Como realizar uma auditoria de mídia social (com modelos)

Atualmente, as empresas publicam nas mídias sociais quase diariamente. Mesmo em plataformas como Instagram, TikTok ou YouTube, onde os esforços/custos de produção de conteúdo são altos, as empresas publicam várias vezes por semana.

Isso vale a pena? É demais? Está produzindo os resultados certos? Uma auditoria de mídia social o ajudará a descobrir.

O que é uma auditoria de mídia social?

Uma auditoria de mídia social é uma revisão periódica das suas atividades em várias plataformas para ajudá-lo a entender o que funciona, o que não funciona e onde é necessário melhorar.

O que implica uma auditoria de mídia social?

Normalmente, uma auditoria de mídia social considera o seguinte.

Presença : As plataformas em que você está e a natureza da sua presença lá

: As plataformas em que você está e a natureza da sua presença lá Alcance : Contagem de seguidores, crescimento, % de bots, alcance total da rede etc.

: Contagem de seguidores, crescimento, % de bots, alcance total da rede etc. Audiência : O tipo de público de cada plataforma, seus dados demográficos, comportamento e interações

: O tipo de público de cada plataforma, seus dados demográficos, comportamento e interações Conteúdo : O tipo e a frequência do conteúdo que você publica em cada plataforma. Isso geralmente inclui a quantidade de conteúdo que você está reaproveitando também

: O tipo e a frequência do conteúdo que você publica em cada plataforma. Isso geralmente inclui a quantidade de conteúdo que você está reaproveitando também Desempenho: Os resultados de todas as métricas que você definiu, como engajamento, compras, defesa, valor da vida útil do cliente e outros

Às vezes, as abordagens de auditoria de mídia social, como uma análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças), ajudam a identificar os pontos a serem reforçados e as lacunas a serem preenchidas.

Com que frequência as empresas devem realizar auditorias de mídia social?

Não existe uma regra sobre a frequência das auditorias de mídia social. Dependendo da escala e da complexidade de sua estratégia social, talvez seja necessário fazer uma auditoria anual, semestral ou trimestral.

Lembre-se de que uma auditoria é apenas uma maneira de entender o estado atual do desempenho da sua mídia social. Se você estiver acompanhando seus esforços e resultados regularmente e corrigindo o curso conforme necessário, talvez não precise de muitas auditorias.

Como realizar uma auditoria de mídia social?

Uma boa auditoria de mídia social é aquela que é personalizada de acordo com as necessidades, a estratégia e a capacidade da sua organização. No entanto, existem algumas práticas recomendadas que você pode seguir para garantir que todas as suas bases estejam cobertas.

Aqui está uma estrutura que você pode usar para suas auditorias de mídia social, maneiras de aproveitar a melhores ferramentas de gerenciamento de mídia social para agências e modelos para você começar imediatamente.

1. Faça um inventário de suas contas de mídia social

A dispersão da mídia social é comum. Um estagiário entusiasmado pode ter criado uma conta no TikTok, que foi abandonada após o término do estágio. Você pode ter começado a usar o Pinterest e depois desistido por causa da tração. Todos esses ainda são seus canais de mídia social que representam sua marca.

Comece sua auditoria de mídia social compilando uma lista de todas as contas de mídia social associadas à sua marca. Inclua perfis ativos e inativos em várias plataformas.

Identifique todas as contas não oficiais ou duplicadas. Embora não seja possível fechar contas de paródia, você pode limitar os impostores.

2. Revise seu perfil

Avalie a integridade e a consistência de cada perfil de mídia social. Verifique se as fotos de perfil, biografias, URLs e outros detalhes estão atualizados.

Certifique-se de que cada perfil represente sua marca de forma profissional e consistente. Otimize os perfis com palavras-chave relevantes e recursos visuais de alta qualidade para aumentar o reconhecimento e a credibilidade da marca.

3. Analise as métricas de desempenho

Desde sua última auditoria ou no início do ano, você deve ter definido metas para taxas de engajamento, crescimento de seguidores, alcance, impressões, cliques, compras etc.

