Os 11 melhores aplicativos de anotações com suporte para caneta Stylus

Você já se viu no meio de algo importante quando, de repente, surge uma ideia brilhante? Você está atolado de trabalho e, do nada, aquela solução perfeita que estava procurando simplesmente surge em sua mente.

Naturalmente, você não quer perder essa ideia, mas não podemos fazer malabarismos com tantas coisas em nossas cabeças.

Mas e se você tivesse uma ferramenta que não apenas capturasse seus pensamentos em um piscar de olhos, mas também permitisse esboçar, anotar e organizar notas com facilidade?

Seja para fazer um brainstorming de ideias, redigir anotações rápidas ou até mesmo criar diagramas detalhados, a ferramenta certa é o aplicativo de anotações pode transformar seu dispositivo Android em uma poderosa ferramenta de produtividade.

Para ajudá-lo, minha equipe e eu compilamos uma lista dos 10 melhores aplicativos de anotações para Android com suporte para caneta stylus. De opções gratuitas de aplicativos de anotações a soluções premium repletas de recursos, temos algo para todos.

Vamos dar uma olhada!

O que você deve procurar no melhor aplicativo de anotações com caneta stylus?

Ao escolher o melhor aplicativo de anotações com caneta stylus para Android, concentre-se nos recursos que se alinham ao seu fluxo de trabalho e aumentam a produtividade.

Aqui estão alguns aspectos importantes a serem considerados:

Capacidade de resposta da caneta: O aplicativo deve oferecer uma escrita suave e sem atrasos, garantindo que os movimentos da caneta sejam capturados com precisão em tempo real

O aplicativo deve oferecer uma escrita suave e sem atrasos, garantindo que os movimentos da caneta sejam capturados com precisão em tempo real Opções de personalização: Procure aplicativos de anotações que permitam personalizar os estilos, as cores e a espessura da caneta, proporcionando flexibilidade na aparência das anotações

Procure aplicativos de anotações que permitam personalizar os estilos, as cores e a espessura da caneta, proporcionando flexibilidade na aparência das anotações Reconhecimento de escrita manual: Os melhores aplicativos podem converter suas anotações manuscritas em texto, facilitando a pesquisa e a organização das anotações posteriormente

Os melhores aplicativos podem converter suas anotações manuscritas em texto, facilitando a pesquisa e a organização das anotações posteriormente Sincronização com vários dispositivos: Certifique-se de que o aplicativo ofereça suporte à sincronização em vários dispositivos, quer você esteja fazendo anotações em seu telefone, tablet ou computador

Certifique-se de que o aplicativo ofereça suporte à sincronização em vários dispositivos, quer você esteja fazendo anotações em seu telefone, tablet ou computador Ferramentas de organização: Verifique se há recursos como pastas, tags,notas adesivas on-linee cadernos que o ajudem a manter suas anotações organizadas e fáceis de recuperar

Verifique se há recursos como pastas, tags,notas adesivas on-linee cadernos que o ajudem a manter suas anotações organizadas e fáceis de recuperar Opções de exportação e compartilhamento: O aplicativo deve permitir que você exporte suas anotações em vários formatos (PDF, imagem etc.) e as compartilhe com outras pessoas

O aplicativo deve permitir que você exporte suas anotações em vários formatos (PDF, imagem etc.) e as compartilhe com outras pessoas Integração com armazenamento em nuvem: A integração com serviços de armazenamento em nuvem, como o Google Apps ou o Dropbox, é importante para fazer backup de suas anotações digitais e liberar espaço no dispositivo

A integração com serviços de armazenamento em nuvem, como o Google Apps ou o Dropbox, é importante para fazer backup de suas anotações digitais e liberar espaço no dispositivo Acesso off-line: A capacidade de acessar e editar suas anotações de reunião off-line é essencial quando você precisaviajar a trabalhofrequentemente com acesso limitado à Internet

A capacidade de acessar e editar suas anotações de reunião off-line é essencial quando você precisaviajar a trabalhofrequentemente com acesso limitado à Internet Recursos de segurança: Procure aplicativos que ofereçam proteção por senha ou criptografia para manter suas anotações seguras, especialmente se elas contiverem informações confidenciais

Procure aplicativos que ofereçam proteção por senha ou criptografia para manter suas anotações seguras, especialmente se elas contiverem informações confidenciais Interface e experiência do usuário: Uma interface de usuário limpa e intuitiva torna o aplicativo mais fácil de usar, permitindo que você se concentre em suas anotações sem se atrapalhar com menus complicados

Os 11 melhores aplicativos de anotações com caneta stylus para usar em 2024

Reunimos os melhores aplicativos de anotações para Android que atendem a todos, de estudantes a profissionais e muito mais.

