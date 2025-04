Modelos gratuitos de listas de tarefas para o Google Sheets

Uma lista de tarefas tem um efeito calmante, pois aumenta a produtividade e lhe dá uma direção clara.

Mais de 73% das pessoas nos EUA concordam que as listas são ferramentas eficazes de gerenciamento de estresse que aumentam a eficiência.

Como criar uma sistema de lista de tarefas é tedioso, um modelo pronto duplica o impacto ao reduzir o esforço. Se você é um usuário do Google, um modelo de lista de tarefas do Google Sheets é uma maneira rápida e simples de começar. Parece muita pesquisa? Não se preocupe!

Este artigo explora os seis melhores modelos de lista de tarefas do Google Sheets e destaca alternativas poderosas do ClickUp para obter resultados mais otimizados.

O que são modelos de lista de tarefas do Google Sheets?

Planilhas Google modelos de lista de tarefas são planilhas pré-projetadas que fornecem um formato estruturado para organizar tarefas. Esses modelos permitem que você acompanhe seu progresso diário, fornecendo uma visão geral do status das tarefas.

Normalmente, eles incluem colunas para esses aspectos:

Nome da tarefa: O nome e a descrição das tarefas que você precisa concluir

O nome e a descrição das tarefas que você precisa concluir Tarefas prioritárias: Indica a urgência e a importância da tarefa (por exemplo, Alta, Média, Baixa)

Indica a urgência e a importância da tarefa (por exemplo, Alta, Média, Baixa) Data de vencimento: Prazos para a conclusão das tarefas

Prazos para a conclusão das tarefas Status da tarefa: Rastreia o progresso da tarefa (por exemplo, To Do, In Progress, Completed)

Rastreia o progresso da tarefa (por exemplo, To Do, In Progress, Completed) Notas: Espaço para quaisquer detalhes ou contexto adicionais

O que faz um bom modelo de lista de tarefas do Google Sheets?

Cada meta ou projeto envolve tarefas diferentes, com base nas quais você pode personalizar sua lista de tarefas. Aqui estão os elementos que todo aplicativo e modelo de lista de tarefas do Google Sheets deve ter:

Layout organizado: O modelo deve ser fácil de ler e entender em um piscar de olhos

O modelo deve ser fácil de ler e entender em um piscar de olhos Campos personalizáveis: Você deve ser capaz de adicionar ou remover colunas para acompanhar as informações mais essenciais

Você deve ser capaz de adicionar ou remover colunas para acompanhar as informações mais essenciais Dicas visuais: Recursos como código de cores, caixas de seleção e barras de progresso facilitam a visualização de sua carga de trabalho e o acompanhamento de seu progresso

Recursos como código de cores, caixas de seleção e barras de progresso facilitam a visualização de sua carga de trabalho e o acompanhamento de seu progresso Opção fácil de compartilhar: O modelo do Google Sheets deve ser fácil de compartilhar e colaborar com os membros da equipe

O modelo do Google Sheets deve ser fácil de compartilhar e colaborar com os membros da equipe Atualização e automação em tempo real: Eficaz exemplos de modelos de listas de tarefas vêm com recursos de atualização em tempo real e a flexibilidade de adicionar integrações, como calendários, para um gerenciamento de projetos eficiente

6 Google Sheets To Do List Templates

1. Modelo de lista de tarefas do Google Sheets da GooDocs

via GooDocs Deseja uma simples lista de tarefas de dois dias? Esta Modelo de lista de tarefas do Google Sheets da GooDocs é uma ótima opção. O modelo tem um espaço para as três principais tarefas prioritárias, para que os itens mais importantes sejam tratados rapidamente.

Ele apresenta 15 caixas como um lista de verificação de gerenciamento de projetos e um cronograma para agendamento. O modelo também permite adicionar notas e planejar o dia seguinte. Outra vantagem é que ele também vem como um Lista de tarefas do Excel .

Ideal para: Manter o controle das principais prioridades e organizar tarefas ao longo de dois dias, com seções para anotações, planejamento e um cronograma para facilitar a programação.

2. Modelo de lista de tarefas do projeto por GooDocs

via GooDocs Outra estrutura da GooDocs é esta Modelo de lista de tarefas do projeto no Google Sheets . Essa opção versátil tem como objetivo ajudar a gerenciar vários projetos de qualquer escala. O modelo de planilha apresenta delegação de tarefas, níveis de prioridade, agendamento e seções de acompanhamento do progresso.

