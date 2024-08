Como criar e executar os melhores programas de recompensas para funcionários

Como uma empresa bem-sucedida, seus ativos mais importantes são seus funcionários. Sem dúvida, você deseja ter o melhor programa de recompensas para seus funcionários.

Você deve escolher um programa de recompensas para funcionários que ajude a promover os valores centrais da sua empresa e promova relacionamentos saudáveis entre você e seus funcionários.

Um programa de recompensas é como um ciclo virtuoso. Quando os funcionários se sentem valorizados, eles veem os benefícios diretos de seu trabalho árduo, sua empresa consegue reter talentos e a empresa tem mais chances de superar a concorrência.

Seja para entender por que um programa de recompensas é crucial ou como configurá-lo, nós o ajudamos. Fornecemos um processo passo a passo para criar programas de recompensas e reconhecimento de funcionários usando o ClickUp e os melhores modelos para avaliações de desempenho.

O que são programas de recompensas para funcionários?

Um programa de recompensa para funcionários é uma estrutura para valorizar o desempenho e as contribuições dos funcionários e tem como objetivo recompensá-los e motivá-los. Um programa de recompensas é separado do salário e consiste em recompensas monetárias ou não monetárias para inspirar a equipe a ter um desempenho melhor.

Imagine que seu gerente de projeto entregou o projeto Q4 para um de seus maiores clientes no exterior antes do prazo e, ao mesmo tempo, superou as expectativas.

Reconhecer essa vitória com cartões-presente cobiçados ou oferecer acesso exclusivo a oportunidades de desenvolvimento profissional é considerado uma recompensa para o funcionário.

Um esquema de recompensa para funcionários tem como objetivo motivar os membros da equipe e criar um ecossistema em que a empresa reconheça e celebre os funcionários com bom desempenho desempenho no trabalho com incentivos significativos. Isso cria uma cultura de excelência e aumenta o moral de seus funcionários para que alcancem resultados brilhantes de forma consistente.

O ponto de partida para o departamento de RH deve ser a criação de um programa de reconhecimento de funcionários que esteja de acordo com os valores centrais da empresa. Seja claro sobre o comportamento que você deseja recompensar e sobre como e por quê.

Por exemplo, se adotar uma abordagem disruptiva for crucial para o sucesso futuro, garanta que as pessoas sejam reconhecidas por isso com uma recompensa não monetária ou monetária.

Diferença entre recompensas para funcionários e programas de reconhecimento de funcionários

Antes de prosseguirmos, vamos esclarecer: recompensas e reconhecimento não são a mesma coisa. Quando você usa as duas palavras em uma frase, cada uma tem um significado diferente, mas o objetivo final é o mesmo.

Qualquer forma de reconhecimento social que reconheça e valorize os esforços de um funcionário é um reconhecimento, mas não uma recompensa. Por exemplo, quando você aplaude os esforços de um funcionário em uma reunião de equipe ou concede a ele o título de "Funcionário do Mês".

A menos que um benefício tangível, como incentivos monetários, esteja associado ao elogio, ele não é considerado uma recompensa para o funcionário. No entanto, se você deseja obter o melhor de seus funcionários, um programa de recompensas competitivo fará isso por você, pois provavelmente aumentará o desempenho dos funcionários em até 27% .

Importância de ter programas de recompensas para funcionários

Funcionários felizes e motivados tornam uma organização bem-sucedida. Um programa de recompensas para funcionários ajuda a criar um local de trabalho em que se reconhece os esforços, comemora-se as conquistas e todos os membros da equipe se sentem importantes.

Essa é uma visão simplista da função das recompensas para funcionários no local de trabalho. Vamos observar por que esses programas são essenciais para cultivar uma força de trabalho próspera e motivada.

Aumenta o moral dos funcionários

Os funcionários passam pelo menos 40 horas por semana no local de trabalho. O moral do local de trabalho desempenha um papel importante em seu desempenho.

