Como criar segurança psicológica no trabalho

De acordo com uma pesquisa da McKinsey, 89% dos funcionários acreditam que que a segurança psicológica é vital para sua satisfação e produtividade no local de trabalho. Sem ela, o ambiente de trabalho pode rapidamente se tornar tóxico.

Pense nisso: você está trabalhando em um ambiente em que seus colegas hesitam em compartilhar ideias ou expressar preocupações, temendo reações negativas ou o ridículo. Nesse cenário, a criatividade e a inovação dão lugar à ansiedade e à desconfiança, prejudicando o crescimento individual e o potencial de toda a equipe.

A segurança psicológica é o antídoto para tudo isso!

Vamos explorar como criar segurança psicológica em seu local de trabalho e promover um ambiente em que todos se sintam seguros para contribuir, colaborar e prosperar.

O que é segurança psicológica no trabalho?

A segurança psicológica no trabalho é a crença de que as pessoas podem se manifestar, questionar e assumir riscos sem medo de consequências negativas.

Professor da Harvard Business School Amy Edmondson o define como:

A ausência de medo interpessoal. Quando existe segurança psicológica, as pessoas podem se manifestar sobre assuntos relacionados ao trabalho sem hesitação.

Amy Edmondson, autora de The Fearless Organization

Esse senso de confiança e abertura dentro de uma equipe ou organização permite que os indivíduos se sintam seguros para expressar seus pensamentos e ideias, mesmo que sejam diferentes ou potencialmente desafiadores.

Historicamente, o trabalho tem se concentrado em melhorar a produtividade e a eficiência, com pouca preocupação com bem-estar dos funcionários . Quase 24% dos funcionários deixam seus empregos devido a sentimentos de desconfiança, enquanto 25% questionam a capacidade da organização de promover um ambiente de trabalho seguro.

Priorizar a saúde psicológica é essencial para que as empresas criem um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Projeto Aristóteles do Google do Google, que estudou a estrutura e a dinâmica de equipes bem-sucedidas, identificou a segurança psicológica como um dos fatores mais importantes para promover um espaço de trabalho eficaz.

Isso nunca é demais enfatizar: a segurança psicológica é tão importante quanto a segurança física e deve ser tratada como tal.

A importância da segurança psicológica em um local de trabalho

A segurança psicológica é fundamental para promover um local de trabalho saudável e produtivo. Quando os funcionários se sentem seguros para se expressar, eles têm maior probabilidade de:

Ser inovadores: A segurança psicológica incentiva os indivíduos a pensar de forma criativa e a assumir riscos, levando a novas ideias e soluções

A segurança psicológica incentiva os indivíduos a pensar de forma criativa e a assumir riscos, levando a novas ideias e soluções Colaborar de forma eficaz: Equipes psicologicamente seguras são mais capazes de trabalhar juntas, compartilhar conhecimento e resolver problemas

Equipes psicologicamente seguras são mais capazes de trabalhar juntas, compartilhar conhecimento e resolver problemas Engajamento: Os funcionários que se sentem valorizados e apoiados têm maior probabilidade de se envolver em seu trabalho e de se comprometer com a organização.

Os funcionários que se sentem valorizados e apoiados têm maior probabilidade de se envolver em seu trabalho e de se comprometer com a organização. Maior satisfação no trabalho: Um ambiente psicologicamente seguro pode levar a uma maior satisfação no trabalho e a menores taxas de rotatividade

Explorando os quatro estágios da segurança psicológica

O Dr. Timothy R. Clark desenvolveu uma modelo de quatro estágios para descrever a evolução da segurança psicológica nas equipes.

Estágio 1: Segurança de inclusão

Antes de se sentirem seguros para contribuir, os funcionários devem se sentir incluídos, respeitados e valorizados como membros da equipe. Isso só pode acontecer se os empregadores criarem um ambiente diversificado e inclusivo, promoverem uma comunicação aberta e garantirem um tratamento equitativo.

Estágio 2: Segurança do aluno

Os funcionários podem passar para o estágio de segurança do aluno quando se sentirem incluídos.

Aqui, os funcionários se sentem seguros para aprender, crescer e desenvolver suas habilidades sem medo de julgamento ou fracasso. Isso requer um ambiente de apoio e incentivo, além de oportunidades de aprendizado e desenvolvimento.

