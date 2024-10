10 melhores alternativas ao ChatGPT para marketing em 2024

"A IA está chegando para os nossos empregos!" Declarações como essas ainda estão nas manchetes e têm feito isso desde que o ChatGPT entrou em cena.

Mas, como profissional de marketing, não consigo entender por que nos dizem constantemente que a tecnologia substituirá completamente os humanos. Não foi a mesma coisa quando os computadores foram introduzidos na força de trabalho? Veja onde eles nos levaram agora!

Quer você ame ou odeie a inteligência artificial (IA), uma coisa é certa: não há como ignorá-la. Os profissionais de marketing devem adotar os assistentes de IA ou o ChatGPT de uma forma ou de outra. E quanto mais rápido a adotarmos, melhor poderemos usá-la.

No entanto, será que o ChatGPT é a resposta para tudo relacionado ao marketing? Provavelmente, não. Aqui está uma olhada em algumas das principais alternativas ao ChatGPT, muitas das quais oferecem processamento de linguagem natural e análise de dados muito mais avançados do que o ChatGPT. Vamos lá.

**O que você deve procurar nas alternativas do ChatGPT para marketing?

Mesmo antes do ChatGPT entrou em cena, usamos várias ferramentas de marketing diariamente.

Com a IA, porém, a automação e a assistência passaram para um nível diferente. As ferramentas de IA geralmente nos ajudam a criar conteúdo, otimizá-lo ou até mesmo automatizar alguns de nossos esforços de marketing (por exemplo, ferramentas de chatbot de IA), permitindo que os humanos se concentrem nas apostas mais criativas e estratégicas.

Em minha experiência, o ChatGPT oferece algumas recursos poderosos mas isso não significa que ele seja de fato o melhor Ferramenta de marketing de IA . Encontrei várias alternativas que produzem resultados sólidos.

Portanto, ao avaliar o Alternativas do ChatGPT para marketing, observe fatores como:

Recursos de criação de conteúdo : Adequado para criar postagens de blog, escrever um e-mail,gerenciamento de campanhas de marketinge muito mais

: Adequado para criar postagens de blog, escrever um e-mail,gerenciamento de campanhas de marketinge muito mais Geração de imagens por IA : Oferece recursos avançados de geração de imagens que podem ser facilmente ajustados e aprimorados. Como agora podemos criar imagens usando apenas algunsSolicitações de IAesse é um critério crucial para os profissionais de marketing.

: Oferece recursos avançados de geração de imagens que podem ser facilmente ajustados e aprimorados. Como agora podemos criar imagens usando apenas algunsSolicitações de IAesse é um critério crucial para os profissionais de marketing. Recursos de processamento de linguagem natural (NLP) : Compreende e responde à linguagem humana de forma natural e conversacional

: Compreende e responde à linguagem humana de forma natural e conversacional Informações em tempo real: Processa o conteúdo em tempo real com informações atualizadas

Processa o conteúdo em tempo real com informações atualizadas Integração com outras ferramentas: Combina-se perfeitamente com as ferramentas e plataformas de marketing existentes, simplificando o fluxo de trabalho geral de marketing

As 10 melhores alternativas de ChatGPT para marketing

Passei inúmeras horas testando essas ferramentas e trabalhando com equipes para ver quais plataformas de IA realmente fazem a diferença. Depois de explorar várias casos de uso encontrei algumas alternativas excelentes para o ChatGPT. Portanto, se estiver procurando as melhores alternativas ao ChatGPT para marketing, você está no lugar certo.

Abaixo está uma lista de 10 ferramentas com tecnologia de IA para seus processos de marketing, desde a criação de postagens em mídias sociais até o gerenciamento de projetos e a otimização de conteúdo.

1. ClickUp (melhor para colaboração e gerenciamento de projetos de marketing com tecnologia de IA)

Crie ativos de marketing detalhados, como e-mails, estudos de caso, campanhas, briefs, blogs e muito mais usando o ClickUp Brain

Embora o ClickUp seja uma plataforma multifuncional de produtividade e gerenciamento de projetos, ele criou modelos avançados de IA que combinam todas as suas wikis, tarefas e informações de marketing em uma plataforma perfeita chamada Cérebro ClickUp .

