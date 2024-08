Os 10 melhores softwares de monitoramento do bem-estar dos funcionários em 2024

O software de bem-estar corporativo oferece um centro digital para monitorar e promover o bem-estar dos funcionários. Mas ele é mais do que apenas um rastreador digital de condicionamento físico. Ele vai além da saúde física, geralmente abordando a saúde mental, os níveis de estresse e os padrões de sono para maior envolvimento e moral dos funcionários .

Ele também monitora seu humor, envia lembretes de sedentarismo, incentiva você a fazer intervalos regulares e o faz participar de exercícios de atenção plena.

Por que isso é importante? Porque funcionários felizes e saudáveis são mais produtivos, engajados e menos propensos a tirar licença médica, o que beneficia tanto o funcionário quanto o empregador.

Este guia explora o melhor software de bem-estar no local de trabalho em 2024 e encontra ferramentas para transformar os esforços de recursos humanos (RH) de sua organização.

O que você deve procurar em um software de bem-estar para funcionários?

Priorizar o bem-estar de seus funcionários não é um luxo. É vital para o sucesso de sua empresa. O software de controle de bem-estar dos funcionários pode fazer uma grande diferença, mas com tantas opções disponíveis, é fácil se sentir sobrecarregado ao decidir a escolha certa.

Aqui estão alguns pontos que você deve ter em mente ao escolher a melhor plataforma de bem-estar:

Interface amigável: Lembre-se de que a facilidade de uso é fundamental! Uma plataforma bem projetada facilita a navegação, o que leva a taxas mais altas de engajamento e adoção do seu programa de bem-estar Recursos de personalização: Procure um software que ofereça opções de personalização, permitindo que você adapte seu programa de saúde para atender às necessidades de sua força de trabalho Foco holístico: Vá além da contagem de passos e calorias. O software ideal deve abordar aspectos mais amplos do bem-estar, incluindo saúde mental, gerenciamento de estresse e bem-estar financeiro Recursos envolventes: Aumente o envolvimento dos funcionários com gamificação, desafios e interação social. Certifique-se de que o software ofereça recursos que agradem aos seus funcionários Monitoramento e relatórios em tempo real: Obtenha insights oportunos sobre a saúde física e mental de seus funcionários. Opte por plataformas de bem-estar que identifiquem tendências e abordem prontamente quaisquer problemas de saúde emergentes em sua força de trabalho Integração e escalabilidade: Certifique-se de que a plataforma de bem-estar escolhida se integre aos sistemas de recursos humanos existentes e seja escalável para promover o crescimento futuro Privacidade e segurança de dados: Priorize a proteção de dados com medidas robustas e transparência em relação ao uso de dados

Seu software de bem-estar corporativo ideal deve rastrear métricas de saúde, oferecer iniciativas personalizadas e incentivar hábitos mais saudáveis entre seus funcionários.

Os 10 melhores softwares de bem-estar para funcionários a serem usados em 2024

O software certo de bem-estar para funcionários fornece os recursos necessários - como desafios de bem-estar e avaliações de risco à saúde - para gerenciar de forma holística a saúde mental e o bem-estar de seus funcionários.

Aqui está um resumo dos 10 melhores softwares de bem-estar para funcionários para você incorporar às iniciativas de bem-estar da sua empresa hoje.

1. Wellable

via Bem-estar Uma plataforma popular de bem-estar, a Wellable ajuda as empresas a criar programas personalizados de bem-estar para funcionários, planos de saúde e feiras de saúde corporativas.

Essa plataforma premiada se integra facilmente com tecnologias de bem-estar, como Apple Health, FitBit e Garmin. Ela oferece uma interface de usuário (UI) fácil de navegar e conteúdo multimídia útil que motiva os funcionários a desenvolver comportamentos saudáveis e a manter o rumo em sua jornada de condicionamento físico.