A solução oferece campos adicionais especialmente desenvolvidos para projetos, como orçamentos, prazos e notas. Seu design simples e intuitivo também ajuda a promover a colaboração da equipe.

Ideal para: Gerenciar vários projetos com recursos para delegação de tarefas, definição de prioridades, agendamento e acompanhamento do progresso - perfeito para colaboração em equipe.

3. Modelo de lista de tarefas colorida do Google Sheets por GooDocs

via GooDocs Os Modelo de lista de tarefas colorida do GooDocs Google Sheets oferece uma abordagem vibrante e organizada para o planejamento de tarefas diárias. Seu esquema de cores brilhantes e seu layout facilitam a localização, a visualização e a rastrear tarefas ao longo do dia.

Com espaços designados para intervalos de tempo, caixas de seleção e anotações, esse modelo oferece uma maneira divertida e funcional de gerenciar sua agenda diária.

Ideal para: Organizar visualmente as tarefas diárias, com cores vivas, intervalos de tempo e caixas de seleção que tornam o controle de tarefas fácil e envolvente.

4. Modelo de lista de tarefas do Google Sheets por TEMPLATE.NET

via Template.net Este Modelo de lista de tarefas do Google Sheets da Template.net torna o gerenciamento de tarefas diárias abrangente e estruturado. Ele facilita um fluxo de trabalho organizado e eficiente com colunas para gerenciamento de tempo, descrições de tarefas, notas e marcação de progresso.

O design limpo e personalizável do modelo o torna excelente para gerenciar tarefas pessoais ou aspirações profissionais. De modo geral, essa solução promove a produtividade e o gerenciamento eficaz do tempo.

Ideal para: Organizar tarefas diárias com um layout estruturado, oferecendo seções para gerenciamento de tempo, detalhes de tarefas, anotações e acompanhamento do progresso - perfeito para aumentar a produtividade e a eficiência do tempo.

5. Modelo de lista de tarefas diárias, semanais e mensais da TEMPLATE.NET

via Template.net Este Template.net Estrutura do Google Sheets ajuda você a mapear tarefas em várias linhas do tempo de forma abrangente. Ele tem uma seção separada para tarefas diárias, semanais e mensais e um painel para resumir o desempenho.

Esse modelo atualiza o progresso de curto e longo prazo no momento em que você marca as tarefas como concluídas. Seu gráfico de tendências é especialmente útil para uma visão geral equilibrada das atividades diárias. O Template.net também permite que você exporte esse lista de verificação no Excel formato.

Ideal para: Acompanhamento de tarefas em cronogramas diários, semanais e mensais, com um painel e um gráfico de tendências que oferecem uma visão equilibrada do progresso de curto e longo prazo.

6. Modelo de lista de tarefas semanais da GooDocs

via GooDocs Este Modelo de lista de tarefas semanais do GooDocs Google Sheets é uma estrutura pronta para uso, porém concisa, para planejadores semanais. Ele oferece um formato simples e visualmente atraente com espaços dedicados. Ele também mantém todas as tarefas e compromissos bem organizados.

O design colorido e as caixas de seleção do modelo de lista de verificação proporcionam uma maneira envolvente e satisfatória de acompanhar o progresso. Portanto, termine um dia ou a semana inteira com um senso de realização e motivação.

Ideal para: Planejamento semanal, fornecendo um formato conciso e visualmente atraente que mantém as tarefas e os compromissos organizados, ao mesmo tempo em que oferece uma maneira atraente de acompanhar o progresso.

Limitações do uso do Google Sheets para listas de tarefas

Embora o Google Sheets possa ser uma ferramenta útil para criar um modelo de lista de verificação, ele tem algumas limitações. Antes de escolher essa ferramenta, aqui estão quatro limitações que devem ser lembradas:

Funcionalidades mínimas de tarefas: O Google Sheets não tem recursos abrangentes em comparação com aplicativos dedicados de listas de tarefas. Isso inclui lembretes, tarefas recorrentes e dependências de tarefas

O Google Sheets não tem recursos abrangentes em comparação com aplicativos dedicados de listas de tarefas. Isso inclui lembretes, tarefas recorrentes e dependências de tarefas Histórico de versões incômodo: Embora várias pessoas possam colaborar no Planilhas Google, o controle de alterações às vezes é entediante. Isso é especialmente verdadeiro para projetos de trabalho complexos que exigem várias subplanilhas