O Brain é um poderoso chatbot de IA que vai além da simples geração de conteúdo. Você pode usá-lo para automatizar fluxos de trabalho, criar conteúdo de marketing contextual e otimizar suas campanhas publicitárias em um só lugar.

Se você precisa redigir uma postagem rápida na mídia social , escrever e-mails criar conteúdo longo ou colaborar com sua equipe em tempo real, o conjunto de ferramentas do ClickUp tem tudo o que você precisa. A melhor parte do ClickUp é sua oferta dedicada aos profissionais de marketing. Seu pacote completo Marketing do ClickUp a plataforma ClickUp Marketing traz todas as suas atividades de marketing para um hub central. Isso permite que suas equipes de marketing criem campanhas, criem estratégias e usar IA para seu marketing de conteúdo esforços.

Crie e gerencie automações baseadas em gatilhos ou ações usando as Automações do ClickUp

Além da geração de conteúdo, use as ferramentas de IA do ClickUp para automatizar seu fluxo de trabalho de marketing. Automações do ClickUp ajuda você a usar o construtor de automação de IA para criar acionadores ou fluxos de trabalho baseados em ações com mais de 100 modelos. Isso permite que suas equipes acompanhem o progresso, deleguem trabalho e mantenham o cronograma, tudo isso enquanto reduzem os processos manuais.

Dica profissional: Para obter mais detalhes sobre como usar a automação de marketing com as ferramentas robustas do ClickUp, confira como usar IA para automação de marketing para obter insights.

Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp

Dê início a qualquer campanha de marketing facilmente usando o modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp

Ele também inclui modelos prontos para uso, como o Modelo de resumo de campanha de marketing que fornece um resumo claro sobre a campanha ou a marca. Como resultado, você pode definir facilmente as metas, as diretrizes e os resultados da marca para cada estágio do projeto.

Simultaneamente, você pode usar o ClickUp Brain no Docs e gerar conteúdo ou criar informações relevantes, mantendo o foco no resumo e nas diretrizes da campanha. Assim, em um comparação frente a frente o ClickUp aparece como uma alternativa mais robusta ao ChatGPT, especialmente para profissionais de marketing, com seu conjunto de ferramentas de marketing e edição de conteúdo.

Melhores recursos do ClickUp

Copyediting: Destaque qualquer parte de seu texto no ClickUp Docs para aprimorá-lo instantaneamente usando a ferramenta de edição com tecnologia de IA. Ela o ajuda a otimizar o conteúdo para maior clareza, ajustar o tamanho ou simplificar a mensagem - tudo com apenas alguns cliques

Destaque qualquer parte de seu texto no ClickUp Docs para aprimorá-lo instantaneamente usando a ferramenta de edição com tecnologia de IA. Ela o ajuda a otimizar o conteúdo para maior clareza, ajustar o tamanho ou simplificar a mensagem - tudo com apenas alguns cliques Redação de conteúdo : Rascunhe e-mails, conteúdo de mídia social ou esboços de blog em segundos com o assistente de redação com IA do ClickUp

: Rascunhe e-mails, conteúdo de mídia social ou esboços de blog em segundos com o assistente de redação com IA do ClickUp Resumir textos: Resuma e-mails ou documentos longos obtendo insights importantes com a ferramenta de resumo de IA do ClickUp. Ela gera visões gerais concisas e próximas etapas acionáveis, ajudando sua equipe a se manter alinhada com o progresso da campanha e os próximos marcos

Resuma e-mails ou documentos longos obtendo insights importantes com a ferramenta de resumo de IA do ClickUp. Ela gera visões gerais concisas e próximas etapas acionáveis, ajudando sua equipe a se manter alinhada com o progresso da campanha e os próximos marcos Sugestões : Use recursos de IA generativa para várias atividades de marketing, como sugestão de slogans, perguntas de pesquisa, criação de estratégias para campanhas de marketing e muito mais. OPrompts do ChatGPT para modelo de marketingque tem mais de 600 prompts de marketing, permite que você otimize suas campanhas e crie conteúdo direcionado para seu público

