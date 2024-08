Como lidar com pessoas tóxicas no trabalho: 10 estratégias para o sucesso

A maioria de nós já teve a experiência de trabalhar com pessoas tóxicas no escritório.

A pesquisa da Associação Americana de Psicologia mostrou que 76% dos trabalhadores que sofreram toxicidade no local de trabalho sentiram que sua saúde mental foi afetada pelo trabalho.

Os efeitos das pessoas tóxicas no local de trabalho podem ser de longo alcance e, muitas vezes, muito prejudiciais para toda a equipe e para a organização, desde a redução do moral da equipe e o aumento dos níveis de estresse até a diminuição da produtividade e o aumento da rotatividade de funcionários.

Mas quem são essas pessoas tóxicas? Você sabe quem são - são aquelas que constantemente (conscientemente ou não) prejudicam os outros por meio de seu comportamento.

Elas fazem comentários maldosos ou agem por inveja.

Adoram fazer fofoca e criticar.

Acusam os outros de não fazerem o trabalho e sempre têm desculpas para não fazerem o seu.

E a lista continua.

É exaustivo lidar com uma pessoa tão difícil, mas talvez você não consiga evitar isso se trabalhar com ela.

Então, como lidar com pessoas tóxicas de forma eficaz no local de trabalho?

Discutiremos como lidar com pessoas tóxicas no trabalho. Também mostraremos maneiras de identificá-las, estabelecer limites e lidar com situações difíceis.

Identificando pessoas tóxicas no trabalho

Todo local de trabalho é composto por indivíduos com históricos de trabalho, estilos de trabalho e personalidades diferentes. Embora todos tragam uma personalidade única para o trabalho, há algumas maneiras de identificar um colega tóxico.

**Sinais e comportamentos de pessoas tóxicas no trabalho

Antes de aprendermos a lidar com pessoas tóxicas no trabalho, precisamos entender como identificá-las. Embora a lista a seguir não seja completa, é um bom ponto de partida para identificar funcionários tóxicos.

Facilmente ofendido

Sempre querem ter razão

Tentam controlar a situação

Faz comentários insensíveis

Agressivamente competitivo

Sabotar o trabalho de outras pessoas

Sempre se lamenta ou reclama

Acusar frequentemente os outros de estarem errados

Forçar constantemente suas opiniões sobre os outros

Tipos específicos de pessoas tóxicas no trabalho

Essas pessoas também podem ser classificadas em diferentes categorias, como:

1. O "Kiss Up/Kick Downer

Já notou como um colega de trabalho elogia os funcionários mais antigos, mas depois, na ausência deles, critica os membros da equipe, inclusive você, por pequenos erros? Isso é um Kiss Up/Kick Downer para você.

Essas pessoas querem se mostrar bem vistas por qualquer meio necessário, mesmo que isso signifique questionar a experiência de sua equipe na frente de um líder sênior, oferecer-se para metas agressivas ou receber crédito pelo trabalho de outra pessoa.

Com a equipe, você os verá estabelecendo prazos irreais, acumulando trabalho extra ou fazendo comentários sarcásticos. Eles tentam provar que estão no comando dificultando a vida de todos os outros.

2. O Micromanager

Você já passou horas trabalhando em um relatório, mas seu líder de equipe supervisionou cada linha e sugeriu pequenas alterações que o fizeram questionar sua competência?

A ironia do microgerente é que, se você tem um, provavelmente é o que mais trabalha e o que menos faz. Eles atribuem trabalho em um horário não razoável. Todas as tarefas, grandes ou pequenas, são igualmente urgentes e devem ser feitas agora.

Com um microgerente, não há autonomia ou independência para tomar decisões. Você é solicitado a fazer atualizações o tempo todo. Um microgerente se concentra em pequenos detalhes em vez de se preocupar com o panorama geral. A pior parte é que eles nem mesmo dão conselhos práticos inicialmente, mas são rápidos em encontrar falhas.

3. O Gaslighter

Imagine trabalhar em um projeto crítico e, de repente, as metas que você estava buscando mudam da noite para o dia. Quando você expressa suas preocupações, seu gerente insiste: "Sempre buscamos essas metas; você só não estava prestando atenção." Você fica confuso e questiona sua compreensão dos objetivos do projeto.