Embora várias pessoas possam colaborar no Planilhas Google, o controle de alterações às vezes é entediante. Isso é especialmente verdadeiro para projetos de trabalho complexos que exigem várias subplanilhas Formatação limitada: Todo modelo do Planilhas Google tem opções de formatação, mas elas são bastante básicas. Suas visualizações, como tabelas e gráficos, também são limitadas

Todo modelo do Planilhas Google tem opções de formatação, mas elas são bastante básicas. Suas visualizações, como tabelas e gráficos, também são limitadas Problemas de automação e integração: O Google Sheets não tem recursos de automação incorporados. Na verdade, ele só se integra às ferramentas do Google Workspace, como o Google Docs e o Gmail

Modelos alternativos de lista de tarefas

Devido às limitações do Google Sheets, a busca por uma alternativa aplicativo de lista de tarefas é uma necessidade óbvia. ClickUp destaca-se como a melhor opção para o gerenciamento eficaz de projetos, eliminando a necessidade de procurar outros software de gerenciamento de tarefas .

Aqui está uma comparação rápida que mostra o ClickUp como o melhor gerenciador de listas de tarefas.

Feature Google Sheets ClickUp Interface do usuário ✅ Estilo familiar de planilha eletrônica ✅ Moderna, intuitiva e abrangente. Gerenciamento de tarefas ❌ As listas de tarefas são todas baseadas em regras tediosas de validação de dados ✅ 🏆 As tarefas são fáceis de criar, acompanhar e focar Subtarefas ❌ O que é isso? ✅ 🏆 Subtarefas ilimitadas e fáceis de interconectar Tarefas recorrentes ❌ Não há recursos relacionados a datas de vencimento! ✅ 🏆 Basta clicar para simplificar as metas diárias, semanais e mensais Dependências ❌ Sem interconexões ✅ 🏆 🏆 Estabeleça sequência, relacionamentos e muito mais Colaboração ✅ Em tempo real, vários usuários ✅ 🏆 Em tempo real, várias equipes e rastreável também Comunicação ✅ Comentários em cada célula ✅ 🏆 🏆 Bate-papo ao vivo, marcação instantânea, comentários interativos Histórico de versões ✅ Rastreável em nível de planilha ✅ 🏆 Rastreável em nível de tarefa, tempo e conteúdo Reminders ❌ Não há alertas disponíveis ✅ 🏆 Sim, e sim! Configure alertas de e-mail também! Integrações ✅ Um pouco tedioso e mais adequado para o Google Workspace ✅ 🏆 Conecte-se a mais de 1.000 ferramentas! Ele ainda vem com um recurso de IA integrado chamado ClickUp Brain Formatação básica ✅ 🏆 🏆 🏆 Extremamente personalizável, até mesmo para compras! Visualizações ➖ Básico ✅ 🏆 🏆 Vem com quadros, listas, linhas de tempo e visualizações de gráfico de Gantt. Conecte-se ao painel analítico para obter insights!

A comparação fala por si só - o ClickUp é uma opção mais abrangente, seja sua lista de tarefas para tarefas pessoais, projetos de negócios ou uma lista de tarefas para o trabalho lista para gerenciar o TDAH .

11 modelos de lista de tarefas do ClickUp para aumentar a produtividade

1. Modelo de lista de tarefas básica do ClickUp

Modelo de lista de tarefas básica do ClickUp Modelo de lista de tarefas do Google Sheets

Procurando uma estrutura de tarefas instantâneas tudo-em-um? Você deve ter o Modelo básico de lista de tarefas do ClickUp . A versatilidade dessa solução atende a todas as finalidades possíveis.

O layout é simples e visualmente atraente, perfeito para ser personalizado para suas tarefas diárias. O modelo de lista de verificação permite criar, atribuir e controlar tarefas em tempo real. A integração com Cérebro ClickUp o torna um poderoso Ferramenta de lista de tarefas com IA com recursos de escrita, automação e resumo

Ideal para: Gerenciamento de tarefas completo com criação, atribuição e controle de tarefas em tempo real.

2. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp Modelo de lista de tarefas do Google Sheets

Deseja um centro de comando pessoal para realizar as tarefas diárias? O Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp é a resposta. Esse elegante hub digital permite que você mapeie as tarefas diárias para definir metas alcançáveis e ter um senso de motivação.