: Use recursos de IA generativa para várias atividades de marketing, como sugestão de slogans, perguntas de pesquisa, criação de estratégias para campanhas de marketing e muito mais. OPrompts do ChatGPT para modelo de marketingque tem mais de 600 prompts de marketing, permite que você otimize suas campanhas e crie conteúdo direcionado para seu público Integração com outras ferramentas: Conecte o ClickUp a milhares de ferramentas de marketing que você já usa, desde plataformas de agendamento de mídia social até sistemas de gerenciamento de conteúdo. Isso permite que você crie, edite e programe seu conteúdo para vários canais usando sua pilha de tecnologia existente

Limitações do ClickUp

Leva tempo para explorar todos os recursos, mas você pode aproveitar oCentral de Ajuda do ClickUp para facilitar a curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9000+ avaliações)

4,7/5 (9000+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4000+ avaliações)

Leia mais: Calendários de marketing , gerenciamento de campanhas e projeto de plano de marketing estão incluídos como modelos adicionais de marketing a serem considerados pela sua equipe no ClickUp.

2. Copilot (melhor alternativa gratuita do ChatGPT para marketing de conteúdo)

Gere imagens, conteúdo e estratégias de marketing com Copilot Entre as principais alternativas ao ChatGPT, Copiloto da Microsoft (anteriormente conhecido como Bing AI) fornece resultados relevantes e atualizados. Ele é fácil de acessar e usar e está disponível no mecanismo de pesquisa do Microsoft Bing.

Muitos profissionais de marketing e gerentes de mídia social usam essa excelente ferramenta de IA gratuita porque ela ajuda a gerar imagens e conteúdo usando apenas algumas instruções.

O que diferencia o Copilot é que ele é a única alternativa gratuita ao ChatGPT com acesso à Internet, o que permite extrair dados em tempo real diretamente da Web. Isso ajuda quando você precisa de informações ou estatísticas precisas para seu conteúdo.

Melhores recursos do Copilot

É integrado ao ecossistema da Microsoft, o que o torna excelente para o navegador Microsoft Edge e as ferramentas do Microsoft Office como uma das melhores alternativas gratuitas ao ChatGPT

Inclui o mecanismo DALLE-3 para geração de imagens

Útil para a criação de conteúdo em vários formatos, desde blogs de marketing de conteúdo até publicações em mídias sociais

Limitações do piloto

A qualidade da saída varia de acordo com a complexidade da tarefa

Requer uma conta da Microsoft para a funcionalidade completa

Se você quiser que a ferramenta de geração de imagens inclua texto na imagem, a imagem gerada poderá não ter o texto exato ou, muitas vezes, estar com erros ortográficos

Preço do piloto

Versão gratuita incluída na Microsoft

Classificações e resenhas do Copilot

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capítulo: NA

3. HubSpot Breeze AI (melhor para automação de marketing)

faça automações de marketing de conteúdo sem complicações com_ A IA do Breeze da HubSpot Para profissionais de marketing que já usam o Hubspot Sales ou Marketing Hub para seus processos, Breeze AI da Hubspot é um poderoso assistente de IA que leva a automação um passo adiante.

Com essa ferramenta de assistente de IA, você automatiza tudo, desde a redação de conteúdo para e-mails e blogs até a análise das interações com os clientes. Ele funciona de forma eficiente com suas ferramentas de automação de marketing e CRM da HubSpot, pois a IA se integra aos fluxos de trabalho existentes.

A melhor parte é que ele analisa os dados e o comportamento dos clientes, ajudando os profissionais de marketing a criar campanhas direcionadas que geram melhores resultados.

