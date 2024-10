Modelos gratuitos de calendário de mídia social do Google Sheets

O que separa uma ótima estratégia social de uma estratégia medíocre? Um calendário de conteúdo!

Um modelo de calendário de mídia social do Google Sheets pode organizar o conteúdo e enviar lembretes, evitando que você crie mais momentos de "Onde eu estava com a cabeça".

Antes de entrar na Internet e pesquisar "modelo de calendário de mídia social do Google Sheets", dê uma olhada na nossa lista de modelos de calendário prontos para uso!

Não importa se você é um superstar solo ou uma equipe de ninjas do marketing, aqui você encontrará o seu par!

Entendendo os modelos de calendário de mídia social

Um modelo de calendário de mídia social é um planejador pronto usado por criadores de conteúdo e empresas para organizar as publicações que vão ao ar em vários canais de mídia social

Ele vem com guias embutidas, como datas de vencimento, responsáveis etc., e pode ser expandido para incluir detalhes adicionais, como comentários, rastreamento de engajamento e muito mais, de acordo com as necessidades do usuário.

Embora o Planilhas Google permita que você capture vários pontos de dados em um formato tabular, um modelo vai alguns passos adiante. É mais como um daqueles aplicativos de calendário mas com recursos adicionais que atendem ao mundo da mídia social.

Influenciadores, celebridades e seus gerentes usam esse planejador para garantir que todas as suas publicações nas mídias sociais sejam relevantes para seu público-alvo e carregadas no prazo. Ele também pode elevar sua presença on-line ao se associar a ferramentas como aplicativos de videoconferência, serviços de compartilhamento de arquivos e soluções de análise de dados.

O que faz um bom modelo de calendário de mídia social do Google Sheets?

Um bom modelo de calendário do Google Sheets deve ajudar os usuários a navegar facilmente pelas várias etapas da criação de conteúdo impactante.

Veja a seguir os principais componentes que devem ser levados em consideração ao adotar um modelo:

Espaços designados: Ao fazer malabarismos com vários tipos de conteúdo de mídia social, certifique-se de que cada tipo de conteúdo tenha seus próprios espaços

Ao fazer malabarismos com vários tipos de conteúdo de mídia social, certifique-se de que cada tipo de conteúdo tenha seus próprios espaços Recursos colaborativos: Um calendário de mídia social do Google Sheets deve facilitar o trabalho em equipe por meio da capacidade de compartilhar arquivos, adicionar comentários e outros recursos semelhantes para ajudar os criadores a debater ideias, trocar conhecimentos e compartilhar feedback

Um calendário de mídia social do Google Sheets deve facilitar o trabalho em equipe por meio da capacidade de compartilhar arquivos, adicionar comentários e outros recursos semelhantes para ajudar os criadores a debater ideias, trocar conhecimentos e compartilhar feedback **Visualização: um calendário bem visualizado ajuda os usuários a identificar lacunas, priorizar tarefas com base nos níveis de urgência e importância, aprimorar a colaboração e medir o desempenho com facilidade

Cronogramas: Com recursos de cronograma, como funcionalidades de arrastar e soltar para definir prazos e dependências entre tarefas que melhoram a priorização, você poderá evitar problemas de última hora ao fazer brainstorming de ideias de conteúdo

Com recursos de cronograma, como funcionalidades de arrastar e soltar para definir prazos e dependências entre tarefas que melhoram a priorização, você poderá evitar problemas de última hora ao fazer brainstorming de ideias de conteúdo Segmentação do público: Para criar conteúdo mais direcionado, um calendário de mídia social deve dividir grandes públicos em grupos pequenos e gerenciáveis, dependendo dos dados do consumidor, como informações de perfil, publicações, interações, seguidores etc.

