Como criar uma lista de verificação de marketing por e-mail

A pessoa média recebe cerca de 120 e-mails por dia . Eles abrem apenas cerca de 20-40% deles .

O sucesso de seus esforços de marketing pode depender de seu e-mail fazer parte dessa porcentagem.

A elaboração de um e-mail envolvente é importante. Mas outros fatores também estão em jogo, como escolher o provedor de serviços de e-mail correto, segmentar seu público-alvo e automatizar sua campanha.

Então, por onde começar?

Criar uma lista de verificação de campanha de e-mail pode ajudar. É como ter um roteiro que garante que sua campanha de marketing ocorra sem problemas e que você não perca nenhuma etapa crucial. Vamos explicar a você o que isso significa.

Planejamento da lista de verificação da sua campanha de marketing por e-mail

Uma campanha de marketing por e-mail é uma série coordenada de mensagens de e-mail enviadas a um grupo específico de destinatários durante um período definido, com o objetivo de atingir uma meta específica. Essa meta pode ser impulsionar as vendas, aumentar o conhecimento da marca ou nutrir leads.

A lista de verificação definitiva de marketing por e-mail para sua campanha incluiria estas etapas:

1. Defina suas metas

Antes de criar e enviar seu e-mail, decida seu objetivo. Os possíveis objetivos incluem:

Aumentar o conhecimento da marca

Impulsionar as vendas

Aumentar a retenção de clientes

Aumentar o número de indicações

Estimular leads

Vendas adicionais ou cruzadas

Coleta de dados do destinatário

Geração de novos leads

Lembre-se de que metas vagas sem critérios de sucesso ou prazos claros não o levarão muito longe. A chave para metas eficazes de marketing por e-mail é ser SMART: Definir metas Específicas, Mensuráveis, Alcançáveis, Relevantes e com Prazo determinado!

2. Entenda seu público

Conhecer seu público é vital para um marketing por e-mail eficaz. Veja como você pode entender melhor quem eles são e do que precisam:

Primeiro, crie buyer personas detalhadas que representem diferentes segmentos de seu público. Inclua dados demográficos, interesses e pontos problemáticos para adaptar suas mensagens de forma eficaz

Obtenha feedback direto por meio de pesquisas e enquetes

Em seguida, analise os dados dos clientes. Use os dados que você tem - como histórico de compras e envolvimento com e-mails - para identificar padrões e entender seu público-alvo

Preste atenção às métricas de engajamento, como taxas de abertura, taxas de cliques e taxas de conversão, para ver o que mais repercute

Mantenha-se atualizado sobre as tendências do setor para criar conteúdo que se alinhe às necessidades em evolução de seu público

3. Crie uma lista de opt-in

Uma lista de opt-in forte é essencial para o sucesso do marketing por e-mail. Veja a seguir como criar uma:

Crie formulários de inscrição simples e atraentes e torne-os facilmente acessíveis em seu site, blog e mídia social

Ofereça incentivos que se alinhem aos interesses de seu público, como conteúdo exclusivo, descontos ou avaliações gratuitas para estimular as inscrições

Aproveite a mídia social para promover sua inscrição por e-mail. Compartilhe links para seus formulários e destaque os benefícios da assinatura

Implemente um processo de opt-in duplo para garantir o interesse genuíno. Isso reduz as reclamações sobre spam

4. Escolha um provedor de serviços de e-mail

O provedor de serviços de e-mail (ESP) certo dá um impulso às suas campanhas de marketing por e-mail. Veja a seguir como escolher o ESP certo:

Primeiro, identifique suas necessidades . Determine quais recursos você precisa, como automação, análise avançada ou uma interface simples

. Determine quais recursos você precisa, como automação, análise avançada ou uma interface simples Você quer um plano básico gratuito ou está procurando opções pagas que ofereçam todos os recursos? Selecione um plano de preços de ESP que se ajuste ao seu orçamento e ofereça os recursos necessários

e ofereça os recursos necessários Avalie a facilidade de uso. Procure um ESP com uma interface intuitiva e um bom suporte ao cliente

Verifique se o ESP se integra às suas ferramentas existentes, como o seucRM de marketing por e-mailplataforma de comércio eletrônico ou canais de mídia social

Escolha um ESP conhecido por altas taxas de entregabilidade para garantir que seus e-mails cheguem às caixas de entrada de seus assinantes

Dica profissional: ESPs populares como o Mailchimp e o ConvertKit oferecem um ótimo equilíbrio entre recursos, facilidade de uso e preço acessível. O Mailchimp é uma opção popular para muitas empresas devido à sua interface amigável e aos recursos robustos.

