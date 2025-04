Como medir as métricas do Guardrail (+ exemplos)

_Você dirigiria um carro de corrida em uma estrada sinuosa e sem guardrails?

Uma curva errada pode levar a um desastre.

Da mesma forma, as empresas sem as métricas corretas de proteção correm o risco de observar os perigos potenciais enquanto se concentram em alcançar o sucesso.

As métricas de proteção funcionam como barreiras de segurança, oferecendo um contrapeso às métricas de sucesso. Elas orientam as decisões, indicando quando alguém está se aproximando da zona de perigo, ajudando a garantir que você permaneça no caminho certo.

Este artigo explorará como identificar e implementar métricas de proteção para desfrutar de um processo de tomada de decisão tranquilo e informado.

O que são métricas de controle?

As métricas guardrail são métricas de negócios que você pretende proteger de impactos negativos ao executar experimentos como testes A/B. Elas servem como uma rede de segurança, garantindo que, enquanto você trabalha para aprimorar métricas-chave específicas, não prejudica involuntariamente outras métricas vitais para a saúde geral da sua empresa.

exemplo

Digamos que você esteja testando um recurso para reduzir as etapas do seu processo de checkout. Seu objetivo é aumentar as compras concluídas. No entanto, o checkout mais simples não deve levar à redução das vendas (porque os usuários viram menos recomendações de produtos, por exemplo). Uma métrica de controle como Valor médio do pedido evita esse cenário. Dessa forma, você pode atingir sua meta sem afetar negativamente outras métricas comerciais importantes.

Se uma métrica de proteção atingir um limite preocupante durante um experimento, você poderá investigar melhor a causa raiz. Os resultados podem ajudá-lo a decidir se deve continuar, ajustar ou interromper o experimento.

Isso cria uma abordagem equilibrada para aprimorar seu principais métricas do projeto ao mesmo tempo em que protege sua empresa de possíveis riscos.

Métricas comuns de controle e sua importância nos negócios

As métricas de proteção funcionam como um sistema de alerta antecipado. Elas garantem que, ao melhorar as principais métricas, você não negligencie as áreas críticas que podem comprometer o progresso a longo prazo.

Aqui estão algumas métricas de controle comuns que são importantes para os negócios:

Taxa de retenção de clientes (CRR): Concentrar-se apenas na aquisição de novos usuários pode, às vezes, fazer com que a empresa perca os clientes existentes. Monitorar a retenção de clientes é uma forma de confirmar que seus esforços para atrair novos compradores não afetam negativamente a satisfação dos clientes atuais. Para uma empresa interessada em sustentabilidade a longo prazo , essa é uma métrica essencial a ser considerada

Concentrar-se apenas na aquisição de novos usuários pode, às vezes, fazer com que a empresa perca os clientes existentes. é uma forma de confirmar que seus esforços para atrair novos compradores não afetam negativamente a satisfação dos clientes atuais. Para uma empresa interessada em , essa é uma métrica essencial a ser considerada Receita por usuário (RPU): Embora o aumento do envolvimento do usuário ou dos recursos do produto possa ser seu objetivo principal, é fundamental monitorar as métricas financeiras como a RPU para garantir a lucratividade geral. A RPU serve como uma barreira financeira, alertando-o se as mudanças resultarem em uma base de usuários menos lucrativa

Embora o aumento do envolvimento do usuário ou dos recursos do produto possa ser seu objetivo principal, é fundamental monitorar as métricas como a RPU para garantir a lucratividade geral. A RPU serve como uma barreira financeira, alertando-o se as mudanças resultarem em uma base de usuários menos lucrativa Taxa de rotatividade: Experimentar modelos de preços ou novos recursos pode melhorar as taxas de conversão. Entretanto, é importante monitorar a taxa de rotatividade simultaneamente. Uma taxa de rotatividade crescente pode indicar que essas alterações estão afastando seus clientes fiéis . Isso, por sua vez, pode ter efeitos de longo prazo sobre o crescimento e a lucratividade

