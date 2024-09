Como contratar funcionários internacionais: Um guia prático para profissionais de recrutamento

Você sabia que o Google tem mais de 100.000 funcionários fora dos EUA? Mas por que uma empresa de tecnologia sediada na Califórnia quer contratar uma equipe global de funcionários internacionais?

**Eis o motivo: a equipe global ajuda a empresa a ter acesso a um pool de talentos maior e mais rico, oferece uma vantagem competitiva, introduz novas perspectivas e culturas, permite a entrada no mercado e ajuda a aumentar a produtividade com equipes que trabalham 24 horas por dia

Com uma grande diferença de fusos horários, eles assumem o trabalho exatamente de onde você parou. Como você pode imaginar, você pode trabalhar duas vezes mais rápido e concluir os projetos no prazo.

Essa presença global é um dos muitos benefícios de contratar trabalhadores internacionalmente.

Além disso, a contratação de trabalhadores estrangeiros ajuda a 86% das PMEs gerenciar custos e preencher vagas. Essa estratégia também aborda a falta de trabalhadores qualificados disponíveis nos EUA, conforme relatado por 58% das PMEs.

Neste artigo, discutiremos por que você deve contratar trabalhadores internacionais, os diferentes canais de recrutamento e como você pode simplificar esse processo usando ClickUp s.

Disclaimer: Este artigo tem o objetivo de fornecer orientações gerais e práticas recomendadas sobre a contratação de funcionários internacionais. Não se destina a substituir o aconselhamento jurídico ou financeiro profissional.

Por que contratar um funcionário internacional?

O autor americano Jim Collins disse certa vez: "As pessoas não são seu ativo mais importante. As pessoas certas é que são."

Aqui estão quatro motivos pelos quais os empregadores estão procurando contratar os funcionários remotos "certos" além das fronteiras:

1. Maior diversidade, melhor desempenho

A diversidade se tornou uma palavra da moda em todo o setor, mas é muito mais do que isso.

Um estudo da McKinsey de 2020 revelou que as empresas líderes em diversidade étnica e cultural superaram os concorrentes em 36% em lucratividade .

O motivo é simples. Um pool de talentos mais amplo, novas ideias e habilidades especializadas. Isso também ajuda os funcionários e os novos recrutas a verem com bons olhos as empresas mais comprometidas com a diversidade, a equidade e a inclusão (DEI).

Naturalmente, os funcionários escolhem empresas com DEI progressiva. Não é uma situação em que todos saem ganhando, tanto os funcionários quanto as empresas?

2. Funcionários estrangeiros remotos têm maior produtividade

É natural que, quando você contrata trabalhadores estrangeiros, isso aumente a produtividade e a retenção dos funcionários - especialmente se você for um local de trabalho remoto.

Com tanta coisa em jogo, muitas PMEs estão procurando converter contratados estrangeiros independentes em funcionários estrangeiros em tempo integral para aproveitar essa enorme oportunidade.

**Você sabia? A força de trabalho contingente global gerou uS$ 171,5 trilhões em 2021 e espera-se que chegue a US$ 465,2 trilhões em 2031.2. As contratações globais abrem as portas para novos talentos.

Ao ultrapassar as fronteiras nacionais para contratar trabalhadores estrangeiros, as empresas obtêm acesso a um conjunto mais amplo de funcionários estrangeiros qualificados.

3. Expanda mais rapidamente com trabalhadores estrangeiros

Naturalmente, as empresas estão sempre em busca de novas regiões para expandir suas operações comerciais.

No entanto, realocar os funcionários existentes para esses novos locais pode ser um incômodo. Para elas, a contratação de funcionários estrangeiros é a solução perfeita, pois permite que as empresas obtenham uma vantagem local nessas regiões.

O processo de contratação de funcionários internacionais

A esta altura, talvez você já tenha se decidido a contratar funcionários internacionais.

Mas com tantos quadros de empregos, portais, regiões geográficas e possivelmente milhares de candidatos ideais para escolher, qual é a melhor maneira possível de contratar talentos globais?

Aqui estão algumas etapas para você seguir:

Etapa 1: Crie uma descrição abrangente do cargo

A parte mais importante da contratação de funcionários internacionais é saber quem você está procurando. Melhores descrições de cargos levam a respostas positivas de 75% dos candidatos .

