Melhores ferramentas alternativas ao Miro para colaboração em equipe em 2025

Você percebeu que suas sessões de quadro branco no Miro estão ficando um pouco sobrecarregadas? As notas adesivas estão se acumulando, mas as ideias e a colaboração parecem inatingíveis. Eu entendo.

O Miro tem sido uma opção para muitos. No entanto, ele nem sempre é a opção perfeita para a colaboração visual da equipe e sessões de brainstorming multimídia.

Depois de meses de tentativas e erros, minha equipe na ClickUp e eu finalmente testamos alternativas ao Miro que oferecem melhores recursos de personalização e preços acessíveis. Esses dez principais concorrentes oferecem a flexibilidade necessária para uma colaboração e um gerenciamento de projetos mais eficientes.

Vamos mergulhar de cabeça! 👇

Limitações do Miro

Embora eu aprecie os recursos colaborativos do Miro, ele tem os seguintes problemas:

Desorganização dos quadros: À medida que os quadros crescem, eles podem ficar um pouco sobrecarregados, tornando mais difícil manter as sessões focadas e produtivas

À medida que os quadros crescem, eles podem ficar um pouco sobrecarregados, tornando mais difícil manter as sessões focadas e produtivas Complexidade para equipes grandes: O gerenciamento de funções e permissões de usuários pode ser demorado para equipes maiores, e a plataforma pode não ser dimensionada tão bem quanto o esperado para as necessidades de nível empresarial

O gerenciamento de funções e permissões de usuários pode ser demorado para equipes maiores, e a plataforma pode não ser dimensionada tão bem quanto o esperado para as necessidades de nível empresarial Controles e interface complicados: Os controles do Miro não são intuitivos, especialmente quando se usa um mouse ou trackpad, o que causa frustração ao navegar ou editar

Os controles do Miro não são intuitivos, especialmente quando se usa um mouse ou trackpad, o que causa frustração ao navegar ou editar Problemas de desempenho em quadros grandes: O desempenho do Miro é prejudicado à medida que os quadros se enchem de conteúdo como imagens, vídeos e notas adesivas, tornando a navegação em quadros grandes lenta e frustrante, o que prejudica a produtividade

O desempenho do Miro é prejudicado à medida que os quadros se enchem de conteúdo como imagens, vídeos e notas adesivas, tornando a navegação em quadros grandes lenta e frustrante, o que prejudica a produtividade Restrições do plano gratuito: A versão gratuita do Miro permite até três quadros editáveis, o que limita muito a usabilidade para equipes que precisam de vários espaços de trabalho

Alternativas ao Miro em um relance

Aqui está uma tabela que resume como os aplicativos de colaboração e gerenciamento visual de projetos os recursos das alternativas do Miro são melhores em termos de desempenho:

Alternativa Miro Caso de uso Melhor para Equipes ágeis que precisam de integração de tarefas e projetos Colaboração visual e sessões de brainstorming Equipes remotas e workshops de design-thinking Fluxograma e criação de diagramas Equipes técnicas que precisam de mapeamento de processos Lucidchart Criação de fluxogramas e diagramas criação de diagramas com recursos de gerenciamento de projetos Equipes com requisitos de planejamento visual e documentação Creately Criação de diagramas com recursos de gerenciamento de projetos Equipes com requisitos de planejamento visual e documentação Wireframing, mapas mentais e diagramas rápidos Equipes de design de produto e UX FigJam Quadro branco em tempo real com integração ao Figma Equipes de design que colaboram em projetos visuais Quadro branco digital integrado com o Microsoft 365 Organizações que usam o ecossistema da Microsoft Microsoft Whiteboard Quadro branco digital integrado com o Microsoft 365 Jamboard Quadro branco simples e interativo Educação e equipes pequenas para sessões rápidas Klaxoon Workshops interativos e ferramentas de envolvimento de equipes Facilitadores que realizam workshops colaborativos Designers que criam protótipos interativos Sketch Software de design de UI e UX

As 10 melhores alternativas ao Miro para experimentar

Aqui estão minhas principais escolhas para o melhor software de quadro branco para colaboração em tempo real, brainstorming, integrações e muito mais. 📋

Se você está procurando fluxos de trabalho flexíveis, recursos de facilitação ou colaboração de equipe aprimorada, esses concorrentes do Miro oferecem tudo o que você precisa para aumentar a produtividade e a criatividade.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos visuais e colaboração)

Experimente o ClickUp Whiteboards para criar estratégias de planos de tarefas e projetos em uma interface visual

Minha alternativa preferida ao Miro é ClickUp devido aos seus amplos recursos de colaboração, que ajudam as equipes a otimizar o gerenciamento visual de projetos.

