As 10 melhores ferramentas de resumo de reuniões com IA

Vamos ser sinceros: tomar notas durante as reuniões pode ser uma tarefa complicada. Você tenta manter o foco em uma discussão importante enquanto se esforça para anotar tudo para não esquecer.

Mas e se você não precisasse escolher entre prestar atenção e registrar todos os detalhes importantes?

Graças aos resumidores de reuniões com IA, você não precisa se preocupar com isso. Com essas ferramentas, você pode se concentrar totalmente na conversa, sabendo que a IA está capturando e resumindo as anotações da reunião para você. 🤖

Desde o registro de itens de ação até a geração de resumos claros, os resumidores de reuniões com IA eliminam a necessidade de anotações manuais, permitindo que você esteja mais presente e seja mais produtivo em suas reuniões.

Isso despertou seu interesse? 🤔

Então, continue lendo enquanto exploramos os 10 melhores resumidores de reuniões com IA que podem ajudar você a transformar seu fluxo de trabalho.

O que você deve procurar em um resumidor de notas com IA?

Escolher o resumidor de reuniões com IA certo é mais do que apenas encontrar uma ferramenta que “funcione”. Ela deve ter alto desempenho, ser fácil de usar e responsiva. Além disso, aqui estão algumas qualidades essenciais que você deve procurar:

Precisão: Escolha um resumidor de reuniões com IA que gere transcrições precisas das reuniões. Isso facilita a tomada de notas e garante a máxima confiabilidade

Personalização: Opte por uma ferramenta que ofereça opções de personalização. Por exemplo, um resumidor de reuniões com IA de qualidade deve permitir que você personalize diferentes notas de reunião com base na extensão, nos detalhes, nos pontos-chave etc.

Recursos de integração: Escolha um resumidor que se integre a ferramentas e softwares de terceiros. Isso inclui aplicativos e ferramentas populares de videoconferência, como Zoom e Google Meet, plataformas de colaboração, como o Microsoft Teams, e ferramentas de calendário, como o Calendly

Suporte a idiomas: Encontre uma ferramenta que ofereça suporte a diferentes idiomas globais e regionais. Isso facilita a transcrição em tempo real e ajuda a gravar reuniões com mais eficiência

Segurança: Escolha um resumidor de notas com IA que ofereça medidas de segurança robustas e cumpra as normas de proteção de dados, garantindo que as informações que você compartilha em suas gravações de vídeo estejam protegidas contra acesso não autorizado

Leia mais: Os 10 melhores resumidores de vídeo com IA que vão economizar seu tempo precioso

As 10 melhores ferramentas de resumo de notas com IA para usar

Aqui está uma comparação rápida das principais ferramentas do mercado para ajudá-lo a escolher o resumidor de reuniões com IA certo para suas necessidades específicas. Nós as classificamos com base em seus melhores casos de uso, principais recursos, preços e se oferecem um plano gratuito. Dessa forma, você pode identificar facilmente a ferramenta que se adapta ao seu fluxo de trabalho e orçamento.

Ferramenta Ideal para Plano gratuito Plano pago a partir de Principais recursos ClickUp Resumo de notas de reunião com tecnologia de IA Sim US$ 7/mês Transcrição em tempo real, conversão de tarefas, armazenamento de documentos Fireflies.ai Captura automática de notas de reunião Sim US$ 18/mês Resume reuniões por vídeo e oferece uma extensão de navegador para facilitar o uso Otter.ai Resumo de reuniões online Sim US$ 16,99/mês Gera resumos de reuniões, aplicativo móvel, destaca pontos-chave Avoma Obtenha insights sobre as reuniões Sim US$ 24/mês Oferece insights sobre reuniões, edita transcrições e integração com CRM Fathom Resumo de vídeos de reuniões Sim US$ 19/mês Resume reuniões em vídeo, extensão de navegador para fácil utilização Fellow Criação de agendas de reuniões Sim US$ 11/mês Anotação ao vivo, atribuição de tarefas, notificações em tempo real Sembly AI Gravação de reuniões Sim US$ 29/mês por licença Tags: momentos-chave, compatível com 48 idiomas, pesquisa por palavra-chave Laxis Extrair notas das reuniões Sim US$ 13,33/mês Resume reuniões com clientes e gera insights úteis Jamie AI Resumo de reuniões (virtuais e presenciais) Sim US$ 26,31/mês Traduza transcrições para mais de 20 idiomas e marque momentos importantes Assista novamente Anotação de vídeos Sim US$ 23,75/mês Organiza reuniões por canal, fornece análises e compartilha resumos

Agora que você viu uma comparação rápida dos principais resumidores de reuniões com IA, vamos nos aprofundar no que faz cada ferramenta se destacar. Da transcrição em tempo real a integrações perfeitas e recursos de automação, exploraremos as vantagens e limitações exclusivas dessas ferramentas para que você possa tomar uma decisão informada sobre qual delas atende melhor às necessidades da sua equipe.

