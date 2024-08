10 melhores ferramentas e aplicativos de software de produtividade para TDAH em 2024

Isenção de responsabilidade: _Este artigo tem o objetivo de fornecer informações sobre ferramentas e estratégias de produtividade. Não se destina a substituir a orientação médica profissional, o diagnóstico ou o tratamento do TDAH ou de qualquer outro problema de saúde

Levante a mão se você já se sentiu distraído, desatento, desmotivado ou inquieto no trabalho. 🙋🏼‍♀️

Embora vários fatores dentro ou fora do trabalho possam contribuir para esses sentimentos, eles também refletem alguns dos desafios comuns que os adultos com TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) enfrentam diariamente. Condições neurodiversas acredita-se que sejam em grande parte não diagnosticada em adultos -especialmente entre as mulheres. E, a essa altura, todos nós já não nos deparamos com um vídeo destacando os sintomas do TDAH e pensamos: hey, isso parece bem familiar?

Já passamos por isso - alguns de nós já passaram por isso há anos. 😅

Independentemente de você ter conseguido lidar com o problema desde a infância ou não, o TDAH na idade adulta pode criar sérios obstáculos, mesmo quando se trata de tarefas simples.

A pressão de nossos compromissos assume um significado totalmente novo agora que estamos fazendo malabarismos com mais do que um teste de ortografia, treino de futebol e aulas de clarinete depois da escola a cada semana. 🥵

Nosso trabalho, vida pessoal, finanças, sentimentos e escolhas dependem muito de seu sucesso. E, sinceramente, uma simples lista de tarefas para nos manter no caminho certo às vezes não é suficiente.

O desafio de nos mantermos na tarefa, superarmos nossas próprias expectativas e aumentar a produtividade fica ainda mais complicado quando não só temos que equilibrar nossas responsabilidades, mas também dependemos de vários aplicativos para realizar o trabalho. Sem mencionar que muitas dessas ferramentas não são criadas com a neurodiversidade em mente .

Felizmente, há vários aplicativos poderosos e dinâmicos compatíveis com o TDAH para enfrentar esse obstáculo.

Seja para bloquear o tempo do seu dia, cumprir prazos ou redesenhar a maneira como você mapeia os processos, há uma ferramenta de produtividade para TDAH projetada para atender às suas necessidades. Selecionamos cuidadosamente esta lista dos 10 melhores aplicativos de produtividade para TDAH Aplicativos para TDAH para realizar todas as tarefas diárias, incluindo os principais recursos, prós e contras, avaliações de usuários, preços e muito mais.

Vamos a isso! 🐰

Como as ferramentas de produtividade podem combater seu TDAH

Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em adultos pode ser difícil de diagnosticar tratar e discutir com seus colegas.

Obtenha mais informações sobre o processo de diagnóstico do TDAH em adultos e outras perguntas frequentes úteis em_ este informativo on-line .

O TDAH também pode se manifestar de várias maneiras, incluindo:

Inquietação

Esquecimento

Hiperfoco ou fixação intensa em uma única tarefa

Falta de atenção aos detalhes

Início de novas tarefas sem terminar as anteriores

Em outras palavras, sentimentos com os quais todos podem se identificar ou que já experimentaram em algum momento, independentemente do ambiente, cargo, idade ou diagnóstico.

Ainda assim, gerenciar esses sintomas persistentes não é uma tarefa fácil, e os efeitos do TDAH em adultos podem deixar um impacto duradouro na vida diária de uma pessoa sem os recursos adequados para controlá-los. 🎣

Contar com o software de gerenciamento de trabalho certo é uma ótima maneira de os adultos com TDAH superarem alguns desses desafios, criando rotinas e processos personalizados para gerenciar seus sintomas diariamente - e em seus próprios termos.

Além disso, assim como o TDAH se manifesta de inúmeras maneiras, existem diferentes tipos de ferramentas de trabalho para atender a qualquer área de produtividade que precise de um pouco mais de atenção. Especialmente:

Aplicativos de calendário para lembrar e se comprometer com eventos ou prazos importantes

para lembrar e se comprometer com eventos ou prazos importantes Software de mapeamento mental para visualizar seus fluxos de trabalho e conceitos detalhados

Cronômetros digitais para encontrar um equilíbrio em seu dia

para encontrar um equilíbrio em seu dia Editores de notas e documentos para armazenar e acessar rapidamente arquivos, imagens e textos

para armazenar e acessar rapidamente arquivos, imagens e textos Assistente de voz ou software de transcrição para evitar que comentários importantes sejam esquecidos

e ainda há mais!

Sua próxima ferramenta de produtividade de TDAH favorita também estará repleta de recursos para ajudá-lo a se manter organizado gerencie seu tempo gasto no aplicativo, lembre-se dos pontos principais, preste atenção aos detalhes e siga em frente, uma tarefa de cada vez.

A ideia é aumentar sua produtividade com TDAH trabalhando de forma mais inteligente, não mais difícil. Use esta lista como um recurso para tornar seus processos diários um pouco mais fáceis. 🙂

10 ferramentas de produtividade para TDAH

Em vez de se deixar abater pelo grande número de aplicativos dessa categoria, deixe que essas 10 ferramentas de produtividade para TDAH guia de ferramentas de produtividade você tome a melhor decisão para sua própria situação.

Leia a seguir uma análise de cada recurso obrigatório das ferramentas de trabalho criadas para ajudar adultos com TDAH a lidar com seus sintomas, aumentar a eficiência e encontrar alegria em suas rotinas diárias.