ClickUp Whiteboards Quadros brancos ClickUp revolucionou meu uso de ferramentas visuais ao explicar conceitos maiores. Eu podia organizar cada estágio do projeto usando fluxogramas codificados por cores e cartões personalizados, o que me ajudou a mapear as ideias desde a concepção até a execução.

Essa ferramenta é perfeita para manter o fluxo de trabalho da sua equipe em sincronia e acompanhar o progresso em projetos Agile.

Delegue tarefas durante o brainstorming no ClickUp Whiteboards para um gerenciamento de tarefas perfeito

O melhor de tudo é que posso transformar rapidamente minhas ideias em itens de ação e atribuí-los aos meus colegas de trabalho.

ClickUp Mind Maps

Além disso, Mapas mentais do ClickUp ajudou minha equipe a visualizar conceitos desde o início até a aparência, o funcionamento e a sensação do produto final. Você pode facilmente dividir projetos complexos e ajustar a organização e o layout das ideias com apenas alguns cliques.

Use o ClickUp Mind Maps para fazer o brainstorming de jornadas de usuários e outros fluxos de trabalho

Juntamente com as personalizações de cores para diferentes botões, a adição de listas ajuda a revisar os indicadores relevantes em um piscar de olhos.

Reorganize os nós no ClickUp Mind Maps para melhorar a personalização e os fluxos de trabalho

Modelos do ClickUp

Considere tentando o Modelo de mapa mental simples do ClickUp para visualizar suas propostas e tomar decisões no local rapidamente. Fiquei impressionado com a flexibilidade desse modelo para modificar dinamicamente meu mapa mental com a participação de outros membros.

O modelo de diagrama de espinha de peixe do ClickUp foi criado para ajudá-lo a visualizar e rastrear as causas e os efeitos de um problema ou ideia.

Outro destaque é o Modelo de diagrama espinha de peixe do ClickUp o diagrama de espinha de peixe é um diagrama que permite identificar as causas-raiz detectáveis de um defeito. Além disso, ele permite que você desenvolva e agrupe ideias em categorias relevantes.

ClickUp Docs

Crie uma base de conhecimento com sua equipe em um ecossistema colaborativo como o ClickUp Docs Documentos do ClickUp é outro recurso que ajuda a criar documentação adicional para seus arquivos de diretrizes e brainstorming visual. É possível ajustar as configurações de privacidade e compartilhamento conforme necessário e distribuir permissões de acordo com as exigências do seu projeto.

Melhor ainda, o modo de foco, a coluna de estatísticas detalhadas da página e os modelos incorporados tornam essa ferramenta uma ótima parceira para seus projetos.

Aproveite o modo de foco no ClickUp Docs para uma melhor experiência de digitação

Mais informações, Automações do ClickUp oferece funcionalidades para evitar mais de 100 horas de trabalho manual por mês. Depois de fazer um brainstorming e organizar as ideias, você pode automatizar tarefas como atribuir itens de ação, definir prazos ou atualizar o progresso.

Configure as automações personalizadas do ClickUp para economizar o tempo gasto em tarefas administrativas diárias

Seja automatizando projetos de codificação, marketing ou gerenciamento de clientes, o construtor de automação de IA integrado da ferramenta e os atalhos abundantes garantem que sua equipe seja produtiva.