O modelo de lista de verificação vem com subtarefas para dividir tópicos complexos em tarefas gerenciáveis. Ele também inclui um lista de prioridades datas de vencimento e locais para acompanhar o fluxo de trabalho. Com o ClickUp, você se manterá organizado e atingirá o pico de produtividade, sabendo que nada será esquecido.

Ideal para: Criar um centro de comando pessoal para tarefas diárias, com subtarefas para simplificar tópicos complexos.

3. Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp Modelo de lista de tarefas do Google Sheets

Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp é a opção ideal para planejamento de curto e longo prazo. Ele organiza tarefas para várias funções e prioridades. A estrutura oferece oito exibições personalizadas, como a exibição de cronograma e a exibição de Gantt, para que você tenha uma noção de como serão seus dias.

O modelo destaca a categoria da tarefa para simplificar os esforços. Ele também apresenta uma classificação de produtividade para ajudar a analisar a eficiência. O modelo de lista é totalmente personalizável e visualmente atraente.

Ideal para: Planejamento de curto e longo prazo, oferecendo oito visualizações personalizadas para organizar as tarefas por função e prioridade.

4. Modelo de lista de tarefas de trabalho do ClickUp

Modelo de lista de tarefas do trabalho do ClickUp Modelo de lista de tarefas do Google Sheets

Modelo de lista de tarefas de trabalho do ClickUp é a chave para organizar tarefas sem esforço e aumentar o foco. Seu status de tarefa personalizado pré-projetado facilita a atualização das tarefas diárias e semanais.

O status personalizado dessa lista de tarefas, como notas e e-mails de contato, rastreia instantaneamente as tarefas de trabalho. A estrutura oferece tipos de tarefas para equipes multifuncionais. Seus poderosos recursos de controle de tempo ajudam até mesmo as equipes de grande porte a otimizar seus esforços.

Esse modelo de lista de tarefas vem com quadros Gantt e Kanban, que permitem ver as tarefas em um só lugar e gerenciar melhor suas tarefas diárias.

Ideal para: Equipes multifuncionais otimizarem seus esforços ao gerenciar tarefas por meio de quadros de Gantt e Kanban.

5. Modelo de lista de atividades do ClickUp

Modelo de lista de atividades do ClickUp Modelo de lista de tarefas do Google Sheets

Se você deseja dependências e estrutura para criar um fluxo de trabalho tranquilo, Modelo de lista de atividades do ClickUp é uma escolha de alto nível.

A lista de tarefas consiste em uma única tarefa com mais de 13 subtarefas. Ela mapeia o status da tarefa em tempo real com uma barra de progresso. O modelo oferece um espaço dedicado para adicionar detalhes do projeto, escopo, datas de vencimento e outras informações essenciais.

Essa é uma ótima ferramenta para empresas e usuários que buscam o máximo de informações sem desordem.

Ideal para: Usuários que buscam detalhes abrangentes do projeto e um fluxo de trabalho tranquilo com dependências estruturadas.

6. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp Modelo de lista de tarefas do Google Sheets

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp é uma estrutura que oferece uma visão geral clara e interessante de suas tarefas. Sua barra de progresso dedicada mapeia cada tarefa e ajuda a entender as dependências.

O modelo promove a responsabilidade e a clareza com campos como nome do departamento e estimativas de tempo.

A estrutura tem uma automação pré-projetada que destaca as alterações de status por meio de temas de modelos. A solução garante produtividade nas coisas você faz ao colaborar e concluir tarefas mais rapidamente.

Ideal para: Colaboração eficiente e conclusão de tarefas com uma visão geral clara de suas tarefas.

7. Modelo de lista de tarefas de mudança do ClickUp

ClickUp Moving To-Do List Template Modelo de lista de tarefas do Google Sheets

Modelo de lista de tarefas de mudança do ClickUp foi criado para verificar todas as tarefas relacionadas à mudança de residência, como embalagem e planejamento. Os campos de dados predefinidos, como data de vencimento e status da tarefa, fornecem uma visão rápida da carga de tarefas.

O modelo de lista de tarefas permite agrupar tarefas em uma visualização personalizada chamada "Moving Stages" (Estágios da mudança) Isso inclui categorias como "antes da mudança" e "dia da mudança" A estrutura torna a mudança um trabalho sem estresse, pois você está preparado até mesmo para obstáculos inesperados.

Ideal para: Gerenciar mudanças domésticas, oferecendo uma estrutura para acompanhar tarefas como empacotamento e planejamento.

