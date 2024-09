Modelos gratuitos de análise competitiva para o Google Sheets

A concorrência nos negócios pode ser implacável e, seja você um empreendedor iniciante ou um empresário experiente, manter-se à frente de seus rivais é fundamental.

Você já se perguntou como os profissionais fazem isso? Eles têm uma arma secreta: a análise competitiva!

Imagine ter uma ferramenta simples e fácil de usar que lhe permita identificar os pontos fortes e fracos de seus concorrentes diretos e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a ajustar sua própria estratégia de negócios. É aí que entra a ferramentas de análise da concorrência entram em ação.

Os modelos de análise da concorrência eliminam as suposições da estratégia de marketing, permitindo que você identifique as tendências do mercado, melhore suas ofertas e crie planos de marketing mais inteligentes - tudo isso com apenas alguns cliques.

Neste blog, exploraremos os melhores modelos do Planilhas Google para análise competitiva e mostraremos como eles podem lhe dar aquela vantagem importantíssima para prosperar no longo prazo.

Pronto para começar? Vamos lá!

O que são modelos de análise competitiva?

A modelo de análise competitiva é uma ferramenta estruturada que o ajuda a avaliar a concorrência e a entender a posição da sua empresa no mercado.

Esses modelos permitem que você:

Identificar os concorrentes e suas ofertas

Comparar seus produtos ou serviços com os da concorrência

Obter insights sobre os pontos fortes e fracos dos concorrentes

Acompanhar as tendências do setor e descobrir oportunidades

Usar dados para planejamento estratégico informado

Criar estratégias para aumentar a participação no mercado

Geralmente disponíveis em formatos como o Google Sheets, esses modelos permitem que você insira e organize os principais dados sobre as estratégias, as posições de mercado e o desempenho geral dos concorrentes.

As seções comuns em um modelo de análise competitiva geralmente incluem:

Análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças)

Pesquisa da concorrência

Análise de mercado

Planejamento estratégico

O principal objetivo de usar esses modelos é fornecer uma estrutura clara para analisar o cenário competitivo, identificar tendências emergentes e usar insights para moldar seu produto e estratégias de marketing de forma eficaz.

O que faz um bom modelo de análise competitiva?

Uma boa modelo de relatório de análise competitiva organiza os dados de forma eficiente para fornecer percepções abrangentes sobre o cenário competitivo.

Aqui estão os principais recursos que definem um ótimo modelo:

Seções abrangentes: O modelo deve definir claramente as seções de perfil do concorrente, análise de mercado, análise SWOT eplanejamento estratégicogarantindo que todos os aspectos da análise competitiva sejam abordados

O modelo deve definir claramente as seções de perfil do concorrente, análise de mercado, análise SWOT eplanejamento estratégicogarantindo que todos os aspectos da análise competitiva sejam abordados Elementos comparativos: Um modelo de alto nível vai além da simples entrada de dados, oferecendo ferramentas como métricas competitivas e comparações lado a lado para esclarecer o posicionamento no mercado e os pontos fortes da concorrência

Um modelo de alto nível vai além da simples entrada de dados, oferecendo ferramentas como métricas competitivas e comparações lado a lado para esclarecer o posicionamento no mercado e os pontos fortes da concorrência Personalização: O modelo deve ser adaptável, permitindo que os usuários modifiquem os campos e as categorias para atender a necessidades específicasanálise do setor necessidades específicas ou análises focadas, mantendo a flexibilidade para vários cenários de negócios

O modelo deve ser adaptável, permitindo que os usuários modifiquem os campos e as categorias para atender a necessidades específicasanálise do setor necessidades específicas ou análises focadas, mantendo a flexibilidade para vários cenários de negócios Facilidade de uso: Um modelo bem projetado promove o envolvimento do usuário com um layout direto que simplifica a entrada de dados e as atualizações contínuas, melhorando a experiência do usuário e a precisão no manuseio dos dados

Um modelo bem projetado promove o envolvimento do usuário com um layout direto que simplifica a entrada de dados e as atualizações contínuas, melhorando a experiência do usuário e a precisão no manuseio dos dados Recursos de integração: Ele deve se integrar perfeitamente a outras ferramentas e plataformas para importar e exportar dados com eficiência, simplificando o processo de análise e garantindo a consistência entre as fontes de dados

Ele deve se integrar perfeitamente a outras ferramentas e plataformas para importar e exportar dados com eficiência, simplificando o processo de análise e garantindo a consistência entre as fontes de dados **Componentes visuais: modelos eficazes usam recursos visuais, como tabelas, gráficos e quadros, para tornar as informações complexas mais fáceis de digerir, ajudando os usuários a entender rapidamente as tendências e os insights

Insights acionáveis: O modelo deve ser projetado para revelar insights acionáveis e oportunidades estratégicas, permitindo que os usuários tomem decisões informadas que aumentem sua vantagem competitiva

Dica de bônus: Quer saber como levar sua análise competitiva para o próximo nível? Incorporando um Modelo de análise SWOT pode ajudá-lo a identificar claramente os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Isso facilitará o foco em melhorias estratégicas e a superação dos concorrentes.

