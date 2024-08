O que é produtividade tóxica? Como superá-la e evitá-la

A busca pela produtividade no local de trabalho é natural e, para que as organizações prosperem, é necessário encontrar maneiras de melhorar o desempenho no trabalho deve ser sempre uma prioridade. Mas sempre há o risco de levar isso longe demais. Quando isso se transforma em produtividade tóxica, você não está apenas se afastando de um ambiente de trabalho saudável - você pode afetar seriamente a saúde física e mental de todo o seu local de trabalho.

Como você encontra esse equilíbrio?

Tudo começa com a compreensão do que realmente significa produtividade tóxica. A partir daí, é preciso identificar os sinais de quando suas equipes estão experimentando a produtividade tóxica e entender o que a causa. E, é claro, tudo isso deve resultar em medidas ativas especificamente projetadas para superar a produtividade tóxica.

O que é produtividade tóxica?

Como o próprio nome sugere, a produtividade tóxica é o fenômeno ocupacional de levar a produtividade tão longe que ela ofusca todos os outros aspectos da vida.

Sempre há itens na lista de tarefas a fazer. Vivemos em uma cultura que recompensa os membros da equipe que são constantemente produtivos. Mas quando essa ocupação constante atrapalha o bem-estar físico e mental, ela pode se tornar contraproducente e até prejudicial.

Pense nos funcionários que passam a noite inteira em claro porque se sentem culpados por um prazo que se aproxima ou nos trabalhadores remotos que se sentem culpados o suficiente para gastar seu tempo livre tentando atender a expectativas irreais. Depois, pense na cultura da agitação que tenta incutir nos funcionários que fazer pausas ou reservar um tempo para a vida pessoal impede o sucesso na carreira.

A produtividade tóxica nunca deve ser confundida com uma forte ética de trabalho . A motivação para fazer as coisas é uma característica admirável. Os problemas começam quando esses hábitos de trabalho tornam-se uma incapacidade de gerenciar seu tempo e uma necessidade de priorizar o trabalho em detrimento de tudo o mais.

Sinais e causas de produtividade tóxica

Identificar os sinais de que você ou sua equipe estão sofrendo de produtividade tóxica nem sempre é fácil. Isso é ainda mais verdadeiro quando a cultura de sua empresa incutiu o desejo de fazer as coisas acima de tudo. Ainda assim, alguns sinais podem ajudá-lo a entender quando uma inclinação natural para ser produtivo se torna prejudicial à saúde.

Desconsideração do equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Fique de olho no seu horário de trabalho e no de cada membro da equipe. A falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um dos sintomas mais comuns de produtividade tóxica.

Há muitos motivos para essa conexão. Sentimentos de culpa subjacentes podem fazer com que os funcionários continuem verificando seus e-mails, especialmente (mas não apenas) quando trabalham remotamente. Você também ouvirá membros da equipe dizerem que encontram mais tempo para trabalhar fora do horário normal quando seus colegas não os incomodam.

Competição doentia e comparações dentro da sua equipe

Uma forte ética de trabalho pode se tornar uma armadilha perigosa quando se torna competitiva. Um membro que trabalha mais horas ou priva sua vida familiar só porque quer chegar ao topo da tabela pode prejudicar seriamente sua saúde mental.

Novamente, isso é mais difícil de rastrear e identificar em ambientes de trabalho remoto. Com o trabalho remoto, pode não ser tão fácil monitorar se um membro da equipe tende a pular refeições ou intervalos apenas para progredir.

Procure os sinais mais gerais desse nível doentio de competição. Muitas vezes, isso pode ser observado em conversas de bebedouro e comentários superficiais.

Expectativas autoimpostas de que todas as tarefas precisam ser resolvidas imediatamente

Também conhecido como viés de ação, esse fenômeno tende a se originar de uma incapacidade de gerenciar tarefas em um período de tempo adequado. Os funcionários que terminam as tarefas ou respondem aos e-mails imediatamente podem achar difícil estabelecer limites. Eles não conseguem reservar tempo para suas horas de folga ou para tarefas estratégicas de longo prazo.

