Dicas e ferramentas para ajudar a reduzir a ansiedade no local de trabalho

Exame rápido de saúde mental: Como você está hoje?

Vá em frente e tire um minuto para avaliar como você está (realmente) se sentindo:

via Delphis.org Esperamos que você esteja bem, mas se estiver com dificuldades, a partir de agora tudo vai melhorar - estamos aqui para você. Escrevemos este artigo para lhe dar algumas dicas e sugestões sobre como gerenciar seus níveis de estresse e ansiedade no trabalho. 💜

Não é segredo que a saúde mental é um tópico importante nos dias de hoje - e deveria ser. Com a recente pandemia, a discussão sobre saúde mental se tornou mais normalizada do que nunca, e as conversas estão finalmente chegando ao local de trabalho.

Como sociedade, começamos a realmente entender o bem-estar mental como parte integrante de nossa saúde geral. Mas, mesmo com o aumento das conversas, ainda pode ser um desafio estar ciente de seu próprio bem-estar mental e mantê-lo em mente quando se está no meio de um dia, semana ou mês atarefado.

Não é preciso dizer que trabalhar até atingir o seu ponto de esgotamento não é sustentável - está prejudicando nossa saúde mental, fazendo com que nos sintamos mais ansiosos dia após dia. Como a ansiedade é um dos principais desafios de saúde mental que as pessoas enfrentam todos os dias, seja em casa ou no trabalho, é hora de esclarecer mais sobre esse tópico e compartilhar maneiras de gerenciá-lo de forma holística. ✨

Vamos nos aprofundar no que você precisa saber sobre bem-estar mental no trabalho, como a ansiedade no local de trabalho é está afetando a produtividade das pessoas, juntamente com algumas dicas e ferramentas essenciais para manter todo o seu bem-estar em boa forma!

Saúde mental: Cuidando do centro de controle do seu corpo 🧠 🌱

A palavra saúde mental tem sido muito usada recentemente, portanto, vamos defini-la rapidamente para lhe dar mais contexto.

De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental a saúde mental abrange nosso bem-estar emocional, psicológico e social; ela afeta a forma como pensamos, sentimos, agimos, fazemos escolhas e nos relacionamos com os outros. É essencial para nossa saúde geral e qualidade de vida.

Vivemos em um mundo em que estamos sempre em movimento, e pode ser difícil dar um passo atrás e cuidar de nós mesmos. A realidade é que nossa saúde mental afeta amplamente nosso relacionamento conosco, com os outros e nossa qualidade de vida.

Se não começarmos a reconhecer e a normalizar a necessidade de fazer pausas para um exame de saúde mental de vez em quando ou, pelo menos, atender às necessidades quando elas surgirem, corremos o risco de cair no caos.

Afinal de contas, nosso cérebro é o principal centro de controle do nosso corpo; quando ele está em caos, todo o resto sofre.

Ansiedade: Muito mais do que se preocupar 🎭

Você conhece essa sensação? Aquele aperto no peito, o nó na garganta e o nó de pânico que se forma quando você sente que algo vai dar errado. E quanto à sensação de nunca ser capaz de progredir ou fazer o suficiente? 🥵

Você começa a duvidar de cada decisão e questiona se tomou uma boa decisão ou não. Você pode até se pegar repetindo um cenário que já ocorreu, tentando analisar como disse as coisas, como agiu e assim por diante. Em resumo, você sente que sua mente simplesmente não sabe como parar de pensar ou antecipar um resultado negativo no futuro - isso não é preocupação normal, é ansiedade no trabalho .

A sociedade em que vivemos promove a agitação, fazendo com que nos esforcemos constantemente, pensando que seremos mais bem-sucedidos se nunca pararmos de nos movimentar ou pensar.