Experimentar modelos de preços ou novos recursos pode melhorar as taxas de conversão. Entretanto, é importante monitorar a taxa de rotatividade simultaneamente. Uma taxa de rotatividade crescente pode indicar que essas alterações estão . Isso, por sua vez, pode ter efeitos de longo prazo sobre o crescimento e a lucratividade Tíquetes de suporte ou reclamações de clientes: Digamos que você esteja melhorando a velocidade do site ou simplificando os processos. Um aumento nos tíquetes de suporte ou nas reclamações pode indicar que as alterações são confusas ou não foram bem recebidas pelos usuários . Essa métrica ajuda a manter a satisfação do usuário durante a experimentação de diferentes estratégias

Digamos que você esteja melhorando a velocidade do site ou simplificando os processos. Um aumento nos tíquetes de suporte ou nas reclamações pode indicar que as alterações são confusas ou . Essa métrica ajuda a manter a satisfação do usuário durante a experimentação de diferentes estratégias Pontuação do promotor de rede (NPS): O NPS mede a fidelidade do cliente e a disposição de recomendar seu produto ou serviço. Digamos que seu teste A/B mostre que as métricas de metas, como vendas ou inscrições, estão melhorando. Um NPS em declínio ainda pode ser um sinal de alerta, pois é um sinal de que as mudanças recentes estão impactando negativamente a satisfação geral do cliente e a percepção da marca

**A taxa de rejeição, o feedback do usuário, as métricas estratégicas, as métricas de taxa de conversão e a taxa de erro são outras métricas comuns de proteção.

Usar Software KPI para rastrear as métricas do guardrail permite uma tomada de decisão mais informada sobre a continuidade, o ajuste ou a pausa do experimento.

Diferenças entre as métricas primárias e de guarda-corpo

Nos testes A/B, as métricas primárias e as métricas de controle desempenham funções distintas, porém complementares.

Métricas primárias Métricas de controle Métricas de controle Métricas de controle Mede os principais resultados diretamente ligados às metas do experimento. Protege a saúde mais ampla do sistema monitorando os impactos negativos Impacto Impacta diretamente o sucesso ou o fracasso do experimento Garante que não haja impactos negativos não intencionais em outras métricas importantes do projeto ou /href/https://clickup.com/pt-BR/blog/9124/kpis-de-marketing/marketing KPIs/%href/. A taxa de cliques em um recurso de uma nova interface de usuário. Tempo de carregamento da página ou taxas de erro do usuário para confirmar que não há impacto negativo na experiência do usuário

O rastreamento de ambos os conjuntos de métricas permite que a sua equipe equilibre o desempenho com a qualidade da experiência do usuário. Esse foco duplo permite a tomada de decisões informadas durante a experimentação, revelando como as alterações localizadas afetam o sistema como um todo.

Em última análise, o monitoramento das métricas primárias e de proteção promove melhorias estratégicas que beneficiam a empresa e seus clientes.

Implementação de métricas Guardrail

A implementação de métricas de controle pode parecer complicada. No entanto, isso pode ser bastante fácil com a orientação correta. Continue lendo para conhecer o procedimento que o ajudará a implementar essas métricas.

Implementação passo a passo das métricas de proteção

Uma abordagem estruturada para a implementação de métricas de proteção é essencial para a melhoria contínua. Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a implementar efetivamente as métricas da grade de proteção:

Etapa 1: Definir as métricas primárias e de proteção

Primeiro, identifique as principais métricas que pretende melhorar, como aquisição de usuários ou taxas de conversão. Essas são suas métricas primárias. Em seguida, escolha métricas de proteção eficazes que monitorem o impacto comercial mais amplo, como satisfação do cliente, taxas de rotatividade ou desempenho do site

Etapa 2: Alinhar-se com as metas organizacionais

Certifique-se de que sua equipe e sua organização estejam alinhadas com o foco principal e com as métricas de proteção. Todos devem entender a importância de equilibrar a experimentação com a saúde geral dos negócios e as metas de longo prazo

