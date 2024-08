10 melhores alternativas e concorrentes do FigJam em 2024

Alguma vez você já desejou ter uma tela infinita, um playground virtual onde você e sua equipe possam colaborar como uma máquina bem lubrificada? Entre no mundo do quadro branco colaborativo, onde a imaginação desenfreada pode correr solta. 👟

Você pode estar familiarizado com o FigJam (que é um dos favoritos neste espaço), mas ele é apenas a ponta do iceberg quando se trata de quadros brancos on-line. Há toda uma galáxia de ferramentas incríveis projetadas para ajudar você e sua equipe a aumentar a criatividade e a colaboração.

Elaboramos uma lista com as 10 melhores alternativas ao FigJam, portanto, quer você esteja mergulhando pela primeira vez no lago das lousas digitais ou esteja procurando expandir sua caixa de ferramentas digitais, este é um balcão único para encontrar a plataforma perfeita para sua equipe.

O que é o FigJam? FigJam é uma ferramenta de quadro branco on-line desenvolvida pela Figma, uma empresa conhecida por seu software de design colaborativo. Pense nela como um espaço de trabalho digital ou uma ferramenta de design em que os membros da equipe se envolvem em colaboração visual em tempo real.

E é isso

colaboração em tempo real

que ajuda todos a estarem na mesma página com os objetivos da empresa, o que é especialmente útil para equipes remotas.

Faça brainstorming, projete e itere em seus ativos criativos com a Figma

Além disso, uma ferramenta de quadro branco é altamente versátil. As organizações podem usá-la para tudo, desde mapeamento mental e criação de fluxogramas até planejamento estratégico, mapeamento de processos e apresentações. Muito legal, não é?

Além de ser uma excelente alternativa para reduzir o custo de materiais físicos, as organizações podem escolher vários níveis de permissão e segurança, protegendo informações confidenciais. É o quadro branco perfeito para o escritório, só que é uma tela digital turbinada e sem limites, onde você pode criar qualquer coisa. 🎨

Arraste e solte notas adesivas daqui para lá, desenhe e adicione detalhes úteis às ideias, tudo isso no conforto do seu laptop. E como as ideias são salvas automaticamente, você nunca precisará se preocupar em perder aquela ótima ideia que teve nas primeiras horas da manhã.

Trata-se de ter a liberdade de fazer com que a criatividade da sua equipe flua e, ao mesmo tempo, oferecer a estrutura para transformar todas essas ideias magníficas em uma estratégia acionável. E isso é imprescindível em uma era de trabalho remoto e transformação digital.

O que você deve procurar em uma alternativa ao FigJam?

Quando estiver procurando alternativas para o FigJam, há algumas coisas que você deve ter em mente enquanto explora outras ferramentas:

Colaboração em tempo real: Procure ferramentas que permitam que as equipes trabalhem no mesmo quadro simultaneamente. Recursos como edição síncrona e cursores ao vivo auxiliam o fluxo de trabalho

Procure ferramentas que permitam que as equipes trabalhem no mesmo quadro simultaneamente. Recursos como edição síncrona e cursores ao vivo auxiliam o fluxo de trabalho Ferramentas de anotação: Notas adesivas, formas extravagantes, canetas e outras ferramentas de texto aprimoram as sessões de brainstorming. E mais opções significam uma visualização mais rica

Colabore facilmente com os membros da equipe e dê feedback sobre arquivos com anotações, provas e recursos de comentários no ClickUp 3.0

Templates: Uma biblioteca de modelos de quadro branco economiza tempo e agiliza os processos. Fique atento aos recursos de modelos personalizados para que você possa personalizar a formatação quando necessário

Uma biblioteca de modelos de quadro branco economiza tempo e agiliza os processos. Fique atento aos recursos de modelos personalizados para que você possa personalizar a formatação quando necessário Compatibilidade de plataforma: Procure alternativas do FigJam com integrações que funcionem bem com as ferramentas que sua equipe já está usando (como Slack, Jira ou Google Docs e Sheets, por exemplo) para uma experiência simplificada