Estágio 3: Segurança do colaborador

Nesse estágio, os funcionários se sentem seguros para contribuir com suas ideias, conhecimentos e habilidades sem medo de serem demitidos ou ignorados. Esse estágio envolve o reconhecimento e a valorização das contribuições, o incentivo à colaboração e a capacitação dos funcionários.

Estágio 4: Segurança do desafiador

Os funcionários nesse estágio sentem-se seguros para desafiar o status quo, questionar suposições, assumir riscos interpessoais e propor novas ideias. Isso requer uma cultura de inovação, experimentação e tolerância ao fracasso.

A inteligência emocional desempenha um papel fundamental na criação da segurança psicológica. Indivíduos com alta inteligência emocional podem ter mais empatia com os outros, gerenciar suas emoções e se comunicar de forma eficaz. A dinâmica da equipe também influencia a segurança psicológica. Quando os membros da equipe se sentem conectados e apoiados, é mais provável que confiem uns nos outros e se sintam seguros para compartilhar seus pensamentos.

A construção de relacionamentos sólidos na equipe por meio de atividades como exercícios de formação de equipe e o incentivo a um senso de camaradagem podem contribuir para um ambiente psicologicamente seguro.

Os efeitos adversos da falta de segurança psicológica no trabalho

A ausência de segurança psicológica pode ter impactos negativos profundos tanto nos indivíduos quanto nas organizações. Quando os funcionários se sentem inseguros para se expressar, isso pode levar aos seguintes resultados:

Desmobilização: Os indivíduos podem se afastar das discussões e atividades da equipe, o que leva à diminuição do moral e a uma queda significativa na produtividade

Os indivíduos podem se afastar das discussões e atividades da equipe, o que leva à diminuição do moral e a uma queda significativa na produtividade Criatividade e inovação sufocadas: O medo de desafiar o status quo ou de propor novas ideias pode suprimir a criatividade, prejudicando a capacidade da organização de inovar e se adaptar

O medo de desafiar o status quo ou de propor novas ideias pode suprimir a criatividade, prejudicando a capacidade da organização de inovar e se adaptar Estresse e ansiedade crônicos: Aambiente de trabalho tóxico pode levar ao aumento do estresse e da ansiedade no local de trabalho. Os funcionários podem se sentir presos e sem apoio, o que pode se manifestar em problemas de saúde física e mental

Aambiente de trabalho tóxico pode levar ao aumento do estresse e da ansiedade no local de trabalho. Os funcionários podem se sentir presos e sem apoio, o que pode se manifestar em problemas de saúde física e mental Burnout: A exposição prolongada a um ambiente sem apoio pode resultar em burnout, em que os funcionários ficam emocional e fisicamente exaustos, diminuindo sua eficácia geral

A exposição prolongada a um ambiente sem apoio pode resultar em burnout, em que os funcionários ficam emocional e fisicamente exaustos, diminuindo sua eficácia geral Altas taxas de atrito: Os funcionários que se sentem desvalorizados e sem apoio têm maior probabilidade de buscar oportunidades em outros lugares, o que leva a um aumento da rotatividade e dos custos associados de recrutamento e treinamento

Leia também: Como lidar com pessoas tóxicas no trabalho: 10 estratégias para o sucesso

Etapas para criar um local de trabalho psicologicamente seguro

Pesquisas indicam que 17.5% dos funcionários se sentem que não podem expressar seus pensamentos no local de trabalho. Para combater isso, os líderes devem tomar medidas proativas para cultivar um ambiente de respeito e apoio. Criar confiança nas equipes envolve ações consistentes que demonstram respeito, honestidade e transparência.

Aqui estão algumas medidas essenciais que você pode adotar para melhorar a segurança psicológica no espaço de trabalho:

Guia passo a passo para criar segurança psicológica

A promoção da segurança psicológica requer uma abordagem multifacetada que envolva ações de liderança e de nível de equipe. Aqui está um guia passo a passo para fazer isso:

1. Definir e avaliar

Articule claramente o significado de segurança psicológica em sua organização e comunique-o a todos os funcionários. Usando software de envolvimento dos funcionários se você não tiver uma equipe de funcionários, conduza uma avaliação das necessidades para identificar as áreas em que há falta de segurança psicológica e onde você pode fazer melhorias para promovê-la.

