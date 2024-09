15 jogos divertidos de comunicação para equipes no trabalho

Pense na sua equipe de trabalho como uma orquestra bem afinada. Cada músico está tocando sua parte em perfeita harmonia. Mas o que acontece quando um instrumento está fora de sincronia? A melodia vacila, o ritmo se interrompe e a apresentação fica sem graça.

É exatamente isso que acontece em um local de trabalho quando a comunicação não está fluindo bem.

A comunicação eficaz é o maestro que mantém sua equipe em sincronia. É ela que transforma um grupo de indivíduos em uma equipe de alto desempenho. Na verdade, estudos mostram que as equipes com comunicação sólida não são apenas mais produtivas, mas também 4.5 vezes mais propensas a reter seus funcionários .

Mas aqui está o desafio: a comunicação não acontece por acaso - ela precisa ser cultivada. Assim como os músicos de uma orquestra praticam juntos para tocar em sincronia, sua equipe deve praticar regularmente a comunicação para trabalhar melhor em conjunto.

As atividades de formação de equipes são alguns dos melhores exercícios para esse tipo de prática. Elas ajudam os membros da sua equipe a desenvolver habilidades interpessoais e conexões mais profundas, saindo do ambiente de trabalho tradicional e participando de experiências compartilhadas.

Este artigo lista 15 jogos de comunicação divertidos e envolventes que podem ajudar sua equipe a elevar o moral e melhorar as habilidades de comunicação e a produtividade.

15 jogos de comunicação para formação de equipes que são realmente divertidos

Os jogos de comunicação para formação de equipes são essenciais para todas as equipes de alto desempenho. Vamos dar uma olhada em alguns jogos que você pode jogar com suas equipes internas e remotas.

Jogos para quebrar o gelo

Como o título sugere, esses jogos quebram o gelo. Eles criam um ambiente descontraído e dão início às conexões entre os membros da equipe.

Duas verdades e uma mentira

Esse quebra-gelo clássico envolve um membro da equipe que compartilha três declarações sobre si mesmo: duas verdades e uma mentira. Os outros membros da equipe se revezam para adivinhar qual declaração é a mentira.

É uma maneira divertida e envolvente de aprender fatos interessantes sobre os colegas e, ao mesmo tempo, estimular o pensamento crítico e as habilidades de observação.

Exemplo: _Um membro da equipe pode dizer: "Já fiz paraquedismo, sou canhoto e morei em três países diferentes" Os outros devem adivinhar quais duas afirmações são verdadeiras e quais são falsas

Dicas importantes:

Incentive a criatividade e o humor nas declarações

Certifique-se de que as mentiras sejam verossímeis para tornar o jogo mais desafiador

Incentive a participação ativa de todos os membros da equipe

Use Documentos do ClickUp para criar um documento digital de quebra-gelo em que todos possam compartilhar suas declarações

Vários jogadores podem fazer alterações no documento do jogo em tempo real com o ClickUp Docs

Leia mais: 5 modelos gratuitos de quebra-gelo para dar início a qualquer reunião

Nó humano

Esse quebra-gelo enérgico envolve os membros da equipe em pé em um círculo e, aleatoriamente, agarrando as mãos de duas pessoas, criando um nó. A equipe vencedora é decidida pela equipe que desembaraça o nó sem soltar as mãos de ninguém.

O jogo enfatiza o trabalho em equipe, a comunicação aberta e as habilidades de resolução de problemas.

**Dicas importantes

Garanta a segurança lembrando aos participantes que devem ser gentis ao desembaraçar o nó

Divida grupos grandes em equipes menores para facilitar o gerenciamento

Incentive a paciência e a persistência, pois pode levar algum tempo para desatar o nó

Find Someone Who...

Esse jogo envolve a criação de uma lista de perguntas ou declarações que começam com "Encontre alguém que..." (por exemplo, Encontre alguém que tenha viajado para a Europa).

Os membros do grupo se misturam e encontram alguém que corresponda a cada afirmação. É uma ótima maneira de incentivar a interação, promover o entrosamento e conhecer as experiências e os interesses dos colegas.