Mas não somos tubarões - precisamos parar de nos mexer às vezes. ✋ 🛑

Percebendo quando fazer uma pausa e apertar o botão de pausa ⏸

A Lei dos retornos decrescentes é um termo comumente usado em economia, mas definitivamente pode ser aplicado à nossa vida diária e à nossa saúde mental. Ele sugere que você pode colher os frutos de seus investimentos (seu tempo, dinheiro, energia etc.) até um determinado limite, mas chega um momento em que você começa a receber um retorno menor retorno sobre o investimento (ROI) .

Dê uma olhada no seguinte gráfico por exemplo. 👀

via Excelência pessoal O que você vê aqui é uma representação da correlação entre a entrada e a saída de seu esforço. No Ponto de Retorno Decrescente, você teria exercido toda a sua energia e tempo, tornando a qualidade de seu trabalho, ações, ideias etc. menos otimizada e criativa do que quando você está bem descansado e com a bateria totalmente carregada. 🔋

Horas de trabalho mais longas nem sempre significam mais resultados e ter tendências perfeccionistas nem sempre é saudável para sua saúde mental. 😬

Sem tempo para autocuidado ou reflexão, o nível de ansiedade que você está sentindo continuará a se intensificar se você continuar ultrapassando seus limites... e acredite, todo mundo tem seu limite final. Isso levará ao esgotamento e você poderá até perder a motivação e querer parar completamente devido à níveis devastadores de exaustão .

É hora de recuperar nossa saúde mental! 👊

Como começar a reduzir a ansiedade desnecessária - no trabalho ou em casa

Ansiedade, que não deve ser confundida com ansiedade crônica a ansiedade crônica é uma emoção humana normal que todos nós experimentamos em diferentes níveis ao longo de nossas vidas. A sensação de ansiedade vai e volta, portanto, precisamos implementar hábitos saudáveis para ajudar a reduzir os níveis de estresse e ansiedade. Isso inclui reservar tempo para o autocuidado, fazer mudanças no estilo de vida, aprender quando fazer uma pausa (e realmente fazê-la_) e implementar ferramentas para ajudar a organizar e gerenciar sua carga de trabalho.

Aqui estão algumas dicas e técnicas de enfrentamento para reduzir a ansiedade relacionada ao trabalho:

💜 Disponha de tempo para o autocuidado

O autocuidado é diferente para cada pessoa, e nem sempre são aquelas guloseimas de gratificação instantânea que os varejistas comercializam como "autocuidado"

Precisamos começar a desmistificar a ideia de que o autocuidado se resume a manicure, comer sorvete quando você está triste e fazer uma máscara para os poros (embora, sim, eles possam ajudá-lo a se sentir melhor momentaneamente). Mas pensar no autocuidado dessa forma definitivamente contribuiu para a concepção errônea de que o autocuidado é um conceito frívolo e luxuoso em vez de uma habilidade para a vida.

É importante encontrar o que você precisa, gosta e enche seu copo emocional, e estar disposto a fazer algumas mudanças para integrá-las à sua rotina.

Seja um passeio de bicicleta pela manhã antes do trabalho, uma massagem, conversar com um amigo ou terapeuta ou ir à academia para se exercitar, certifique-se de reservar um tempo em sua agenda para colocar suas necessidades em primeiro lugar. 🌱 #ListentoMoiraRose

🏃 Faça uma verificação do estilo de vida

Você está dormindo o suficiente? Está bebendo água suficiente? Está comendo refeições saudáveis e balanceadas? Está movimentando seu corpo o suficiente todos os dias? Como está sua ingestão de cafeína? 😅 Eu sei... é muita coisa para se ter em mente todos os dias.