Vamos começar com o melhor aplicativo gratuito de anotações que preferimos usar internamente: ClickUp!

1. ClickUp (melhor para fazer anotações abrangentes com tecnologia de IA)

O ClickUp é uma das melhores ferramentas de anotações que existem, e por um bom motivo. Ela está repleta de recursos que a tornam mais do que apenas mais uma Alternativa ao Google Keep . Documentos do ClickUp é um ótimo lugar para anotar ideias, criar listas de tarefas e até mesmo criar wikis. Essa configuração simplifica a atribuição de tarefas e o trabalho com a equipe em tempo real.

As opções de formatação de rich text, como marcadores, listas de verificação, banners e blocos de código, ajudam a organizar as anotações de uma forma visualmente atraente e fácil de navegar, especialmente quando se usa uma caneta stylus em um dispositivo Android.

Colabore com sua equipe em tempo real enquanto edita documentos no ClickUp Docs

Outro aspecto excelente do ClickUp é a capacidade de incorporar elementos multimídia diretamente no Docs. Esse recurso é especialmente útil ao adicionar imagens ou vídeos para aprimorar as anotações. No entanto, o que realmente se destaca é a vinculação bidirecional dentro do Tarefas do ClickUp . Ajuda a conectar tarefas relacionadas, proporcionando uma visão mais clara de como tudo se encaixa. Cérebro ClickUp foi um divisor de águas para mim e se tornou fundamental para minha estratégia de fazer anotações . É muito útil para resumir notas longas, criar tabelas precisas e encontrar informações rapidamente. Quando tenho pouco tempo, também uso o ClickUp Brain para resumir longos tópicos de comentários, evitando o incômodo de ler centenas de comentários.

Resuma as interações com os clientes, obtenha respostas para suas perguntas e analise relatórios com o ClickUp AI Bloco de notas do ClickUp é outro ponto de referência para fazer anotações rápidas em um telefone ou desktop. Eu e minha equipe costumamos fazer rascunhos de nossas ideias iniciais aqui, usando formatação simples antes de passá-las para um documento mais refinado.

Faça anotações em qualquer lugar com o ClickUp Notepad e acesse-as no navegador e no dispositivo móvel Clipes do ClickUp é perfeito para compartilhar gravações de tela diretamente nas anotações, adicionando um elemento interativo que falta a muitos aplicativos de anotações. Além disso, com a transcrição com IA, cada palavra falada em um clipe pode ser pesquisada, facilitando a localização de informações importantes posteriormente. Além disso, você pode acessar centralmente todos os seus clipes no Clips Hub.

Transcreva anotações de voz e vídeo com IA usando o ClickUp Clips

A melhor parte? O ClickUp está disponível em todos os dispositivos incluindo Android, com suporte contínuo a caneta stylus. Isso facilita o acesso e o compartilhamento de anotações entre PC, telefone e tablet. Não se trata apenas de um aplicativo de anotações; é um aplicativo completo suíte de produtividade que mantém tudo em uma única plataforma.

melhores recursos do #### ClickUp

Use o ClickUp Notepad para fazer anotações rapidamente, adicionar imagens e converter notas de texto em tarefas acionáveis e itens a fazer

Categorize e colabore em anotações detalhadas usando o ClickUp Docs

Gere resumos, converta notas em itens de ação e formate com o ClickUp Brain

Integre-se amplamente com ferramentas de produtividade como Google Calendar, Outlook e Dropbox

Converta suas anotações em tarefas acionáveis usando o ClickUp Tasks

Use o ClickUp Whiteboards ou o ClickUp Mind Maps se quiser criar uma rede de anotações visualmente conectada

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem experimentar uma curva de aprendizado devido aos amplos recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

ClickUp ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Evernote (melhor para organizar e gerenciar grandes volumes de anotações)

via Evernote O Evernote é um aplicativo amplamente utilizado que oferece diversos recursos, inclusive personalizáveis modelos de anotações personalizáveis . Ele permite que os usuários criem diferentes tipos de anotações, como entradas baseadas em texto, gravações de áudio, resumos de reuniões e listas de tarefas.