Se o trabalho deles não for reconhecido e os líderes de equipe não os considerarem importantes, você verá um impacto direto na produtividade deles. A pior parte é que os outros funcionários ficam desmotivados quando veem seus colegas insatisfeitos ou esgotados.

A criação de um programa de prêmios e reconhecimento aumenta o moral dos funcionários. Seus funcionários se sentem valorizados e apreciados. Eles também têm a sensação de realização por estarem contribuindo para algo que vale a pena.

É interessante notar que recompensas não monetárias, como cartas personalizadas ou qualquer forma de recompensa personalizada, podem melhorar o moral dos funcionários.

Incentiva um ambiente de trabalho positivo

O reconhecimento dos colegas é um forte catalisador para a construção de uma cultura positiva na empresa. Desde a comemoração das conquistas da equipe até os feitos individuais semanais, estabeleça alguma forma de programa de recompensas para os funcionários. Considere o programa de reconhecimento como um pilar fundamental da cultura de sua organização.

A chave aqui é tornar o programa inclusivo. Peça aos gerentes e líderes que participem ativamente e valorizem o trabalho de seus funcionários. Isso pode ser tão simples quanto adicionar um "Prêmio Escolha dos Líderes" especial para reconhecer os funcionários que trazem as ideias mais inovadoras.

O reconhecimento entre colegas é outro aspecto que muitas vezes é esquecido nos sistemas de recompensa dos funcionários. Envolver os colegas de equipe para que admirem o trabalho uns dos outros cria um espírito de colaboração a longo prazo. Os membros da equipe apoiam uns aos outros de bom grado para que tenham um desempenho melhor, facilitando o trabalho de todos.

Melhora a retenção de funcionários

Durante a pandemia, funcionários de vários setores perceberam que não estavam satisfeitos com seus empregos atuais. Isso levou à Grande Demissão - o êxodo em massa de funcionários de empregos e carreiras que não queriam mais seguir.

O que isso significa para a sua organização é que, se o nível de motivação dos seus funcionários estiver baixo, você os estará pressionando para que aceitem novas ofertas de emprego.

Um programa de recompensas para funcionários bem estruturado será uma barreira nesse caso. A melhor maneira de usar as recompensas para reter funcionários merecedores é oferecer a eles um plano de desenvolvimento de carreira adaptado aos seus interesses. Se isso não for possível, workshops e programas de desenvolvimento profissional com certificação são um ótimo ponto de partida.

A vantagem desses programas de recompensa é que seus funcionários perceberão o benefício de permanecerem fiéis à sua empresa. Isso vai além de recompensar os funcionários, pois reconhece as aspirações individuais e investe em seu crescimento profissional de longo prazo.

Sem essas recompensas para melhorar o desempenho no trabalho seus melhores talentos acabariam por considerar a possibilidade de deixar a empresa sem clareza sobre sua trajetória de crescimento pessoal.

Aumenta o envolvimento dos funcionários

Funcionários desengajados no local de trabalho estão lhe custando dinheiro - muito dinheiro. Eles são menos criativos. Portanto, a produtividade deles no trabalho é menor, o que significa que sua produção é prejudicada. Se a motivação dos funcionários continuar baixa, eles deverão ser substituídos, aumentando os custos de rotatividade de funcionários.

De acordo com Gallup segundo a Gallup, funcionários engajados aumentam a lucratividade em 21% e são 17% mais produtivos. Os funcionários começam a ficar desmotivados após o fim do período de lua de mel, que dura alguns meses após o ingresso em um novo emprego.

A questão aqui é: como mantê-los engajados por um longo período?

Entre os programas de recompensa para funcionários. Isso pode variar de recompensas monetárias a não monetárias. Um sistema de recompensas, uma menção na intranet ou em outro canal de comunicação, ou um agradecimento pessoal da liderança, desperta um efeito emocional, fazendo com que os funcionários se sintam vistos dentro da organização.