Ou, você já foi a um evento de equipe e descobriu que há um código de vestimenta que ninguém lhe informou? Você entra se sentindo totalmente deslocado e, quando fala sobre isso mais tarde, seu colega parece surpreso, fazendo com que você se pergunte se perdeu o memorando quando, na verdade, ele nunca foi compartilhado.

Os gaslighters, os mais tóxicos de todos, adoram controlar as pessoas distorcendo seu senso de realidade. Eles aproveitam seu poder para sempre se afirmarem como corretos, dificultando que os outros os desafiem. Eles também têm uma má ética de trabalho e baixa inteligência emocional.

4. O Bulldozer

Você já esteve em uma situação em que apresentou suas ideias ao seu gerente, mas seu colega o ignorou completamente e, em vez disso, apresentou uma nova agenda, acreditando que a abordagem ou solução dele é o caminho a seguir?

Os bulldozers são funcionários bem relacionados que não têm medo de usar sua influência para conseguir o que querem. Eles afirmam o poder logo no início, por exemplo, assumindo o controle dos primeiros cinco minutos de uma reunião quando todos estão se apresentando ou se acomodando. Eles acreditam em intimidar ou coagir os colegas de trabalho para conseguir o que querem.

Não hesitam em ignorar as normas organizacionais ou negligenciar os impactos de suas ações sobre a dinâmica e o moral da equipe. Eles podem até mesmo ir aos bastidores para os líderes seniores para influenciar as coisas a seu favor. Os bulldozers nunca se comprometem.

Como lidar com pessoas tóxicas no trabalho

O comportamento destrutivo dos funcionários, seja de um colega ou de um gerente, pode deixar qualquer pessoa desanimada ou desmotivada. Veja a seguir como lidar com pessoas tóxicas no trabalho para que você possa manter o controle de sua vida profissional:

1. Estabeleça limites firmes para se desligar

Só porque você trabalha com uma pessoa tóxica, não significa que não possa estabelecer limites com ela. Tenha uma estratégia de saída e considere a possibilidade de fazer um brainstorming de algumas frases de efeito com antecedência para que você possa usá-las quando necessário.

Aqui estão algumas ideias:

Se estiver preso em uma conversa tóxica, use uma desculpa para sair. Você poderia dizer: "Desculpe, mas preciso terminar isso em uma hora. Podemos conversar mais tarde?" ou "Desculpe, tenho que ir para uma reunião. Podemos continuar isso mais tarde?

para sair. Você poderia dizer: "Desculpe, mas preciso terminar isso em uma hora. Podemos conversar mais tarde?" ou "Desculpe, tenho que ir para uma reunião. Podemos continuar isso mais tarde? Se seu supervisor começara microgerenciar seu trabalho aprenda a reagir de maneiras como: "Agradeço sua orientação. É bom aprender algo novo todos os dias" Comunique que você está aberto a feedback construtivo, mas que será responsável por seu trabalho.

de maneiras como: "Agradeço sua orientação. É bom aprender algo novo todos os dias" Comunique que você está aberto a feedback construtivo, mas que será responsável por seu trabalho. Se o seu colega de trabalho tóxico fizer comentários maldosos sobre você em um ambiente de grupo, permaneça calmo e diga: 'Vamos nos concentrar nos resultados do projeto por enquanto'

Em cada cenário, você diz algo objetivo para neutralizar a situação sem ser rude. Se possível, aqui estão outras coisas a fazer para minimizar sua interação com o funcionário tóxico:

Mude sua agenda (ou horário de expediente)

Solicite uma mudança de assento ou até mesmo de equipe

Comunique-se por e-mail o máximo possível em vez de reuniões presenciais

2. Use o método da "pedra cinza

Essa é uma estratégia psicológica para lidar com indivíduos que são emocionalmente manipuladores ou tóxicos. Seu nome vem do conceito de se tornar tão desinteressante e indiferente quanto uma rocha cinza.