1. ClickUp

Reúna todo o seu trabalho e visualize-o de mais de 15 maneiras personalizáveis para aumentar a produtividade com o TDAH no ClickUp ClickUp é a plataforma de produtividade definitiva para conectar todo o seu trabalho entre aplicativos, em um só lugar. Usuários, equipes e até empresas inteiras confiam no ClickUp por seu rico conjunto de recursos totalmente personalizáveis mas o que o torna um verdadeiro recurso para qualquer adulto que esteja lutando contra o TDAH é sua capacidade de colocar o poder do trabalho de volta em suas mãos.

O ClickUp cria um hub de trabalho centralizado para definir prioridades claras, gerenciar o tempo, manter-se atualizado e manter o controle. Com um hierarquia flexível mais de 15 visualizações de fluxo de trabalho e mais de 1.000 integrações o ClickUp cobre suas necessidades de trabalho do início ao fim sem se perder na confusão de alternar entre aplicativos.

Mas ele é mais do que o típico software de gerenciamento de trabalho. O ClickUp Docs, os quadros brancos, os mapas mentais e uma biblioteca crescente de modelos pré-construídos equipam cada usuário com as ferramentas necessárias para agir de acordo com suas ideias no momento em que elas acontecem - tudo dentro de seu espaço de trabalho. E, além dessas ferramentas de fluxo de trabalho, o ClickUp também tem uma interface intuitiva para aprender seus recursos e navegar pela plataforma em toda a sua extensão.

Principais recursos do ClickUp

Há um recurso do ClickUp para cada necessidade Documentos do ClickUp para criar belas wikis e registrar atas de reuniões , Quadros brancos para exercitar sua criatividade, e Metas do ClickUp para alcançar novos patamares.

Os principais recursos do ClickUp a seguir falam sobre os hábitos diários que fazem toda a diferença em nossos dias e são perfeitos para qualquer pessoa que esteja controlando os efeitos do TDAH.

Múltiplas visualizações de projeto

Escolha a melhor maneira de visualizar suas tarefas, projetos e fluxos de trabalho entre mais de 15 visualizações simples, porém poderosas incluindo Calendário, Lista, Visão de quadro do tipo Kanban, Mapas mentais, Visão de tudo e muito mais. 🤯

Arraste e solte tarefas na visualização de calendário do ClickUp

Encontrar a visualização adequada pode fazer toda a diferença para adultos com TDAH que são orientados visualmente ou que fazem malabarismos com vários prazos ao mesmo tempo. Além disso, é muito fortalecedor! Saber que você tem a capacidade de mapear as tarefas à sua frente elimina qualquer medo de simplesmente começar e prepara você para fluxos de trabalho consistentes e claros no futuro.

Fixar tarefas em sua bandeja de tarefas

Pense em suas Bandeja de tarefas como a caixa "salvar para depois" de seu espaço de trabalho. 📥

Você já teve um daqueles dias em que sua caixa de entrada está completamente lotada e você não tem ideia de por onde começar a reduzi-la? É aí que fixar tarefas no ClickUp é útil - especialmente ao planejar o dia que tem pela frente.

Fixar algo na bandeja de tarefas no ClickUp significa que você minimizou uma tarefa ou um documento em uma barra acessível na parte inferior da tela (Bandeja de tarefas).

Minimize qualquer tarefa ou documento no ClickUp para fixá-lo em sua bandeja de tarefas e revisitá-lo a qualquer momento

Você pode reorganizar as tarefas simplesmente arrastando e soltando, ou remover qualquer tarefa abrindo-a e fechando-a quando terminar. Muito simples! E muito eficaz para sair do modo hiperfocado durante o dia. 💪🏼

Notificações personalizadas

Qualquer ação pode acionar uma notificação no ClickUp -se você quiser! As notificações personalizáveis permitem que você seja notificado sobre quantas atualizações quiser, em quantos lugares quiser. Ou seja, seu aplicativo da Web, dispositivo móvel, janela do navegador ou caixa de entrada de e-mail.

Personalize até mesmo quando você deseja receber notificações para manter seu foco quando você estiver ativo em outra tarefa!

Controle de tempo flexível Controle de tempo no ClickUp é seu antídoto para a hiperfocalização ao longo do dia. Defina estimativas de tempo com antecedência, adicione anotações, corrija erros manualmente e defina um cronômetro para manter-se concentrado em suas tarefas atuais pelo tempo ideal. ⏰

As ferramentas de controle de tempo do ClickUp facilitam o registro e o monitoramento eficiente do tempo

O cronômetro global do ClickUp permite que você alterne entre as tarefas enquanto o cronômetro é executado e oferece a opção de adicionar tags ou rótulos ao tempo monitorado para obter uma análise detalhada do destino de sua energia ao longo do dia.

Além disso, você pode iniciar e parar o tempo de qualquer lugar da Web com a extensão ClickUp para Chrome!

Automações de integração

Há mais de 100 maneiras de automatizar suas tarefas de rotina no ClickUp ! Isso não apenas economiza seu tempo ao eliminar o trabalho pesado envolvido em processos diários consistentes, mas também pode eliminar a necessidade de abrir outros aplicativos para acessar e-mails, calendários, dados e muito mais. ♻️

Há até mesmo modelos pré-criados com gatilhos e ações predefinidos para ajudá-lo a criar o fluxo de trabalho automatizado mais eficiente!

Lembretes rápidos e fáceis

Um pequeno empurrãozinho pode ajudar muito, e um simples Lembretes no ClickUp facilitam o controle de pequenas tarefas e conversas para eventos únicos ou recorrentes. Criar um lembrete é tão fácil quanto pressionar a letra R no teclado!

Defina lembretes no ClickUp para manter os novos hábitos positivos

Isso atalho de teclado chama o recurso Reminders para a sua tela, onde você pode adicionar instantaneamente anexos, datas, programações e até mesmo delegar itens à sua equipe.

Além disso, todos os seus lembretes ficam em Recurso Home do ClickUp onde você pode reorganizar, adiar ou editá-los conforme necessário.