Melhores recursos do Wellable

Desfrute de recursos de gamificação divertidos e interativos, como desafios de bem-estar que promovem comportamentos saudáveis

Participe de aulas de condicionamento físico no local e ao vivo, sessões de meditação, workshops sobre sono, aulas de nutrição e muito mais, ministradas por especialistas do setor

Receber suporte personalizado e avaliações de saúde de treinadores de saúde certificados

Acessar painéis interativos e obter relatórios de saúde exportáveis em tempo real

Implemente um programa de cessação do tabagismo para ajudar seus funcionários a parar de fumar

Acesse o suporte líder do setor e a assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana da equipe da Wellable

Limitações da Wellable

Alguns usuários acham difícil configurar o Wellable

Dificuldade em entender os links para inserir informações sobre alimentos

Alguns usuários acham que o Wellable não tem opções de personalização

Alguns usuários acham difícil recuperar dados de desafios anteriores

Preços do Wellable

Plataforma de bem-estar: Autodirigida por US$ 75 para um mínimo de 25 usuários Serviço completo por US$ 1.000 para 500 usuários

Desafio único :

Autodirigido: A partir de US$ 1.000 para até 100 usuários Serviço completo: A partir de US$ 5.000 para até 500 usuários

: Serviços de bem-estar:

Várias opções de preços com base na frequência e nas inclusões

Avaliações e resenhas do Wellable

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

2. Bônus

via Bônus A Bonusly é uma plataforma para transações ponto a ponto valorização do funcionário e prêmios. Ele permite que os colegas ofereçam pequenos "bônus" virtuais uns aos outros por exemplificarem os valores da empresa, por irem além do esperado ou simplesmente por serem prestativos.

Esses bônus se acumulam como pontos, que os funcionários podem trocar por recompensas, como cartões-presente, doações ou vantagens específicas da empresa. O objetivo da Bonusly é aumentar o envolvimento dos funcionários e promove o bem-estar, o moral e o espírito de equipe ao tornar o reconhecimento público, oportuno e divertido.

Melhores recursos do Bonusly

Desfrute de suas funcionalidades fáceis de usar, mesmo que você não seja um especialista em tecnologia

Personalize os programas de reconhecimento de acordo com a cultura e os valores de sua empresa

Integre-se a sistemas populares de informações de recursos humanos (HRIS), aplicativos de saúde e softwares de colaboração como Microsoft Team, Slack, Apple Health, Workday, Namely e outros

Obtenha insights imediatos sobre bem-estar virtual, conexões de equipe, tendências de participação e frequência de reconhecimento com seus painéis interativos

Opere-o em tempo real, pois ele é flexível, visível e acessível de qualquer lugar

Automatize seus fluxos de trabalho de marcos para ficar por dentro de tudo

Limitações do Bonusly

Alguns usuários querem mais opções de cartões-presente ou incentivos de recompensa, mas os catálogos internacionais não oferecem muitas opções

Os bônus estão sujeitos a regras exclusivas de retenção de impostos, e a quantia de dinheiro que os funcionários recebem quando recebem dividendos pode ser significativamente reduzida

Preços da Bonusly

Core: $3/mês por usuário

$3/mês por usuário Pro: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Custom: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Bonusly

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. YuMuuv

via YuMuuv A saúde dos funcionários é a verdadeira riqueza de uma empresa! O YuMuuv garante isso. É um aplicativo de desafio de bem-estar da equipe projetado para aumentar o envolvimento e o bem-estar dos funcionários.

As organizações podem criar ou escolher entre tipos ilimitados de desafios, como contagem de passos, minutos de meditação ou metas de alimentação saudável. Os dados desses desafios de equipe são coletados por meio de integrações populares em uma plataforma onde essas informações são analisadas, tornando-as significativas e comparáveis para uso pessoal e corporativo.