Adicione números relevantes para cada métrica. Cada plataforma oferece algum nível de análise para você considerar. Por exemplo, visualizações de uma publicação, comentários, mensagens diretas etc. estão disponíveis no painel de controle da plataforma de mídia social.

Para um entendimento mais aprofundado, tente ferramentas de escuta social para:

Ver o que seus clientes estão dizendo sobre você

Saber qual conteúdo está repercutindo no seu público

Medir a eficácia de sua programação de postagens

Identificar tendências e padrões que indicam estratégias bem-sucedidas

Nessa etapa, valide também se o público-alvo que você tem em seus perfis sociais corresponde à sua persona de cliente ideal (ICP).

Por exemplo, digamos que você seja um padeiro caseiro. Além de seus bolos e doces, você também publica regularmente sobre seu querido Maine Coon, que atrai um número significativo de seguidores entre os amantes de gatos. É provável que você obtenha muito engajamento em suas publicações sem que isso se converta em vendas.

Para evitar isso, observe a idade, o gênero, o local e o comportamento on-line do seu público para confirmar se ele corresponde ao seu ICP.

4. Avalie seu conteúdo

Se você estiver postando muitos vídeos de gatos fofos, agora é a hora de avaliar seriamente em colaboração com seu gerenciamento de marketing de conteúdo equipe. Aqui estão alguns aspectos a serem observados.

Tipos de conteúdo: Acompanhe os formatos que você está usando, como texto, imagens, vídeos e histórias. Entenda a combinação que você tem atualmente e como ela está funcionando.

Qualidade: Isso seria a novidade das ideias, a capacidade de se envolver com seu público, o alinhamento com a identidade da marca etc. Você decide o que significa boa qualidade para você. Nem todo mundo precisa publicar vídeos dignos de um Oscar!

Diversidade: Qual é a diversidade e a diferença entre suas publicações? Isso lhe dirá com que frequência seu público tem algo novo para ver/engajar.

Desempenho: Avalie quais postagens receberam mais engajamento e por quê. O conteúdo de mídia social pode funcionar porque é engraçado, espirituoso, apropriado para a época, inovador, definidor de tendências ou até mesmo porque segue tendências. Explore em profundidade por que determinados conteúdos funcionaram.

Feedback: Enquanto estiver analisando seu conteúdo, observe também os comentários. As pessoas estão dizendo coisas positivas? Você teve uma reação negativa em determinadas postagens? Aprenda o máximo que puder com as interações do público.

5. Mantenha o benchmarking

Seu conteúdo de mídia social não é uma ilha. Ele existe no mesmo cenário que seus concorrentes. Portanto, não perca essa parte da sua auditoria de mídia social.

Analise as atividades de mídia social de seus concorrentes. Analise o conteúdo, os níveis de engajamento, a frequência de publicação e as interações com os seguidores para identificar os pontos fortes, os pontos fracos e as práticas recomendadas.

Um conselho sábio na vida é não se comparar com os outros. No entanto, isso não se aplica às empresas!

O benchmarking em relação aos concorrentes fornece insights sobre os padrões do setor e destaca as oportunidades de diferenciação. Essa etapa é necessária para entender o cenário competitivo e formular seu planejamento estratégico de acordo com ele.

6. Escreva seu relatório de auditoria

Vamos supor que o gerente de mídia social de uma empresa monitore seus canais, conteúdo e desempenho todos os dias. Ele provavelmente está ciente das tendências, atividades e insights diários.

Mas o objetivo principal de uma auditoria periódica de mídia social é dar um passo atrás, diminuir o zoom e avaliar minuciosamente todas as atividades durante um determinado período de tempo. Fazer isso gera insights que podem contribuir para o aprendizado coletivo. Para chegar a esses insights, você precisa de uma boa documentação.

Você pode escrever à mão com uma ferramenta como Documentos do ClickUp ou adicione suas observações em um arquivo Visualização da tabela ClickUp facilitando a comparação. De qualquer forma, faça sua pesquisa e anote suas percepções.

Na maioria das vezes, é aqui que o auditor termina a auditoria. No entanto, integrar os insights à estratégia de mídia social é uma parte crucial da auditoria. É para isso que as próximas duas etapas ajudarão.