Melhores recursos do Hubspot Breeze AI

Ajuda a gerar conteúdo para seções específicas em suas páginas da Web, escrever blogs ou reformular o conteúdo existente

Use a IA para obter melhores insights sobre seus clientes, permitindo que você gere leads por meio de campanhas de marketing automatizadas

Os recursos alimentados por IA no Sales Hub são usados para previsão de vendas preditivas, geração de leads e vendas guiadas

Automatize tarefas repetitivas para economizar tempo e aumentar a eficiência

Limitações do Hubspot Breeze AI

Restrito ao ecossistema da HubSpot, o que significa que você precisa usá-lo para seu marketing para usar o recurso Hubspot Breeze AI

Bastante caro em comparação com outras alternativas ao ChatGPT

Preços do Hubspot Breeze AI

Plano gratuito

Plataforma profissional do cliente : uS$ 1170/mês

: uS$ 1170/mês Plataforma para clientes corporativos: US$ 4300/mês

Classificações e resenhas do HubSpot Breeze AI:

G2: NA

NA Capterra: NA

4. Perplexidade (melhor para pesquisar usando o poder da IA)

aproveite os principais recursos, como citação de fonte em Perplexidade da IA _motor de busca para criar conteúdo detalhado

Considerado por muitos como a melhor alternativa do ChatGPT para pesquisa, IA de perplexidade é única em seus principais recursos.

Projetado por Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho e Andy Konwinski, esse mecanismo de pesquisa de IA pode acessar GPT-4, Claude 3, Mistral Large e seu modelo LLM interno experimental para ajudá-lo a obter respostas mais precisas e coerentes.

Para os profissionais de marketing, isso significa obter rapidamente ideias de conteúdo, obter estatísticas relevantes ou até mesmo criar conteúdo de formato curto, como publicações em mídias sociais e descrições de produtos. Os recursos de PNL, ou processamento de linguagem natural, da Perplexity AI garantem que o conteúdo seja claro e fácil de entender, o que é ideal para escrever conteúdo que repercuta em seu público.

Melhores recursos do Perplexity

Excelente ferramenta de IA para análise de dados, busca e pesquisa mais profunda

Processamento avançado de linguagem natural para geração precisa de conteúdo

Descobre tópicos e subtópicos mais profundos, com citações fornecidas para as informações geradas, fazendo com que se destaque entre as alternativas ao ChatGPT

Limitações de complexidade

Não é tão forte para conteúdo de formato longo em comparação com outras alternativas ao ChatGPT

Não é multinodal como o Gemini, o Copilot ou o ChatGPT, o que significa que é ótimo para pesquisar conteúdo, mas não é eficaz para resolver problemas

Preço de complexidade

Plano gratuito

Pro: $20/mês

$20/mês Enterprise Pro: uS$ 40/mês (até 250 funcionários)

Classificações e avaliações do Perplexity

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capítulo: NA

5. Google Gemini (melhor alternativa compacta ao ChatGPT)

obtenha estratégias de marketing compatíveis com SEO de_ Google GeminiGêmeos é o assistente com tecnologia de IA do Google projetado para aproveitar o poder do processamento de linguagem natural e da IA generativa para vários casos de uso.

Embora tenha sido apresentado pela primeira vez como Google Bard, agora, como parte do ecossistema de IA do Google, o Gemini oferece uma solução integrada para a criação de conteúdo personalizado e compatível com SEO que se alinha à voz da sua marca.

A ferramenta é ideal para profissionais de marketing que dependem do conjunto de ferramentas do Google, como o Google Analytics, o Ads e o Search Console. O Gemini também funciona perfeitamente com o Google Sheets e outras ferramentas de edição, facilitando o gerenciamento de campanhas, a análise de dados e o ajuste de estratégias.