Procurando por mais_ dicas sobre como usar o ClickUp para dominar seu TDAH? Nós as temos!

✅ Profissionais do ClickUp

Centenas de recursos flexíveis e fáceis de usar para combater até mesmo os sintomas mais difíceis do TDAH

Totalmente personalizável para capacitá-lo a trabalhar no estilo que faz mais sentido para você

Mais de 1.000 integrações com outras ferramentas de trabalho incluindo Google Drive, OneDrive, Slack e Zoom para simplificar e agilizar qualquer processo

Custo-benefício - todos esses recursos e muito mais estão disponíveis para qualquer pessoa emPlano gratuito para sempre do ClickUp ❌ Contras do ClickUp

Nem todas as muitas visualizações do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Toneladas de recursos podem causar um pouco de curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

Uma grande vantagem de usar o ClickUp é sua experiência rica em recursos, sem absolutamente nenhum custo. Acesse toneladas de ferramentas poderosas e totalmente personalizáveis no Plano Gratuito para Sempre do ClickUp, incluindo quadros brancos, documentos, bloco de notas, mapas mentais e muito mais.

Grátis para sempre: Toneladas de visualizações personalizáveis, ferramentas de produtividade, tarefas ilimitadas, 100 MB de armazenamento e muito mais

Toneladas de visualizações personalizáveis, ferramentas de produtividade, tarefas ilimitadas, 100 MB de armazenamento e muito mais Ilimitado (US$ 7 por membro, por mês): Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, painéis ilimitados, relatórios Agile e muito mais

Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, painéis ilimitados, relatórios Agile e muito mais Business (US$ 12 por membro, por mês): Google SSO, equipes ilimitadas, exportação personalizada, compartilhamento público avançado, automações avançadas e muito mais

Google SSO, equipes ilimitadas, exportação personalizada, compartilhamento público avançado, automações avançadas e muito mais Empresarial ()entre em contato com a equipe de vendas para obter preços): Etiqueta branca, API corporativa, integração guiada, gerente de sucesso dedicado

O que as pessoas pensam sobre o aumento da produtividade com o ClickUp

avaliações de clientes verificadas de dois usuários do ClickUp | "Gosto muito da maneira como o ClickUp me ajuda a organizar as informações, compartilhar conteúdo valioso com diferentes equipes e manter todos nós na mesma página para garantir o gerenciamento correto de nossos projetos, tendo em mãos as informações necessárias, organizando-as com as diferentes opções de visualização que eles oferecem. Além dos recursos da ferramenta, a equipe de suporte também é incrível. No passado, enfrentei alguns problemas com a plataforma e as equipes de suporte (técnica e financeira, que são as que eu contatei) foram muito profissionais e orientadas para a solução de problemas, ajudando-me a resolver qualquer questão ou preocupação rapidamente. Eles estão realmente acertando em cheio!" - /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6922494G2 Verified Review/%href/ | "As opções de personalização! O ClickUp é carregado com uma infinidade de opções e recursos de personalização que permitem que você adapte a finalidade dessa ferramenta de acordo com todas as suas necessidades. Pesquisei muito antes de decidir usar o ClickUp como ferramenta de gerenciamento de Tarefas/OKR para nossa empresa e, deixe-me dizer, ninguém chega nem perto do que esses caras têm a oferecer. E com recursos como a criação de modelos para quase tudo, painéis de controle com vários widgets úteis, ClickApps e mensagens, usá-lo após a configuração inicial é muito fácil." - /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6912808G2 Verified Review/%href/ | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avaliações de clientes do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 4.800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.120 avaliações)

2. Devido

Via Devido a O Due é um aplicativo para Mac e iOS aplicativo de lembrete que adultos com TDAH podem usar para combater o esquecimento e a hiperfixação com cronômetros fáceis de definir que são sincronizados em seus dispositivos, no iCloud ou no Dropbox.

Uma das maiores vantagens desse aplicativo é a capacidade de definir vários cronômetros de contagem regressiva de uma só vez - como se fossem cronômetros sobrepostos uns aos outros. Portanto, se você quiser definir simultaneamente uma contagem regressiva para seu próximo compromisso virtual, o forno, uma tarefa e a prensa francesa, poderá fazer tudo isso no mesmo aplicativo.

O Due oferece mais do que o relógio padrão do iPhone, com recursos adicionais de soneca e datas de vencimento que podem ser ajustadas até o minuto com apenas um toque na tela.

Principais recursos do Due

Temporizadores de contagem regressiva que podem ser reutilizados e executados em conjunto com outros temporizadores no aplicativo

Temas diferentes com base na preferência por fundos de tela escuros, claros ou mais brilhantes

Soneca de notificação e soneca automática que persiste até que um lembrete seja marcado como concluído

Adicionar ou subtrair tempo até o minuto para datas de vencimento precisas

✅ Prós de vencimento

Prático para tarefas menores, como cozinhar, lembretes de compromissos e recados

Interface simples e direta

Prático e útil para pessoas em trânsito que precisam confiar mais em seus telefones do que em seus desktops

❌ Contras devidas

A configuração de muitos timers ao mesmo tempo pode fazer com que sua tela pareça ocupada egerenciamento de tempo mais desorganizado ou disperso

Uma estrutura de preços complicada que pode forçá-lo a pagar taxas ou assinaturas para acessar recursos de longo prazo

O Due só está disponível para dispositivos Apple - desculpe usuários do Android

Preços do Due

O Due é um aplicativo de compra única disponível para todos os produtos Apple, incluindo iOS, watchOS e macOS. Após essa compra única, você terá acesso a todos os recursos do Due. Se recursos adicionais forem lançados no primeiro ano após a compra, você terá acesso a esses recursos por até um ano. Quando esse ano terminar, você terá a opção de pagar para atualizar seu aplicativo.