O aplicativo de anotações oferece excelente suporte à caneta stylus para aqueles que preferem escrever à mão, permitindo que usem tinta digital com precisão. A ferramenta facilita a alternância entre notas manuscritas e digitadas, personaliza os estilos e as cores da caneta e ajusta a largura dos traços. A tecnologia de reconhecimento de escrita converte as notas escritas em texto pesquisável e editável, facilitando a localização e a organização do conteúdo.

Com a integração do armazenamento em nuvem, todas as notas anotadas com a caneta são sincronizadas entre dispositivos em tempo real, preservando a formatação e as anotações. O Evernote também se integra a ferramentas como ClickUp, Google Calendar, Slack e Microsoft Teams, o que é incrivelmente útil.

Melhores recursos do Evernote

Capture trechos da Web diretamente em notas usando o Web Clipper

Use a câmera do seu telefone para escanear, digitalizar e organizar documentos em papel

Edite notas e tarefas em tempo real para garantir que todos os colaboradores estejam alinhados

Limitações do Evernote

A versão gratuita é limitada, o que geralmente leva os usuários a optarem por uma assinatura premium. Para aqueles que buscam soluções mais econômicas, exploreAlternativas ao Evernote pode valer a pena

Preços do Evernote

Gratuito para sempre

Pessoal: $14,99/usuário por mês

$14,99/usuário por mês Profissional: $17,99/usuário por mês

$17,99/usuário por mês Equipes: US$ 24,99/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.200 avaliações)

3. Notion (melhor para espaços de trabalho personalizáveis e anotações colaborativas)

via Noção O Notion permite que você crie espaços de trabalho personalizados - privados ou compartilhados - que atendam às suas necessidades específicas. Nesses espaços de trabalho, é possível adicionar uma variedade de 'blocos sincronizados' flexíveis, que podem ser qualquer coisa, desde trechos de texto e marcadores até imagens, links de alternância, arquivos, trechos de código e seções de discussão

O que é ótimo no Notion é a facilidade com que você pode mover esses blocos. Você pode arrastá-los e soltá-los onde precisar, sem se preocupar em bagunçar o documento inteiro. Eles permitem vincular e sincronizar o conteúdo em várias páginas do seu espaço de trabalho. A versão gratuita do Notion permite que você salve e sincronize até 1.000 blocos de conteúdo.

Os planos de assinatura premium oferecem recursos adicionais, como ferramentas de administração e configurações de permissão, dependendo do nível escolhido.

Melhores recursos do Notion

Crie modelos personalizados e integre seu banco de dados diretamente nas anotações

Acesse rapidamente informações importantes por meio da barra lateral

Use Markdown para escrever e formatar notas

Limitações do Notion

Os recursos abrangentes e a interface do usuário podem ser muito pesados para iniciantes

O aplicativo móvel pode parecer menos intuitivo em comparação com a versão para desktop

Preços do Notion

Básico: Gratuito

Gratuito Plus: $12/assento por mês

$12/assento por mês Business: $18/assento por mês

$18/assento por mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados O Notion AI pode ser adicionado ao seu plano por US$ 10/usuário/mês

Notion ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

Leia mais: 10 melhores ferramentas de IA para fazer anotações em 2024

4. Google Keep (melhor para anotações rápidas e integração perfeita com o Google Workspace)

via Google Keep Um dos melhores aspectos do Google Keep é que ele é totalmente gratuito, sem custos ocultos ou assinaturas. Você pode facilmente copiar e colar imagens, adicionar memos de voz, criar listas de tarefas e muito mais.

Você pode escrever notas, codificá-las por cores e formatá-las para que se assemelhem a uma postagem de blog. A pesquisa de palavras-chave específicas é simples.

O que diferencia o Google Keep é sua perfeita integração com outros produtos do Google.