Quando se trata de anúncios de vagas internacionais, um pouco de pesquisa ajuda muito. Verifique como outras empresas nacionais ou internacionais do seu setor estão criando suas descrições de cargos (para obter um pouco de inspiração).

Certifique-se de definir explicitamente as qualificações, as habilidades e a experiência exigidas.

Em seguida, concentre-se em adaptabilidade cultural proficiência no idioma e habilidades de colaboração entre culturas.

Etapa 2: Escolha a região de onde você quer que seus candidatos venham

Depois de definir o perfil do candidato ideal, você precisa decidir de qual localidade internacional deseja contratar um funcionário estrangeiro.

Uma pequena dica: antes de se aprofundar em países estrangeiros específicos, é fundamental se perguntar:

Qual é a tolerância de sua empresa em relação às diferenças de fuso horário?

Que habilidades ou conhecimentos específicos você está buscando?

Qual é o seu orçamento para salários e benefícios?

Existem indústrias ou setores específicos que você deseja atingir?

Outros aspectos que você deve ter em mente são as leis trabalhistas locais, as autorizações de trabalho e as regulamentações de visto para garantir a conformidade legal. Para isso, você pode usar recursos como o Remote's relatório "Where to Hire" (Onde contratar) da Remote .

Etapa 3: Os canais internacionais de recrutamento podem ajudar

Os quadros de empregos globais são geralmente um ótimo lugar para começar seu processo de recrutamento internacional. Eles ajudam a filtrar candidatos internacionais com base no setor e nas redes profissionais, para que você possa alcançar um pool global de talentos.

No entanto, a parceria com agências de recrutamento especializadas em contratação internacional também pode aprimorar significativamente seu processo de contratação.

Se você estiver planejando trabalhar com uma agência de recrutamento internacional, certifique-se de escolhê-la com base em dois fatores:

Seu setor

O país onde você gostaria de contratar seus funcionários

Por exemplo: As agências de recrutamento especializadas em funcionários de TI da Índia podem ajudá-lo a contratar os melhores talentos locais no setor de TI do país, em comparação com uma agência que busca candidatos globalmente de diferentes setores.

Etapa 4: Realize entrevistas em vídeo e faça uma reunião eletrônica com seus candidatos

Como você sabe que tem a pessoa certa?

Não há uma resposta fácil, mas muitos recrutadores de RH lhe dirão que a linguagem corporal e a confiança de um candidato costumam marcar pontos.

Agora, não é possível avaliar isso por meio de e-mails ou textos. Mas uma entrevista em vídeo? Embora possa não ser tão boa quanto uma entrevista presencial, é a alternativa mais próxima.

Especialmente quando você inicia o processo de entrevista, as chamadas por vídeo podem ajudá-lo a imitar o ambiente das interações presenciais.

🧠 Você sabia: Estatísticas mostram que a tecnologia de vídeo está sendo usada por pelo menos 60% dos gerentes de contratação e recrutadores. Uma pesquisa com 506 empresas revelou que 47% usam a entrevista por vídeo para reduzir o prazo de contratação e 22% a considerariam para entrevistar candidatos que não são locais.

Entendendo os custos e os aspectos legais da contratação internacional

Agora que já abordamos o processo de contratação de funcionários internacionais, é hora de passarmos para a parte mais importante (e complicada) de nossa discussão - os custos e os aspectos legais associados à contratação internacional.

Os pacotes de pagamento dependem do país do funcionário

A questão é a seguinte: um engenheiro de software em São Francisco pode exigir um salário mais alto do que um em Bangalore, na Índia, devido ao custo de vida mais alto nos EUA.

Isso faz com que seja importante que os empregadores ofereçam pacotes de remuneração competitivos para atrair e reter talentos locais.

Porém, ao contratar funcionários internacionalmente, é necessário ajustar o salário com base no custo de vida no país do funcionário. Essa abordagem garante a justiça e mantém o poder de compra dos funcionários estrangeiros em diferentes regiões.

O papel das permissões de trabalho e dos vistos na contratação de funcionários internacionais

**Na União Europeia, o Blue Card é uma permissão de trabalho comum para cidadãos altamente qualificados de fora da UE, enquanto o visto H-1B é proeminente nos Estados Unidos para trabalhadores especializados

Não há problema se você ainda não estiver ciente das permissões de trabalho e dos vistos de que precisará - a colaboração com especialistas em imigração ou especialistas jurídicos pode ajudá-lo com frequência.