Melhores recursos do Google Gemini

Equipado com modelos de linguagem avançados que o ajudam a realizar várias atividades, como gerar texto, código, imagens e áudio

Possui sólidos recursos de geração de imagens para criar imagens baseadas em IA usando algumas instruções simples

Adapte os modelos de IA do Gemini às suas necessidades e preferências específicas, permitindo que você crie suas próprias plataformas e ferramentas baseadas em IA usando essa estrutura como modelo básico

Ele tem acesso à Internet, fornecendo respostas atualizadas e gerando conteúdo que leva em conta as informações mais recentes disponíveis on-line

Limitações do Google Gemini

Útil principalmente se você já usa os serviços do Google para suas necessidades de marketing

Embora ofereça respostas melhores e mais contextuais em comparação com o ChatGPT, ele é propenso a desinformação ou erros lógicos, especialmente no plano gratuito

Preços do Google Gemini

Versão gratuita : $0

: $0 Gemini Business: US$ 24/usuário com cobrança mensal

US$ 24/usuário com cobrança mensal Gemini Enterprise: US$ 36/usuário com cobrança mensal

Classificações e resenhas do Google Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

4,4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: NA

6. Jasper AI (melhor para criação de conteúdo rápido e preciso)

Aumentar sua estratégia de marketing de conteúdo escrevendo rapidamente conteúdo preciso com iA do Jasper O assistente de redação com IA para profissionais de marketing, gerentes de mídia social e criadores de conteúdo, Jasper é uma poderosa plataforma de criação de conteúdo que gera conteúdo de alta qualidade para suas campanhas de marketing.

Conhecida por sua interface amigável e versatilidade, ela tem recursos avançados de aprendizado de máquina projetados para ajudar os profissionais de marketing em tudo, desde a redação de conteúdo, postagens em blogs e artigos até postagens em mídias sociais e textos de anúncios, tudo isso mantendo o contexto.

Melhores recursos do Jasper AI

Use o recurso de marketing integrado com IA da Jasper para otimizar suas campanhas de marketing

Use o poderoso modelo de IA para criar conteúdo, incluindo redação, redação de blog, conteúdo amigável para SEO e muito mais

Envolva o público e crie uma estratégia sólida de conteúdo com IA, reaproveitando, otimizando e convertendo o conteúdo existente em diferentes formatos

Integre o Jasper com segurança em sua pilha de tecnologia existente com recursos de segurança incorporados para manter seus dados protegidos

Limitações da IA do Jasper

O Jasper tem uma ligeira curva de aprendizado, especialmente para quem está começando a usar IA generativa

É necessário obter a versão Pro ou Business para obter recursos avançados, como geração de imagens de IA e recursos de edição

É caro para as agências, pois você só tem uma voz de marca e ativos de conhecimento limitados com os pacotes Creator e Pro

Preços do Jasper AI

Creator : uS$ 49/mês por usuário com cobrança mensal

: uS$ 49/mês por usuário com cobrança mensal Pro: US$ 69/mês por usuário com cobrança mensal

US$ 69/mês por usuário com cobrança mensal Business: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jasper AI

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1800+ avaliações)

7. Claude (melhor para conteúdo contextual e de alta qualidade)

aproveite Claude's _recurso de compreensão contextual para criar blogs e resumos de alta qualidade Claude é uma ótima alternativa ao ChatGPT para quem deseja um modelo avançado de linguagem grande (LLM) com vários casos de uso. Essa ferramenta avançada de IA, desenvolvida pela Anthropic, foi projetada para fornecer conteúdo com nuances e contextualmente relevante.

O que eu mais gosto nessa ferramenta é sua capacidade de entender as sutilezas da linguagem, o que a torna ideal para profissionais de marketing que desejam criar textos bem elaborados que repercutam profundamente em seu público. Além disso, você pode anexar documentos, PDFs e outros materiais, que são analisados para produzir conteúdo de marketing, incluindo diretrizes de marca, conteúdo longo, publicações em mídias sociais e muito mais.