Etapa 3: Use ferramentas para monitoramento

Use ferramentas de growth hacking utilize modelos de definição de metas, ferramentas de rastreamento de metas e software de KPI para rastrear métricas primárias e de proteção em tempo real. Identificar impactos negativos logo no início, permitindo a tomada de decisões e ajustes mais rápidos durante a fase de teste

Etapa 4: Analisar os resultados

Quando o experimento estiver em andamento, observe atentamente qualquer queda nas métricas da grade de proteção. Se essas métricas atingirem um limite crítico, pause o experimento. Em seguida, avalie a causa antes de prosseguir com as alterações

Importância da determinação do tamanho da amostra na implementação de métricas de grade de proteção

Determinar o tamanho adequado da amostra é importante ao implementar as métricas de guardrail como uma métrica secundária em testes A/B. Um tamanho de amostra bem calibrado aumenta a significância estatística. É uma forma de garantir que os efeitos observados na métrica primária não sejam resultado do acaso.

Essa precisão é vital para o monitoramento eficaz das métricas de guardrail e para a identificação de possíveis efeitos negativos na satisfação do usuário ou na rotatividade.

Um tamanho de amostra justo também ajuda a otimizar o uso de recursos, evitando o desperdício de esforços e fornecendo insights significativos.

Em última análise, a determinação cuidadosa do tamanho da amostra ajuda a tomar decisões informadas.

Papel da análise na otimização do uso de métricas de guardrail

A análise é essencial para a otimização e o rastreamento das métricas de guarda-corpo, pois fornece uma estrutura para a tomada de decisões informadas que se alinham ao quadro geral dos objetivos comerciais.

Ao rastrear as métricas de guarda ao lado das métricas primárias, as organizações podem garantir que os aprimoramentos no envolvimento do usuário não comprometam a satisfação ou a funcionalidade do usuário. Análise robusta instila mais confiança nos experimentos, permitindo que as equipes identifiquem tendências e correlações que podem não ser imediatamente aparentes. Esse entendimento abrangente permite ajustes em tempo hábil, reduzindo os possíveis efeitos colaterais negativos das otimizações.

Além disso, as ferramentas de visualização de dados facilitam a comunicação eficaz em toda a empresa, garantindo que as estratégias estejam alinhadas.

O aproveitamento da análise para otimizar as métricas da grade de proteção promove o crescimento sustentável

Vamos agora explorar como você pode simplificar o gerenciamento e o acompanhamento das métricas da grade de proteção.

Incorporando métricas de grade de proteção no ClickUp

Vamos supor que você esteja pronto para começar a usar as métricas da grade de proteção. por onde você começa?

Você precisaria de um facilitador que se integrasse a todas as suas ferramentas e softwares existentes. Uma solução que seja fácil de usar, personalizável e que facilite o compartilhamento e a colaboração.

Experimente ClickUp . A implementação de métricas de proteção no ClickUp - uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos - pode ajudá-lo a manter uma abordagem equilibrada para a experimentação. Vamos ver como.

Etapa 1: Use campos personalizados para rastrear as métricas da grade de proteção

Comece criando campos personalizados no ClickUp para monitorar as métricas de proteção relevantes para seus projetos, como índices de satisfação do cliente ou taxas de rotatividade. Uma personalização como essa fornece à sua equipe pontos de dados essenciais para uma visão abrangente da saúde do projeto.

Etapa 2: Definir metas de métricas usando modelos de métricas de projeto

Defina metas claras para as métricas de sua grade de proteção utilizando o Modelo de métricas do projeto ClickUp . Você pode estabelecer metas específicas e mensuráveis que se alinham aos objetivos gerais do seu projeto.

