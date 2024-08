Aumente a produtividade com o método de planejamento rápido

Quando você está se afogando em listas de tarefas e boas intenções, é inegável o fascínio dos hacks de produtividade e dos planos de autoaperfeiçoamento. Ao implementar essas táticas, até mesmo os melhores de nós caem na armadilha do excesso de ambição, estabelecendo metas irreais que levam à frustração.

No entanto, existem metas mais sustentáveis abordagens para o estabelecimento de metas e planejamento de produtividade . Um deles é o Método de Planejamento Rápido (RPM). Ao contrário dos hacks de produtividade de solução rápida que prometem tudo e não entregam nada, exceto o esgotamento e a busca por mais hacks de produtividade, o sistema RPM muda o foco para o alinhamento das ações com o objetivo.

Essa mudança de "o que" para "por que" capacita as pessoas a criar um plano de ação concreto para alcançar suas aspirações.

Mas como ele funciona e quem deve adotá-lo? E como podemos tirar o máximo proveito dela para melhorar nossa vida pessoal e profissional?

Este artigo responde a todas essas perguntas e explora o potencial do RPM para transformar a vida pessoal e profissional.

O que é o Método de Planejamento Rápido?

O RPM é uma estrutura de ação e definição de metas criada para preencher a lacuna entre a intenção e a realização. Ele aborda um ponto de dor comum para muitos: ter uma vaga ideia do que você quer, mas não ter um roteiro claro para chegar lá.

Pioneiro do autor e coach Tony Robbins, o método oferece uma abordagem estruturada que define suas metas com foco a laser, identifica a força motriz por trás delas e, em seguida, traduz essas aspirações em etapas acionáveis.

Aqui está o principal benefício desse método: ele transforma suas metas de desejos fugazes em um plano tangível que você pode executar com confiança.

O primeiro passo para retomar seu foco e alcançar a realização de sua visão é fazer a si mesmo três perguntas em uma sequência específica e de forma consistente, o sistema RPM. Embora RPM seja a sigla de Rapid Planning Method (Método de Planejamento Rápido), você também pode pensar nele como um Results-oriented/ Purpose-driven/ Massive Action Plan.

Tony Robbins

História do método de planejamento rápido

O sistema RPM surgiu a partir dos ensinamentos de Robbins, um renomado palestrante motivacional e coach de vida que ansiava por um sistema que pudesse preencher a lacuna entre o desejo e a realização.

Esse anseio existencial o levou a ser o pioneiro do método. Não se tratava de uma invenção de cima para baixo, mas de um processo orgânico - Robbins estava trabalhando em sua própria abordagem de definição de metas e gerenciamento de tempo.

O conceito central foi revolucionário: Ir além das tarefas e concentrar-se nos resultados. O que ele realmente queria alcançar e o que motivava esse desejo? Essa introspecção forneceu o combustível para a ação maciça.

Os primeiros dias da RPM foram um cadinho de refinamento.

Essas perguntas, aparentemente simples, tinham um poder imenso. Ao forçar os indivíduos a confrontar suas motivações mais profundas, o RPM contornou o domínio do "deveria" e do "deve" e entrou na fonte do "por quê".

Atividade sem propósito é o esgotamento de sua própria vida

Tony Robbins

Essa conexão emocional com as metas alimentou a paixão pela ação, uma paixão que uma mera lista de tarefas muitas vezes não consegue despertar.

O sucesso que Robbins obteve com o RPM não se limitou à sua vida pessoal. À medida que ele compartilhava o método com clientes e públicos, algo notável acontecia: Ele transcendeu a ambição individual e se tornou uma ferramenta poderosa para as empresas.

Equipes de projeto, forças de vendas e organizações inteiras adotaram o RPM para atingir metas com comprometimento inabalável.

Hoje, a RPM é um testemunho do poder transformador do questionamento. É um lembrete de que produtividade dos funcionários não se trata apenas de marcar caixas; trata-se de aproveitar uma combinação única de desejo, propósito e ação.

Em um mundo obcecado por hacks e soluções rápidas, o RPM oferece uma filosofia atemporal de que o caminho para a realização não começa com sistemas externos, mas com a introspecção de nossas próprias motivações.

Aqui estão alguns exemplos:

Fitness

Muitos hacks de condicionamento físico se concentram na perda rápida de peso ou em dietas da moda. Em vez disso, o RPM pergunta: "O que o pico de condicionamento físico significa para mim?"