Lembre-se: Os requisitos variam significativamente de acordo com o país e, como empregador, você precisa sempre garantir que a conformidade seja seguida em seu processo de contratação.

As soluções globais de folha de pagamento podem simplificar o gerenciamento da folha de pagamento

Muito bem, você concluiu as entrevistas, selecionou os candidatos e descobriu a estrutura salarial deles, mas agora está preso à próxima pergunta.

Como você paga seus funcionários internacionais?

Gerenciar salários e impostos sobre a folha de pagamento de uma força de trabalho global pode ser um grande desafio para as empresas. Isso se deve às diferenças nas leis trabalhistas internacionais e nas regulamentações tributárias entre os países.

Muitas vezes, a solução pode ser tão simples quanto usar um provedor de folha de pagamento global que possa cuidar do gerenciamento da folha de pagamento em todos os países. Essas soluções globais de folha de pagamento obedecem às regulamentações locais e são especializadas nas leis tributárias de cada país.

Soluções como Deel e Papaya Payroll são excelentes para gerenciar folhas de pagamento globais.

Requisitos legais: certificação trabalhista e conformidade com a legislação tributária

A contratação de trabalhadores estrangeiros tem responsabilidades legais significativas.

Por exemplo: As empresas devem navegar cuidadosamente pelos processos de certificação de mão de obra, como o programa PERM do Departamento do Trabalho dos EUA, para garantir que não estejam tirando empregos de trabalhadores americanos qualificados.

E não podemos nos esquecer das leis tributárias, que podem diferir de país para país. Isso significa que o país do seu funcionário internacional provavelmente tem regras tributárias diferentes das do seu país.

Isso significa que é impossível? Claro que não. Significa apenas que você precisa trabalhar com especialistas.

Trabalhar com um empregador de registro (EOR) pode ser um divisor de águas para a sua empresa, pois ele cuidará de todas as tarefas administrativas e de declaração de impostos.

Isso pode ajudar você e seus funcionários internacionais a se concentrarem no que é importante para vocês: fazer o seu trabalho!

Entendendo a legislação trabalhista

Quando você contrata funcionários para formar uma força de trabalho global, você quer ter certeza de que está oferecendo a eles um local de trabalho justo.

O que queremos dizer com "local de trabalho justo"?

Bem, cada país é diferente. Portanto, as leis trabalhistas locais, as regras sobre salário mínimo, horas de trabalho e como os estrangeiros exercem os benefícios dos funcionários variam.

Por exemplo, a Europa tem a Diretiva de Tempo de Trabalho, que exige 11 horas de descanso contínuo a cada 24 horas. Enquanto isso, a cultura japonesa segue leis trabalhistas mais rígidas.

Para ter certeza de que está seguindo as versões mais atualizadas das normas, consulte especialistas jurídicos que analisam regularmente as leis de certificação trabalhista locais e estrangeiras.

**Leia também 10 melhores ferramentas de recrutamento de IA para contratação de equipes em 2024

Enfrentando os desafios na contratação de funcionários internacionais

A contratação de funcionários internacionais pode ser um processo relativamente tranquilo para você se seguir bem as etapas, mas pode haver alguns desafios.

A maioria deles são desafios contratuais e legais que podem ser resolvidos com a contratação de um advogado de imigração experiente ou com a integração de um consultor jurídico. Vamos explorá-los e ver como podemos superar os desafios.

Risco de classificação incorreta

O risco de classificação incorreta surge quando os funcionários estrangeiros são classificados incorretamente como contratados independentes.

Os efeitos são prejudiciais - os funcionários classificados incorretamente podem ter de pagar multas e penalidades significativas e, em casos graves, podem perder a licença para trabalhar no país.

Essa classificação incorreta pode ocorrer devido à sonegação de impostos, à redução de custos com benefícios para funcionários estrangeiros ou a mal-entendidos sobre as diferentes leis trabalhistas e tributárias.

Por exemplo, nos Estados Unidos, o IRS impõe penalidades aos empregadores que classificam erroneamente os trabalhadores, e o custo da não conformidade pode ser alto, muitas vezes ultrapassando dezenas de milhares de dólares.