5. Segmente seu público

A segmentação do seu público permite que você adapte suas mensagens a grupos específicos, garantindo que seu conteúdo tenha significado para cada destinatário. Essa personalização aumenta as taxas de engajamento, reduz as taxas de cancelamento de assinatura e, por fim, gera mais conversões.

Por exemplo, considere um varejista de roupas com uma base de clientes diversificada. Ao segmentar seu público, ele pode enviar ofertas e conteúdo relevantes para diferentes grupos, como:

Segmentação demográfica: Idade: Clientes mais jovens podem estar mais interessados em moda moderna e acessível, enquanto clientes mais velhos podem preferir itens de vestuário clássicos e conservadores Gênero: Homens e mulheres geralmente têm preferências de compra diferentes

Segmentação comportamental: Histórico de compras: Enviar ofertas especiais para clientes recorrentes ou sugerir produtos complementares com base em compras anteriores Nível de engajamento: Recompense os assinantes altamente engajados com descontos exclusivos e reengaje os assinantes inativos com uma campanha de reconquista

Segmentação geográfica: Localização: Ofereça promoções específicas do local, como descontos para lojas ou eventos locais



Essa abordagem não apenas faz com que o destinatário se sinta valorizado, mas também aumenta a probabilidade de uma compra.

Incorpore essas etapas à lista de verificação de sua campanha de marketing por e-mail para segmentar seu público de forma eficaz:

Colete e analise dados sobre seus assinantes

Identificar os principais segmentos com base em dados demográficos, comportamento e localização geográfica

Elaborar mensagens personalizadas para cada segmento

Monitorar o desempenho das campanhas segmentadas eajustar as estratégias de gerenciamento de e-mail conforme necessário

6. Crie conteúdo envolvente

A elaboração de um e-mail eficaz tem a ver com o envolvimento do seu público-alvo e com a necessidade de ação. Comece com uma linha de assunto atraente - ela é a primeira coisa que seus assinantes veem e determinará se eles abrirão seu e-mail ou não! Uma boa linha de assunto é concisa, clara e desperta a curiosidade.

em vez de dizer "Nova coleção de verão", tente "O verão de você: mais de 100 vestidos de verão perfeitos e glamourosos

Em seguida, mude seu foco para o corpo do e-mail. Aqui estão alguns elementos-chave a serem incluídos:

Personalização: Dirija-se aos seus assinantes pelo primeiro nome e adapte o conteúdo às preferências e aos comportamentos deles. Isso faz com que seu e-mail pareça mais uma conversa do que uma transmissão

Dirija-se aos seus assinantes pelo primeiro nome e adapte o conteúdo às preferências e aos comportamentos deles. Isso faz com que seu e-mail pareça mais uma conversa do que uma transmissão Proposição de valor: Indique claramente o que o leitor tem a ganhar. Seja um desconto especial, informações valiosas ou uma oferta por tempo limitado, certifique-se de que o benefício esteja na frente e no centro

Indique claramente o que o leitor tem a ganhar. Seja um desconto especial, informações valiosas ou uma oferta por tempo limitado, certifique-se de que o benefício esteja na frente e no centro Cópia convincente: Escreva de forma coloquial e mantenha as frases curtas e diretas. Use voz ativa e linguagem prática. Em vez de "Nossos produtos já estão disponíveis", diga: "[First Name], todos os seus produtos favoritos, agora com 15% de desconto!

Inclua imagens, vídeos ou infográficos de alta qualidade que apoiem sua mensagem e tornem seu e-mail visualmente atraente. É mais provável que as pessoas se envolvam com conteúdo de boa aparência.