1. ClickUp (Ideal para resumos de notas de reuniões com IA)

Quer um assistente de IA para o ambiente de trabalho que seja robusto, versátil e de alto desempenho? Não procure mais — o ClickUp é a solução definitiva para você. 🏆

Uma plataforma completa de gerenciamento de projetos, o ClickUp oferece todas as ferramentas e recursos de que você precisa para simplificar todos os aspectos do seu trabalho — e a tomada de notas não é exceção.

O que torna o ClickUp o melhor do mercado? O segredo é amplamente conhecido: sua abrangência! Ao contrário de outras ferramentas, o ClickUp oferece soluções para otimizar a tomada de notas em reuniões síncronas e assíncronas.

Imagine uma solução completa para criar agendas de reuniões, resumir o conteúdo das reuniões e obter notas automatizadas. Conheça o ClickUp Meetings.

Gerenciamento abrangente de reuniões que é a solução para todos os desafios da sua equipe em tempo real.

Mas espere — isso não é nem metade do que o ClickUp oferece.

Gere resumos e notas instantâneos e em tempo real de todas as reuniões com o ClickUp Brain

Transcrição aprimorada de videoconferências com o ClickUp Brain e o Clips

O ClickUp Brain ajuda você a gerar agendas de reuniões, transcrições em tempo real, resumos, insights importantes e documentos — tudo com apenas algumas instruções. Ele também ajuda a analisar discussões e destacar itens de ação automaticamente. Em seguida, converte-os em tarefas e as atribui aos respectivos envolvidos.

O recurso de resumo da ferramenta também gera uma breve visão geral das principais decisões, ações a serem tomadas e conclusões em apenas alguns cliques.

E isso não é tudo! Combine o ClickUp Brain com o ClickUp Clips para transcrever perfeitamente todas as reuniões em vídeo assíncronas!

Organize suas anotações de reunião, agendas, discussões etc. em um só lugar com o ClickUp Docs

Registros organizados com o ClickUp Docs

Uma grande desvantagem associada aos resumidores de reuniões com IA comuns é a escalabilidade. À medida que sua equipe cresce, fica difícil manter um registro dos pontos críticos discutidos em cada reunião. Mas não com o ClickUp Docs.

Esta ferramenta permite que você consolide todas as suas anotações, transcrições, resumos e vídeos de reuniões anteriores em um único lugar.

Além disso, o ClickUp também oferece dois modelos personalizáveis e prontos para uso para gerenciar reuniões e anotações.

Modelos de reunião que você pode usar

Com o modelo de notas de reunião do ClickUp, estabeleça diretrizes e estruturas claras para sua reunião, sua pauta, notas, discussões, itens de ação e assim por diante. Ele também cria automaticamente tarefas a partir dos itens de ação da reunião, centraliza os documentos da reunião para facilitar o acesso e agiliza a colaboração com atualizações e comentários em tempo real.

Além disso, o modelo de ata de reunião do ClickUp oferece uma estrutura básica para registrar atas de reunião como um documento na plataforma ClickUp. Ele ajuda você a registrar atas de reunião, organizar discussões, decisões e ações de acompanhamento em um formato estruturado, além de compartilhar e atualizar registros de reunião facilmente com sua equipe.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que lidam com vários projetos que exigem resumos detalhados de reuniões, atribuição de tarefas e integração perfeita com outras ferramentas de gerenciamento de trabalho.

Principais recursos do ClickUp

Converta notas e itens de ação diretamente em tarefas, atribuindo responsabilidades em tempo real

Defina lembretes automáticos para tarefas de acompanhamento, garantindo que nenhuma ação seja esquecida após a reunião

Colabore em tempo real nos documentos da reunião com os membros da equipe, permitindo que todos contribuam simultaneamente

Use opções de texto rico, como negrito, títulos e marcadores, para formatar e organizar suas anotações de reunião de forma clara

Pesquise facilmente notas e discussões de reuniões anteriores, obtendo acesso rápido a informações importantes

Sincronize com as principais plataformas de reuniões e calendários, como o Google Meet e o Outlook, para agendar reuniões e vincular notas a eventos específicos

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma pequena curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 12/mês por usuário

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Fireflies.ai (Ideal para fazer anotações em reuniões)

O Fireflies.ai é um assistente de reuniões intuitivo com IA que gera notas automáticas de reuniões.