Para criar conteúdo mais direcionado, um calendário de mídia social deve dividir grandes públicos em grupos pequenos e gerenciáveis, dependendo dos dados do consumidor, como informações de perfil, publicações, interações, seguidores etc. Seções de planejamento de conteúdo: Você deve poder contar com seções distintas para facilitar a criação de conteúdo. Elas podem incluir, entre outras, plataformas de mídia social, categorias de conteúdo, CTAs, cronogramas de publicação e indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Você deve poder contar com seções distintas para facilitar a criação de conteúdo. Elas podem incluir, entre outras, plataformas de mídia social, categorias de conteúdo, CTAs, cronogramas de publicação e indicadores-chave de desempenho (KPIs) **Com recursos alimentados por IA, os usuários podem automatizar tarefas rotineiras, mas essenciais, como agendamento de postagens, geração de ideias de conteúdo, avaliação de desempenho, análise de humor e muito mais

Alertas: Lembretes e notificações automatizados podem garantir que todos os itens sejam verificados - nada mais de perder prazos ou esquecer de agendar uma postagem com prazo determinado ⏰

Lembretes e notificações automatizados podem garantir que todos os itens sejam verificados - nada mais de perder prazos ou esquecer de agendar uma postagem com prazo determinado ⏰ Integração: O emparelhamento de um calendário com plataformas de comunicação, serviços de compartilhamento de arquivos, aplicativos de mensagens ou outros simplifica o processo de criação de conteúdo

Leia mais: 10 modelos gratuitos de planejamento de mídia para equipes sociais

6 modelos de calendário de mídia social no Google Sheets

Há um zilhão de opções quando se trata de escolher um modelo de calendário de mídia social, o que torna ainda mais desafiador escolher a opção certa. Enquanto alguns oferecem fácil personalização, outros vão além com a automação.

Para tornar sua jornada menos cansativa, compilamos uma lista de seis modelos de calendário de conteúdo gratuitos. Esses modelos permitem que você criar cronogramas no Google Sheets deixar comentários para seus colegas e muito mais.

1. Modelo de calendário editorial de mídia social da Template.net

via Template.net Experimente o Modelo de calendário editorial de mídia social da Template.net, uma ferramenta totalmente personalizável que gerencia sua jornada de criação de conteúdo do início ao fim. Compatível com o Google, ele permite adicionar e remover colunas e linhas, categorizar tipos de conteúdo e agendar datas de publicação.

Ao incluir notas e comentários específicos para cada entrada, você e sua equipe de especialistas podem trabalhar juntos sem esforço para debater ideias, compartilhar feedback e revisar publicações enquanto conduzindo uma auditoria de mídia social . Se você quiser fazer o download no Google Docs, PDF, Word ou Apple Pages, a escolha é sua.

Mais adequado para: Equipes de marketing que desejam uma visão abrangente de seus esforços de marketing de mídia social.

Leia mais: 10 melhores ferramentas de gerenciamento de mídia social para agências

2. Modelo de calendário de conteúdo de mídia social da HubSpot

via HubSpotModelo de calendário de conteúdo de mídia social da HubSpot é um recurso completo para todos os seus requisitos de mídia social. Usando suas guias específicas de plataforma, você pode adaptar seu conteúdo para corresponder ao estilo e aos requisitos exclusivos de diferentes plataformas e públicos, respectivamente.

Para estar sempre um passo à frente no jogo, use seu repositório de conteúdo para alinhar o conteúdo que planeja compartilhar com seus seguidores.

Além disso, você pode conectá-lo facilmente às ferramentas da HubSpot, como o CRM ou o Marketing Hub, para uma experiência sem atritos.

Mais adequado para: Indivíduos ou equipes pequenas que procuram um modelo simples.

3. Modelo de calendário de conteúdo de mídia social da Hootsuite

via HootsuiteModelo de calendário de conteúdo de mídia social da Hootsuite é uma ferramenta fácil de usar e personalizável. Compatível com o Google Sheets, ela oferece uma aba Estratégia integrada, na qual você pode criar um roteiro de mídia social identificando seu objetivo, os principais elementos que aumentam o engajamento etc,

Você precisa de uma bola de cristal que o alertará sobre todos os próximos feriados, eventos e datas importantes do mês para ajudá-lo a planejar seu conteúdo adequadamente? **A guia Monthly View (Visualização mensal) vem em seu socorro. Na guia Weekly View (Visualização semanal), você pode organizar suas necessidades de agendamento para uma semana inteira com bastante antecedência.