Melhores recursos do YuMuuv

Gamifique o condicionamento físico com diversos desafios, tabelas de classificação e competições de equipe

Receba atualizações de progresso pessoal e visualize análises sobre a saúde aprimorada

Sincronize-o com integrações populares, como Apple Health, Google Fit, Garmin, Fitbit, iPhone e Android

Use o registro manual de atividades e participe independentemente do nível de condicionamento físico ou da tecnologia

Incentive o trabalho em equipe e a interação social por meio de desafios de equipe, recursos de bate-papo e feeds de atividades

Desfrute de 32 idiomas diferentes em todo o mundo na App Store e na Google Play Store

Beneficie-se de seu processo de integração fácil, suporte robusto ao cliente e desafios personalizados ilimitados

Limitações do YuMuuv

Alguns usuários podem encontrar problemas de sincronização ou falta de compatibilidade com modelos específicos

Há menos opções de personalização para desafios individuais

Os usuários podem achar difícil fazer upload de fotos no chat

Alguns usuários se queixaram de não receber notificações push para chats

Preços do YuMuuv

45 dias: A partir de US$ 650 para 20 usuários

A partir de US$ 650 para 20 usuários 90 dias: A partir de US$ 975 para 20 usuários

A partir de US$ 975 para 20 usuários 365 dias: A partir de US$ 1300 para 20 usuários

YuMuuv avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4. Insights do Microsoft Viva

via Insights do Microsoft Viva Quem diria que seus e-mails, bate-papos e métricas de carga de trabalho poderiam revelar tanto sobre a saúde de seus funcionários? O Microsoft Viva Insights é um treinador pessoal de produtividade e bem-estar em suas ferramentas Microsoft. Ele analisa seus dados de comunicação (como e-mails, reuniões e bate-papos) para recomendar maneiras de melhorar seus hábitos de trabalho.

Ele pode sugerir tempo para trabalho focado, identificar suas reuniões mais produtivas e ajudá-lo a se manter conectado com os colegas. Além disso, oferece exercícios de atenção plena e incentiva o estabelecimento de limites saudáveis entre o trabalho e a vida pessoal.

Em última análise, o Viva Insights tem como objetivo capacitá-lo a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil, e a priorizar um estilo de vida saudável.

Os melhores recursos do Microsoft Viva Insights

Gere insights valiosos sobre sua empresa usando uma biblioteca de relatórios flexíveis e prontos para serem compartilhados com os líderes empresariais

Obtenha visibilidade dos padrões que podem levar ao esgotamento e à perda de produtividade, como pouco tempo de concentração, treinamento insuficiente e trabalho após o expediente

Ajude as equipes a aumentar a produtividade e proteger o bem-estar com ferramentas de reuniões individuais e planos de equipe, como foco compartilhado e planos de dias sem reuniões

Obtenha feedback dos participantes da reunião. Reflita sobre seus hábitos de reunião e insights sobre a categoria de reunião. Alinhe o tempo gasto em reuniões com suas metas

Descubra as tendências de como você gastou seu tempo nas últimas quatro semanas e identifique oportunidades para melhorar sua rede e colaboração

Limitações do Microsoft Viva Insights

Não captura métricas de saúde e bem-estar mental

Não é possível criar desafios de condicionamento físico para a equipe e não se integra a aplicativos de saúde

Alguns usuários tiveram um atraso na obtenção de seus insights, pois a conta precisa estar ativa por 27 meses

Preços do Microsoft Viva Insights

Microsoft Viva Insights: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Comunicações e comunidades de funcionários do Microsoft Viva : uS$ 2/mês por usuário (compromisso anual)

: uS$ 2/mês por usuário (compromisso anual) Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: US$ 6/mês por usuário (compromisso anual)

US$ 6/mês por usuário (compromisso anual) Microsoft Viva Suite: $12/mês por usuário (compromisso anual)

Avaliações e resenhas do Microsoft Viva Insights

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Woliba

via Woliba Quer um aplicativo que faça tudo pelo bem-estar de seus funcionários? Então o Woliba está à disposição das equipes de RH! É uma plataforma de experiência do funcionário de ponta a ponta que combina recursos de bem-estar, reconhecimento, recompensas e engajamento em um aplicativo compatível com dispositivos móveis.