Cria um ciclo de feedback do funcionário

O feedback dos funcionários é uma das formas mais subestimadas de recompensá-los. A maioria dos funcionários não compartilha seus comentários e pensamentos publicamente. Os motivos são dois: medo de reações negativas e falta de clareza sobre como o feedback deles afeta a organização.

Se você começar a reconhecer o feedback dos funcionários e criar uma plataforma de reconhecimento para permitir que eles compartilhem suas sugestões, estará oferecendo a eles uma recompensa fantástica. Essa abordagem valida as percepções dos funcionários e lhes dá um senso de propriedade e comprometimento.

À medida que os funcionários ganham mais visibilidade, eles contribuem mais para o sucesso da organização - isso cria um ciclo de feedback.

Esse ciclo de feedback afeta diretamente o desempenho dos funcionários, pois eles sabem que seu feedback será levado mais a sério se tiverem um desempenho melhor. Como cereja do bolo, destaque os funcionários que compartilharam o maior número de feedbacks valiosos em um mês.

Exemplos de programas de incentivos e prêmios

Aqui estão algumas ideias para incluir em seus programas de recompensas corporativas.

Bônus

O bônus está entre as formas mais comuns de oferecer recompensas monetárias em programas de recompensa para funcionários. Considere pagar o bônus anualmente ou periodicamente quando os funcionários atingirem uma métrica ou um objetivo específico.

Há duas abordagens para oferecer remuneração de incentivo baseada no desempenho dos funcionários: bônus para recompensar e incentivar os funcionários com base em uma avaliação de seu desempenho ou incentivos para toda a organização, como participação nos lucros.

Participação nos lucros

Um plano de recompensas de participação nos lucros é um sistema de recompensa eficaz para incentivar os funcionários a se apropriarem de seu trabalho. A premissa é simples: seus funcionários recebem uma parte do lucro da empresa de acordo com termos predeterminados. À medida que a empresa se beneficia, seus funcionários também se beneficiam. Isso também aumenta a fidelidade à empresa, pois eles têm a chance de obter uma participação maior nos lucros à medida que a empresa se expande.

Programas de saúde e bem-estar

Um programa de saúde e bem-estar é um tipo de programa de recompensa para funcionários que melhora a saúde geral e o condicionamento físico dos funcionários. Isso se tornou essencial nos tempos atuais, quando 1 em cada 7 funcionários reclamam de problemas de saúde mental no local de trabalho. Campanhas de saúde no local, configuração de escritório remoto, associação a academias e almoços saudáveis são alguns exemplos desse programa para envolver os funcionários e torná-los mais aptos e produtivos.

Folga extra

Uma maneira de evitar o esgotamento dos funcionários é oferecer-lhes férias extras. Os funcionários têm uma vida fora do trabalho; ao dar a eles dias adicionais, seu funcionário se beneficia por passar mais dias relaxando com a família.

Programas de indicação

Esse programa de incentivo tem duas intenções: aproveitar a rede de contatos de seus funcionários atuais e criar uma mensagem de que a empresa valoriza suas referências. Seus funcionários recebem recompensas monetárias quando uma das referências deles preenche uma vaga e continua trabalhando por pelo menos alguns meses.

Cartões-presente

É difícil garantir a satisfação dos funcionários quando você lhes dá um presente. Seu presente pode ser diferente das expectativas deles. Os cartões-presente preenchem essa lacuna. Esses cartões são pré-carregados com um valor monetário específico que os funcionários podem resgatar em suas compras favoritas.

Valorização do funcionário com base em pontos

Semelhante aos cartões-presente, mas nesse programa de recompensas corporativas, seus funcionários precisam acumular um determinado número de pontos para trocar por um presente. Esses pontos estão vinculados a várias formas de reconhecimento, como obter uma classificação de 5 estrelas de pelo menos três clientes por mês.

Quando você joga para recompensar os funcionários, é mais provável que haja uma competição saudável na sua equipe. Cada um acredita em elevar os outros e, assim, toda a equipe ganha.