Como lidar com isso: Para evitar esses riscos, as empresas podem trabalhar com um empregador de registro (EOR) que entenda as regulamentações locais e possa ajudar a garantir a conformidade com a folha de pagamento global e as regulamentações trabalhistas locais.

Risco de estabelecimento permanente

O estabelecimento permanente (PE) é um pouco técnico, portanto, vamos entendê-lo por meio de um exemplo.

Suponha que você tenha contratado funcionários internacionais de Dubai. Você nem sequer tem um escritório físico em Dubai, portanto, seus funcionários vivem e trabalham em suas casas. No entanto, um dia o governo de Dubai percebe que esses funcionários estão prestando serviços à sua empresa há bastante tempo. Isso poderia potencialmente acionar seu status de estabelecimento permanente (PE).

Como isso pode prejudicar sua organização? O risco de PE pode levar à dupla tributação, em que a empresa é tributada tanto em seu país de origem quanto no país estrangeiro de operação.

O aumento do trabalho remoto tornou os governos mais vigilantes quanto à aplicação das regulamentações de PE. Por exemplo, na Alemanha, ter um funcionário remoto pode, às vezes, criar um PE, fazendo com que a empresa esteja sujeita a taxas de imposto corporativo local, que podem chegar a 30%.

Como lidar com isso: Para reduzir esse risco, consulte especialistas em leis tributárias locais. Simultaneamente, trabalhe com uma entidade legal ou organização profissional de empregadores (PEO).

Riscos de propriedade intelectual

Aqui está o motivo pelo qual você precisa ter cuidado com a propriedade intelectual (PI) - ela pode fazer com que você perca muito dinheiro.

Quanto? O litígio de patentes pode lhe custar algo entre US$ 2,3 e US$ 4 milhões (ou mais!).

A proteção da propriedade intelectual (PI) é fundamental ao contratar funcionários internacionais, pois as leis de PI variam significativamente entre os países. Sem os devidos acordos, os funcionários locais podem ter reivindicações de direitos de PI.

Por exemplo, na China, o roubo de PI continua sendo uma preocupação significativa, com um relatório de 2019 estimando que o roubo de PI custa à economia dos EUA entre uS$ 225 bilhões e US$ 600 bilhões por ano .

Como lidar com isso: Para proteger a PI, as empresas devem incluir cláusulas específicas nos contratos de trabalho, definindo claramente a propriedade da PI. Setores como o de tecnologia, finanças e manufatura devem ser especialmente diligentes.

Superando os obstáculos de realocação e requisitos de residência

Cada país tem seu próprio conjunto de regulamentações quando se trata de realocação.

Por exemplo: No Reino Unido, a obtenção de um visto Tier 2 (geral) exige o cumprimento de limites salariais específicos e a comprovação de que o cargo não pode ser preenchido por um trabalhador local.

Como lidar com isso: Forneça pacotes abrangentes de realocação que incluam assistência com pedidos de visto, busca de moradia e adaptação ao novo ambiente.

Você também pode fazer parcerias com especialistas em realocação e entidades jurídicas familiarizadas com as leis trabalhistas locais para garantir que você esteja no caminho certo.

Melhores práticas e estratégias para uma contratação internacional bem-sucedida

Agora que temos uma boa visão geral de todos os processos e etapas para contratar funcionários internacionais com sucesso, vamos examinar rapidamente algumas práticas recomendadas do setor.

Opção Prós Cons Abrir uma entidade local ou contratar uma subsidiária estrangeira (a). Estabelece uma presença local comprometida (b). Cria confiança na comunidade empresarial local(c). Aumenta o conhecimento da marca(d). Oferece experiência internacional para a equipe atual (a). Requer investimento de capital significativo(b). Consome muito tempo para ser implantado(c). Envolve inúmeras tarefas administrativas(d). Altos custos operacionais contínuos Co-emprego com uma Organização Profissional de Empregadores (PEO) (a). Simplifica o gerenciamento de recursos(b). Fornece acesso a benefícios abrangentes de funcionários estrangeiros para funcionários remotos(c). Garante a expertise e a conformidade locais (a). Pode ser dispendioso para organizações maiores(b). Responsabilidade compartilhada significa menos controle sobre as decisões de RH e de gerenciamento Use um Empregador de Registro (EOR) (a). Permite a integração eficiente de trabalhadores estrangeiros(b). Facilita a entrada mais rápida no mercado e a execução de projetos(c). Reduz os custos operacionais e as complexidades administrativas(d). Garante a conformidade com as leis trabalhistas locais (a). A qualidade do serviço varia; é necessário escolher um EOR de boa reputação Contratar um prestador de serviços independente (a). Oferece flexibilidade(b). Oferece acesso a habilidades e conhecimentos especializados(c). Econômico, pois você paga apenas pelos serviços prestados (a). Compromisso e fidelidade de longo prazo limitados(b). Possíveis complexidades legais e tributárias(c). Menos controle direto sobre o fluxo de trabalho e o cronograma