5 modelos gratuitos de análise da concorrência para o Google Sheets

Analisar sua concorrência pode ser difícil, mas com as ferramentas certas, você pode fazer isso melhor e mais rápido.

Os modelos de análise da concorrência para o Google Sheets simplificam o processo, ajudando você a coletar, analisar e aproveitar os principais insights da concorrência com facilidade.

Vamos dar uma olhada:

1. Modelo de comparação de recursos da concorrência por Coefficient

via Coeficiente O Modelo de comparação de recursos do concorrente do Coefficient foi projetado especificamente para ajudar os gerentes de produto a avaliar os recursos do produto em vários aspectos. Esse modelo facilita o processo de criação de estratégias de preços baseadas em dados que competem efetivamente no mercado.

Principais recursos

Interface estruturada para facilitar a comparação de recursos

Análise orientada por dados para estratégias de preços e posicionamento

Simplificado para tomada de decisões informadas

Ideal para: Os gerentes de produtos que precisam avaliar e comparar os recursos de produtos de vários concorrentes consideram este modelo útil. Ele também é ideal para equipes que desejam refinar suas ofertas de produtos e estratégias de preços com insights claros e orientados por dados.

2. Modelo de análise competitiva de produtos por coeficiente

via Coeficiente O Modelo de análise competitiva de produtos da Coefficient permite que os usuários organizem e dissecam com eficiência informações vitais sobre produtos rivais, fornecendo um retrato claro da dinâmica competitiva. O formato estruturado do modelo garante que você capture todos os detalhes cruciais necessários para uma avaliação competitiva completa.

Principais recursos

Layout abrangente para avaliação de preços, recursos, presença no mercado e feedback dos clientes

Interface fácil de usar para simplificar a entrada de dados e as atualizações

Campos personalizáveis para adaptar a análise às necessidades específicas do mercado

Ideal para: Gerentes de produto, equipes de marketing e estrategistas de negócios que precisam analisar produtos da concorrência e obter insights valiosos para informar suas próprias estratégias e decisões.

3. Modelo de matriz competitiva por coeficiente

via Coeficiente O Modelo de matriz competitiva para Google Sheets by Coefficient simplifica o processo de comparação da sua empresa com os concorrentes em várias dimensões, como participação de mercado, recursos do produto e satisfação do cliente.

Principais recursos

Formato estruturado para visualização abrangente do posicionamento competitivo

Processo fácil de entrada de dados para avaliações contínuas

Categorias personalizáveis para alinhamento com métricas competitivas específicas

Ideal para: Equipes de marketing e planejadores estratégicos que precisam acompanhar e comparar vários aspectos da concorrência.

4. Modelo de pesquisa de concorrência da Coefficient

via Coeficiente Coeficiente Modelo de pesquisa de concorrência para o Google Sheets permite que você colete e analise sistematicamente dados cruciais sobre seus concorrentes, desde estratégias de negócios e desempenho de mercado até detalhes de produtos e feedback de clientes.

Principais recursos

Seções detalhadas para estratégias de marketing, visão geral financeira e outros aspectos cruciais

Campos personalizáveis para atender a setores específicos ou áreas de foco

Recursos de integração para importação de dados de fontes externas

Ideal para: Analistas de mercado e estrategistas de negócios que precisam reunir e analisar dados detalhados da concorrência consideram esse modelo útil.

5. Modelo de análise competitiva de mídia social por Coefficient

via Coeficiente O Modelo de análise competitiva de mídia social fornece aos profissionais de marketing uma ferramenta poderosa para avaliar suas estratégias de mídia social em relação aos principais concorrentes. Ele oferece uma abordagem simplificada para coletar e comparar indicadores-chave de desempenho (KPIs) em várias plataformas de mídia social.

Principais recursos

Importação automatizada de dados das principais plataformas de mídia social

Análise comparativa de taxas de engajamento, crescimento de seguidores e desempenho de conteúdo

Ferramentas para identificar os pontos fortes e fracos da sua estratégia de mídia social

Recursos de colaboração para desenvolvimento de estratégias em equipe

Ideal para: Equipes de marketing que desejam aumentar seu impacto nas mídias sociais por meio de insights orientados por dados e planejamento colaborativo.

Modelos alternativos de análise competitiva

A parte menos interessante da análise da concorrência são todos os dados manuais que você precisa inserir nos modelos. Uma assistência baseada em IA pode fazer toda a diferença aqui. Ferramentas de IA para análise de concorrentes como o ClickUp se destacam nesse aspecto, oferecendo uma gama diversificada de modelos criados para aprimorar seus esforços de análise da concorrência.