Dica profissional: Use Visualização do formulário ClickUp para coletar respostas de seus funcionários

Colete respostas dos funcionários usando o ClickUp Forms

2. Responda com empatia

Como líder, é essencial cultivar a habilidade de responder com empatia e incentivar sua equipe a fazer o mesmo.

Por exemplo, você é líder de equipe em uma empresa de tecnologia e um dos membros de sua equipe está enfrentando um problema pessoal que está afetando seu desempenho no trabalho. Isso pode levar à perda de prazos e a uma produção de qualidade inferior. Um líder que não tenha empatia pode reagir repreendendo o membro da equipe ou ameaçando-o com medidas disciplinares. Entretanto, essa abordagem pouco contribui para promover a segurança psicológica.

Em vez disso, liderar com empatia envolve seguir um caminho diferente. Em vez de presumir que o membro da equipe é simplesmente preguiçoso ou improdutivo, dê um tempo para ter uma conversa aberta e honesta. Entenda a situação e as necessidades dele e trabalhe em conjunto para criar um plano de ação para seguir em frente.

Fazer com que sua equipe saiba que você realmente se preocupa com ela e valoriza seus sentimentos e necessidades é uma maneira poderosa de promover a segurança psicológica em suas equipes.

3. Resolver conflitos e oferecer apoio

Lide com os conflitos de forma imediata e justa para evitar que eles aumentem e prejudiquem a confiança. Quando surge um desacordo entre dois funcionários em um projeto, o gerente pode facilitar uma reunião para discutir a questão de forma aberta e respeitosa. Isso ajuda a evitar que o conflito se agrave e prejudique a confiança.

4. Avaliar e melhorar continuamente

Meça a segurança psicológica em seu local de trabalho monitorando regularmente o nível de confiança, abertura e apoio entre os funcionários. Obtenha insights por meio da realização de pesquisas, sessões de feedback dos funcionários ou avaliações anônimas

Use esses dados para identificar áreas de melhoria e implementar intervenções direcionadas.

Estratégias para manter a segurança psicológica em ambientes de trabalho remoto

Os arranjos de trabalho remoto têm se tornado cada vez mais comuns, apresentando Desafios de RH para manter a segurança psicológica. Aqui estão algumas estratégias a serem consideradas:

1. Priorize a comunicação aberta e transparente

. Check-ins regulares, escuta ativa e tomada de decisões transparente podem ajudá-lo a criar uma cultura de abertura e honestidade.

Você pode programar reuniões semanais da equipe para discutir projetos, compartilhar atualizações e tratar de preocupações. Os líderes podem servir de modelo para a escuta ativa, dando atenção total aos funcionários e respondendo com atenção às suas perguntas e comentários.

**Ao fornecer uma plataforma para a transparência, essas reuniões permitem que os funcionários se sintam conectados às metas da empresa, entendam o processo de tomada de decisões e vejam como suas contribuições se encaixam no quadro geral. Essa transparência pode ajudar a criar confiança e lealdade entre os funcionários.

2. Promova uma cultura de confiança e respeito

Uma cultura de confiança e respeito é fundamental para a segurança psicológica. Os líderes podem instilar essa cultura ao dar o exemplo de vulnerabilidade, fornecer feedback respeitoso e reconhecer e valorizar as conquistas dos membros da equipe

Como líder, você pode compartilhar seus desafios e erros para demonstrar que não há problema em cometer erros e aprender com eles. Estabeleça diretrizes para fornecer feedback construtivo para criar um ambiente seguro e respeitoso. Reconhecer e valorizar as contribuições dos membros da equipe pode elevar o moral e promover um senso de pertencimento.

3. Incentive as conexões sociais e a formação de equipes

Atividades virtuais de formação de equipes, bate-papos sociais e eventos patrocinados pela empresa podem ajudar a fortalecer os laços da equipe e reduzir os sentimentos de isolamento.