E adivinhe só! Sua Evergreen Content Library rastreia todas as postagens que criaram um burburinho por toda parte para que você possa reutilizá-las como estão ou dar um toque divertido a elas sempre que quiser.

Mais adequado para: Equipes de conteúdo que desejam criar estratégias e planejar seu conteúdo social de acordo com feriados e eventos importantes.

Leia mais: Como criar um calendário no Planilhas Google

4. Modelo de calendário de conteúdo da Backlinko

via BacklinkoModelo de calendário de conteúdo do Backlinko vem com duas guias dignas de nota: A visualização do calendário, que mostra as datas de vencimento e o que deve ser carregado, e uma lista de conteúdo e uma planilha de fluxo de trabalho.

Ela é bastante padrão e permite que as equipes registrem seus cronogramas para cada parte do conteúdo. A guia Fluxo de trabalho oferece um guia passo a passo sobre as diferentes fases do ciclo de vida do conteúdo, desde a captura de ideias até a publicação, desde as meta descrições até o marketing por e-mail, e a conclusão em tempo hábil.

Esse modelo de calendário de conteúdo é gratuito e pode ser baixado como uma planilha do Excel ou do Google Sheets.

Mais adequado para: Indivíduos ou uma pequena equipe que desejam padronizar seus fluxos de trabalho de mídia social.

5. Calendário de conteúdo de mídia social para pequenas empresas by Small Business Trends

via Tendências para pequenas empresas Tendências de Pequenas Empresas Calendário de conteúdo de mídia social para pequenas empresas foi criado com as necessidades das pequenas empresas em mente. Equipado com seções específicas para cada canal de mídia social, como LinkedIn, Instagram e X (antigo Twitter), ele capacita os usuários com um roteiro focado de suas ações para cada dia da semana.

Você pode baixá-lo como um documento em PDF, Excel ou Word - perfeito para uma equipe pequena.

E se você estiver enfrentando um bloqueio de escritor e precisar de um empurrãozinho, este gerenciamento de projetos de mídia social pode gerar prompts exclusivos para ajudá-lo a criar conteúdo cativante. Isso sim é que é uma novidade!

Mais adequado para: Pequenas empresas que precisam de um plano de conteúdo sólido, mas direcionado.

Leia mais: 10 ferramentas de IA para geração de legendas para conteúdo de mídia social e vídeo

6. Modelo de calendário de conteúdo da Semrush

via SemrushModelo de calendário de conteúdo da Semrush fornece todas as ferramentas necessárias para manter uma programação de mídia social com até um ano de antecedência. A guia Content Calendar (Calendário de conteúdo) tem seções nas quais você pode incluir os colaboradores, o tipo de conteúdo, o status da publicação e muito mais.

Para melhorar o negócio, a guia 'Additional Fields' cria uma seção separada para cada forma de conteúdo e captura todas as informações relevantes sobre ele. Portanto, você não precisa se preocupar em verificar quais dados precisa rastrear para ter uma campanha de mídia social bem-sucedida.

Mais adequado para: Equipes que planejam planos de conteúdo anuais ou trimestrais com base em iniciativas comerciais maiores.

Limitações do uso do Google Sheets/Docs

Não há como negar que o Google Sheets/Docs é uma ótima ferramenta para fins de documentação e edição. No entanto, a mídia social exige várias opções importantes para que os usuários alcancem novos patamares. Vamos tentar entender por que o Google Sheets/Docs pode não ser suficiente.