O software tem como objetivo promover uma cultura positiva no local de trabalho e aumentar a colaboração da equipe.

Melhores recursos do Woliba

Reconhecer publicamente erecompensar os colegas por exemplificarem os valores da empresa, por se esforçarem mais ou por serem simplesmente prestativos

Incentivar hábitos saudáveis por meio de desafios, definição de metas e recursos educacionais, promovendo uma abordagem holística do bem-estar

Promova conexões e trabalho em equipe por meio de recursos sociais, elementos de gamificação e feedback personalizado

Organize eventos virtuais ou presenciais, como passeios em equipe ou workshops de bem-estar

Conecte-se com vários rastreadores de condicionamento físico, ferramentas de RH e plataformas de comunicação

Limitações do Woliba

Os usuários podem ter dificuldade para encontrar o formulário de triagem biométrica

Notificações excessivas ou inconsistentes podem levar à fadiga de informações

As atualizações de passos, quilômetros e calorias podem demorar

Preços do Woliba

Core : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Enterprise: uS$ 7/mês por usuário

Woliba ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

6. PerkUp

via PerkUp no G2 A PerkUp é uma plataforma que ajuda as empresas a aumentar o envolvimento e a cultura dos funcionários por meio de recompensas e reconhecimento.

Você pode usar o PerkUp para melhorar a retenção de funcionários e a cultura da empresa, comemorando aniversários de trabalho, aniversários, integração de novos contratados e outros marcos. Você também pode usar o PerkUp para recompensar seus clientes ou parceiros por indicações, fidelidade ou feedback.

O PerkUp oferece uma variedade de produtos e recompensas que você pode personalizar e automatizar de acordo com suas necessidades.

Melhores recursos do PerkUp

Faça pedidos de itens premium, como vestuário da empresa, cartões-presente e experiências em todo o mundo, com fácil personalização e mínimos baixos

Motivar os funcionários com reconhecimento entre colegas, mensagens de incentivo e mensagens personalizadas

Recompense conquistas, comemore marcos e demonstre apreço pelos esforços individuais e da equipe

Gerencie orçamentos, acompanhe os gastos e analise a eficácia do programa com relatórios e insights abrangentes

Integrar softwares, ferramentas e plataformas de trabalho populares de RH

Limitações do PerkUp

Alguns usuários podem precisar de treinamento para se familiarizar com o processo e como usar os créditos

O PerkUp tem integrações limitadas com outros sistemas, como HRIS, Slack, Amazon Business e SSO/SAML

Preços do PerkUp

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do PerkUp

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Bem-estar360

via Bem-estar360 Procurando um provedor de bem-estar holístico? Vamos apresentar a você o Wellness360. Ele fornece soluções de bem-estar corporativo para várias organizações.

Ele ajuda as empresas a promover uma cultura saudável e engajada no local de trabalho, oferecendo recursos como avaliação de risco à saúde, triagem biométrica, desafios de bem-estar, treinamento, recompensas, comunicação e autoavaliação da COVID-19.

O Wellness360 também se integra a dispositivos e aplicativos populares de condicionamento físico e oferece suporte a análises orientadas por dados e opções de personalização.

Melhores recursos do Wellness360

Personalize e marque seu programa de bem-estar usando a tecnologia e o conteúdo do Wellness360

Beneficie-se da personalização de iniciativas de bem-estar que visam às necessidades e aos interesses específicos de seus funcionários com base em suas respostas à Avaliação de Risco à Saúde

Sincronize seus wearables, rastreadores de condicionamento físico e aplicativos de saúde com a plataforma Wellness 360

Acesse uma biblioteca selecionada de conteúdo de saúde e bem-estar com base nos objetivos e interesses do usuário

Agende sessões de treinamento pessoal, aconselhamento de saúde mental, orientação de saúde e muito mais