Para aumentar o vínculo entre os funcionários, você pode organizar happy hours virtuais, sextas-feiras de curiosidades ou aulas de culinária. Uma dica é criar um canal dedicado para conversas informais, e compartilhar atualizações pessoais pode ajudar a desenvolver um senso de camaradagem.

Leia mais: mais de 100 atividades divertidas de formação de equipes virtuais para aumentar o moral da equipe

4. Forneça as ferramentas e o suporte necessários

Fornecer aos funcionários as ferramentas e o suporte necessários é fundamental para seu sucesso e bem-estar. Isso inclui acesso a software de bem-estar para funcionários oportunidades de treinamento e desenvolvimento e recursos de saúde mental

5. Defina expectativas e limites claros

Estabelecer limites entre a vida profissional e pessoal e oferecer arranjos de trabalho flexíveis pode reduzir o risco de acidentes de trabalho a sobrecarga dos funcionários evitar o esgotamento e promover um equilíbrio positivo entre vida pessoal e profissional.

Você deve fornecer diretrizes claras sobre horas de trabalho, expectativas de comunicação e resultados. Além disso, incentivar os funcionários a estabelecer limites saudáveis entre a vida profissional e pessoal pode ajudar a evitar o esgotamento e a manter um equilíbrio positivo entre a vida profissional e pessoal. Arranjos de trabalho flexíveis, como horários flexíveis, podem ajudar a acomodar as necessidades e preferências individuais.

Incorporar o princípio da confiança nos processos de tomada de decisão para promover a segurança psicológica

Quando os funcionários confiam em seus líderes e colegas, é mais provável que eles se sintam seguros para expressar seus pensamentos e ideias.

Uma estratégia para aumentar os níveis de confiança é envolver os funcionários na tomada de decisões. Evite o microgerenciamento e capacite os funcionários a se apropriarem de seu trabalho

A transparência e o compartilhamento aberto de informações também geram confiança. Elas podem ajudar a evitar rumores e mal-entendidos.

Além disso, é mais provável que os funcionários confiem em líderes consistentes e confiáveis. Sempre que receber feedback e agir de acordo com ele, comunique como o feedback do funcionário foi transformado em uma estratégia acionável. Você pode usar as reuniões gerais como uma plataforma para mostrar essas iniciativas.

Por fim, reconhecer e valorizar as contribuições dos funcionários contribui muito para a criação de um ambiente de trabalho saudável e agradável ambiente de trabalho positivo .

Influência da cultura organizacional na segurança psicológica

A cultura organizacional desempenha um papel significativo na formação do clima de segurança psicológica em um local de trabalho.

As organizações com culturas abertas e inclusivas incentivam os funcionários a compartilhar seus pensamentos e ideias sem medo de julgamento ou represália

a compartilhar seus pensamentos e ideias sem medo de julgamento ou represália Uma cultura que apóia o crescimento e o desenvolvimento dos funcionários e os capacita a tomar iniciativas pode promover um senso de segurança psicológica

e os capacita a tomar iniciativas pode promover um senso de segurança psicológica Uma organização que valoriza a abertura, o respeito e a confiança pode promover a segurança psicológica, ao passo que uma cultura hierárquica, rígida ou punitiva pode prejudicá-la

pode promover a segurança psicológica, ao passo que uma cultura hierárquica, rígida ou punitiva pode prejudicá-la Uma cultura que valoriza o respeito, a integridade e o comportamento ético pode criar um ambiente seguro e confiável

pode criar um ambiente seguro e confiável As organizações que se sentem confortáveis em assumir riscos e aprender com os fracassos podem criar uma cultura mais aberta e inovadora, contribuindo para a segurança psicológica

O papel da liderança e dos funcionários na garantia da segurança psicológica

Como líder, você deve demonstrar uma comunicação aberta e honesta, ouvir ativamente os funcionários e incentivar os outros a fazerem o mesmo. Ao modelar a segurança psicológica, você pode criar uma cultura em que os funcionários se sintam à vontade para se expressar. Isso pode ser alcançado com a criação de expectativas claras de comportamento respeitoso, comunicação aberta e feedback construtivo.

Os funcionários podem ajudar a criar um ambiente de trabalho positivo e psicologicamente seguro apoiando e incentivando seus colegas. Capacite os membros da sua equipe a se manifestarem caso testemunhem ou vivenciem um comportamento negativo que prejudique a segurança psicológica no local de trabalho.