Aqui está o custo do Due em diferentes dispositivos Apple:

App Store para dispositivos móveis, iPads e relógios : $7.99

: $7.99 App Store para Mac: $14.99

A Due também oferece um teste gratuito de sete dias pelo Setapp. Após a avaliação gratuita, será cobrado US$ 9,99 por mês pela assinatura do Setapp.

O que as pessoas pensam sobre o aumento da produtividade com o Due

avaliações de clientes verificadas de dois usuários do Due | "Eu não queria pagar anualmente, mas entendo que o desenvolvedor precisa ganhar a vida. Acho que, em um ano, poderei decidir se vale a pena pagar por mais um ano. Se você decidir interromper a assinatura, não perderá nenhum recurso depois de obtê-lo, portanto, não me importo com isso. Muitos não gostam das opções de esquema de cores. Não são as minhas favoritas, mas são boas o suficiente. Espero que haja mais opções em breve. Eu realmente gosto de poder encaixar as janelas na barra de menus! Espero que o Due continue simples e fácil de usar e que a sincronização entre o iPhone e o Apple Watch seja confiável. O resto é apenas uma questão de detalhe para mim." - /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ | "Sou um novo usuário do Due e dei a ele quatro estrelas porque a simplicidade de adicionar tarefas significa que é provável que eu as registre e a função de lembrete é persistente e funciona. Dito isso, também estou enfrentando alguns incômodos que podem ser corrigidos, mas falta suporte por parte do desenvolvedor. Por exemplo, toda vez que modifico uma tarefa, recebo uma notificação no meu Apple Watch de que uma tarefa foi modificada. Eu poderia simplesmente desativar os lembretes do relógio, mas perderia parte da funcionalidade do Due." - /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avaliações de clientes do Due

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Foco no cérebro

Via Foco no cérebro no Google Play

O Brain Focus é o equivalente do usuário do Google Pixel ao cronômetro Due. 📱

Disponível apenas no Google Play, o Brain Focus é simples e eficaz quando se trata de gerenciar o tempo para tarefas simples.

Esse aplicativo é baseado em técnicas populares como Cronômetros Pomodoro em que você pode ajustar o tempo da sessão de trabalho e se recompensar com um intervalo quando o cronômetro terminar. Quando o tempo de pausa termina, a sessão é reiniciada e o padrão se repete.

principais recursos do #### Brain Focus

Pause e retome suas sessões a qualquer momento

Desative o Wi-Fi e as notificações do telefone durante as sessões de trabalho para manter-se concentrado na tarefa

Sessões flexíveis em que você pode adicionar ou subtrair tempo

Mais de 30 idiomas para escolher ao usar este aplicativo

✅ Prós do Brain Focus

Fácil de usar e aprender este aplicativo de cronômetro

O Brain Focus está enraizado em técnicas de produtividade comprovadas para ajudá-lo a planejar o tempo

Recursos de personalização para ajustar as configurações por tarefa

❌ Contras do Brain Focus

Disponível somente em dispositivos Android

Não oferece funcionalidade além de um cronômetro diário quando se trata de aumentar a produtividade geral com TDAH

Recursos mais avançados só estão disponíveis a um custo adicional por meio de compras no aplicativo

Preços do Brain Focus

O Brain Focus é um aplicativo gratuito para dispositivos Android e alguns Chromebooks. Esse aplicativo não está disponível para dispositivos que não sejam Android, incluindo produtos da Apple (mesmo que você use o Google Chrome em seu MacBook, eu tentei).

O que as pessoas pensam sobre o aumento da produtividade com o Brain Focus

avaliações verificadas de clientes de dois usuários do Brain Focus | "Esse é o primeiro programa que pude usar de forma conveniente para controlar os ciclos de trabalho e descanso. Um problema que não consegui resolver é que, quando a tela é desligada, o programa ainda mostra os controles e, se você mantiver o telefone no bolso, esses botões serão pressionados aleatoriamente. Tentei diferentes opções de configuração e nenhuma funcionou para mim." - /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ | "No geral, o aplicativo é incrível. Tenho problemas de concentração, então ele me ajuda a estudar dividindo meu tempo de estudo em partes gerenciáveis de estudo e intervalos. Também adoro como você pode personalizar os sons para o final do tempo de trabalho e dos intervalos (adoro especialmente o som de palmas para o final de uma sessão de trabalho, pois me faz sentir mais realizada). Minha única crítica é que as estatísticas não têm a opção de um mês, apenas 7 dias ou 6 meses."_ - /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Avaliações de clientes do Brain Focus

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Calendário do Google

Via Calendário do Google Você não achou que faríamos uma lista de nossos calendários favoritos e aplicativos de lembretes sem mencionar o Google Agenda, não é?!

O Google Agenda é gratuito para uso pessoal e faz parte do Suíte do Google Workspace de ferramentas de produtividade. Perfeito para adultos com TDAH, que mantêm o controle de reuniões, definem eventos sociais e marcam compromissos, bloqueio de tempo e muito mais, o Google Agenda tem como objetivo eliminar o trabalho pesado de gerenciar sua agenda para que você possa simplesmente aproveitá-la!