Você pode aplicar esse método da "pedra cinza":

Usar uma voz monótona para tornar a conversa monótona e menos envolvente

Evitar contato visual para sinalizar à pessoa que não está interessado em interagir mais do que o necessário

direcionar-se para assuntos mundanos que provavelmente não despertarão interesse ou reações emocionais se forem forçados em uma conversa

Quando você mantém uma distância emocional e parece ser tão monótono quanto uma pedra cinzenta, você deixa as pessoas tóxicas sem o combustível de que precisam para continuar o comportamento negativo com você.

3. Crie um filtro de impacto pessoal

Esse filtro envolve um conjunto de perguntas ou critérios que você analisa após interagir com um funcionário tóxico para avaliar o impacto real em seu trabalho e bem-estar. Isso ajuda a reduzir o impacto emocional e mental dessas interações sobre você.

Veja como você pode implementar essa técnica:

Identifique o que realmente importa para você. Os critérios podem incluir perguntas como: "Isso afeta a qualidade do meu trabalho?" ou "Isso está afetando meus relacionamentos profissionais?

Após um encontro com um funcionário tóxico, pergunte a si mesmo se a interação atende a algum de seus critérios predefinidos

Se a interação não passar pelo seu filtro, opte conscientemente por deixá-la de lado; diga a si mesmo que não vale a pena gastar sua energia

Esse método reforça o seu controle sobre como você reage e processa as interações, capacitando-o a manter a compostura e o profissionalismo.

4. Use o questionamento socrático

O questionamento socrático envolve um diálogo disciplinado e cuidadoso entre duas ou mais pessoas. Ao lidar com um colega tóxico, use esse método para desafiar sua negatividade ou afirmações problemáticas sem confrontá-lo diretamente.

Veja um exemplo:

Seu colega tóxico reclama com frequência das decisões da equipe, afirmando que sempre é excluído da tomada de decisões.

Você pode reduzir a toxicidade da narrativa fazendo perguntas de sondagem que o incentivem a explicar seus pensamentos e comportamentos.

Você: Você mencionou que se sente excluído da tomada de decisões. Quais decisões, especificamente?

Colega de trabalho tóxico: Não me perguntaram sobre o cronograma do projeto.

Você: Entendi. Como sua opinião poderia ter alterado o cronograma?

Colega de trabalho tóxico: Eu teria proposto algo mais realista.

Você: Interessante. Qual é a sua ideia de linha do tempo e por quê? Como podemos incluir suas percepções no futuro?

Se essa conversa não tiver um resultado positivo, você, pelo menos, destaca a pessoa e pede que ela justifique seu comportamento indiretamente.

5. Gamifique suas interações com o funcionário tóxico

Transforme suas conversas com essa pessoa em um jogo pessoal. Estabeleça metas para manter a compostura e tornar menos estressante lidar com eles.

Por exemplo, estabeleça para si mesmo o desafio de respirar fundo três vezes antes de responder a quaisquer emoções ou comentários negativos. Se você mantiver a calma em todas as conversas durante a semana, recompense-se com algo de que goste (como uma xícara de café excepcional ou uma pausa extra).

Ou, defina uma meta para encontrar pelo menos um ponto de concordância com a pessoa tóxica durante as reuniões ou conversas casuais. Isso o ajudaria a lidar com a toxicidade de forma positiva, reduzir a ansiedade no local de trabalho e aprimorar suas habilidades interpessoais.

6. Faça do desenvolvimento profissional uma prioridade

Mantenha-se ocupado e produtivo no trabalho.