Como o ClickUp pode melhorar a segurança psicológica no ambiente de trabalho ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que pode ser usada de várias maneiras. Ao fornecer uma plataforma estruturada e transparente para comunicação, colaboração e gerenciamento de tarefas, o

Sistema de gerenciamento de RH do ClickUp pode ajudar a criar um ambiente mais aberto, solidário e inclusivo, contribuindo para a segurança psicológica em seu local de trabalho.

Veja como ele ajuda:

Ao rastrear o desempenho do funcionário ao longo do tempo , você pode perceber mudanças repentinas - uma queda na produtividade, absenteísmo repetido - que podem ser indicativas de insatisfação ou infelicidade do funcionário

, você pode perceber mudanças repentinas - uma queda na produtividade, absenteísmo repetido - que podem ser indicativas de insatisfação ou infelicidade do funcionário Ao permitir uma comunicação direta, acessível e segura entre os funcionários, seus gerentes e o pessoal de RH , você pode manter as linhas de comunicação abertas

, você pode manter as linhas de comunicação abertas A plataforma também promove a colaboração eficiente por meio de recursos como sistemas de gerenciamento de licenças que simplificam as solicitações e aprovações. Quando você cuida do básico com eficiência, os funcionários têm uma sensação de segurança

O ClickUp também inclui várias ferramentas projetadas para melhorar o envolvimento dos funcionários, como pesquisas e mecanismos de feedback, que você pode usar para buscar ativamente a opinião e o feedback dos funcionários sobre suas percepções de segurança psicológica.

Outros recursos, como o assistente de IA incorporado do ClickUp, Cérebro do ClickUp a ClickUp Brain, Inc., pode ajudá-lo a elaborar essas pesquisas com base em seu repositório completo de informações sobre funcionários, configurá-las, coletar e processar dados e, em seguida, visualizar insights por meio de uma variedade de gráficos e tabelas.

Crie e atribua tarefas facilmente para promover a cooperação e o espírito de equipe

Criar um forte senso de cooperação e espírito de equipe é essencial para um ambiente de trabalho produtivo. Os membros de uma equipe devem colaborar enquanto trabalham em suas tarefas.

Você pode usar Tarefas do ClickUp para criar e atribuir tarefas com eficiência. As tarefas do ClickUp Tasks podem ser personalizadas e atribuídas aos membros relevantes da equipe. Ele também permite que os membros da equipe deixem comentários e esclareçam dúvidas diretamente nas tarefas e nos documentos.

Criar tarefas, visualizar as tarefas dos outros e colaborar com elas é uma tarefa fácil no ClickUp, promovendo um senso de trabalho em equipe e transparência.

Crie listas de verificação de tarefas em qualquer lugar no ClickUp Tasks

Dica profissional: Use Clipes do ClickUp para gravar sua tela e demonstrar fluxos de trabalho específicos rapidamente. Isso é especialmente útil para equipes remotas ou distribuídas.

Grave sua tela e compartilhe-a com os funcionários por meio do ClickUp Clips

Adote uma comunicação transparente e aberta

A suíte de colaboração do ClickUp, que inclui recursos como Bate-papo do ClickUp o ClickUp Chat, que inclui o recurso de compartilhamento de ideias, @menções e tópicos de comentários, permite a comunicação e a colaboração em tempo real. Isso torna mais fácil para os membros da equipe compartilhar ideias, fazer perguntas e fornecer feedback com facilidade

Inicie conversas individuais e em grupo com colegas de equipe, compartilhe arquivos e forneça contexto para discussões usando o ClickUp Chat

Ele também pode ajudar as equipes a trabalharem juntas com mais eficiência no contexto de tarefas específicas, melhorando a produtividade, reduzir conflitos e melhorar o moral.

As equipes podem usar Documentos do ClickUp para editar documentos de forma colaborativa em tempo real, atribuir itens de ação para proprietários individuais como tarefas e converta o texto em tarefas rastreáveis para manter o controle das ideias.