8. Modelo de lista de desejos do ClickUp

Modelo de lista de pendências do ClickUp Modelo de lista de pendências do Google Sheets

Quer ajuda para transformar seus sonhos em realidade? Modelo de lista de desejos do ClickUp é perfeito para equipes, grupos e sonhadores individuais.

Essa estrutura torna cada tarefa de sua lista de desejos realizável e vibrantemente divertida. Seus recursos incluem subcategorias codificadas por cores que ajudam você a se concentrar nas etapas necessárias para realizar seus sonhos. Se estiver planejando viagens em grupo, o modelo também permite adicionar pessoas a cada tarefa.

Esse modelo ClickUp oferece várias visualizações personalizadas para organizar e exibir informações essenciais, tornando o ponto de partida claro e, sem dúvida, empolgante.

Ideal para: Indivíduos e equipes que desejam transformar sonhos em metas realizáveis.

9. Modelo de lista de tarefas do ClickUp Class Assignments

Modelo de lista de tarefas a fazer das atribuições de classe do ClickUp

Modelo de lista de tarefas do ClickUp Class Assignments é o seu assistente de tarefas acadêmicas personalizado. A estrutura rastreia atribuições, prazos e muito mais para ajudar os professores com o trabalho do curso.

Esse modelo permite que você organize os trabalhos por classe, priorize as tarefas e acompanhe os prazos sem esforço. Com seis exibições personalizadas e 12 status de tarefas, você pode ver claramente como os alunos estão progredindo.

Os campos personalizados do ClickUp visualizam o nome da disciplina e a fonte do material, o que é perfeito para avaliar sua carga de trabalho, para que você possa se concentrar melhor nos alunos.

Ideal para: Professores que gerenciam trabalhos de curso, fornecendo um assistente personalizado para o acompanhamento de tarefas, prazos e progresso dos alunos com exibições e status de tarefas personalizáveis.

10. Modelo do ClickUp Getting Things Done

Modelo do ClickUp Getting Things Done

O modelo Modelo do ClickUp Getting Things Done é uma estrutura que se concentra nas taxas de conclusão de tarefas. Cada layout e campo abrange perfeitamente a captura, o esclarecimento, a organização e o envolvimento de tarefas do sistema GTD.

Além de atraente, a interface simples o torna ideal para usuários que desejam organizar sua rotina. O modelo mantém você concentrado na tarefa, na data de vencimento e no esforço necessário.

Outro destaque importante desse modelo de lista de tarefas é sua poderosa automação baseada em lógica condicional. Isso inclui a adaptação de listas com base na seleção de campos personalizados, datas e muito mais.

Ideal para: Aumentar as taxas de conclusão de tarefas, apresentando um layout estruturado e uma interface simples para organizar sua rotina e se concentrar nos detalhes da tarefa.

11. Modelo de lista de tarefas para reforma de casa do ClickUp

Modelo de lista de tarefas para reforma da casa do ClickUp

Com Modelo de lista de tarefas para reforma da casa do ClickUp a reforma da casa é uma questão de criatividade, não de tarefas. O layout pré-projetado ajuda a planejar, atribuir e acompanhar cada etapa do projeto.

Ele também tem campos e status personalizados para gerenciar aspectos como detalhes do empreiteiro e materiais. A estrutura tem várias exibições para sua conveniência.

A visualização do quadro mostra o progresso e as prioridades, enquanto a visualização da linha do tempo é perfeita para um fluxo suave. O ClickUp também permite criar e monitorar um orçamento personalizado que garante que todas as finanças estejam sob controle.

Ideal para: Gerenciar de forma criativa os projetos de reforma da casa, com um layout predefinido para planejamento, atribuição e acompanhamento de tarefas, além de campos personalizados para detalhes do empreiteiro, materiais e monitoramento do orçamento.

Aumentar o nível de seus modelos de lista de tarefas com o ClickUp

As listas de tarefas aumentam a eficiência e reduzem o estresse, mas criar uma do zero pode ser uma tarefa árdua. É aí que os modelos de lista de tarefas são úteis.

Com os seis principais modelos do Google Sheets que destacamos, começar é muito fácil. No entanto, o Google Sheets tem limitações no gerenciamento de tarefas.

O rastreamento de tarefas em células básicas pode rapidamente se tornar restritivo. A alternativa? Uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos como o ClickUp. Suas listas de tarefas personalizáveis levam o gerenciamento de tarefas a um novo patamar com recursos como automação, personalização avançada e dependências de tarefas. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para maximizar a produtividade!