Defina metas para suas métricas com o modelo de métricas de projeto do ClickUp

Veja como usar esse modelo de forma eficaz:

Métricas de brainstorming: Use Quadro branco do ClickUp para identificar as principais métricas do projeto

Use Quadro branco do ClickUp para identificar as principais métricas do projeto Crie uma tabela de métricas: Organize as métricas, como o nome da métrica, a definição, o valor-alvo e o valor real

Organize as métricas, como o nome da métrica, a definição, o valor-alvo e o valor real Defina as métricas: Use campos personalizados para esclarecer cada métrica para um melhor acompanhamento

Use campos personalizados para esclarecer cada métrica para um melhor acompanhamento Defina valores-alvo: Crie tarefas para valores-alvo realistas, porém desafiadores, para cada métrica

Crie tarefas para valores-alvo realistas, porém desafiadores, para cada métrica Medir o progresso: Acompanhe os valores reais e analise os resultados em relação à sua métrica de sucesso para ajustar as estratégias conforme necessário

Alinhe as métricas e acompanhe o progresso do projeto com o ClickUp Goals

Para monitorar ainda mais seu progresso, use Metas do ClickUp . Isso ajuda sua equipe a manter o foco e o alinhamento com as métricas definidas.

Acompanhe os marcos com o ClickUp Gantt Chart para alinhar-se aos KPIs do projeto e às métricas de guardrails

Use Gráficos de Gantt do ClickUp para visualizar as tarefas e os cronogramas relevantes para atingir essas metas. Esses gráficos oferecem uma visão abrangente das dependências e dos prazos das tarefas. Você pode gerenciar os cronogramas do projeto e certificar-se de que todos os membros da equipe compreendam suas funções no cumprimento das metas.

Etapa 3: Visualizar e estudar dados com painéis

Utilize o Modelo de KPI do ClickUp para visualização e análise de métricas de guarda-corpo. Esse modelo de KPI faz isso fornecendo insights claros sobre os principais indicadores de desempenho essenciais para o sucesso dos negócios. Ele ajuda a monitorar o progresso da sua equipe em relação às metas, garante o alinhamento em torno dos objetivos e acompanha o desempenho ao longo do tempo por meio de recursos visuais de fácil leitura.

Acompanhe os principais dados em tempo real e tome decisões informadas com o ClickUp KPI Dashboard

**Leia também 51 Exemplos e modelos de indicadores-chave de desempenho (KPI) Usar Painéis do ClickUp para realizar análises e monitorar tendências com facilidade para tomar decisões bem informadas. Esses painéis oferecem insights em tempo real sobre seus experimentos, permitindo a rápida identificação de quaisquer impactos negativos.

A capacidade de criar e personalizar vários painéis é muito útil e fornece insumos eficientes para que as equipes trabalhem com eficiência.

Chandu Prasad T S, Executivo de contas sênior, Smallcase Technologies Pvt.

Benefícios de usar o ClickUp no gerenciamento de métricas de guarda-corpo

A integração do ClickUp em seus processos pode simplificar a identificação e a configuração de suas métricas de grade de proteção. Aqui estão alguns dos benefícios de usar o ClickUp para gerenciar as métricas da grade de proteção:

Alinhamento de metas: Com as Metas do ClickUp, as equipes podem definir metas claras para as métricas da grade de proteção, garantindo que todos estejam alinhados e concentrados em atingir os objetivos compartilhados. Você também pode usar o Rastreamento de tempo do ClickUp para atingir suas metas no prazo

Alinhe e acompanhe as metas de uma equipe com o recurso ClickUp Time Tracking

Visibilidade abrangente dos dados: A capacidade de integrar as métricas do guardrail com as métricas primárias no ClickUp oferece uma visão holística do desempenho do projeto. Isso ajuda as equipes a entender o impacto mais amplo de seus experimentos

Monitore o desempenho do projeto sem complicações com o ClickUp

Insights em tempo real : Os ClickUp Dashboards oferecem visualização em tempo real das métricas do guardrail. As equipes podem identificar rapidamente qualquer impacto negativo e responder proativamente

: Os ClickUp Dashboards oferecem visualização em tempo real das métricas do guardrail. As equipes podem identificar rapidamente qualquer impacto negativo e responder proativamente Tomada de decisão orientada por dados : Com poderosas ferramentas de relatório, o ClickUp permite que as equipes analisem tendências rastreando as métricas da grade de proteção, apoiando a tomada de decisões informadas

: Com poderosas ferramentas de relatório, o ClickUp permite que as equipes analisem tendências rastreando as métricas da grade de proteção, apoiando a tomada de decisões informadas Colaboração aprimorada : O ClickUp promove a colaboração ao manter todos os membros da equipe informados sobre o status das métricas da grade de proteção, melhorando a comunicação e o trabalho em equipe