Melhores recursos do Claude

Crie conteúdo de alta qualidade, incluindo artigos, e-mails e publicações em mídias sociais, usando instruções simples

É excelente em escrita com nuances e compreensão contextual graças aos seus modelos avançados de linguagem, o que o torna ideal para criar conteúdo de marketing que incorpore a voz e o tom da sua marca de forma eficaz em todos os materiais de divulgação

Uma das melhores ferramentas de geração de código disponíveis para ajudá-lo a escrever códigos HTML ou CSS, transformar imagens em dados JSON ou depurar códigos complexos sem muito conhecimento técnico

Claude limitations

Encontrar os prompts corretos é um pouco difícil no início, ao contrário do ChatGPT e de algumas das outras alternativas

Pode exigir mais informações do usuário para obter os resultados desejados em comparação com as ferramentas estabelecidas

Preços do Claude

Gratuito: US$ 0

Pro: US$ 20/mês por pessoa

Equipe: US$ 25/mês por pessoa

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Claude

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: NA

8. Frase (melhor para insights detalhados sobre marketing de conteúdo)

projete e crie briefs e artigos orientados por pesquisas usando iA da Frase _ferramentas

Há muitas ferramentas de IA para otimização de SEO, mas nada faz o trabalho tão bem quanto essa ferramenta simples chamada Frase . É uma ferramenta de redação alimentada por IA que você pode usar para criação de conteúdo longo, pesquisa de palavras-chave e otimização de SEO.

Usando seus recursos avançados de processamento de linguagem natural, o Frase estuda o conteúdo de melhor desempenho em seu nicho e fornece insights para ajudá-lo a criar artigos informativos e otimizados para SEO.

Melhores recursos do Frase

Analise as consultas de pesquisa e crie conteúdo de IA orientado por pesquisa usando suas ferramentas de redação de IA

Salvar e reutilizar modelos para criar briefs, prompts de IA ou outros fluxos de trabalho repetitivos

Crie resumos de conteúdo abrangentes com base na análise de palavras-chave e otimize para mecanismos de pesquisa

Integrações com o Google Docs e o WordPress

Limitações de frases

O Frase pode ser limitado em sua capacidade de criar conteúdo altamente criativo ou original

Consultas de pesquisa limitadas, mesmo para os planos pagos, sendo que apenas o plano de equipes recebe consultas de pesquisa ilimitadas

Preços da Frase

Teste gratuito: $0

$0 Solo : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Básico : $45/mês

: $45/mês Team: $115/mês (até 3 usuários)

Classificações e avaliações de Frase

G2: 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

4,8/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

9. Descript (Melhor para marketing de áudio e vídeo)

Gere e edite áudio e vídeos instantaneamente em Descrição Se você acha que ChatGPT funciona de forma fantástica para todos os casos de uso, pense novamente! Ele o ajudará a criar e editar conteúdo de áudio e vídeo? Sim, Descrição certamente o fará!

Uma das melhores alternativas do ChatGPT para geração de conteúdo de vídeo e áudio, o Descript é usado para podcasts, webinars ou campanhas de marketing de vídeo. Um de seus recursos de destaque é a capacidade de editar áudio e vídeo simplesmente editando a transcrição do texto, o que o torna incrivelmente fácil de usar.

Melhores recursos do Descript

Plataforma de edição de vídeo fácil de usar que permite criar clipes, adicionar legendas, aprimorar o áudio, editar clipes e muito mais

Crie um narrador ou uma voz realista que pareça humana usando o recurso de fala com IA

Transcrever texto para áudio que pode ser usado em podcasts, vídeos ou outros formatos de conteúdo

Essa alternativa ao ChatGPT tem recursos de colaboração para projetos de equipe, incluindo a capacidade de sugerir edições usando comentários em linha, adicionar ou editar clipes e muito mais

Descrever limitações

O plano gratuito tem recursos básicos com exportações limitadas. Para geração avançada de conteúdo de IA, você precisará escolher um plano pago

Requer um bom computador para um desempenho ideal

Preço descritivo

Gratuito : $0

: $0 Hobbyist : uS$ 19/mês por pessoa com cobrança mensal

: uS$ 19/mês por pessoa com cobrança mensal Criador : uS$ 35/mês por pessoa com cobrança mensal