Muitas vezes, esses funcionários sofrem com a falta de um ambiente de trabalho mais estruturado plano de produtividade . Mas elas também podem se sentir pressionadas ou culpadas por sua lista de tarefas. Então, elas tentarão combater essa pressão por meio da produtividade tóxica.

4 Causas Comuns de Produtividade Tóxica

A produtividade tóxica pode vir de uma grande variedade de fontes. Vale a pena dedicar tempo a cada uma delas para criar expectativas de produtividade mais saudáveis para você e sua equipe.

1. Cultura de agitação

Quando os líderes empresariais propõem jornadas de trabalho de 18 horas se a produtividade tóxica é um problema, fica claro que pelo menos algumas tendências de produtividade tóxica vêm de nossa cultura empresarial mais ampla. A ideia de que as pessoas bem-sucedidas trabalham mais do que qualquer outra pessoa para alcançar o sucesso pode dificultar a definição de expectativas realistas que incentivem a produtividade e, ao mesmo tempo, mantenham um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional.

2. Cultura da empresa

As causas culturais mais amplas da produtividade tóxica também podem ser encontradas em muitos locais de trabalho individuais. Líderes organizacionais e de equipes que trabalham muitas horas e priorizam a realização de tarefas acima de tudo têm um efeito negativo sobre suas equipes, que se sentem culpadas quando não seguem o exemplo. Quando a cultura da sua empresa não consegue estabelecer limites, a produtividade tóxica pode se tornar endêmica.

3. Trabalho remoto

O aumento no número de pessoas que trabalham remotamente trouxe muitos benefícios. Mas também fez com que mais pessoas se sentissem compelidas a trabalhar fora de seus horários regulares. Ter o trabalho e o e-mail na ponta dos dedos por meio do celular e de outros dispositivos só acelerou a necessidade de se sentir produtivo o tempo todo, mesmo à custa do seu bem-estar.

4. Características internas

Por fim, alguns aspectos da produtividade tóxica podem se originar de estilos de personalidade. Funcionários mais competitivos, por exemplo, têm maior probabilidade de valorizar a produtividade acima de outras partes de suas vidas. O mesmo se aplica a indivíduos com baixa autoestima que precisam se sentir produtivos para se sentirem valorizados no local de trabalho.

Efeitos negativos da produtividade tóxica no local de trabalho

Não se trata apenas de um conhecimento teórico. Na pior das hipóteses, a produtividade tóxica pode afetar seriamente toda a sua equipe. Esses efeitos vão desde o declínio da saúde mental até o aumento da rotatividade e, paradoxalmente, equipes menos produtivas.

Esgotamento no local de trabalho em toda a sua equipe

O esgotamento do funcionário significa sentir-se física e emocionalmente exausto a ponto de sentir ansiedade e depressão. É o resultado mais significativo e potencialmente prejudicial da produtividade tóxica. A necessidade de continuar trabalhando o tempo todo devido a expectativas irrealistas (internas ou externas) e a incapacidade de estabelecer limites podem levar a problemas significativos de saúde mental que vão muito além dos benefícios de curto prazo de fazer as coisas.

Diminuição da saúde física e mental

Os funcionários que sofrem de produtividade tóxica tendem a ser menos saudáveis. Parcialmente por causa do esgotamento (mas também como simples resultado da despriorização da vida pessoal), a saúde mental e a saúde física começam a declinar. Além das graves implicações éticas, isso também significa ter mais dias de licença médica, precisar de repouso e ter maiores necessidades de seguro de saúde.

Colaboração em declínio

Quando sua equipe trabalha em uma cultura de produtividade tóxica, ela começa a estar constantemente no limite. Sua incapacidade de reconhecer que fazer as coisas não é tudo leva a problemas pessoais e pode prejudicar seriamente sua capacidade de trabalhar em conjunto. Eles começam a se isolar, impedindo que sua organização colha os frutos de um ambiente colaborativo.