Melhores recursos do ClickUp

Colaboração criativa: As equipes podem fazer brainstorming e organizar ideias em tempo real, vinculando-as diretamente a tarefas e projetos

As equipes podem fazer brainstorming e organizar ideias em tempo real, vinculando-as diretamente a tarefas e projetos Mapeamento de ideias estruturado: Divida ideias complexas em etapas claras e acionáveis que sejam fáceis de seguir e gerenciar

Divida ideias complexas em etapas claras e acionáveis que sejam fáceis de seguir e gerenciar Documentação compartilhada: Crie e compartilhe planos de projetos ou bases de conhecimento de equipes, permitindo que todos acessem e colaborem com os mesmos documentos

Crie e compartilhe planos de projetos ou bases de conhecimento de equipes, permitindo que todos acessem e colaborem com os mesmos documentos Automação de tarefas: Automatize ações repetitivas, como atribuir tarefas, definir prazos e atualizar o progresso com base em acionadores específicos

Automatize ações repetitivas, como atribuir tarefas, definir prazos e atualizar o progresso com base em acionadores específicos Atualizações em tempo real: Colabore instantaneamente com sua equipe, garantindo que todos estejam na mesma página, sem atrasos

Colabore instantaneamente com sua equipe, garantindo que todos estejam na mesma página, sem atrasos Fluxos de trabalho personalizáveis: Projete fluxos de trabalho criativos que atendam às necessidades de seu projeto e automatize-os para economizar tempo e reduzir o esforço manual

Projete fluxos de trabalho criativos que atendam às necessidades de seu projeto e automatize-os para economizar tempo e reduzir o esforço manual Recursos de integração: Conecte-se a outras ferramentas para otimizar a colaboração em diferentes plataformas

Limitações do ClickUp

Alguns usuários consideram a interface rica em recursos do ClickUp esmagadora no início devido a uma curva de aprendizado ligeiramente íngreme

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Empresarial: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9.800+ avaliações)

4,7/5 (9.800+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp é uma ferramenta incrível de gerenciamento de projetos que combina facilidade de uso com recursos avançados. É super intuitiva, o que simplifica a organização de equipes de qualquer tamanho. Um de seus aspectos mais interessantes é a variedade de visualizações que oferece, como Lista, Quadro, Calendário e Gráficos de Gantt, permitindo que os usuários abordem suas tarefas de diferentes ângulos. As opções de personalização da plataforma significam que você pode ajustá-la para atender perfeitamente às suas necessidades específicas. No geral, o ClickUp combina simplicidade com uma tonelada de recursos a um ótimo preço, o que o torna a melhor opção para aumentar a produtividade e a colaboração da equipe, seja ela pequena ou grande.

G2

👀 Bônus: Estude isto guia para os quadros brancos ClickUp para ter uma visão mais ampla dos projetos visuais que você pode realizar.

2. Mural (melhor para colaboração visual e oficinas criativas)

Via: Mural O espaço de trabalho digital do Mural atende especificamente a tarefas de design thinking e planejamento estratégico que dependem de recursos visuais. Você pode criar quadros dinâmicos e interativos para dar vida às ideias em tempo real.

Eu diria que essa ferramenta é melhor para equipes criativas e facilitadores que organizam workshops ou desenvolvem storyboards. Independentemente de sua equipe ser remota ou híbrida, o ambiente colaborativo do Mural permite mapear as jornadas do usuário.

Melhores recursos do Mural

Aproveite a tela infinita sem restrições de espaço, oferecendo flexibilidade para grandes projetos

Permita o acesso de visitantes para interagir com colaboradores externos sem permissões completas de espaço de trabalho

Explore ferramentas interativas como notas adesivas, votações e cronômetros para aumentar a colaboração

Acesse a biblioteca de modelos para dar início a projetos com layouts prontos

Limitações do mural

Poucas ferramentas gráficas para criar apresentações

Necessidade de importar formas de fora

Preços do mural

Grátis

Equipe+: 12/mês por usuário

12/mês por usuário Business: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas de murais

G2: 4,6/5 (1.380 avaliações)

4,6/5 (1.380 avaliações) Capterra: 4,6/5 (130 avaliações)

Dica profissional: Se estiver trabalhando com uma equipe global, use o whiteboard assíncrono. Ferramentas como comentários ou anotações permitem que os membros da equipe contribuam mesmo após o término da sessão ao vivo, mantendo a colaboração contínua.