Talvez seja o fato de se sentir forte o suficiente para escalar uma montanha ou ter energia para brincar com seus filhos. Esse propósito mais profundo alimenta um plano de ação maciço, como entrar em uma academia, contratar um treinador e preparar refeições saudáveis - tudo alimentado por uma visão clara, não apenas por um número na balança.

Carreira

Você pode se sentir atraído pelo último "emprego da moda" devido à sua popularidade. Mas a RPM o incentivará a perguntar: "Que tipo de impacto eu quero causar com minha carreira?"

Talvez seja usar suas habilidades para ajudar os outros ou se sentir intelectualmente estimulado. Esse objetivo orienta suas ações, como fazer cursos on-line, estabelecer contatos com profissionais da área desejada ou até mesmo trabalhar como voluntário para adquirir experiência relevante.

Aprendizado e crescimento pessoal

Você pode estar tendo dificuldades com aplicativos de aprendizado de idiomas que prometem fluência em uma semana. O RPM pergunta: "Por que eu quero aprender essa habilidade?"

Talvez seja para se conectar com seu patrimônio ou abrir novas oportunidades de viagem.

Isso alimenta um grande plano de ação, como encontrar um parceiro de idioma, matricular-se em um curso estruturado ou mergulhar na cultura

Leitura sugerida: The Time of Your Life (A época de sua vida), de Tony Robbins

via Loja Tony Robbins Para uma compreensão mais profunda da metodologia RPM, o livro de Tony Robbins Time of Your Life é uma leitura obrigatória. Você pode terminar de ler esse guia abrangente em apenas três sessões!

O livro é uma rica exploração dos princípios centrais da RPM, oferecendo exercícios práticos e estratégias de implementação.

Por meio de anedotas pessoais e exemplos da vida real, Robbins demonstra como o mesmo RPM pode ser aplicado a vários objetivos, desde aspirações de carreira até buscas de desenvolvimento pessoal.

O livro ilustra cinco etapas essenciais para a implementação do método:

Etapa 1: Capturar tudo

A primeira é uma sessão de brainstorming em que você coloca todos os seus pensamentos e desejos sobre um tópico específico em um papel. Não se contenha. Escreva tudo o que você deseja alcançar.

Etapa 2: Categorizar

Depois de registrar tudo, revise sua lista e categorize os itens semelhantes. Isso o ajudará a identificar as principais áreas nas quais você deseja se concentrar.

Etapa 3: Planeje com propósito

Para cada área-chave, defina seus resultados desejados e o "porquê" por trás deles. Qual é o seu propósito para alcançar isso? Ter uma forte conexão emocional com suas metas alimentará sua motivação.

Etapa 4: tome uma atitude e crie uma identidade

Desenvolva um plano de ação claro com etapas específicas que o levem a atingir suas metas. Atribua a si mesmo uma identidade fortalecedora que reflita a pessoa que você se tornará ao atingir essa meta.

Em vez de se sentir apenas um funcionário de TI, você pode ser um detetive técnico, transformando sua função de mundana em empolgante. Da mesma forma, um representante de sucesso do cliente pode pensar em si mesmo como um concierge do cliente que apóia e representa ativamente as necessidades do cliente. Essa mudança de identidade pode motivá-lo e tornar agradáveis até mesmo as tarefas mais difíceis.

Etapa 5: analisar o progresso

Reveja regularmente seus planos de RPM e avalie seu progresso. Você está no caminho certo? Alguma de suas metas ou etapas de ação precisa ser ajustada? Essa avaliação contínua garantirá que seu plano de RPM bem-sucedido permaneça relevante e eficaz.

Componentes principais do método de planejamento rápido

A eficácia do RPM está em seu foco em três elementos-chave:

Resultados: O processo RPM começa com a definição do resultado desejado. Seja específico e crie uma visão clara. Como é o crescimento pessoal e profissional para essa meta específica? É uma promoção no trabalho, um manuscrito concluído ou o domínio de uma nova habilidade? Quanto mais clara for sua visão, mais fácil será traçar um curso para alcançá-la Propósito: Depois de identificar o resultado desejado, a próxima etapa é entender o "porquê". Por que essa meta é importante para você? Que significado mais profundo ele tem? A conexão com o propósito por trás de suas metas alimenta a motivação intrínseca e proporciona a resiliência emocional necessária para superar obstáculos Plano de Ação Massivo (MAP): Com uma visão clara e um propósito convincente, é hora de traduzir suas aspirações em ação. O RPM defende a criação de um "plano de ação maciço", um roteiro detalhado que descreve as etapas que você precisa seguir para atingir suas metas. Divida suas metas em tarefas menores e gerenciáveis e defina prazos realistas para garantir um progresso constante com um gerenciamento de tempo eficaz

Digamos que sua meta seja escrever um romance. O sucesso, nesse caso, significaria ter um manuscrito finalizado, idealmente com 50.000 a 100.000 palavras, polido e pronto para ser consultado por agentes ou publicado por conta própria.