Aqui estão algumas dicas de estilo de vida para você:

Melhore a qualidade do sono 💤

Defina um lembrete para a hora de dormir em seu telefone

Invista nocolchão adequado para ter um sono ininterrupto

Corte a luz azul cerca de duas a três horas antes da hora de dormir

Use umaplicativo para dormir para obter dados sobre sua qualidade de sono

Bebidachá descafeinado para dormir Hydrat e, hidratar, hidratar! 💧

Adquira uma garrafa de água reutilizável ou invista em umagarrafa de água inteligente para ajudar a lembrá-lo de se hidratar, especialmente em seus dias de trabalho mais movimentados

Coma refeições saudáveis 🥗

Obtenha alimentos ricos em nutrientes que você realmente comerá

Reduza alimentos açucarados, alimentos processados, adoçantes artificiais, álcool e cafeína

Cuide de seusaúde intestinal;coma alimentos que são bons para seu intestino Movimente seu corpo 💃

Incorpore exercícios em sua rotina diária para liberar os chamados hormônios da "felicidade/sensação de bem-estar"endorfinase para ajudar a estimular a liberação de outras substâncias químicas cerebrais que desempenham papéis importantes na regulação do seu humor

Tira sua mente de pensamentos indesejados e negativos

Isso também remete ao autocuidado 😉

A propósito, dançar conta como exercício, portanto, toque suas músicas favoritas por 5 a 10 minutos por dia e tire os pensamentos ansiosos de sua cabeça 🕺

Cuidado com a ingestão de cafeína ☕️

Anote a quantidade de cafeína que consome diariamente e registre seu humor ao longo do dia para ver como a cafeína o afeta

Diminua o consumo de cafeína ou evite-a completamente se ela estiver causando umansiedade induzida pela cafeína* Deixe de tomar café ou bebidas energéticas e passe a tomar alternativas naturais, como chá

Diminua o tempo de tela e reduza o tempo gasto em mídias sociais

Reduza o tempo gasto nas mídias sociais, especialmente quando se sentir ansioso e sobrecarregado. Comece a definir limites de tempo para o uso diário das mídias sociais para manter o foco no trabalho e limitar as distrações que podem afetar sua produtividade e seu raciocínio. Você pode até ativar o modo "Não Perturbe" ou "Foco" em seu telefone para limitar as distrações e a tentação de verificar as notificações!

✋ Saiba quando fazer uma pausa (e realmente fazê-la)

Essa é uma tarefa desafiadora, eu sei! 😬

Lembre-se de que fazer uma pausa é uma parte importante de um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Quando você tira uma folga, seu cérebro pode descansar e recarregar, permitindo uma melhor clareza mental. E quando você se sente revigorado e menos estressado, seu cérebro pode literalmente ter um desempenho melhor !

👩‍💻 Utilize uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e produtividade

Às vezes, parece que há coisas demais em nosso prato, e quanto mais tarefas você termina, mais novas tarefas aparecem. É fácil ficar sobrecarregado com esse tipo de situação, porque você está sempre pensando em tudo o que precisa ser feito, sem nenhuma maneira clara de lidar com isso.

Com as ferramentas de gerenciamento de tarefas e produtividade, as coisas podem se tornar mais gerenciáveis. Uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e produtividade como o ClickUp pode ajudá-lo a reduzir a ansiedade consolidando seu trabalho em um só lugar, organizando-o e gerenciando a carga de trabalho, rastreando suas tarefas e oferecendo maneiras de despejar ideias no Docs, Bloco de Notas, tarefas e muito mais para que você não precise confiar na sua memória para se lembrar de cada pequeno detalhe!

Bônus:_ Ferramentas de produtividade para TDAH! **Principais recursos do ClickUp que o ajudarão a recuperar o controle sobre sua carga de trabalho

Exibição da carga de trabalho na visualização de carga de trabalho do ClickUp

Gerenciamento de tempo e definição de limites

Com o ritmo agitado do local de trabalho atual, não é de se admirar que muitas pessoas estejam se sentindo ansiosas. Com tanta coisa para fazer e pouco tempo no dia, os sentimentos de ansiedade podem facilmente tomar conta. Por isso, é fundamental que encontremos maneiras de gerenciar nosso tempo com mais eficiência!