Pense em sua estratégia de remuneração global

Também é fundamental que sua empresa idealize e desenvolva uma estratégia de remuneração global.

Isso inclui o gerenciamento de pagamentos financeiros diretos, como salários, bônus e subsídios. Também inclui o gerenciamento de benefícios financeiros indiretos, como seguro de saúde e de vida, tempo livre remunerado etc.

Ao criar sua estratégia de remuneração global, pode ser útil ter em mente essas dicas.

Revise e ajuste regularmente sua estratégia de remuneração global para acompanhar as regulamentações internacionais e as expectativas dos funcionários

Consulte as regras de conformidade internacional para definir os parâmetros de pagamento

Lembre-se de levar em conta as flutuações da taxa de câmbio em seus fluxos de pagamento

Planeje todas as comunicações relacionadas à remuneração para que sejam claras, específicas e relevantes

O papel do ClickUp na facilitação da contratação internacional

Talvez você não espere isso, mas a parte mais complicada da contratação internacional é manter o controle do processo.

É por isso que nossos amigos do RH confiam no software de gerenciamento de talentos tais como ClickUp que os ajuda a acompanhar cada etapa do processo de recrutamento e muito mais!

Aqui estão cinco maneiras pelas quais o ClickUp simplifica o longo e complicado processo de contratação internacional:

Rastreamento de candidatos

Rastreie o progresso do candidato e gerencie as diferentes etapas do processo de entrevista

Integração com o Sistema de Rastreamento de Aplicativos (ATS) : Integra facilmente o ClickUp com o ATS para acompanhar o progresso do candidato desde a inscrição até a contratação

: Integra facilmente o ClickUp com o ATS para acompanhar o progresso do candidato desde a inscrição até a contratação Campos personalizados : O ClickUp permite que os recrutadores gerenciem fases de entrevistas, informações de contato de trabalhadores estrangeiros, prazos e muito mais

: O ClickUp permite que os recrutadores gerenciem fases de entrevistas, informações de contato de trabalhadores estrangeiros, prazos e muito mais Gerenciamento do pipeline de candidatos: Utiliza tarefas para mover os candidatos por diferentes estágios do processo de recrutamento por meio de uma representação visual de seu status

Gerenciamento de projetos

o progresso da tarefa do ClickUp permite que você personalize seu fluxo de trabalho

Atribuição e rastreamento de tarefas : Atribui tarefas específicas de recrutamento aos membros da equipe, garantindo clareza e responsabilidade

: Atribui tarefas específicas de recrutamento aos membros da equipe, garantindo clareza e responsabilidade Automações : Atribui tarefas automaticamente, aciona atualizações de status e alterna prioridades para manter o processo de recrutamento no caminho certo

: Atribui tarefas automaticamente, aciona atualizações de status e alterna prioridades para manter o processo de recrutamento no caminho certo Gerenciamento de tempo: Acompanha a carga de trabalho da equipe usando estimativas de tempo e um rastreador de tempo para avaliar a produtividade de forma eficaz

Agendamento e coordenação de entrevistas

Planeje melhor seu processo de recrutamento com o calendário e os lembretes do ClickUp

Visualização do calendário : Agende tarefas e sincronize-as com calendários externos para evitar agendamento duplo

: Agende tarefas e sincronize-as com calendários externos para evitar agendamento duplo Lembretes automatizados: Envia lembretes automatizados para entrevistadores e candidatos, o que o torna muito eficazferramenta de recrutamento para reduzir o não comparecimento

Colaboração e feedback da equipe

Tenha conversas em tempo real com os membros da equipe com o ClickUp Chat View

Comentários e anexos de tarefas : Colabore com os membros da equipe, comente as tarefas e anexe documentos relevantes, como currículos e anotações de entrevistas