Limitações do Wellness360

O preço pode ser muito caro ou pouco claro em comparação com outras soluções de bem-estar

Alguns usuários acham a plataforma muito rígida ou genérica para atender às suas metas e preferências específicas

Alguns usuários podem ter atrasos ou dificuldades para resolver seus problemas

Preços do Wellness360

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wellness360

G2: 4,9/5 (mais de 40 avaliações)

4,9/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

8. Vantage Fit

via VantageFit Vamos além da GenAI! O Vantage Fit é um aplicativo de bem-estar corporativo com tecnologia de IA que ajuda os empregadores a criar e gerenciar iniciativas eficazes de bem-estar, como programas de incentivo e desafios para os funcionários.

Ele permite que os usuários monitorem sua atividade física, frequência cardíaca, calorias e outras métricas de saúde e participem de várias tarefas e competições de condicionamento físico.

Ele também oferece gamificação, incentivo e recursos de reconhecimento para motivar e recompensar os funcionários por seus esforços de bem-estar.

melhores recursos do #### Vantage Fit

Vá além do monitoramento do condicionamento físico, incorporando recursos como monitoramento do sono, monitoramento da ingestão de água e até mesmo monitoramento do humor

Adapte o programa às suas necessidades e cultura específicas, escolhendo entre desafios pré-construídos, criando desafios personalizados e integrando-os à sua pilha existente

Promova o envolvimento por meio de recursos como desafios de equipe, tabelas de classificação e recompensas personalizadas

Acompanhe, analise e melhore as métricas de saúde dos funcionários com insights abrangentes

Limitações do Vantage Fit

Possíveis inconsistências no rastreamento de passos, registro de distância e até mesmo perda total de dados

Os elementos de gamificação podem parecer menos envolventes para alguns usuários que gostam de rivalidade amigável

Alguns usuários relataram que o aplicativo causa um consumo significativo de bateria em seus dispositivos

Vantage Fit Preços

Gratuito: Até 10 usuários

Até 10 usuários Premium: US$ 1/semana por usuário

US$ 1/semana por usuário Enterprise: Preços personalizados

Vantage Fit avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

9. Néctar

via Néctar Sua busca por uma plataforma gratuita de engajamento de funcionários termina com o Nectar! Conhecido por sua interface amigável, o aplicativo facilita para que funcionários e gerentes aproveitem ao máximo seus recursos exclusivos.

Além disso, a plataforma se integra perfeitamente às ferramentas populares de RH e de comunicação, simplificando os fluxos de trabalho e melhorando a acessibilidade.

Embora os principais recursos sejam gratuitos, o aplicativo Nectar HR oferece planos pagos com funcionalidades adicionais, como ferramentas de gerenciamento de desempenho, automação de integração e análises avançadas.

Melhores recursos do Nectar

Enviar e receber "shout-outs" públicos em toda a organização

Resgatar vários prêmios, como cartões-presente, brindes da empresa e muito mais

Acumular pontos por meio de reconhecimento, participação em iniciativas da empresa e até mesmo pela conclusão de tarefas

Acessar descontos e ofertas exclusivas em vários produtos e serviços, desde entretenimento e viagens até saúde e bem-estar

Compartilhar feedback sobre vários aspectos da empresa, incluindo o ambiente de trabalho, a gerência e a cultura da empresa

Limitações do Nectar

Falta de flexibilidade para criar programas que realmente se alinhem à cultura e às necessidades da empresa

Alguns usuários acham que a relação ponto/dólar das recompensas é menos atraente em comparação com outras plataformas

Alguns usuários podem preferir uma plataforma com uma gama mais ampla de recursos de engajamento, como pesquisas, definição de metas ou desafios gamificados

Não se integra a aplicativos de saúde e, portanto, não pode fornecer métricas de bem-estar

Preços do Nectar

Padrão: US$ 2,75/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 2,75/mês por usuário, cobrado anualmente Plus: US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Preços personalizados

Nectar ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

10. Limeade

via Limeade A Limeade é uma plataforma de bem-estar e engajamento corporativo criada para ajudar as organizações a melhorar o bem-estar físico, emocional, financeiro e profissional de seus funcionários.