A ferramenta permite filtrar e ouvir os principais tópicos, adicionar comentários, destacar membros da equipe, monitorar o tempo de fala dos participantes e muito mais. É perfeita para criar resumos concisos que eliminam a confusão das reuniões longas.

✅ Ideal para: Equipes remotas ou distribuídas que precisam de resumos rápidos e concisos de reuniões longas e desejam compartilhar notas facilmente em plataformas como o Slack ou o Asana.

Principais recursos do Fireflies.ai

Pesquise em reuniões e transcrições anteriores usando palavras-chave e frases com a Pesquisa com IA

Registre e resuma as ações a serem tomadas a partir das discussões usando inteligência de conversação

Compartilhe notas de reunião instantaneamente com sua equipe pelo Slack, Notion, Asana, etc.

Integre-se a aplicativos de calendário, como o Google Agenda, para agendar e sincronizar reuniões

Limitações do Fireflies.ai

Custos elevados para recursos avançados

Requer uma configuração manual complexa para fluxos de trabalho personalizados

Suporte offline mínimo

Preços do Fireflies.ai

Gratuito para sempre

Pro: US$ 18/mês por licença (cobrado anualmente)

Empresas: US$ 29/mês por licença (cobrado anualmente)

Enterprise: US$ 39/mês por licença (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 490 avaliações)

Capterra: NA

3. Otter.ai (Ideal para resumir reuniões online)

O Otter.ai é um conhecido resumidor de reuniões com IA, projetado para facilitar a colaboração entre equipes remotas.

A ferramenta automatiza totalmente todas as atividades da sua sala de reuniões. Ela gera resumos de reuniões, atribui tarefas aos colegas de equipe, fornece legendas para reuniões presenciais e virtuais, etc.

✅ Ideal para: Equipes que precisam gerar resumos claros de reuniões em qualquer lugar, com forte suporte a aplicativos móveis e integração com ferramentas de videoconferência.

Principais recursos do Otter.ai

Economize tempo ouvindo resumos de 30 segundos de atas de reuniões de 1 hora

Use o aplicativo móvel para participar e gerar transcrições de reuniões em qualquer lugar

Obtenha insights diretos sobre os principais tópicos discutidos em uma reunião com o recurso Otter AI Chat

Limitações do Otter.ai

Opções de exportação limitadas

O plano gratuito tem restrições

Integração limitada com ferramentas de terceiros

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito para sempre

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 30/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4. Avoma (Ideal para obter insights sobre reuniões)

via Avoma

A Avoma é uma assistente de reuniões com IA conhecida por automatizar todo o ciclo de vida das reuniões — do planejamento à execução.

Ele ajuda você a criar agendas de reuniões, transcrever reuniões, obter resumos e notas precisas das reuniões e muito mais. O Avoma se concentra em melhorar os resultados de vendas e marketing e fornece insights-chave acionáveis a partir de reuniões com clientes, que se mostram valiosos para fechar um negócio.

✅ Ideal para: Equipes de vendas que desejam extrair insights úteis das reuniões com clientes, acompanhar padrões de conversação e melhorar a eficiência das reuniões para fechar negócios mais rapidamente.

Principais recursos do Avoma

Edite e personalize transcrições de reuniões em tempo real para ajustar resumos ou adicionar notas

Acompanhe insights de conversação, como proporções de fala, ritmo dos participantes e padrões de interação, para melhorar a eficiência das reuniões

Integre-se a uma variedade de ferramentas de CRM, calendário, conferência e discagem

Limitações do Avoma

Curva de aprendizado mais acentuada

Caro para equipes pequenas

Não é ideal para transcrever reuniões em idiomas diferentes do inglês devido a problemas de precisão

Preços do Avoma

Básico: Gratuito para sempre

Starter: US$ 24/mês por usuário

Mais: US$ 59/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 99/mês por usuário

Enterprise: US$ 109/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Avoma

G2: 4,6/5 (mais de 1.320 avaliações)

Capterra: NA

5. Fathom (Ideal para resumir vídeos de reuniões)

via Fathom

Se você está procurando um resumidor de reuniões com IA para facilitar as reuniões internas da sua organização, confira o Fathom. Ele é abrangente, mas bastante fácil de usar.