**Dicas importantes

Crie uma gama variada de perguntas para atender a diferentes interesses

Incentive os membros da equipe a conversar com o maior número possível de pessoas

Defina um limite de tempo para o jogo para manter os níveis de energia

Use o ClickUp Docs para criar a lista de perguntas com antecedência

Jogos de comunicação verbal

Esses jogos enfocam a fala, a audição e a compreensão eficazes.

Cadeia de narração de histórias

Esse jogo comunicação colaborativa o exercício permite a criatividade e a escuta ativa.

Comece com uma única frase para iniciar uma narrativa. Cada membro da equipe acrescenta sequencialmente uma frase, baseando-se na anterior para criar uma história coesa.

O desafio está em manter a coerência e acrescentar reviravoltas interessantes enquanto se ouve ativamente as contribuições dos outros.

Esse jogo incentiva o trabalho em equipe, a criatividade e a construção de ideias a partir das ideias dos outros.

Exemplo: _A primeira pessoa pode dizer: "Era uma vez um unicórnio mágico" A próxima pessoa pode acrescentar: "que vivia em um castelo com as cores do arco-íris" E assim por diante

Dicas importantes:

Estabeleça um limite de tempo para manter o ritmo e a empolgação

Incentive imagens vívidas e elementos imaginativos da história

UseVisualização de bate-papo do ClickUp para colaboração em tempo real e compartilhamento de ideias durante o jogo se estiver jogando com uma equipe remota

As equipes remotas podem usar o Chat View do ClickUp para se comunicar durante o jogo por meio de mensagens instantâneas

Telefone quebrado

Esse jogo clássico destaca o potencial de falhas de comunicação na comunicação verbal. É um jogo presencial em que uma mensagem é sussurrada de uma pessoa para a próxima em uma fila. A última pessoa então diz a mensagem final em voz alta.

Muitas vezes, a mensagem original passa por mudanças significativas à medida que percorre a cadeia, enfatizando a importância de uma comunicação clara e concisa. Esse jogo ressalta os desafios de manter a precisão na transmissão verbal de mensagens.

Exemplo: Uma frase simples como "A rápida raposa marrom pula sobre o cachorro preguiçoso" pode ser totalmente alterada quando chega ao final da linha.

Dicas importantes:

Peça aos participantes que mantenham a mensagem inicial simples e clara

Incentive os participantes a ouvir com atenção antes de repetir a mensagem

Compare as mensagens original e final

Associação de palavras

Esse jogo de tiro rápido estimula o raciocínio rápido e a criatividade. Uma pessoa diz uma palavra e a seguinte responde imediatamente com a primeira palavra que lhe vem à mente. A cadeia continua, criando conexões inesperadas e muitas vezes bem-humoradas.

Esse jogo estimula o pensamento espontâneo, a escuta ativa e o raciocínio autônomo.

Exemplo: _Se a primeira pessoa disser "apple" (maçã), a próxima poderá responder com "'red" (vermelho), seguida de "fire engine" (carro de bombeiros) e assim por diante

Dicas importantes:

Incentive os participantes a responder rapidamente sem pensar demais

Crie uma atmosfera animada e cheia de energia

Varie a palavra inicial para apresentar diferentes temas

Jogos de comunicação não verbal

Um jogo de comunicação não verbal se concentra na compreensão da linguagem corporal e seu impacto na comunicação. Essa atividade estimula a observação, a interpretação e a expressão sem o uso de palavras faladas.

Charadas

Charadas é um jogo clássico em que uma pessoa interpreta uma palavra ou frase enquanto as outras adivinham. O ator deve se basear apenas na linguagem corporal, nas expressões faciais e nos gestos para transmitir o significado.

Para aprimorar a experiência, considere o uso de adereços ou a divisão dos participantes em equipes para criar um elemento competitivo. O segredo para vencer é o exagero e a clareza no desempenho.

Exemplo: A representação de "andar de bicicleta" envolveria imitar o movimento de pedalar e os gestos de equilíbrio

Dicas importantes:

Incentive movimentos exagerados e expressivos

Faça um rodízio de papéis para garantir que todos tenham a chance de representar e adivinhar

UseQuadros brancos ClickUp para criar um quadro virtual ou o ClickUp Docs para anotar pistas ou manter a pontuação

Os quadros brancos do ClickUp ajudam você com a colaboração visual para jogos de comunicação on-line

Blind Drawing

Este é um jogo meio verbal, meio não verbal, que enfatiza a importância da comunicação verbal clara e concisa.