Se você precisa rastrear tendências de mercado, comparar recursos de produtos ou analisar o desempenho da mídia social, esses modelos podem atender a diferentes aspectos de sua estratégia competitiva.

A melhor parte? Você pode automatizar a entrada de dados com o Automações do ClickUp e Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é uma ferramenta de análise competitiva, que elimina as partes tediosas de seu processo de análise competitiva.

Aqui estão os principais modelos do ClickUp a serem considerados:

1. Modelo de quadro branco de análise competitiva do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de análise competitiva do ClickUp

Modelo de quadro branco de análise competitiva do ClickUp aproveita o recurso Whiteboard do ClickUp, que permite mapear visualmente os elementos competitivos e avaliá-los em relação às métricas definidas.

Sua natureza interativa garante que você possa ajustar dinamicamente sua análise, acompanhar o progresso e refinar suas estratégias em resposta aos últimos desenvolvimentos do mercado.

Principais recursos

Visualize a dinâmica competitiva de forma interativa

Obtenha atualizações em tempo real e personalize os campos de acordo com suas necessidades

Use a funcionalidade de arrastar e soltar para facilitar o gerenciamento de elementos

Visualize as alterações e os ajustes dinamicamente à medida que eles ocorrem

Ideal para: Equipes de marketing que buscam uma visão interativa e atualizada de seu campo competitivo. É especialmente útil para empresas que precisam monitorar e ajustar continuamente suas estratégias competitivas.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de preço de análise competitiva do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de preço de análise competitiva do ClickUp

Modelo de preço de análise competitiva do ClickUp oferece uma abordagem estruturada para avaliar e comparar as estratégias de preços, os custos dos produtos e as ofertas de mercado dos concorrentes. Ele foi projetado para ajudar as empresas a tomar decisões informadas sobre preços que aumentam a lucratividade e, ao mesmo tempo, se mantêm competitivas.

Principais recursos

Ajuda a compreender o cenário competitivo e a dinâmica do mercado

Auxilia na identificação de estratégias de preços que podem proporcionar uma vantagem competitiva

Apoia a tomada de decisões informadas sobre o preço de seus produtos ou serviços

Ideal para: Analistas de preços, gerentes de produtos e planejadores estratégicos que precisam de uma ferramenta flexível para tomar decisões estratégicas de preços e colaborar com as equipes.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp

Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp oferece uma abordagem unificada para coletar, organizar e acessar informações detalhadas sobre os produtos, recursos, preços e esforços de marketing dos concorrentes.

Ele apresenta status personalizáveis, campos personalizados detalhados e várias exibições adaptadas a diferentes categorias de produtos. Essa configuração aprimora sua capacidade de gerenciar e visualizar dados de forma eficaz, seja para acompanhar os últimos lançamentos de smartwatches ou analisar tendências mais amplas do mercado.

Principais recursos

Acesse várias visualizações adaptadas a diferentes categorias de produtos

Acompanhe sistematicamente os recursos, preços e esforços de marketing dos produtos

Use um repositório centralizado para facilitar o acesso às informações dos concorrentes

Ideal para: Gerentes de produto e analistas de marketing que precisam de uma ferramenta abrangente para rastrear e analisar as atividades dos concorrentes consideram este modelo útil. Ele é especialmente útil para se manter informado sobre lançamentos de novos produtos e estratégias de marketing.

Faça o download deste modelo

4. Modelo de análise de mercado competitivo do ClickUp

Faça o download deste modelo

Aproveite as percepções de mercado para apoiar o planejamento estratégico e melhorar o posicionamento competitivo com o modelo de análise de marketing do ClickUp

Modelo de análise de mercado do ClickUp ajuda a identificar as principais tendências do mercado, as preferências dos clientes e as estratégias da concorrência, fornecendo uma base sólida para a tomada de decisões informadas.

Ele vem com status personalizados para rastrear diferentes fases da análise, campos personalizados para pontos de dados detalhados e diversas exibições para facilitar o acesso e a organização dos dados. Com funcionalidades como rastreamento de tendências, monitoramento da concorrência e previsão de mercado, você pode navegar com eficiência pelas complexidades do mercado.