Principais recursos do Google Agenda

Adicione mais contexto a cada evento com categorias, descrições, links, calendários privados e convites por e-mail

Diversas configurações personalizáveis para refletir mudanças de fuso horário, adicionar eventos do Gmail, definir horários de trabalho e criar programações recorrentes

Defina alertas como lembretes para os próximos eventos

✅ Prós do Google Calendar

Várias maneiras de visualizar seu calendário

O Google Agenda sincroniza automaticamente com os eventos mencionados em sua conta do Gmail

As assistências do Google ajudam você a criar eventos ainda mais rapidamente com sugestões de título, convidado e local

❌ Contras do Google Agenda

É necessário ter uma conta do Google para usar o Google Agenda

O Google Agenda pode parecer muito ocupado muito rapidamente - com tantas categorias de eventos, é fácil preencher acidentalmente seu dia a ponto de torná-lo difícil de entender. Ou seja, a última coisa que os adultos com TDAH precisam no momento

Preços do Google Agenda

O Google Agenda é um aplicativo de produtividade gratuito para uso pessoal e está disponível para qualquer pessoa com uma conta do Gmail. Para uso comercial, o Google Workspace oferece quatro planos de preços:

Business Starter (US$ 6 por usuário, por mês) : Todo o conjunto de produtos do Google, e-mails comerciais personalizados, 30 GB de armazenamento por usuário

: Todo o conjunto de produtos do Google, e-mails comerciais personalizados, 30 GB de armazenamento por usuário **Business Standard (US$ 12 por usuário, por mês): reuniões e gravações em vídeo com 150 participantes, 2 TB de armazenamento, controles de segurança

**Business Plus (US$ 18 por usuário, por mês): reuniões e gravações em vídeo com 500 participantes, controle de presença, 5 TB de armazenamento, segurança aprimorada

**Enterprise (entre em contato com o departamento de vendas do Google para obter preços): Armazenamento adicional, segurança avançada, suporte aprimorado

O que as pessoas pensam sobre o aumento da produtividade com o Google Agenda

avaliações verificadas de clientes de dois usuários do Google Agenda | "O Google Agenda quase sempre foi meu calendário preferido durante anos para eventos pessoais, e rapidamente se tornou uma parte crucial da minha empresa, bem como de algumas das empresas em que trabalhei. O fato de poder sincronizar facilmente entre dispositivos (dispositivos móveis e de desktop) torna-o perfeito." - /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/2978198/Capterra Verified Review/%href/ | "O Google Agenda permite fazer muitas coisas para organizar sua vida. Você nunca mais se esquecerá de datas importantes e será mais eficiente. Invista algum tempo para definir lembretes ou ajustar algumas configurações e você estará pronto para usar essa ferramenta poderosa e fácil de usar."_ - /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/3107879/Capterra Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Avaliações de clientes do Google Agenda

Uma observação importante aqui: O Capterra reconhece o Google Agenda como um software separado de outros produtos do Google, enquanto o G2 não reconhece, portanto as classificações do G2 são baseadas no Google Workspace como um todo.

G2 : 4.6/5 (mais de 40.070 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40.070 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 2.080 avaliações)

5. Todoist

Via TodoistTodoist é uma das ferramentas OG aplicativos de lista de tarefas . Se o seu dia parece estar se movendo a uma milha por minuto ou se você está constantemente pulando tarefas, o Todoist é uma excelente ferramenta de produtividade de TDAH para se manter responsável.

Com alguns recursos clássicos de planejamento de projetos, datas de vencimento recorrentes, lembretes de prazos e acompanhamento do progresso, o Todoist tem tudo o que você precisa quando se trata de aprender os conceitos básicos de gerenciamento de projetos .

Principais recursos do Todoist

Crie listas de tarefas diárias, criando tarefas no estilo de lista de verificação

Pode dividir tarefas maiores de sua lista em subtarefas

O reconhecimento de linguagem natural atribui um tempo às tarefas sem a necessidade de rolar os números

Marca de verificação satisfatória quando as tarefas são concluídas

✅ Prós do Todoist

Listas personalizáveis e modelos pré-fabricados ajudam você a criar uma lista de tarefas que você realmente vai querer verificar

Integrações para introduzir o Todoist em seus processos existentes

Exibições de filtros, lembretes e prioridades para lembrar os detalhes de seu dia

❌ Contras do Todoist

Versão gratuita limitada e preços recentemente aumentados a partir de 2022

Sem cronômetro integrado ou recurso de controle de tempo

Visualizações, status e recursos limitados para alinhar o Todoist ao seu estilo de trabalho preferido

Preços do Todoist

O Todoist ajustou seus planos de preços em 2022, portanto, se você é um usuário antigo do Todoist, esse detalhamento de custos pode parecer um pouco estranho. Mas se você é novo no Todoist, a situação é a seguinte:

Gratuito : Cinco projetos, cinco colaboradores, três filtros

: Cinco projetos, cinco colaboradores, três filtros **Pro (US$ 4 por mês): 300 projetos, 25 colaboradores, 150 filtros

Business (US$ 6 por usuário, por mês): 500 projetos ativos, 50 pessoas por projeto, caixa de entrada da equipe, funções de administrador e membro

O que as pessoas pensam sobre o aumento da produtividade com o Todoist

avaliações verificadas de clientes de dois usuários do Todoist | "No geral, o Todoist tem sido um salva-vidas, permitindo que eu simplifique minha vida profissional e organize os inúmeros projetos e tarefas que tenho que fazer malabarismos. Embora às vezes possa ser complicado e faltem alguns recursos que eu gostaria de ver, é o melhor aplicativo de gerenciamento de projetos que já usei e sentiria muita falta dele se o Todoist fosse encerrado." - /href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2616673/Capterra Verified Review /%href/ | "Gosto muito da interface e da facilidade de uso, é um dos meus aplicativos favoritos em termos de interface do usuário. A configuração é muito rápida, as fontes são limpas e fáceis de ler e as tags e os projetos são bem coloridos, mas não foi o aplicativo que me ajudou a realmente fazer as coisas."_ - /href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2360405/Capterra Verified Review/%href/ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Avaliações de clientes do Todoist

G2 : 4.4/5 (mais de 730 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 730 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.680 avaliações)

6. Evernote

Via EvernoteO Evernote é um aplicativo popular para fazer anotações com poderosos aplicativos móveis e de desktop para anotar seus pensamentos em praticamente qualquer lugar. Com recursos para criar tarefas, criar uma agenda e atribuir itens de ação, o Evernote leva a tomada de notas pessoais um passo adiante em relação a outros softwares de planejamento digital.