3. Lucidchart (melhor para diagramação e visualização de processos complexos)

Via: Lucidchart Essa poderosa plataforma baseada na Web é ideal para criar diagramas técnicos detalhados, fluxogramas e visualizar fluxos de trabalho, o que a torna perfeita para engenharia, TI e análise de negócios. Reputado por sua construção de arrastar e soltar, o Lucidchart permite criar e projetar arquiteturas de software rapidamente.

Sugiro usar essa ferramenta para criar organogramas ou transformar ideias técnicas e comerciais em etapas acionáveis.

Melhores recursos do Lucidchart

Conecte-se a fontes de dados ao vivo para atualizações em tempo real e integração perfeita em seus diagramas

Colabore com vários membros da equipe simultaneamente no mesmo diagrama

Compartilhe atualizações e insights diretamente no modo de apresentação, eliminando a necessidade de software de terceiros

Exporte seus projetos para plataformas semelhantes para facilitar o compartilhamento e o trabalho contínuo em diferentes ferramentas

Limitações do Lucidchart

A interface do usuário parece desatualizada em comparação com outros concorrentes do Miro

O desempenho pode se degradar com documentos maiores ou várias guias

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: US$ 9/mês, cobrado anualmente

US$ 9/mês, cobrado anualmente Equipe: US$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do LucidChart

G2: 4,5/6 (mais de 5.600 avaliações)

4,5/6 (mais de 5.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.100 avaliações)

4. Creately (melhor para diagramação versátil e planejamento de projetos)

Via: Com criatividade A construção multifuncional do Creately mescla diagramação técnica, gerenciamento de projetos e criação de banco de dados em uma plataforma unificada. Portanto, é perfeita para equipes que precisam criar vários diagramas enquanto gerencia tarefas em projetos.

Também é possível usar mapas mentais, gráficos de Gantt e diagramas ER, alternando rapidamente entre as tarefas de planejamento e execução para manter as equipes concentradas.

Melhores recursos

Crie bancos de dados personalizados diretamente na plataforma para organizar e gerenciar informações com eficiência

Faça atualizações ao vivo que ficam visíveis instantaneamente para todos os participantes, mantendo todos informados

Acompanhe o progresso do projeto, as linhas do tempo e as dependências usando ferramentas integradas para manter o controle do seu trabalho

Crie diagramas personalizados para projetos de pequeno e grande porte, garantindo visualizações claras e detalhadas

Criar limitações

Os usuários relatam velocidades de carregamento lentas e falta de resposta com diagramas muito grandes

Atrasos ocasionais na sincronização

Preços muito altos

Grátis

Pessoal: US$ 8/mês

US$ 8/mês Equipe: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Empresarial: $149/mês

$149/mês Enterprise: Preços personalizados

Criar classificações e avaliações

G2: 4,4/5 (1.300 avaliações)

4,4/5 (1.300 avaliações) Capterra: 4,2/5 (170 avaliações)

Dica profissional: Se estiver trabalhando com diagramas ou fluxos de trabalho complexos, use âncoras e conectores para mostrar as relações entre diferentes elementos. Isso ajuda a criar um mapa visual que é fácil de seguir e entender.

5. Whimsical (melhor para planejamento visual leve com uma interface intuitiva)

Via: Caprichoso O Whimsical é uma opção fantástica para designers de UX/UI, equipes remotas e gerentes de produtos.

Sua simplicidade e velocidade o tornam fácil de usar. Você pode criar rapidamente wireframes e estruturas visuais sem a desordem associada a ferramentas com mais recursos.

Além disso, ele pode ser usado para organizar e categorizar ideias com eficiência, o que o torna eficaz para o planejamento de sprint e sessões rápidas de brainstorming.

Melhores recursos caprichosos

Use o modo de esboço para organizar elementos em uma estrutura hierárquica clara, ajudando a mapear ideias complexas

Acesse recursos dedicados de wireframe para criar maquetes e visualizar designs antes do desenvolvimento rápidoEstruturar mapas mentais Criado pela Figma, o FigJam é uma plataforma colaborativa de quadro branco on-line, excelente por sua integração suave com o pacote de design da Figma.