Ele vem com:

A visualização Preço vs. Qualidade para comparar vários produtos e identificar a melhor opção

A visualização de anúncios para obter insights sobre como outras empresas estão promovendo seus produtos

A visualização de concorrentes para acompanhar a participação de mercado e o desempenho de seus rivais

A visualização de participação no crescimento para monitorar o crescimento de diferentes produtos e serviços

Ideal para: Equipes de marketing pequenas e grandes que buscam aprofundar suas percepções de mercado. As equipes pequenas podem aprimorar a pesquisa e a tomada de decisões, enquanto as equipes maiores podem gerenciar e coordenar com eficiência dados abrangentes entre departamentos.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de análise de concorrência do ClickUp SEO

Faça o download deste modelo

Modelo de análise da concorrência do ClickUp SEO

Modelo de análise da concorrência de SEO do ClickUp permite que você analise as táticas de SEO de seus concorrentes, desde o uso de palavras-chave até perfis de backlinks, ajudando-o a identificar oportunidades valiosas de SEO e ajustar suas estratégias de acordo com elas

Esse modelo oferece uma abordagem sistemática para Gerenciamento de projetos de SEO ajudando você a ficar à frente e a se adaptar às estratégias de seus concorrentes de forma eficaz.

Principais recursos

Use as várias exibições para comparar a acessibilidade, o tráfego, o progresso na análise da concorrência e a qualidade do conteúdo de seu site com os de seus concorrentes

Aproveite as métricas em tempo real para acompanhar o desempenho de SEO em várias equipes

Conduta análise de lacunas para identificar áreas de melhoria e garantir o alinhamento com as metas de SEO

Ideal para: Equipes de marketing digital e profissionais de SEO que desejam ajustar suas estratégias de SEO ou realizar uma análise aprofundada da concorrência.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de análise comparativa de mercado do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de análise comparativa de mercado do ClickUp

Modelo de análise comparativa de mercado (CMA) do ClickUp fornece uma ferramenta poderosa para profissionais do setor imobiliário e analistas de mercado para avaliar valores de propriedades e entender a dinâmica do mercado. Ele vem com status personalizados para o progresso da tarefa, campos personalizados detalhados para atributos da propriedade e várias exibições para diferentes ângulos de análise.

principais recursos do ####

Compare e analise as características e os preços dos imóveis para identificar as tendências do mercado

Avaliar os pontos fortes e fracos das propriedades em bairros específicos

Visualize dados com exibições e campos personalizáveis para melhorar a compreensão e a geração de relatórios

Simplifique o fluxo de trabalho, desde a coleta de dados até a apresentação, para uma análise de mercado eficiente

Ideal para: Agentes imobiliários e analistas de mercado que precisam fornecer avaliações detalhadas de propriedades e percepções de mercado. É particularmente útil para aqueles que desejam apresentar avaliações abrangentes a clientes ou partes interessadas.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de matriz de comparação ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de matriz de comparação do ClickUp

Modelo de matriz de comparação do ClickUp simplifica o processo de comparação de várias opções, ajudando você a tomar decisões informadas com eficiência. Esse modelo visualmente rico oferece uma visão clara de cada concorrente e permite que você avalie vários critérios e alternativas lado a lado, garantindo que todos os fatores sejam considerados antes de fazer uma escolha.

Principais recursos

Avalie várias opções com base em critérios definidos em uma única exibição abrangente

Comparar rapidamente recursos, benefícios e custos de diferentes produtos ou serviços

Tome decisões informadas com uma abordagem organizada e orientada por dados

Otimize o processo de tomada de decisão para as equipes

Ideal para: Equipes e indivíduos que comparam produtos ou serviços, como gerentes de projeto e especialistas em compras, que precisam de um método de avaliação organizado e eficiente.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp é uma excelente ferramenta para equipes de marketing que desejam avaliar e comparar sistematicamente os recursos de vários produtos. Ele ajuda a dividir conjuntos de recursos complexos em comparações gerenciáveis, permitindo decisões estratégicas informadas sobre desenvolvimento e aprimoramentos de produtos.

Principais recursos

Identificar recursos de alto valor que se alinham às necessidades dos clientes e às metas comerciais

Priorizar e alocar recursos de forma mais eficaz para os principais recursos do produto

Agilizar a colaboração entre as equipes, fornecendo uma representação visual clara das comparações de produtos

Ideal para: Gerentes de produtos e equipes de desenvolvimento que precisam comparar recursos de produtos para tomar decisões baseadas em dados e otimizar o desenvolvimento de produtos.

Faça o download deste modelo

Aumente a eficiência da análise da concorrência com o ClickUp

O gerenciamento e a análise de dados da concorrência são cruciais para se manter à frente no campo do marketing. As ferramentas e os modelos de análise competitiva ajudam a simplificar esse processo, coletando, organizando e interpretando com eficiência as principais informações.

O ClickUp leva isso um passo adiante. Com sua ampla gama de modelos personalizáveis, você pode adaptar cada um deles para atender às suas necessidades específicas. Quer você esteja analisando os recursos do produto, acompanhando as estratégias de preço ou mapeando as tendências do mercado, os modelos do ClickUp oferecem a flexibilidade e a funcionalidade de que você precisa para se destacar e prosperar a longo prazo. Registre-se no ClickUp e comece a usar esses modelos avançados para obter insights valiosos e ficar à frente no mercado.