...Mas se você já está lutando para aumentar a sua produtividade com o TDAH e, ao mesmo tempo, fazendo malabarismos com vários aplicativos ao mesmo tempo, lembre-se de que, ao investir no Evernote, você também está investindo em outra guia aberta do navegador. Embora a capacidade de personalizar, estilizar e fazer anotações em suas notas seja divertida e criativa, ela também pode ser uma receita para o desastre com distrações adicionais durante um dia agitado.

Principais recursos do Evernote

Uma página inicial para visualizar o detalhamento de seu próximo dia

Conecte o Evernote ao seu calendário para sincronizar sua agenda com suas tarefas

✅ Prós do Evernote

Ótima ferramenta para alunos que dependem predominantemente de anotações para acessar, concluir e preparar seus trabalhos

É possível adicionar vários tipos de mídia às suas notas, incluindo áudio, PDFs e digitalizações

Uma poderosa função de pesquisa que pode até procurar sua caligrafia no aplicativo

❌ Contras do Evernote

Os recursos críticos de produtividade do TDAH, como datas de vencimento, lembretes e notificações, são limitados apenas aos planos pagos

Limitaçãogerenciamento de tarefas recursos. Se você quiser ficar por dentro das atualizações e dos status das tarefas, precisará trazer outro aplicativo para a mistura

Toneladas de mídia, imagens, emojis, formatação e barras laterais fazem com que as anotações pareçam interessantes, mas também muito ocupadas

Preços do Evernote

Gratuito : Sincronização de até dois dispositivos, 60 MB de uploads mensais, tarefas nas notas

: Sincronização de até dois dispositivos, 60 MB de uploads mensais, tarefas nas notas Pessoal (US$ 7,99 por mês) : Sincronização de dispositivos ilimitados, uploads mensais de 10 GB, datas de vencimento, lembretes de tarefas

: Sincronização de dispositivos ilimitados, uploads mensais de 10 GB, datas de vencimento, lembretes de tarefas Profissional (US$ 9,99 por mês) : Acesso a todos os widgets, atribuição de tarefas a outras pessoas, exportação de cadernos como PDFs

: Acesso a todos os widgets, atribuição de tarefas a outras pessoas, exportação de cadernos como PDFs Evernote Teams (US$ 14,99 por usuário, por mês): Entre em contato com a Evernote para obter mais detalhes

O que as pessoas pensam sobre o aumento da produtividade com o Evernote

avaliações de clientes verificadas de dois usuários do Evernote | "O Evernote Teams tem uma ótima aparência e funciona bem nas plataformas em que o usamos - principalmente no Windows 10 para empresas, além da escolha individual da versão para smartphone/tablet. Sua navegação intuitiva e seus poderosos recursos de digitalização e pesquisa foram os principais pontos de venda para nós. Em suma, o preço é muito justo. Porém, com cada vez mais serviços baseados em assinaturas usados no local de trabalho, acabamos deixando de usar o Evernote Teams simplesmente para economizar custos." - /href/https://www.capterra.com/p/154969/Evernote-Business/reviews/3150519/Capterra Verified Review/%href/ | "O Evernote sempre conquistou muitos fãs e é que a abordagem da marca é muito forte, combinada com opções robustas para armazenar pequenos arquivos. O uso gratuito é muito útil porque você tem espaço livre na nuvem e pode armazenar imagens, vídeos e textos. Ele não tem a mesma reputação do OneDrive ou do Drive, mas é apresentado como uma alternativa confiável para o armazenamento de notas dinâmicas com texto, voz e vídeo. A interface está se tornando cada vez mais complicada porque novas funções estão sendo adicionadas, mas ela ainda mantém seu espírito de facilidade de uso e simplicidade."_ - /href/https://www.g2.com/products/evernote/reviews/evernote-review-2632236G2 Verified Review/%href/ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avaliações de clientes do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 1.960 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.960 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 7.600 avaliações)

7. SimpleMind Pro

Via SimpleMind Pro O SimpleMind Pro é um aplicativo intuitivo de software de mapeamento mental para ajudá-lo a decompor ideias complexas, fazer brainstorming e planejar processos de forma altamente visual.

Como uma árvore genealógica ou uma teia de aranha que se origina de um conceito central, os mapas mentais do SimpleMind são uma excelente ferramenta de produtividade do TDAH para lembrar detalhes importantes e entender como cada ideia se conecta a um tópico maior.

principais recursos do #### SimpleMind Pro

A ferramenta de foco automático bloqueia distrações externas durante o uso do aplicativo

Caixas de seleção para criar listas de tarefas básicas em seu mapa mental

Vários layouts para personalizar seu mapa mental

✅ Prós do SimpleMind Pro

Salve e compartilhe seus mapas mentais exportando-os como PDF

Opções pré-salvas de emojis e ícones para dividir e representar o texto em seu mapa mental

❌ Contras do SimpleMind Pro

Todos os recursos de personalização estão ocultos apenas nos planos pagos

Não há cronômetro ou ferramentas de controle de tempo para aumentar sua produtividade

Nenhum recurso de gerenciamento de tarefas, agendamento ou lembrete dificulta a integração do SimpleMind com seus processos atuais

Preços do SimpleMind Pro

Gratuito : Mapeamento mental, layout de forma livre, escolha de sua folha de estilo - disponível apenas em dispositivos móveis

: Mapeamento mental, layout de forma livre, escolha de sua folha de estilo - disponível apenas em dispositivos móveis Pro (entre em contato para obter informações sobre preços): Layouts adicionais, opções de compartilhamento, upload de imagens e mídia, opções de estilo