Mas por que você quer escrever um romance? Talvez você tenha uma história a ser contada ou sonhe em ver seu nome em um livro publicado. Talvez você queira explorar uma saída criativa ou compartilhar sua voz única com o mundo.

Compreender essa motivação o manterá engajado durante as fases desafiadoras da escrita. Seu MAP, então, poderia ser mais ou menos assim:

**Etapa 1: Planejamento e pesquisa

Defina o gênero, o público-alvo e o conceito da história

Pesquise romances semelhantes e crie perfis de personagens

Desenvolva um esboço de enredo com começo, meio e fim claros (prazo: um mês)

**Etapa 2: Redação

Estabeleça metas diárias ou semanais de contagem de palavras (por exemplo, 1.000 palavras/dia)

Programar um tempo dedicado à escrita e cumpri-lo

Participe de um grupo de redação ou encontre um colega de redação para receber feedback e prestar contas (continuamente durante todo o processo)

**Etapa 3: Revisão e edição

Faça uma pausa para refrescar sua perspectiva quando o manuscrito estiver concluído

Faça a autoedição para verificar a gramática, a clareza e o fluxo

Considere receber feedback de leitores beta ou de um editor profissional (tempo estimado: 2 a 3 meses)

**Etapa 4: Preparação para a publicação

Pesquisar agentes de consulta ou plataformas de autopublicação

Formate seu manuscrito de acordo com os padrões do setor

Escreva uma carta de consulta convincente se estiver enviando seu manuscrito para agentes de consulta (prazo: 1 a 2 meses)

Benefícios do método de planejamento rápido

O Método de Planejamento Rápido ajuda você a:

Melhorar o foco: Ao definir claramente o resultado e o objetivo desejados, você elimina a fadiga das decisões e canaliza sua energia para as ações que realmente importam

Ao definir claramente o resultado e o objetivo desejados, você elimina a fadiga das decisões e canaliza sua energia para as ações que realmente importam Estabelecer metas claras: O processo RPM o ajuda a ir além de aspirações vagas e a traduzi-las em objetivos acionáveis. O RPM pode ser usado em conjunto com a estrutura de metas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) para garantir que suas metas sejam bem definidas e acionáveis

O processo RPM o ajuda a ir além de aspirações vagas e a traduzi-las em objetivos acionáveis. O RPM pode ser usado em conjunto com a estrutura de metas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) para garantir que suas metas sejam bem definidas e acionáveis Aumente sua motivação: Conectar-se com o verdadeiro propósito por trás de suas metas o mantém motivado e alimenta sua vontade de ter sucesso. Além disso, a conclusão de tarefas menores associadas às suas metas desencadeia a liberação de dopamina no cérebro, criando um ciclo de feedback positivo que alimenta ainda mais a motivação

Conectar-se com o verdadeiro propósito por trás de suas metas o mantém motivado e alimenta sua vontade de ter sucesso. Além disso, a conclusão de tarefas menores associadas às suas metas desencadeia a liberação de dopamina no cérebro, criando um ciclo de feedback positivo que alimenta ainda mais a motivação Gerencie melhor as tarefas: Dividir as metas em tarefas menores as torna menos assustadoras e permite maisgerenciamento eficaz do tempo *Melhore suas habilidades de gerenciamento de tempo: O RPM aborda o gerenciamento de tempo concentrando-se no que você deseja alcançar, em vez de apenas gerenciar os minutos e as horas.



Em outras palavras, ele o ajuda a mudar sua mentalidade de simplesmente gerenciar o tempo para usá-lo estrategicamente para alcançar o que você realmente deseja.

Em vez de se sentir sobrecarregado pelas tarefas, você adquire um senso de controle e direção, o que leva a um aumento da produtividade e à conquista mais rápida de suas metas

De acordo com o Tony Robbins Workbook, O tempo de sua vida :

É maximizar seus resultados e sua realização simultaneamente, porque você não está apenas alcançando algo, está realizado emocionalmente. Você está alcançando a visão que criou e tem as emoções que mais deseja associadas a ela. Uma vida extraordinária não é algo selecionado para poucos sortudos. É nosso direito inato como seres humanos. É seu para pedir. É sua para ser tomada."

Continue lendo para descobrir como você pode implementar efetivamente o método de Robbins.