Falta de visibilidade: Não há ferramentas adequadas, como gráficos de Gantt ou quadros Kanban, que permitam a visibilidade dos fluxos de trabalho

Não há ferramentas adequadas, como gráficos de Gantt ou quadros Kanban, que permitam a visibilidade dos fluxos de trabalho Integrações complicadas: A integração com outras ferramentas essenciais, como calendários, aplicativos de streaming de vídeo, etc., não é perfeita e requer etapas adicionais

A integração com outras ferramentas essenciais, como calendários, aplicativos de streaming de vídeo, etc., não é perfeita e requer etapas adicionais Falta de automação: Não é possível automatizar os status para serem atualizados quando o conteúdo estiver ativo

Leia mais: 10 modelos gratuitos de calendário de conteúdo no Excel e no Google Sheets

Modelos alternativos de calendário de mídia social

Embora os modelos mencionados acima o ajudem a realizar o trabalho, eles não têm muitos recursos, como alertas, opções avançadas de colaboração e integrações com várias ferramentas importantes, que são cruciais para se destacar no cenário da mídia social.

Isso, sem dúvida, obriga os usuários a procurar alternativas ao Google Sheets .

O ClickUp, um balcão único para ferramentas de gerenciamento de projetos, oferece uma ampla gama de recursos, como visibilidade dos fluxos de trabalho por meio de Gráficos de Gantt do ClickUp monitoramento de desempenho, rastreamento de tarefas e muito mais. Graças a Cérebro ClickUp agora você pode gerar ideias de conteúdo automaticamente e lançar campanhas com mais rapidez.

Se a carga de trabalho for enorme e você não conseguir priorizar as tarefas, resolva o problema com o Dashboards do ClickUp o ClickUp Dashboards - mantém a transparência, fornecendo insights sobre todas as suas tarefas e o tempo necessário para concluí-las, aumentando assim a produtividade. Você pode personalizá-lo para acompanhar o desempenho de suas tarefas campanhas de marketing também.

1. Modelo de calendário de mídia social do ClickUp

Modelo de mídia social do ClickUp

Se você precisa de um modelo completo que possa resolver seu jogo de mídia social, Modelo de calendário de mídia social do ClickUp pode ser uma opção confiável. Faça brainstorming de ideias, atribua tarefas à sua equipe e monitore a tração de suas postagens com esse modelo para maximizar seu potencial nas mídias sociais.

Esse modelo ajuda você a tornar todo o processo eficiente com configurações já incorporadas, como Visualizações ClickUp status, etc., que podem ser adaptados para atender às suas necessidades comerciais. Deseja garantir que todos os detalhes relacionados ao seu conteúdo de mídia social estejam ao seu alcance? Feed personalizado ClickUp Fields como quiser, e você está pronto para começar.

Além disso, com todas as informações armazenadas em uma única plataforma, você pode garantir mensagens consistentes em suas postagens e apresentar a voz da marca.

Use o ClickUp Calendar View para agendar e gerenciar suas postagens de mídia social

Mais adequado para: Influenciadores/marcas que acabaram de se aventurar na criação de conteúdo de mídia social.

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo de mídia social e digital. Isso nos permite ver o status de cada peça de conteúdo (em andamento, precisa de edições, programado etc.) juntamente com quem é o designer principal. Ele também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximas etapas (atendendo à necessidade de rastreamento e acompanhamento do nosso ciclo de criação de conteúdo).

Sid Babla, Coordenador do Programa de Bem-Estar do Dartmouth College - Centro de Bem-Estar do Aluno

2. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Em tempos de rolagem sem sentido, seu público faria um esforço extra para procurá-lo nas mídias sociais se você conseguir acertar o alvo toda vez que publicar. Em palavras simples, seu conteúdo deve ser direcionado a eventos específicos, épocas festivas etc.

Mas lembre-se de que esses desafios imprevistos muitas vezes se escondem por aí secretamente Portanto, se você considera o planejamento de conteúdo uma reflexão tardia, está preparando secretamente uma receita para o desastre.

