização das funções junto com os cronogramas do projeto permite que o gerente de projeto conduza o projeto na direção certa e mantenha a responsabilidade entre os membros da equipe.

📌 Por que você vai adorar

Agiliza a atribuição de funções para cada tarefa e evita qualquer ambiguidade ou sobreposição

Simplifica a distribuição de funções com um layout claro do acrônimo RACI

Adapta-se às mudanças no tamanho ou na estrutura da equipe e às complexidades do projeto

Monitora a responsabilidade entre os membros da equipe do projeto em tempo real

**Casos de uso ideais

Excelente para ambientes de ritmo acelerado ou projetos de grande escala

Apoia a coordenação e oferece clareza em vários projetos ou equipes multifuncionais em que os membros da equipe podem ter funções combinadas, como no varejo

3. Modelo de funções e responsabilidades do gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de funções e responsabilidades do gerenciamento de projetos modelo de gráfico raci excel

O modelo Modelo de funções e responsabilidades do gerenciamento de projetos do ClickUp foi criado para o gerenciamento detalhado de projetos.

Esse modelo RACI descreve claramente as funções e as responsabilidades de cada tarefa. Ele divide a tarefa e a equipe do projeto em atividades e subequipes menores e mais gerenciáveis. Essa estrutura de decomposição do trabalho identifica a pessoa responsável, que deve prestar contas, ser consultada e informada para manter seu projeto em andamento sem problemas.

📌 Por que você vai adorar

Define as funções de forma clara e fácil em cada fase do projeto e informa todos os participantes

Rastreia as funções à medida que o projeto avança e evita que qualquer tarefa específica obstrua o progresso

Garante a responsabilidade com uma visão geral detalhada das funções RACI

Atualiza sem esforço e em tempo real em resposta às mudanças de funções e tarefas

**Casos de uso ideais

Mais adequado para projetos complexos com vários membros da equipe, como o desenvolvimento de produtos. Nesses casos, há maior ênfase na definição clara das funções para evitar mal-entendidos dispendiosos

4. Modelo de matriz de funções e permissões do ClickUp

Faça o download deste modelo

4. Modelo de matriz de funções e permissões do ClickUp modelo de gráfico raci excel

Use o Modelo de matriz de funções e permissões do ClickUp para gerenciar funções e permissões de usuários em vários departamentos. O modelo RACI oferece uma estrutura lógica para rastrear quem tem acesso a uma determinada tarefa ou informação. Isso ajuda a manter a confidencialidade e a segurança dos dados sem prejudicar a colaboração.

📌 Por que você vai adorar

Organiza funções e permissões de diferentes equipes em um único local

Mantém a segurança do projeto ao limitar o acesso com base nas funções

Aumenta a clareza em relação a tudo a que os membros da equipe têm acesso

Simplifica a atualização de funções e permissões à medida que elas evoluem

**Casos de uso ideais

Ideal para projetos que envolvem dados confidenciais ou acesso baseado em funções para garantir que as pessoas certas tenham acesso às informações certas. Pense em setores como o bancário, o de saúde e o de segurança cibernética

5. Modelo de matriz de atribuição de responsabilidade ClickUp

Modelo de matriz de atribuição de responsabilidade do ClickUp modelo de gráfico raci excel

O modelo Modelo de matriz de atribuição de responsabilidade do ClickUp desconstrói o gerenciamento de tarefas em subtarefas menores e gerenciáveis.

Essa divisão permite que os gerentes de projeto atribuam responsabilidades claras a todos os elementos com granularidade controlada. A matriz RACI ajuda a manter a responsabilidade e a prestação de contas, garantindo que não haja sobreposições ou atribuições perdidas.

📌 Por que você vai adorar

Visualiza a responsabilidade da tarefa definindo-a claramente entre departamentos e membros da equipe

Evita a redundância ao designar apenas uma pessoa responsável por tarefa

Aumenta a eficiência da equipe por meio da alocação dinâmica de recursos e do equilíbrio da carga de trabalho

Ajuda a acompanhar o progresso por meio de uma visão geral de quem está fazendo o quê

**Casos de uso ideais

Ideal para empresas de pequeno e médio porte em que a liderança do projeto precisa de uma ferramenta simples para facilitar as operações e obter visibilidade das responsabilidades das tarefas

6. Modelo de POP de responsabilidade do trabalho do ClickUp

Modelo de SOP de responsabilidade do trabalho do ClickUp modelo de gráfico raci excel

Personalize o Modelo de POP de responsabilidade do trabalho do ClickUp para estabelecer procedimentos operacionais padrão para documentar as responsabilidades do cargo.

Os gerentes podem usá-lo para fornecer feedback sobre as expectativas básicas, as tarefas e os resultados de todos os cargos. A comunicação explícita desses valores ajuda os funcionários a entender imediatamente o que é exigido deles.

📌 Por que você vai adorar

Estabelece diretrizes claras para cada função, reduzindo a necessidade de esclarecimentos constantes

Padroniza as responsabilidades do cargo entre as equipes para manter a consistência

Fortalece o treinamento e ocapacitação iniciativas para funcionários novos e existentes

Atualizações fáceis quando os funcionários mudam de funções e títulos

**Casos de uso ideais

Mais adequado para departamentos de RH e líderes de equipe que precisam padronizar as responsabilidades do cargo

Esse modelo RACI é útil para integrar novas contratações ou ajudar os talentos internos a se adaptarem a novas funções

7. Modelo de matriz de controle de acesso com base em função do ClickUp

Modelo de matriz de controle de acesso baseado em função ClickUp

O modelo Modelo de matriz de controle de acesso baseado em função do ClickUp ajuda a gerenciar o acesso baseado em funções em um projeto, organização ou recursos externos.

A matriz RACI facilita aos gerentes de projeto a atribuição e o monitoramento de permissões com base nas funções dos participantes. Por exemplo, o líder técnico teria mais informações do que um SDE recém-recrutado.

📌 Por que você vai adorar

Mantém a segurança durante todo o projeto, controlando os níveis de acesso de forma eficiente

Garante que somente o pessoal autorizado possa visualizar ou editar determinadas tarefas

Aumenta a transparência ao esclarecer o que cada pessoa pode (e não pode) fazer

Mantém as informações de acesso atualizadas e faz ajustes com a mudança de funções

**Casos de uso ideais

Perfeito para organizações ou equipes maiores

Use-o nos casos em que você precisa controlar rigorosamente o acesso baseado em funções, como no desenvolvimento de aplicativos ou da Web

Turbine as tarefas de seu projeto com o ClickUp

A criação de uma matriz RACI melhora significativamente a responsabilidade e a colaboração da equipe.

Ela prepara sua equipe para experimentar ferramentas de tomada de decisão mais práticas, como a Estrutura DACI (abreviação de "Driver, Approver, Contributor, Informed"), que proporciona maior clareza em relação às funções.

Independentemente de você usar RACI ou DACI, uma coisa é certa: a escolha da ferramenta certa afeta a eficácia da estrutura. Se você não quiser ficar preso às limitações do Excel, o ClickUp é uma excelente alternativa com vários modelos para você começar.

Registre-se no ClickUp e prepare-se para levar suas habilidades de gerenciamento de projetos para o próximo nível!