: uS$ 35/mês por pessoa com cobrança mensal Empresa : uS$ 50/mês por pessoa, com cobrança mensal

: uS$ 50/mês por pessoa, com cobrança mensal Empresa: Personalizado

Classificações e avaliações descritivas

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (170 avaliações)

10. Surfer SEO (melhor para SEO e palavras-chave)

aproveite_ sEO do surfista criação de conteúdo amigável e classificação de seu conteúdo

Embora existam vários Hacks do ChatGPT e prompts que o ajudarão com a escrita criativa ou com as classificações dos mecanismos de pesquisa, Surfista SEO é a melhor ferramenta que encontrei para simplificar o processo de criação de conteúdo.

Essa ferramenta alternativa ao ChatGPT com inteligência artificial ajuda os profissionais de marketing a criar conteúdo exclusivo com palavras-chave e orientado por SEO e blogs otimizados para mecanismos de pesquisa.

Um dos recursos de destaque do Surfer é seu editor de conteúdo, que fornece feedback e recomendações em tempo real com base nos artigos de melhor desempenho para suas palavras-chave alvo. Isso permite que você entenda quais elementos são cruciais para uma boa classificação, garantindo que você escreva o conteúdo com as palavras-chave, os títulos e as frases certas.

Melhores recursos do Surfer SEO

Ferramenta de pesquisa de palavras-chave simplificada que o ajudará a encontrar as melhores palavras-chave, inclusive palavras-chave de cauda longa e palavras-chave relacionadas que correspondam à sua intenção

Cria esboços e sugestões de blogs que o ajudam a escrever conteúdo de alta qualidade otimizado para classificação nos mecanismos de busca

Verificações de plágio integradas e verificações ilimitadas de IA para garantir que seu conteúdo seja original

Limitações de SEO de surfista

Embora cada plano ofereça detecção ilimitada de IA, somente os planos Scale AI e superiores permitem que você use o escritor de IA para gerar artigos de IA com uma limitação de até 10

Até mesmo os planos premium têm uma limitação de otimização automática e de membros da equipe (o Scale AI permite que você convide apenas 5 membros da equipe)

Preço do Surfer SEO

Essencial: $89/mês (até 30 artigos) cobrado mensalmente

$89/mês (até 30 artigos) cobrado mensalmente Scale: US$ 129/mês (até 100 artigos) cobrados mensalmente

US$ 129/mês (até 100 artigos) cobrados mensalmente Escala de IA: US$ 219/mês (até 100 artigos, com até 10 artigos gerados por IA) cobrados mensalmente

US$ 219/mês (até 100 artigos, com até 10 artigos gerados por IA) cobrados mensalmente Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Surfer SEO

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,9/5 (390+ avaliações)

O futuro do marketing está aqui: Capacite sua equipe com a IA do ClickUp

O que o futuro reserva para o marketing e a IA? As possibilidades são infinitas! Em breve, a IA fará muito mais do que faz atualmente, liberando sua equipe para canalizar a criatividade enquanto ela realiza as tarefas exigentes, menos estratégicas e repetitivas.

Por exemplo, no caso da marketing de afiliados em um programa de afiliados, a IA identifica os afiliados certos, enquanto os humanos verificam e entram em contato para criar um programa de afiliados sólido. Tudo se resume a encontrar esse equilíbrio!

Minha escolha de alternativa ao ChatGPT seria o ClickUp, pela assistência completa que ele oferece na elaboração e implementação de estratégias de marketing. Com ferramentas pré-construídas modelos de marketing e solicitações específicas, a ferramenta de assistente de IA do ClickUp ajuda sua equipe a gerenciar projetos de marketing e gerar documentos como estudos de caso ou planos de marketing rapidamente.

Ela até automatiza tarefas como resumir o conteúdo do blog em publicações de mídia social ou simplificar a criação de conteúdo usando o poderoso assistente de redação com IA. Inicie sua avaliação gratuita hoje mesmo e descubra como o ClickUp AI pode elevar seus esforços de marketing!