Canalize sua energia e seu foco para o trabalho ou para projetos que beneficiem o crescimento de sua carreira. Por exemplo:

Inscreva-se em programas de treinamento, workshops ou cursos on-line que aumentem seu conjunto de habilidades . Isso o tornará mais valioso para sua equipe atual e abrirá portas para novos projetos em que você interaja menos com funcionários tóxicos e desfrute de melhorflexibilidade no local de trabalho *Seja voluntário em novos projetos, especialmente aqueles que envolvem vários departamentos ou equipes diferentes. Isso diversifica sua experiência de trabalho dentro da organização e também pode reduzir sua exposição a um colega de trabalho tóxico em particular

. Isso o tornará mais valioso para sua equipe atual e abrirá portas para novos projetos em que você interaja menos com funcionários tóxicos e desfrute de melhorflexibilidade no local de trabalho *Seja voluntário em novos projetos, especialmente aqueles que envolvem vários departamentos ou equipes diferentes. Isso diversifica sua experiência de trabalho dentro da organização e também pode reduzir sua exposição a um colega de trabalho tóxico em particular Participe de conferências, seminários e eventos do setor. Uma rede profissional forte pode oferecer apoio e aconselhamento, o que pode levar a outras oportunidades de trabalho

7. Busque mediação profissional

Se a situação não melhorar, proponha uma mediação por meio do RH, de um gerente ou até mesmo de um colega para abordar conflitos contínuos.

Por exemplo, se você está tentando concluir um projeto no prazo, mas enfrenta desafios devido ao comportamento ou à falta de cooperação de um funcionário tóxico, a mediação profissional pode ajudá-lo a conduzir o problema em uma direção produtiva.

Por meio dessa abordagem estratégica, você e o funcionário tóxico podem comunicar preocupações, expectativas e barreiras em um ambiente controlado e orientado por um mediador neutro.

Mesmo que nada de positivo ocorra, você pelo menos informa o mediador sobre o problema e como o comportamento da outra pessoa está causando atrasos.

8. Crie seu sistema de apoio

Não sofra em silêncio.

Todos lidam com a toxicidade em algum momento de suas vidas. **Criando confiança na equipe o ajudará a aliviar o estresse, a se manter forte e a manter uma perspectiva saudável no trabalho.

Converse com colegas próximos, amigos ou familiares sobre o que está acontecendo. Às vezes, desabafar sobre a situação pode ajudá-lo a se sentir melhor e menos sobrecarregado. Além disso, as pessoas com quem você conversa podem oferecer conselhos ou insights valiosos sobre como lidar com a situação.

9. Mantenha uma atitude positiva

As pessoas tóxicas podem levar qualquer um ao desespero porque seu comportamento é irracional. Não se deixe levar e não responda a elas emocionalmente. Mantenha-se positivo.

10. Cuide de você

Lembre-se: o autocuidado não é um luxo; é um serviço que você presta a si mesmo. Desenvolva mecanismos de enfrentamento apropriados para permanecer forte em uma situação estressante.

Alimente-se de forma saudável, durma bastante, faça exercícios e mantenha-se hidratado. Você também pode começar um diário particular, meditar ou fazer terapia artística para processar suas emoções de forma construtiva e trazer uma sensação de calma à sua rotina diária.

Quando você tiver tantas saídas criativas a que recorrer, estará ocupado e, portanto, nem sempre concentrará seus pensamentos no funcionário tóxico.

Como lidar com pessoas tóxicas no trabalho: Recapitulação

Estabeleça limites e minimize a interação

Seja a "pedra cinzenta" - desinteressante e indiferente

Avalie o impacto real dessas pessoas sobre você

Desafie a negatividade deles

Incentive-se a manter a calma

Concentre-se em seu crescimento

Procure ajuda

Construa uma rede de apoio

Mantenha-se positivo

Pratique técnicas de autocuidado e de enfrentamento

O papel dos gerentes na limitação do impacto dos funcionários tóxicos

Se você é um gerente ou líder de equipe, não pode ficar alheio ao que está acontecendo na sua equipe. Você concordará que, quando o comportamento tóxico não é controlado, ele envia uma mensagem de que esse comportamento é tolerado, levando a um declínio no moral e na produtividade geral da equipe.

Além disso, seus funcionários de alto desempenho podem trocar de equipe ou deixar a organização em busca de um ambiente de trabalho saudável, o que leva a uma maior rotatividade.

Veja a seguir o que você pode fazer para limitar o impacto dos funcionários tóxicos:

1. Documentar o comportamento tóxico

Detalhe minuciosamente o que está acontecendo para criar um registro caso seja necessário tomar medidas contra o funcionário. Para começar, converse com todos os membros da equipe e peça a eles que compartilhem detalhes de incidentes em que tenham sofrido comportamento tóxico de um colega.