Por exemplo, você pode salvar suas anotações como PDFs diretamente no Google Drive ou anexá-las a e-mails no Gmail. Disponível tanto no Android quanto no PC, ele também oferece excelente suporte a caneta stylus e S Pen, o que o torna uma ferramenta versátil para todas as suas necessidades de anotações.

Melhores recursos do Google Keep

Defina lembretes que podem ser configurados para se repetirem, garantindo que você nunca perca uma anotação

Adicione facilmente imagens às anotações com integração direta do rolo da câmera

Utilize uma lista de tarefas com caixas de seleção que convertem automaticamente as anotações em tarefas

Aproveite o acesso a todos os recursos gratuitamente, sem nenhum custo

Limitações do Google Keep

Não permite o bloqueio de anotações

Oferece opções de formatação limitadas em comparação com outros aplicativos gratuitos de anotações

Preços do Google Keep

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Keep

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

Leia mais: Google Keep vs Evernote: Análise 2024 (recursos, preços) | ClickUp

5. Notability (melhor para notas manuscritas e sincronização em nuvem)

via Notabilidade Criado para usuários do iOS, o Notability facilita o compartilhamento e a edição de anotações. Você pode exportar facilmente suas anotações para um documento de fácil leitura ou compartilhá-las em plataformas como o Dropbox. E se precisar ajustar essas anotações posteriormente, você também tem a flexibilidade para fazer isso.

A sincronização na nuvem permite que você sincronize suas anotações em todos os seus dispositivos, seja um computador, telefone ou tablet. Isso permite fácil acesso às anotações a qualquer hora, em qualquer lugar, sem o incômodo de enviar anexos por e-mail. Tudo é armazenado com segurança na nuvem, de modo que suas anotações estão sempre ao alcance, independentemente do dispositivo em que você esteja.

Melhores recursos do Notability

Combine escrita à mão, digitação e gravações de áudio em uma única nota para uma experiência versátil de anotações

Faça anotações em PDFs e imagens com facilidade, tornando-o ideal para revisar e comentar documentos

Sincronize notas entre dispositivos com o iCloud, garantindo que seu conteúdo esteja sempre acessível e atualizado

Use uma variedade de estilos e cores de caneta para personalizar suas anotações e aumentar a clareza

Limitações do Notability

Alguns usuários acham a interface menos intuitiva, o que pode afetar a facilidade de uso

Os recursos limitados de colaboração do aplicativo podem não atender às necessidades dos usuários que procuram funcionalidades abrangentes baseadas em equipe

Foram relatados problemas ocasionais de sincronização, que podem causar atrasos no acesso a notas atualizadas

Preços do Notability

Notability Starter: Gratuito

Gratuito Notability Plus: Preço personalizado

Avaliações e resenhas do Notability

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

6. Workflowy (melhor para anotações e gerenciamento de tarefas com base em esboços)

via Fluxo de trabalho O Workflowy é um aplicativo minimalista de anotações projetado com foco na simplicidade que oferece uma abordagem exclusiva para anotações, permitindo que você crie listas infinitamente aninhadas, dividindo grandes projetos em tarefas menores e gerenciáveis.

Embora você possa categorizar e pesquisar suas anotações usando hashtags ou @menções, o sistema de filtragem permite que você encontre rapidamente o conteúdo relacionado, o que é especialmente útil ao lidar com informações extensas.

O suporte a caneta stylus do aplicativo no Android adiciona outra camada de funcionalidade, especialmente para usuários que preferem anotações manuscritas ou esboços. Com a compatibilidade com a caneta stylus, o Workflowy se torna mais do que apenas um aplicativo baseado em texto - ele se torna uma ferramenta versátil para capturar ideias em vários formatos.

Melhores recursos do Workflowy

Organize notas e tarefas com listas aninhadas ilimitadas, permitindo estruturas hierárquicas detalhadas

Encontre informações rapidamente usando opções robustas de pesquisa e filtragem

Ajuste a visualização para se concentrar em seções ou tarefas específicas, aumentando a produtividade e a organização

Trabalhe simultaneamente com outras pessoas, com alterações instantaneamente visíveis para todos os colaboradores

Limitações do Workflowy

Integração limitada com ferramentas de terceiros em comparação com outros aplicativos de anotações

Preços do Workflowy

Basic: Gratuito

Gratuito Workflowy Pro: US$ 8,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Workflowy

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. One Note (melhor para organização de notas estruturadas)

via Microsoft Um aplicativo de anotações que se integra perfeitamente ao Microsoft Office, o OneNote é ideal para usuários já incorporados ao ecossistema da Microsoft.