Promova a colaboração com a edição ao vivo de documentos no ClickUp

Ao conectar Docs e Tasks, as equipes podem centralizar seu trabalho em um único local e criar fluxos de trabalho personalizados para aumentar a eficiência.

dica profissional: Os gerentes de RH podem usar o Docs para desenvolver e compartilhar políticas, SOPs e outros documentos importantes com a empresa.

Acompanhe o andamento do projeto, mas também mantenha o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

As equipes de hoje estão fazendo malabarismos com vários projetos ao mesmo tempo, o que torna importante ter um hub centralizado para monitorar o progresso. É aí que entra o ClickUp Dashboards entram em cena. Pense neles como seu centro de comando para gerenciar vários funcionários e projetos com eficiência.

Os ClickUpDashboards fornecem uma visão em tempo real das atividades da equipe e do progresso das tarefas, garantindo que todos permaneçam alinhados. Ao visualizar os resultados e as percepções, você pode aprimorar a colaboração e aumentar o moral da equipe.

Veja o status do projeto, o status da tarefa e o esforço da equipe em um só lugar com os ClickUp Dashboards

Se quiser acompanhar as dependências e gerenciar as prioridades em uma linha do tempo visual compartilhada, use o Gráficos de Gantt do ClickUp .

Os gráficos de Gantt do ClickUp fornecem uma linha do tempo visual das tarefas e dependências, ajudando a reduzir a incerteza e a melhorar a coordenação e o planejamento da equipe

Os gráficos de Gantt capacitam os membros da equipe, dando-lhes um senso de controle sobre seu trabalho. Ao compreender suas funções, responsabilidades e dependências de tarefas dentro do projeto, os membros da equipe podem se sentir mais capacitados para tomar decisões e iniciativas.

💡 Dica profissional: Para ajudar a evitar o esgotamento em sua equipe, lembre-se de oferecer benefícios que apoiem o bem-estar mental, como associação gratuita a academias de ginástica, assinaturas de aplicativos de meditação e sessões de aconselhamento.

Atenda aos diversos fluxos de trabalho das equipes

Dar autonomia à sua equipe é fantástico, mas é igualmente crucial permitir que ela trabalhe da maneira que lhe convém.

Simplifique suas atividades com o ClickUp Views Visualizações do ClickUp e os fluxos de trabalho fornecem uma visão geral clara das tarefas, responsabilidades e prazos, reduzindo a ansiedade no local de trabalho devido à ambiguidade e à incerteza. Além disso, ele oferece mais de 15 visualizações personalizáveis!

Leia também: Testamos os 15 melhores softwares de RH para equipes de pessoas em 2024 Se você tem funcionários remotos, o recurso ClickUp Views oferece a eles uma visão geral rápida de suas tarefas. Ele oferece várias visualizações, como Visualização do ClickUp Board , Lista ClickUp e Visualização do calendário do ClickUp permitindo que as equipes escolham a visualização que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho e às suas preferências.

Torne a visualização de tarefas tão simples quanto verificar um calendário com o ClickUp

Use o ClickUp para monitorar a saúde no local de trabalho e estabelecer iniciativas de bem-estar

O Employee Feedback Template e o Employee Engagement Template do ClickUp são ferramentas valiosas para você começar rapidamente.

O Modelo de feedback do funcionário do ClickUp é útil para coletar percepções dos funcionários e promover um ambiente de trabalho psicologicamente seguro.

Com o ClickUp Employee Feedback Template, você pode obter rapidamente feedback significativo dos funcionários e acompanhar o sentimento dos funcionários ao longo do tempo

Veja como esse modelo é útil:

Configuração rápida: Modelo pronto para uso e personalizável para coleta imediata de feedback

Modelo pronto para uso e personalizável para coleta imediata de feedback Rastreamento de sentimento: Visualizações poderosas para monitorar o sentimento dos funcionários ao longo do tempo

Visualizações poderosas para monitorar o sentimento dos funcionários ao longo do tempo Campos personalizados: Capture feedbacks diversos usando atributos como cultura da empresa e clareza de funções

Capture feedbacks diversos usando atributos como cultura da empresa e clareza de funções Múltiplas visualizações: Acesse as respostas por meio de várias configurações para uma análise eficiente. Acesso por meio de Todos os respondentes, Lista de respostas e Exibições de pesquisa

Acesse as respostas por meio de várias configurações para uma análise eficiente. Acesso por meio de Todos os respondentes, Lista de respostas e Exibições de pesquisa Ferramentas integradas de gerenciamento de projetos: Utilize marcação, automação e status personalizados para agilizar o acompanhamento

O envolvimento dos funcionários é um indicador-chave do bem-estar geral do local de trabalho, revelando o quanto sua equipe se sente conectada e motivada. O Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp ajuda a monitorar e melhorar a motivação dos funcionários.