Paralisia da carga de trabalho Paralisia da carga de trabalho ocorre quando você tem tanta coisa para fazer que continua adiando. Por estar constantemente sobrecarregado e não saber por onde começar, você tende a não fazer nada, o que contraria suas metas de produtividade. Uma cultura ou uma motivação interna que insiste em aumentar a carga de trabalho pode deixar sua equipe incapaz de concluir o trabalho.

Dicas e maneiras de evitar a produtividade tóxica

A produtividade tóxica pode já estar presente em sua organização ou você pode estar apenas vendo seus primeiros sinais. De qualquer forma, nunca é cedo demais para combater a produtividade tóxica.

Cada situação pode exigir uma abordagem ligeiramente diferente para dar esse passo. Às vezes, talvez seja necessário disponibilizar um profissional de saúde mental para cada membro da equipe. Essas dicas, no entanto, podem ser aplicadas a qualquer esforço para combater a produtividade tóxica e ajudar a garantir o bem-estar emocional da sua equipe, beneficiando toda a organização.

1. Incentive um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional

Estabeleça limites claros entre o trabalho e o tempo pessoal de seus funcionários sempre que possível. Certifique-se de que eles saibam que sua vida pessoal é tão importante quanto sua produtividade no trabalho. Redirecione gentilmente os funcionários que continuarem a se esforçar para obter produtividade enquanto não estiverem trabalhando no horário estabelecido.

Você pode começar definindo horários precisos em que espera que sua equipe esteja disponível e em que eles podem se concentrar em seu tempo. Evite responder a todos os e-mails e mensagens imediatamente para modelar o comportamento correto da sua equipe. Enfatize os benefícios de chegar ao trabalho revigorado por ter passado algum tempo fora dele à noite.

2. Crie uma cultura de produtividade saudável

Parte do combate à produtividade tóxica é traçar linhas claras entre o conceito e o que significa ser produtivo de forma mais saudável. Isso deve ser, pelo menos parcialmente, uma educação. Muitos dos pontos acima podem ser fundamentais para ajudar os funcionários a entender como o excesso de trabalho pode afetar sua saúde física e mental.

Criar essa cultura também significa liderar pelo exemplo. Todos os supervisores e líderes com os quais suas equipes interagem devem praticar o que pregam, respeitar os limites e incentivar resultados positivos sem forçar demais.

3. Incentive a autoconsciência e a autorreflexão

Às vezes, a melhor maneira de combater a produtividade tóxica é olhar para dentro. Encontre maneiras de ajudar seus funcionários a dedicar alguns minutos para examinar se eles podem estar passando por isso. É claro que isso pode ser difícil, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com o conceito.

Em vez disso, peça a eles que examinem seus sentimentos subjacentes à produtividade tóxica, como, por exemplo

Uma urgência constante de fazer mais trabalho

Um sentimento de síndrome do impostor ou de indignidade que precisa ser compensado com mais trabalho

Necessidade interna constante de competir com os outros membros da equipe

Sentir-se estressado com o trabalho a ponto de qualquer descanso levar apenas ao sentimento de culpa

Ajudar a sua equipe a descobrir esses sentimentos e incentivá-la a levá-los a sério pode garantir que ela não os ignore ou simplesmente trabalhe mais para tratar os sintomas em vez da doença.

4. Pratique o autocuidado

É claro que entender os sentimentos que podem estar por trás da produtividade tóxica é apenas o começo. A próxima etapa inclui garantir que todos na equipe cuidem de si mesmos.

O autocuidado não precisa ser complicado. Um estilo de vida saudável pode ajudar, assim como incentivar hobbies fora do trabalho. Até mesmo coisas simples, como desconectar-se do celular de vez em quando e passar algum tempo de qualidade completamente desconectado do trabalho, podem ajudar muito.