Com o OneNote, você pode digitar ou ditar suas anotações e criar listas de verificação. É fácil adicionar fotos, PDFs, e-mails ou recortes de conteúdo da Web diretamente às suas anotações. O aplicativo organiza suas informações usando um sistema de caderno, que é dividido em seções e tags, permitindo fácil categorização e pesquisas rápidas de texto.

A sincronização em nuvem do OneNote garante que as anotações estejam sempre atualizadas e acessíveis em todos os dispositivos. Recursos adicionais, como ferramentas de colaboração, suporte para Android Wear e integração com TouchID, aumentam a versatilidade do OneNote.

Melhores recursos do One Note

Recrie um fichário físico com seções e páginas separadas no Layout do Digital Notebook

Converta notas manuscritas em texto digitado para facilitar a edição e a pesquisa

Sincronizar notas entre dispositivos e plataformas para manter a continuidade do pensamento

Acesse as anotações off-line, garantindo a disponibilidade mesmo sem uma conexão com a Internet

Limitações do One Note

Requer uma assinatura do Microsoft 365 para acesso total; caso contrário, considere explorarAlternativas ao OneNote* Integra-se principalmente com produtos da Microsoft, o que pode limitar a funcionalidade para usuários de outros ecossistemas

Preços do One Note

Incluído na assinatura do Microsoft 365, a partir de US$ 69,99/ano

One Note ratings & reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1800 avaliações)

4,5/5 (mais de 1800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (1700+ avaliações)

8. Bear (melhor para suporte a Markdown e formatação estética de notas)

via Urso O Bear é um aplicativo de anotações baseado em Markdown que permite formatar e organizar vários tipos de conteúdo - texto, fotos, tabelas e listas de tarefas - em uma única anotação. No momento, ele está disponível para usuários do iOS.

A atualização para o Bear PRO desbloqueia recursos avançados, como a pesquisa OCR e a capacidade de exportar notas em vários formatos (PDF, HTML, DOCX e JPG). Os recursos são especialmente úteis para quem gosta de uma experiência de anotações polida e versátil.

Bear melhores recursos

Formate notas sem esforço usando Markdown simples

Organize o conteúdo com um sistema de marcação flexível

Concentre-se em uma seção de cada vez com a funcionalidade de dobragem, ocultando o restante

Personalize o aplicativo com uma variedade de belos temas

Limitações do Bear

A versão gratuita do Bear não sincroniza notas, portanto, você só pode usar o aplicativo em um dispositivo

Preços do Bear

Gratuito

Bear Pro: $2,99/mês

Bear ratings & reviews

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Simplenote (melhor para fazer anotações minimalistas com sincronização entre plataformas)

via Nota simples O Simplenote é um aplicativo de anotações simples que sincroniza perfeitamente em vários dispositivos e plataformas, incluindo Android, iOS, Mac, Windows, Linux e navegadores da Web. As anotações são atualizadas automaticamente em tempo real, portanto, não há necessidade de sincronização manual.

O recurso de histórico de versões é incrivelmente útil quando você atualiza com frequência notas detalhadas com novo conteúdo, mas precisa acessar versões anteriores. O Simplenote mantém um backup de cada alteração, permitindo a fácil recuperação de notas de dias, semanas ou até meses atrás. Embora a interface se assemelhe ao Apple Notes, ele não pode adicionar imagens ou esboços.