: O ClickUp promove a colaboração ao manter todos os membros da equipe informados sobre o status das métricas da grade de proteção, melhorando a comunicação e o trabalho em equipe Aumento da responsabilidade : Ao definir metas e métricas específicas, as equipes podem se responsabilizar por seu desempenho e pelo sucesso geral do projeto

: Ao definir metas e métricas específicas, as equipes podem se responsabilizar por seu desempenho e pelo sucesso geral do projeto Informações centralizadas : Todos os dados relevantes referentes às métricas do guardrail podem ser armazenados em um único local, reduzindo a necessidade de várias ferramentas e melhorando a eficiência

: Todos os dados relevantes referentes às métricas do guardrail podem ser armazenados em um único local, reduzindo a necessidade de várias ferramentas e melhorando a eficiência Escalabilidade : Os recursos do ClickUp são adaptáveis a projetos de qualquer tamanho, facilitando o dimensionamento do gerenciamento de métricas de trilhos de proteção à medida que sua organização cresce

: Os recursos do ClickUp são adaptáveis a projetos de qualquer tamanho, facilitando o dimensionamento do gerenciamento de métricas de trilhos de proteção à medida que sua organização cresce Recursos de integração: O ClickUp pode ser integrado a várias ferramentas e softwares, aprimorando sua funcionalidade e permitindo que as equipes obtenham dados de outras plataformas para enriquecer a análise da grade de proteção

Métricas de Guardrail em testes A/B

O teste A/B é um dos processos mais comuns, pois as empresas estão sempre inovando seus serviços ou produtos para acompanhar as tendências de mercado em constante evolução.

Importância das métricas de controle para testes A/B

As métricas guardrail são essenciais nos testes A/B, pois ajudam a manter a saúde geral do seu produto ou serviço enquanto otimizam os resultados primários. Elas garantem que a otimização de um objetivo não leve a consequências negativas não intencionais em outro lugar.

Embora os testes A/B se concentrem em melhorar resultados específicos Métricas de KPI como aquisição de usuários ou conversões, as métricas de guardrail protegem áreas críticas como atendimento ao cliente, retenção de clientes e receita por usuário.

Ao fornecer uma visão mais holística, as métricas de proteção evitam que as melhorias de curto prazo afetem negativamente o sucesso de longo prazo.

Por exemplo, o teste de um novo recurso pode aumentar o engajamento, mas pode prejudicar seu experiência do cliente ou aumentar a rotatividade. As métricas de proteção, como NPS, feedback do atendimento ao cliente ou tíquetes de suporte, oferecem avisos antecipados. Elas orientam as equipes no sentido de equilibrar os ganhos de curto prazo com a saúde geral do negócio

Essas métricas também criam confiança nos resultados dos testes. Elas lhe oferecem os meios para confirmar que as quedas em outras métricas críticas não estão compensando as melhorias no KPI principal.

Como equilibrar e integrar as métricas de controle nos testes A/B

Para equilibrar e integrar de forma eficaz as métricas de proteção nos testes A/B, as equipes devem definir as métricas primárias e de proteção desde o início. O Modelo de teste A/B do ClickUp pode ajudar a gerenciar esse processo com eficiência.

Use o modelo de teste A/B do ClickUp para integrar com eficiência as métricas do guardrail em seus testes

A definição de metas específicas para as métricas de proteção e seu monitoramento durante a fase de teste permite que as equipes façam ajustes oportunos, conforme necessário. Veja por que usar este modelo é vantajoso:

Visão geral de alto nível: Obtenha uma visão abrangente das suas iniciativas de teste e do progresso, ajudando as equipes a avaliar as compensações entre as metas e a integridade do produto

Obtenha uma visão abrangente das suas iniciativas de teste e do progresso, ajudando as equipes a avaliar as compensações entre as metas e a integridade do produto Rastreamento do fluxo de trabalho: Acompanhe os fluxos de trabalho e os detalhes dos testes, garantindo que todos os aspectos do processo de teste sejam organizados e monitorados continuamente