Reúna e-mails e exemplos que mostrem como o funcionário tóxico prejudica ou ofende seus colegas.

Recorra ao manual do funcionário para orientação.

Não tome medidas com base em boatos; baseie-se em provas para encaminhar a questão. Você deve ter certeza de que está lidando com um padrão consistente de comportamento tóxico e não com incidentes isolados, como um mau humor momentâneo ou uma explosão única.

2. Identifique a origem do problema

Depois de documentar o comportamento tóxico, entre em contato com o funcionário para entender o raciocínio por trás de suas ações. Por exemplo, você pode descobrir que a pessoa está trabalhando horas extras que ela considera desnecessárias e descarregando a frustração nos colegas.

Ou, se ela não tiver as habilidades ou o treinamento adequados, ela pode perder tempo no escritório ou criticar os outros por inveja. Sentir-se ameaçado pelo sucesso de um colega também pode resultar em comportamentos tóxicos, como fofocas ou prejudicar os outros.

3. Encontre e execute soluções

Após o trabalho de base, encontre uma solução para o funcionário tóxico e para a equipe. Dependendo da situação, considere se os esforços corretivos podem ajudar.

Por exemplo, se você perceber que o funcionário tóxico está falando mal dos outros e, de modo geral, está desmotivado no trabalho devido às poucas oportunidades de aprendizado, inscreva-o em workshops nos quais ele possa se aperfeiçoar, trabalhar em novos projetos e se sentir mais satisfeito.

Se esses esforços não forem úteis, explore a possibilidade de realocar o funcionário para um projeto, função ou equipe diferente.

Por exemplo, ele poderia ser transferido de uma equipe de desenvolvimento de software de alto risco para um projeto de manutenção de legado, onde a interação com a equipe principal é mínima e o impacto sobre os resultados importantes pode ser contido.

4. Esteja preparado para tomar decisões difíceis

Mesmo depois de comunicar o problema ao funcionário tóxico e executar uma solução, a situação pode não melhorar. Se você não encontrar nenhuma mudança no comportamento dele, talvez seja necessário demiti-lo.

É uma medida desafiadora, mas importante se você quiser proteger sua equipe e permitir que ela se concentre no trabalho sem ser traumatizada pela toxicidade de alguém.

leia também:*_ Estratégias de liderança para melhorar o desempenho da equipe*

Usando as ferramentas certas para gerenciar pessoas tóxicas no trabalho

Aprender a gerenciar pessoas tóxicas no trabalho envolve navegar por relacionamentos interpessoais complexos e cultura de equipe problemas. Embora a tecnologia por si só não possa resolver esses problemas, ela pode ajudar a gerenciar a comunicação e o feedback de forma mais eficaz.

Por exemplo, Detecção de colaboração do ClickUp do ClickUp facilita muito o trabalho em equipe profissionalmente, permite a transparência e evita falhas de comunicação.

Ele permite que você saiba se um colega de equipe está simultaneamente visualizando uma tarefa, adicionando um novo comentário ou editando documentos em tempo real. Você também pode receber feedback automático e instantâneo sobre novos comentários, alterações de status e qualquer coisa relacionada a uma tarefa. Como todas as ações podem ser visualizadas no histórico da tarefa, não há espaço para gaslighting ou outros comportamentos tóxicos.

Usando Visualização do ClickUp Chat com o ClickUp Chat View, você pode otimizar a comunicação da equipe com canais de bate-papo em tempo real. Adicione qualquer pessoa às conversas de trabalho com @menções e atribua comentários para manter sua equipe, inclusive as pessoas que causam problemas no trabalho, trabalhando em itens de ação.

Colabore do escritório ao local de trabalho com a visualização do ClickUp Chat, onde você pode adicionar comentários, marcar sua equipe e conversar em tempo real em qualquer dispositivo

Os gerentes e proprietários de tarefas podem criar itens de ação instantaneamente e atribuí-los a outras pessoas ou a si mesmos usando o Comentários de atribuição do ClickUp do ClickUp. Dessa forma, você aumenta a responsabilidade da sua equipe e elimina qualquer espaço para desentendimentos ou conflitos em relação ao trabalho ou aos prazos.