7. Fazer recomendações estratégicas

Com base nos resultados de sua auditoria, otimize sua estratégia. Se você descobrir que o TikTok está consumindo muito do seu tempo e do seu orçamento sem produzir resultados, talvez seja melhor desativar esse canal.

Ou, se descobrir que o Instagram é a plataforma com mais engajamento, considere a possibilidade de contratar gerentes de mídia social para responder aos comentários/DMs mais rapidamente. Você também pode considerar automatizar as respostas ou aprender como usar IA para redação de textos .

Antes de implementar qualquer uma de suas mudanças estratégicas, recalibre suas metas. Defina metas claras e mensuráveis, como melhorar o engajamento, aumentar sua base de seguidores ou aumentar as vendas.

Torne-as visíveis para todos da equipe com Metas do ClickUp . No ClickUp, você pode definir metas como:

Metas numéricas: Por exemplo, obter 5 milhões de seguidores no Instagram

Metas de tarefas: Por exemplo, publicar 16 posts por semana

Metas monetárias: Por exemplo, ganhar US$ 100 mil com vendas no Instagram

Metas de verdadeiro/falso: Por exemplo, obter um crescimento de 50% na base de seguidores

Acompanhe suas metas em tempo real e monitore seu progresso regularmente.

acompanhe o progresso de sua equipe usando o ClickUp Goals_

8. Crie um plano de ação

Com a estratégia e as metas definidas, é hora de criar um plano de ação ou um cronograma de postagens nas mídias sociais.

Planejamento do projeto: Divida suas campanhas e atividades diárias em tarefas. Configure cada uma delas no ClickUp Tasks com descrições e campos personalizados para o canal certo. Atribua-as à pessoa apropriada para ação.

Agendamento: Aplique o que aprendeu com a auditoria de mídia social para criar o cronograma certo para suas postagens. Use o Visualização do calendário do ClickUp para gerenciar sua agenda. Se estiver procurando uma ferramenta de gerenciamento de mídia social, confira o modelos gratuitos de calendário de conteúdo .

Programe seu conteúdo de mídia social sem esforço com a visualização de calendário do ClickUp

Monitoramento: A última etapa, porém a mais importante, da sua auditoria de mídia social é configurar o monitoramento e o acompanhamento do progresso. O Painel de controle do ClickUp é uma ótima maneira de consolidar todos os relatórios de que você precisa, seja de crescimento de seguidores, engajamento ou vendas, use o ClickUp para rastrear gráficos de tendências e ficar por dentro do desempenho.

Acompanhamento do desempenho da mídia social com o painel do ClickUp

Exemplos de auditoria de mídia social

Exemplo 1: Empresa de SaaS

Digamos que estejamos realizando uma auditoria de mídia social para uma empresa imaginária de produtos SaaS. O resumo executivo do relatório pode ser assim.

Inventário de mídia social: A marca tem contas sociais no X (antigo Twitter), no Pinterest e no LinkedIn. O Pinterest é a rede social com pior desempenho e não tem conteúdo relevante nem engajamento. (Aqui, pode ser útil adicionar um instantâneo dos números de desempenho)

Revisão do perfil: Todos os perfis estão atualizados, os URLs estão funcionando e as biografias estão alinhadas com o novo posicionamento da marca.

Métricas: O LinkedIn teve um aumento de 20% no número de seguidores e um aumento de 2% no engajamento no último trimestre. O X contribui com 30% dos cliques no blog, dos quais a conversão em demonstrações é alta. O LinkedIn continua sendo o principal canal de distribuição de conteúdo de liderança de pensamento.

Avaliação de conteúdo: O conteúdo de liderança de pensamento de formato longo funciona bem em formatos escritos e de vídeo. A publicação de citações e trechos desses artigos no Twitter melhora as taxas de cliques.

Benchmarking: Estamos no mesmo nível dos concorrentes que identificamos. No entanto, a marca A se sai melhor no Instagram, convertendo entrevistas em vídeo em vídeos curtos com maior engajamento.

Recomendações: Reforce sua presença no LinkedIn e no X Considere marcar as pessoas certas para obter maior alcance. Repostar duas vezes por dia para cobrir todos os fusos horários em que estamos ativos.