Procure alternativas do FigJam com integrações que funcionem bem com as ferramentas que sua equipe já está usando (como Slack, Jira ou Google Docs e Sheets, por exemplo) para uma experiência simplificada interface do usuário e funcionalidade: Escolher uma ferramenta de colaboração que seja simples de usar significa que mais membros da sua equipe podem começar a colaborar sem serem retardados por uma curva de aprendizado acentuada 🙌

Escolher uma ferramenta de colaboração que seja simples de usar significa que mais membros da sua equipe podem começar a colaborar sem serem retardados por uma curva de aprendizado acentuada 🙌 Escalabilidade: Certifique-se de escolher um software que se adapte ao crescimento de sua organização. Uma alternativa sólida ao FigJam será capaz de lidar com equipes grandes ou projetos mais complexos e detalhados

Certifique-se de escolher um software que se adapte ao crescimento de sua organização. Uma alternativa sólida ao FigJam será capaz de lidar com equipes grandes ou projetos mais complexos e detalhados Acessibilidade: É essencial poder acessar a mesma ferramenta em diferentes dispositivos e navegadores (iOS, Mac, iPad, Windows, aplicativos móveis etc.) sem comprometer os recursos

É essencial poder acessar a mesma ferramenta em diferentes dispositivos e navegadores (iOS, Mac, iPad, Windows, aplicativos móveis etc.) sem comprometer os recursos Segurança: Sua organização precisa de criptografia de ponta a ponta? Confira as ferramentas que oferecem proteção para dados armazenados e dados em trânsito

Encontrar a ferramenta certa de lousa digital - quer esteja procurando opções relacionadas a diagramação, prototipagem ou simples

sessão de brainstorming

s-é muito fácil quando você sabe o que é importante para você e sua equipe.

10 melhores alternativas de FigJam para usar em 2024

É hora de levantar a cortina de nossas principais descobertas. Navegamos furtivamente pelo universo dos quadros brancos colaborativos, testamos as águas e escolhemos a dedo 10 alternativas excelentes para o FigJam. Se você deseja recursos mais avançados, diferentes opções de colaboração ou opções econômicas, temos tudo o que você precisa.

1.

ClickUp

Use o ClickUp Whiteboards para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

Recurso de quadro branco do ClickUp

é uma ferramenta fantástica e versátil para colaboração em equipe. Esse quadro branco virtual lida com sessões de brainstorming e gerenciamento de projetos. Além disso, com uma abundância de modelos - de

modelos de diretrizes de marca

para

modelos de design gráfico

-O ClickUp oferece tudo o que sua equipe pode precisar.

Recursos como

Documentos do ClickUp

, Comments e Chat view do ClickUp ajudam sua equipe a trabalhar da forma mais fluida e eficiente possível. Crie Docs para atender a qualquer tipo de trabalho ou compartilhe links de projetos com a visualização Chat. O recurso Comments é ideal para fazer e responder perguntas, dar feedback e monitorar ganhos rápidos. 🏆

Com o ClickUp, sua equipe colabora em tempo real, passa do conceito à ação mais rapidamente e com maior facilidade, além de simplificar os fluxos de trabalho com visualizações e integrações personalizáveis. Cada detalhe do projeto é alinhado e acionável.

Melhores recursos do ClickUp

Os usuários consideram a interface bem projetada, sem cortes e simples de usar

Criar tarefas, listas, status e configurar a automação é muito fácil 🌬

Há uma variedade quase infinita de painéis e layouts para escolher

Um calendário e lembretes integrados promovem a coesão do trabalho em equipe

O ClickUp Ferramentas de IA geram ideias, aprimoram as sessões de brainstorming e dão suporte ao processo criativo e ao fluxo de trabalho da sua equipe

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos, alguns usuários podem se deparar com uma curva de aprendizado

Alguns recursos, como o ClickUp AI, só estão disponíveis em um plano pago

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Lúcido

via

Lúcido

Um concorrente formidável no campo das alternativas de colaboração digital, o Lucid oferece uma dupla de ferramentas de visualização: Lucidspark e Lucidchart. Quando você precisa de diagramas e fluxogramas estruturados, o Lucidchart auxilia na visualização de dados complexos.

E o Lucidspark serve como uma tela digital com recursos de quadro branco digital, o que é ótimo para um espaço de trabalho visual verdadeiramente colaborativo.