Sua transição perfeita entre o brainstorming e o trabalho de design detalhado diferencia essa ferramenta. Ela fornece uma ponte eficiente para as equipes que trabalham no ecossistema da Figma.

Melhores recursos do FigJam

Adicione widgets como cronômetros, botões de reação e enquetes de votação para aumentar a interação e o envolvimento

Deixe comentários e feedback diretamente no quadro para facilitar a comunicação e a entrada de informações

Use ferramentas de ponteiro e cursores de usuário para orientar reuniões e workshops para facilitar a navegação e o foco

Inicie chamadas de voz diretamente no aplicativo para discussões em tempo real, eliminando a necessidade de ferramentas de comunicação externas

Limitações do FigJam

Funcionalidade autônoma limitada sem o Figma

Restrições de personalização para modelos e elementos do quadro

Preços do FigJam

Grátis

Profissional: US$ 5/mês por assento completo

US$ 5/mês por assento completo Organização: US$ 5/mês por assento completo

US$ 5/mês por assento completo Empresa: US$ 5/mês por assento completo

Classificações e avaliações do FigJam

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

7. Microsoft Whiteboard (melhor para equipes que trabalham no ecossistema da Microsoft)

Via: Quadro branco da Microsoft O Microsoft Whiteboard é uma ferramenta de colaboração visual projetada para funcionar intuitivamente com o Microsoft Teams, o OneDrive e o Outlook, permitindo um fluxo de trabalho unificado e simplificado.

Ele oferece suporte a vários elementos visuais, como desenho e reconhecimento de formas, todos acessíveis por meio de toque, caneta ou mouse. Os recursos interativos, como a tinta digital, permitem que a sua equipe capture e organize com perfeição técnicas de brainstorming transformando ideias em tarefas práticas.

Melhores recursos do Microsoft Whiteboard

Reconhecer formas e anotações manuscritas para melhorar a memória do projeto e aprimorar a organização

Automatize a conversão de conteúdo bruto em elementos limpos e bem formatados para um gerenciamento de projetos mais rápido e suave

Acessemodelos de quadro branco para cenários comuns, como planejamento e acompanhamento de projetos, facilitando o início das atividades

Use a tinta digital com canetas e toque para uma abordagem mais intuitiva e prática na criação e edição de conteúdo

Limitações do Microsoft Whiteboard

Inacessível durante interrupções na rede ou em ambientes off-line

Desajeitado em dispositivos que não são da Microsoft

Preços do Microsoft Whiteboard

Gratuito

Classificações e resenhas do Microsoft Whiteboard

G2: 4,1/5 (mais de 45 avaliações)

4,1/5 (mais de 45 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

**Você sabia que Tony Buzan popularizou o conceito de mapeamento mental na década de 1960, mas as pessoas têm usado diagramas visuais há séculos como forma de organizar pensamentos e ideias.

8. Jamboard (melhor para colaboração simples e interativa)

Via: Jamboard O Google Jamboard é uma ferramenta simples que se integra ao Google Workspace. Ela é perfeita para equipes e educadores que precisam de uma plataforma simples e interativa para colaboração no local de trabalho .

A integração suave da ferramenta com o Google Workspace permite que os usuários extraiam arquivos diretamente do Google Drive. Você também pode adicionar facilmente conteúdo do Docs, Sheets ou Slides e compartilhar quadros por meio do Google Meet.

Melhores recursos do Jamboard

Use ferramentas de desenho para anotar e marcar quadros, tornando suas ideias mais claras e visuais

Colabore sem esforço entre plataformas e dispositivos, garantindo um trabalho em equipe perfeito, não importa onde sua equipe esteja

Integre o compartilhamento de tela para reuniões virtuais via Google Meet, simplificando apresentações e discussões

Aproveite a funcionalidade suave em dispositivos com tela sensível ao toque para uma experiência mais interativa e responsiva

Limitações do Jamboard

As funcionalidades de automação do fluxo de trabalho não são oferecidas

Não há controle de versão

Preços do Jamboard

Grátis

Classificações e resenhas do Jamboard

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

4,3/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

**Você sabia que o diagrama mais famoso do mundo é provavelmente o Diagrama de Venn, inventado por John Venn em 1880. Ele foi originalmente usado para mostrar relações lógicas entre grupos diferentes.