Com uma abordagem baseada na ciência e soluções líderes do setor, ela ajuda as empresas a adotar medidas holísticas para melhorar a saúde dos funcionários e reduzir os custos com saúde. Isso ajuda as empresas a aumentar significativamente a produtividade dos funcionários.

melhores recursos do #### Limeade

Ajude os funcionários a melhorar seu bem-estar geral com atividades, avaliações e recursos baseados na ciência

Capacite seus funcionários com ferramentas para feedback aprimorado, reconhecimento e treinamento individual

Reúna o feedback e as percepções dos funcionários com recursos como pesquisas, enquetes e verificações de pulso

Use uma plataforma central para comunicação em toda a empresa e mantenha seus funcionários informados e conectados

Aproveite a escalabilidade e as personalizações para atender às necessidades de sua organização

Limitações do Limeade

O acesso a recursos avançados, como análise aprofundada, treinamento de liderança e personalização extensiva, requer taxas adicionais

Embora funcional, o aplicativo móvel não oferece recursos como reconhecimento de colegas e algumas funcionalidades de pesquisa disponíveis na plataforma web

Alguns usuários relataram um processo de configuração complexo que exige conhecimento técnico

Preços do Limeade

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Limeade

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Outras ferramentas de gerenciamento de funcionários

Agora que abordamos os aspectos essenciais de um software de monitoramento do bem-estar do funcionário e apresentamos as 10 melhores opções, vamos dar uma olhada no ClickUp, uma ferramenta de ponta para gerenciamento de funcionários.

ClickUp

Imagine o seguinte: Seu RH está atolado em papelada, correndo atrás de aprovações e se sentindo desconectado dos funcionários. Eles precisam de um sistema robusto Plataforma de gerenciamento de RH .

A ferramenta simplifica as tarefas de RH, desde a integração do funcionário até as avaliações de desempenho, economizando tempo e esforço preciosos. Acrescente à lista a folha de pagamento automatizada, o controle de licenças sem esforço e o acesso instantâneo aos dados dos funcionários. Pronto! É a solução definitiva para as equipes de RH de todo o mundo!

Agora, diga olá para o Plataforma de gerenciamento de RH ClickUp !

Crie o sistema perfeito para simplificar a contratação, a integração e o desenvolvimento dos funcionários com a plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp

O gerenciamento de funcionários pode ser repleto de papelada, mas não precisa ser assim! Diga adeus à papelada tediosa e aos processos manuais com o Automação do ClickUp .

Selecione entre mais de 100 sequências do ClickUp Automation para otimizar fluxos de trabalho, tarefas de rotina, transferências de projetos e muito mais

Com Automação do ClickUp com o ClickUp Automation /%ref/, você pode otimizar as funções de RH da sua empresa para obter velocidade e precisão:

Elimine tarefas manuais como o envio de e-mails de boas-vindas, atribuição de tarefas e concessão de acesso com modelos de automação pré-criados

Garanta uma experiência de integração eficiente para os novos contratados, acionando automaticamente ações com base em critérios específicos

Capacite os funcionários a enviar solicitações de férias eletronicamente e automatize os fluxos de trabalho de aprovação com base em regras predefinidas

Defina lembretes recorrentes para avaliações de desempenho, solicitando automaticamente aos gerentes que iniciem e concluam as avaliações

Em última análise, isso libera os profissionais de RH para se concentrarem em iniciativas estratégicas que impulsionam o envolvimento, a produtividade e o sucesso geral.