Uma pessoa descreve uma imagem enquanto outra tenta desenhá-la sem vê-la. O descritor deve usar imagens vívidas, linguagem descritiva e referências espaciais para transmitir a imagem com precisão.

O desenhista se baseia na escuta ativa e na interpretação visual para criar uma representação com base em dicas verbais.

Exemplo: Descrever um objeto complexo como uma espaçonave requer uma linguagem precisa e sugestiva para representá-lo com precisão. Uma pessoa descreverá a espaçonave e a outra tentará desenhá-la de acordo com as instruções e os detalhes fornecidos pela primeira pessoa.

Dicas importantes:

Incentive o descritor a pintar um quadro com suas palavras e evite termos vagos

Estabeleça um limite de tempo para o desenho para acrescentar um elemento de desafio

Faça um rodízio de funções para que todos tenham a chance de descrever e desenhar

Você pode usar os quadros brancos ClickUp para os desenhos

Mirror Me

Mirror Me é um jogo que se concentra na observação, imitação e sincronia. Duas pessoas ficam de frente uma para a outra e tentam imitar os movimentos uma da outra sem falar. Esse exercício aprimora a comunicação não-verbal, a coordenação e o trabalho em equipe.

É essencial começar com movimentos simples e aumentar gradualmente a complexidade para desafiar os participantes.

Exemplo: Uma pessoa pode começar com gestos simples, como acenar ou bater palmas, e a outra deve reproduzir os movimentos com precisão

Dicas importantes:

Comece com movimentos simples e aumente gradualmente a complexidade

Incentive os participantes a manter contato visual para que o espelhamento seja eficaz

Faça experimentos com diferentes partes do corpo e movimentos

Leia mais: mais de 100 atividades divertidas de formação de equipes virtuais para aumentar o moral da equipe

Jogos de comunicação assistida por tecnologia

Esses jogos oferecem uma abordagem moderna para desenvolver a comunicação e a colaboração entre equipes diversas aproveitando a tecnologia.

Virtual Escape Room

Esse jogo imersivo desafia equipes virtuais a resolver quebra-cabeças, decifrar códigos e encontrar pistas para escape de uma sala virtual dentro de um limite de tempo definido. Requer pensamento crítico, comunicação e trabalho em equipe para superar obstáculos e atingir a meta.

As salas de fuga virtuais oferecem uma maneira dinâmica e envolvente de fazer com que as equipes discutam o problema, colaborem e o resolvam.

**Dicas importantes

Os jogadores precisam de comunicação clara e compartilhamento de informações entre si

Divida as tarefas com base nos pontos fortes e preferências individuais

Defina um cronômetro para criar um senso de urgência e entusiasmo

UseTarefas do ClickUp para atribuir funções e responsabilidades dentro da equipe e o ClickUp Docs para criar pistas e quebra-cabeças

Crie tarefas e atribua-as rapidamente aos membros da sua equipe com as Tarefas do ClickUp

Online Pictionary

Um toque digital em um jogo clássico, o Online Pictionary envolve uma pessoa desenhando enquanto outras adivinham a palavra ou frase.

Esse jogo divertido também aprimora as habilidades de desenho, adivinhação e comunicação em um ambiente virtual. É uma atividade de formação de equipes que estimula o raciocínio rápido, a linguagem descritiva e o trabalho em equipe eficaz.

Dicas importantes:

Faça um rodízio de papéis para que todos tenham a chance de desenhar e adivinhar

Use uma variedade de categorias de palavras para desafiar os participantes

Aproveite os quadros brancos do ClickUp para desenhar e adivinhar

Questionário on-line ou Trivia

Esse jogo interativo testa o conhecimento e promove uma competição amigável.

Equipes ou indivíduos respondem a perguntas sobre um tópico específico ou de conhecimento geral. Ele aprimora as habilidades de comunicação, o trabalho em equipe e o compartilhamento de conhecimento em um formato divertido e envolvente.

Essa é uma atividade de comunicação on-line muito comum (e adorada) entre equipes remotas.