9. Klaxoon (melhor para workshops interativos e gamificados)

Via: klaxoon O Klaxoon é uma ferramenta versátil e de alta qualidade projetada para equipes que prosperam em workshops envolventes. Seu quadro branco digital interativo integra questionários, pesquisas e experiências gamificadas para garantir a imersão de cada participante.

Os elementos gamificados da plataforma, como desafios ao vivo e nuvens de palavras, transformam reuniões regulares em sessões de brainstorming envolventes e eficientes. O Klaxoon também oferece um recurso 'Capsule' para criar apresentações interativas que combinam multimídia, tornando-o perfeito para transferência de conhecimento e sessões de treinamento.

Melhores recursos do Klaxoon

Compilar feedback em nuvens de palavras durante as sessões, fornecendo uma visão geral clara e visual dos pontos principais

Acesse uma biblioteca de modelos personalizáveis adaptados a vários cenários, como gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho ágeis

Crie enquetes e obtenha avaliações instantâneas para obter informações em tempo real dos participantes

Grave sessões e reproduza discussões para revisar os principais momentos e garantir que pontos importantes não sejam perdidos

Limitações do Klaxoon

Não há modo off-line para whiteboarding

Opções de exportação restritivas

Preços do Klaxoon

Grátis

Iniciante: US$ 27/mês por usuário

US$ 27/mês por usuário Empresa: Preço personalizado

Classificações e resenhas do Klaxoon

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

**Você sabia que os fluxogramas foram usados pela primeira vez na década de 1920 por Frank Gilbreth, um pioneiro em estudos de movimento. Sua ideia era aumentar a eficiência em tarefas industriais, mas hoje os fluxogramas são usados para tudo, desde o design de software até a solução de problemas.

10. Sketch (melhor para designers de UI/UX e prototipagem interativa)

Via: Esboço Famoso por seus pontos fortes de design baseado em vetores, o Sketch funciona bem para designers que desejam criar, testar e iterar designs rapidamente. Ele oferece suporte às equipes por meio de suas poderosas ferramentas de layout, guias inteligentes e um vasto ecossistema de plug-ins, expandindo suas principais funcionalidades para incluir animação e prototipagem avançada.

O que é interessante é sua extensa biblioteca de componentes e símbolos que ajudam as equipes a manter a consistência entre os designs e a atualizar rapidamente os protótipos conforme necessário.

Melhores recursos do Sketch

Ajuste automaticamente os componentes e elementos nos designs para se adaptarem a diferentes tamanhos de tela para layouts responsivos

Personalize pranchetas para criar telas e fluxos de usuários com flexibilidade, atendendo às necessidades específicas do seu projeto

Use recursos avançados de gerenciamento de camadas para organizar e otimizar designs complexos

Aplique guias e réguas inteligentes para manter a precisão do layout e garantir a consistência

Limitações de esboço

Plataforma exclusiva para Mac

Sem ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos

Preços do Sketch

Padrão: US$ 10/mês por editor

US$ 10/mês por editor Licença somente para Mac: US$ 120 por assento

US$ 120 por assento Business: US$ 22/mês por editor

Classificações e avaliações de esboços

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

Mude para o ClickUp para um gerenciamento visual de projetos mais robusto

Encontrar a ferramenta de colaboração certa vai muito além do simples quadro branco visual - você precisa de uma plataforma que se encaixe no fluxo de trabalho da sua equipe e aumente a produtividade sem complexidade.

Embora o Miro continue sendo uma opção poderosa, ferramentas de colaboração como o ClickUp oferecem um repositório de recursos que podem aprimorar sua abordagem de gerenciamento de projetos.

Em última análise, a ferramenta certa depende do tamanho da sua equipe, dos requisitos técnicos e do orçamento. Considere usar o ClickUp por sua arquitetura de resposta rápida, que gerencia tudo, desde arquivos na nuvem até tarefas incorporadas, comunicações internas e projetos inteiros.

Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!