Além disso, torne sua CTA clara, atraente e fácil de encontrar. Use uma linguagem orientada para a ação que crie um senso de urgência e entusiasmo, como "Compre agora", "Saiba mais" ou "Comece agora" Certifique-se de que ela seja visualmente distinta do restante do conteúdo.

digamos que você seja uma agência de viagens promovendo um novo pacote de viagem. Sua linha de assunto poderia ser: 'As praias o chamam: [x]% de desconto em passagens para Bali, Maldivas e muito mais Personalize o e-mail mencionando o nome do destinatário e destacando os destinos pelos quais ele já demonstrou interesse anteriormente. Compartilhe um breve itinerário do pacote de viagem, inclua imagens impressionantes e termine com um botão de CTA dizendo: "Reserve as férias dos seus sonhos agora!

7. Crie os e-mails e os modelos

Um e-mail bem projetado capta a atenção e, ao mesmo tempo, incentiva sutilmente o leitor a agir. Você pode criar seu e-mail da seguinte forma criando um modelo de e-mail no Gmail mas se estiver procurando algo mais rápido, use

ClickUp

de marketing por e-mail.

Escolha o modelo certo

Comece escolhendo um modelo que se adapte às metas de sua campanha e à sua marca. Modelos pré-fabricados, como listas de verificação, economizam tempo e garantem a consistência.

Modelo de marketing por e-mail do ClickUp

pode ajudá-lo a organizar sua campanha de e-mail com eficiência. Defina seu conteúdo, programe seus e-mails e acompanhe as métricas de desempenho com apenas alguns cliques.

Otimize suas campanhas de e-mail com o modelo de marketing por e-mail do ClickUp

Você pode usar essa estrutura para:

Determinar as metas de sua campanha, como promover um produto, gerar leads ou aumentar o conhecimento da marca. Criar Metas do ClickUp para configurá-las

Compile uma lista de nomes e informações de contato. Segmente sua lista em diferentes grupos-alvo. Use o Visualização de tabela do ClickUp para organizar os contatos

Desenvolva conteúdo com uma chamada à ação clara e opções de resposta fáceis. Use o ClickUp Docs para colaborar na cópia do e-mail

Acompanhe o desempenho de sua campanha e faça os ajustes necessários. Defina tarefas recorrentes no ClickUp para revisar e otimizar seus esforços de marketing por e-mail regularmente

Para um gerenciamento abrangente de campanhas, experimente

Modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

. Esse modelo permite que você mapeie toda a sua estratégia de e-mail, desde a segmentação até o teste A/B e a análise de desempenho.

Gerencie sua estratégia de e-mail com o modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

Você pode usar essa estrutura para:

Determinar quem são seus clientes ideais e quais são suas necessidades. Criar tarefas no ClickUp para fazer um brainstorming e delinear seu público-alvo

Reunir informações de contato de clientes potenciais e segmentá-los em categorias relevantes. Usar a exibição de tabela no ClickUp para organizar sua lista de e-mails

Crie um modelo de e-mail, escreva um texto atraente e adicione recursos visuais como imagens e vídeos

Use o Documentos do ClickUp para delinear os elementos do e-mail e colaborar com o feedback do design

Programe os e-mails e verifique se todas as configurações de capacidade de entrega estão corretas usando sua lista de e-mails. Defina uma tarefa recorrente no ClickUp para verificar novamente as configurações de capacidade de entrega

Comece a enviar e-mails e monitore as análises para garantir uma operação tranquila. Use campos personalizados no ClickUp para rastrear métricas como taxas de abertura e de cliques

Teste diferentes linhas de assunto, ajuste o conteúdo e teste diferentes segmentos de sua lista de e-mails para maximizar a eficácia

Escolha o design certo

Depois de escolher o modelo, trabalhe em seus elementos de design:

Consistência da marca: Use as cores, as fontes e os logotipos de sua marca para refletir a identidade visual da mesma. Isso ajuda a criar reconhecimento e confiança na marca

Use as cores, as fontes e os logotipos de sua marca para refletir a identidade visual da mesma. Isso ajuda a criar reconhecimento e confiança na marca Layout e estrutura: Organize seu conteúdo com uma hierarquia clara. Use títulos, subtítulos e marcadores. Mantenha bastante espaço em branco para evitar uma aparência desordenada

Organize seu conteúdo com uma hierarquia clara. Use títulos, subtítulos e marcadores. Mantenha bastante espaço em branco para evitar uma aparência desordenada Visuais: Para tornar seu e-mail mais atraente, incorpore recursos visuais atraentes, como imagens, infográficos e vídeos . Certifique-se de que seus recursos visuais estejam otimizados para carregamento rápido!