Técnicas de gerenciamento de tempo, como bloqueio de tempo o bloqueio de tempo, priorizando as tarefas com base na urgência, importância e sensibilidade ao tempo, pode estruturar seus dias de trabalho e obter controle sobre sua carga de trabalho.

Você pode começar a monitorar quanto tempo gasta em cada tipo de tarefa para avaliar o grau de exigência delas, identificar os bloqueadores e categorizá-las por prioridade.

⭐️ Dica profissional: Se você precisar de um ferramenta de gerenciamento de tarefas com recursos de controle de tempo então recorra ao ClickUp para ajudá-lo! Acompanhe facilmente o tempo gasto em qualquer tarefa, defina o tempo estimado de conclusão para definir expectativas e adicione sinalizadores de prioridade para rotular suas tarefas de acordo com a urgência ou importância.

Definir esses limites de tempo para si mesmo será fundamental para controlar os níveis de estresse e evitar que você se sinta constantemente sobrecarregado.

Rastreamento de tempo global no ClickUp, no desktop e no aplicativo móvel

Defina metas SMART

Definição de Metas SMART podem ajudar a criar um caminho estruturado e a manter o foco. Quando você definir metas, certifique-se de que elas sejam: **Específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e baseadas no tempo.

Também gostaríamos de acrescentar realismo a essa lista! Por quê? Bem, todos nós, às vezes, temos a tendência de almejar as estrelas (às vezes sem nem mesmo perceber!), mas definir metas SMART realistas é uma forma de sermos honestos e transparentes conosco mesmos. Quanto mais realistas forem nossas metas, mais controle teremos para atingir nossos objetivos gerais!

Dica ⭐️Pro:Mantenha o controle de todas as suas metas com Metas do ClickUp recurso. O ClickUp Goals está aqui para ajudá-lo a definir e acompanhar suas metas de uma forma que funcione para você. Você pode digitar todas as suas metas, categorizá-las de acordo com suas preferências e adicionar notas a cada meta. Quando terminar de definir as metas, assuma o controle e comece a monitorá-las!

você conseguiu_ 👊 😉

Definição de metas claras e mensuráveis no ClickUp Goals

Nunca se sinta mal por precisar de ajuda!

É importante aprender a pedir ajuda quando estiver se sentindo sobrecarregado ou ansioso no trabalho. Pode parecer que você é o único que está lutando contra essas emoções difíceis, mas isso não poderia estar mais longe da verdade.

Muitas pessoas experimentam esses sentimentos todos os dias e é preciso muita coragem para admitir que precisam de ajuda. Se você estiver se sentindo ansioso porque está assumindo muitas responsabilidades sozinho e parece que nunca conseguirá dar conta de tudo, peça ajuda ou delegue tarefas.

E, novamente, você não está sozinho - todos nós precisamos de ajuda de uma forma ou de outra. Seja compartilhando com seu chefe ou colegas que você se sente sobrecarregado com sua carga de trabalho, confuso sobre uma tarefa ou inseguro sobre o primeiro passo a dar em um projeto, comunicar-se e ser transparente com eles pode ajudá-los a entender sua situação e, por sua vez, ajudá-lo a encontrar uma solução.

Vamos começar a eliminar o estigma de pedir ajuda juntos. 🤝 💜

Bônus: Veja como ser_ neurodiverso pode ser uma vantagem competitiva 😊

Traga a calma de volta ao seu dia de trabalho 🧘‍♀️

Acreditamos na importância de manter um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal e de reservar tempo para relaxar e para as coisas que enchem sua xícara.

É por isso que criamos ClickUp o Google oferece uma plataforma multifuncional que pode trazer equilíbrio à sua vida, economizar um dia por semana e ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho que reduza seu estresse, e não o aumente

E quando você economizar um dia por semana, use o tempo que economizou para encher sua xícara - o que quer que seja para você! 😊