Acompanhe os fluxos de trabalho e os detalhes dos testes, garantindo que todos os aspectos do processo de teste sejam organizados e monitorados continuamente Visualização da linha do tempo: Visualize as linhas do tempo e as prioridades dos testes, facilitando os ajustes se as métricas de proteção começarem a diminuir

Visualize as linhas do tempo e as prioridades dos testes, facilitando os ajustes se as métricas de proteção começarem a diminuir Organização personalizável: Utilize várias visualizações para organizar os testes, campos personalizados para rastreamento detalhado e status personalizados para obter informações rápidas sobre o status da tarefa em um relance

Função dos indicadores de desempenho nos testes A/B

Os indicadores de desempenho, que englobam métricas primárias e de proteção, são cruciais para orientar a tomada de decisões nos testes A/B. Eles permitem que as equipes avaliem a eficácia de diferentes variações e compreendam seu impacto sobre os resultados almejados e as experiências gerais do usuário.

Ao analisar esses indicadores, as organizações podem obter insights que levam a melhorias sustentáveis e, ao mesmo tempo, garantir que nenhuma métrica crítica seja afetada negativamente durante o teste.

Exemplos e casos de uso das métricas Guardrail

Vamos dar uma olhada rápida em alguns exemplos em que grandes empresas implementaram com sucesso as métricas de guardrail para obter resultados positivos.

Plataforma OTT: Netflix

Enquanto testava novos algoritmos para recomendações personalizadas, A Netflix emprega métricas de controle como horas de início de streaming e taxas de buffering para manter uma experiência de usuário de alta qualidade. Eles monitoram essas métricas de perto para confirmar que quaisquer alterações feitas para melhorar o envolvimento do usuário não comprometem sua tão valorizada experiência de streaming suave.

Essa abordagem é fundamental para evitar a queda de assinantes causada por problemas de desempenho durante a experimentação.

Plataforma de comércio eletrônico: Airbnb O Airbnb utiliza efetivamente métricas de proteção para equilibrar a experiência do usuário e o crescimento dos negócios.

Por exemplo, ao implementar mudanças com o objetivo de aumentar as taxas de reserva, eles monitoram cuidadosamente os resultados de satisfação dos hóspedes. Essa vigilância tem como objetivo garantir que os esforços para melhorar uma métrica de desempenho não afetem negativamente a satisfação geral do cliente. O objetivo é melhorar a experiência do usuário, sem sacrificar o crescimento.

Varejo de artigos de luxo: O RealReal The RealReal, um mercado de consignação de luxo, usa métricas de guardrail para oferecer a seus clientes uma experiência de compra e venda perfeita. Eles testam estratégias de marketing enquanto monitoram métricas como feedback do usuário e taxas de retorno durante experimentos promocionais.

Essa abordagem cuidadosa os ajuda a manter um alto nível de serviço e, ao mesmo tempo, impulsionar o crescimento por meio de iniciativas direcionadas.

Implementar métricas de Guardrail usando o ClickUp

As empresas bem-sucedidas priorizam métricas rígidas para informar suas tomadas de decisão no mundo atual, orientado por dados. A implementação de métricas de proteção é crucial para atingir um equilíbrio entre a busca de metas de crescimento e garantir a saúde geral de sua empresa.

Essas métricas são marcadores vitais que ajudam as equipes a enfrentar os desafios dos testes A/B e da experimentação de produtos, ao mesmo tempo em que protegem domínios vitais como a retenção e a satisfação do cliente.

Ao gerenciar efetivamente essas métricas com ferramentas como o ClickUp, sua empresa pode apoiar a tomada de decisões que se alinham com seus objetivos de longo prazo.

Adote as métricas de proteção não apenas para impulsionar o crescimento, mas também para garantir a integridade de seus ativos mais valiosos - seus clientes e sua marca. Ao fazer isso, você estabelece uma base sólida para o sucesso sustentável em um cenário competitivo. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita agora para preparar sua empresa para o sucesso!