**Dicas importantes

Escolha um tópico que interesse aos participantes

Crie uma combinação de perguntas fáceis e desafiadoras

Incentive o trabalho em equipe e a colaboração para responder às perguntas

Jogos colaborativos de resolução de problemas

Esses jogos incentivam o trabalho em equipe e o pensamento crítico e exigem habilidades aprimoradas de resolução de problemas.

Eles também exigem comunicação eficaz, coordenação e pensamento criativo para superar desafios e atingir um objetivo comum.

Desert Island

Esta atividade simula uma situação de sobrevivência, exigindo priorização e alocação de recursos. Os participantes devem decidir sobre os itens essenciais a serem levados para uma ilha deserta, considerando fatores como sobrevivência, conforto e trabalho em equipe.

Esse jogo desenvolve habilidades de comunicação, negociação e solução de problemas. Os participantes devem avaliar a importância de diferentes itens, justificar suas escolhas e chegar a um consenso em equipe.

**Dicas importantes

Os participantes devem se comunicar abertamente e se concentrar na escuta ativa

Definir diretrizes claras para o número de itens permitidos

Considere as restrições de tempo para aumentar a pressão e a urgência

Use os quadros brancos do ClickUp para brainstorming e tomada de decisão colaborativa

Build a Tower

Esse desafio clássico exige colaboração, criatividade e habilidades de engenharia estrutural. As equipes recebem materiais limitados, como marshmallows, espaguete ou cartões de índice, para construir a torre independente mais alta possível dentro de um limite de tempo.

Esse jogo enfatiza o trabalho em equipe, a solução de problemas e a adaptabilidade. Os participantes devem experimentar diferentes técnicas de construção, considerando a distribuição de peso, a estabilidade e a altura. Um trabalho em equipe sólido e uma comunicação clara são fundamentais para o sucesso nesse jogo.

**Dicas importantes

Incentive a experimentação e a tentativa e erro

Enfatize a importância de funções e responsabilidades claras

Defina um limite de tempo para aumentar a empolgação e o desafio

Máquina de Rube Goldberg

Esse desafio criativo envolve a construção de uma reação em cadeia complexa de eventos para realizar uma tarefa simples. As equipes devem projetar e construir uma máquina usando vários materiais e adereços. Esse jogo possibilita a resolução de problemas, a criatividade e o trabalho em equipe.

Os participantes devem se comunicar com eficiência para debater ideias, experimentar projetos e solucionar desafios.

**Dicas importantes

Faça experimentos com diferentes materiais e ângulos para otimizar a reação em cadeia

Certifique-se de que cada etapa acione a próxima de forma confiável

Considere o uso de vídeo para registrar e analisar o desempenho da máquina

Usando o ClickUp para melhorar a comunicação da equipe

O ClickUp pode ser uma excelente ferramenta de colaboração e ferramenta de formação de equipes para planejar, gerenciar e conduzir os jogos mencionados acima.

Vamos explorar como você pode aproveitar seus principais recursos para melhorar a experiência de colaboração da sua equipe.

ClickUp Whiteboards

Use os quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming, planejar e colaborar visualmente on-line Quadros brancos ClickUp oferece um espaço dinâmico e interativo para que as equipes colaborem, façam brainstorming e visualizem ideias. É como uma tela virtual para desenhar à mão livre, fazer anotações e mapear ideias.

Como ele pode ser usado para otimizar a comunicação da equipe?

Colaboração visual: Trabalhe em conjunto em tempo real, compartilhando ideias e fazendo alterações no quadro branco

Trabalhe em conjunto em tempo real, compartilhando ideias e fazendo alterações no quadro branco Geração de ideias: Brainstorming usando recursos visuais para tornar as sessões mais produtivas e envolventes

Brainstorming usando recursos visuais para tornar as sessões mais produtivas e envolventes Resolução de problemas: Visualizar problemas complexos e dividi-los em etapas menores rapidamente para identificar soluções

Visualizar problemas complexos e dividi-los em etapas menores rapidamente para identificar soluções Planejamento de projetos: Planeje e colabore em projetos com equipes distribuídas de forma eficaz com mapas mentais, fluxogramas e outras representações visuais

Planeje e colabore em projetos com equipes distribuídas de forma eficaz com mapas mentais, fluxogramas e outras representações visuais Compartilhamento de conhecimento: Documentar ideias e insights de forma colaborativa para referência futura e para ajudar na tomada de decisões

ClickUp Docs

Organize ideias, recursos e outras informações de que você precisa em um só lugar com o ClickUp Docs ClickUp Docs oferece uma plataforma centralizada para que as equipes colaborem em documentos, compartilhem informações e acompanhem o progresso. É um espaço de trabalho compartilhado para criar, editar e comentar documentos.