: Colabore com os membros da equipe, comente as tarefas e anexe documentos relevantes, como currículos e anotações de entrevistas Coleta de feedback: Colete feedback de entrevistadores e gerentes de contratação dentro da tarefa, simplificando o processo de tomada de decisão

Modelos e personalização

Processos de entrevista

Modelo de SOP de backup e recuperação da ClickUps

Modelos : Salve pastas ou listas como modelos, comomodelos de integração eModelos de ATS para reutilização, garantindo uma estrutura consistente para as tarefas de recrutamento

: Salve pastas ou listas como modelos, comomodelos de integração eModelos de ATS para reutilização, garantindo uma estrutura consistente para as tarefas de recrutamento Campos personalizados e descrições de tarefas : Personalize os campos de tarefas para gerenciar vários aspectos do processo de contratação, como scorecards de entrevistas e avaliações de candidatos

: Personalize os campos de tarefas para gerenciar vários aspectos do processo de contratação, como scorecards de entrevistas e avaliações de candidatos Organização de tarefas : Coloque uma tarefa para cada candidato na lista apropriada, completa com campos personalizados e anexos relevantes

: Coloque uma tarefa para cada candidato na lista apropriada, completa com campos personalizados e anexos relevantes Avaliação padronizada: Use ummodelo de cartão de pontuação de entrevista para manter um padrão de avaliação consistente em todos os candidatos e funções

Bônus: Aqui estão alguns modelos gratuitos de RH que são usados por equipes de recursos de talentos em todo o mundo.

Remote Onboarding

Modelo de integração remota do ClickUp

Primeiro - o Modelo de integração remota do ClickUp . Ele funciona como um software de integração que ajuda a monitorar todo o processo de recrutamento desde o primeiro dia e contém vários recursos úteis, como

Uma lista de verificação de tarefas personalizada

Belas linhas de tempo visuais

Ferramentas de colaboração super fáceis que podem ajudá-lo a incluir outros tomadores de decisão

Todos os itens acima e outros fazem do ClickUp um software de integração fácil de usar que é perfeito para equipes de todos os tamanhos.

Recrutamento e contratação

Faça o download deste modelo

Modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

A contratação envolve um conjunto completo de etapas. Se você acha difícil manter o controle de todas as etapas, não está sozinho.

Não é segredo que os gerentes de RH odeiam usar vários aplicativos para acompanhar o progresso de um candidato - é incômodo e complicado. Para eles (e provavelmente para você), Modelo de Recrutamento e Contratação do ClickUp funcionará como um sonho.

Contratação de candidatos

Modelo de contratação de candidatos do ClickUp

Está tendo dificuldades para gerenciar seu pipeline de candidatos?

Então você deve experimentar o Modelo de contratação de candidatos do ClickUp . É um espaço de trabalho pronto para uso, totalmente personalizável e repleto de recursos para todas as suas necessidades de contratação.

No entanto, se você acabou de começar e precisa de algo mais simples, então você deve dar Lista de verificação de contratação do ClickUp uma chance. Ela funcionará bem para iniciantes e tem personalizações suficientes para facilitar os processos básicos de contratação.

Leia também: KPIs de recursos humanos - 10 KPIs de RH e exemplos

Obtenha o ClickUp para contratar melhor

Seja em contratações internacionais ou domésticas, os gerentes de RH têm várias funções a cumprir.

Desde a redação de descrições de cargos até a realização de entrevistas, a escolha de candidatos e a redação de intermináveis cadeias de e-mails, o trabalho de um RH nunca termina.

Mas ele também não precisa ser tão complicado.

54% dos candidatos abandonam o processo de recrutamento no meio do caminho devido à má comunicação do gerente de contratação. Isso pode ser especialmente difícil para empresas que desejam contratar talentos globais.

É nesse ponto que um software de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, pode ser de grande valia em seu processo de contratação. As equipes de RH o utilizam para rastrear candidatos, gerenciar prazos, agendar entrevistas e colaborar com outros tomadores de decisão.

Além disso, com o Cérebro ClickUp eles obtêm insights com tecnologia de IA que lhes permitem criar relatórios e análises detalhados, o que leva a melhores decisões baseadas em dados.

Você está pronto para mudar a maneira de contratar funcionários?

Registre-se no ClickUp gratuitamente e conheça o futuro do recrutamento.