O que as pessoas pensam sobre o aumento da produtividade com o SimpleMind Pro

avaliações verificadas de clientes de dois usuários do SimpleMind Pro | "Ele tem mais opções de layout e um excelente aplicativo móvel para Android, que estou usando no meu celular desde 2013. Inicialmente, comecei a usá-lo para reunir meus pensamentos quando planejava iniciar minha própria consultoria. Eu o usava para criar mapas de sites, mapas mentais, tarefas de ação e compartilhá-los com minha equipe... mas não é possível salvar facilmente seus modelos personalizados, o que faz com que você tenha que se esforçar para criar o layout que deseja."- /href/https://www.g2.com/products/simplemind/reviews/simplemind-review-4298459G2 Verified Review/%href/ | "Sim, a versão gratuita é excelente... mas o poder dessa ferramenta está na versão paga. Ela vale cada centavo. Eu uso o SimpleMind para estudar. Dividir capítulos de texto usando a capacidade de hiperlink na versão paga me permite aprofundar minha compreensão da relação entre as ideias." -_ /href/https://simplemind.eu/SimpleMind Customer Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Avaliações de clientes do SimpleMind Pro

G2 : 4.8/5 (mais de 5 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

8. Grãos

Via Grãos Você já esteve em uma reunião importante em que sabe que deveria estar anotando os pontos principais, mas a discussão está se movendo para que você possa acompanhar? Então você precisa do Grain!

O Grain é um software de transcrição em que você pode gravar e recortar os destaques de vídeos e reuniões virtuais. As transcrições são uma ótima opção para adultos com TDAH que desejam permanecer presentes em reuniões com a opção de voltar e reler pontos que podem ter passado despercebidos durante o fluxo da conversa.

Especialmente para equipes distribuídas ou alunos virtuais, essa é uma ferramenta indispensável para manter-se conectado e no caminho certo.

principais recursos do #### Grain

Escolha como resumir as conversões por meio de clipes destacados, anotações e transcrições completas

Crie transcrições instantâneas enquanto a gravação estiver em andamento

Selecione partes do texto para recortar os destaques do vídeo

✅ Profissionais de granulação

Recursos para ajudar usuários e equipes de todos os setores a usar o Grain da maneira mais produtiva possível

Integrações nativas para trazer vídeos, gravações e transcrições para seus fluxos de trabalho

Organize e pesquise seus vídeos em uma biblioteca para ficar por dentro de todos os detalhes

❌ Contras do Grain

Embora essa ferramenta seja excelente para lembrar os pontos principais de suas conversas virtuais, ela não desempenha um papel importante na conclusão dos fluxos de trabalho

Não há lembretes, controle de tempo, tarefas ou visualizações de fluxo de trabalho para aumentar sua produtividade

Não substitui outras ferramentas de produtividade do TDAH

Preço do grão

Gratuito : Grava automaticamente as reuniões do Zoom, pesquisa a biblioteca de vídeos e transcrições, carrega vídeos de qualquer fonte

: Grava automaticamente as reuniões do Zoom, pesquisa a biblioteca de vídeos e transcrições, carrega vídeos de qualquer fonte Empresarial (US$ 19 por usuário, por mês) : Biblioteca compartilhada, downloads de transcrições, aparência personalizada do gravador, reexecução de transcrições em outros idiomas

: Biblioteca compartilhada, downloads de transcrições, aparência personalizada do gravador, reexecução de transcrições em outros idiomas **Enterprise (preço personalizado): Carregamento de arquivos em massa, análises, integrações adicionais

O que as pessoas pensam sobre o aumento da produtividade com o Grain

avaliações verificadas de clientes de dois usuários do Grain | "Meu principal caso de uso é o gerenciamento do conhecimento interno. Ter todas as gravações de chamadas armazenadas com transcrições pesquisáveis é realmente útil para relembrar uma decisão que minha equipe tomou ou, especialmente, para relembrar o status/próximas etapas de um cliente. Essa ferramenta é, em grande parte, uma ferramenta "boa de se ter", não a utilizo com frequência, mas quando a utilizo, fico feliz por tê-la usado." - /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-4734654G2 Verified Review/%href/ | "Encontrei o Grain e imediatamente me tornei um usuário avançado. Essa ferramenta tem sido poderosa em minha função de gerente de produtos, pois me permite romper os silos de comunicação compartilhando destaques em vídeo curtos, porém poderosos. A tecnologia de transcrição é precisa e a ferramenta de anotações permite que eu esteja mais presente nas reuniões, especialmente ao moderar entrevistas com usuários. Estou animado com o que está por vir com o Grain!" - /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-7065634G2 Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Avaliações de clientes do Grain

G2 : 4.8/5 (7 avaliações)

: 4.8/5 (7 avaliações) Capterra: N/A

9. Trello

Via TrelloTrello é um popular Software de gerenciamento de projetos no estilo Kanban que pode ajudar adultos com TDAH a criar tarefas, cumprir prazos e manter suas listas de afazeres.

Criado como uma forma de os gerentes de projeto se conectarem com os membros da equipe e obterem visibilidade do progresso do projeto, Trello atende a uma ampla gama de casos de uso e também pode ajudar as pessoas a superar sentimentos de desorganização ao realizar tarefas diárias.