Como criar um programa de prêmios para funcionários no ClickUp?

Até agora, abordamos o que, por que e exemplos de um programa de prêmios corporativos. Esta seção mostra como o Clickup, uma plataforma holística de produtividade, ajuda os proprietários de empresas e os departamentos de RH a criar programas de recompensas.

Metas do ClickUp

O estabelecimento de metas é a função básica de uma plataforma de prêmios e software de monitoramento de funcionários . Depois que as metas forem definidas, você terá a métrica para avaliar seus funcionários, e eles saberão o que precisam alcançar para receber uma recompensa. Metas do ClickUp é a combinação perfeita de definição de metas e gerenciamento de desempenho. A equipe de RH usa metas para monitorar OKR, sprints e scorecards. Elas são divididas em metas individuais para acompanhar o sucesso de membros específicos da equipe.

Acompanhe o progresso relacionado às metas com o painel de metas do ClickUp

Dentro da meta, decida o valor como um número, verdadeiro ou falso, moeda ou tarefas.

Por exemplo, se você escolher um número, defina um intervalo de início e meta. Verdadeiro e falso são ideais para tarefas em que você deseja apenas medir se elas foram concluídas. Moeda é para medir a produtividade do funcionário em termos de metas financeiras. Por fim, as tarefas rastreiam automaticamente a conclusão de tarefas em seu projeto em andamento.

Marcos do ClickUp Marco do ClickUp é um sistema de reconhecimento que identifica as principais realizações alcançadas pela sua equipe durante o projeto. Para facilitar a identificação dos marcos, eles são destacados como um ícone de diamante com o nome da tarefa em negrito.

Exemplos de marcos do projeto no ClickUp

Independentemente do tipo de visualização escolhido, você nunca perderá os momentos marcantes do seu projeto. Transforme qualquer tarefa em um marco com o clique de um botão e filtre os marcos para verificar quando eles foram alcançados em um ano civil.

ClickUp para equipes de RH e de gerenciamento

Para as equipes de RH, o ClickUp oferece uma solução perfeita para ferramenta de controle de produtividade dos funcionários . Para outras equipes de gerenciamento, o ClickUp é uma software de envolvimento do funcionário .

As equipes de RH visualizam os fluxos de trabalho e organizam os recursos rapidamente usando as visualizações de formulário, tabela e carga de trabalho.

Com o modelo de plano de ação de metas SMART, você garante que suas metas sejam cumpridas com uma exibição visual de lista para manter tudo organizado e no caminho certo Painel de controle do ClickUp oferece uma visão holística dos marcos e acesso de alto nível aos KPIs e às metas que a equipe precisa atingir. Qualquer que seja sua Meta de RH o painel de controle permite que todos acompanhem o progresso e estejam na mesma página.

O ClickUp também é uma plataforma completa de experiência do funcionário para que as equipes de gerenciamento criem um plano de desenvolvimento do funcionário e atividades de envolvimento dos funcionários . As equipes de gestão executam esses planos para manter os funcionários concentrados e obter sua contribuição máxima.

O ClickUp atua como uma plataforma de ponta a ponta que capacita a equipe de liderança a

Manter a alta motivação dos funcionários

Identificar e desenvolver futuros talentos

Melhorar a retenção de funcionários

Indo além, a equipe de RH personaliza o plano adicionando visualizações, campos e status personalizados e divide as metas gerais em tarefas menores e gerenciáveis para diferentes equipes.

Modelos do ClickUp para gerenciar avaliações de desempenho

Embora o ClickUp não seja tecnicamente um software de avaliação de desempenho os modelos de avaliação de desempenho do ClickUp facilitam a configuração dos processos de avaliação de desempenho. Modelos do ClickUp é um atalho para executar as coisas mais rapidamente com designs prontos para uso. Aqui estão alguns exemplos de modelos do ClickUp que serão muito úteis no planejamento de programas de recompensa para funcionários.