O Fathom faz tudo — desde gravar vídeos de reuniões até transcrevê-los. Ele ajuda você a gerar resumos de reuniões, sincronizar tarefas com seu CRM e compartilhar notas de reunião com seus colegas de trabalho. Além disso, o Fathom oferece modelos de notas de reunião pré-criados para agilizar o processo.

✅ Ideal para: Organizações que realizam reuniões por vídeo com frequência e desejam resumos e pontos de ação fáceis de entender, sem precisar vasculhar horas de vídeo.

Principais recursos do Fathom

Receba resumos concisos após cada reunião para evitar a revisão de transcrições extensas

Marque discussões importantes para garantir que os principais insights e pontos de ação sejam destacados e facilmente acessíveis

Use a extensão do navegador da Fathom para capturar e transcrever reuniões sem instalar um aplicativo para desktop

Limitações do Fathom

Suporta apenas videochamadas

Recursos limitados de exportação e compartilhamento no plano gratuito

Preços do Fathom

Gratuito para sempre

Premium: US$ 19/mês por usuário

Edição para Equipes: US$ 29/mês por usuário

Team Edition Pro: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários do Fathom

G2: 5/5 (mais de 3.270 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 490 avaliações)

Leia mais: Como usar IA para documentação

6. Fellow (Ideal para criar agendas de reuniões)

via Fellow

Além de ser um popular resumidor de reuniões com IA, o Fellow é mais conhecido por criar agendas de reuniões bem planejadas e baseadas em IA.

A ferramenta é ideal para fazer anotações de reuniões e ajuda a obter transcrições completas, destacar momentos-chave, navegar pelas anotações de reuniões geradas por IA e recapitular o contexto.

Mesmo assim, navegar por ela pode ser complicado, especialmente se você nunca tiver usado uma ferramenta semelhante antes.

✅ Ideal para: Equipes que precisam de reuniões estruturadas e orientadas por uma agenda, garantindo que todos os pontos-chave da discussão sejam registrados e que as tarefas de acompanhamento sejam claramente definidas.

Principais recursos do Fellow

Registre notas de reunião durante conversas ao vivo no Zoom, Google Meet etc., para garantir que todos os pontos importantes sejam documentados em tempo real

Receba notificações em tempo real sobre as ações a serem realizadas decorrentes das reuniões

Atribua tarefas e ações a partir das transcrições das reuniões aos colegas de equipe diretamente da plataforma

Limitações do Fellow

Recursos de automação limitados

Caro para equipes maiores

Preços do Fellow

Gratuito para sempre

Pro: US$ 11/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários dos usuários

G2: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

7. Sembly AI (Ideal para gravar reuniões)

via Sembly AI

O Sembly é uma ferramenta de IA para reuniões que fornece notas automáticas e resumos inteligentes e concisos.

A ferramenta permite que você compartilhe a transcrição completa de uma reunião gravada com sua equipe. Além disso, o Sembly se integra a várias ferramentas para otimizar a colaboração e o fluxo de trabalho e oferece suporte a 48 idiomas.

✅ Ideal para: Equipes globais que precisam de uma ferramenta que ofereça suporte multilíngue e transcrição automática de notas de reunião, facilitando a colaboração entre diferentes idiomas.

Principais recursos do Sembly AI

Marque os momentos-chave durante as conversas da reunião para que você possa localizar facilmente os pontos importantes da transcrição posteriormente

Pesquise resumos de reuniões usando filtros de palavras-chave para encontrar rapidamente discussões específicas ou pontos de ação

Sincronize automaticamente as notas de reunião com ferramentas como Asana, Trello e Slack para melhorar a colaboração

Limitações da IA do Sembly

Sem edição em tempo real

As transcrições podem conter imprecisões

Curva de aprendizado íngreme para usar a ferramenta

Preços do Sembly AI

Pessoal: Gratuito para sempre

Profissional: US$ 15/mês (cobrado anualmente)

Equipe: US$ 29/mês por licença (cobrado anualmente)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sembly AI

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: NA

8. Laxis — Ideal para extrair notas

via Laxis

Procurando ferramentas de resumo de reuniões com IA capazes de extrair insights essenciais de longas interações com clientes? Conheça o Laxis.