Dicas para a implementação eficaz do método de planejamento rápido

Aqui estão algumas dicas práticas para implementar o RPM com sucesso:

1. Potencialize suas sessões de planejamento

Agende um horário para a RPM: Dedique espaços específicos na sua semana, como uma reunião de planejamento semanal com você mesmo, para fazer um brainstorming e refinar seus planos de RPM. Esse foco consistente o mantém no caminho certo.

Abrace a flexibilidade: A RPM é adaptável. A vida pessoal ou profissional é cheia de imprevistos, portanto, esteja preparado para ajustar seus planos conforme necessário.

2. Comprometa-se com a ação

Encontre um parceiro de prestação de contas: Compartilhe suas metas de RPM com um amigo, colega ou mentor que possa oferecer incentivo e responsabilizá-lo pelo seu progresso.

Priorize com paixão: Ao priorizar as tarefas em seus MAPs, considere a urgência de cada tarefa e o quanto cada ação se alinha com seu propósito. Isso alimentará sua motivação.

3. Domine seus MAPs

**Dividir metas grandes em etapas pequenas e acionáveis. Isso faz com que elas sejam menos esmagadoras e faz com que você siga em frente.

Aproveite o poder da tecnologia: Use planejadores RPM, como o modelos de planejamento de recursos para criar seu próximo plano.

Ou você pode usar um plataforma de gerenciamento de tempo de projeto como ClickUp que se alinhe à estrutura do RPM. Isso pode ajudá-lo a visualizar seus planos e a se manter organizado.

Uso popular e exemplos do método de planejamento rápido

Pessoas bem-sucedidas raramente apenas sonham com o sucesso; elas tomam medidas concretas para alcançá-lo. O RPM se alinha com essa mentalidade orientada para a ação. Os empresários podem usá-lo para criar protótipos, os atletas para treinar rigorosamente e os artistas para criar constantemente novos trabalhos.

A beleza do RPM está em sua versatilidade. Aqui estão algumas das maneiras mais comuns pelas quais as pessoas podem integrá-lo em suas vidas cotidianas:

Avanço na carreira: Defina o emprego dos seus sonhos, identifique as habilidades necessárias e crie um MAPA para adquiri-las

Defina o emprego dos seus sonhos, identifique as habilidades necessárias e crie um MAPA para adquiri-las Desenvolvimento pessoal: Estabeleça metas para melhorar a saúde, aprender uma nova habilidade ou dominar um hobby

Estabeleça metas para melhorar a saúde, aprender uma nova habilidade ou dominar um hobby Projetos criativos: Planeje o lançamento de seu livro, site ou empreendimento artístico, transformando sua visão em realidade

Desafios no uso do método de planejamento rápido

Embora o RPM ofereça imensos benefícios, há possíveis desafios a serem considerados:

Envolver sua cabeça no processo e na gestão do tempo para o planejamento focado pode ser um obstáculo inicial . Programe sessões curtas de RPM inicialmente, aumentando gradualmente a frequência à medida que você se sentir confortável

. Programe sessões curtas de RPM inicialmente, aumentando gradualmente a frequência à medida que você se sentir confortável Descobrir seu verdadeiro propósito por trás das metas pode ser um desafio , pois requer introspecção e pode levar tempo. Use anotações no diário ou testes de personalidade para ajudá-lo a identificar seus valores e propósitos essenciais

, pois requer introspecção e pode levar tempo. Use anotações no diário ou testes de personalidade para ajudá-lo a identificar seus valores e propósitos essenciais O conceito de MAP pode ser esmagador. O brainstorming de uma lista de tarefas pode levar à paralisia por análise. Não tente fazer tudo de uma vez. Concentre-se nas ações mais importantes de seu plano massivo

Se o RPM parecer esmagador, considere explorar outros métodos, como o Eisenhower matriz de gerenciamento de tempo (priorização), a Método Getting Things Done (GTD) (gerenciamento de tarefas), ou a Técnica Pomodoro (gerenciamento de tempo).

Não fique desanimado se você encontrar esses obstáculos. O segredo é encontrar estratégias que funcionem para você. O ClickUp pode ser extremamente útil nesse caso.

Como implementar o método de planejamento rápido no ClickUp

Veja como você pode usar o ClickUp em cada etapa do Método de Planejamento Rápido para facilitar a implementação:

Etapa 1: Captura

Use Documentos do ClickUp para capturar todas as suas ideias e pensamentos que fluem livremente. Crie um Doc para cada meta ou projeto e organize seus pensamentos usando elementos de formatação incorporados, como títulos, marcadores e mapas mentais.