Dica profissional:_ Combine esses recursos de automação com Cérebro ClickUp ferramentas baseadas em IA para recomendar prêmios de reconhecimento personalizados com base nos dados dos funcionários. Analise esses dados para identificar os funcionários que podem estar correndo risco de esgotamento. Avalie os conjuntos de habilidades da equipe e identifique áreas para treinamento ou desenvolvimento

Visualize todo o seu pipeline de recrutamento e funções de RH com o ClickUp Views

Além disso, mais de 15 opções flexíveis Visualizações ClickUp oferecem uma vantagem significativa para Profissionais de RH fornecendo perspectivas diversas sobre os dados e promovendo fluxos de trabalho eficientes.

As equipes de RH resolvem os gargalos mais rapidamente, economizando tempo e dinheiro ao obter uma visão geral de alto nível de todas as tarefas, projetos e dados de funcionários de RH em um único e personalizável Visualização de lista do ClickUp . Visualização do calendário do ClickUp ajuda você a visualizar os próximos eventos, prazos e reuniões relacionados às atividades de RH, garantindo que você fique por dentro das datas críticas e evite conflitos de agendamento.

Otimize o gerenciamento de recursos categorizando e personalizando tarefas no Calendar View do ClickUp

Você também pode planejar e gerenciar projetos complexos de RH com cronogramas e dependências claros. Acompanhe a alocação de recursos, identifique possíveis gargalos e ajuste os cronogramas de forma proativa com o Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp .

Além disso, os formulários personalizados podem ajudá-lo a obter feedback dos funcionários, acompanhar a conclusão do treinamento ou coletar dados de desempenho. Torne-se um especialista obtendo insights valiosos sobre o sentimento dos funcionários e identificando áreas de melhoria com o Visualização de formulário do ClickUp .

Por fim, use Painéis do ClickUp para acompanhar as principais métricas de desempenho (KPIs), como metas individuais e de equipe, tarefas concluídas, classificações de feedback e progresso no desenvolvimento de habilidades. Isso proporciona uma visão abrangente do desempenho dos funcionários em um local centralizado.

Acompanhe o desempenho e a carga de trabalho dos funcionários com os ClickUp Dashboards personalizáveis

Melhores recursos do ClickUp

Aproveite os recursos de automação do ClickUp para otimizar todas as suas tarefas e funções de RH

Use as ferramentas com tecnologia de IA do ClickUp para aumentar o envolvimento dos funcionários e o sucesso da empresa

Faça o melhor uso de umrastreamento de desempenho e capacite os profissionais de RH a monitorar e otimizar o desempenho dos funcionários no ClickUp de forma eficaz

Monitore o tempo gasto em projetos e tarefas específicas por indivíduos e equipes, fornecendo informações valiosas sobre o desempenho individual e a eficiência do projeto com oRastreamento de tempo do projeto ClickUp Alinhe os objetivos individuais e da equipe, impulsione o desempenho por meio de feedback orientado por dados e promova o envolvimento com o acompanhamento de metas, tudo por meio doMetas do ClickUp Use mais de 100Modelos de RH do ClickUp para integração, desligamento, feedback de funcionários, cartas de nomeação, propostas de emprego, metas anuais, planejamento de eventos e muito mais

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada para usuários iniciantes

A opção de controle de tempo do ClickUp precisa ser aprimorada

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Business Plus: $19/usuário por mês

$19/usuário por mês Enterprise : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5/usuário por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (4.000+ avaliações)

Turbine seu departamento de RH com o ClickUp

A escolha da plataforma certa de bem-estar do funcionário requer uma análise cuidadosa. Analise os orçamentos da sua organização, a adequação à cultura, o tamanho da equipe, os programas e serviços de bem-estar e as métricas de saúde antes de optar pelo software que melhor atenda às metas de saúde da sua organização.

Com o ClickUp, você pode aproveitar recursos como definição de metas, reconhecimento e pesquisas que podem apoiar iniciativas de bem-estar. Registre-se no ClickUp hoje para cultivar uma força de trabalho próspera, feliz, saudável e pronta para o sucesso!