Não se preocupe; Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp está aqui para ajudar. Crie uma estratégia oportuna para manter o conteúdo pronto e evitar qualquer falha na interação com seus espectadores.

Esse modelo permite que você prepare um cronograma estruturado para o ano inteiro, ajudando-o a atribuir recursos com bastante antecedência e a acompanhar o desempenho anterior, que pode ser usado como insights para postagens futuras.

Mais adequado para: Iniciantes e profissionais que tentam manter a consistência em seu ambiente de mídia social.

Dica profissional: Use Painéis do ClickUp para rastrear o envolvimento de cliques, o número de curtidas e muito mais, a fim de aprimorar sua presença na mídia social de forma adequada

3. Modelo avançado de mídia social ClickUp

Modelo avançado de mídia social do ClickUp

Você é um profissional que precisa de algo a mais na sua estrutura de planejamento de mídia social? Nós entendemos. Às vezes, você precisa de detalhes adicionais em seus modelos para acompanhar categorias de conteúdo, canais de mídia social, status de rascunho e muito mais. Modelo avançado de mídia social do ClickUp é uma combinação perfeita.

Com seus recursos sofisticados, você pode manter todo o seu conteúdo (como rascunhos, links, gráficos etc.) em um só lugar, embora eles devam ser carregados em diferentes plataformas de mídia social, como Facebook, X (antigo Twitter) e Instagram. Inclua todos os detalhes, como suas colaborações com influenciadores, tendências com seu próprio toque e dados impactantes que possam ser usados como insights para o futuro.

Ele oferece quatro exibições personalizadas - lista, quadro, calendário, incorporação e documento - permitindo que você passe rapidamente pelo processo de criação de conteúdo, desde a geração da ideia até a publicação.

Agora, se precisar de ajuda para utilizar esse modelo ao máximo, o ClickUp tem um documento de ajuda integrado que pode ser seu próprio tipo de especialista e ajudá-lo a navegar pela ferramenta.

Mais adequado para: Entidades corporativas com uma grande presença de mídia social em vários canais.

Dica profissional: Escreva textos para postagens, ideias, inspiração e muito mais usando Documentos do ClickUp **Ele também permite incorporar marcadores e criar tabelas, fazer parcerias com colegas para editá-lo em tempo real e compartilhá-lo com permissões específicas de acesso de equipe, convidados ou público.

4. Modelo de calendário promocional do ClickUp

calendário promocional do clickup

Deseja recompensar seus clientes fiéis ou atrair a atenção de novos compradores com promoções e ofertas atraentes? As campanhas promocionais são uma maneira de fazer isso. No entanto, há tantos elementos em movimento no planejamento dessas campanhas que pode ser exaustivo para a equipe manter-se organizada e apresentar resultados de qualidade.

Entra em cena a Modelo de calendário promocional do ClickUp que pode ser um avanço para sua empresa atingir suas metas em cada atividade promocional. O modelo tem listas de fácil visualização que tornam a organização de tarefas e a colaboração muito simplificadas. Você pode rastrear a duração de suas campanhas, o desempenho, o orçamento e quaisquer conflitos.

Como esse modelo armazena suas promoções passadas e futuras, você pode fazer alterações oportunas em sua estratégia e garantir que os lançamentos de produtos ou as vendas sazonais sejam lançados sem problemas.

Mais adequado para: Marcas que dependem de campanhas de mídia social sazonais ou promocionais para promover seus produtos.

5. Modelo de postagem de mídia social ClickUp

Modelo de postagem de mídia social do ClickUp

Seu calendário editorial de mídia social precisa ser preenchido com conteúdo interativo, cópias envolventes e ideias exclusivas para conectar a sua marca.

Pensar nisso parece fácil, mas executá-lo é um jogo completamente diferente. Modelo de postagem de mídia social do ClickUp pode ajudá-lo a criar postagens relevantes usando o ClickUp Doc de forma estruturada. Seu formato de cartão dá visibilidade clara de todos os detalhes de cada postagem, tornando-a um dos melhores calendários on-line .