Aumentar a atividade no Instagram. Crie uma estratégia baseada em vídeo incorporando pequenos rolos ao plano de conteúdo. Considere o uso de ferramentas de IA de mídia social para redirecionar o conteúdo.

Exemplo 2: Startup de cosméticos direto ao consumidor

Você não precisa seguir a estrutura exata do processo acima. Você pode destacar apenas os pontos mais importantes em seu relatório para facilitar a leitura. Vamos ver como.

O Instagram é a plataforma de mídia social com melhor desempenho, gerando vendas de mais de US$ 2 milhões na plataforma

O TikTok vem logo atrás, com US$ 1,8 milhão em vendas

O marketing de influência é a tática mais bem-sucedida; tutoriais de maquiagem usando nossos produtos funcionam melhor

O LinkedIn está gerando algum interesse dos investidores, embora não seja proporcional aos nossos esforços nessa plataforma

A campanha de indicação "pay it forward" foi um grande sucesso

Encontramos o risco de um influenciador deturpar a marca, o que causou alguma reação negativa; precisamos de contratos mais rígidos com nossos parceiros

Se a ideia de escrever um relatório de auditoria de mídia social sozinho parece assustadora, não se preocupe. Você não precisa fazer tudo sozinho. Selecionamos alguns dos melhores modelos de mídia social para lhe dar uma vantagem inicial.

Modelos de auditoria de mídia social

Um modelo de auditoria de mídia social permite que você estruture, execute e repita suas auditorias de forma eficaz. Antes de oferecermos alguns modelos de planejamento de mídia para experimentar, eis o que faz um bom modelo.

Completude : Precisa abranger tudo, inclusive estratégia, público-alvo, conteúdo e métricas de desempenho

: Precisa abranger tudo, inclusive estratégia, público-alvo, conteúdo e métricas de desempenho Facilidade de uso : Simplifica e automatiza a extração de dados de várias fontes; consolida e analisa o que é importante para você

: Simplifica e automatiza a extração de dados de várias fontes; consolida e analisa o que é importante para você Automatização : Permite automatizar processos repetidos para um melhor planejamento de cenários

: Permite automatizar processos repetidos para um melhor planejamento de cenários Personalização: Adapta-se perfeitamente às suas necessidades exclusivas

Com isso em mente, o ClickUp oferece dezenas de modelos para usuários iniciantes, intermediários e avançados. Para ajudá-lo a realizar suas auditorias de mídia social, escolhemos os três principais.

1. Modelo de análise de mídia social do ClickUp

O Analytics desempenha um papel crucial nas auditorias de mídia social. Quanto mais precisos forem seus números, melhor será sua capacidade de obter insights e fazer ajustes estratégicos.

Modelo de rastreamento de desempenho de mídia social do ClickUp

Use Modelo de análise de mídia social do ClickUp para acompanhar os principais indicadores de desempenho aplicáveis a você. Visualize seu desempenho e examine-o em várias dimensões. Adicione campos personalizados, status e exibições para personalizar seus relatórios.

2. Modelo de análise competitiva de mídia social

Agora que você já analisou seu histórico, talvez seja necessário analisar o desempenho de seus concorrentes. Modelo de análise competitiva do ClickUp torna isso mais fácil para você.

Faça o download deste modelo

Este modelo de quadro branco para iniciantes é ideal para realizar uma análise competitiva dos esforços de mídia social. Compare os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças para estabelecer a base da sua estratégia otimizada de mídia social.

3. Modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social

É hora de passar dos insights à ação com o Modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social . Use este modelo para criar fluxos de trabalho estratégicos para suas equipes de marketing e mídia social. Coloque todos na mesma página e acompanhe o progresso de cada atividade planejada.

Faça o download deste modelo

Se você preferir configurar seus sistemas por conta própria, não se preocupe. Aqui está uma lista de verificação que pode mantê-lo no caminho certo.

Lista de verificação de auditoria de mídia social

Esta é uma lista abrangente de tudo o que deve ser considerado ao realizar uma auditoria de mídia social. Dependendo de suas necessidades, você pode incluir ou deixar de fora qualquer um dos itens abaixo. Sinta-se à vontade para personalizar e usar como achar melhor.