Simplifique o gerenciamento de funcionários, aprimore suas operações de RH e melhore o envolvimento da equipe com o ClickUp Employee Engagement Template

Com este modelo, você pode:

Fazer pesquisas regulares com os funcionários para avaliar seus níveis de envolvimento

Gerenciar perfis detalhados de funcionários e simplificar os processos de integração

Reunir avaliações de desempenho criteriosas para melhorar a dinâmica da equipe

Crie um local de trabalho mais forte e seguro com o ClickUp

Quando os funcionários se sentem seguros para se expressar, é mais provável que se envolvam, sejam criativos e colaborativos. Um ambiente psicologicamente seguro pode levar a uma maior satisfação no trabalho, menores taxas de atrito entre funcionários e melhor desempenho organizacional.

Ao incorporar o ClickUp em seu local de trabalho, você pode dar um passo significativo para criar um ambiente psicologicamente seguro.

Os recursos colaborativos do ClickUp para comunicação aberta, fluxos de trabalho transparentes, reconhecimento, feedback e gerenciamento de tarefas podem ajudar a promover a confiança, a colaboração e uma cultura de trabalho positiva.

Registre-se para uma conta ClickUp gratuita hoje.

Perguntas frequentes

O que é falta de segurança psicológica no trabalho?

A falta de segurança psicológica no local de trabalho ocorre quando os funcionários não podem expressar seus pensamentos, fazer perguntas, levantar preocupações ou assumir riscos sem medo de consequências negativas. Isso pode levar a uma cultura de medo, desconfiança e desinteresse entre os funcionários.

O que são condições de trabalho inaceitáveis?

Condições de trabalho inaceitáveis podem incluir uma variedade de fatores que afetam negativamente a saúde, a segurança ou o bem-estar dos funcionários. Isso pode incluir o seguinte:

Ambientes perigosos: Exposição a substâncias, máquinas ou condições perigosas

Exposição a substâncias, máquinas ou condições perigosas Práticas inseguras: Falta de procedimentos ou equipamentos de segurança adequados

Falta de procedimentos ou equipamentos de segurança adequados Carga de trabalho excessiva : A carga de trabalho excessiva leva ao estresse e ao esgotamento

: A carga de trabalho excessiva leva ao estresse e ao esgotamento Ambiente de trabalho discriminatório ou hostil: Assédio, bullying ou discriminação

Assédio, bullying ou discriminação **Falta de segurança psicológica: uma cultura de medo, desconfiança ou desinteresse

O que é um exemplo de segurança psicológica?

Um exemplo de segurança psicológica é quando os funcionários se sentem à vontade para compartilhar suas preocupações sobre um projeto sem medo de serem repreendidos ou ridicularizados. Isso permite a comunicação aberta, a solução de problemas e um ambiente de trabalho positivo.

Qual é a definição de um ambiente de trabalho inseguro?

Em um ambiente de trabalho inseguro, os funcionários são expostos a riscos que podem causar lesões ou doenças. Esses riscos incluem riscos físicos, como equipamentos defeituosos, exposição a produtos químicos, problemas ergonômicos e perigos psicológicos, como estresse excessivo ou um ambiente de trabalho hostil.

Qual é a definição da OSHA de um ato inseguro?

A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) define ato inseguro como qualquer ação ou comportamento que coloque a nós mesmos ou a outros em risco de danos. Isso pode incluir o uso de ferramentas inadequadas, o não uso de equipamento de proteção individual (EPI) adequado, o trabalho sem a devida autorização, o não cumprimento dos procedimentos de segurança, a operação inadequada de equipamentos, a ocorrência de erros ou a simples distração no trabalho.