Lembre-se, é claro, de que diferentes sentimentos subjacentes e causas de produtividade tóxica exigem diferentes tipos e níveis de autocuidado. Não force sua equipe a realizar atividades que talvez não sejam relevantes para ela; em vez disso, dê a ela espaço para encontrar suas melhores atividades e ações.

5. Incentive intervalos regulares

Pesquisas mostram que trabalhar sem parar, sem intervalos, prejudica a saúde e diminui a produtividade. É por isso que os grandes líderes incentivam toda a sua equipe a incluir intervalos em sua programação, mesmo que isso possa ser uma medida contraintuitiva para alguns. Isso inclui desde pequenas pausas em um dia normal de trabalho até garantir que os membros da equipe tirem férias e licenças anuais todos os anos.

6. Defina metas e expectativas realistas

A última coisa que você quer fazer é adicionar pressões da equipe ou da organização às causas internas da produtividade tóxica. Você pode evitar fazer exatamente isso, garantindo que suas metas e expectativas estejam dentro de um escopo realista do que cada membro da equipe pode realizar.

As melhores metas são baseadas em tendências e são inerentemente mensuráveis. Elas também devem ser tão específicas quanto possível e se estender a todos da equipe. Dessa forma, a responsabilidade pode ser distribuída em vez de se tornar responsabilidade pessoal de um único membro da equipe.

7. Incentive a comunicação aberta

Às vezes, a coisa mais direta e, paradoxalmente, mais desafiadora a ser feita tanto pelos líderes quanto por suas equipes é conversar sobre as coisas. Isso tende a identificar as causas e as possíveis soluções para a produtividade tóxica. Mas isso também é extremamente pessoal e envolve algumas constatações iniciais severas.

Não é possível obrigar todos os membros da sua equipe a falar sobre seus sentimentos. No entanto, você pode incentivar a comunicação aberta, deixando claro que qualquer estresse ou sentimento de culpa por não trabalhar o suficiente pode ser discutido abertamente. Essa abordagem de comunicação aberta também abre novos caminhos para um local de trabalho mais colaborativo, uma solução natural para a produtividade tóxica.

8. Aproveite as ferramentas de produtividade - da maneira certa

Por fim, não subestime o poder das ferramentas de produtividade no local de trabalho para criar um fluxo de trabalho melhor. Ferramentas como modelos de produtividade e plataformas de gerenciamento de tarefas podem padronizar os fluxos de trabalho, ajudando sua equipe a entender o que precisa ser feito, a trabalhar em conjunto e a manter uma produtividade saudável.

É aí que o ClickUp entra na equação.

Não se trata apenas de recursos como Tarefas do ClickUp ou Listas de tarefas on-line do ClickUp que podem estabelecer linhas claras do que precisa ser feito, em que prazo e quem precisa fazer isso. Cada membro da equipe também pode priorizar seu trabalho com Prioridades de tarefas do ClickUp criando uma hierarquia clara que mantém um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Lembre-se de que você precisa usar essas ferramentas de produtividade da maneira correta.

As tarefas devem existir no contexto de projetos mais significativos, com fluxos de trabalho e dependências que ajudem os membros da equipe a entender o contexto maior do trabalho. As equipes devem concordar com as prioridades das tarefas, compartilhar prioridades e conectar suas metas diretamente às metas maiores da equipe e da organização. Mas quando você faz isso corretamente, essas ferramentas criam uma cultura de produtividade saudável com uma chance muito menor de se tornar prejudicial ou tóxica.

Combata a produtividade tóxica com o ClickUp

Não estamos dizendo que o ClickUp é uma solução mágica para a produtividade tóxica. O conceito é muito profundo para que uma única plataforma de software possa fazê-lo desaparecer. Mas quando ele se conecta a outras soluções, ter a tecnologia certa e a habilidades de gerenciamento de tarefas podem ajudar muito em sua busca para resolver o problema.

O melhor de tudo é que você pode começar com a ferramenta certa sem nenhum compromisso de longo prazo. Inscreva-se em seu conta ClickUp gratuita hoje mesmo e comece a combater a produtividade tóxica para você e sua equipe.