Capture tudo o que você puder imaginar no ClickUp Docs

Etapa 2: Chunk

Transforme suas ideias gerais de meras frases e parágrafos no Docs em etapas acionáveis usando o Tarefas do ClickUp .

Você pode criar uma tarefa a partir de qualquer texto em um documento.

Para isso:

Em um documento aberto, realce algum texto Na barra de ferramentas de texto, clique em + Task Clique em Select List e escolha a lista no menu suspenso

Crie uma tarefa ClickUp destacando qualquer texto em um documento ClickUp

Para criar a tarefa imediatamente, você pode clicar em Create. Você também pode acrescentar detalhes adicionais, como responsável ou prioridade

Use o botão Exibição de lista no ClickUp para organizar essas tarefas com facilidade.

Adicione facilmente ClickUp Tasks a listas relevantes para visualizá-las e gerenciá-las melhor

Etapa 3: Crie seus blocos RPM Metas do ClickUp é perfeito para definir seus resultados desejados. Estabeleça uma meta clara e mensurável e defina um prazo. Vincule suas Listas do ClickUp (da Etapa 2) à Meta para criar um roteiro claro.

Use a funcionalidade de arrastar e soltar do ClickUp em suas Listas para priorizar as tarefas como urgentes, de alta prioridade, de prioridade normal e de baixa prioridade estabelecer dependências de tarefas. Isso lhe mostrará o caminho crítico para atingir sua meta.

Cada meta do ClickUp pode representar um resultado importante que você deseja. Dentro de cada meta, crie listas separadas para categorizar ideias semelhantes. Esse "agrupamento" o ajuda a gerenciar facilmente tarefas e grandes quantidades de informações.

Gerencie todas as suas metas em um só lugar com o ClickUp Goals

Seu bloco de planejamento de RPM poderia ter a seguinte aparência:

Visualize seu plano de RPM usando Linhas de tempo do ClickUp . Arraste e solte tarefas na linha do tempo para ver o fluxo geral do projeto e identificar possíveis gargalos.

Visualize suas metas de RPM em ordem cronológica usando a visualização da linha do tempo do ClickUp

Etapa 4: Crie funções divertidas e capacitadoras

Use Campos personalizados do ClickUp para tarefas ou projetos em que você pode definir o termo de identidade para essa tarefa/projeto específico. Dessa forma, você pode visualizar sua função e se sentir mais motivado ao trabalhar nela.

Você também pode criar tags com termos de identidade, como "Tech Detective" ou "Marketing Queen", e atribuí-las a tarefas relevantes. Isso permite filtrar e agrupar tarefas com base na sua identidade desejada, mantendo esse fator motivador em primeiro plano.

Vincule tarefas e itens de ação a identidades divertidas criadas no ClickUp Custom Fields

Etapa 5: revisar e iterar

Desenvolva um plano de ação para o seu RPM com o modelo de plano de ação pré-construído do ClickUp

Use o Modelo de plano de ação do ClickUp como ponto de partida para seu processo de revisão do plano de RPM. Esse modelo inclui seções para Metas, Próximas Etapas e Bloqueios, permitindo que você acompanhe o progresso e identifique facilmente as áreas de melhoria.

Use status, campos e visualizações personalizados e aprimore o acompanhamento do plano de ação com reações a comentários, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade.

O modelo simplificará:

Atribuir status às suas metas do MAP

Organizar e priorizar suas metas do MAP

Medir os resultados com análises e visualizações incorporadas

Você também pode integrar o ClickUp ao seu aplicativo de calendário para agendar automaticamente tarefas e lembretes com base no seu plano RPM. Isso garante que você permaneça no caminho certo e tome medidas para atingir suas metas. Escolha entre uma variedade de aplicativos em Integrações do ClickUp para reunir tudo. Faça o download deste modelo

Seguindo em frente com foco e propósito

O RPM pode transformar sua relação com a produtividade em sua vida pessoal e profissional. Não se trata apenas de verificar freneticamente as tarefas; trata-se de tomar medidas deliberadas em direção a uma visão que realmente o entusiasma. Ela também pode melhorar significativamente suas habilidades de priorização e de gerenciamento de tempo.

O ClickUp pode ser a ferramenta ideal para gerenciar o processo de RPM, mantendo-o organizado e concentrado no que é mais importante.

Combinando o poder dessa técnica de gerenciamento de tempo com os recursos robustos do ClickUp, você pode criar um sistema para realizar qualquer coisa que tenha em mente. Experimente o ClickUp hoje mesmo e fique um passo mais perto de atingir essas metas ambiciosas!