Como ele pode ser usado para otimizar a comunicação da equipe?

Armazenamento centralizado de documentos: Armazene todos os documentos relevantes em um único local para fácil acesso e referência

Armazene todos os documentos relevantes em um único local para fácil acesso e referência Colaboração em tempo real: Edite documentos simultaneamente, facilitando a colaboração e reduzindo os gargalos

Edite documentos simultaneamente, facilitando a colaboração e reduzindo os gargalos Controle de versão: Acompanhe as alterações feitas nos documentos e reverta para versões anteriores, se necessário

Acompanhe as alterações feitas nos documentos e reverta para versões anteriores, se necessário Comentários e feedback: Deixe comentários e sugestões diretamente nos documentos para facilitar a discussão e fornecer feedback

Deixe comentários e sugestões diretamente nos documentos para facilitar a discussão e fornecer feedback Integração com outras ferramentas: Integre-se perfeitamente com outros recursos do ClickUp, como Tasks e Chat, para um fluxo de trabalho unificado

Leia mais: 12 exemplos de estratégias de comunicação para o local de trabalho

ClickUp Chat View

Use o Chat View do ClickUp para trazer a comunicação da equipe em um só lugar Visualização do ClickUp Chat é mais do que apenas uma ferramenta de mensagens; é uma plataforma de comunicação dinâmica e em tempo real para que as equipes se conectem, colaborem e compartilhem informações. Ele oferece mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos e integração com outros recursos do ClickUp para comunicação e trabalho em equipe eficazes.

Como ele pode ser usado para agilizar a comunicação da equipe?

Mensagens instantâneas: Comunique-se com os membros da equipe em tempo real, eliminando a necessidade de e-mail ou outros métodos de comunicação assíncronos

Comunique-se com os membros da equipe em tempo real, eliminando a necessidade de e-mail ou outros métodos de comunicação assíncronos Compartilhamento de arquivos: Compartilhe documentos, imagens e outros arquivos diretamente no chat, reduzindo a necessidade de plataformas externas de compartilhamento de arquivos

Compartilhe documentos, imagens e outros arquivos diretamente no chat, reduzindo a necessidade de plataformas externas de compartilhamento de arquivos Integração com outras ferramentas: Gerencie seu fluxo de trabalho sem problemas por meio da integração com outros recursos, como o ClickUp Tasks e o Docs

Gerencie seu fluxo de trabalho sem problemas por meio da integração com outros recursos, como o ClickUp Tasks e o Docs Criação de tarefas: Converta mensagens de bate-papo em tarefas, garantindo que os itens de ação sejam capturados e acompanhados

Converta mensagens de bate-papo em tarefas, garantindo que os itens de ação sejam capturados e acompanhados Notificações em tempo real: Receba notificações em tempo real de novas mensagens, garantindo que você se mantenha informado e envolvido nas conversas

Observação: A visualização de bate-papo no ClickUp também é uma forma eficaz de ferramenta de comunicação no local de trabalho para compartilhar atualizações, vincular recursos e muito mais, reunindo toda a comunicação da sua equipe em um só lugar.

ClickUp Clips

Use os clipes do ClickUp para capturar momentos importantes Clipes do ClickUp é uma poderosa ferramenta de gravação de tela para capturar, compartilhar e analisar conteúdo de vídeo dentro de colaboração em equipe . Ele oferece uma maneira simples e rápida de gravar e compartilhar videoclipes, facilitando o compartilhamento mais rápido de conhecimento, feedback e documentação.

Como ele pode ser usado para otimizar a comunicação da equipe?