Para tornar seu e-mail mais atraente, . Certifique-se de que seus recursos visuais estejam otimizados para carregamento rápido! Design responsivo: Projete seu e-mail para ser compatível com dispositivos móveis. Mais da metade de todos os e-mails são abertos em dispositivos móveis, portanto, seu e-mail deve ter uma ótima aparência tanto no desktop quanto no celular

8. Otimize a capacidade de entrega

É fundamental garantir que seus e-mails cheguem às caixas de entrada dos destinatários e não à pasta de spam. Veja como otimizar a capacidade de entrega:

Remova regularmente endereços de e-mail inativos ou inválidos. Use o opt-in duplo para confirmar o interesse do assinante e monitore as métricas de engajamento para manter sua lista enxuta

ImplementarSPF, DKIM e DMARC para verificar a autenticidade de seus e-mails e evitar que sejam sinalizados como spam

Envie e-mails de teste e verifique as pontuações de spam antes do lançamento. Acompanhe a reputação de seu remetente e gerencie quaisquer problemas de lista negra

9. Teste e envie seus e-mails

Testes adequados podem ajudá-lo a detectar possíveis problemas e garantir uma campanha de e-mail bem-sucedida. Siga estas etapas:

Teste seus e-mails minuciosamente

Antes de clicar em enviar, teste seus e-mails para garantir que eles tenham a aparência e o desempenho esperados em diferentes plataformas e dispositivos.

Envie e-mails para si mesmo e para sua equipe para verificar como eles aparecem em vários clientes de e-mail e em diferentes dispositivos. Isso o ajuda a identificar problemas de formatação ou links quebrados

Use ferramentas para analisar o conteúdo do seu e-mail em busca de acionadores de spam e faça os ajustes necessários para evitar filtros de spam

Certifique-se de que qualquer conteúdo dinâmico ou tags de personalização (como o nome do destinatário) funcione corretamente e apareça como pretendido

Otimize o tempo de envio

A escolha do momento certo para enviar seu e-mail pode afetar significativamente as taxas de abertura e o envolvimento.

Analise campanhas anteriores para identificar quando seu público está mais ativo. Considere os fusos horários se você tiver um público global

Faça experiências com diferentes horários de envio para encontrar a programação ideal para seu público específico

Automatize o envio de e-mails para garantir a consistência e reduzir os erros

Dica profissional: Se você estiver pensando em automação de e-mail para criar uma série de e-mails para sua campanha de marketing, use o recurso de automação de e-mail do ClickUp Modelos de campanha de gotejamento para economizar tempo.

10. Revisar a conformidade legal

Garantir que seus esforços de marketing por e-mail estejam em conformidade com as normas legais ajuda a manter a confiança do seu público e evita problemas legais! Veja como você pode cumprir os requisitos legais:

Entenda os principais regulamentos

Familiarize-se com as principais leis que regem o marketing por e-mail para garantir a conformidade. Consulte um profissional da área jurídica para verificar se você está cumprindo todas as normas aplicáveis. Aqui estão algumas delas.

lei CAN-SPAM (EUA): Você deve incluir uma opção clara de cancelamento em todos os e-mails e atender prontamente às solicitações de cancelamento de assinatura. Além disso, seus e-mails devem ter linhas de assunto e informações do remetente precisas

Você deve incluir uma opção clara de cancelamento em todos os e-mails e atender prontamente às solicitações de cancelamento de assinatura. Além disso, seus e-mails devem ter linhas de assunto e informações do remetente precisas GDPR (UE): Isso exige a obtenção de consentimento explícito dos assinantes antes de enviar e-mails de marketing. Também exige que você forneça uma maneira fácil para que os destinatários retirem seu consentimento e protejam seus dados