Com base no lema “de conversas a conversões”, este anotador com IA cria resumos concisos das transcrições das reuniões com clientes. Dessa forma, você pode acessar itens de ação cruciais para trabalhar e gerar resultados. Além disso, o Laxis se integra a ferramentas de CRM para ajudar você a organizar as anotações das reuniões e mantê-las à mão.

✅ Ideal para: Equipes de sucesso do cliente e de vendas que precisam transformar rapidamente as conversas com os clientes em insights acionáveis, com foco em gerar resultados a partir das reuniões.

Principais recursos do Laxis

Resuma reuniões com insights baseados em IA para gerar itens de ação, pontos-chave e etapas de acompanhamento automaticamente

Registre os pontos-chave e as frases importantes durante as reuniões para acessá-los facilmente mais tarde

Limitações do Laxis

Opções básicas de extração de notas

Suporte mínimo para reuniões ao vivo e colaboração

Preços do Laxis

Básico: Gratuito para sempre

Premium: US$ 13,33/mês

Plano Empresarial: US$ 24,99/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Laxis

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: NA

9. Jamie AI (Ideal para resumir reuniões)

via Jamie AI

O Jamie é um aplicativo de anotações com IA que gera notas automaticamente em plataformas como o Google Meet. Mas não se limita a isso.

Mesmo que você esteja participando de uma reunião presencial, o Jamie pode ajudá-lo a extrair resumos concisos, transcrições e itens de ação. Ele também permite que você assista a resumos de reuniões ou a reuniões anteriores para obter insights e acessar informações importantes.

✅ Ideal para: Equipes que atuam tanto em ambientes virtuais quanto presenciais, pois captura e resume com eficiência os principais pontos de discussão de reuniões presenciais e online.

Principais recursos do Jamie AI

Use a IA do Jamie para identificar pontos de ação e próximos passos para uma ação rápida

Marque automaticamente os momentos-chave em tempo real para revisitar os pontos essenciais

Traduza as transcrições das reuniões para mais de 20 idiomas para garantir uma comunicação perfeita

Limitações do Jamie AI

Integrações limitadas com plataformas

Opções mínimas de formatação

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 26,31/mês (convertido em 10/07/24)

Pro: US$ 51,53/mês (convertido em 10/07/24)

Executivo: US$ 108,54/mês (convertido em 10/07/24)

Avaliações e comentários sobre o Jamie AI

G2: NA

Capterra: NA

10. Rewatch (Ideal para anotações em vídeos)

via Rewatch

Outro aplicativo de anotações com IA bastante popular, o Rewatch, também funciona como um gravador de tela para equipes e profissionais.

Obtenha resumos de reuniões, transcrições, itens de ação — tudo com o Rewatch. A ferramenta é colaborativa e abrangente, servindo como uma solução completa para todas as necessidades de reuniões online.

✅ Ideal para: Equipes que gravam e dependem de conteúdo em vídeo, oferecendo resumos detalhados, análises de engajamento da equipe e arquivos de reuniões organizados para fácil consulta.

Veja novamente os melhores recursos

Crie canais para organizar reuniões por equipes ou projetos,

Compartilhe resumos automatizados ou trechos específicos da reunião com sua equipe

Receba análises sobre o envolvimento da equipe, visualizações de vídeo, pesquisas, etc.

Limitações do Rewatch

Caro para uso regular

Requer grande largura de banda

Não transcreve chamadas telefônicas

Preços do Rewatch

Gratuito: Gratuito para sempre

Equipe: US$ 23,75/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Veja novamente as avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: NA

Anote todas as suas reuniões com o melhor resumidor de reuniões com IA — o ClickUp!

No mundo acelerado de hoje, tomar notas manualmente durante as reuniões pode ser uma perda de tempo significativa e uma distração. É aí que um resumidor de reuniões com IA entra em cena para otimizar o processo.

Essas ferramentas economizam tempo ao gerar notas automáticas de reuniões e garantem que todos os destaques, pontos-chave e ações a serem tomadas sejam registrados com precisão. ✍️

Muitas dessas ferramentas se integram facilmente a softwares populares de videoconferência, como o Google Meet, permitindo que você se concentre totalmente na conversa enquanto a IA cuida das anotações. Isso as torna uma ferramenta essencial para melhorar a produtividade, a precisão e a colaboração.

Então não espere mais — baixe o ClickUp hoje mesmo. Inscreva-se aqui para um teste gratuito! 🚀