Gravação de vídeo: Grave facilmente clipes de vídeo curtos diretamente no ClickUp para capturar momentos importantes, apresentações ou demonstrações

Grave facilmente clipes de vídeo curtos diretamente no ClickUp para capturar momentos importantes, apresentações ou demonstrações Compartilhamento e colaboração: Compartilhe clipes gravados com os membros da equipe para feedback, discussão ou referência

Compartilhe clipes gravados com os membros da equipe para feedback, discussão ou referência Integração com outras ferramentas: Integre-se a outros recursos do ClickUp, permitindo incorporar vídeos em documentos, compartilhá-los no bate-papo ou anexá-los a tarefas

Integre-se a outros recursos do ClickUp, permitindo incorporar vídeos em documentos, compartilhá-los no bate-papo ou anexá-los a tarefas Edição de vídeo: Use os recursos de edição, como corte e recorte, para refinar seus clipes antes de compartilhá-los

Use os recursos de edição, como corte e recorte, para refinar seus clipes antes de compartilhá-los Análise: Acompanhe as visualizações e as métricas de envolvimento para medir o impacto de seus clipes

Modelos ClickUp

O ClickUp oferece um conjunto de modelos pré-construídos projetados para simplificar a criação de clipes a comunicação da equipe e gerenciar reuniões. Esses modelos fornecem uma estrutura para organizar as interações da sua equipe e manter todos informados e alinhados com as metas comuns.

Modelo de plano de comunicação do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de plano de comunicação do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar e coordenar conversas com as partes interessadas.

Modelo de plano de comunicação do ClickUp oferece uma estrutura estruturada para a comunicação dentro das equipes.

Como ele pode ser usado para otimizar a comunicação da equipe?

Criação de conteúdo colaborativo: Descreva as informações essenciais para cada peça de comunicação, permitindo que os membros da equipe refinem as mensagens de forma colaborativa e garantam a clareza

Descreva as informações essenciais para cada peça de comunicação, permitindo que os membros da equipe refinem as mensagens de forma colaborativa e garantam a clareza Gerenciamento de conteúdo adaptável: Use várias formas de informação, incluindo anúncios, atualizações de projetos ou sugestões de brainstorming para o compartilhamento eficaz de informações

Faça o download deste modelo

Leia mais: 15 modelos gratuitos de plano de comunicação de projeto: Excel, Word e ClickUp

Modelo de matriz de reunião e comunicação de equipe do ClickUp

Faça o download deste modelo

O Modelo de Matriz de Comunicação e Reunião de Equipe do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar o andamento das reuniões e a comunicação entre os membros da equipe.

Modelo de matriz de reunião e comunicação de equipe do ClickUp oferece uma ferramenta poderosa para aprimorar a comunicação e a colaboração da equipe. Originalmente projetado para gerenciar interações e reuniões de rotina, esse modelo pode ser prontamente adaptado para gerenciar a comunicação específica das atividades de formação de equipes.

Como ele pode ser usado para otimizar a comunicação da equipe?

Hub de comunicação centralizado: Crie um ponto de referência único para todas as comunicações relacionadas à equipe, incluindo atualizações, anúncios e discussões

Crie um ponto de referência único para todas as comunicações relacionadas à equipe, incluindo atualizações, anúncios e discussões Compartilhamento de informações direcionadas: Adapte a comunicação a equipes ou indivíduos específicos com base em suas funções e responsabilidades

Adapte a comunicação a equipes ou indivíduos específicos com base em suas funções e responsabilidades **Gerenciamento eficaz de reuniões: use a matriz para planejar, programar e acompanhar as pautas e os itens de ação das reuniões

Faça o download deste modelo

Quebre o gelo e crie vínculos: Experimente estes jogos divertidos para a sua equipe

Incorporar jogos em seu local de trabalho não é apenas uma diversão; é um investimento estratégico em dinâmica da equipe .

Esses 15 jogos aumentarão o moral e o ajudarão a atingir os objetivos da sua equipe metas de comunicação . Se você deseja proporcionar uma experiência agradável no local de trabalho para os membros da sua equipe, não precisa procurar mais do que o ClickUp.

As equipes de RH de todo o mundo usam o ClickUp para simplificar e melhorar a comunicação e a colaboração da equipe e criar experiências memoráveis para os funcionários. Experimente o ClickUp hoje mesmo !