Ao usar essas ferramentas em conjunto, sua organização tem os recursos para fazer brainstorming de ideias, planejar e executar com eficiência em equipes distribuídas.

Melhores recursos do Lucid

Os modelos simplificam a criação de fluxogramas

Você pode exportar projetos para plataformas de software semelhantes

Os atalhos permitem alternar facilmente entre as ferramentas

Você pode adicionar interesse visual com formas, cores e imagens

O Lucid oferece integrações com aplicativos como Jira, Zoom, Slack e Confluence

Limitações do Lucid

Você precisa de uma assinatura de dois produtos diferentes para obter recursos que são combinados em outras alternativas do FigJam

Alguns relatam que se sentem confusos como usuários de primeira viagem

Preços do Lucid

O Lucidchart e o Lucidspark estão disponíveis individualmente, mas se você os agrupar, os planos são os seguintes:

Gratuito

Pacote individual: US$ 11,93

US$ 11,93 Pacote para equipe: US$ 13,50 por usuário

US$ 13,50 por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Lucid avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra para Lucidspark: 4,7/5 (mais de 350 avaliações)

4,7/5 (mais de 350 avaliações) Capterra para o Lucidchart: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Miro

via

Miro

Quando você estiver pronto para levar a colaboração em tempo real a novos patamares, confira

Miro

. Mergulhe em uma rica biblioteca de modelos e desfrute de integrações fáceis com ferramentas que sua equipe pode usar, como Slack e Google Drive.

Seu ambiente repleto de recursos o torna uma das principais opções para organizações que buscam alternativas ao Figjam com uma plataforma colaborativa abrangente.

Melhores recursos do Miro

A ferramenta de quadro branco on-line funciona igualmente bem para brainstorming, wireframes e design de fluxos de trabalho, e todos podem colaborar em tempo real

Modelos economize tempo e inspirar, quer você precise de um quadro Kanban, de uma análise SWOT ou de algo intermediário para fazer um brainstorming de ideias

O aplicativo se integra perfeitamente a outras ferramentas, como Jira, Google Drive e Microsoft 365

O modo de apresentação oferece opções como o efeito Lightbox, para que você possa destacar o que está em foco e ter uma transferência sem atrito para outro apresentador

Você poderá acessar facilmente os quadros de colaboração digital do seu desktop, tablet ou smartphone

Limitações do Miro

Alguns usuários relatam atrasos quando vários membros da equipe estão colaborando em um quadro ao mesmo tempo

Com tantas opções de personalização e customização, alguns usuários podem ter uma curva de aprendizado

Preços do Miro

Gratuito

Iniciante: A partir de US$ 8/mês por membro

A partir de US$ 8/mês por membro Empresarial: A partir de US$ 16/mês por membro

A partir de US$ 16/mês por membro Empresa: Entre em contato para saber o preço

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 5.100 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

4. Jamboard

via

Jamboard

O Jamboard do Google é um quadro branco digital em que os usuários podem compartilhar ideias e comunicar informações. E ele faz parte do Google Workspace, portanto, se sua organização já estiver totalmente enraizada no ecossistema do Google, essa é uma escolha natural.

Ideal para sessões rápidas de brainstorming, essa ferramenta é uma escolha sólida para equipes que desejam uma maneira descomplicada de colaborar com notas adesivas virtuais para trabalhar em uma tela digital colaborativa. 💡

Melhores recursos do Jamboard

Os membros da equipe podem se unir sem esforço e participar de uma sessão de brainstorming em qualquer dispositivo

O Jamboard também vem como um quadro branco físico que se integra à versão digital

Os usuários o consideram excelente para fazer anotações e apresentar informações de forma fácil de entender

O preço gratuito o torna uma ferramenta econômica para pequenas empresas

O Jamboard oferece uma experiência de usuário simples com sua ferramenta de quadro branco on-line

Limitações do Jamboard

Não possui recursos avançados que outras alternativas do FigJam oferecem

Alguns usuários acham que as opções limitadas de personalização restringem a colaboração visual

Preços do Jamboard

**Gratuito

Jamboard avaliações e comentários

G2: 4.3/5 (60+ avaliações)

4.3/5 (60+ avaliações) Capterra: 4.3/5 (100 avaliações)

5. Mural

via

Mural

Mural

é excelente para projetos complexos que exigem planejamento dinâmico. E com uma infinidade de integrações, modelos personalizados e recursos assíncronos, é uma opção versátil para equipes virtuais. O Mural é uma plataforma completa para organizações que precisam de mais do que apenas um quadro branco on-line de desenho.