Com essa solução em mãos, você pode programar suas postagens para que sejam carregadas em um horário que chame mais atenção, independentemente da plataforma de mídia social. Escolha a visualização de sua preferência (visualização de lista, visualização de incorporação,) visualização de calendário , etc.), e coloque ordem na plataforma usando campos para responsáveis, datas de vencimento, canais e URLs.

Mais adequado para: Empresas que trabalham com vários influenciadores para produzir conteúdo de entretenimento.

6. Modelo de blog de mídia social ClickUp

Modelo de blog de mídia social do ClickUp

Os blogs são uma das formas mais confiáveis de criar visibilidade no espaço da mídia social. Ele pode fornecer uma visão detalhada dos tópicos relevantes para a marca e, para isso, é importante garantir que as postagens do blog sejam escritas de maneira atraente, com recursos visuais, anedotas e estatísticas. Modelo de blog de mídia social do ClickUp deve ser a sua ferramenta preferida nesse caso, pois sua capacidade de obter ideias de conteúdo, programar postagens e acompanhar o desempenho em uma única interface o ajuda a levar o melhor para o mundo dos blogs.

Aproveite Cérebro ClickUp para gerar resumos precisos de seus projetos de mídia social e receber atualizações sobre suas entregas para registrar cada detalhe vital.

Automatize suas necessidades de mídia social, como geração de leads e resumo de relatórios, com o ClickUp Brain

Mais adequado para: Equipes de mídia social que desejam aumentar o tráfego para seus blogs atraentes.

7. Modelo de programação de postagem em mídia social do ClickUp

Modelo de programação de postagem em mídia social do ClickUp

Seu público-alvo pode nem sempre estar confinado a uma única plataforma de mídia social. Algumas pessoas podem estar usando o LinkedIn com frequência, mas não o Instagram. Alguns podem gostar das discussões que acontecem no X (antigo Twitter), mas o Facebook pode não ser a sua praia.

As marcas precisam de uma abordagem disciplinada para manter seu cronograma de postagens para interagir com as pessoas em todos os canais possíveis. Modelo de programação de postagem em mídia social do ClickUp pode ser um parceiro perfeito aqui. Você pode usá-lo para programar suas postagens em cada plataforma, aumentar sua presença na mídia, entender o que funciona e o que não funciona e identificar áreas de melhoria.

Ele vem com:

Uma visualização por plataforma para categorizar as postagens por plataforma

Uma visualização Calendar of Activities (Calendário de atividades) para delinear as próximas publicações e planejá-las detalhadamente

Uma visualização de lista de tarefas semanais para detalhar o que precisa ser feito em curto prazo

Mais adequado para: Criador focado em conteúdo educacional, dicas de estilo de vida, hacks financeiros, etc.

Leia mais: 18 melhores modelos gratuitos de mídia social para publicações, campanhas e conteúdo

Ace seu jogo de mídia social com o ClickUp

Na era do compartilhamento de memes e de conteúdo de vídeo curto, os criadores de conteúdo precisam melhorar constantemente seu jogo com estratégias de conteúdo exclusivas. Graças aos modelos de calendário, eles podem respirar aliviados sabendo que um assistente eficiente está cuidando de sua presença na mídia social.

Os recursos de planejamento do ClickUp podem ser seu poderoso aliado aqui. Enquanto as exibições personalizadas proporcionam transparência ao fluxo de trabalho da maneira que você deseja, os espaços personalizáveis para cada tarefa oferecem infinitas opções para ajustar o calendário.

Você pode fazer um brainstorming de conceitos exclusivos em documentos, programar suas postagens usando automação, medir o desempenho e muito mais! E como ele simplifica seu fluxo de trabalho, você também pode aprimorar suas habilidades de gerenciamento de tempo - uma situação em que todos saem ganhando!

Assim registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo para começar.