Inventário de contas

Liste todas as suas contas sociais, tanto ativas quanto inativas

Identifique todas as contas não oficiais ou duplicadas

Revisão e otimização do perfil

Verifique se as fotos de perfil, as biografias e os URLs estão atualizados

Verifique a consistência da marca e das mensagens

Otimize os perfis com palavras-chave relevantes

Análise de métricas de desempenho

Acompanhe métricas predefinidas, como taxas de engajamento, alcance, crescimento de seguidores e impressões

Identificar tendências e padrões no desempenho

Procure insights quantitativos e qualitativos

Avaliação de conteúdo

Analise os tipos de conteúdo postados (texto, imagens, vídeos, pesquisas etc.)

Avaliar a qualidade e a relevância do conteúdo

Identificar as postagens que recebem mais engajamento

Benchmarking da concorrência

Identifique os principais concorrentes nas mídias sociais

Analisar suas estratégias, conteúdo e engajamento

Identificar pontos fortes e fracos

Destacar áreas de desempenho sólido

Identificar as áreas que precisam de aprimoramento

Realizar análise SWOT

Definição de metas e desenvolvimento de estratégias

Defina metas claras e mensuráveis para a mídia social

Desenvolver uma estratégia para atingir essas metas

Alinhar a estratégia com os objetivos gerais de marketing

Criação do plano de ação

Delinear tarefas e cronogramas específicos

Atribua responsabilidades aos membros da equipe

Garantir a alocação eficaz de recursos

Estabeleça um sistema de acompanhamento regular do desempenho

Mantenha-se no topo de suas auditorias de mídia social com o ClickUp

A mídia social é um empreendimento de alta intensidade, criativo e em tempo real. Uma ótima campanha pode ter um impacto direto em sua receita e no envolvimento do cliente. Um único passo errado pode virar tudo de cabeça para baixo.

O maior risco, no entanto, é tornar-se irrelevante, publicando conteúdo infinito, mas, em última análise, sem sentido, no vazio.

Para evitar isso, as empresas precisam manter seu conteúdo atualizado, envolvente e oportuno. A melhor maneira de verificar se isso está sendo feito é por meio de auditorias regulares de mídia social.

Uma boa auditoria de mídia social ajudará a identificar os pontos fortes, descobrir os pontos fracos e capitalizar as oportunidades. Uma ótima gerenciamento de projetos de mídia social tornará isso muito fácil. ClickUp para equipes de marketing foi projetado exatamente para isso. Como uma plataforma completa que o ajuda a executar o processo de auditoria do início ao fim, o ClickUp também capacita as empresas a criar e executar uma estratégia de mídia social dinâmica e eficaz. Experimente o ClickUp hoje gratuitamente .

FAQs sobre auditorias de mídia social

1. O que uma auditoria de mídia social deve incluir?

Uma auditoria de mídia social deve incluir uma análise abrangente de todas as contas de mídia social, perfis, dados demográficos do público, métricas de desempenho, conteúdo e análise da concorrência.

2. Como estruturar uma auditoria de mídia social?

Uma boa estrutura de auditoria de mídia social precisa ser abrangente e personalizada de acordo com suas necessidades. Ela deve incluir uma análise completa de:

Contas em plataformas de mídia social

Informações e URLs dos perfis sociais

Métricas de desempenho sobre alcance, engajamento e vendas/lucros

Estratégia e execução de conteúdo

Desempenho e lacunas dos concorrentes

Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças

Sistema para monitorar o desempenho

3. Com que frequência você deve realizar uma auditoria de mídia social?

A frequência das auditorias de mídia social depende inteiramente da escala e da complexidade de suas operações. A prática recomendada é realizar uma auditoria semestralmente.

No entanto, auditorias mais frequentes, como uma vez por trimestre, podem ser benéficas para setores que mudam rapidamente ou se a sua estratégia de mídia social estiver evoluindo rapidamente. As auditorias regulares ajudam você a ficar por dentro das tendências, resolver problemas imediatamente e melhorar sua presença nas mídias sociais.