Melhores recursos do Simplenote

Organize notas com tags e use a pesquisa instantânea para recuperá-las rapidamente

Colabore compartilhando listas, postando instruções ou publicando notas on-line

Crie, visualize e publique notas usando o formato Markdown

Limitações do Simplenote

Não oferece suporte à inserção de tabelas

Suporta apenas notas de texto, não fotos ou gráficos

Preços do Simplenote

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Simplenote

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

10. Goodnotes (melhor para escrita digital à mão e anotações acadêmicas)

via Boas notas O GoodNotes funciona de forma semelhante ao Notability, com algumas diferenças importantes. Suas funcionalidades avançadas de design permitem organização e personalização eficientes. Você pode selecionar entre vários layouts e modelos de notas incorporados ou importar seus próprios layouts

Ele suporta digitação, escrita com caneta stylus, anotação em PDF e acomoda usuários canhotos. Além disso, o GoodNotes pode converter texto manuscrito em texto digitado e oferece ampla compatibilidade com caneta stylus, incluindo opções além do Apple Pencil.

A ferramenta de reconhecimento de formas corrige automaticamente as formas e garante a limpeza. Ela também ajuda a sublinhar e destacar, mantendo as anotações limpas e legíveis. A funcionalidade de várias janelas permite trabalhar em diferentes guias simultaneamente usando uma exibição em tela dividida.

Melhores recursos do Goodnotes

Proporciona uma experiência de escrita suave e responsiva com suporte avançado para caneta stylus

Oferece ferramentas organizacionais robustas, como cadernos, pastas e etiquetas

Permite a anotação e a marcação de documentos PDF para facilitar a revisão e a edição

Ajustar automaticamente as formas para garantir desenhos limpos e precisos

Permitir o trabalho simultâneo em vários documentos com suporte a várias janelas

Limitações do Goodnotes

Não há aplicativo correspondente no Windows ou no Linux que permita visualizar as anotações feitas no iPad de forma sincronizada

A funcionalidade de gravação de áudio está disponível somente em dispositivos Apple

Preços do Goodnotes

Gratuito

Apple : uS$ 9,99/ano ou compra única de US$ 29,99

: uS$ 9,99/ano ou compra única de US$ 29,99 Android e Windows: uS$ 6,99/ano

Goodnotes ratings & reviews

G2: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

4,8/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

11. Squid (melhor para fazer anotações acadêmicas e trabalhos escolares)

via Lula O Squid é um aplicativo versátil de anotações que oferece uma experiência natural de escrita à mão. Com foco na tinta digital e no reconhecimento de escrita manual, ele permite que você faça anotações facilmente em PDFs, imagens e outros documentos. Você também pode adicionar notas, destaques e desenhos diretamente aos seus arquivos

Quanto à organização, o aplicativo permite que você organize suas anotações e desenhos em camadas separadas, facilitando a edição e a reorganização dos elementos. Quando terminar de fazer suas anotações, exporte o texto e os desenhos em vários formatos, incluindo PDF, imagem e texto.

O Squid é compatível com os sistemas operacionais iOS e Android.

Melhores recursos do Squid:

Aproveite a interface fácil de usar para um processo mais rápido de anotações digitais

Personalize a aparência de suas anotações e desenhos com uma variedade de cores, espessuras e estilos de caneta

Integração com outros aplicativos de produtividade para importar e exportar anotações e desenhos

Limitações do Squid

Embora o Squid ofereça recursos básicos de edição de texto, ele pode não ser tão robusto quanto os aplicativos dedicados de processamento de texto

Preços do Squid

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: Preço personalizado

Squid ratings & reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: G2: Não há comentários suficientes

Organize suas anotações sem esforço com o Clickup

A maioria dos aplicativos que testamos e selecionamos lida bem com a tomada e recuperação de notas básicas; apenas alguns oferecem funcionalidades mais avançadas, como colaboração em equipe, gerenciamento de tarefas e projetos e integrações robustas.

O uso de vários aplicativos de anotações tende a desordenar um espaço de trabalho digital e criar uma complexidade desnecessária. O segredo é escolher um aplicativo versátil que se integre perfeitamente ao seu ecossistema tecnológico existente.

O ClickUp se destaca como a solução que preenche todos esses requisitos.

Ele simplifica a tomada de notas com recursos como Docs, Bloco de Notas e modelos prontos para uso. Seus recursos de IA otimizam a escrita, recuperam anotações antigas e transcrevem anotações de voz. As ferramentas de gerenciamento de projetos mantêm as listas de tarefas organizadas e oferecem suporte à colaboração com equipes multifuncionais. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e desfrute de uma experiência de anotações perfeita.