Principais recursos do Trello

Modelos! O Trello vem com vários modelos gratuitos e pré-construídos para ajudá-loeconomizar tempo planejar seus fluxos de trabalho no aplicativo

As tarefas no Trello (cartões) têm opções de personalização, incluindo imagens de capa, descrições, anexos e subtarefas

Crie comandos que acionem ações para criar tarefas recorrentes, ajustar prazos e definir lembretes

✅ Prós do Trello

Ótimo para fluxos de trabalho ágeis e projetos complexos

Os quadros do Trello podem beneficiar quase todos os casos de uso e equipes de qualquer tamanho

As integrações e os "power-ups" aprimoram a experiência do Trello

❌ Contras do Trello

O Trello é ótimo para gerenciar grandes projetos, mas carece de vários recursos essenciais do TDAH para controlar o tempo e fazer anotações

Esse aplicativo é melhor para equipes do que para indivíduos que desejam aumentar sua produtividade

Versão gratuita limitada

Preços do Trello

Gratuito : Cartões ilimitados, até 10 quadros, armazenamento ilimitado, 250 comandos de espaço de trabalho

: Cartões ilimitados, até 10 quadros, armazenamento ilimitado, 250 comandos de espaço de trabalho Padrão (US$ 5 por usuário, por mês) : Quadros ilimitados, listas de verificação avançadas, campos personalizados, 1.000 comandos de espaço de trabalho

: Quadros ilimitados, listas de verificação avançadas, campos personalizados, 1.000 comandos de espaço de trabalho **Premium (US$ 10 por usuário, por mês): Visualizações adicionais do fluxo de trabalho, comandos ilimitados do espaço de trabalho, modelos de espaço de trabalho

**Enterprise (US$ 17,50 por usuário, por mês): Espaços de trabalho ilimitados, permissões adicionais, gerenciamento de quadros públicos

O que as pessoas pensam sobre o aumento da produtividade com o Trello

avaliações verificadas de clientes de dois usuários do Trello | "No geral, minha experiência com o Trello tem sido ótima. O sistema leva um pouco de tempo para se adaptar, simplesmente porque é uma nova forma de listas de tarefas e gerenciamento de projetos com a qual muitas pessoas não estão familiarizadas. No entanto, essa curva inicial de aprendizado não é muito íngreme, e aprender os prós e contras é indolor e fácil de implementar nas equipes." - /href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2659942/Capterra Verified Review/%href/ | "O Trello tem sido muito útil para projetos de pequenas equipes e projetos pessoais. Pode ser muito rápido aprender os fundamentos, configurar e colaborar em um nível básico. É preciso estar ciente de que o Trello é mais difícil de escalar em comparação com o JIRA, mas é muito mais fácil de começar." - /href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2445750/Capterra Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Avaliações de clientes do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 12.860 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 12.860 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 21.540 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao Trello !

10. Urso

Via Urso A ideia por trás Urso é a capacidade de acessar suas anotações onde e quando você encontrar inspiração. Esse aplicativo de anotações compatível com iOS lhe dá a liberdade de escrever tudo, desde a lista de verificação do supermercado até ensaios detalhados, com opções de formatação rápida, links, suporte a imagens em linha e muito mais.

principais recursos do #### Bear

Editor de marcação avançado com mais de 150 opções de linguagem de programação no aplicativo

Organize suas anotações com hashtags

O modo de foco oculta outras notas de sua visualização para se concentrar na linha de texto atual

As anotações são sincronizadas automaticamente em seus dispositivos usando o iCloud

✅ Prós do Bear

Interface mínima e limpa com diferentes temas e fontes

Barra de atalhos personalizada e atalhos de teclado para formatação rápida em dispositivos móveis e aplicativos para iPad

❌ Contras do Bear

Este é um aplicativo de anotações exclusivo para iPhone, iPad e Mac

Falta de recursos de controle de tempo, criação de tarefas e lembretes

Preços do Bear

Vários recursos do Bear estão disponíveis gratuitamente em produtos iOS, incluindo anotações, criação de tags, adição de anexos e exportação. O Bear também oferece um plano Pro para temas adicionais, exportação e sincronização de dispositivos por US$ 1,49 mensais ou US$ 14,99 anuais.

O que as pessoas pensam sobre o aumento da produtividade com o Bear

avaliações verificadas de clientes de dois usuários do Bear | "Adoro a interface limpa, o texto moderno e o design contemporâneo. Gosto do tamanho do widget e da capacidade de exibir duas ou três colunas. Gosto da facilidade de usar cabeçalhos, de alterar a fonte e os recursos de importação/exportação são ótimos. Na minha opinião, a versão para celular é muito melhor do que a versão para desktop. Parece ter sido feito para dispositivos móveis." - /href/https://www.g2.com/products/bear/reviews/bear-review-601325G2 Verified Review/%href/ | "Além da captura básica de texto, o Bears acrescenta marcação e formatação semelhante à de uma marca em cada nota. A sintaxe da nota é suficientemente semelhante à do Markdown para que você não perceba as diferenças. Você também pode exportar facilmente para HTML, PDF e outros formatos." - /href/https://www.g2.com/products/bear/reviews/bear-review-2062536G2 Verified Review/%href/ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Avaliações de clientes do Bear

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.3/5 (3 avaliações)

Check out_ Estas alternativas do urso !

Preciso de todos esses aplicativos?

Gerenciar os efeitos do TDAH é uma batalha diária.

Embora alguns dias sejam mais fáceis do que outros, não há razão para que você tenha que enfrentar isso sozinho.

Existe uma ferramenta de produtividade para TDAH que o ajuda a atacar qualquer sintoma, mas, em vez de fazer o download de cinco novas ferramentas para atingir cinco áreas diferentes de oportunidade, escolha o software que pode fazer tudo isso em uma única guia - ClickUp!

O ClickUp é o seu rastreador de tempo digital, calendário, gerenciador de tarefas e anotador reunidos em uma plataforma fácil de usar.

Com centenas de ferramentas para ajudá-lo a gerenciar os sintomas e, ao mesmo tempo, esmagar sua lista de tarefas, sua jornada de produtividade do TDAH começa e termina com o ClickUp! Registre-se no ClickUp gratuitamente para retomar o poder de sua própria produtividade. 💯