Melhores recursos do Mural

Há uma biblioteca abrangente de modelos para escolher, além da capacidade de editar modelos conforme necessário

Estão incluídas integrações com ferramentas como Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier e outras

A colaboração assíncrona é ideal para equipes remotas

Opções visuais, como adesivos e ícones, ajudam os membros da equipe a expressar ideias

É uma opção fácil de usar para os novatos

Limitações do Mural

O alto preço da assinatura é menos ideal para indivíduos ou equipes pequenas

Alguns usuários relatam tempo de atraso quando vários membros estão envolvidos em um quadro branco

Preços do Mural

Gratuito

Equipe+: US$ 9,99/mês por membro

US$ 9,99/mês por membro Empresa: US$ 17,99/mês por membro

US$ 17,99/mês por membro Empresa: Ligue para saber o preço

Mural ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

6. Sorteio

via

Desenhar

Procurando um espaço de trabalho digital versátil e sem complicações e uma alternativa ao FigJam? O Draw é excelente para sessões rápidas de brainstorming ou para usar sua funcionalidade de arrastar e soltar para criar diagramas. Ele se destaca por oferecer uma experiência simplificada.

Melhores recursos do Draw

Recursos avançados como camadas, guias de alinhamento, encaixe de grade e réguas permitem um controle preciso do layout e do design

Uma interface amigável para iniciantes é fácil de usar pelos membros da equipe

Há várias opções de exportação de diagramas

O aplicativo tem muitos modelos para escolher e economizar tempo

Oferece suporte a diferentes temas e plugins, como Atlas, Dark, Sketch e outros

Limitações do Draw

Alguns usuários consideram a funcionalidade do modo off-line limitada em comparação com a versão on-line

O domínio de todos os seus recursos pode levar algum tempo

Preços do Draw

Gratuito: Para até 10 usuários

Para até 10 usuários Nuvem: A partir de US$ 11/mês

A partir de US$ 11/mês Data Center: A partir de US$ 6.000/ano

Avaliações e críticas do Draw

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

7. Visio

via

Visio

Mergulhe no intrincado mundo da diagramação com o Visio. Ele possui uma ampla gama de ferramentas para a criação de fluxogramas, diagramas e organogramas detalhados.

Se a sua organização estiver buscando uma visualização abrangente e clareza no design, talvez valha a pena dar uma olhada no Visio para ver os diagramas de rede, os recursos de colaboração visual e um quadro branco on-line para equipes distribuídas. 👀

Melhores recursos do Visio

Com uma ampla variedade de modelos e formulários, os membros da equipe podem criar praticamente qualquer coisa, desde mapeamento de processos até organogramas

Oferece conectividade suave com outros aplicativos de escritório, como Word, Excel e PowerPoint

As ferramentas de colaboração para equipes remotas garantem que todos estejam na mesma página

Personalize sua criação até os mínimos detalhes, incluindo formas, cores e padrões

O Visio permite a automação e pode gerar diagramas com base em informações de fontes externas

Limitações do Visio

A interface do usuário pode parecer um pouco intimidadora para novos usuários

O aplicativo para desktop é somente para Windows

Preços do Visio

Plano Visio 1 : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Plano Visio 2: uS$ 15/mês por usuário

Vision classificações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

4,2/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

8. Painel conceitual

via

Quadro de conceitos

O Conceptboard transforma a forma como as equipes fazem brainstorming, planejam e revisam projetos. E com excelentes recursos de colaboração, é muito fácil manter todos na mesma página. Uma alternativa ao FigJam, como o Conceptboard, pode ser a solução ideal para uma equipe mais coesa e dinâmica

colaboração em equipe

experiência.