Isso exige a obtenção de consentimento explícito dos assinantes antes de enviar e-mails de marketing. Também exige que você forneça uma maneira fácil para que os destinatários retirem seu consentimento e protejam seus dados CASL (Canadá): Semelhante ao GDPR, o CASL exige consentimento expresso para o envio de e-mails e mandatos, incluindo suas informações de contato e um mecanismo de cancelamento de assinatura

Obter e gerenciar o consentimento

Antes de enviar e-mails de marketing, confirme que você tem o consentimento válido de seus destinatários.

Implemente um processo de opt-in duplo em que os assinantes confirmem seu endereço de e-mail e consentimento. Isso adiciona uma camada extra de verificação e garante que você tenha registros precisos de consentimento

Mantenha registros de como e quando o consentimento foi obtido, incluindo os endereços de e-mail e quaisquer interações relevantes

Inclua as informações necessárias

Cada e-mail deve fornecer informações específicas para atender aos requisitos legais.

Identifique o nome da sua empresa e as informações de contato em seus e-mails. Isso permite que os destinatários saibam quem está enviando o e-mail e como entrar em contato com você

Inclua um link de cancelamento de assinatura visível e funcional em cada e-mail. Facilite para que os destinatários optem por não receber mais suas mensagens

Proteja os dados dos assinantes

A proteção dos dados de seus assinantes não é apenas uma exigência legal, mas também uma prática recomendada para manter a confiança.

Use criptografia e sistemas seguros para armazenar os dados dos assinantes. Certifique-se de que suas práticas de manuseio de dados estejam em conformidade com os regulamentos relevantes

Restrinja o acesso aos dados do assinante em sua organização àqueles que precisam deles para suas funções

11. Monitore e otimize sua estratégia de marketing por e-mail

O monitoramento e a otimização eficazes de suas campanhas de e-mail são fundamentais para melhorar o desempenho. Essas tarefas podem ser bastante complexas e envolver várias etapas. As listas de verificação podem ajudar a simplificar essas tarefas, e há muitas modelos de listas de verificação que você pode adaptar para seu uso. Dê uma olhada em Modelos de lista de verificação do ClickUp -eles podem ser personalizados para fornecer exatamente o que você precisa.

Monitore e otimize suas campanhas de e-mail usando o modelo de lista de verificação do ClickUp para criar uma lista de tarefas

Acompanhe as principais métricas

Concentre-se em kPIs de marketing por e-mail para avaliar o sucesso:

Taxas de abertura: Indicam o envolvimento do e-mail. Uma taxa baixa pode sugerir problemas com linhas de assunto, tempo ou interesse do destinatário

Indicam o envolvimento do e-mail. Uma taxa baixa pode sugerir problemas com linhas de assunto, tempo ou interesse do destinatário Taxas de cliques (CTR): Mede o envolvimento com o conteúdo do e-mail

Mede o envolvimento com o conteúdo do e-mail **Taxas de conversão: mostra quantos destinatários concluíram uma ação desejada

Taxas de rejeição: Indicam problemas de capacidade de entrega

Realizar testes A/B

Faça experimentos com diferentes elementos para otimizar o desempenho:

Linhas de assunto: Teste várias opções para descobrir o que aumenta as taxas de abertura

Teste várias opções para descobrir o que aumenta as taxas de abertura Conteúdo e design: Avalie diferentes layouts, imagens e chamadas para ação

Avalie diferentes layouts, imagens e chamadas para ação Horários de envio: Teste diferentes horários para ver quando seu público se envolve mais

Analise os dados

Analise o desempenho da campanha regularmente:

Identifique tendências: Procure padrões e preferências em suas métricas

Procure padrões e preferências em suas métricas Desempenho do segmento: Compare os resultados entre diferentes segmentos de público-alvo

Faça ajustes

Use os insights para refinar sua abordagem:

Melhorar o conteúdo: Concentre-se no que ressoa melhor com seu público

Concentre-se no que ressoa melhor com seu público Resolva problemas de capacidade de entrega: Corrija altas taxas de rejeição e reclamações de spam

Otimize continuamente

Revise e atualize regularmente suas estratégias:

Revisões programadas: Avalie e ajuste periodicamente suas táticas de e-mail

Avalie e ajuste periodicamente suas táticas de e-mail Mantenha-se atualizado: Implemente novas práticas recomendadas e tendências

Como planejar e lançar campanhas de e-mail com o ClickUp

Planejar e lançar campanhas de e-mail pode ser uma tarefa assustadora, mas com o ClickUp, você pode organizar todo o processo e garantir que nada seja esquecido. Você pode aproveitar a Gerenciamento de projetos de e-mail do ClickUp recurso para criar e automatizar suas campanhas de marketing por e-mail de forma eficaz.

No ClickUp, você pode:

Criar tarefas a partir de e-mails

Vincular e-mails a outras tarefas

Configurar automações com base em campos personalizados, envios de formulários ou eventos de tarefas

Criar itens de ação a partir de e-mails, tíquetes e bugs de clientes

Cada um deles ajuda no planejamento e na execução de uma campanha de marketing por e-mail.

Por exemplo, seu e-mail de teste pode ser usado para gerar uma tarefa na qual você lista sugestões e correções. Se você tiver uma série de e-mails relacionados a uma única campanha, poderá automatizar o tempo, por exemplo, enviando-os em intervalos escalonados. As respostas dos clientes podem acionar outro conjunto de tarefas, dependendo do tipo de resposta - feedback, consultas ou solicitações de assistência.

Vincule e-mails a tarefas e gerencie e-mails de qualquer lugar dentro da ferramenta usando o Email Project Management do ClickUp

Durante o planejamento da campanha, sua equipe pode fazer brainstorming de ideias, rascunhar conteúdo de e-mail e delinear estratégias de campanha usando o

Documentos do ClickUp

.

Crie documentos e wikis incríveis e conecte-os a fluxos de trabalho para dar vida às ideias da sua equipe

Aqui estão algumas dicas práticas:

Rascunho de e-mails : Use Documentos do ClickUp para redigir e formatar o conteúdo de seu e-mail. O editor de rich text facilita a inclusão de imagens, links e outras mídias para aprimorar seus e-mails

: Use Documentos do ClickUp para redigir e formatar o conteúdo de seu e-mail. O editor de rich text facilita a inclusão de imagens, links e outras mídias para aprimorar seus e-mails Colaboração : Convide sua equipe para revisar e editar os rascunhos. Com a edição e os comentários em tempo real, todos podem dar sua opinião, garantindo que o conteúdo final seja polido e eficaz

: Convide sua equipe para revisar e editar os rascunhos. Com a edição e os comentários em tempo real, todos podem dar sua opinião, garantindo que o conteúdo final seja polido e eficaz Modelos: Crie modelos reutilizáveis para diferentes tipos de e-mails, como boletins informativos, ofertas promocionais e acompanhamentos. Isso economiza tempo e garante a consistência em suas campanhas

Com

Cérebro ClickUp

, você pode

usar IA para escrever e-mails

rapidamente.

Conecta tarefas, documentos, pessoas e todo o conhecimento de sua empresa com o ClickUp Brain

Ele pode automatizar a redação de e-mails sugerindo linhas de assunto, personalizando o conteúdo e até mesmo gerando rascunhos completos de e-mails com base nos objetivos de sua campanha. Isso é o que você recebe:

Sugestões baseadas em IA : O ClickUp Brain pode analisar seus rascunhos de e-mail e fornecer sugestões para melhorar a clareza, o envolvimento e as taxas de conversão. Digamos que você esteja preso a uma linha de assunto pouco inspiradora; essa ferramenta pode sugerir opções envolventes que aumentam suas taxas de abertura

: O ClickUp Brain pode analisar seus rascunhos de e-mail e fornecer sugestões para melhorar a clareza, o envolvimento e as taxas de conversão. Digamos que você esteja preso a uma linha de assunto pouco inspiradora; essa ferramenta pode sugerir opções envolventes que aumentam suas taxas de abertura Personalização de conteúdo : O ClickUp Brain pode personalizar e-mails para diferentes segmentos de seu público, garantindo que cada destinatário receba conteúdo relevante e envolvente. Por exemplo, o Brain pode ajudar a adaptar mensagens para diferentes dados demográficos, aprimorando a personalização

: O ClickUp Brain pode personalizar e-mails para diferentes segmentos de seu público, garantindo que cada destinatário receba conteúdo relevante e envolvente. Por exemplo, o Brain pode ajudar a adaptar mensagens para diferentes dados demográficos, aprimorando a personalização Automação: Você pode automatizar tarefas repetitivas, como e-mails de acompanhamento e agendamento, liberando seu tempo para se concentrar em aspectos mais estratégicos de suas campanhas. Isso é particularmente útil para gerenciar campanhas de gotejamento, em que o acompanhamento oportuno é crucial

Agora, vamos começar a gerenciar de fato uma campanha de e-mail. O recurso

recursos de gerenciamento de projetos de e-mail

fazem dele uma ferramenta ideal para planejar e lançar suas campanhas de e-mail. Ele oferece:

Gerenciamento de tarefas : Crie tarefas para cada etapa de sua campanha, desde o brainstorming e a criação de conteúdo até o agendamento e a análise. Atribua tarefas aos membros da equipe, defina datas de vencimento e acompanhe o progresso para garantir que tudo permaneça no caminho certo

: Crie tarefas para cada etapa de sua campanha, desde o brainstorming e a criação de conteúdo até o agendamento e a análise. Atribua tarefas aos membros da equipe, defina datas de vencimento e acompanhe o progresso para garantir que tudo permaneça no caminho certo Fluxos de trabalho personalizados : Crie fluxos de trabalho personalizados para corresponder ao processo exclusivo de sua campanha. Use status como "Rascunho", "Revisão", "Agendamento" e "Enviado" para visualizar a posição de cada e-mail no pipeline

: Crie fluxos de trabalho personalizados para corresponder ao processo exclusivo de sua campanha. Use status como "Rascunho", "Revisão", "Agendamento" e "Enviado" para visualizar a posição de cada e-mail no pipeline Rastreamento de tempo : Use o recurso de controle de tempo do ClickUp para monitorar quanto tempo é gasto em cada tarefa. Isso ajuda a otimizar campanhas futuras, identificando gargalos e melhorando a eficiência

: Use o recurso de controle de tempo do ClickUp para monitorar quanto tempo é gasto em cada tarefa. Isso ajuda a otimizar campanhas futuras, identificando gargalos e melhorando a eficiência Visualização de calendário : Use a visualização de calendário para programar seus e-mails e garantir que eles sejam enviados em horários ideais. Você também pode sincronizar o ClickUp com seu aplicativo de calendário preferido para uma integração perfeita

: Use a visualização de calendário para programar seus e-mails e garantir que eles sejam enviados em horários ideais. Você também pode sincronizar o ClickUp com seu aplicativo de calendário preferido para uma integração perfeita Relatórios e análises: Depois que seus e-mails forem enviados, use o ClickUp para rastrear as principais métricas de desempenho. Crie painéis e relatórios para analisar taxas de abertura, taxas de cliques e conversões. Esses dados ajudam a refinar campanhas futuras para obter melhores resultados

Aumente o sucesso de sua campanha de e-mail com o ClickUp

Parabéns! Você elaborou seu roteiro para o sucesso do marketing por e-mail. Ao seguir esta lista de verificação de marketing por e-mail, você não estará apenas enviando e-mails - estará envolvendo estrategicamente seu público, criando relacionamentos duradouros e gerando resultados significativos para sua empresa.

Você obterá insights em cada campanha. Use-os para saber o que repercute em seu público e refine continuamente sua estratégia.

E não se esqueça: para aprimorar sua estratégia de marketing por e-mail, incorpore o ClickUp ao seu fluxo de trabalho e permita que ele planeje, execute e monitore suas campanhas com eficiência. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!