Modelo de metas anuais

O Modelo de metas anuais permite que você defina metas anuais, divida-as em tarefas menores e acompanhe o progresso de cada projeto. Atribua tarefas, defina prioridades e mantenha todos responsáveis por sua parte. Os funcionários consultam esse modelo para garantir que estão progredindo na direção certa.

Use o modelo de metas anuais do ClickUp para definir metas anuais, dividi-las em tarefas fáceis de gerenciar e medir seu progresso

Modelo de relatório de desempenho

As equipes de RH usam o Modelo de relatório de desempenho para acompanhar o desempenho da equipe em tempo real e analisar tendências usando visualizações e gráficos. A melhor parte é que esse modelo permite monitorar os KPIs em tempo real e criar relatórios automatizados sem nenhum esforço extra para compartilhar com as partes interessadas.

Coloque tudo relacionado às metas e ao desempenho da sua equipe neste modelo útil

Modelo de plano de desenvolvimento do funcionário

Um programa de reconhecimento de funcionários tem vários elementos. Modelo de plano de desenvolvimento do funcionário do ClickUp ajuda a acompanhar o crescimento de seus funcionários com status personalizados, exibições personalizadas e gerenciamento de projetos por meio de recursos de controle de tempo.

Equipe os funcionários com as informações e habilidades necessárias para novas funções/responsabilidades usando nosso Modelo de lista de planos de desenvolvimento de funcionários

A chave para um programa bem-sucedido de engajamento e recompensa de funcionários é incentivá-los com base em seu progresso e contribuição para as metas da empresa.

Modelo de marco

O Modelo de marco é uma maneira fácil de visualizar os marcos em um projeto. Isso oferece aos líderes de equipe uma visão geral rápida dos marcos críticos de um projeto. Os aprendizados são usados para prever o cronograma de projetos futuros.

Comece com este modelo para documentar os marcos do seu projeto de forma colaborativa, divertida e visualmente atraente, para que você fique por dentro dos marcos importantes

Execute seu primeiro programa de prêmios para funcionários com o ClickUp

Você precisa de todas as mãos no convés para configurar e executar com sucesso um programa de recompensas para funcionários. Os líderes de RH e de gerenciamento precisam de um visual amigável para iniciantes, como o ClickUp, para dar o pontapé inicial.

Ao executar um programa de recompensas e reconhecimento de funcionários pela primeira vez para melhorar o envolvimento dos funcionários, o ClickUp é a melhor opção. Até mesmo sua equipe de RH pode configurar o sistema básico de recompensas para funcionários e acompanhar o sucesso do programa.

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes de RH e promover a colaboração em equipe

Comece com a configuração do tarefas e atribua comentários como itens de ação. Adicione diretrizes para seus programas de recompensa em Documentos do ClickUp e conectá-los aos seus fluxos de trabalho existentes. Use o quadro branco para fazer brainstorming de ideias e adicionar notas sobre seus programas de prêmios corporativos.

Mantenha-se no controle das metas, defina cronogramas claros e mensuráveis e automatize o acompanhamento do progresso para ambos metas de longo e curto prazo .

Visualize o progresso de cada funcionário em tempo real com a ferramenta totalmente personalizável do ClickUp painéis de controle e obtenha insights valiosos em um piscar de olhos.

A integração do ClickUp com software de monitoramento de funcionários fornece aos gerentes informações em tempo real para avaliar o desempenho dos funcionários. Economize tempo que, de outra forma, seria gasto na exportação de dados de diferentes fontes para seus programas de prêmios e reconhecimento.

Os modelos pré-criados de avaliação de desempenho economizam tempo para a atarefada equipe de RH. Tudo o que você precisa fazer é conectar seus requisitos ao modelo para começar.

Criar um programa de prêmios para funcionários está mais fácil do que nunca! Registre-se no ClickUp gratuitamente e crie seu primeiro sistema de recompensa para funcionários.