Melhores recursos do Conceptboard

Os convidados podem participar e colaborar, mesmo que não tenham uma conta

Uma alta resolução com zoom significa que você pode ver facilmente todos os detalhes quando precisar

Inclui recursos avançados de colaboração, como bate-papo, comentários, modo de moderação e até mesmo videoconferências no aplicativo

O aplicativo é poderoso, quer você tenha poucos ou vários usuários em um quadro

Os usuários apreciam a natureza "infinita" do quadro branco, que lhes permite criar sem limitações

Limitações do Conceptboard

Alguns usuários acham que a importação de conteúdo não é clara e requer etapas extras

Uma variedade limitada de ferramentas de desenho, cores e formas pode dificultar a diferenciação entre vários colaboradores e equipes distribuídas

Preços do Conceptboard

Gratuito

Premium: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business: US$ 9,50/mês por usuário

US$ 9,50/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e comentários do Conceptboard

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

4,6/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

9. Creately

via

Criticamente

O Creately é uma plataforma visual em que uma organização pode passar do brainstorming e da ideação para o planejamento e a criação de estratégias. Ou você pode fazer a transição da pesquisa e análise para a realização de workshops e reuniões. Independentemente da sua escolha, o Creately transforma o trabalho em equipe em tempo real em uma experiência tranquila.

Melhores recursos do Creately

O Creately tem uma gama diversificada de modelos para escolher, como definição de metas OKR, análise SWOT, gerenciamento de projetos estrutura organizacional e muito mais

As opções de exportação e os recursos de compartilhamento tornam conveniente o compartilhamento de imagens com outras pessoas ou sua integração em documentos e apresentações

O aplicativo é intuitivo e fácil de usar com seu quadro branco virtual

Com uma estrutura abrangente de comentários e feedback, vários usuários podem trabalhar em um quadro ao mesmo tempo e manter uma excelente comunicação

Escolha em uma biblioteca de modelos ou ajuste um modelo de acordo com as necessidades de sua organização

Limitações do Creately

O software baseado na Web requer uma conexão com a Internet para funcionar

Os usuários relatam problemas de compatibilidade com alguns dispositivos da Web ou navegadores que causam atrasos ou outros problemas de desempenho

Preços do Creately

Pessoal: US$ 5/mês

US$ 5/mês Equipe: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Empresarial: $89/mês

$89/mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e comentários do Creately

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 150 avaliações)

10. Mão livre

via

À mão livre

Se a sua equipe estiver procurando um software de quadro branco projetado para facilidade de uso imediato, pode valer a pena dar uma olhada no Freehand. Você poderá visualizar conceitos e colaborar em tempo real com a plataforma on-line.

Com o mínimo de configuração necessária, sua equipe pode começar a fazer esboços e sessões de brainstorming em um piscar de olhos. 🎩

Melhores recursos do Freehand

Os usuários acham que essa ferramenta de quadro branco é mais voltada para o trabalho criativo e é mais fácil de usar do que outras ferramentas de quadro branco digital

É fantástica para a colaboração entre designers de produtos e de conteúdo

A biblioteca de modelos economiza tempo

Muitos usuários acham que não há um processo de aprendizagem muito difícil

Recursos como comentários permitem uma comunicação fluida entre os membros da equipe

Limitações do Freehand

Faltam algumas opções de personalização

Alguns usuários relatam falhas consistentes em alguns navegadores de Internet

Preços do Freehand

Gratuito

Freehand Pro: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Enterprise: Ligue para saber o preço

Freehand avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 3 avaliações)

Encontre as melhores alternativas ao FigJam para sua equipe

Em um cenário digital em constante evolução, encontrar a melhor alternativa para sua equipe é fundamental

melhor ferramenta de quadro branco

para sua equipe é um divisor de águas. Fazendo a ponte entre a imaginação e a implementação, uma equipe

plataforma de colaboração

dá vida às ideias. Elas incentivam o envolvimento e a clareza (mesmo quando se trabalha remotamente). ✨

Embora o FigJam ofereça uma base sólida, há uma série de alternativas ao FigJam no mercado. E cada uma delas oferece recursos que podem ser perfeitos para você e sua organização.

Portanto, quando precisar de uma plataforma de produtividade poderosa que possa levá-lo a qualquer lugar que você e sua equipe queiram ir, considere o ClickUp. É onde todos os seus quadros brancos, gerenciamento de tarefas e planejamento de projetos podem se integrar perfeitamente. Deixe que a tela infinita de possibilidades se desenvolva e

registre-se no ClickUp

-é gratuito para sempre.