Atribua facilmente comentários à equipe em uma tarefa do ClickUp para transformar rapidamente seu pensamento em um item de ação

Outra maneira poderosa de ver precisamente onde cada tarefa se encontra no fluxo de trabalho é por meio de Visualizações ClickUp . Visualização de lista ClickUp permite que você e sua equipe visualizem tarefas em Spaces, Folders ou Lists específicos, organizados por status em cada nível hierárquico. Há também Visualização do quadro do ClickUp com recursos de arrastar e soltar para gerenciamento de equipes ágeis.

A organização adequada das tarefas facilita a responsabilização dos funcionários por suas contribuições (ou falta delas). Ela também desencoraja colegas de trabalho tóxicos a fugir das responsabilidades ou a reivindicar o trabalho de outros membros da equipe como se fosse seu. Visualização de Gantt do ClickUp permite avaliar todas as atividades da equipe de forma objetiva, identificando gargalos e áreas de preocupação que podem ser atribuídas a comportamentos tóxicos.

Com a Visualização da linha do tempo você pode avaliar a carga de trabalho de cada membro da equipe para que a alocação do trabalho permaneça justa e ninguém seja submetido a estresse excessivo.

Exiba linhas do tempo individuais ou de toda a equipe em ordem cronológica ou alfabética, ou por data de vencimento ou de início, usando a visualização ClickUp Timeline para manter as tarefas importantes em vista

É possível ajustar as linhas do tempo e as prioridades para reduzir o impacto negativo sobre os prazos do projeto e o moral da equipe, usando insights orientados por dados para tomar decisões informadas.

Por fim, promova um ambiente de comunicação aberta utilizando Documentos do ClickUp para documentação e discussões do projeto, permitindo que os membros da equipe expressem preocupações ou sugestões de forma construtiva.

Crie documentos de forma colaborativa com sua equipe usando o ClickUp Docs

Converta discussões em tarefas acionáveis para garantir que as boas ideias sejam reconhecidas e executadas, o que pode ajudar a afastar comportamentos negativos, concentrando-se em contribuições positivas.

Aprendendo a lidar com pessoas tóxicas no trabalho

Às vezes, você terá de trabalhar com pessoas tóxicas em sua carreira. Você deve entender que o comportamento delas reflete o estado interno delas, não o seu valor.

Você não pode mudá-las, mas cabe a você decidir como lidar com a situação e seguir em frente. Esperamos que todas as estratégias deste blog o ajudem a aprender a lidar com pessoas tóxicas no trabalho. Tome as medidas necessárias para criar uma narrativa positiva para si mesmo na dinâmica do local de trabalho. Software de comunicação e trabalho colaborativo como o ClickUp, pode ajudar a manter o profissionalismo no local de trabalho, permitindo a transparência e criando responsabilidade. Registre-se no ClickUp gratuitamente .

Perguntas frequentes

1. Como você lida com pessoas tóxicas?

Saiba como lidar com pessoas tóxicas no trabalho. Estabeleça limites claros para proteger sua saúde mental. Comunique-se de forma clara e assertiva sem entrar em confronto. Limite as interações e a exposição à negatividade dessas pessoas. Busque o apoio de colegas de confiança ou de um mentor e, se necessário, encaminhe o problema ao RH ou à gerência depois de documentar todos os casos de comportamento tóxico.

2. Como você supera um colega de trabalho tóxico?

Você pode seguir as seguintes etapas para superar um colega de trabalho tóxico:

Evite se envolver em fofocas ou conflitos.

Para criar uma rede de apoio, concentre-se em construir relacionamentos positivos com colegas e superiores.

Desenvolva suas habilidades e qualificações participando de workshops e seminários.

Seja voluntário para trabalhar em projetos com outros departamentos.

Pense no crescimento de sua carreira e não no que as outras pessoas dizem.

3. Como você reage a pessoas tóxicas no local de trabalho?

Como lidar com pessoas tóxicas no trabalho: