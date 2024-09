Encontrando sua centelha novamente: Dicas para se recuperar do esgotamento

Em 2019, após décadas de conversas sobre o tema, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu o burnout **Eles definiram burnout como _"uma síndrome resultante do estresse crônico no local de trabalho, caracterizada por sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia, sentimentos negativos ou cínicos relacionados a um trabalho e eficácia profissional reduzida"

Estima-se que o estresse no trabalho custe à indústria dos EUA mais de US$ 300 bilhões em perdas devido a absenteísmo, diminuição da produtividade e acidentes. A Pesquisa Gallup constatou que 76% das pessoas relatam ter sofrido burnout no trabalho - ou seja, três em cada quatro pessoas, uma estatística alarmante.

Este artigo mostrará a você como se recuperar do esgotamento, um problema generalizado nas organizações em todo o mundo.

nota: Este artigo fornece informações sobre as possíveis causas e métodos de atenuação do esgotamento no local de trabalho. Não se destina a substituir a orientação médica profissional, o diagnóstico ou o tratamento de qualquer problema de saúde

Understanding Burnout

Embora os estudos divirjam quanto ao caminho que o burnout toma, todos eles estão alinhados em uma coisa: o burnout ocorre devido a um acúmulo gradual de vários fatores, sendo o mais crítico o estresse no trabalho.

O burnout é uma das causas mais significativas de desgaste na força de trabalho e leva a quase US$ 1 trilhão em perda de produtividade em todo o mundo Funcionários exaustos são 63% mais propensos a de tirar um dia de licença médica e 2,6 vezes mais chances de procurar outro emprego.

Seu impacto é sentido não apenas no local de trabalho, mas também na qualidade de vida individual. O estresse prolongado e o esgotamento prejudicam nossa saúde física e mental. Pesquisas recentes descobriram que ligação entre burnout e doenças cardiovasculares .

O que causa o burnout?

O burnout se desenvolve ao longo do tempo a partir da interação de fatores organizacionais, individuais e contextuais. Vamos detalhar esses fatores:

Fatores organizacionais: As condições do local de trabalho são as que mais contribuem para o burnout. O burnout ocorre quando seu ambiente de trabalho esgota em vez de energizar e sobrecarrega em vez de apoiar. Cargas de trabalho excessivas, recompensa ou reconhecimento insuficientes, falta de recursos adequados e ausência de equilíbrio entre vida pessoal e profissional todos levam ao esgotamento gradual.

Fatores contextuais: Às vezes, a natureza do ambiente de trabalho ou o contexto em que o trabalho ocorre pode levar ao burnout. Assim, pessoas que trabalham em situações altamente estressantes, como policiais e socorristas, relatam níveis mais altos de burnout. Da mesma forma, durante a pandemia, os profissionais de saúde eram altamente suscetíveis ao burnout devido à natureza de seu trabalho.

Fatores individuais: As características pessoais ou a situação de uma pessoa também podem influenciar sua tendência ao esgotamento. Por exemplo, um funcionário que sinta uma desconexão entre seus valores e os da organização ou que não tenha controle sobre seu trabalho provavelmente se esgotará mais rapidamente. Um indivíduo que seja menos resiliente do que seus colegas de trabalho também pode apresentar sintomas de burnout mais fortes do que eles.

Sinais de burnout em um indivíduo

Esses são alguns dos sintomas comuns de burnout a serem observados:

Exaustão física e mental

Falta de engajamento no trabalho

Cinismo e distanciamento dos outros

Baixos níveis de motivação

Redução da produtividade e da eficácia

Impaciência ou irritabilidade

Dificuldade de concentração

Sensação de falta de realização ou conquista

Perda de interesse no autocuidado

Sintomas físicos, como dores de cabeça, ansiedade, ataques de pânico, padrões incomuns de sono ou alimentação e problemas digestivos

Burnout vs. fadiga

Às vezes, as pessoas não conseguem distinguir entre fadiga e burnout. Aqui está uma comparação rápida para ajudá-lo a saber a diferença:

Fator Fadiga Burnout Duração A fadiga geralmente é uma condição temporária ou de curto prazo. Burnout é uma condição crônica ou de longo prazo. Causa: Uma pessoa fica fatigada devido ao excesso de esforço ou de trabalho por um curto período. Por exemplo, passar longas horas se preparando para um exame importante. Por exemplo, esgotamento devido a longas horas de trabalho no local de trabalho Escopo: a fadiga é principalmente física; o esgotamento também afeta a saúde mental e emocional Motivação Um funcionário fatigado não perde o interesse pelo trabalho nem observa uma queda em seus níveis de engajamento Funcionários esgotados tornam-se desmotivados e perdem a motivação no trabalho Recuperação: O descanso geralmente é a única cura necessária para a fadiga

O impacto do esgotamento na saúde

Embora o burnout afete cada indivíduo de forma única, ele tem alguns efeitos comuns na saúde física e mental. Aqui estão alguns deles.

Efeitos na saúde física

Sistema imunológico enfraquecido

Aumento do risco de problemas cardiovasculares

Dor crônica e fadiga

Distúrbios do sono

Problemas gastrointestinais

Desequilíbrios hormonais

Efeitos na saúde mental

Maior risco de depressão, ansiedade e abuso de substâncias

Declínio cognitivo (problemas de memória, dificuldade de concentração)

Exaustão emocional e mudanças de humor

Redução da autoestima

Retraimento social e problemas de relacionamento

A estudo com duração de 12 anos descobriu que o aumento do burnout previa o aumento das prescrições subsequentes de medicamentos antidepressivos.

How to Recover From Burnout: Estratégias e dicas

Se algum desses sintomas lhe parecer familiar, saiba que há uma saída. Embora cada indivíduo vivencie o esgotamento de forma diferente e exija um processo de recuperação personalizado, aqui estão algumas dicas comuns que ajudaram muitas pessoas a superar o esgotamento.

Comece reconhecendo o fato

Às vezes, a etapa mais desafiadora é reconhecer que estamos enfrentando o burnout. Talvez o vejamos como uma falha pessoal de alguma forma, em vez de uma condição legítima.

Entretanto, como vimos acima, o burnout é um resultado complexo de várias influências. Até mesmo os profissionais mais competentes, esforçados e bem-intencionados enfrentam sentimentos de esgotamento. A melhor maneira de voltar ao ser produtivo e engajado em seu trabalho é aceitar que um problema precisa ser resolvido. Reconhecer seu esgotamento é o primeiro passo para a recuperação do esgotamento.

Procurar ajuda

Como vimos, o burnout é mais do que fadiga; o burnout grave pode prejudicar drasticamente sua saúde. Se estiver sentindo os sintomas de burnout, é aconselhável procurar a orientação de um profissional de saúde qualificado que possa lhe mostrar como se recuperar do burnout e também como evitar a recorrência. A terapia ou o aconselhamento podem ajudá-lo a encontrar a melhor solução para você.

Ao mesmo tempo, discutir seu esgotamento com seu gerente ou com um representante de recursos humanos pode lhe proporcionar ajuda imediata no local de trabalho.

Estabeleça limites no trabalho

O excesso de trabalho e os altos níveis de estresse são as principais causas do esgotamento. Estabelecer e manter um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal pode parecer difícil no início, mas é essencial para recuperar a boa saúde.

Aqui estão algumas maneiras de começar:

Identifique suas principais prioridades no trabalho e na vida, eplaneje seus dias e semanas em torno delas

no trabalho e na vida, eplaneje seus dias e semanas em torno delas **Aprenda a dizer "não" a mais trabalho ou responsabilidade quando estiver em sua capacidade máxima. Não adicione à sua lista de tarefas mais do que você pode gerenciar

Recuse reuniões em que você não tenha um papel a desempenhar ou uma contribuição a fazer

em que você não tenha um papel a desempenhar ou uma contribuição a fazer Evite conversas de trabalho após o horário de trabalho, durante o tempo de inatividade programado ou no fim de semana

após o horário de trabalho, durante o tempo de inatividade programado ou no fim de semana Tenha uma conversa franca com seu gerente e chegue a um acordo sobre suas regras de engajamento preferidas

💡Dica profissional: Definir Prioridades de tarefas no ClickUp para garantir que o trabalho mais importante seja feito primeiro - isso o mantém produtivo e também ajuda a reduzir os níveis de estresse

Concentre-se no trabalho que mais importa usando cinco níveis de prioridade diferentes com o ClickUp Tasks

Faça pausas

Você sabe o que dizem sobre muito trabalho e pouca diversão. A ciência mostra que trabalhar horas excessivamente longas sem intervalos prejudica a produtividade em vez de melhorá-la.

É uma fato comprovado que os trabalhadores que fazem intervalos regulares para fazer algo de que gostam, mesmo que por alguns minutos, têm menos doenças físicas e maior satisfação no trabalho.

Portanto, certifique-se de incluir intervalos suficientes em seu dia para dar ao seu cérebro um tempo de inatividade essencial. Isso também pode significar reduzir o tempo de tela.

Se você estiver muito esgotado, considere tirar um tempo para descansar, recarregar e se recuperar, assim como faria se tivesse uma doença física.

Dica profissional: Programe intervalos em seu dia de trabalho adicionando-os à sua agenda Calendário ClickUp

Adicione blocos de tempo para o trabalho e para pausas com o ClickUp Calendar View

Aprenda técnicas de gerenciamento de estresse A pesquisa mostra que estar na natureza e visitar espaços verdes pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em nosso corpo.

Você pode tentar várias técnicas para controlar o estresse e reduzir os níveis de ansiedade. Entre elas estão:

Meditação ou exercícios de atenção plena

ou exercícios de atenção plena Atividade física não precisa significar apenas ir à academia; qualquer coisa que você goste e que o faça se movimentar é ótima, desde dança até maratona de corrida

Escrever um diário para ajudar a dar expressão aos seus estressores

para ajudar a dar expressão aos seus estressores Passar tempo com amigos e familiares

Passar tempo ao ar livre

Praticar técnicas de **respiração profunda

Concentrar-se no momento em vez de ficar remoendo o passado ou o futuro

**Dica profissional: A carga cognitiva aumenta o estresse. Criar listas de tarefas faça anotações e adicione lembretes no ClickUp para que você se sinta menos pressionado a se lembrar de tudo!

Organize suas tarefas e defina lembretes na lista de tarefas pendentes do ClickUp

Estabeleça um sistema de suporte

É preciso uma aldeia! Uma forte rede de amigos, familiares e colegas com quem você possa conversar e passar tempo ajuda a reduzir seus níveis de estresse. Além disso, fazer parte de uma comunidade e realizar atividades fora do trabalho o ajudará a equilibrar sua vida e a se sentir melhor consigo mesmo.

Você também pode encontrar novos amigos por meio de grupos baseados em interesses, como grupos de caminhada, clubes de leitura ou qualquer outra coisa de seu interesse.

Dica profissional: Crie grupos em Bate-papo do ClickUp com colegas que compartilham seus interesses. Conversas sobre futebol ou sobre a última série da Netflix com seus colegas de trabalho ajudam a quebrar a monotonia de um dia de trabalho e a reduzir os níveis de estresse

Conversas informais, comemorações e compartilhamento de vitórias com colegas ajudam a reduzir os níveis de estresse. Expresse-se em texto, vídeo, emoji e gifs com o ClickUp Chat

Desenhe seu ambiente de trabalho para atender às suas necessidades

O modo como você se sente no trabalho afeta seu desempenho. Um espaço de trabalho desordenado ou barulhento pode reduzir a produtividade; por outro lado, um espaço de trabalho alegre e personalizado ajuda você a aproveitar mais o trabalho.

Se você trabalha em um escritório, acrescente personalidade e inspiração à sua estação de trabalho com fotos e outras lembranças pessoais. Está trabalhando em casa? Se puder, designe um local exclusivamente para o trabalho, acrescente toques brilhantes com almofadas, quadros, um tapete etc. e um pouco de verde com uma planta de interior.

Aqui estão mais algumas dicas para tornar seu espaço de trabalho uma experiência agradável:

Use fones de ouvido com cancelamento de ruído para bloquear o ambiente barulhento

para bloquear o ambiente barulhento Experimente uma máquina de ruído branco - ou apenas uma lista de reprodução personalizada - para ajudá-lo a se focar

Certifique-se de ter o máximo de luz que você precisa

que você precisa Certifique-se de que sua mesa e cadeira de trabalho sejam ergonômicas para que possa trabalhar com conforto

para que possa trabalhar com conforto Tente bloquear o tempo ereduzir a troca de contexto para tornar o trabalho diário menos estressante

Dica profissional: Mantenha as notificações desnecessárias afastadas personalizando suas notificações do ClickUp

Decida quais notificações você deseja receber e onde com o ClickUp Notifications personalizável

Priorize o autocuidado

Não, o autocuidado não significa apenas massagens e velas perfumadas. Pode ser algo tão simples quanto:

Dormir de 7 a 8 horas de sono todos os dias

Comer refeições saudáveis e nutritivas

Fazer exercícios físicos regularmente

regularmente Reduzir a cafeína para não mais do que 2 xícaras de café por dia

para não mais do que 2 xícaras de café por dia Programar um tempo só para você toda semana para relaxar

toda semana para relaxar Identificar os fatores de estresse que o desencadeiam e trabalhar para minimizá-los e controlá-los

Seu esgotamento está explicitamente ligado ao que você faz no trabalho ou com quem você trabalha? Considere mudar de função ou equipe como um ato de autocuidado.

**Dica profissional: Configure Lembretes no ClickUp para garantir que você termine seu dia de trabalho no horário

Crie uma nota recorrente para você mesmo para terminar seu dia de trabalho no horário com o ClickUp Reminders

## *Reconecte-se com suas paixões pessoais

Quando foi a última vez que você dedicou tempo a um hobby? **Fazendo algo que você gosta pode ser benéfico para seu bem-estar.

Pode ser qualquer coisa - poesia, pesca, panificação, trabalhos em madeira, arte, música -, descubra o que costumava despertar sua alegria e retome essa atividade. Ter uma saída criativa também o ajuda a ser mais inovador e produtivo no trabalho.

**Construir uma vida prazerosa fora do trabalho é essencial para se recuperar do esgotamento e evitar sua recorrência.

Desenvolver a resiliência

Mencionamos anteriormente que a condição específica de um indivíduo também pode influenciar o burnout. Cientistas descobriram uma correlação negativa entre os níveis de resiliência e o burnout. Ao desenvolver a resiliência, você pode se equipar para gerenciar melhor os fatores de estresse que causam o esgotamento.

Como desenvolvemos a resiliência? Embora essa seja geralmente uma qualidade inata - algumas pessoas são mais resilientes do que outras por natureza -, podemos melhorar nossa resiliência com esforço deliberado. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso:

Construir uma rede de relacionamentos de apoio na qual se apoiar

na qual se apoiar Praticando a regulação emocional

Aprimorando as habilidades de comunicação e solução de problemas

Desenvolver uma mentalidade de crescimento

Extrair força de nossos valores e crenças

Aprender a ver os contratempos como oportunidades de aprendizado e crescimento

A recuperação do burnout é um processo gradual, e uma combinação dessas estratégias pode ajudar. No entanto, lembre-se de que o esgotamento profissional é complexo e cada indivíduo pode vivenciá-lo de forma diferente. Experimente coisas diferentes até encontrar a melhor abordagem holística que funcione para você.

Ferramentas e recursos para ajudar na recuperação de Burnout

Ao contrário do que algumas pessoas pensam, nem toda tecnologia é prejudicial. A tecnologia também nos proporcionou várias maneiras de gerenciar os fatores de estresse. Vamos dar uma olhada em alguns aplicativos e ferramentas que podemos usar para prevenir e nos recuperar do esgotamento profissional.

Aplicativos de meditação e atenção plena: Sites e aplicativos comoHeadspace eCalm oferecem exercícios de respiração, meditação guiada e dicas de atenção plena. Seu uso regular pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e melhorar a resiliência

Sites e aplicativos comoHeadspace eCalm oferecem exercícios de respiração, meditação guiada e dicas de atenção plena. Seu uso regular pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e melhorar a resiliência Aplicativos de melhoria do sono: Os aplicativos para gerenciamento do ciclo do sono monitoram seus hábitos de sono e mostram como dormir melhor; isso ajuda muito a gerenciar seus níveis de estresse

Os aplicativos para gerenciamento do ciclo do sono monitoram seus hábitos de sono e mostram como dormir melhor; isso ajuda muito a gerenciar seus níveis de estresse Ferramentas de gerenciamento de tempo: Ferramentas como Harvest rastreiam o tempo gasto em várias atividades para que você possa ter uma ideia melhor de onde pode melhorar o gerenciamento do tempo

Ferramentas como Harvest rastreiam o tempo gasto em várias atividades para que você possa ter uma ideia melhor de onde pode melhorar o gerenciamento do tempo Aplicativos de saúde mental: Aplicativos de terapia e aconselhamento podem ajudar fornecendo acesso a suporte on-line de saúde mental, acompanhamento do humor e dicas de bem-estar. Eles são úteis para pessoas que talvez não tenham acesso a um provedor de saúde mental

Aplicativos de terapia e aconselhamento podem ajudar fornecendo acesso a suporte on-line de saúde mental, acompanhamento do humor e dicas de bem-estar. Eles são úteis para pessoas que talvez não tenham acesso a um provedor de saúde mental Recursos de bem-estar físico: Aplicativos comoClube de treinamento da Nike e outros ajudam a melhorar sua saúde física por meio de exercícios on-line e dicas de dieta saudável

Aplicativos comoClube de treinamento da Nike e outros ajudam a melhorar sua saúde física por meio de exercícios on-line e dicas de dieta saudável Aplicativos de diário: Escrever um diário regularmente pode reduzir o estresse e ajudá-lo a gerenciar suas emoções. Aplicativos comoDay One ajudam a criar o hábito de escrever um diário. Você também pode usar uma ferramenta comoBloco de notas ClickUp para fazer anotações rápidas para si mesmo em qualquer lugar

Escrever um diário regularmente pode reduzir o estresse e ajudá-lo a gerenciar suas emoções. Aplicativos comoDay One ajudam a criar o hábito de escrever um diário. Você também pode usar uma ferramenta comoBloco de notas ClickUp para fazer anotações rápidas para si mesmo em qualquer lugar Ferramentas de gerenciamento de tarefas **Ferramentas especializadas de gerenciamento de trabalho reduzem sua carga de trabalho e aumentam sua produtividade, o que pode ajudar a evitar o esgotamento no trabalho.

É importante observar que, embora todas essas ferramentas possam ser úteis, elas não substituem a orientação ou o tratamento médico profissional. Em caso de esgotamento grave, é altamente recomendável consultar profissionais qualificados.

Como plataformas como o ClickUp podem ajudar na recuperação do burnout

Automatize tarefas e atualizações com mais de 100 modelos pré-criados de automação de fluxo de trabalho do ClickUp

O ClickUp ajuda a evitar o esgotamento, oferecendo ferramentas que reduzem o estresse no local de trabalho. Vamos ver como:

A migração para o ClickUp foi a coisa mais importante que nossa equipe fez em 2022. Desde que fizemos a mudança, descobrimos que nossa produtividade, eficiência, colaboração em equipe e moral geral melhoraram significativamente.

Jeanne, Assistente Administrativo Sênior, Universidade de Michigan

Superando obstáculos organizacionais para evitar o esgotamento

As organizações e as equipes de liderança podem desempenhar um papel significativo na criação de um ambiente de trabalho que ajude a manter o esgotamento sob controle. Isso envolve o desenvolvimento de uma cultura saudável e de apoio no local de trabalho que ofereça equilíbrio entre vida pessoal e profissional e, ao mesmo tempo, satisfação no trabalho. Autonomia no trabalho não é apenas uma tendência. Os funcionários que têm a opção de decidir quais tarefas fazer, quando e como fazê-las são 43% menos propensos a de apresentar altos níveis de esgotamento.

A liderança em uma organização pode criar uma cultura que reduza o risco de burnout ao prevenir a sobrecarga dos funcionários e implementar políticas voltadas para os funcionários:

Priorizar a transparência e a comunicação aberta para melhorar o envolvimento dos funcionários e minimizar aansiedade no local de trabalho Oferecer arranjos de *trabalho flexível para ajudar os funcionários a gerenciar igualmente bem suas vidas pessoais e profissionais

para melhorar o envolvimento dos funcionários e minimizar aansiedade no local de trabalho Oferecer arranjos de *trabalho flexível para ajudar os funcionários a gerenciar igualmente bem suas vidas pessoais e profissionais Promoção do bem-estar por meio derecursos de saúde mentalinstalações de condicionamento físico no local ou associação a academias, apoio de aconselhamento, programas de gerenciamento de estresse e assim por diante

por meio derecursos de saúde mentalinstalações de condicionamento físico no local ou associação a academias, apoio de aconselhamento, programas de gerenciamento de estresse e assim por diante Criar políticas generosas de desconto de tempo e garantir que os funcionários tenham tempo livre suficiente para evitar o excesso de trabalho

e garantir que os funcionários tenham tempo livre suficiente para evitar o excesso de trabalho Fornecer feedback regular e oportunidades de desenvolvimento profissional para ajudar os funcionários a atingir suas metas de carreira

e oportunidades de para ajudar os funcionários a atingir suas metas de carreira Apoiar os funcionários na melhoria da satisfação com o trabalho por meio de iniciativas de elaboração do trabalho

Criar umlocal de trabalho colaborativo onde os funcionários se sintam respeitados e reconhecidos e a interação regular reduza os sentimentos de isolamento

Treinamento de gerentes de pessoal para que adotem um estilo de liderança de apoio e forneçam feedback e reconhecimento às suas equipes

para que adotem um estilo de liderança de apoio e forneçam feedback e reconhecimento às suas equipes Uso de ferramentas para garantir níveis adequados de pessoal, distribuição apropriada da carga de trabalho e avaliação periódica dos níveis de satisfação dos funcionários para identificar e evitar o esgotamento

Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp

Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp foi criado para ajudar os gerentes de equipe a acompanhar as cargas de trabalho dos funcionários, gerenciar projetos e atribuir tarefas. Eles podem visualizar a carga de trabalho da equipe com a Visão de carga de trabalho da equipe e monitorar o progresso das tarefas com a Visão de tarefas. A Individual Workload View ajuda a garantir que nenhum membro da equipe esteja sobrecarregado.

Comece hoje sua jornada de recuperação do esgotamento

Embora você possa achar que o burnout é um problema pessoal, a realidade é mais complexa. O burnout é o resultado de vários fatores de estresse e tem um grande impacto sobre a saúde e o sucesso de uma organização. Ele exige intervenção em nível individual e organizacional.

A recuperação do burnout é um processo lento, mas o uso cuidadoso das ferramentas e estratégias certas pode ajudá-lo nessa jornada.

Uma ferramenta completa software de gerenciamento de projetos como o ClickUp, pode ajudar a reduzir o estresse de gerenciar várias ferramentas e telas, oferecendo ferramentas de gerenciamento de tarefas, comunicação e colaboração na mesma solução. Ele também ajuda a melhorar o gerenciamento do tempo e do trabalho e aprimora o trabalho em equipe. Criar uma conta gratuita hoje.

Perguntas frequentes (FAQ)

**Quanto tempo leva para se recuperar do esgotamento?

Não existe um prazo específico para a recuperação do burnout; isso depende dos níveis de resiliência de cada indivíduo e da gravidade do burnout. Alguns estudos indicam uma estimativa de dois a três meses; recomendamos dar um passo de cada vez.

Qual é a maneira mais rápida de curar o burnout?

Não existe uma cura rápida para o burnout - a recuperação é gradual. Entretanto, algumas maneiras rápidas de começar incluem fazer uma pausa, estabelecer limites no trabalho, reorganizar sua agenda para dedicar tempo à saúde e ao bem-estar e encontrar uma rede de apoio e ajuda profissional.

Como é a sensação de burnout?

Os sinais de esgotamento incluem exaustão física e mental, redução da produtividade e da motivação, desinteresse pelo trabalho e sintomas físicos, como dores de cabeça e problemas de sono.